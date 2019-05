Hora 25 Deportes: Rotaciones de campeón (03/05/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

bueno en la antepenúltima jornada de Liga que ya tiene campeón que es el Barça pero ya

Voz 0919 00:14 el sábado y este domingo puede bajar alguien si hay hay dos equipos que pueden bajar esta semana el Rayo Vallecano si pierde con el Levante partido dramático que se juega mañana y el Valladolid gana al Athletic Bilbao el Rayo sería puede segunda el Huesca si pierde con el Valencia también estaría condenado ya a la segunda eso esto tenga suerte sí sí hay que repartir suerte fíjate el Celta se juega todavía mucho y mañana juega con el Barça pero el Barça no se juega nada el Barça no se juega nada mira la convocatoria que acaba de salir del Barcelona no viajan al partido

Voz 4 00:45 Messi Suárez Piqué Ter Stegen Jordi Alba Busquets Irratia ahora vas a matar a decir nombres que no conozco no

Voz 0919 00:52 que el el equipo titular prácticamente se queda en normales campeón juega el martes con el Liverpool pues pues eso es una decisión comprensible la jornada se abre a las nueve de la noche en Sevilla Sevilla Leganés el Sevilla Caparrós buscando los tres puntos para pelear por la cuarta plaza que da acceso a la Champions el Leganés necesita un punto para ser matemáticamente equipo de Primera División realmente lo tiene en su mano vamos a ver cómo está el Pizjuán que seguro hay ambiente para apoyar al Sevilla en este trascendental partido de cara a la Champions Fran ronquido buenas tardes hola Gallego buenas

Voz 5 01:26 hay hay ambiente todavía no está a la grada como presenta habitualmente el aspecto cada partido pero van entrando ya habrá mucho público en este encuentro en el que el Sevilla se juega tú lo has dicho la cuarta plaza empatado con el Getafe hoy ante un Leganés que puede batir el récord de puntos en Primera

Voz 0919 01:45 se partido empieza a las nueve a esta hora seguimos pendientes del estado de Iker Casillas en Oporto ingresado en el hospital donde fue operado después de ese infarto de miocardio agudo que sufrió la noticia de la tarde es que ha abandonado la UCI y que está en planta Ike a esta hora creo Javier Herráez está recibiendo la visita de todos sus compañeros del equipo del Oporto Javi buenas tardes qué tal Gallego muy buena así además con la camiseta todos ellos del Oporto pero en vez del nombre de cada futbolista atrase puede leer ir punto Casillas todo son Iker Casillas acaban de visitar al portero del Oporto en este hospital aquí en el norte de la ciudad portuguesa han estado aproximadamente treinta y cinco minutos ya al subir al autobús se marchan a la concentración mañana juegan aquí a las nueve y media frente al Río Ave están a dos puntos del Benfica en el minuto no uno todo el estadio Dragao va a aplaudir al número uno al portero Iker Casillas que va a estar aquí todavía en este hospital hasta el próximo lunes todo va muy bien las pruebas los análisis también la eco de ese corazón que el pasado miembros de un susto a todos especialmente a Iker Casillas pero el portero ya está bien ir pronto muy pronto va a estar de vuelta a casa recibiendo mensajes de todo el mundo del fútbol hasta José Mourinho ha dicho que tuvieron sus diferencias en día en el Madrid cuando él decidió quitarle de la titularidad pero que aunque la gente crea otra cosa dice Mourinho que tienen una relación muy cerca Ana los mensajes para Casillas también han llegado por supuesto al contestador al guasa

Voz 6 03:31 buenas tardes arratsalde on aquí Luis de Vitoria creo que hablo en nombre de mucha gente para darle ánimos y un fuerte abrazo a Iker y a su familia no le conozco personalmente pero me consta que es una buena persona que ir por eso por lo buen futbolista que es pues eso animo y abrazos Iker que vas a tirar p'alante venga a favor

Voz 7 03:53 agur dejad vuestros mensajes que vimos que los oyentes

nada eso decidir que ojalá que estimo que habré hágolo del Barça porque yo que parece que como si ahora me si solamente juega cuando él quiere ganar algo concreto que mira qué cosa tiene que no haya querido ganar y optó tantos títulos como lo han ganado en estos años vaya yo no sé qué le pasa a este niño que porque Sampe Renau ahora por eso gana todo es que como la dicho me decía que cómo me dijo desde el principio tal de además mira que me da mucho coraje que todas las flores son las lleva Messi y ahora es que tan maravilloso el partido una mierda ahí lo único que hicieron algo fue Messi íter Stegen esta suerte que se lleven porque tienen una suerte increíble hiciera algún portero que germinan peruana James eximir ha estado en poder AOL Joaquín Xicoy tal

