'El cine, una herramienta para desmontar clichés sobre Africa'

Voz 0861 00:39 a día de estas miles de familias en Kenia se ha proyectado en el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger que se está celebrando estos días bueno es el único festival que se celebra simultáneamente en dos continentes separados sólo por el estrecho Mané Cisneros viene a punto de fuga qué tal cómo estás muy bien qué tal bueno Man es la directora de este festival hoy hemos cree invitar en Punto de Fuga porque bueno este festival de tiene en muchos años a vuestra espalda en festival veterano pero sobretodo de una altísima calidad de hecho Mané este festival siempre es bueno se pone como ejemplo no de la capacidad de conectar varias culturas varios continentes en este caso a través del del cine y sobre todo también digo no sé para desmontar clichés no de alguna forma sobre África

Voz 5 01:27 pues efectivamente llevamos dieciséis años intentando trabajar en esa línea tengo que decir que que que ha habido grandes cambios en estos años aunque el camino todavía por recorrer es largo pero yo creo que desde luego desde aquí desde el festival desde el trabajo que se hace hemos visto resultados directamente en el propio público el nivel de debate ha cambiado muchísimo en estos años

Voz 0861 01:56 por lo elegirán a mí no por ejemplo el debate porque evidentemente han pasado muchas cosas en estos dieciséis años ellos la irrupción no de partidos de de la ultraderecha también a final acaban condicionando por ejemplo determinados debates sobre sobre la inmigración entre irregular o no se fin no sé

Voz 5 02:12 sí sí sí muchísimo a pesar de que nosotros seguimos intenta insistiendo en el hecho de que esto es son festival de cine y que lo que proyectamos aquí es ante todo cine y quién no es seleccionamos las películas por temática está claro que estas temáticas pues preocupan a los directores de cine están ahí y una de las temáticas más importantes de manera transversal en casi toda la programación pues es es el de la inmigración es el de la violencia de género es la ablación hay hay algunas temáticas la irrupción del amor Hair en en la vida fuera del hogar en la vida política en la sociedad son son cambios enormes que están sucediendo en estos últimos dieciséis años en el continente africano que es un continente tan dinámico tan tan joven que nos que nos sigue asombrando e Iker refleja de alguna manera el cine esto hace que los debates se centren mucho sobre estas temáticas que me llaman la atención

Voz 0861 03:10 imaginen que además África es un un gran productor de la industria de del cine en no sé quizás para muchos en fin yo porque no yo entre ellos desconocíamos esta otra cara del continente africano no que también es capaz de producir muchísimo Finney además de de una gran calidad no

Voz 5 03:27 bueno con desgraciadamente como tantas cosas que suceden en África positivas y que se invisibilizan que en se esconden que no se cuentan pues sí efectivamente en África se hace cine desde hace más de cien años desde hace más de sesenta Se hace un cine independiente desde las independencias Yi en en el cortina de en el continente africano por ejemplo está una de las industrias más potentes de la audiovisual del planeta que es Nigeria pues Wood

Voz 0861 03:56 la curiosidad Mané como selecciona se las películas que se proyectarán proyectan en este festival es cierto que vas país por país para buscar esas películas tan interesantes

Voz 5 04:07 pues esto también ha cambiado mucho en estos dieciséis años eh te cuento sea te hemos tenido anécdotas del tipo recibir DVD's envueltos en en papel higiénico con una cuerda hay selección ahora mismo prácticamente lo que recibimos son enlaces digitales a la tecnología digital ayuda muchísimo muchísimo muchísimo al cine y muchísimo a los cineastas a los jóvenes cineastas africanos tenemos que era muchos festivales es cierto pero también creo que que casi que conocemos muchos de los proyectos desde desde el guión desde que nace el proyecto y estamos ahí detrás de ellos expectantes de de ver los resultados

Voz 0861 04:49 bueno ya hemos destacado lo dicho hace unos minutos el el documental de vino que ese proyecto hace sólo unos días pero creo que Mané en esta edición las mujeres africanas la mujer ese luchadoras iban a hacer también muy frotado protagonistas no en extradición

Voz 5 05:03 sí desde luego indudablemente es un fenómeno vinculado a ese relevo generacional hemos tenido una competición paritaria de manera espontánea no hemos buscado que lo fuera nada ha surgido así seis hemos tenido siete películas dirigidas por mujeres siete películas dirigidas por hombres todos ellos bastante jóvenes en no no sorprende si te digo la verdad a mí no me sorprende porque basta de conocer un poquito África de moverse por África para saber que que la mujer es es telúrica es es la salvia del contigo gente que en el momento que que podía o que iba a poder tener la ocasión de coger una cámara lo iba a hacer lo iba a hacer para contarse así misma desde desde esa desde la voz femenina porque a la mujer africana también la han contado siempre hombres y desde fuera

Voz 0861 05:55 sí es una mirada que que que Javier que hay que reconducir no bueno Mané no está sola hay en Tarifa y hoy también esta compañía alguien a quién queremos mucho aquí en Punto de Fuga Nico Castellano qué tal cómo estás buenos días

Voz 1620 06:09 qué tal cómo está Javier Bueno Nico tú también vas a serlo

Voz 0861 06:11 una parte importante de este festival porque el documental El naufragio treinta años de memoria sumergida basado en tu guión en todo tu trabajo y no sólo se va a proyectar allí en en este festival sino que además va a haber un Coloquio interesantísimo este sábado no

