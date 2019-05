Contigo Dentro (4/5/19): testosterona y vaginismo

Voz 1 00:00 sí sí ha estado muy bien sí

Voz 2 00:36 sí

Voz 4 00:57 la verdad es que hay tipos que te desnudan con sus palabras es con toda probabilidad la única estrategia para desnudar los de verdad señores capaces de seducir por su actitud ante la vida por su discurso sus inquietudes pero también por sus aspiraciones a veces no símbolos sin han nada más que con la palabra con su discurso ha hablado o escrito capaces de entrar en nuestra mente para que lleguemos a desear que a ver si tenemos suerte y termina nuestra que el sexo consentido es un tema son muchos los que ahondan en su significado quizás la señora Cayetana Álvarez de Toledo no ha tenido la suerte de que un nombre la desnudaron ante la ropa las citar a ella el consentimiento solo responde que pidas encarecidamente que te Falling cuánto se ha perdido otras sólo nos juntamos con hombres que no respeta con nombres a los que no hace falta indicarles por donde va el camino porque son ellos los que buscan cómo estar junto a nosotras a esos no hace falta decirles que entre porque suelen estar adentro mucho antes ni siquiera den quejarse entre nuestras piernas basada qué pena esta esta mujer sólo dado con cafres a los que había que poner límites sino querías que te acosaron es lo malo de dejar a los niños que se crean que pueden tenerlo todo que se convierten en adultos y que tratan como si fueras mercancía ahora que ya han pasado las elecciones ahora que ya se ha ganado usted su escaño en el Congreso imagino doña Cayetana que peleará por políticas educativas al respecto se llama compromiso político y no queda otra señora diputada cuanto hará usted de verdad porque el sexo se llaman injurias

Voz 5 03:04 Contigo Dentro en Twitter arroba contigo

Voz 6 03:07 dentro pero dentro buenas noches Julian buenas noches Julian Jaime es nuestra incorporación

Voz 0401 03:32 Contigo Dentro ya que se ha ido Ilya hemos tenido

Voz 6 03:35 lo que buscara a alguien rápidamente a alguien que

Voz 7 03:38 sea capaz de ser tan buena productora

Voz 6 03:41 lo va a tener difícil pero pero tenemos aquí aún seño mayor de Murcia

Voz 8 03:48 hay Inés lo hemos traído Julián

Voz 0401 03:50 Jaén alias el patillas buenas noches bienvenido a contigo

Voz 7 03:54 dentro de las gracias me voy otra también noticias huy me has pillado un poco así alguna cosa alguna cosa bueno pues vamos a intentarlo de todas formas esto que decir que sustituir a es como cuando tenía que sustituir el Madrid Ronaldo pero bueno continuo así nos ha ido bueno vamos a ver vamos a vamos a ver yo creo yo auguro quizás un poquito

Voz 0401 04:17 lo mejor aquí aquí delante de los micros y que al madre si cuéntame qué cosas que cositas has encontrado por ahí que tengan que ver con el sexo que nos puedan interesar

Voz 9 04:27 mira yo estoy muy sorprendido con la noticia Cuéntame de DVD África presidente de Uganda yo Gehry Museveni hace poco en una rueda de prensa expuso su intención de prohibir la práctica del sexo oral así

Voz 0401 04:44 que ha prohibido la la osea no se puede practicar sexo oral en Uganda

Voz 7 04:49 el pretende que no tiene que

Voz 9 04:53 lo acabé decir hace poco antes se se tendría que hacer un tendría que formular una ley

Voz 7 04:57 como presidente iraquí

Voz 0401 05:00 tú crees que se puede conseguir que evitar que la gente en su más absoluta intimidad haga tenga el sexo que que

Voz 10 05:06 mira no lo lleva lo lleva crudo pero bueno igual que hacen otros que alecciona algún razonamiento porque no puede no podemos tener sexo oral sí sí que lo tiene muy claro

Voz 9 05:18 dice que es que esto es una practica equivocada promovida por los extranjeros que acuden a su país literalmente ha dicho la boca es para comer no para el sexo conocemos donde se hace el sexo

Voz 0401 05:29 bueno pues habrá que informar a este señor que que el sexo también se hace la boca no sé si habrá voluntarioso voluntarias yo no me ofrezco a tanto

Voz 9 05:39 no creo que lleguen de todas formas tiene este señor ya intentó en el dos mil catorce promulgar una ley contra la homosexualidad en la cual se prohibía mantener relaciones entre personas del mismo sexo

Voz 7 05:49 no

Voz 9 05:50 sí pretendiendo castigar los hasta con la pena de cadena perpetua

Voz 0401 05:55 es decir es reincidente en su empeño de controlar la sexualidad

Voz 10 05:59 en adquiere mala pinta tiene mala pinta

Voz 9 06:02 bueno el caso es que esa ley se la Cela fue peleando el Tribunal Constitucional hasta que definitivamente le ha revocado de lo que se llama el cuerpo legal con lo cual la ley no no a entrar en vigor

Voz 0401 06:12 Llera se va a empeñar en hacer otra aparecida solamente que ya limitando no solamente al sexo oral y bueno hay estados en Estados Unidos donde la sodomía también está prohibida no sé qué harán

Voz 10 06:23 cuando pillan a un señor esposo santa esposa teniendo sexo que le da la gana pero no lo sabía

Voz 9 06:29 desde luego esto es es muy difícil de controlar pero claro a la gente le influyen

Voz 0401 06:34 Tico iría que te dijesen que no puedes practicar sexo oral a mí no

Voz 7 06:38 pero no iría a lo mejor la otra si es mejor bajar es decir contando

Voz 9 06:46 pues a ver te voy a contar una cosa que más que contar tras para hacerte pensar fíjate te lo voy a poner difícil el primer día

Voz 10 06:54 bueno me lo yo aprendo difícil desde hace ya tiempo hace que por eso estás aquí pero hemos decidido traernos a alguien que conocíamos a ver un estudio de los Estados Unidos americana ha dicho