Voz 9 05:06 mira quizás tanto que aburren ya

Voz 10 05:20 hola ya le digo yo Maite que las moscas que hubiera el otro día en el Camp Nou no se aburrió pero vamos ninguna ha empezado

Voz 0919 05:39 empezaba empezamos por el partido del campeón el Barça que juega mañana con el Celta de Vigo en Balaídos el Celta décimo quinto XXXVII puntos sólo dos por encima de los puestos de descenso supongo que en Vigo donde vamos a estar ahora van a recibir la siguiente noticia con algarabía porque que llegue un equipo sin Messi Suárez y Piqué sin Ter Stegen bueno Santi Ovalle buenas tardes

Voz 1704 06:03 qué tal buenas tardes la convocatoria la convocatoria de Valverde es tremenda pero era esperada no

Voz 4 06:09 sí sí absolutamente mira la lista de la compra Ter Stegen Piqué Luis Suárez Messi Sergi Roberto Jordi Alba fuera por decisión técnica Rakitic y Busquets por sanción por lo tanto ocho titulares que se quedan en Barcelona entran vague Vicky Puig Collado Iñaki Peña del Barça B y sobre las rotaciones extremas gallego que va a aplicar mañana Ernesto Valverde le han preguntado si de algún modo desvirtúa la competición esta es la respuesta de Ballmer

Voz 0588 06:39 recomiendo a los equipos están jugando algo que se preocupen de su partido de nosotros tenemos internas del del Celta no nosotros vamos a ir a competir allí para ganarse recuerdo en en la Champions que el último partido en esos no nos jugábamos nada y los hinchas del Inter dice una pregunta aquí periodista están muy preocupados por cómo íbamos a Juan esos contralto para nosotros competimos contra el Tottenham y el Inter no fue capaz de ganar su partido de si hubiese ganado visión continuado en el en la competición de tenemos ahora está en semifinales

Voz 0919 07:09 hombre evidentemente mañana con lo que se lleva Valverde puede poner un equipo de garantías pero bueno gente muy novedosa en la en la convocatoria no

Voz 4 07:22 sí sí absolutamente entrara Jerry Buss joya de Oña aquí Peña del B Murillo va a ser titular también Kevin Prince Boateng en el eje del ataque va a ser un once absolutamente cargado de suplentes y chavales del filial sin prácticamente ningún jugador del teórico once titular sólo van titulares por decirlo así Lenglen Coutinho Eden velé o Nelson se suele considerar titular el resto se quedan por lo tanto va ser un once nada reconocible el de Ernesto Valverde mañana

Voz 0919 07:52 Cobo lo recibe el Celta que se juega mañana la vida Jacobo Z buenas tardes

Voz 0841 07:57 qué tal buenas tardes eso es bueno mucho respeto no es lo que ha querido decir Fran Escribá que en otros partidos en los que han brotado los equipos de arriba por los resultados están ahí no se fían con la boca pequeña aunque eso sí que no esté el amigo Lluís Flaquer que seguramente en El vestuario se ha celebrado porque obviamente es un estado de forma impresionante lo tiene claro Fran Escribá va a tener a todos sus jugadores disponibles seguramente mañana va a hacer los descartes quiere convocar a todos una rutina habituales los partidos de Balaídos vuelve Hokkaido la mejor noticia el Celta es que ya guapas va a jugar a pesar de tener todavía dolores en el hombro va a estar en ese partido y por tanto va a estar medio Celta a partir de ahí la única duda que tiene Escrivá iba a jugar para ir Méndez en la banda derecha o si va a jugar could good para acompañar a los usual de aguas Fátima Gómez y por cierto ya el Celta se apunta a las iniciativas de la Reconquista el partido es a las nueve menos cuarto desde las cuatro y media en Balaídos Jay Chori panes cerveza gratis para que los Celtics hace quieran pues puede hacer una previa otra cosa Jesús es cómo llegan al tercio

Voz 0919 09:04 alguno va a llegar ya muy cansado yo te lo digo yo Jacobo ocho XXXIX Éste es uno de los partidos de mañana pero hay otros tremendos enseguida hablamos de ellos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 5 10:01 vaya partido mañana

