Sucedió una Noche: Bogarde, Mandela y el poder social de la risa (05/05/19)

invertido saludos bienvenidos otra semana sucedió una noche en el programa de hoy hablaremos de

Voz 8 00:54 pero es la integración que me asusta que lo hay porque en su mundo todos de los blancos es lo normal así es como debe ser el ochenta kilos geniales que durante años consiguieron que la mayoría de nosotros pensáramos así

Voz 0229 01:07 antes del Apartheid surafricano en el cine

Voz 9 01:09 también de la comedia y el compromiso social y poner punto averiguar lo que ser pobre y luego voy a hacer una película sobre ello de la intensidad dramática de Dirk Bogarde

Voz 2 01:19 todos y siete que Dios temen

Voz 0229 01:22 o del Regimiento número cincuenta y cuatro de Massachusetts

Voz 10 01:25 mucha que deseaba ser el pero de un regimiento tener sabes lo impopular que resulta que entregar armas a mi lado

nosotros estamos listos y vosotros lo estáis también que comience Sucedió una noche

el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 12 01:51 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de TCM

Voz 0229 02:03 esta semana apostamos por tiempos de gloria una película ambientada en la Guerra de Secesión norteamericana dirigida en mil novecientos ochenta y nueve por Edward Zwick realizador de películas como Leyendas de pasión o diamantes de sangre

Voz 0544 02:20 si alguna vez visita isla ciudad norteamericana de Boston el guiados mostrará con orgullo el monumento que el estado de Massachusetts erigió en memoria del Regimiento cincuenta y cuatro de voluntarios de Infantería el Regimiento estaba mandado por un joven militar el coronel So So la blanco pero su regimiento estaba compuesto en su totalidad por soldados negros

Voz 6 02:42 preferimos el orgullo y la dignidad a aquellos que sólo han conocido la degradación Santa este calor imagino maravillosa

Voz 0544 02:55 en el Regimiento fue concebido en un principio más como un adorno que como una tropa de choque ya que no todos en el norte pensaban que un regimiento de negros fuera una buena idea

Voz 10 03:05 pero yo prefiero

Voz 0544 03:11 es que la Guerra de Secesión fue un enfrentamiento entre dos modos de vida el del norte y el sur la abolición de la esclavitud era sólo un aspecto más pero eso no significaba que en el norte pensaran que la población negra merecía los mismos derechos y libertades que cualquier ciudadano blanco

Voz 6 03:27 estos negros nunca han vivido tres comidas techo saben de sobras que no se les permitirá combatir no es cierto

Voz 0544 03:35 el coronel so luchó por cambiar esa opinión que tenían en su propio ejército y hacer ver que su rendimiento era tan bueno para el combate como el que más por fin la oportunidad de demostrarlo llegó con el asalto al fuerte Wagner un lugar inexpugnable eh cuyo ataque significaba casi una misión suicida

Voz 10 03:52 la única esperanza será que el primer recibimiento que ataque mantenga los rebeldes ocupados el tiempo suficiente para que los refuerzos aprovechen la brecha huelga decir que las bajas de ese regimiento serán numerosísimas

Voz 14 04:05 en el cincuenta y cuatro de Massachusetts solicita el honor de encabezar el ataque al fuerte Weiner

Voz 0544 04:11 sí fue allí donde el Regimiento cincuenta y cuatro formado por soldados negros encontró la gloria Tiempos de gloria es un tributo a los más de ciento ochenta mil soldados negros que lucharon en la Guerra de Secesión hombres que es enrolarse en el Ejército de la Unión para lograr la libertad de sus hermanos esclavizados en el sur

Voz 0544 04:44 ETA de ellos cerca de cuarenta mil murieron durante la guerra Tiempos de gloria es una película llena de emoción y heroísmo que alterna los momentos épicos con un retrato intimista de aquellos hombres en su rodaje participaron más de dos mil extras y cuenta con un reparto notable Matthew Broderick interpreta al joven coronel so es sido encomendada

Voz 14 05:12 la vida para estar aquí ya han sacrificado su libertad por lo tanto les debo el mismo sacrificio que han hecho los debo mi libertad

Voz 0544 05:18 también están Cary el ves o Morgan Freeman en el papel del primer sargento de color de la historia del ejército norteamericano negro conga

Voz 6 05:27 es como un toro con tetas tengo rango superior cada obedecer aunque no le guste obliga que obligue a tope pero la gran reto

Voz 0544 05:41 la acción de la película resultó Denzel Washington que ganó por su papel el Oscar al mejor actor secundario hirió lanzada su carrera como el heredero designe

Voz 6 05:50 en el cine americano yo estoy en esta por de ser nadie va a ganarlas no acabará nunca algún día tiene que acabar sí pero nadie la Galera bueno usted podrá volver a agosto vivirá en una gran casa pero y nosotros que con

