Nadie Sabe Nada: Entre Núremberg y Talavera de la Reina (04/05/19)

Voz 3 00:11 adiós

Voz 4 00:25 tanto gracias bienvenidos al sol de improvisación de la Cadena SER

Voz 5 00:29 si te digo una cosa eh buenas tardes buenas tardes va ya sabes yo en primer lugar este públicos muy bueno este sillón ya sabes que yo tengo soy un catador de

Voz 6 00:39 de de Cuba

Voz 5 00:41 catadores de jamones es yo sin meter nada claro por un avión obviamente el público pero con hombre el catador introduce con una consiga Peraleda dos años sin

Voz 6 00:53 a un pincho pinchitos y luego con el aceite ideas la consiga el aroma elaboró la sabiduría catador donde introducción pinchó en en su casa

Voz 4 01:03 a ver qué hablas catador de que de Omán Monés de jamón

Voz 6 01:06 ah es que no sé cómo va eso mete un pincho el jamón estoy diciendo y no estoy muy seguro como cuando ver como

Voz 0057 01:13 pastel para saber si está que metes el pincho

Voz 6 01:16 empieza hay algo de eso hay ahora no hay algo de eso creo un pastel de carne muy bien muy bien entonces como como el catador de jamón dimite Low Files MIT Love Mirlo a chocar ese entonces jamón es bueno muy bien pues yo te digo eso

Voz 0057 01:34 con con las personas con para ver voy a acatar

Voz 6 01:37 sí sí yo tengo que meter de un pincho sí luego eh no quería yo que tomara esta deriva pero me parece que haya energía muy positiva que tal cómo estás pues muy bien yo como te digo siempre en mi mejor momento ya tío ya alguna vez te he dicho que es Tello mal eh cuando hombre has estado mal del estómago pero esto la vida abierto este programa en la vida ya ese es el día que está mal pues no tenemos remedio estoy bien pero pero también me ocurrió cosa

Voz 0057 02:04 es que bueno yo hice noche en Madrid ayer como siempre ya habitualmente cuando hago noche en Madrid pues me voy a cenar con unos amigos a lo mejor me excede un poquito con ya con alguna bebida alcohólica Spirit espíritus que alguna vez ocurre que a lo mejor ya

Voz 7 02:19 llegó llegó al hotel pues

Voz 0057 02:23 en un poquito el paso

Voz 8 02:26 con el paso cambiado el paso de la oca no llegó llegó rumbero ya ya ya te pasa lo de dónde va la llave a no bajar abajo y ese señor que te dice es que es la otra planta

Voz 0057 02:40 al pasado eso sí a creo que muchas veces las siguientes al día siguiente me ha ocurrido que que al día siguiente jueves puesto que venir a A

Voz 0252 02:48 pero tras el jueves de Salou nada bueno alguna vez ha bajado en Tito alguna vez definió como gusta el error eh que debería hacer nadie sabe nada

Voz 0057 03:10 no va a medios ya no pero jamás pues yo soy un profesional pero a lo mejor habiendo dormido menos horas de las que

Voz 9 03:16 el cónsul recuerda queda como no lo recuerdo con una playa después de la tormenta no has poquitas si de Serrat ahí ahí

Voz 8 03:25 sí sí sí hay aquello que está

Voz 0057 03:28 bueno ya ayer no más suelto más suelto sí pero aquello que te notas como cansa entonces hoy no ayer me fui a en la cama a las diez cualquier profesional a las diez de la noche yo tampoco tiene que estar bien dormido muchísimo

Voz 0252 03:43 pues me encuentro igual que si tuviera igual ya estoy patoso igual

Voz 0057 03:47 la eh entonces la pregunta es para que me fui yo a las diez de la cama de la noche a la cama ya ya ya para tener mismos resulta claro porque perdiste la

Voz 6 03:56 Porto unidad esa es un poco eso es

Voz 0057 03:59 por qué Mi cuerpo no no no me da una recompensa si tengo esta Tito

Voz 6 04:05 tú tranquilo porque bajo esa aparente normalidad Sosa si hay hay hay mucha energía ya verás tú cómo lo vas a sacar acuerdo yo sólo viéndote la cara digo este tio llevará días

Voz 5 04:17 oye quieres que hablemos de los bigotes que hemos comentado ya hace tiempo en televisión como quieras

Voz 0057 04:25 ayer me enfadé un poco con Mariola Cubells si la periodista porque es maravillosa se entonces me escribió por escribió leitmotiv el programa que tú dirige si si me suena colocó una foto de nosotros dos con este bigote incipiente bien Mingote tiene una semana en este momento en este momento tienen un poquito

Voz 6 04:44 más se sabes que soy de crecimiento más lento vale en todos los hechos

Voz 0057 04:47 pero hizo un comentarle una foto diciendo nos quedan bien los bigotes son quiere no puede ni debe dije este es el problema del periodismo actual intentar dar la noticia cuanto más rápido posible lo esperar esto bigote está creciendo te quiero que me crezca Mingote

Voz 8 05:01 valorarlo pero

Voz 5 05:04 yo ya puse suscite un poco muy bien muy bien

Voz 6 05:08 ancha cuenta con mi apoyo no no no lo aquella también se lo dejara el bigote no porque estaba enfadado a todos si no lo hubiera dicho deja de un mostacho guapa pero bueno veremos hasta dónde llega yo había un momento eran tiene bigote no o sea pero llega un momento en que yo voy a para también te digo porque no me gusta yo no yo aguanto yo aguanto hasta julio es a ti te ponen se te pone la cara de Flandes sabes

Voz 3 05:31 eh cómo vengo gol

Voz 4 05:40 eres muy parecido a Flandes

Voz 6 05:43 en noche me acordé de decírtelo en el ya pero esto va a pasar cuando ya te pone la caída la serie Aída eh pero me sale más caro ahora eh ya ya ya veremos veremos veremos la patilla esta pandilla de IMG

Voz 8 05:54 pero a patilla patilla Blanca apatía patilla pata de cabra blanca sí voy a juzgarlo a tope vais a verlo en directo además vale pues muy bien chato a venga hasta mañana adiós