Voz 0919 10:03 de la tarde en el Ciudad de Valencia Levante Rayo Vallecano el Levante décimo sexto treinta y siete puntos Se la juega el Rayo Vallecano décimo novena XXXI

Voz 5 10:11 si pierde mañana estará sentenciado a bajar a la Segunda División y el ambientazo supuesto mañana José

Voz 1704 10:18 Manuel Alemán a favor de los granotas buenas tardes buenas tardes por todo lo alto porque una victoria del conjunto granota como dices le permitiría alcanzar los cuarenta puntos le dejaría virtualmente en Primera pero una derrota le podría aproximar al descenso y por ese motivo su capitán José Luis Morales no quiere perderse bajo ningún concepto este partidazo para realizar una última prueba en su tobillo derecho estaba tocado desde el pasado martes no ha entrenado con el grupo durante toda la semana para saber si va a poder formar parte de ese once inicial de Paco López que va a recuperar a Cavaco Postigo el entrenador granota le traslada la presión a Paco G Ahmed porque el Rayo si se lo juega todo

Voz 1675 10:51 las definitivo para el Rayo que para nosotros pero para nosotros es como si fuera definitivo y lo vamos a tomar tal cual después del partido pues ya veremos lo que sí que tenemos claro también es que después de del partido todavía no nos van a quedar dos finales más

Voz 1704 11:06 se ha colgado el cartel de no hay billetes por lo tanto habrá lleno técnico con veinticuatro mil quinientos espectadores en las gradas de Orriols el Rayo de Paco Jémez que viene de ganarle al Real Madrid pero esa hoy

Voz 5 11:16 Soria histórica Si no se repite mañana habrá

Voz 1509 11:21 ha servido de poco Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego si el partido de mañana frente al Levante será un encuentro vital para el conjunto vallecano los de Paco Jémez están en puestos de descenso y necesitan puntuar si quieren seguir con posibilidades de mantenerse en prime

Voz 0419 11:35 era sobre esto el técnico ha sido muy tajante en rueda de

Voz 1509 11:37 prensa a medida que van quedando menos partido hoy a medida

Voz 0696 11:40 qué tal pues esto ya es ganar o perder un quedarte en primera o bajar a Segunda yo estoy convencido de lo que tu dices y no ganamos en en en Levante finalmente vamos a es decir nuestra de volverían a trabajar de una manera de hecho yo creo que no no llegaría incluso aun ganando los dos partidos que no queda sin embargo si somos capaces de ganar mañana yo estoy convencido de que no vamos a me

Voz 1509 12:01 de la lista de convocados han caído por decisión técnica jugadores clave como vincula Trejo Comesaña Idi Santo y veremos si mañana juega Uche que hoy se retiró antes del entrenamiento

Voz 0919 12:11 uno de los partidos que no tiene demasiado en juegos el Espanyol Atlético de Madrid mañana en Cornellà en el Atlético de Madrid Pedro Fullana

Voz 4 12:17 a Simeone se pregunta más por el año que viene que por lo que le queda ahora mismo

Voz 15 12:22 sí porque éste tiene más en cuenta ya el futuro son muchos cambios que va a ver entre los jóvenes que se van a marchar hilos que tienen que llegar al Atlético de Madrid sólo hace falta un punto para ser matemáticamente subcampeón de Liga de esta temporada por segundo año consecutivo hoy Simeone habla de futuro quiere hablar de Godín porque le preguntamos prácticamente todos los días por la marcha del capitán pero él dice que mejor de eso habla el protagonista

Voz 0501 12:45 no me parecería oportuno hablar yo en su lugar ahí uno queremos muchísimo nos dio nos da la vida futbolísticamente hablando profesionalmente es intachable es un orgullo que sea el capitán de no el equipo algo que tendrá que comentar él creo que es más justo que Cabriel en consecuencia de lo que está por venir o lo que pueda venir