Voz 9 07:03 no

Voz 7 07:04 que dentro de cincuenta años

Voz 9 07:07 la mitad de los adultos tendrá sexo con robots

Voz 0401 07:10 la mitad de los adultos bueno esto podría

Voz 9 07:12 a ser posible no sería una cosa que nos llama mucho la atención no sabemos hacia dónde vamos hay veces que BAA señoras de ochenta y tantos manejando las aplicaciones de los móviles que hace de quince años con lo cual pues

Voz 0401 07:25 también es verdad

Voz 9 07:26 no me hubiera tenido venga demasiado no seré yo quien diga con quién y con quién no va a tener sexo dentro de cincuenta años la gente

Voz 0401 07:33 podrías tener sexo tú con un robot

Voz 9 07:35 pues no lo sé pero pero es que hay viene la pregunta a la la la la la cuestión de esto es lo siguiente de este estudio son lo que más me llama la atención es que el treinta y dos por ciento de los participantes en el estudio piensan que sería lo único que ser infiel

Voz 0401 07:52 tener sexo con robos lo equipara a ponerle los cuernos a su pareja

Voz 9 07:55 si en lugar de pensarlo como que estás usando un juguete sexual o algo similar pues no ellos piensan que es una infidelidad es un tercio de la población de la encuesta

Voz 0401 08:04 es una barbaridad no esto porque es princesa pero yo creo que es porque tienen esa pinta de humanos no ha cuando hablamos de robots siempre estamos dando de estas muñecas hiperrealista Si estos muñecos hiperrealista es hechos con silicona

Voz 10 08:18 de esta que nos da un poco de grima incluso porque parece muy muy muy muy muy

Voz 9 08:23 hemos qué tipo de robos Manas lo que me imagino que para que te apetezca

Voz 8 08:26 la de te estatal

Voz 9 08:28 algo o o meterle tú algo a eso tendrá que tener un tacto agradable y por lo menos

Voz 10 08:33 es esas cosas hombre curarse los semana tener que currar no sé

Voz 9 08:36 me imagino algo así tipo el de El Mago de Oz con ese no te vas a cortar y bueno pues

Voz 0401 08:42 ese chico tenía tirones ya tenía bastante tirón

Voz 9 08:45 que no se tuvo que acostar con nadie en la película

Voz 10 08:48 bien es verdad digo yo yo yo o por lo menos el

Voz 0401 08:52 veremos a ver cómo son esos robots veremos saber quiénes son sus amantes por favor yo siempre lo digo si algún oyente de Contigo Dentro cree que podría tener sexo con robots pues ya saben Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com Nos va encantar cuéntanos lo cuenta

Voz 9 09:08 algunas es mira una cosa una cosa un poco para cerrar el asunto venga que como bien a el pasado domingo electoral desde las cuentas de Vox la es de de Vox del partido de todas las redes sociales principalmente Twitter pero en todas las redes sociales se compartió un mes en el cual se podía ver a Aragón sabes que sea te pones

Voz 7 09:33 eso Naher ellos creo que era el que

Voz 9 09:35 hacía Viggo Mortensen sí

Voz 7 09:39 Nos vamos muy nuestra para mí el

Voz 9 09:43 bueno pues se veía a Aragón de espaldas con la bandera de España con el logo de Vox el a su espalda enfrentarse con su espada a todo un ejército de símbolos como la martillo el símbolo feminista el símbolo de la Sexta

Voz 8 10:01 país del país también

Voz 9 10:03 entre ellos había una Emory de Un fantasma a un fantasma con los colores de la bandera LGTB a quería ese fantasma al parecer está sacado de de de los de los primeros que usaban ese tipo de Moix el caso es que aquí Viena noticia lejos de indignarse demasiado a la gente a algo es indignaron pero el colectivo LGTB ahí se identifica con el icono no

Voz 0401 10:27 normal un fantasma el la simbología el eje TBI con el arco iris me parece un símbolo maravilloso para utilizarlo continuamente

Voz 9 10:34 así lo han hecho suyo lo han bautizado como gais per a aquello de Kasper aquel fantasma gay

Voz 7 10:43 y tiene a esta cuenta de Twitter

Voz 9 10:46 ya es casi rápido vamos a verla porque alguien te interesa arroba gays

Voz 7 10:51 el guión bajo es

Voz 9 10:54 sí lo que hay que reflexionar es que esto le ha pasado más veces al colectivo gay porque cuando empezaron a insultarnos con palabras como maricón y ese tipo de cosas ellos se apropiaron de esas palabras y le dieron siempre la vuelta yo creo que este es otro ejemplo donde han vuelto a hacer lo mismo

Voz 8 11:10 bueno cuando la gente es bastante inteligente sabe reír de

Voz 0401 11:15 sí misma lo que hace es conseguir los dardos

Voz 8 11:18 que les mandan y cambiarlo pues me gusta mucho el Un

Voz 0401 11:23 ese cambio absoluto de las tornas

Voz 8 11:26 es que lo que Vox ha querido

Voz 7 11:29 a combatir pues bueno un poquito contra ellas si sobretodo porque no hay nada que convertir hay que dejar que las cosas fluyan y más en estos terrenos pues nada Julián Jaen se acaba de estrenarse en los aquello algo verdad he tirado algo he tirado algo incluso Julian Heinze

Voz 0401 11:45 acaba de estrenar delante de los micros ha sido un verdadero placer no te vayas porque te vas a tirar todo pero

Voz 7 11:52 aquí conmigo dentro

Voz 6 12:25 siempre hablamos entre estos pero parece que buscamos un momento de creíble la testosterona parece que va siempre unida al deseo pues me gustaría dato sobre este tema quiero saber cuánto influye la testosterona quiero saber cuánta testosterona necesitamos quiero saber que es la testosterona buenas noches Edward García Cruz ojo empieza directamente hasta qué punto es importante la testosterona para que yo desee

Voz 12 12:57 pues una castros temas muy importante no sólo para la nuestra salud sexual sino para nuestra salud general a la tanto en hombres como mujeres

Voz 0401 13:08 sí eso porque estoy que que que no está la testosterona que nos gusta tanto