Voz 3 06:07 vale

Voz 10 06:12 sí

Voz 4 06:15 lo que he dormido está haciendo a cinco de la mañana este programa de mucho riesgo por ejemplo

Voz 11 06:32 oye café voy

Voz 6 06:35 comer

Voz 9 06:36 una barrita que estaba por aquí que trajo alguien hace mucho tiempo son esto no no no calcado no esto solo asista caduca estos son unas galletas venezolanas

Voz 8 06:47 que trajo un un un oyente

Voz 0252 06:50 la semana pasada más

Voz 8 06:56 yo veo una fecha que que pone ven cero uno jun diecinueve que es épica ven ver clan Schumi que vencimiento vencimiento que

Voz 4 07:08 no he dicho que era muy buen público a Viena

Voz 6 07:11 no tengo he dicho sea vence en julio de dos mil diez

Voz 8 07:14 nueve

Voz 6 07:14 oye no no comen azúcar te puedes quedar me mira me han traído oye Berto hay dos tipos de azúcar pues soy un hombre escuchas

Voz 4 07:22 dormido

Voz 6 07:23 oye escucha gracias Charlie compañía has pero

Voz 4 07:27 me gusta

Voz 6 07:28 a Dios ollas pero hay dos tipos de barril

Voz 4 07:31 el común me quieres escuchar

Voz 6 07:35 o bueno o lo que podemos hacer es tu hace media hora y luego ya veremos

Voz 0252 07:40 claro

Voz 6 07:42 mira hay dos tipos de de barritas la samba si Sam Coco siete Pérez

Voz 0057 07:47 ya hablamos de esto es sí sí sí sí pero

Voz 4 07:50 eh tú te quieres jugar conmigo el el riesgo de comernos

Voz 6 07:53 quería cada uno caducada caducó en enero eh yo me

Voz 4 07:56 la noche cuidando me va a venir ahora con Kaká yo de Joaquín está caduco en enero vamos a ver si morimos aquí durante vuestra mejor que cuando estaba en activo que bueno

Voz 0057 08:16 por cierto que en Semana Santa te acuerdas Semana Santa

Voz 6 08:19 hombre como si fuera la semana pasada

Voz 0057 08:22 pues nos fuimos de vacaciones a Alemania se sume a Munich muy bien ya

Voz 6 08:29 me me me resulta bastante curioso tu tu elección de vacaciones o sea cuando la gente busca allí Tarso tal tú te vas a Nuremberg puesto voy a todos los nazis no por ejemplo

Voz 4 08:40 bueno qué mejor sitio país ahí no están ahora ya es verdad a a los de adivinar en él no juzgan coño

Voz 5 08:58 dedicado a la teoría del rayo pues me callo sabes cuando sabes cuando hay tormenta Carmen Rallo

Voz 6 09:05 los que dicen aquí no hay más sabes dónde el lugar más seguro donde ha caído un rayo que eso me parece rarísimo

Voz 0057 09:11 la naturaleza cómo hace para para controlar el rabo

Voz 8 09:13 o sea el Rayo eso es una descarga eléctrica de la hostia me da la gana controlado pero la naturaleza dice no no hay no queda caído pero como borrando

Voz 6 09:22 es muy difícil estadísticamente que en el mismo tronco donde ha caído un hongo ellos actualmente otro sí sí

Voz 0057 09:29 Hernando me hay las mismas posibilidades

Voz 5 09:31 pero esos Akal claro si quién lo ha calculado la natural Dios sí

Voz 6 09:38 bueno

Voz 5 09:38 pues en la naturaleza es Dios eh

Voz 4 09:42 vale vale o

Voz 6 09:44 o la naturaleza es la única religión o días es la naturaleza

Voz 0057 09:48 bueno el dicho esto Dios y fuimos cogimos un coche para ir de un día de un sitio a otro Nuremberg Munich en Múnich

Voz 12 09:57 y mi hijo

Voz 0057 09:59 el pequeño Tomás desayunó como si lo fueran a prohibir

Voz 5 10:03 cómo pero como un cerdo

Voz 6 10:05 nosotros estamos yo lo lo conozco lo he visto recientemente está Prieto no está Prieto osea le pasa a todo hijo

Voz 4 10:13 denso perdóname que hable de tu hijo

Voz 6 10:16 me permito tener una cierta licencia está como las

Voz 0057 10:18 tras lo no lo puedes levantar del suelo

Voz 6 10:20 la gordo pero dices que como como dijo lo que está pasando es que

Voz 13 10:24 eh la la piel

Voz 4 10:27 no da más a ver

Voz 6 10:30 te digo el cariño me dije un chaval por Soledad estén a la altura que tiene que tener se pero la alimentación a lo mejor está siendo ya de un chaval de catorce años

Voz 4 10:40 tiene mucha hambre y mucha hambre

Voz 6 10:41 hombre y entonces yo lo coge un momento dije yo pero es que

Voz 4 10:45 el y su hermana melliza en cambio

Voz 0057 10:48 tiene los huesos como como una gallina como huecas acoge él no pesa nada bueno a ver por dónde iba claro como me interrumpe

Voz 6 10:58 no que comió que cogen bueno cambia muchísimo y luego nos vamos

Voz 0057 11:01 el coche es un niño que muy a vomitar nos podéis imaginar

Voz 4 11:07 no os podéis imaginar lo que ocurrió en aquel viaje ya un coche de alquiler que a las tres horas de tenerlo parecía que llevábamos diez años viajando en aquel coches aquello era los otros dos gritando esto es horrible y entonces proponer una bolsa de de del Carrefour ni que sea ese día mira que hacía mucho que no vomitaba

Voz 0057 11:33 no no se nos ocurre llevar bolsas ningún y llevamos toallitas húmedas creo que tiene que llevar un padre siempre no

Voz 6 11:38 bueno oye si su chaval que vomita tanto porque no me poner esas bolsas

Voz 4 11:43 no quiere poner a los caballos porque aunque te Cádiz ya pues vestirme tan tu hija una bolsa para caballos en el culo para cuando caiga

Voz 3 11:55 pero es mi hijo no si toca la bocina toca la bocina pero lo que prima

Voz 4 12:06 sí yo lo digo para ayuda me ayuda

Voz 6 12:09 pues sí es de vomitar fácil bueno pero es que no me has dejado acabar tú se lo haces pero no lo haré caballos tú no te vas a una tienda de hípica