Voz 0544 06:06 que si perdemos no conseguirán nada precisamente en la primera escena de la película en la que aparece Denzel Washington asistimos a un diálogo que resulta paradójico yo soy de Tennessee una fuga cuando tenía doce años y nunca he mirado

Voz 6 06:20 desde entonces intentes el presidente perdí las elecciones

Voz 0544 06:28 todos se ríen con la ocurrencia ciento cuarenta y cinco años después el presidente Barack Obama hacía realidad aquello que entonces parecía un disparate lo conseguí en parte también gracias aquellos hombres que siglo y medio atrás dieron su primer paso hacia la consecución de sus derechos y la lucha por su dignidad que no esta es llano

Voz 6 06:48 Nos jugamos esclavos y volvemos libres para dile a vuestros padres que Dios nos asiste

ahora vamos a ver otras películas que también emite TCM la semana que viene con nuestro habitual juego de agudeza auditiva

Voz 2 07:10 a ver cuántas hacer Taiz esta semana el deterioro general de algunas cosas para darle nombre las notas de algún particular o del contacto de otro ser humano permisos despertar es en raras así pasajeros durando sólo unos momentos el resto del tiempo en un equivalente metafórico del sueño o de la muerte ese era su estado cuando la encontré en una sala remota de este hospital y esa ha sido su calidad de vida durante los últimos treinta años

Voz 17 08:02 deseado alguna vez en un coche ya que hace sonreír tengo poca pica Imus se coquetea no me río hablo en serio tiene nunca te ha empezado un coche

Voz 18 08:40 preguntarle qué está escribiendo con ese Bonnie padre sólo una idea para la ocurrida una se me ocurren a toda su fortuna las a punto es esa la intolerancia

Voz 19 09:21 que un acuario un Aquarium donde los científicos puedan dar clase y los estudiantes a aprender sobre la vida marina en su hábitat no sé de qué opina suponen un Aquarius que clase Represa muchas veces más Filho añadas calamares gigantes bulto Amiens se dio sí he hablado con el tipo de América del Sur

Ha aparecido muy difícil os voy a dar las respuestas para que vosotros mismos os pongáis nota empezábamos con Robin Williams explicando el estado de su paciente Robert De Niro en despertar es una película del año mil novecientos noventa dirigida por Penny Marshall con banda sonora de Randy Newman en el segundo diálogo oíamos a Cary Grant a Joan Fontaine en sospechas de Alfred Hitchcock el fragmento de su banda sonora que sonaba a continuación era obra de Fraguas en la tercera el padre Philip Seymour Hoffman preparado a su sermón delante de Meryl Streep en la duda una película del año dos mil ocho con música de Howard son terminábamos con Academia Rushmore una de las primeras películas de Wes Anderson en cuya banda sonora esta esta canción de Cat Stevens que aún suena de fondo

Voz 6 11:25 dale un título escribirá Enciclopedia curiosa Delfín dentro de unos días

Voz 0544 11:33 viernes diez de mayo se cumplirán veinticinco años de la toma de posesión de Nelson Mandela como presidente de la República de Sudáfrica cargo al que llegaba tras ganar las primeras elecciones libres en aquel país las primeras en las que la población negra pudo votar la historia del Apartheid sudafricano ha sido contada en el cine en numerosas películas títulos como grita libertad un mundo aparte Una árida estación blanca Atrapa el fuego y muchas más con diálogos de estas y otras cuantas películas vamos a haceros un resumen de todo lo que ocurrió hasta llegar a ese día en el que Mandela juró su cargo

Voz 0229 12:18 los que crecimos en los años setenta y ochenta del siglo XX nos acostumbramos a ver en los telediarios imágenes de violencia en Sudáfrica

Voz 8 12:24 estoy hablando de la violencia con que la policía arremete contra la gente apartándolo de compra una policía dispara contra gente desarmada estoy hablando de la violencia indirecta que ejercen ustedes por medio de la hambre en los guetos estoy hablando de desespero y desolación de los campos de tránsito

Voz 1227 12:40 las cárceles estaban llenas a rebosar desde que en mil novecientos ochenta y seis Se declaró el estado de excepción en todo el país cincuenta mil personas incluyendo niños de once años han sido detenidas sin cargos algunos por periodos de hasta ochocientos cincuenta días

Voz 0229 12:52 veinticinco millones de negros vivían sometidos por cuatro millones de blancos sin apenas derechos hacinados en auténticos guetos como Soweto

Voz 8 13:00 acusado algún tiempo en un gueto negro excepto la policía no creo que un sudafricano blanco de cada diez mil lo haya hecho aunque nosotros sí sabemos cómo viven los peces porque cortamos su césped coincidamos comida retiramos su basura cómo les va a gustar ver cómo vivimos el noventa por ciento de sus compatriotas esos que tienen que retirarse de sus calles a las seis de la tarde

