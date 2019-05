Punto de Fuga: 'Owino, un pueblo envenenado por el plomo manchado de corrupción' (04/05/2019)

la autoestima por supuesto para mí es es como que ahora digo yo puedo puedo yo puedo seguir adelante hecho puedo hacer todo lo que antes no he hecho irme estoy dando cuenta de que realmente pues a lo mejor he perdido mucho creyendo que no podía hacer ciertas cosas que me estoy dando cuenta de que yo puedo hacerlo hipo conseguir más o menos aquello que te la amistad que tú que te has propuesto

es cierto no además que comentas ahora mismo no en la pena no de de como una noticia tan grave como ésta pasó prácticamente desapercibida pero lo cierto es que este caso por ejemplo Desirée creo que recuerda bastante a lo que ya ocurrió en dos mil diez en Nigeria y en ese caso cuatrocientos niños murieron por una intoxicación por plomo en una mina de oro aquí también la intoxicación ha sido bastante bastante grave no

sí bueno no en Avui no hay decenas de muertes documentadas así que no así en el caso de Nigeria es el más grave hasta ahora de conocimiento en el continente pero el caso de también ha sido uno de los más graves de los que se conoce realmente hay muchísimos más en toda África Subsahariana el problema es que bueno las

Voz 0861

10:43

bueno es durísimo no no sé a vosotros a mí personalmente Javier Desirée una de las historias que más me ha impactado de vuestro documental es el caso de Kevin un pequeño de sólo doce años quería ser ingeniero jugaba de vicio al fútbol de hecho sus padres bueno Le llamaban Zidane murió no por culpa de del plomo es brutal no también el entiendo imagino no el el contrato que tuvisteis con con su madre no en el en en aquella región