Voz 4 12:15 una zancada oreja no una de ponis porque niños pequeños favor vas tú

Voz 6 12:21 Hess quite de la confección Astún y con una tela que le guste de Bob Esponja

Voz 4 12:25 a la vista de lo pescadores con un peluche que lo vea

Voz 6 12:31 el Hubble

Voz 0057 12:33 quedó pues chico pues yo por ayudar la cosa es que el al día siguiente dijimos mira vamos a ir en coche otra vez desayuna poco porque entonces días repitiendo la palabra vomitar que vomitó vomitar este vómito y tal busque un eufemismo que es lo que has hecho es llamar a Raúl que esto es una una frase pues me dijeron un rodaje no sé quién me la dijo pero me parece muy divertida porque vomitar es llamar a Raúl porque han sabido

Voz 4 13:02 entonces ha sido muchas gracias entonces claro ellos ya lo utilizarán en la familia ahora utilizar eso le dicen tomadas hoy no ya a Raúl todo el rato Él decía

Voz 0057 13:16 cuando vino Raúl

Voz 6 13:20 Paola decía así pues Raúl se

Voz 4 13:24 todo el coche de ahí lo de Raúl y lo bueno bueno vamos a controlar el uso de Raúl no lo día de dedica

Voz 6 13:31 no

Voz 0057 13:31 eh Tommaso desayuno es tanto porque a ver si vas a dar por teléfono a Raúl iba a ver

Voz 4 13:38 no no he llamado y no me acogió has generado unas imágenes que a todos nos van a alegrar y acompañar durante el día de hoy en esta ahora que por cierto es la previa

Voz 6 14:02 la comida sea así que sirva de alerta

Voz 4 14:05 bueno Vega una cosa antes

Voz 8 14:07 chip fuimos ha empezado ya ya es que Deacon un acto con una charca en cerca de acuerdo Chang entre Munich y ver di con una charca

Voz 6 14:21 pero charca tipo eso es la

Voz 8 14:24 una charca Tio una charca pero qué diferencia de Inter una charca hay un no hacía nada yo haga tan que yo creo que el estanque está más limpio Laciana gastar más sucia la charca hay menos agua diría yo Law Goya es la bomba no desde cuando me convertido en un experto

Voz 4 14:42 pues en Lagos

Voz 6 14:45 Club Fluvial aspecto fluvial no la cosa es que había ranas hombre entonces grabé un pequeño documentos sonoros para nadie sabe nada porque sabéis que vamos investigando cómo suenan las ranas y los sapos en todas partes de ranas del mundo está está por cierto ha hablado con Planeta De Agostini les he dicho yo voy yo veo ahí una colección extraterrestre pero qué gusto da mucha sentirte Planeta y que dice que del planeta

Voz 8 15:15 no no existiera muy agradecido si tú imagínate dedicáramos hablar con vuestros líder

Voz 0057 15:21 esto es este esta charca está dentro del parque de Lego Holanda

Voz 8 15:26 Alemania tengo la Deutschland estábamos habló

Voz 6 15:28 lo de a raras alemana

Voz 8 15:31 que fuimos a dormir al hotel de Lego la tú no sabes lo que es todo prefabricado

Voz 0057 15:37 el barrio está durmiendo en una habitación que hay muñecos de Lego las pintadas de la pared dado miedo te despierta y te corta las venas

Voz 6 15:45 y pudiste dormir sí

Voz 8 15:47 sí sí pero cuando me desperté a orinar que me estoy despertando muchas veces orinar empezando a dar bienvenido al club si cuántas tres depende del día pero verdad lo tres no hombre

Voz 5 16:01 tú te levantas tres dos casi siempre ya ves bajarse los pantalones

Voz 3 16:10 no no yo no he traido no

Voz 4 16:16 estoy guantes de látex que no salgo de casa y guantes de látex pretendía busca

Voz 0057 16:20 no me da pues ahí está el punto G masculino

Voz 6 16:23 ya ya igual en su día muy bien para nuestra amistad

Voz 4 16:26 pues sí porque de la misma manera mí

Voz 6 16:28 no tiempo que podría ser con un conocimiento previo e historial de Youtube

Voz 4 16:35 la tutorial de Youtube cada

Voz 6 16:38 el buenas tardes hoy pie pero bueno fíjate una cosa estamos sacando oye una cosa es localizarla pero luego la la magia la magia de su melena la magia de estos señores y señoras es que una vez Lan toca saben cómo está

Voz 0057 16:56 esto es maravilloso ya pero debe ser de tocar muchas no parece claro bueno

Voz 6 17:03 el parque sí habitación no dejan piezas sueltas por la noche

Voz 4 17:12 para que sitio levante estética que dicen todos lo

Voz 6 17:13 se meneaba

Voz 4 17:15 bueno hay una Yoyes hay una caja

Voz 0057 17:19 para que jueguen los niños si los niños se entonces que puedes pisar ya ya

Voz 6 17:24 la cerrase que no sólo Amirato hijos sí sí sí

Voz 4 17:30 ha pasado un hombre claro mi hijo no es hijo no hay ni una bestia neutral dabas ni nada en cruzar una línea roja

Voz 0057 17:36 la vida

Voz 6 17:36 la boca hecha de fin de fichas de bueno entonces os ponemos os pongo el documento lo grabé yo pecas rotas alemanas

Voz 14 17:47 hola soy Berto Romero me encuentro en Alemania en la zona de Baviera estoy al lado de una charca aquí unas ranas

Voz 15 18:01 que se acaba en décadas pero que llevaban cruzando mucho rato vamos a ver si vuelven a hacerlo

Voz 16 18:14 no no tenemos

Voz 15 18:29 sí es un error nada orgullosa una ronda

Voz 16 18:36 consciente de su poder es que sabe poco

Voz 15 18:43 una rama que también

Voz 16 18:46 ese regalo sábanas y Fito ahora sí ahora no parranda intermitente yo si estuviera mucho me voy a dormir

Voz 4 19:02 no sé qué

Voz 16 19:04 como una información

Voz 15 19:06 que era por la noche hasta aquí la parece que porque deja unas pausas que publica pues si no quiere tampoco hay que obligarles Romero desde Alemania para nadie sabe nada gracias Berto gracias