Voz 0919 13:09 todos los cambios que va a haber muchos en el Atlético de Madrid

Voz 10 13:11 es cuando termine la temporada empezarán a salir mañana

Voz 0919 13:16 Alavés Real Sociedad en Mendizorroza el Alavés tiene cuarenta y siete puntos todavía tiene opciones el equipo de Abelardo de llegar a Europa que sería una temporada tremenda en esta jornada de incertidumbre porque parece que Abelardo se está despidiendo y además con mal ambiente con la directiva la Real Sociedad lo tiene ya todo hecho Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1264 13:38 hola Gallego buenas tardes son los tres últimos partidos de Abelardo que tiene el equipo a tres puntos de Europa y califica de muy importante esta semana para intentar medir las opciones reales de estar en Europa la próxima temporada pierde a Rodrigo el y dos centrales pero tiene disponibles tanto a Pacheco como Rubén Duarte iba en la Real Sociedad las bajas de Asier Illarramendi que ha recaído de su lesión además de Diego Llorente y Theo Hernández ambos por decisión técnica al partidos mañana a las seis y media buen ambiente Mendizorroza con desplazamiento de seguidores de San Sebastián y pita el castellanomanchego Alberola Rojas dos partidos después de su colleja incidente llámalo como quieras con Álvaro Morata

Voz 0919 14:17 y luego tenemos para el domingo partidos interesantísimo el vamos a contar qué es lo que se juega y cómo llegan los equipos por ejemplo Uxue Caballero al Getafe Girona donde se juega la Champions la permanencia

Voz 0419 14:29 sí muchísimo en juego en este partido que se va a jugar el domingo a las doce los azulones dependen de sí mismos para seguir siendo cuartos a su favor tienen el gol average ganando ganado ante el Sevilla Girona no se salvaría está jornada aunque ganase deberá esperar a lo que ocurra en las dos

Voz 0919 14:44 además también mucho en juego lo mismo prácticamente en el Huesca Valencia el Huesca por buscará el milagro y el Valencia que se está jugando la Champions

Voz 0419 14:54 sí practicamente igual un choque el domingo a las nueve menos cuarto el Huesca podría ser equipo de Segunda División si pierde esta jornada pero ojo sí porque podría saltar al césped ya descendido si el Levante gana el Rayo el Girona al Getafe y el Celta al Barça el Valencia depende de sí mismo para entrar en Europa League aunque sigue luchando por la Champions tiene el golaverage ganado a Getafe y Sevilla muy importante porque son sus principales competidores por la cuarta plaza

Voz 0919 15:19 yo otro partido interesantísimo Valladolid Athletic de Bilbao el equipo de Pucela buscando quedarse en Primera ayer Athletic todavía tiene opciones de llegar a la Champions y sino para asegurar la Europa League

Voz 0419 15:29 ese partido lo viviremos el domingo a partir de las seis y media sigan los pucelanos pueden salir del descenso si pierde en Levante Girona el Athletic de Bilbao podría colocarse sexto Si gana al Valladolid y el Valencia pierde ante el Huesca por cierto gallego en Segunda División Osasuna podría ser ya el domingo equipo de Primera Si gana mañana al Alcorcón a las cuatro pierde el Albacete y el Mallorca no gana

Voz 0919 15:53 y el domingo otro partido se juega en primera división en el Bernabéu Real Madrid Villarreal el Villarreal que lo tiene prácticamente hecho para conseguir su permanencia cuarenta puntos y el Real Madrid que sigue atravesando el desierto de las últimas jornadas la única buena noticia que puede tener el equipo blanco es que vuelva a Vinicius a la convocatoria de Zidane y luego hay que ver como el Bernabéu recibirá

Voz 16 16:16 a algunos que parece tienen pie y medio fuera como Gareth de mañana a ver qué dice Zidane en RAE

Voz 0919 16:23 y este fin de semana pendientes de la Liga Iberdrola el fútbol femenino que disputa la última jornada todavía no sabemos quién va a ser el campeón Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 16:34 qué tal Gallego no no hay nada decidido pero lo que sí sabemos es que hay unificación de horarios para esta última jornada todos los partidos se disputarán el domingo a la una y será cuando se decida todo dos candidatos al título por un lado del Atlético de Madrid que dependen de sí mismo son edita empatar ante la Real para hacer portes tras vez consecutiva campeón de Liga el Barça puso otro lado sólo votaría el título si el Atlético no suma ya ellas ganan ante el Granadilla porque recordamos la rojiblancas están con tres puntos sobre encima por encima de las azulgrana no tiene la zona baja seis equipos luchan por la permanencia Málaga y Madrid Club de Fútbol son los que están en los puestos de descenso en con veintidós y veinticuatro puntos respectivamente les sigue el Albacete con veinticuatro también Huelva veinticinco

Voz 1509 17:19 Logroño y Sevilla ambos equipos con veinte

Voz 0419 17:21 sí sí partidos para el descenso recordamos Málaga Rayo Vallecano Madrid Club de Fútbol Athletic Club Logroño Albacete Sevilla Levante tenemos el Espanyol Sporting Huerta