Voz 0229 13:18 era el régimen del Apartheid palabra que significa lisa y llanamente separación la población negra no podía mezclarse con la blanca en lugares públicos no tenía derecho a voto unía poseer tierras son negocios

Voz 6 13:30 de quién es el coche Smith de dónde sacas el dinero para comprar el coche y la trabajo amo tengo un empleo soy capataz registrales se qué te ocurre eh

Voz 0229 13:43 pero cómo surgió el Apartheid como pudo desarrollarse un régimen tan racista para saberlo vamos a repasar brevemente gracias al cine la historia de la República de Sudáfrica

Voz 24 13:58 su historia comienza a mediados del siglo XVII cuando los holandeses empezaron a colonizar las tierras cercanas al cabo de Buena Esperanza

Voz 25 14:05 nosotros los africanos llegamos aquí en mil seiscientos cincuenta y dos viajes a través de zonas salvajes nosotros no comenzamos a este país señor pueblos construimos

Voz 0229 14:15 a los primeros africanas holandeses se unieron poco después emigrantes franceses y alemanes todos desarrollaron una lengua común el africano

Voz 18 14:24 aquí en Sevilla

Voz 26 14:26 de hecho no es sí es sí Baron warum es sí

Voz 0229 14:32 la mayoría de los africanos Air serán granjeros se llamaban a sí mismo pues palabra holandesa que significa colono durante casi dos siglos vivieron en constantes guerras

Voz 27 14:42 los africanos padecieron la dominación británica decidieron dirigirse hacia el interior para alejarse en este largo viaje tuvieron que enfrentarse con muchas tribus de nativos los cosas iguanas son unos y otros muchos los derrotaron y se establecieron en Suráfrica

Voz 0229 15:00 hasta mil novecientos sesenta Sudáfrica no lograría la independencia de Gran Bretaña pero ya a finales del siglo XIX había leyes racistas en el país

Voz 28 15:08 se puede saber qué haces en este vagón de lo bueno tengo billete un billete de primera como conseguía este billete lo pedí por correo soy abogado y no tenía tiempo en Sudáfrica no hay abogados de color sesenta pero que te corresponde el mismísimo Gandhi

Voz 0229 15:21 sufrió esa discriminación racial cuando trabajó allí según veíamos al comienzo de la película que contaba su vida

Voz 28 15:26 voy a Pretoria llevar un caso para una compañía comercial y es que no me he oído no hay abocados de color en Sudáfrica señoras yo me doctor en Derecho en Londres son consecuentemente abogando puesto ya sus ojos de color podemos deducir que al menos hay un abogado de color censura

Voz 0229 15:42 después de la Segunda Guerra Mundial llegó al poder el partido nacional que había apoyado a la Alemania nazi e impuso el Apartheid como sistema de gobierno promulgado toda clase de leyes segregacionistas se crearon diez estados autónomos para que la población negra viviera allí

Voz 27 15:56 creía que sólo se trataba de devolverle sus tras dejarle escribir con los de su raza con no enfrentarse a ellos todos tan felices

Voz 0229 16:03 pero la separación iba mucho más allá el matrimonio interracial estaba prohibido había distritos donde sólo los blancos podían ser propietarios

Voz 8 16:11 cuando yo era estudiante me preparaba para los empleos que ustedes nos permiten tener de percaté de que no sólo los buenos empleos eran blancos la historia que leíamos estaba hecha por los hombres blancos escrita por los hombres blancos televisores coches medicinas todo inventado por los hombres blancos incluso el fútbol en mundo así no es difícil creer que hay algo de inferioridad Si te la hacen negro

Voz 29 16:32 no

Voz 0229 16:37 ante tales injusticias poco a poco fueron naciendo grupos que luchaban contra el Apartheid grupos como el Congreso Nacional Africano

Voz 30 16:44 no matamos de manera indiscriminada luchamos por la libertad camaradas Sudáfrica pertenece a todos los que viven allí nos entrenamos los enviados Si los bolsos capturan sabréis estar callados

Voz 0229 16:58 la represión se hizo cada vez más intensa hay sus principales líderes fueron arrestados

Voz 9 17:02 es que me digas los nombres y Peter excepto organización

Voz 31 17:09 la

Voz 18 17:11 sí eso

Voz 0229 17:13 el caso de Mandela que pasó veintisiete años en prisión es el más conocido

Voz 10 17:17 que opine lo estoy de la sentencia del juicio de mantenerla en mi opinión merecía la horca señor

Voz 2 17:23 convertido en hermanos

Voz 10 17:24 qué tal vez no sea más útil encerrado

Voz 0229 17:26 pero la historia de otros líderes represaliados del Congreso Nacional Africano la hemos visto también en películas Atrapa el fuego en los contaba la de Patrick Chan uso grita libertad la de Stephen Vico

Voz 8 17:36 su centro las Vico está construyendo muros de odio Nécora en Sudáfrica les combatirá mientras en sienten este sillón