Voz 4 19:35 gracias eh agradeciendo muchísimo

Voz 6 19:39 trabas porque es mucho de campo que esto es maravillosa que a ver quién no te ha gustado que se preguntaba antes te hubiera dicho que la rana

Voz 12 19:46 es muy

Voz 6 19:49 muy sensible serán la alemana porque las Carla tu casa no se calla no me paso esto también el otro día denunció que con ranas por cierto ya no podemos sean

Voz 5 19:58 no se trata de ganando las que te acercaban como te verá porque mira que la rana está mal hecha

Voz 6 20:05 de escamas si habré

Voz 5 20:08 ver una rara allí a cincuenta metros bueno cada vez más cerca dos pasos yo estoy

Voz 0252 20:16 para qué dices pero porque para

Voz 6 20:19 bueno porque a lo mejor les han llegado al humor de que nos la comemos no o que las hacemos explotar tiene tienes tienes que jugar arrastrando la próxima

Voz 4 20:30 voy a arrastrar yo en el que le por la noche voy a arrastrar una charca agravante grabar una rana

Voz 6 20:36 crees que arrastran con el móvil así en alto

Voz 4 20:39 sí sí sí

Voz 6 20:40 acepte la estatua ya verás cómo luego ella ya no ve peligro empieza

Voz 8 20:44 Acrobat pues nada eso no lo vas a tener vale muchas gracias

Voz 0252 20:54 Jesús Escribano desde Twitter dícese puede tener un coche pintado de taxi sin ser taxi colectivo de taxistas muy tolerantes poner hasta el propio el propio te ayuda pintarlo claro

Voz 6 21:17 qué dices eso el el Colegio de mi niña y hay uno un padre que tiene un coche no sé si lo habéis visto y no perdona que me has de padre éste no no espérate fíjate que no acababa hombre creo que la marcas Toyota qué hacen un coche especie de cuatro por cuatro dieciséis dieciséis que las puertas se abren por mitad por la mitad más gracioso el lugar de la de adelante atrás deja y que se abren como del espacio como Jan padre

Voz 0057 21:44 el coche abierto digamos pero usted lo digo

Voz 6 21:46 anda si no no la característica es que es es un coche decorado como de sheriff que dices juro tío lo habéis visto esa ese modelo pero a lo mejor lo señores mejor

Voz 0057 21:56 de la customizada el padre este de yo diría que

Voz 6 21:59 te da la opción la marca entonces tiene un azul realmente y mira un azul como el coche esté que tiene que nos regalaron valenciano

Voz 8 22:06 para él esto es una esto es turquesa puesto que sería como marino Madrid marinos más oscuro este haz un alguien conoce hay que saber de colores aquí o pero pero he dicho quién sabe de colores y una persona ha señalado una chica hostia esto es novedad la novedad es que alguien sepa de algo que hablamos Hola cómo te llamas como es que sabes de colores que eras cromatismo voy a traer el coche para que lo examinen vamos a oposición de experta de que con lo estaríamos hablando

Voz 17 22:43 sí es este sería un azul celeste un poco más oscuro esté un azul e sería un azul pálido y azul cobalto azul francés claro

Voz 4 22:55 oye pues necesito tu teléfono para cuando va de compras ropa

Voz 8 23:00 el número de tú no te lo sabes no eso ya sería

Voz 6 23:03 muchas gracias esto es una azul celeste ha dicho vale pues tiene este tiene este azul que ya choca un poco en un con un coche más o menos de uso cotidiano lleva una estrella de sheriff blanca muy grande en la puerta no yo que me fijo en mierdas como ya sabes no puedo deja ya de mirar cosas así cada vez que voy al colegio dejar al niño hasta el sheriff

Voz 4 23:25 de Schering loco pero no le ponía paz

Voz 6 23:27 mire al coche cada coche tiene un padre o una madre Bolegi en el la la máquina a máquina que lo hizo no no no no no quiere decir que no sabía crear su propio Kaymer escaños entonces el otro día ya dejamos salimos al parking donde podemos aparca veo que él se dirija hacia allí

Voz 4 23:45 con espuelas contra tu Chea eras que diría esquí

Voz 6 23:48 mira eh que dirías que dice yo tú que hubieran en teoría

Voz 8 23:51 este encima

Voz 5 23:53 yo me acerqué al coche a él y le dije

Voz 4 23:59 que tenía que hacer algo ya Sánchez no Crevillente yo le dije claro

Voz 6 24:07 adiós

Voz 4 24:09 qué gracioso es cierto

Voz 6 24:14 sí sí es un poco cantó soy tal digo si escandaloso es que es que bueno es que los delincuentes huyen sabes tú te vas a una ejecutiva mucha de pero de sheriff Cheryl una variante de seriedad azul y la estrella blanca grande la puerta

Voz 8 24:32 tiene una estrella también de estrés estrella

Voz 6 24:34 a ver cinco punta mira ahora que hablamos del color de los

Voz 0057 24:36 coches el este coche que te hablaba en el que vino de visita

Voz 4 24:44 por cierto hay una pregunta que atañe a un Raúl aquí

Voz 0057 24:47 pues ahora vamos por la mañana estamos desayunando en el hotel y entonces mi hija dice el coche que tenemos de alquiler porque no podía ser rojo es que nunca sonrojo los coches estos que alquilamos y es verdad siempre son coches como azules negros grises y entonces yo dije que no sé si esto me lo inventé o no digo es que los coches acostumbran tomase rojos porque asegurar un coche rojo es más caro sabéis que asegurar un coche rojo el más caro si es que estadísticamente parece ser que los coches rojos tienen más accidentes que los de otros jugadores

Voz 4 25:22 una cosa estadística supongo que los que son compran rojo gente ahí no lo sé

Voz 8 25:30 yo no sé si esta informaciones alguien trabajan seguros aquí momentito Moratti todo lo el micro has es importante para que hable

Voz 6 25:37 a ver si te puedes pasará sigue desde aquí si quieres

Voz 8 25:40 yo no quiero no quiere sí dime cómo te llamas María José tu aportación

