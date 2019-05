'Radio en la cárcel para empoderar a las mujeres'

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0861 00:00 Punto de Fuga Cadena SER bueno yo era Nos vamos a hacer la competencia a nosotros mismos

Voz 1 00:12 buenos este domingo el Rayo vivo en este panorama qué hacemos en vivo y en directo aquí en el centro penitenciario estamos en Madrid una de las carteles más antiguas de la comunidad la única especifica para mujeres fuéramos esto es una sintonía tiene algún pre internacional la Unión Europea ofrecen amén de perecen Trujillo entendió acusa más conservadoras

Voz 3 00:49 la de todo en día

Voz 1933 00:53 la radio es una de las muchas actividades que pueden realizar las cuatrocientas presas que están a día de hoy en la cárcel una vez al mes invitan a una mujer para que hable de otra mujer

Voz 1 01:02 hoy tenemos a José María director de la Escuela de aquí de Meco con nuestra invitada en los hablar de una de esas mujeres que han hecho historia bien me complace presentados un escrito

Voz 4 01:13 claro que es Carmen Santamaría al no

Voz 1 01:15 eso ha venido esta mañana

Voz 1933 01:18 ha hablado de Maruja Mallo ellas hacen la radio las escuchan sus compañeras y también los hombres que están en la cárcel militar que está pegada los de Madrid dos que están a unos metros y que les escriben cartas es el momento más divertido del programa

Voz 1 01:31 sabe que este mes casi no podré ovillos porque estoy saliendo de permisos como os dije en una de las cartas hay gente que les da vergüenza escribir por eso yo os mando carpas de otros chicos para Lin tanto pedirle a que te escribo algún chico pues paralelamente ha puesto en contacto con un chico guapo hasta la muerte todo esto y más una vez a la semana en la cárcel Madrid Un besito

Voz 0861 02:10 bueno pues no no nos marchamos de hecho vamos a seguir con vosotras porque vamos a hablar de el de ser mujer un programa Teresa Rubio que Bono puso en marcha Instituciones Penitenciarias hace unos años precisamente para empotrar a las reclusas ese dieron cuenta que esto es muy interesante que la mayoría de ellas eh Teresa habían sufrido algún tipo de violencia de género antes de entrar en la cárcel y que muchos casos ni siquiera tenían conciencia de ello la idea era aprovechar la separación forzosa de la figura masculina para que de alguna forma no reflexionarán sobre los diferentes tipos de maltrato y mejorarán su independencia

Voz 1933 02:44 los lo ha contado Milagros monitoras socio cultural que lleva veintisiete años trabajando en esta prisión las mujeres delinquir hemos muy poco nos ha dicho apenas un ocho por ciento del total de los delitos los cometen mujeres normalmente si lo hacen es por influencia de alguien

Voz 5 02:57 muy pocas veces ha sido a iniciativa suya ha sido siguiendo a su pareja por influencia de padres hermanos novios incluso hasta por influencia de los de los propios hijos en algunos casos yo hasta podría poner nombres y apellidos de mujeres que han estado cumpliendo prisión echándose la culpa del delito que han cometido sus hijos para que sus hijos no entraran en prisión hasta ese punto de responsabilidad

Voz 6 03:26 Nos lleva el pues la maternidad el Elíseo mujer el darnos a los demás

Voz 1933 03:34 ir a la cárcel se palpa el programa ser mujer se puso en marcha en las cárceles hace ocho años recientemente se ha realizado un estudio de cómo estaba funcionando y eso ha permitido detectar que el setenta y cinco por ciento de las internas habían sido víctimas de violencia de género el sociólogo de la UNED Antonio Viedma responsable del estudio cree que la razón hay que buscarla en que son mujeres que han estado en una situación de vulnerabilidad extrema todo cambia cuando entran en la cárcel porque se las separa obligatoriamente de la figura masculina

Voz 5 04:03 todas se atreven a decirlo The Circle a cárceles buena para ellas no pueden decirlo pero cuando rascas y coges cierta confianza con muchas de ellas al final te reconocen que la prisión lejos de venirse les mal las está ayudando a reflexionar sobre sí mismas apósitos bizarra todo lo que antes creían que era negativo a darle la vuelta a su vida a darle la vuelta a todos sus pensamientos les está dando la posible crear esos espacios que en la calle era imposible

Voz 1933 04:32 te vas llegan a la cárcel con una autoestima bajísima a Carmen le ocurrió

Voz 7 04:35 la autoestima de fuera me tenían por los suelos aquí como que es recuperado todo mi ser como condiciones