Voz 0229 17:44 en estos años otro acontecimiento fue determinante en las protestas negras

Voz 6 17:48 no queremos hablar África acaba

Voz 32 17:54 hola a los estudiantes en las es

Voz 0229 17:57 muelas no querían estudiar en africanos sino en inglés entiendes

Voz 18 18:03 dando quieren darnos una buena educación si aprendemos de en explica no tendremos futuro daba quieren que sigamos siendo solo un botón y ex mineros jardineros como yo

Voz 0229 18:13 a poco la presión internacional fue aumentando algunos blancos empezaron a abogar por el fin del Apartheid aunque la mayoría se resistía

Voz 18 18:20 no son capaces de comunicar de esta tierra fíjese sino en el resto de África jerga que obliga no podemos tirar por la cuarta trescientos años de duro trabajo

Voz 0229 18:31 Sudáfrica permanecía aislada internacionalmente sancionada por las Naciones Unidas y sin derecho a participar por ejemplo en los Juegos Olímpicos

Voz 1227 18:38 la prensa siempre está criticando a los especialmente el inglesa y luego serían los primeros en protestas si los negros se hiciesen con el poder pero en mil novecientos noventa la cosa empezó a cambiar

Voz 33 18:48 sí

Voz 0229 18:54 el once de febrero de ese año Mandela fue liberado

Voz 19 18:57 ahí está el señor venga del un hombre libre quiebre a sus primeros pasos en una nueva Sudamérica este es el momento que el punto estaba esperando

Voz 0229 19:07 los blancos temían la venganza negra pero las palabras de Mandela no fueron de revancha

Voz 19 19:12 el señor Mandela ha viajado a Durban con el fin de convencer a cien mil seguidores exaltados de la ANP de que

Voz 6 19:18 debe reinar

Voz 34 19:19 cojan sus cuchillos usar más Rogen al mar

Voz 0229 19:25 en fin el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro se celebraron elecciones libres

Voz 0544 19:30 tras cuatro años de conversaciones el día

Voz 35 19:32 que la población negra de Sudáfrica he estado luchando alpina llegan por primera vez es libre para ejercer su voto junto a los blancos se calcula que veintitrés millones de personas han acudido hoy a las urnas

Voz 0229 19:43 el Congreso Nacional Africano ganó las elecciones y Mandela fue elegido presidente

Voz 18 19:48 mira Angola Mozambique o Zimbabue somos los siguientes nos quitará del trabajo y nos echarán al

Voz 0229 19:54 todo lo contrario Nelson Mandela impulsó el camino de la reconciliación reconciliación se

Voz 18 20:00 hace poco esos hombres intentaban matar a los muestreos se perdón también empieza el perdón libera disipa el temor precisamente por eso es un arma

Voz 0229 20:11 tampoco en el proceso de reconciliación nacional fueron muy importantes por ejemplo las llamadas comisiones de la verdad que se describen en la película Un país en África protagonizada por Juliette Binoche

Voz 36 20:21 en el

Voz 0229 20:26 el personaje de Nelson Mandela ha sido llevado a las pantallas varias veces en Adiós Bafana nos contaban la relación de amistad que mantuvo con uno de sus carceleros en los veintisiete años que estuvo en prisión

Voz 18 20:38 verás en el cuarto donde recibe su abogada no habrá más que entre usted y sus vecinas podré tocar los se Gergorin tocado rabia esposa de veintiún años

Voz 0229 20:51 Denis Hayes ver el actor conocido sobre todo por su papel de presidente norteamericano y las series veinticuatro horas daba vida al líder negro en esta película los Bafana en Invictus era Morgan Freeman el que se metía en la piel de un Nelson Mandela que utilizaba al equipo nacional de rugby para buscar la reconciliación

Voz 34 21:08 Nuestro enemigo no son los africanas ahora somos compatriotas compañeros de democracia para ellos lo más sagrado es su equipo de Siles arrebatados eso

Voz 0229 21:24 les perderemos Idris Elba interpretó al personaje en Mandela del mito al hombre biopic que recorría la vida del mandatario desde su niñez hasta convertirse en presidente recorrido

Voz 18 21:35 un largo camino hacia la libertad nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel

Voz 0229 21:44 la gente aprende día el auténtico Nelson Mandela de verdad aparecía en el final de con X la película de Spike Lee hablando a unos niños en la escuela

Voz 34 21:53 como dijo el hermano Malcolm declaramos nuestro hecho en esta tierra un hombre detener los derechos de ser respetado

Voz 0229 22:08 Nelson Mandela falleció en dos mil trece desde aquellas elecciones libres de hace veinticinco años Sudáfrica se han sentado a graves problemas de miseria hay delincuencia muchos Air siguen queriendo formar un Estado propio muchos negros también quieren expulsarlos del suyo