Voz 1620 06:26 sí gracias a también a la sensibilidad que siempre ha tenido el festival de Tarifa imanes con con una mirada mucho más amplia de los movimientos migratorios más allá de del Estrecho que tenemos ahora aquí enfrente claro de simplemente contar el número de gente siempre el festival ha apostado por otro tipo de narrativa de relatos sobre las migraciones africanas que recordemos que el noventa y nueve por ciento se produce entre los países africanos la gente que atraviesa el estrecho que atraviesa el golfo de Adén hacia hacia Yemen es muy escasa no el festival he tenido además la la idea de que después de la proyección del documental que además es muy especial que se hagan tarifa porque aquí empezó todo la primera foto el primer muerto claro

Voz 0861 07:08 por eso no esto treinta años de Ildefonso Sena el apellido

Voz 1620 07:11 Lance que tenemos aquí unos metros y que lo vea el público de Tarifa en el marco del Festival la luego de hablar con el propio Ildefonso con Encarnación Encarni de de Algeciras Acoge también estará Mercedes Jiménez m la antropóloga de fronteras de las más especializadas del mundo en este ámbito que vive en Tánger entre andaluza pero vive al otro lado del Estrecho pues será una ocasión lo interesante de ver también cómo el público se toma esto no el documental está moviéndose a nivel internacional en Senegal está causando gran impacto siempre después de las predicciones los debates son muy intensos y genera mucha emoción en Marruecos estos días con el festival también se ha vuelto a proyectar en las calles de Tánger y la gente se lleva una sacudida enorme así que será muy interés ante este sábado por la tarde ver la radiación de público de Tarifa

Voz 0861 07:58 pues bueno también que que acumulan muchos años no de de festival de Tarifa comentaba Savané que como ha cambiado no el debate y que se ha podido promover no no suelen el festival sino a nivel general por parte de la comunidad internacional donde ahora mismo la prioridad en este debate sobre esa realidad entre estas dos entre estos dos continentes allí en entre África y Europa

Voz 1620 08:22 yo creo que el festival de Tarifa es el sitio perfecto para desmitificar no te vivimos de los estereotipos sobre África vienes aquí ves Jartum el documental sobre Jartum USAID del documental sobre las mujeres que juegan al fútbol en Sudán es increíble un régimen que prohibe país que está en plena revuelta acción social que ya se ha deshecho de su dictador ves por ejemplo el el documental de animación sobre la figura de un día más con vida Icomos revive todo todo ese libro y toda la violencia del reportero Kapuscinski en la Angola de la guerra hay un poco la la vivencia de la visión europea o internacional en plena Guerra Fría hay cómo lo vivían los los angoleños a esa situación no se hay un montón de de momentos Sofía la película marroquí que ha gustado mucho sí que han pasado más de tres proyecciones el público abarrotado la sala y que narra la instó Oria de de una chica que tiene relaciones extramatrimoniales que recordemos en Marruecos siguen perseguidas te puede costar la cárcel acaba siendo madre sin a casada todo ese también hipocresía no de de las apariencia de una marroquí casada con un francés que tiene el ascensor social a través de ese tipo de matrimonios de conveniencia etc etcétera es decir tarifa sirve para derribar los mitos tarifa sirve de este festival para hablar de la vida real de los africanos más allá de de las gafas

Voz 6 09:42 euros es otro siempre tenemos aquí peleando

Voz 1620 09:44 Clemente si pensamos que aquí se va a hablar del hambre de la inmigración de la pobreza y como te decía aquí se habla de la industria también del cine vemos a los actores a los directores hay debates súper interesantes como con estos creadores ya he visto a la sensibilidad de su equipo de maricón etcétera etcétera En los programadores como tienen un contacto real yo creo que después de Paco que es el gran mercado africano audiovisual

Voz 0861 10:11 sí y está casi a la altura a la vanguardia a la cabeza no

Voz 1620 10:15 en el sentido de de cómo genera primero la calidad de la selección de las películas y segundo el debate que genera entre los creadores

Voz 0861 10:23 bueno pues Nico disfruta estos días que que te quedan en Tarifa de verdad también felicitarte de nuevo por tu trabajo no sólo aquí sino también con este documental disfruta el hoy ya no es cuántas luego la vuelta vale

Voz 1620 10:33 muchas gracias buenos Mané para terminar quería preguntar

Voz 0861 10:36 también hasta qué punto llegará también destacaba Nico no en esa otra realidad o mejor dicho esa otra cara que ofrece y que no pueda ofrecer África Tegel pregunta ya para terminar como de importante también es la cooperación cultural en este caso en vuestro festival porque claro si hablamos de de un tipo de cooperación internacional pero te preguntará por la cooperación cultural que se puede también ofrecerá a un continente hermano como África

Voz 5 10:59 pues absoluta la verdad que hemos siempre he dicho que que el cine en este caso es una herramienta de conocimiento fundamental es una herramienta también de riqueza por lo que acaba de citar Nico sea la el cine es industria es arte pero es también industria a este festival cuando cierra sus puertas abre otras muchísimas puesto que ejercemos también nosotros tuteló estas películas en todo el mundo hispanohablante Esto es algo muy importante lo hacemos muy a menudo de la mano de la cooperación española que ha estado siempre ahí con nosotros Isidre insistiendo en este hecho de que la cooperación cultural es es absolutamente necesaria porque a través de la cultura conseguimos modificar esos estereotipos sin los cuales osea sin cuya modificación no vamos a poder dar muchos pasos iría es una manera una manera amable yo digo a veces de de trabajar por un mundo menos desequilibrado y más justo y hacerlo a través de la cultura idea esa cooperación culturales es para mi absolutamente prioritario y necesario y me gustaría que que fueran más los que fueran conscientes de esta necesidad

Voz 0861 12:12 bueno pues por todo este trabajo Mané Cisneros directora del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger Os felicitamos desde el punto de fuga por todos estos años que ya a cuestas espalda Si por lo bien que lo estás haciendo deberá gracias por estar con nosotros y mucha suerte no sólo en este sin en los que vengan más adelante Mané un abrazo gracias