Voz 0919 17:32 gracias Amanda fútbol internacional una noticia de hoy es una noticia que tiene que ver o que va a hacer prácticamente a Messi ganador ya seguro de la Bota de Oro porque ha en va p Paco Hernández el Comité de Competición de la Federación Francesa le ha puesto una sanción de tres partidos por su expulsión en la

Voz 17 17:50 en el de sí por su expulsión ante el Rennes Tardán una durísima patada sobre Da Silva el jugador del Rennes en la final que perdía el París Saint Germaine así que va a estar sancionado tres partidos eso acaba prácticamente con sus opciones de ser Bota de Oro en Francia quedan cuatro jornadas por delante así que en papel solo podía jugar la última Messi va a tener al menos tres jornadas aunque va a jugar esta semana pero el argentino prácticamente se asegura la Bota de Oro con esta sanción para el delantero francés en Francia tenemos un partido esta semana importante en la segunda plaza en Lyon se enfrenta al Lille tercero contra segundo así que pelea por ese subcampeonato también se juega el partido el PSD el sábado a las cinco de la tarde y ojo porque en la Premier continúa ese asalto por la Liga penúltimo a Santo el Liverpool visita al Newcastle a partir de las nueve menos cuarto mañana sábado una derrota de Liverpool podía dejarle en bandeja el título de Liga noche Tippi que tiene que jugar ante el este pero será el próximo lunes también continúa la lucha por el título de Liga en Alemania Bayern Hannover el líder el Bayern y el segundo el Borussia Dortmund tiene que visitar al Werder Bremen y está jugando en Turín el derbi de Turín ahora mismo Juventus cero Torino un acaba de marcar el equipo

Voz 0919 20:18 baloncesto los dos equipos españoles que no se han podido meter en la Final Four el último el Barcelona tras perder esta semana en Turquía juegan hoy partido de la liga regular tan arriba a los dos Barça Baskonia en el Palau no sé qué ambiente habrá después de la eliminación en la Euroliga su partidazo Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1623 20:38 hola Gallego buenas tardes tú lo has dicho es un partidazo pero no hay mucho ambiente en el Palau está lloviendo en Barcelona al día

Voz 0919 20:44 luego vamos a ver si al final a nueve minutos

Voz 1623 20:46 dice la gente se anima es un partido complicado para el Barça el cuarenta y ocho horas después de quedar eliminado también para el Baskonia al que han pasado ya un poquito más su duelo hay una baja de última hora en la de Ante Tomic con problemas musculares no da jugar este partido Ante Tomic en el Barcelona recordemos que en la clasificación Barcelona Istán con veintitrés victorias el Barça con un partido menos pero los dos tienen un calendario realmente complicado de cara a quién finalmente es líder por tanto quedan ocho cuarenta y dos para que empiece este partido anotadoras de fondo que el ambiente es tranquilo aquí en el Palau Blaugrana siendo un Barça Baskonia siendo un partido

Voz 0919 21:25 seguro que va a haber ambiente en otro partido de baloncesto que se va a jugar dentro de nada a las nueve y cuarto en Amberes Amberes Iberostar Tenerife es la primera semifinal

Voz 16 21:37 de el conjunto tinerfeño

Voz 0919 21:40 para meterse en la final de la Champions FIBA vamos hasta allí con Carlos Elorrieta hora carros

Voz 0470 21:48 el Iberostar Tenerife arranca a partir de las nueve y cuarto de la noche a su participación en la Final Four de la Champions League el objetivo plantarse en la gran final en la que ya le espera la Virtus de Bolonia pero para ello deberá doblegar al conjunto anfitrión el Giant Sand para con dos jugadores muy importantes a a vigilar por fuera París Lille un escolta anotador que también sabe lo que es dar muchísimas asistencias por dentro con el poderío del joven pívot belga Ismael Paco la cita a partir de las nueve y cuarto de la noche en el Palau Sport de Amberes

Voz 0919 22:19 a ver si contamos que el Iberostar Tenerife está en la final de la Champions FIBA con la Virtus de Bolonia ahí en la NBA Iván Álvarez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes las últimas noticias de los playoff cuáles son