Voz 18 22:23 es como un baile sabe a veces se retrocede a ETS avanza deprisa pero hay que seguir bailando

Voz 0229 22:33 puro porque el camino iniciado hace ahora veinticinco años no tiene vuelta atrás

Voz 34 22:38 nunca jamás permitamos que esta hermosa tierra vuelva a vivir o presión de los unos hacia los otros ni a sufrir la humillación de ser repudiada para ganar

Voz 21 22:58 a veces no

Voz 28 23:17 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de su vida este Casablanca toda vivida Estados trato decir hace un par de semanas os hablamos del director

Voz 0544 23:33 con es Luis Buñuel a raíz del estreno de la película de animación muy cruel en el laberinto de las tortugas que cuenta la historia del rodaje de Las Hurdes tierra sin pan hoy hablamos con su director Salvador Simó un realizador que ha trabajado en los departamentos de animación y de efectos especiales en varias superproducciones como libro de la selva que hace unos años se embarcó en este proyecto tan original Buñuel en el laberinto de las tortugas

Voz 37 23:58 y no

Voz 2 24:05 los tanteos con el cine fueron de muy pequeño Mi abuelo en los fines de semana a mi hermano en al menos llevaba pero casi cada fin de semana cine Barrios en el magazine Delicias después tiene Texas que ahora que aún está

Voz 38 24:22 tal y como se ve duplicado

Voz 2 24:25 muy el sábado por la tarde unos llevaba mi abuelo al cine casi todos los fines de semana no entonces ahí pues veíamos pues los clásicos de la época no películas de Sergio Leone en los westerns las comedias de Charles Chaplin Flaco Stan Laurel pero yo no quería dedicarme al cine yo en principio empecé estudiando Derecho siempre había dibujado y empecé a poner la nariz enamorada de nación incrustadas entonces dejé derecho empecé a trabajar

Voz 0544 24:54 animación frío es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma

Voz 2 24:59 diez años un poco trabajando como animador trabajando en diferentes sitios ya me salí de España no fue trabajará

Voz 21 25:17 el libro de la selva fue

Voz 2 25:20 en una de las primeras películas que te en efecto dije deje guay de trabajo una buena película móvil es miembro de mi manadas

Voz 39 25:29 pues ha puesto nombres

Voz 2 25:30 era Live de secuencias en el apartamento de Haya con lo cual yo tenía asignadas siete secuencias de la película ir vean todas las secuencias que ocurren al principio de la perico cuando los animales están bebiendo agua todo lo que ocurre todas las voces cubren se en ese espacio desde cuánto

Voz 39 25:45 no aceptamos Sir es sumarnos las sólo es un cachorro es capaz de hacer un un mono

Voz 2 25:54 después toda la secuencia final la batalla final con conseguir Khan en el bosque el fuego y todo esto que era una de las más complicadas de la película

Voz 39 26:03 la razón un honor llegar estas estas secuencias cambias de territorio de caza durante unos años y todos olvidan lo que estipula estipulan permitidme que os lo recuerde del cachorro humano con

Voz 9 26:15 vertiginoso en lo previsto

Voz 5 26:26 a yo he sido

Voz 2 26:29 no siempre porque también mi padre era un fan de Buñuel y me me inculcó con tu El Rey del surrealismo haciendo

Voz 40 26:35 un documental porque no algo se toca hacerlo tengo que hacerlo Ramón miraran oportunismo claro

Voz 2 26:43 así el trabajo también de escribir el guión con con eligió me permitió poder conocer a personajes de una manera mucho más profunda no

Voz 9 26:50 Surdos es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta no va a dejar indiferente a nadie puede llamar la atención pero de verdad

Voz 2 26:58 problemas también de alguna manera ha sido mi tutor también durante todo este tiempo no en la película Luis Buñuel intenta buscar su propio lenguaje para mí esta película ha sido también un poco esa búsqueda

Voz 41 27:09 desde aquí están siendo muy reveladores con los con la sensación empieza saber el mundo de otra manera todo un significado diferente

Voz 2 27:17 ya hay Buñuel como director o como cineasta ha sido un gran maestro más en el sentido artístico de decir tienes que ser fiel creer en tu en tu visión

Voz 18 27:26 hice fiel a ella ahora no contra el momento de volver este libro de la sub cero

Voz 41 27:31 es para ti ahora yo le puedo sacar adelante el proyecto pero Madrid vagas tú lo importante es que este documental ayude esta gente

Voz 2 27:39 no intentar buscar copiar a nadie sino evidentemente dos tenemos influencias de todo el mundo yo creo que la mía de Buñuel será a base de de indudable para mi vida pero también ha habido muchos otros directores quemar influencia Juancho

Voz 2 28:01 hay a muchos directores muy buenos amigos uno que que me ha inspirado siempre muchos sitios a tóxico directo japonés que murió a la temprana edad en el cuarenta y cuatro años creo con cuatro películas que son increíbles son obras maestras del cine no y sobre todo del lenguaje cinematográfico luego evidentemente ustedes mías aquí y otros directores que el que evidentemente