Voz 0438 25:47 pues lo que se ve los coches rojos que es verdad que por lo menos hace un tiempo habían hecho estudios psicológicos y entonces los compraba y los llevaba a gente muy competitiva que le gustaba mucho la velocidad lo de los seguros ya no lo sé pero imagino que

Voz 8 26:00 fíjate pues gracias a conformar un poco desde la desinformación desde el canal

Voz 6 26:06 entonces yo de pasión tamaña igual lo compra gente apasionada con una palabra en la boca abajo

Voz 0057 26:13 no yo dije esto durante el desayuno lo dije con mucha vehemencia entonces sonó a real todo claro salimos a buscar el coche que deja la puerta con los Vera

Voz 4 26:22 poco rojo empiezan los Treviño

Voz 3 26:26 sí oye lo que no que no no quiere decir yo

Voz 4 26:36 no quiero decir que porque sea Rojo buenas pero bueno es que hablamos de

Voz 3 26:43 no

Voz 4 26:44 oye no te saldría más a cuenta perdóname y con eso vamos

Voz 6 26:47 la publicidad callarme no no no alquilar un coche de color vómito a lo mejor

Voz 4 26:53 no no era un color tierra que no vomita cada día hombre eh no estigmatice ya sabes qué delito esto te de la cárcel Podemos

Voz 6 27:01 es que no se puede hacer nada estigmatizando se puede

Voz 4 27:04 es un niño además un menores vale hablando desde casi pederastia

Voz 0252 27:07 no hombre por favor eh

Voz 6 27:11 pues mira me lo chiste ahora de eso no lo puedo decirlo encima te digo oye dice Radu Boston de Valencia a mi lado soy de nacionalidad rumana

Voz 0252 27:22 clava el acento desde además dejó frío

Voz 6 27:25 de romana y cada vez que tengo mi nombre de mi pregunta ido ruso pero me medio de ruso que ahora empieza de ruso pero ido eh

Voz 8 27:34 estoy tan fascinado que no es cierto

Voz 6 27:37 si no muy lógica Ana

Voz 5 27:39 tu nombre de verdad cuál es que le pregunté

Voz 4 27:42 vendió nada has hecho tan tonto

Voz 5 27:45 dios

Voz 3 27:50 metió tantos

Voz 4 27:50 lo que no entiendo lo que ha dicho emborrachado de acentos madre mía cómo común

Voz 6 27:55 como endemoniado me queda alguien me parecía un malo de Pelé

Voz 8 27:57 en los noventa que dice quiero rumano

Voz 6 28:00 no y cada vez que dice su nombre la gente pregunta Radu si si en vez de verdad cuál es

Voz 0057 28:06 creen que es falso si entonces dice que puedo contestar

Voz 6 28:08 esa gente tan especial que que que que ducado es el tío eh para proponer gilipollas no

Voz 4 28:14 lo dicen me cambio en nombre

Voz 6 28:17 ya sí ya soy uno más ahorrado bastante decía Esther orgullosos de tu singularidad

Voz 4 28:25 pues sí misiles apuntando con puedo tío cada vez que hago le diría me Rado

Voz 0057 28:33 no cuál es Miguel Ángel

Voz 4 28:36 hay que te amarrado porque estoy loco y me alimento de imbéciles pero tengo que matar los yo para comer su carne aún caliente es una pausa y ahora volvemos en la SER

Voz 19 29:19 estoy muy cambian el mundo como a nada

Voz 4 29:25 más

Voz 9 29:30 pero el programa estamos en la SER hemos decidido durante la pausa

Voz 6 29:34 qué es leer el indicativo así se llama en términos más o menos radiofónicos este de termina el televi lo vamos a eliminar por favor compañeros esto es invariable es repelente común repelente de insectos si es que no no se puede escuchar la gente se va se va decimos están la serie dice yo me voy me voy a la Cope cómo estará la cosa

Voz 5 29:55 con todo el cariño la torpe e seis va me he liado yo empecé en la Cope

Voz 0057 30:03 ya ya has contado así si yo también estuve la Cope ya lo hemos contado

Voz 6 30:07 tú también sí pero no sabía te lo hemos contado no me acuerdo

Voz 0057 30:10 sí yo estoy de verdad que cobren en el Barça

Voz 8 30:13 perdona pero no era era rock and roll

Voz 0057 30:17 vive en cotas pero es que ya lo hemos contado repetidas

Voz 4 30:21 eh

Voz 0057 30:22 es que revivir yo debe de verdad que con esto yo ya no sé qué hacer que yo estoy repitiendo todo pero pero sin darme cuenta tú piensa que hay gente que

Voz 6 30:31 la gente que lo escucho en la primera versión algunos ya han fallecido

Voz 3 30:39 claro claro

Voz 6 30:41 este es el eterna retaron entonces hay gente nueva nuevas generaciones que no les suena el saber si eso sí

Voz 8 30:48 va a comprar máxima

Voz 0057 30:51 Buenos días Javi Nieves Javi Nieves locutor de radio que ahora han perdido Pistons donde estaban rock'n'roll en aquella época yo colaboraba entraba por la mañana desde COPE Barcelona entraba muy temprano y no había nadie está a la Cope sola en Barcelona yo deambulaba por allí haciendo el gracioso claro y entonces habría el micro en la soledad de la Cope yo me hacia gracioso desde Barcelona para

Voz 6 31:13 Adrià superas eso lo legal

Voz 0057 31:16 te iba a mi casa a llorar no

Voz 4 31:19 no estaba a gusto me trataron muy bien

Voz 8 31:21 siempre

Voz 6 31:22 Ana Pastor de trabajas dónde estás dice la radio pero estoy solo no pero me siento yo me iba entonces

Voz 0057 31:29 estaba la Cope cuando yo iba un igual media hora después porque traba muy temprano daban ayer la el equipo de de Cope de informativos y se pues

Voz 6 31:38 ya está hay total recibida Carlos Luque

Voz 0057 31:41 Zaragoza dice qué pasaría si toda la gente de una ciudad tirase de la cadena a la vez

Voz 0252 31:46 sería el vacío

Voz 6 31:50 sí sí sí toda el agua provocaría efecto de hecho un par como como chupar por un tubo