Voz 12 13:12 la testosterona por ejemplo no lo la realización de los huesos hay estudios que demuestran también que los hombres contextos pero nada más no no perdona en el límite normal tienen menos problemas cardíacos también la cosa está muy relacionada con a la isla formas con la dio un es una hormona que tenerla en dos niveles óptimos es lo deseable

Voz 0401 13:43 claro fíjate hace un par de semanas estábamos hablando de de cáncer de próstata Hay pese de sexo y nos comentaba el urólogo que vino que claro que el que cuando empiezan con los tratamientos de quimioterapia ICO la farmacología que tienen que tomar hay un momento en el que los niveles de testosterona bajan tantísimo que esos hombres ni siquiera tienen libido no te la libido es es mínima eso es así

Voz 12 14:10 si dejan de tener el de tener deseo en cuanto te quitan de testosterona los hombres con cáncer de próstata que les tratamos bien dices que menos de un cinco por ciento tienen ante este lo sexual vida sexual

Voz 0401 14:27 como sabemos los niveles de testosterona que tenemos que hacer un análisis puedo enterarme yo por mi cuenta

Voz 12 14:35 no de la manera más fácil una analítica que hay que hacerla mañana ya hay que hacerla sin haber desayunado que hacerlo Nadal si con la con el estómago vacío

Voz 0401 14:50 esto es importante que sea por la mañana con el estómago vacío

Voz 12 14:53 si no lo haces por la mañana con el estómago vacío los niveles suelen salir falsear el resultado de la analítica así suele salir un poquito más bajo de lo que debería

Voz 0401 15:03 y esto tiene que ver pregunto es si me acaba de ocurrir esto tiene que ver algo con esas elecciones matutinas que suelen tener muchos hombres al levantarse a los niveles de testosterona están altos y por eso también se les pone dura

Voz 12 15:17 no a los hombres por pone dura porque entramos en fase es la fase del sueño esa es la facer la fase en la que soñamos y también la fase en la que tenemos aquí en Asturias no tiene nada que ver con que la alta por la mañana nadie entiende nadie sabe el sentido de que las elecciones por la noche pero parece ser una escena de de de encuesta punto del pene que se hace diariamente porque pues para muchos son de derechas no es algo diario entonces parece ser un recurso evolutivo para poner en mal

Voz 13 15:51 al pene por las noche durante el día pues es como un red set

Voz 0401 15:57 automático

Voz 12 15:59 no es como los programas de Internet es actualizan pues sería algo así como una actualización automática

Voz 0401 16:05 cariño te está está actualizando mucho ultima veinte por la noche

Voz 12 16:10 que si algo se tiene acaben cuando tienes más vive en Barcelona tiene más elecciones nocturnas y matutina mejores elecciones más pecio pero no te despiertas cara porque en Japón

Voz 0401 16:25 me hablabas de de que cuando tienes exceso de testosterona si se tienen más selecciones y más si tienen también más polución es nocturnas

Voz 13 16:34 no creo no yo eso no vale vale

Voz 0401 16:39 el déficit de testosterona se convierte en un problema se puede tú descubres que un paciente tuyo tiene un déficit de testosterona me has descrito lo los problemas que podía tener y me has llegado a hablar incluso de pérdida del deseo sexual dificultad dificultad para excitar sé que esa serían dos dos de las buenas pero fatiga depresión ansiedad malestar todo eso tiene que ver con la testosterona con lo cual es importante

Voz 12 17:07 obesidad pérdida de masa muscular hostelero Kenny aumentó el riesgo cardíaco síntomas depresivos la testaferros una hormona que afecta a un montón de órganos y sistemas del cuerpo y claro cuando nos falta tenemos un problema

Voz 0401 17:24 vamos a suponer que uno de tus pacientes tiene ese déficit de testosterona que es lo primero que tiene que hacer en tus manos claro

Voz 12 17:32 a hacer un análisis de sangre sale bajo se suele repetir o lo indicado repetirlo por segunda vez sale bajo hay síntomas compatibles aunque antes empezamos entrenamiento contextos terreno que se suele hacer con un gel que se aplica cada mañana en los brazos

Voz 0401 17:52 sido un gel que se aplica en los brazos puede incrementar tu nivel de testosterona algo tan sencillo

Voz 12 17:59 sí sí sí esta es una un gel de testosterona que tiene base alcohólica entonces la piel lo absorbe muy bien yo simplemente se aplica en los los hombros los brazos

Voz 14 18:10 sí cada mañana y de esta manera ambos mucho

Voz 12 18:13 no esperemos ese tipo de

Voz 0401 18:17 los podemos encontrar sin pasar un control médico porque el hotel y cómo me las pintado me ha parecido que era practicamente como si me iba a la farmacia o a o a la o a la tienda de productos eróticos

Voz 12 18:28 ah no son los productos contra estas personas con son con recetas son medicamentos son con receta

Voz 0401 18:34 vale tío además Verona

Voz 12 18:37 sin supervisión médica a daba problemas a puede dar problemas

Voz 0401 18:42 qué tipo de problemas podrían venir de de de la pues eso de que yo consiguiese uno de esos geles

Voz 12 18:49 bueno básicamente que puedes estar tomando medicamentos que no necesitan Ike la solución al problema que tenga sea otra a luego claro la gente que tiene un despiste estas personas necesitará de testosterona cero sí yo que tengo una te quedas anormal me tomo testosterona lo que haré será bloquear a la síntesis la producción detecta frenadas ni testículos por lo tanto me vuelvo me vuelvo dependiente entre comillas Jon me excita la testosterona el fármaco porque yo mismo dejó de producirla aprobó tantas no es mala idea saltarse al médico

Voz 0401 19:25 se nos podemos convertir en yonquis de testosterona lo has explicado muy bien y nada

Voz 12 19:29 sí sí yo el punto de vista de que necesitamos el fármaco para mantener niveles de testosterona si no del punto de vista que digamos el punto de vista ser agresivos necesitar algo sobre el punto de vista malo de la droga en el punto de vista que necesitamos para tener un nivel normal de testosterona