Voz 27 28:22 su influencia mono no que princesa de las bestias me oyes si me quieres aquí estoy

Voz 2 28:27 la por ejemplo esta película hay a en muchos homenajes a sonadas a Sergio Leone a Tarantino lotería

Voz 0544 28:34 trabajar con Tarantino le encantaría conocerle desde que me mudé aquí

Voz 2 28:39 Antonio tiene mucha influencia de cine japonés también yo creo que no hay nada que no tenga influencia de de de otros no a la interesantes como como utilizas estas influencias no y como vote las haces tuyas y aprender porque aprendes donde todos

Voz 43 29:00 sí a un ritmo

Voz 2 29:03 nosotros hemos intentado ser fieles no edulcorar las cosas

Voz 0229 29:08 Cover Luis que esto no es lo que me contaste que esto fue otra peli que es como el cuero

Voz 2 29:12 mostrar una parte Buñuel más dura y otra parte más más entrañable

Voz 9 29:16 hay Ramón creo que estoy estropeando tu reputación bueno eso me parece que ya no tiene arreglo pero era

Voz 2 29:22 en otros tiempos esa la gente pensaba de forma diferente cosa que yo creo que el medio perfecto para hacerlo era la animación no se hubiera podido hacer de otra manera sin que se prepara la cámara

Voz 0544 29:34 pero yo creo que

Voz 2 29:35 nosotros intentamos a través de los valores de los personajes mostradores a la espectador otra época evidentemente eran tremendamente baazistas el tema el maltrato animal Bono era algo que se lo plantea

Voz 44 29:47 amante no que la realidad al gallo le arrancan la cabeza no pues no nos estamos inventando nada recalcó

Voz 0544 29:53 me da la clave pero por otro lado la gente con una Siria

Voz 2 29:56 ya te increíble no entonces bueno era un mundo de tremendas contradicciones claro que desde nuestro punto de vista ahora no me carece bien es pues maquillar lo porque a nosotros ahora nos gusta ver eso no pero yo creo que que hay que ser fieles un poco a a lo que esos personajes sentían y pensar él es Ramón in

Voz 18 30:16 el productor el y votar fotógrafo

Voz 0229 30:19 igual quiero mi trabajo conmigo la edad de oro y me va a ayudar con la dirección y los textos de la película encantado

Voz 2 30:24 me gustaría poder volver a España definitivamente para poder seguir haciendo este tipo de cine no me gustaría también sacar un poco la nariz en el mundo la ficción pero yo creo que hay muchas cuenta es muy diferentes y eso es lo lo interesante y lo bonito no hay un mundo por delante increíble para experimentar y para para hacer cosas increíbles

Voz 0229 32:10 este tema folk y que canta el irlandés Garret Wall en realidad fue compuesto para una cinta española encerrado o la angustiosa película de Rodrigo Cortés la canción fue nominada al Goya en la ceremonia de dos mil once pero seguimos nuestro siguiente protagonista es un actor británico muy famoso en las décadas de los cincuenta los sesenta y los setenta del siglo XX

Voz 39 32:33 lo que el cine los dejo es tan difícil será alguien que la gente

Voz 0229 32:39 el próximo miércoles día ocho se cumplen veinte años del fallecimiento de Bogart o Dirk Bogarde como muchos le conocen uno de los mejores actores británicos de la historia los siguientes minutos están dedicados a él

Voz 1 32:55 durante la Segunda Guerra Mundial

Voz 0544 32:57 Bogart sirvió como capitán de inteligencia en mil novecientos cuarenta y cinco su unidad fue la primera en llegar al campo de concentración de Bergen Belsen en Alemania una experiencia que le marcó para el resto de su vida y que él recordaba emocionado en una entrevista

Voz 6 33:12 conozco

Voz 18 33:14 a mí me paran

Voz 0229 33:17 creo que fue el trece de abril cuando llegamos a Bell son que era el primer campo de concentración que veíamos no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar juro que no hay nada peor que lo que vimos allí cuando abrimos las puertas creía estar viendo el infierno de Dante y nunca había presenciado un nada tan terrible o puedo describirlo quiero camine entre aquella gente llorando sin parar eran cadáveres andantes pero levantaban sus manos temblorosas intentando

Voz 18 33:46 se Naimi mi vaya

Voz 0229 33:49 me estoy emocionando intentando hacer la señal de la victoria y eso fue lo peor

Voz 18 33:54 vamos pues el horror

Voz 0544 33:57 pulsión que sintió lo hicieran desarrollar una especie de hostilidad hacia los alemanes hasta el punto de que en su autobiografía explicaba que si coincidía con uno en un ascensor se bajaba al momento irónicamente tres de sus papeles más importantes en el cine lo serían interpretando a un alemán el empresario que se acerca a los nazis para conseguir poder en la caída de los dioses

