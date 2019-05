Nadie se acuerda de Europa

Voz 2

00:05

en medio de la actual vorágine electoral hace inició antes Europa nadie se acordó de ir en la campaña del veintiocho de abril y de momento nada hace pensar que adquiere mayor protagonismo en la recta hacia el veintiséis de mayo los partidos piensan el poder contante y sonante de Ayuntamientos y Comunidades y Europa muy lejos aunque la mayoría de las ordenanzas que rigen nos vengan de allí y sin embargo Junta municipios y autonomías votaremos el Parlamento Europeo en un momento en que el poder la ultraderecha representa una seria amenaza desde las anteriores elecciones europeas han pasado cuatro cosas que Gran Bretaña se va aunque no acabe de dar el paso que la extrema derecha crecido exponencialmente en la Unión y se apresta dar un salto adelante que la izquierda sigue menguando hasta el punto de que el PSOE puede ser el primer partido del grupo socialista y que la Unión no acaba de encontrar su papel en el mundo en este contexto un extrema derecha reforzada abandonado el sueño de imitar los británicos y se apresta ganar poder incidencia las instituciones europeas que el silencio provinciano de algunos partidos no despisté los ciudadanos Europa necesita sus votos y la izquierda europea despertar del letargo Pablo Casado da bandazos para sobrevivir en medio de la crisis del PP de todos los malos augurios que se ciernen sobre un partido que lleva ya más de cinco años en la pendiente quizás el más definitivos el demográfico por debajo de los sesenta años su capacidad de seducción electoral cae vertiginosamente con más baja la edad menos votos tienen en una entrevista en La Vanguardia Josep Maria Brickell recuerda un consejo del presidente Tarradellas nunca entres en una pelea que puedes perder umbilical se refiere al independentismo catalán pero el Consejo podría haber sido de utilidad para Juan Guaidó que polos salía o porque le engañaron entró la confrontación con Maduro sin una evaluación acertadas las relaciones de fuerzas cuando un golpe de Estado no consigue inmediatamente su objetivo acostumbran a pasar una de estas dos