Voz 0401 19:51 masturbarse afecta a los niveles de testosterona esto que siempre yo sé que son tonterías así como de de cosas que se dicen al vuelo pero he escuchado he escuchado de verdad decir que si te masturbaba mucho podías podías perder tu tu nivel de testosterona esto es cierto

Voz 12 20:10 eso no llamas pruebas dudo que masturbarse tenga demasiado efecto leí un artículo muy grasas el otro día ahora que aquí estamos de enhorabuena con la Liga a que decía que cuando tu equipo de fútbol no prosperó

Voz 0401 20:26 ah si se celebran los triunfos entonces decidió celebrar los triunfos con un chutazo de testosterona que manda tu cerebro

Voz 12 20:34 sí sí sí es curioso al parece bueno a que eso que que la las glorias deportivas que además engañadas tengas más de testosterona de hecho hay una un dato que no sé si es cierto no pero correr en Barcelona que pueden meses después del gol de Iniesta en Stamford Bridge aumentaron un montón los nacimientos esa semana bueno sí pero de todas maneras más allá de la de la broma digamos el el factor único que incluye más unos estar delgado

Voz 0401 21:06 cuanto más delgado estamos más testosterona si señores señores que nos están escuchando mantengan se línea

Voz 13 21:15 quién no se parezca muy indicativo la Barriguitas muy

Voz 12 21:20 era enemigo de la testosterona entonces estar delgado hacer ejercicio etcétera etcétera eso aumenta el nivel de Gerona el mejor consejo para los hombres que quieren mejorar el nivel de testosterona es estar delgado hacer ejercicio físico todo lo que sea producir músculo

Voz 13 21:42 no

Voz 12 21:42 dentro de la anormalidad digamos dentro de lo razonable con lo difícil que es que en fin razonable pero todo lo que sea estar musculado ideal Holgado es buena idea

Voz 0401 21:54 pues mira ya para terminar a leer un estudio médico realizado en la Universidad de San Luis en EEUU en nombres de la tercera edad avanzada los señores que presentaban niveles bajos de testosterona fueron más vulnerables a padecer la enfermedad de Alzheimer

Voz 7 22:12 las

Voz 12 22:13 sí de esto hay hay bastante datos en condiciones no te está cerrada cognición es algo que está muy relacionado pero un paso más es decir hay hay estudios que dicen que tenerla aquí Pastrana más baja está relacionado con más mortalidad de hecho los hombres por tanto hombres como mujeres cuanto más durante más pasamos activos actualmente más tiempo vivimos sorprendente al final si yo estoy bien para tener sexo me apetece tener sexo así lo que me encuentro bien y que por lo tanto pues tengo menos enfermedades y mantengamos no

Voz 0401 22:49 los niveles de testosterona como nos tenemos que mantener si tenemos la más mínima duda acude vamos a nuestro médico pues muchísimas gracias Eduard García por decirnos cuánto de importantes la testosterona y espero que tengamos nuestros niveles lo suficientemente óptimos como para que podamos seguir hablando mucho más que no no afecte a nuestra capacidad cognitiva

Voz 12 23:13 muchas gracias claro a Celia

Voz 16 23:22 hubo agua dado que hay en mí

Voz 17 23:47 hombre yo mundo

Voz 18 23:54 ya está en el

Voz 17 24:00 eh

Voz 19 24:01 han mucho

Voz 17 24:14 sí

Voz 5 24:16 sí

Voz 20 24:18 sí

Voz 18 24:21 sí

Voz 6 24:36 déjenme que les cuente una historia que no nos ha llegado a través de una mujer en cuenta que a raíz de la entrevista que hicimos a Juan del Val por su libro parece mentira recuerda que estaría la historia de un chico de barrio que se hace mayor al que el sexo se plantea de muy diferentes maneras el libro tuyo escandalera claro porque en cuanto alguien Saur en Canal como hizo él

Voz 0401 25:00 pues siempre salpica más cuando la mujer con la que normalmente compartes tu cama es famosa y la mujer de Juande

Voz 6 25:08 no sólo lo es es que nos gusta hasta para todas nosotras así que el libro es una delicia pero también es una escandalera el caso es que el libro abrió la espita sexual de esta mujer Nos dice es una también eso de que haya llegado a conocer tanto a las mujeres especialmente teniendo en cuenta que hay muchas June concreto que nos conocemos buenas noches Ana Lombardía psicóloga especialista en terapia de pareja

Voz 0401 25:35 Fuentes suena suena suena la primera en la frente nos cuesta tanto a las mujeres conocernos es lo primero que dice en su mensaje

Voz 21 25:45 pues sí la verdad es que es bastante frecuente que muchas mujeres no se conocen su cuerpo nunca lo ha explorado y de hecho muchas veces sienten mucha vergüenza incluso culpa por no por no entender cómo funciona su cuerpo es tremendamente frecuentes segó

Voz 8 25:59 que porque esta mujer hace todo todo un epílogo Otón

Voz 0401 26:02 la consulta para el programa dice tengo un problema y es que desde hace cuatro años que empecé con mi pareja no tengo orgasmos lo estimó cuando estoy sola pero no con él tampoco lo estuve con otro con el que estuve pero eso es comprensible teniendo en cuenta que tampoco disfrutaba

Voz 7 26:18 nada con él la cama ni fuera de ella

Voz 0401 26:22 Justo ayer con motivo de la era mi pareja sobre la novela de Juan del Val volvió a salir el tema de mi falta de orgasmos hace ya tiempo que no lo tocábamos por lo que dábamos por sentado que estaba sumido por su parte por la mía sigo pensando que algún día que no piense en ello surgirá sin embargo compruebe que ni él lo tiene tan asumido mi es verdad que surgirá sólo sin hacer antes algo

Voz 7 26:47 qué les decimos Ana

Voz 0401 26:51 el que no se iban a tener orgasmos a mí cuando leí lo de que ambos hemos asumido que que no va a haber orgasmos se me abrió como de verdad se me cambió el suelo