Voz 49 34:19 esta noche esteta garantes cosas era el que se quede mirando es como si me hubieran encomendado una misión de confianza situación sirve aprovechó esta ocasión

Voz 0544 34:29 te suena el músico alemán que se enamoraba de un joven de cebo en Muerte en Venecia

Voz 39 34:34 por fin se lo ruego a sus hijas se lo suplico Venecia sido presa de la peste o el antiguo nazi que oculta su identidad trabajando en un hotel El portero de noche

Voz 1227 34:51 como como una rata existe una

Voz 6 34:54 por eso trabajos de noche

Voz 1227 34:57 me siento avergonzado la luz garantías dijo

Voz 0544 35:00 fue uno de los rostros más emblemáticos del cine británico de calidad magnético elegante de mirada profunda su aura misteriosa conseguía que el público imaginar a que la angustia que reflejaban sus personajes nacía de su propia experiencia en una entrevista de finales de los años cincuenta el actor se describía así

Voz 0229 35:21 delgaducha ojos bonitos los heredé de mi madre Moreno un tipo común diría quizá un poco por encima de lo común más que nada porque tengo una habilidad espacial para cambiar mi aspecto como quiera eso es algo que he conseguido con muchos años de entrenamiento junto aún no Annika la Cámara Cueza

Voz 0544 35:39 cierto el actor se transformaba de película en película podía ser un héroe romántico como el que interpretaba en Historia de dos ciudades

Voz 6 35:47 en las noches aquí

Voz 39 35:51 para estar posa

Voz 6 35:57 jamás sospechó que me correspondía porque ibais a saber

Voz 0544 36:05 un auténtico miserable como el de la pelicula a las nueve cada noche

Voz 39 36:08 Nuestra madre queridos niños era una

Voz 0544 36:12 de igual uno que otro Cases

Voz 39 36:14 estaba un hombre ellos lo dio a vosotros vosotros sois hijos bastardos el fruto del pecado nocturno de nuestro padre

Voz 0544 36:27 eso tanto películas comerciales como de arte y ensayo no se asustaba ante los papeles arriesgados en mil novecientos sesenta y uno protagonizó víctima la primera película británica que hablaba abiertamente de la homosexualidad

Voz 18 36:39 por eso te sentías por él lo mismo que sentías por esto no es verdad que ella misma forma que nombre sienten por una mujer muy bien si quiere saberlo después de darle porque les deseaba lo entiendas

Voz 0544 36:55 la película provocó un debate en Gran Bretaña que ayudaría a cambiar las leyes que afectaban a los homosexuales

Voz 50 37:01 por qué tienen que esforzarme ir fuera de la ley sí buscó amor de la única forma que puedo

Voz 1227 37:07 es una estrella y las personas como tú establecen las modas y la gente joven supiese cómo vives puede considerarse un ejemplo a la juventud y que protegerla en eso todos estamos de acuerdo

Voz 50 37:17 pero eso no significa que sí en privado te relaciones con hombres tengan que condenar de ir chantaje

Voz 51 37:25 no

Voz 52 37:42 dentro de un interrogador profesional porque use no profesional que se debería espero para anunciar sujetadores yo no hice fue un desastre

Voz 0544 37:53 Joseph Losey fue el director que mejor partido supo sacar de él dirigiendo le en cinco películas títulos como accidente Rey patria o la que sin duda su obra maestra El sirviente en la que Bogart interpretaba a un mayordomo que acababa destruyendo a su señor

Voz 50 38:08 culto de experiencia en este tipo de trabajo he servido durante los últimos trece años los últimos cinco ayudas de cámara de varios miembros de la nave estuve con el vizconde más incorporan a Laure va a mi padre le conocía había murieron con una semana de diferente

Voz 0544 38:26 en su biografía abogar explicaba que intentaron lanzarle en Hollywood pero que la cosa no salió bien por cuatro razones una porque el tipo de actor que él representaba ya tenía allí su equivalente como Montgomery Cliff o Manzoni Perkins dos porque el olor rodaba las películas que le gustaba con tres porque se negó a aceptar un matrimonio arreglado con una estar estarle que los publicistas organizaron para ocultar los rumores sobre su posible homosexualidad tal y como habían hecho poco antes con casos supone Cruz

Voz 18 38:56 yo no quiero que pases por todo esto la obra es una palada más importante que amor

Voz 0544 39:03 la cuarta razón era que la película que prepararon como su gran lanzamiento resultó un fracaso de taquilla

Voz 6 39:10 porque lo más esperado quería hablarte

Voz 40 39:16 me ha pedido que es lo que parece

Voz 0544 39:21 tras el sueño de amor Dirk Bogarde interpretaba al músico Franz Liszt IN ya coincidió con la que sería una de sus grandes amigas la modelo y actriz capuchino estrecho sí