Voz 0057 31:57 depósito de gasolina eso que dicen de los de los váteres de los aviones que ahí la leyenda urbana de que si tirar de la cadena

Voz 8 32:03 una mentira obviamente se tira de la cadena estando sentado se abre

Voz 4 32:08 el agujero se abre al vacío yo letanía un palmo

Voz 21 32:14 va a

Voz 4 32:18 hombre me oye ni Sabella

Voz 6 32:20 la urbana leyenda urbana que hay que dice que en en un seísmo eh

Voz 8 32:24 terremoto gracias por no es que dicho seis vueltas que ha dado así

Voz 4 32:30 no me queda nada mi cara

Voz 6 32:32 como dormido mucho la leyenda de que era un terremoto hay una persona yo sabía que era un hombre que está estaba obrando en en en la taza de váter ir coincide serio que tira de la cadena que por cierto cadenas ya lo queda llamamos cadena un Manilla una consisten botoncito un pulsador se pero bueno la gente lo entienda igual

Voz 4 32:53 qué le da la cadena coincide con el terremoto

Voz 6 32:55 ahí flipa te lo juro fue Centroamérica me desvela Iker y que sobrevivió Iker pensó que lo había provoca

Voz 4 33:03 a ver si lo he tirado tan fuerte que a mí me marcó mucho era tan fuerte que ha instruido la ciudad

Voz 6 33:09 no podía dejar de pensar en ese hombre que tomó cuerpo y cara en mi cabeza y pensé hostiase tío te imaginas que ha hecho

Voz 4 33:19 lo diferenció sale de entre los escombros chaval Iris de esta casa está muy con muy mal construida pidiendo disculpas

Voz 9 33:34 todo el mundo que se encontraba por la ciudad a la gente huyendo a los bomberos no perdona perdona es que no podía aguantar

Voz 5 33:43 olía mucho que bonito no sé si es verdad o no te gusta pensando que es verdad

Voz 10 33:49 eh

Voz 6 33:53 campeonato de unos iremos a Peyroux empieza a tu leído las dos últimas yo pero a él no ha dado eh dice el doctor otro hongo que me gusta mucho el hombre hombre doctor autor hongo de Twitter bienes vía Twitter porque le dicen que no ha al aquí Noa cuando aquí en Perú de toda la vida ha llamado continúa buenas y con signos de exclamación que como enfadado no saben que no es inocua en inglés

Voz 0252 34:23 eh que dice tiene que ver

Voz 6 34:27 de Perú a iluminar no son poco Quino continúa sea Anna pues a ver cómo se llama

Voz 0252 34:35 no él

Voz 6 34:37 yo lo vi yo lo voy a llamar doctor que quiero a ese llamado toro otorgando pervierte a una población de un de un libro de García Márquez a verles

Voz 0057 34:48 a la cabeza ahora es verdad eh que no diera que ver pero por la por la sonoridad del hombre me ha venido a la cabeza aquí en Madrid hasta el barrio de Chueca e Iván Lagarto guitarrista que trabaja conmigo en el teatro en mi espectáculo de teatro eh

Voz 6 35:04 bueno trabaja sale un rato allí con la guitarra hermano sí pero fíjate que no trabaja mucho style en sí pero yo cuando te otro día pensé este tío estéticos corre mucho se puedan allí bueno él se mete con mis codos yo estoy los codos muy seco es que su guitarrista miren no de El loco

Voz 4 35:25 el público hace eh

Voz 8 35:29 sus guitarristas tiene el mejor eh sí porque menos hidratos claro

Voz 6 35:33 sí

Voz 8 35:34 claro que es que te hidraten no gracias no te no quieren bueno que escucha mira que que empezó a hablar de no el barrio este Madrid barrio de quechua el barrio de aquel es que hay una comunidad gay importante

Voz 4 35:56 para aquellos que lo monta por la noche no una tienda pensaba que era el barrio de Gràcia hicimos todo el mundo ahí con ropa la ropa técnica de montaña mejor

Voz 6 36:14 Pedro poquito muy poquito con cantimploras sí

Voz 0057 36:19 en lo en Perú estaban los quechua no pues mira todo

Voz 6 36:23 todo encaja no encaja voy a un poquito de que no va a tu guitarrista viene y coge peso que está en los huesos pelados no no te

Voz 0057 36:31 has así no te creas que está echando panceta a sí sí lo que pasa es que de esta gente no no caraza no no está concentrando todos la barriga pero como es muy delgado y este tipo de esos que tan delgado que nunca lo parece que va a la barriga eso es que está

Voz 8 36:47 dejando de ser joven parece una boa dice lo Davis parte al ahora comen conejos

Voz 4 36:53 está cambiando el metabolismo tanto el metabolismo y aquí una persona levantaba la mano no tenga lo mismo que saludaron hueco cómo te llamas

Voz 5 37:02 Daniel Daniel adelante mira que lo Berto

Voz 0252 37:05 con Berto yo no

Voz 5 37:09 buena fuente dijo de Talavera que lleva a quemar algo así

Voz 4 37:12 no hombre no a ver a ver si te informas son Paquita eh porque es decir creo que dijo que iba a quemar Talavera illa illa hasta este la pira

Voz 8 37:20 algo así el caso que quiero es investigar mejor porque no dijo eso que orbitar diplomático así yo tengo regalo conflicto diplomático con Talavera tiene algo bueno a tres de Talavera abril también pero no me incumbe a Andrés

Voz 4 37:37 después

Voz 8 37:38 pero bueno mira la cosa yo no me he metido con Talavera

Voz 6 37:41 la cosa es que gracias por te tiene como voz radiofónica eh eh

Voz 0252 37:46 sí es verdad que el vozarrón bueno

Voz 8 37:50 pero con vosotros no no sólo tener Bores voces saber usarla contenidos inculpan también no no trabajas en esto no no trabajas

Voz 6 37:59 me gusta mucho la gente que tiene voz preparadísima para Radio pero nunca la han trabaja te contra alguna vez que mi ciudad había un una gestoría que tenía una

Voz 5 38:08 voz pero pero vamos

Voz 6 38:10 Morgan Freeman eh un buque tío caballeros una cosa tú llegabas allí eran yo normal el balance no cuadra