Voz 1284 22:29 pues mira anoche se jugó un partidazo en Filadelfia Victoria de los veintiséis ers ciento dieciséis noventa y cinco ante los Raptors coge ventaja los de Filadelfia en la serie mandan dos uno dominan principalmente gracias a la dupla formada por Joel Embid Jimmy Butler vaya pareja anoche nueva exhibición doble doble de Embid XXXIII puntos diez rebotes a los que hay que sumar cinco tapones Butler se quedó a sólo un rebote y una asistencia del triple doble anotó veintidós puntos capturó nueve rebotes repartió otras tantas asistencias es un partido duro con varios encontronazos en la pintura en algunos de ellos había españoles como protagonistas Serge Ibaka y Marc Gasol partido discreto de ambos aunque Nur kitsch el pívot suplente de Toronto aprovechó la derrota para decir que su equipo sólo está aprovechando el cinco por ciento de las habilidades del pequeño de los Gasol el cuarto partido se jugará bien en Filadelfia la madrugada del sábado al domingo en la misma fecha se jugará el tercero entre los Rockets y los Warriors dos cero manda Golden State pero antes esta misma noche tocará trasnochar para ver dos encuentros a las dos en Boston el tercero de la serie y entre los Celtics y los back partidazo están empatados a uno además ir también un partido ganado para cada equipo en el blazer Nuggets que jugarán desde las cuatro y media en Portland

Voz 0919 23:40 gracias al mundo de motor esta semana con dos noticias la primera en Jerez han comenzado los entrenamientos del Gran Premio que va a llenar las gradas de ese circuito bueno desde Jay durante todo el fin de semana pendientes de los españoles de Márquez iré más me parece que Lorenzo lo ha hecho bastante bien pero el más rápido no es español en la jornada de hoy Mela Chércoles hola

Voz 0841 24:04 pues efectivamente el más rápido de Moto GP ha sido Dani López Petrus y que se reivindica con la Ducati recorremos jefe otros llega como sustituto de Lorenzo en el equipo cierto casi un fichaje tanto discutido muchos entendían con razón de haber seguido de Dovizioso pero mira por donde ha sido el más rápido segundo Mar Márquez tercero Dovizioso igual esto Jorge vérsela combinadas el día problemas para Valentino Rossi un Rossi que es su Yamaha un expolio de ese lector al estilo de Bukavu ya sabes el de la discordia de que sacaron en Qatar y luego reclamar todas las fábricas contra ellos dice que no les ha servido absolutamente nada en las otras categorías Moto2 el más rápido con Navarro tercero y en Moto3 comidos Clotas de Pablo Simoncelli el Papa trasladó Marco Simoncelli el segundo surgir dijo el español Rolfo tercero

Voz 0919 24:50 mundial de resistencia a seis horas de Spa allí este fin de semana Fernando Alonso va a intentar con su equipo adjudicarse otro triunfo últimos entrenamientos cómo han ido a Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 25:02 hola muy buenas pues va a salir segundos Fernando Alonso recordemos que en resistencia es la pole en las dos de los tres pilotos del equipo ha tocado salir la han hecho Buemi Nakajima que no han podido con el equipo con otro Toyota con Maicon Huici Kamui Kobayashi como digo va a salir segundo pero se espera bueno que llueva incluso que nieve durante la carrera recordemos que empieza a la una y media terminar a las siete y media de la tarde como corresponde a las seis horas y íbamos a ver si el piloto asturiano que tiene incluso posibilidades matemáticas de ser campeón del mundo resistencia mañana tendría que ganar y que no tiene otra Toyota

Voz 0919 25:37 una pregunta si la nevada es importante que les ponen cadenas a los

Voz 1385 25:42 no no no creo que eso llega tanto tanto pero lo hace fresquito y mañana se esperan temperaturas bajo cero

Voz 0919 25:49 vamos a ver abriga Manu mala noticia en ciclismo ya lo dábamos ayer Valverde nuestro campeón del mundo no va a poder estar en el Giro de Italia Borja Cuadrado

Voz 19 26:01 qué tal Gallego buenas tardes bueno pues esta noticia Alejandro Valverde que se va a perder el Giro de Italia sufrió una caída el pasado jueves tres días antes de afrontar la Lieja Bastogne Lieja sufrió un edema óseo en el sacro y después de unos días el equipo Movistar ha decidido que Valverde no está para correr la ronda italiana que arranca el día once desde Bolonia a partir de ahora bueno pues se abre una incógnita Alejandro Valverde en principio no iba a correr el Tour de Francia pero ahora podría ser de la partida en la ronda francesa donde estarán Mikel Landa y Nairo Quintana en función de cómo se recupere Valverde podría ser que en esta edición de dos mil diecinueve el maillot arcoiris luciera también en la ronda francesa