Voz 21 27:03 horror no pensar eso bueno haberlos una parte de la sexualidad pero no son ni mucho menos todo ni tienen por qué ser el objetivo de hecho hay gente que puede disfrutar mucho de su vida sexual sin tener orgasmos a que tampoco

Voz 0401 27:15 dramatismos

Voz 21 27:16 en exceso pero si le apetece conseguir a tener orgasmos puede aprender a ello porque qué es exactamente la enólogas mio no tener orgasmos no tener orgasmos au a veces dificultades incluso para para tenerlos pero a tenor Rasmus es algo que se aprende y hay personas que han aprendido en un determinado momento de su vida y otras que no pero bueno yo lo que nunca estar adiós a la capacidad la tenemos todos y todas sólo hay que ponerse a ello

Voz 7 27:40 me encanta lo que acabas de decir de que se aprende

Voz 21 27:45 va a tener orgasmos aprendemos de verdad a tener orgasmos te aseguro que sí

Voz 0401 27:52 bueno pues ejemplo

Voz 21 27:52 lo en en la consulta de de una sexo legal sólo hacemos muchísimo no aprendemos primero a conocer nuestro cuerpo a estimular nuestro deseo aprender a excitar no y luego a partir de ahí ya aprendemos también a es inhibir no si distintas técnicas para desencadenar un orgasmo pero hay que seguir un proceso es decir claras y sino saltamos paso no es decir para tener un orgasmo necesitamos primero que haya mucha excitación hay que aprender primera conseguir esa excitación haya no está contando que que no ha disfrutado mucho la cama ya no sólo que no tenga orgasmos no sino sino lo pasa bien ni dentro ni fuera de la cama va a ser bastante complicado que los tenga

Voz 8 28:27 cuando alguien dice que no se lo pasa especialmente bien dentro de la cama ya así de entrada ya dices pues entonces va a ser complicado no que que llegue es hasta ese punto de clímax por dónde empezamos de cero

Voz 21 28:43 tu excitación necesito aprender de en este proceso de aprendizaje del orgasmo necesito aprender a excitar me comer que Kimi dirías pues te diría de entrada que empiezas a conocer tu cuerpo eso sería lo fundamental ya no sólo a nivel genital sino en el resto del cuerpo yo que es es fundamental empezara a conocer tu cuerpo a comprenderlo a saber qué partes tiene no a explorar por ejemplo tu vulva o a partir de ahí tratar de ver cuáles son tus deseos cuáles son tus fantasías qué cosas las que te excitan cuáles no y si tienes dificultades para hallar a lo mejor hay que hacer un pequeño retroceso en ese sentido hizo empezar a indagar otras causas desde autoestima a nivel corporal autoestima a nivel personal miedos e inseguridades que puedan estar bloqueando al final el placer no y creo que empezar por el placer en todos los sentidos luego ya ir concretando en el plano sexual

Voz 0401 29:31 Nos decía esta mujer que ellas solas si conseguía alcanzar ese orgasmo quiera con su pareja que antes también la había pasado lo mismo pero es que claro lleva cuatro años con su pareja

Voz 7 29:42 madre mía no conmigo sí pero con mi pareja no bueno eso es que

Voz 21 29:48 muy frecuente aquí hay que ver porque cuando estamos en en pareja hay que tener en cuenta procesos como como el del descontrol y la desinhibición y cuando estamos con una pareja no es tan fáciles controlaron porque hay otra persona que te está mirando que está atenta ética la pendiente de ti entonces descontrolada de Smirnoff no es tan fácil también hay que ver qué técnicas puede estar utilizando él a la hora de estimular para que ella pueda también centrase en su placer no también probablemente habría que hacer un trabajo combinado con los dos

Voz 9 30:19 seguimos con

Voz 0401 30:20 la mujer porque es lo que me estás diciendo tiene mucho que ver con lo que ya sí diciendo no siempre habláis de la necesidad de comunicación en la pareja y creo que es primordial pero mi forma de ser es muy difícil soy poco hablador hay poco comunicativa especialmente cuando tengo que hablar sobre mí sé que no me gusta pero mes complicado expresar qué es lo que me gusta o me excita tanto como para poder llegar a un orgasmo mi pareja me decía que para ayudarme tenía que decirle cómo tocarme que movimientos suposiciones prefieren que pienso cuando lo estamos haciendo o cuando hay más turbo pero cuando me hace estas preguntas mi mente se bloquea y no sale ni una palabra de mi boca puede no gustarme el sexo

Voz 7 31:01 puede no gustarle

Voz 21 31:05 a ver sin conocerla la verdad que no los hay gente a la que efectivamente el sexo en Lugo esta pero bueno es la sexualidad por definición es algo placentero no yo creo que sí está teniendo dificultades a la hora de comunicar lo que le gusta la cama puede probar otras maneras a lo mejor puede probar a comunicarse por escrito con su pareja no y a lo mejor buena idea escribirle una nota no le impone tanto como soltar sólo hacía la cara de repente o darle pequeñas pistas a lo mejor comunicarse mediante gestos no de

Voz 0401 31:31 yo Haase cogerle la mano cuando quiera que la masturbación

Voz 21 31:34 sacar su mano encima de la de él para golpearle por ejemplo cuando quiera Asturgar la nuevo utilizando pequeñas claves que puede que poder incorporando para comunicar también

Voz 0401 31:44 creemos que nuestra oyente entrar en una dinámica dolorosa realmente para ella conforme estas

Voz 7 31:50 viviendo porque dice se que sí

Voz 0401 31:52 qué esperan de que lo hace por mí pero no sé qué decirle se que no hablarlo en la cama es creo que es lo mejor y ayer habría sido momento perfecto pero en mi cerebro se paraliza claro que si me pongo ahora pensarlo estando aquí sola me pasa lo mismo no sé que tengo que decirle ni cómo me siento muy útil