Voz 3 38:20 no es mío

Voz 9 38:21 una grave descompensado se me ponía la piel de gallina mirará recordándoles yo venía os había como es facturas este tio ya este título está doblando no no porque era una gestoría resguarda a invertir en eso no bueno muchas gracias por los regalos déjame que me política ya verá

Voz 0057 38:42 el vale algo típico de Talavera gracias no nos llevamos allí muchas gracias yo parecen platos eh

Voz 9 38:46 algo así para dar oye mira esto es muy bonito lo que ha pasado porque yo yo dije Talavera que iba a quemar Talavera a lo dijiste

Voz 0252 38:54 de verdad no yo te sigo eh

Voz 8 39:02 oye escucha escucha me dijo no me toque la cara cuando me hables escúchame

Voz 6 39:07 M yo la cosa es que estábamos hablando de enero no algo así hace yo cuando un solo nombre al Rando Salazar posó Talavera de la Reina y Aranda de Duero que son dos nombres que me gustan mucho si son ministro pero en la la casualidad o la fatalidad quiso que las usara en un símil de incendiar una ciudad entonces ya salieron los benditos los incendios adictos

Voz 9 39:30 dijeran que soy de Talavera sílabas

Voz 6 39:34 a quemar yo me por redes llegan no metió por favor que eso no es así

Voz 8 39:38 ahora de haber nacido porque mola tanto de cualquier es lunares o el otro que estás imitando a gente de

Voz 0252 39:48 eso ahora es lo peor lunar eh

Voz 6 39:52 no vamos a ver a ver así que resumiendo me gusta mucho que no sólo mira no se ofenda nadie sino que tragan

Voz 4 39:58 ah mira qué plato más bonitos de Talavera que ponen volver la tortilla

Voz 8 40:02 eh

Voz 4 40:03 es girar la tortilla pero llamáis volver allí en vuestra qué bonito es muy bonito este plato en muchas gracias volver la tortilla muchas gracias muchas gracias muy bonitos

Voz 3 40:14 Talavera B Talavera

Voz 4 40:20 o sea Talavera que que permanezca hay ignífuga por los tiempos de los siglos de los siglos efectivamente sitio precioso donde los haya el vengador de Albacete no se escribe será

Voz 9 40:35 Grau es más buena venga a dar de Albacete cómo estás

Voz 6 40:46 pausas Andreo son pausas es como como un coche parado estas triple de hojaldre

Voz 8 40:53 eh

Voz 0252 40:56 pero no hay nadie

Voz 4 40:57 yo no lo digo todo el cariño porque yo quiero mucho a Raúl pero el cuando es que con el programa

Voz 6 41:03 y para

Voz 0252 41:06 no no hay reacción

Voz 9 41:08 claro porque he querido el para luego retomarla

Voz 6 41:11 por eso me parece uno de los seres humanos más graciosos que mi vida yo paso muchas horas allí y os veo a todos ya desde mi la hermandad que estáis todos como las maracas e es fácil todos no hay no hay uno bueno

Voz 8 41:22 esto ya te dijo nada

Voz 9 41:28 eso eso dice que parece el lateral de una caja de cerillas

Voz 3 41:36 y se quedó en sí

Voz 4 41:44 o un aplauso para ya tenemos que invitarle

Voz 0057 41:48 que venga no yo encantada porque te voy a decir una cosa miren en general los los humoristas caen bien pero hay veces tú sabes que hay cómicos que no pueden parar nunca ser cómicos que a veces me me cansa un poco estaba hablando con toro bueno vamos a parar ya ya Raúl no para nunca no puede para no pero me hace mucha gracia todo el rato y acabó dolorido

Voz 4 42:14 me voy a casa me voy a casa el reventado

Voz 0057 42:16 sí para allá todo el rato estás todo lo acepta con a lo mejor de repente se queda que te te mira que me mira

Voz 4 42:23 con la verdad que me mira si no puedo darle mucha gracia

Voz 6 42:30 es verdad mientras haya una persona eso es un espectáculo el sitio más gracioso que haya un interlocutor o la anteayer un día perdona que te corte podríamos invitar a a Raúl y a colegas que viniera un día Un día porque eh hoy la gente se enfada lo eh

Voz 8 42:46 porque os apetecería que el mito éramos los colegas un día pero de uno en uno

Voz 0057 42:51 muchos porque son mucho empieza a competir entre ellos eh porque a veces se anulan cómico con cómicos

Voz 8 42:57 es un gran problema especial y con colegas colega

Voz 6 43:01 las ya luego vengan nunca más vale pero cuanto

Voz 8 43:03 dos tres cuatro

Voz 0057 43:05 tres nosotros dos y tres más se eh eh eh cuando quieras vale vale

Voz 5 43:12 Ebrard eh sin cobrar eh suele invitación no no es un olor a ver quién les parezca a ellas

Voz 6 43:20 os damos regalos que no estoy a la gente a ellos de otro semana se es que es que eso es muy entonces veo ya lo sé pero pero también te quitas cosas de medio esto

Voz 4 43:30 de la tortilla Tears

Voz 6 43:33 yo eso sí que me lo voy a llevar pero yo que sé El cochecito Éste ya ha hecho su función no el coche esté cuidado cuida

Voz 8 43:39 claro es que es es un plato pero tiene un uno

Voz 0057 43:41 la garra diera para darle la vuelta está muy bien pensado en Talavera a nadie como ingeniero estaba

Voz 6 43:47 no han pensado se tú eso tu capacidad de maniobrar con objetos en las manos que te vas a quedar con un bol ya verás bueno él bengalas de Albacete dice

Voz 0057 43:56 por qué un japonés después de ver morir a alguien envenenado por comer pez globo no se quedó contento decidió seguir probando como comérselo cuanto japoneses morirían hasta dar con el método de preparar sin ante lo del pez globo es es un animal que según como lo cortas está rico según un como

Voz 5 44:12 es esperé y te mueres

Voz 6 44:16 oye tienen un antídoto siempre preparado en las cocinas no para pinchar en el corazón

Voz 0252 44:22 en serio

Voz 6 44:23 porque lo que yo he visto el reportaje eso no es bueno que salía un episodio esos cocineros

