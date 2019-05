'Mozambique, mujeres prostituídas para tener acceso a ayuda humanitaria'

Voz 1 00:00 no no llevan luces John Moore ya los ya aquí no ahora al

Voz 0861 00:12 bueno vamos a quedarnos unos minutos más en el continente africano porque hay un país que está sufriendo seriamente las secuelas del devastador ciclón que arrasó hace poco más de un mes buena parte de Mozambique de ella acaba de regresar nuestra compañera María Manjavacas qué tal buenos días buenos días bueno lo primero María eh que te has encontrado porque las últimas informaciones que hemos contado aquí en el programa hablaban de de las dificultades que tienen ahora mismo allí en Mozambique para recuperar la normalidad

Voz 1444 00:43 es sobre todo por ejemplo en atención sanitaria

Voz 0861 00:45 los hospitales siguen colapsados

Voz 1444 00:48 de que has visto en lo que es la zona cero me encontré una ciudad totalmente arrasada lo primero fue llegar y la primera pista que tuvimos de que aquello había sido salvaje fue en el propio aeropuerto de la fachada el ciclón había arrancado de cuajo las letras del aeropuerto de Vera tres o cuatro yo creo que quedaban sólo en pie una metáfora la verdad de lo que nos quedaba por ver que vimos pues en el camino una estampa de destrucción absoluta las casas el mejor de los casos sin techos hay que tener en cuenta que allí no hay ni plan ni políticas de vivienda ni nada cada uno construye donde puede con materiales de chamizo de uralita de Adobe ya la primera inundación al primer vendaval y no digo ya si es huracanado como ha ocurrido bueno pues a lo llevó a todos los árboles arrancados de cuajo nos lo encontramos los postes de luz por el suelo luego muchos escombros mucho barro ya se hacía un calor asfixiante este panorama un mes después del ciclón allá hablamos con uno de los médicos que trabajan en el Centro Internacional de la malaria que montó la cooperación española en os decía que éste era ahora uno de los graves problemas porque tras el ciclón se habían sumado quince mil nuevos casos de esta enfermedad

Voz 2 01:58 es pronto habían yo diría que no ha pasado porque tutoría en están a a él una provincia entera que Kee fue claramente afectada hay gente que no puede volver a sus lo a sus hogares a el niño es que uno puede un volver a sus escuelas

Voz 1444 02:14 lo prioritario en estas situaciones de emergencia es alimentar a una población que si en condiciones normales lo tiene difícil hay muchísima desnutrición pues imaginad cuando llegan estos desastres esta labor la ha realizado el Programa Mundial de Alimentos de la ONU Lola Castro es la directora regional para África del Sur

Voz 3 02:33 eh y hemos respondido ya de una manera

Voz 4 02:36 muy rápida

Voz 3 02:38 distribuyendo alimentos aproximadamente a uno punto tres millones de personas en Mozambique aproximadamente cincuenta mil Zimbabue ya aproximadamente cuatrocientos mili malauí en este sentido estamos realmente preocupados no solamente por esta ayuda inmediata sino también para asegurarnos que en el futuro tenemos una buena recuperación de las de los medios de vida de estas poblaciones que han estado afectados

Voz 1444 03:04 alimentación y salud son los dos ejes que vertebran a la ayuda nos pasamos también por uno de los centros de salud en Manresa era bueno no sé cómo explicarlo decenas de mujeres con los niños a cuestas esperando horas sentadas en el suelo para que les atendieran en un hospital que ya lo veíamos allí no da abasto y luego nos encontramos con un médico que hablaban portugués pero que que es el entiende bien y que nos decía que les faltaba hasta el alcohol que no tenían ni los básicos

Voz 5 03:32 falta algún taco material metería Materazzi rutina al con su luto fuera Eli quitamos prisión Puy o de un tiene muy claro

Voz 1444 03:42 de este hospital como te decía antes todo y no exagero todo mujeres con sus hijos muy malito Se estaban algunos pero está en ese momento encima nos daban las gracias obligado nos decían en portugués porque estábamos allí porque según nos decía los necesitaba

Voz 0861 03:57 bueno y con esa descripción María eh nos podemos imaginar cuál es el nivel de desesperación entre la población de de Mozambique hasta el punto creo que esto es muy muy grave de que hay mujeres que están pero sustituyendo para poder pagarse la comida o el acceso a la ayuda humanitaria no

Voz 1444 04:15 la denuncia la ha lanzado una ONG tan reputada como Human Rights Watch lo está investigando y a la ONU como nos decía Lola Castro desgraciadamente esto en situaciones de tal miseria bueno pues a veces puede ocurrir

Voz 3 04:28 en las situaciones de emergencia cuando hay distribuciones humanitarias tantos números de personas y en tantas comunidades hay siempre la posibilidad de que hay algunos casos de explotación sexual el Programa Mundial de Alimentos tiene cero tolerancia tolerancia cero para estos casos y todo nuestro personal está entrenado para reportar los eventos que sucedan Nuestro personal en este momento está trabajando para el Gobierno para prevenir para reforzar las estructuras para evitar que cualquier caso exista si existen que sean penalizados

Voz 1444 05:02 pues ahí queda esta investigación en marcha por si hubiera habido algún abuso pero yo también quería incidir al margen de lo que es esta última emergencia humanitaria tras el ciclón en lo que es el trabajo que están haciendo muchas ONG's para en poder Art a la mujer en un contexto en el que soporta una tasa al Thyssen Inma de violencia de género las maltratan las violan ellas carecía de hecho nos decían que hay muchos programas que las ayudan a que al menos lo cuenten tal y como nos decía María José Castro de la Fundación Encuentro

Voz 6 05:31 intentamos a través de estos trabajos desensibilización que ellas realmente lo digan y ahí vamos adelante no entonces nosotros apoyamos para llevar los casos hasta

Voz 7 05:42 gabinetes de defensa de la mujer los gabinetes

Voz 6 05:45 desde Defensa del Menor para que quién es culpable que se de como es en el caso de los padres que abusan de sus hijos y esto en un conté

Voz 1444 05:54 esto social en un país en el que literalmente no existe la clase media los pocos ricos son muy ricos y el resto

Voz 6 06:03 hay una camada social muy moderado la camada hay baja más que baja fue durísima con casas de paja etcétera no ha mejorado eso sí era lo que nadie lo remedia la clase media una desigualdad muy grande de la clase media pasarán unos años hasta que pueda haber una clase media

Voz 1444 06:26 de hecho en este contexto Javier te llamaba mucho la atención por ejemplo el palacio presidencial una residencia preciosa colonial de África de película ya lado los chamizos una naturaleza preciosa de postal Nos encontramos unas playas de agua turquesa con palmeras idílicas y a dos pasos la cochambre de casas es lo que decía María José un paisaje de contrastes

Voz 6 06:49 áfrica es el bueno y Mozambique pero África es el continente de los contras la miseria total en la