Voz 21 32:11 claro es sensación de inutilidad le al final claro de te invade la inseguridad la culpa y todos los miedos y super frecuentes la sensación que está teniendo le pasado yo creo que a lo tuviese que a todo el mundo pero al noventa por ciento de las personas que pasan por mi consulta vienen con esa sensación aquí que tenga claro que no es ni la primera ni la única a la que esto les sucede que en realidad esta sensación de incompetencia de no saber qué hacer es tremendamente frecuente pro porque nadie nos ha explicado cómo tenemos que que que actuará estas situaciones sí que yo creo que es importante que tenga claro que en realidad solucionar esto es mucho más fácil de lo que cree que eh luego cuando te pones hoy lo veo a diario no lo con las parejas que viene a mi consulta con esa mismo bloqueo que en esa misma seguridad es que no sé que decir es que no sé cómo transmitir cuando se ponen ahí cuando se les da cuatro claves de repente empiezan a hablar ir resulta todo mucho más fácil no de de lo que muchas veces puede puede resultar en casa nada más que ya nos metemos en un círculo vicioso ahí dentro de uno

Voz 0401 33:04 la cabeza y no sabemos cómo actuar Luismi

Voz 21 33:07 es más fácil de lo que cree claro es es un poco también

Voz 8 33:09 qué dices no que a veces tenemos nosotros muchísimo más miedo de de lo que es realmente tal y como tú lo cuentas parece mucho más fácil

Voz 21 33:21 sí es que es muchísimo más fácil en realidad lo que pasa es que claro cuando llevamos tanto tiempo evitando una situación que nos da miedo como por ejemplo la de comunicarnos e con nuestra pareja sobre el sexo cuanto más tiempo dejamos de enfrentarnos a ese miedo más grande seas desde mi más potencia cobra encima como está nuestra cabeza es más potente todavía porque además va unido a emociones negativas que que lo convierten en una realidad terrible no pero luego cuando lo enfrentamos la realidad no tiene ni ni la mitad de importancia no de lo que de lo que creemos pero hay que dar ese pequeño paso

Voz 8 33:52 pero fíjate que luego dice es cierto que él él se refiere a Juan del Val en su novela es cierto que él podía decidir cuándo quería que ella tuviera los orgasmos

Voz 7 34:01 y que ya lo estuviera si es recomendable

Voz 0401 34:05 como buscaron sitio fiable donde los hagan tendría tantas dudas preguntas felicitaciones agradecimientos

Voz 7 34:12 pero esta noche creo que ya

Voz 0401 34:15 ha dejado la cabeza loca encantado encantado esa señora porque es que realmente creo que se ha abierto en canal que desde luego nosotros contándoles

Voz 22 34:23 son suma yo seguramente

Voz 8 34:26 su mayor secreto existe

Voz 23 34:29 en lugar de verdad vamos a decir porque claro yo recuerdo la la historia la historia es que el tiene un masaje tan típico y entonces a raíz del mensaje tan triste

Voz 8 34:39 pues es cómo consigue pues conseguir esos son

Voz 0401 34:44 las diferentes por así decirlo recomiendan este tipo de terapias los más gestante ricos el hecho de que exista una energía sexual que podamos canalizar una vez que la conocemos

Voz 21 34:55 desde luego que si vamos a ver dicho por ejemplo aquí en editorial aquí en el programa ya estado mi compañero Sergio fuese la que se dedica precisamente a este tipo de cosas y funcionó maravillosamente bien eh yo creo que se puede ser un paso de todo el proceso que sí que es importante que haga antes otras cosas antes de meterse

Voz 0401 35:11 eh y masajes

Voz 21 35:13 de estilo que sí que trabajo otras cosas a nivel emocional o a nivel psicológico que para que le preparen para ese momento si si es que es necesario porque a lo mejor meterte ahí de golpes

Voz 0401 35:22 hombre yo creo que de entrada

Voz 23 35:24 de que seguramente es uno de los que mejores masajes genitales hace para conseguir el orgasmos al no me cabe la menor duda

Voz 0401 35:32 a lo mejor una persona tan tímida como esta mujer es muy agresivo

Voz 21 35:37 muy agresivo sí pero por ejemplo cuando cómo

Voz 0401 35:39 se interesa por el más los masajes tan típicos donde muchas veces hemos hablado de que no hay ni siquiera no hay no hay contacto que empieza a ejercitar otro tipo de situaciones como la respiración como la excitación

Voz 7 35:53 se puede empezar poquito a poco en todo

Voz 21 35:56 claro que sí de hecho es un trabajo que se va haciendo de manera paralela a nivel psicológico a nivel emocional que a nivel físico no la consulta lo lo hubiera diarios trabajamos los los tres factores a la vez porque al final tener un orgasmo no es únicamente cosa de cabeza o cosa de cuerpo ni de emociones sino que influyen un montón de factores ya que los trabajando poco a poco todos ellos de manera que nos sintamos cómodos y que y que sea un proceso fácil no al final en el que en el que nos vayamos enfrentando nuestros miedos de manera progresiva para que no lo pasemos mal porque no hace falta pasarlo mal ir consiguiendo unos resultados vamos espectacular es mucho más fácil de lo que crea al final

Voz 0401 36:33 a gusto decir eso es mucho más fácil de lo que creemos al final Ana Lombardía psicóloga especialista en terapia de pareja fíjate como se nota que se ha ido Elia hicieran falta echó mucho en falta porque además yo soy incapaz de recordar cuál es

Voz 25 36:49 la página Wedding que podemos recurrir directamente a ti porque yo te tenga

Voz 0401 36:52 favoritos primera al por favor

Voz 21 36:55 la página web de sexo en la piel punto com que ante las redes sociales Facebook Twitter Instagram también arrobas ex la piel punto com y me pueden contactar mandarme un email Cotillard el blog con todos los artículos que tengo por ejemplo con respecto al tema el orgasmo o lo que quiera

Voz 8 37:09 a disfrutar de que como dice

Voz 0401 37:11 estamos también aquí que es un gustazo yo juro que lo tengan favoritos

Voz 23 37:15 ya directamente lo tengo como Ana Lombardía Alda Lombardía muchísimas gracias y gracias también