Voz 0057 44:29 el episodio de Los Simpson que

Voz 6 44:32 consideró muy famoso japonés no me acuerdo el hombre imposible pero que es especialista en eso y siempre tiene un antídoto muy bien porque él mismo la da jamás Cuco Se va a comer el que Paco Chaves en la NBA en la cocina que siempre tienes pues un mechero largo una pinza de la ropa esas mierda que se acumulan pues él tiene un antídoto para divisar sacadas corazones

Voz 4 44:53 el juego estábamos

Voz 6 44:57 vaya vida de otro pudiendo y me gusta mucho John Jean Claude Paul

Voz 5 45:03 eh sí Kim Con la Mona Lisa perdón si quien con la mona Chita tuviesen una hija se llamaría Conchita

Voz 3 45:18 para todos

Voz 4 45:20 para darlo todo eso es imposible porque cuando King Kong intentara tener un hijo con la mona Chita Lass haría estallar tendría que has tenido

Voz 6 45:31 hay que subrayar eso tendría que en cintas

Voz 4 45:34 para que no pagan como una maleta en un aeropuerto para que para línea roja Lilia rojas líneas rojas del humor rojo del humor seguimos adelante para que no Petar cállate

Voz 3 45:58 dormido aún más

Voz 4 46:01 nueva

Voz 22 46:04 es verdad

Voz 4 46:05 la mona Chita plátano del cero ocho puso Gotti

Voz 8 46:12 ah mira Roberto con la ilusión que me que me hacia mí porque volver a a cantar funky idea es que coger ese tema de mira Javier Bitton e desde Twitter Pido visto e del planeta Agustín eh no sé por qué cada vez que Berto Romero atención porque yo no entiendo esto es porque hay cada vez que Berto Romero destaca vota aquí Berto

Voz 4 46:34 no no entiendo lo que dice la verdad no es decir para el público

Voz 6 46:37 no

Voz 4 46:38 en serio eso eso sí venga con un par por qué cada vez más que no espere que sólo es más que vale más que cual cada vez Volta oye lo que quieran y vota que Berto Romero Cui Cui no no que no que Berto Berto Romero voy si fuera rojos intenta tararear

Voz 3 47:11 voy a darle intenta tararear Varea

Voz 4 47:17 sí sí lo haré nada porque

Voz 9 47:24 muchas veces más que un y Berto Romero pro batir

Voz 4 47:28 para era eh

Voz 6 47:30 yo he dicho si se CBS puedo ayudarle el cóndor pasa a dos va a pasar

Voz 4 47:39 cuando en realidad tararea la música

Voz 8 47:41 el Mario Bros

Voz 4 47:43 IU descrita lo digo en latín no

Voz 6 47:48 esperaría la Lacan ya canción eh sí dedica

Voz 8 47:53 Mario Bros ir Fratello más

Voz 4 47:55 lo dice

Voz 8 47:58 hoy cansados el italiano vital el italiano especialísimo e lleva su música lleva su intolerancia se pudo que cansado ya no habló más en italiano no porque cada vez que Berto Romero intenta atar cóndor pasa entendió a la música es Mario Bros yo intenta tararear la pasan en este programa no

Voz 0057 48:15 no no me acuerdo pero es que no me acuerdo ni como de paz

Voz 6 48:18 eh

Voz 4 48:24 yo me siento pero hoy no ha podido venir esto ha quedado incubando un nuevo pasar alcohol no con Pellegrino

Voz 0252 48:34 no no no

Voz 23 48:38 no mi lo no

Voz 6 48:41 no es mío

Voz 8 48:44 necesito alguien que pueda entonar mínimamente

Voz 0252 48:47 alguien sabe

Voz 8 48:50 o cuando lo que hace sentir nada Condor pasa de largo ya era hora

Voz 4 49:00 a quedar para escuchar eso hubiera una

Voz 8 49:02 otra de las plumas hay una flotilla de esas

Voz 4 49:06 pues si no no no no no no sabes cómo como bastante con la flota

Voz 6 49:10 yo creo que lo quiere Flood yo pues es de Fleet cojos

Voz 3 49:21 estoy afilador

Voz 24 49:24 dice que cree que va a encontrar en ella ensayar antes

Voz 8 49:30 bueno alguien del público conoce las melodías del cóndor pasa que pueda poner aquí oyen conocer la melodía del ya me lo sé

Voz 24 49:46 es que está desafinada

Voz 25 49:58 hay perros en la puerta

Voz 4 50:00 no

Voz 3 50:06 que Ronson grande eso sí perdona

Voz 4 50:12 canción como pero si te lo estoy tocando pero que no la reconozco que no reconozco nada que te anotó el relato pan

Voz 6 50:19 mira aquí las notas si como si fuera ayudar

Voz 26 50:30 todos esos datos

Voz 8 50:34 notas

Voz 4 50:38 eso sí pero no

Voz 6 50:39 estas sí

Voz 8 50:40 lo vamos a intentar buscar pero aquí la sala Lola el mar Ebro acepte tan tan tan

Voz 4 50:54 sin embargo pronto Andreu puede que él

Voz 8 50:59 los últimos tres minutos de prueba se ha vuelto demasiado abstracto

Voz 4 51:03 sí por favor esto

Voz 6 51:05 es que sonoro

Voz 4 51:06 no podemos volver al programa normal no

Voz 8 51:10 debemos marcharnos saca la paz

Voz 6 51:13 ciencia tiene un límite ha hecho cortísimo y aunque la improvisación no conoce límites a la paciencia si tiene la razón como alerta de un final es que no te se entonces

Voz 3 51:24 la voz estás intentando hacer un poco

Voz 9 51:27 lo Coelho no está estaba intentando hacer Juan Carlos I

Voz 6 51:31 el Rey Emérito hablamos con nuestros dando

Voz 4 51:36 no me acuerdo

Voz 6 51:39 yo tenía un avión Diego Unlimited Fon dicta

Voz 0252 51:46 hoy con otra

Voz 3 51:48 no tengo otra otra bueno

Voz 4 51:55 no me has público pero sí la improvisación lo hizo una vez perdonado si se paga

Voz 8 52:03 eh si la improvisación yo pedí perdón aunque la improvisación no conozca los límites de la paciencia la paciencia si conoce los límites de la improvisación