Voz 1933 04:43 entonces sí sí

Voz 7 04:44 me ha subido bastante

Voz 1933 04:46 lo más curioso es que la autoestima se elevó no sólo para las internas que participaron en ser mujer sino para todas porque según Viedma la prisión funciona como un elemento de protección frente a sus agresores

Voz 8 05:07 oye

Voz 0861 05:16 vamos a saludar a José María García sombrías el director del Centro de Educación de Personas Adultas Clara Campoamor que está precisamente dentro de Madrid uno la única cárcel específicamente para mujeres que hay en la Comunidad de Madrid José María bienvenida a punto de fuga qué tal

Voz 0622 05:31 hola buenos días encantado de saludar a los José María no se acaba de condenar ahora mismo Teresa lo importante que es para esta reclusas todos los talleres y fin a formaciones ofrece is para que mejoren su autoestima pero claro lo cierto es que también es muy duro escuchar como las propias reclusas las propias mujeres

Voz 0861 05:46 esas llegan a confesar que en el ámbito de de un de una cárcel al final eh les beneficia desde el punto de vista de la protección respecto a sus agresores no

Voz 9 05:55 sí efectivamente puede ser un ámbito protector en este en este tipo de situaciones o en situaciones en las que haya alguna carencia el nivel sanitario en alguna carencia ni bueno pues la prisión efectivamente sí que sí que él les puede resultar e de ese de ese tipo nosotros la verdad es que cuando vimos estas cosas eh como centro educativo nos planteamos una serie de de líneas de actuación e el cepa Clara Campoamor no es más que la unidad educativa del establecimiento penitenciario Madrid uno mujeres eh entonces en ese sentido escuela prisión Mujer Siglo XXI son nuestras líneas de actuación en este de mujer pues con la monitora sociocultural celebramos específicamente actividades en torno al veinticinco de noviembre es el internacional contra el maltrato a la mujer o el ocho de marzo que es el Día Internacional de la Mujer o en abril temas de mujer que este sean relacionado con el el Día del Libro in y más específicamente la que hacemos sobre este tema es el de mujeres que han hecho historia es el programa de radio al que hacía referencia en el que la Asociación Arcoiris que es una entidad colaboradora de Instituciones Penitenciarias no cede mensualmente un espacio para hacer ese mujeres que han hecho historia que es el que el que el uno de los cortes que habéis escuchado

Voz 0861 07:20 yo me pregunto José María e hemos escuchado y los ahora mismo ese programa de radio desde desde la prisión en fin ese a las mujeres que reírse no no sé si hasta qué punto también otro face el el humor o ellas mejor dicho también utilizan el humor en alguna ocasión para desdramatizar no sé lo que es estar encerrado de otras vías y en prisión

Voz 9 07:41 la verdad es que el humor en ese sentido es una herramienta formidable para desdramatizar para relativizar incluso para trabajar la resiliencia nosotros en el centro llevamos colaborando pues más de veinticinco años con el Instituto Quevedo de las Artes del humor realizando actividades aquí en el en el propio centro yo desde taller de caricatura en vivo algún taller de risoterapia exposiciones de caricaturas de humor gráfico como las que realizan en la Feria de de Alcalá de Henares con motivo de la Muestra Internacional de las Artes del humor ir por aquí han pasado pues innumerables humoristas o personas que no están relacionadas con el humor gráfico pero sí con el Instituto que Quevedo eh si el utilizar el el humor pues ayuda a relativizar e no es que tenga que ser la solución de nada o para nada es eh

Voz 10 08:34 es una herramienta más nacional una herramienta no

Voz 9 08:36 efectivamente eh a mí algunas veces cuando en este terreno me preguntan digo bueno pues si es eh puede ocurrir que sea contraproducente si no se ha utilizado de manera adecuada o si no es un humor positivo pues puede ser inadecuado pero según lo utilizamos nosotros al contrario siempre siempre es para facilitar para ayudar para relativizar como decíamos antes es una manera de que se pueda mitigar dentro de lo posible o contribuir a mitigar los efectos nocivos de la reclusión

Voz 0861 09:05 pues José María García e gracias sobre todo por abrirnos las puertas de de vuestro trabajo de ahí en el centro penitenciario Madrid uno la única cárcel especifica lo dicho lo hemos destacado ante ese para mujeres que hay en la Comunidad de Madrid gracias por estar

Voz 10 09:17 con nosotros y enhorabuena por el trabajo muchas gracias a vosotros

Voz 11 09:23 bueno pues hemos agotado ya nuestra hora

Voz 0861 09:26 Ama terminamos por Hoy Punto de Fuga la semana que viene regresa ya el equipo titular con Pablo Morán a la cabeza ya sabéis os esperamos aquí en la SER el mismo día a la misma hora deseando que conozcamos más historias de este mundo que también importa adiós

Voz 12 10:06 eh