Voz 10 37:20 por

Voz 21 37:21 tender desde un placer

Voz 26 37:26 tal

Voz 27 37:30 la amenaza desde van a votar como amante ayer nada a andan

Voz 28 38:42 esta plaza

Voz 29 38:50 a Ibarra

Voz 28 39:00 ganar

Voz 10 39:06 la mayoría de nosotros reacciona de una manera después de una pelea cada uno las ya no voy a entrar aquí a valoraría decidí ni a juzgar cómo se montan después de sus revueltas

Voz 6 39:18 el caso es que gestiona gestionamos diferente esto es así así que vamos a a indagar sobre cómo gestionamos las peleas buenas noches Mónica Corrales psico sexóloga buenas noches Mónica

Voz 7 39:34 manejamos todos el sexo y las peleas del mismo modo nada nada que ver

Voz 24 39:40 sí que es cierto que hay una diferenciación entre hombres y mujeres por el cerebro el cerebro masculino el cerebro femenino hay diferencias y eso hace que el comportamiento frente a las peleas sea distinto pero luego tiene mucho que ver también la pareja los vínculos que hemos creado con la pareja

Voz 0401 39:57 es importante el tipo de relación que tienes con tu pareja para saber cómo van a ser tus peleas

Voz 24 40:03 digamos que es algo que aunque no lo sepa es algo que va evolucionando en la pareja cuál

Voz 21 40:09 tú conoces a lo que puede llegar a

Voz 24 40:11 ser tu pareja vas conociendo te vas estableciendo algunos vínculos una forma de encontrarte con Koné lo con ella ir a medida que va pasando el tiempo el enfrentamiento las peleas si hacemos un análisis de toda la pareja en si si hubiese un principio y un fin ves que ha evolucionado o de una forma positiva o viendo una forma negativa

Voz 7 40:33 eso se puede modificar es decir tú imagínate que yo tengo una peloteros del siete recurra Te voy a poder modificar me comportamiento

Voz 0401 40:46 si estás predispuesta con modificarlo sí

Voz 24 40:49 es decir si estás realmente predispuesto con esa pareja así estás enamorado se realmente quieres

Voz 0401 40:55 sí sí no va a ser complicado pero no imposible por mucho que quieras mira yo creo que la diferencia entre unos y otros y otras además creo que es como tú decías entre unos y otras es brutal en una misma pareja puede que para él nada sea motivo para no tener sexo es decir puedo tener la pelota era más salvaje que terminamos la pelotero dos minutos después me meto en la cama en me mete mano sí sí mientras que yo estoy absolutamente bloqueada y quiero que no me toquen sí

Voz 24 41:27 ahí tiene mucho que ver el estrés

Voz 0401 41:30 la negra que es el centro de

Voz 24 41:32 las emociones la amígdala cuenta

Voz 0401 41:35 qué es eso

Voz 9 41:37 a eso tenemos todos admitió la tenemos todos

Voz 10 41:40 todos hombres y mujeres a lo nuestro que creas que solamente en los hombre claro identificados lo que aunque no sé por qué Patitz

Voz 0401 41:52 es verdad entonces que que en nuestra amígdala como tenemos la amígdala influye hasta en nuestras peleas

Voz 24 41:58 digamos no es no influye lo que es el tamaño porque básicamente es el mismo nombres de mujeres sino la forma en la que canaliza las emociones en las mujeres la mujeres tendemos la tendencia es más emocionales entonces cuando tenemos una Palais una pelea con nuestra pareja nos invade las emociones y sobre todo el cabreo la ansiedad sube por las nubes el cortisol sube lo que es la oxitocina que es una hormona del amor por decirlo así baja entonces no estamos predispuestos no estamos receptivas en los hombres les da igual eso no les afecta entonces incluso el estrés puede generar un impulso extra que le motive a cuando ya terminado de la pelea lo que me apetece es sexo

Voz 0401 42:41 cómo te sientes identificado Julia

Voz 7 42:44 total empecé delicado después

Voz 0401 42:46 las peleas quieres quieres sexo adiós

Voz 9 42:49 hola es decir que que lo hacemos Hinault le he oído decir que sea que lo podamos dominar osea lo debemos de hacer por cómo funciona nuestro organismo sí o no

Voz 24 42:58 es impulsivo luego no quiere decir que sea una excusa para decir a la ya está estos excusa

Voz 10 43:05 malas Hussain tampoco es malo una relación

Voz 0401 43:12 me gusta venir a tu crees que podrías estar bien acabar un problema después de una pelea pues echando en polvo que

Voz 9 43:20 una cosa es una cosa que otra cosa es otra cosa yo creo que se puede diferencia y además no significa que sean y mejor veo yo ella misma ha dicho que que es que no no puedes elegirlo

Voz 0401 43:30 alguna de las dos maneras de reaccionar sería la correcta podríamos decir que las mujeres terminamos mejor o que los hombres tuvieran mejor o esto es una cuestión de cómo no combinamos esa mujer y ese hombre es una cuestión de combinación porque de

Voz 24 43:44 por qué es mejor que es peor no no no no es mejor combinarse ver qué vínculos hay y de qué manera yo puedo como yo conozco mi pareja cómo reaccionó ante eso sí yo sé que mi sí yo tengo muchas ganas pero mi pareja yo la veo poco receptiva no vayas ya la conoce ya sabes cómo va a actuar para que vas a ir para fomentar todavía una pelea más que lo que va a hacer es más rechazo

Voz 7 44:05 claro efectivamente qué problemas se plantean cuando no canalizadas a tu gusto tu relación con el sexo después de los conflictos imagínate

Voz 8 44:16 que qué Mi primo pues después de la

Voz 0401 44:19 la pelea soberana quiere sexo yo me encierro en banda yo no quiero sexo pero me di cuenta de que empieza a ser un problema de que esta situación Man mantiene mi pareja pues tensión de glúteos

Voz 7 44:30 yo empiezo a claudicar a claudicar a claudicar

Voz 24 44:35 ahí puedes encontrar varias cosas iba un poco en función de jerarquía si tú utilizas como arma al hacia tu pareja él no querer sexo porque no te apetece o porque realmente no sientes atracción eso puede llegar a ser un problema que puede ser un motivo de ruptura otra cosa es que tú realmente

Voz 0401 44:57 quieras no tener sexo

Voz 24 44:59 buscar un poco esa atención que la pelea no ha surgido porque normalmente cuando nos peleamos vamos a Chincha

Voz 0401 45:06 de la peor manera porque en la Comunidad

Voz 24 45:08 acciones penosa comunicación las discusiones vamos a Chincha y en vez de decir oye me ha sentado mal esto me ha sentado mal otro lo que vamos es hacer un poco daño a meter el dedo en la llaga

Voz 0401 45:21 en ese caso

Voz 24 45:23 ahí cambia la cosa si tú realmente los es haciendo por un toque de atención hay por decirlo así salvación si lo haces aposta porque realmente no quieras tener relaciones porque no te atrae puede ser un problema

Voz 0401 45:36 claro porque me has has utilizado además la misma palabra

Voz 8 45:39 que que que siempre que iba a utilizar yo soy que la tenía

Voz 0401 45:42 no es el sexo como arma arrojadiza el sexo puede ser un arma arrojadiza han claro si sabemos que es un arma de guerra que se utiliza en un momento en el que se violaron a las mujeres para dejar para para en él plantar el miedo la población para que sepan que las hordas de soldados arrasan cuando llegan etcétera etcétera no el enemigo arrasa pero lo utilizo también el sexo como arma arrojadiza nivel de pareja sí

Voz 24 46:09 sí se muchas veces más de lo que quisiéramos pero es por eso porque como la comunicación yo siempre digo es necesario una comunicación afectiva y efectiva sí yo de la forma que tengo de comunicarme con pareja ni es afectiva ni resulta efectiva porque yo que L'Espresso lo que genera es más conflicto

Voz 0401 46:28 sí yo se lo impongo Si yo se lo gritos y yo solo

Voz 24 46:31 entonces al final qué hago que es lo más efectivo pues ahora no quiero nada continuará no quiero que me toques entonces la reacción es la persona es muchísimo más llamativas y al final lo que una narración de atención hacia aquí

Voz 0401 46:43 imagínate que alguien que nos están escuchando pues ha pasado por alguno de estos romances porque los que creo que hemos pasado todos en algún momento de nuestra vida de nuestras relaciones Pino imagínate que quiere decide poco más o menos que aprender que saber que prepararse que que enfrentarse a su próxima relaciono si la tiene intentar mantenerla de una manera mínimamente coherente

Voz 7 47:07 Mónica que me recomiendas por tendríamos que empezar

Voz 24 47:10 primero sinceridad con uno mismo cada uno sabe muy bien que siente por la otra persona si realmente tú estás con una persona pero no sientes conexión no sientes atracción no te merece la pena seguir con esa persona porque os hacéis daño los dos sí realmente es sincero contigo mismo te va a llevar al siguiente paso que es la comunicación la forma en la que tú te expresas con tu pareja y la forma en la que la pareja va a ir evolucionando de forma positiva

Voz 0401 47:40 esta comernos el tarro saber cómo somos nosotros

Voz 7 47:43 el luego fuera de la mesa no queda otra

Voz 24 47:48 muchas veces cuando vienen las parejas a la consulta Se normalmente hacemos previamente una entrevista de unos quince veinte minutos con una parte de la pareja con la otra y luego un conjunto cuando hacer la entrevista por separado te das cuenta de en qué momento está la pareja porque hay algunos que realmente algunos algunas que realmente no quieren seguir pero están por la hora persona por eso lo importante es la sinceridad primero

Voz 10 48:13 lo mismo la honestidad de estar con la persona que de verdad quieres estar no Monica Corrales psico sexóloga perderán Julian tienes a una pregunta la última venga te vamos a dejar claras

Voz 22 48:27 entonces como solución a una bronca nunca puede ser

Voz 7 48:33 echar un polvo

Voz 24 48:36 sí de alguna manera el acuerdo que tú has llegado con tu pareja tu pareja te conoce cule conoces o la conoces y sabes bien en qué momento puedes acercarte a ella adelante pero si tú conoces al cien por cien y sabes que necesita quince veinte minutos o al día siguiente es básico

Voz 0401 48:54 nada falló una semana espacio perfecto gustazo Monica Corrales ICO sexóloga ha sido un gustazo tenerte en Contigo Dentro espero que podamos recurren mucho más aquí

Voz 24 49:07 cuando queráis ya sabéis disponible

Voz 0401 49:10 muchísimas gracias a vosotros

Voz 7 49:12 Contigo Dentro Delia Blanco

Voz 1 49:18 no de qué difíciles

Voz 0401 49:46 a las emociones para sentir las en su justa proporción poder compartir ese sentimiento que nos lo devuelva la persona que no sólo provoca preguntando de madrugada si estás bien o necesitas que te acompañe invitando a desconectar como para que nadie que tú no quieras pueda localizar T hay quién te habla con dibujitos para decirte que le encantaría amor de arte y lo sueltan público sin que nadie pilla establecemos códigos para relacionarnos con quién queremos en un lenguaje ininteligible para el resto hacemos que hasta el silencio tenga su propio significado se llama complicidad es difícil escasa y contundente seguramente sean mayor cimiento de una relación en la cama sucede sucede cada vez que sabes hasta dónde puedes llegar cuando amarras las manos de todo o nada ocurre cada vez que miras en mitad de la cena subes la ceja para que quién sea sepa que te mueres por chuparse en el baño la complicidad hace que cada vez que te cruces conmigo me toques el culo John no te aparte con el brazo casi que si tiene usted la suerte tener ahí cerca ese alguien con quién tenga complicidad que viven en breve los pies entre de las manos intenta al menos si sale mal como mucho

Voz 4 51:18 volverán donde están

Voz 0401 51:20 cada uno a lo suyo y lo que tengan sin más pero como salga bien ser cómplice en la vida follar con ganas no pienso quedarme con la duda yo todo lo quiero no sólo en también en la vida estoy absolutamente convencida de que a veces esto sucede por eso estoy aquí y tú estás ahí escuchando a mí porque ambos sabemos que la vida

Voz 1 51:50 eso Cores