Voz 18 39:34 quizá porque está indulgente corazón está abierto a mi música mandan

Voz 0544 39:37 durante un tiempo los rumores sugerían que la relación entre ambos acabaría en boda pero lo cierto es que no eran más que buenos amigos y ésa era la verdadera naturaleza de bogar durante cuarenta años compartió vida llegar su representante Azón y Ford aunque el actor nunca reconoció públicamente su homosexualidad es que Bogart era un hombre enormemente celoso de su intimidad alcen C ser

Voz 0229 40:01 no creo que la publicidad sea siempre necesaria pienso que a veces es conocer a divulgar debe evitarse a toda costa hacer publicidad de sus películas es diferente un actor debe acudir a los estrenos o hablar con la prensa de su trabajo no hay nada más dinero pero en lo tocante a mi vida privada esta no le concierne a nadie salvo a mí

Voz 0544 40:28 como explicaba vamos al principio el director Luchino Visconti le proporcionó dos de los mejores papeles de su carrera primero en la caída de los dioses en mil novecientos setenta y uno con Muerte en Venecia probablemente la mejor interpretación que exhibió nunca el actor ese músico enamorado de una adolescente que reflexionaba sobre la búsqueda de la belleza

Voz 39 40:48 a veces pienso que los artistas somos como cazadores agazapados que ni siquiera saben cuál es su blanco no podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino la creación de la belleza de la pureza es producto del espíritu

Voz 0544 41:03 en los setenta también Liliana Cavani le ofreció otro de sus mejores trabajos el del antiguo oficial nazi que se encontraba con una prisionera de los campos de concentración en Portero de noche

Voz 1227 41:14 cuando todo parecía perdido sucede algo inesperado el fantasma de la memoria forma cómo librarse supo fisonomía forman parte de mí mismo

Voz 0544 41:27 esta película le afectó tanto personalmente que Bogart estuvo a punto de abandonar el cine y a partir de entonces sólo rodaría unas pocas películas trabajó con Fassbinder y que Snet en fin minoritarios en mil novecientos noventa volvió a las pantallas tras doce años de ausencia con la película nuestros días felices sólo por el placer de rodar a las órdenes de Bertrand Tavernier un director al que admiraba en realidad bogar se retiró del cine en la plenitud de su carrera que te fuiste una de ellas era que había iniciado una nueva carrera la de escritor a finales de los setenta publicó su autobiografía el libro tuvo tanto éxito que Bogart se entregó a la escritura públicos seis novelas que fueron bestsellers y otros cuantos libros autobiográficos sobre cine

Voz 0229 42:15 una de las cosas en las que más énfasis hago en mi último libro es en que la mayoría de los actores no se dan cuenta de que esa pequeña vestía llamada Cámara no sólo fotografía tu rostro sino también tu mente

Voz 39 42:26 en mil novecientos noventa y seis el acto

Voz 0544 42:28 sufrió un derrame cerebral que le dejó un lado de su cuerpo paralizado los tres últimos años de su vida los pasó en una silla de ruedas falleció el ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve a los setenta y ocho años de edad poco antes de morir había escrito que su único deseo ante la muerte era que el público le recordara con cariño

Voz 6 42:46 es todo lo que os pido poca cosa cuando me algo agradable que recorta

Voz 39 42:51 mi nombre defectos

Voz 0544 42:54 series Toto centros de vuestro caso ir desde luego que les recordamos como uno de los grandes actores de la historia del cine

esta música con toques escoceses pertenece a la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón la película de animación estrenada en dos mil diez y de la que ya se han hecho otras dos secuelas John Powell es el autor de su banda sonora y ahora recibimos a nuestro especialista esta temporada se dedica básicamente a la comedia

Voz 9 44:38 bueno Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia prevenirse risas de afines

Voz 0544 44:48 Tiger buena qué tal amigos os traigo una película que lleváis escuchando toda la temporada al menos un pequeño fragmento es la película a la que pertenece uno de los diálogos que utilizamos en la careta de risas de cine

Voz 6 45:12 es una comedia pero dice cuyos lo quiere hacer su hermano donde estas quiere hacerlo Comedia no habla en serio aún está algo conmocionado

Voz 0544 45:21 ese quiero hacer una comedia Aída dice muy en serio que ya sabéis de memoria pertenece a los viajes de Sullivan una película estrenada en mil novecientos cuarenta y dos y que constituye uno de los grandes clásicos de la comedia americana su responsable es Preston Sturges un director con una filmografía escasa apenas una docena de películas pero que esto ha considerado uno de los mejores representante es de la escribo Comedy ese estilo de comedia de enredo que triunfó en Hollywood en los años treinta y cuarenta del siglo XX del que ya hemos hablado en esta sección varias veces con películas como La fiera de bien niña al servicio de las damas o Sucedió una noche

Voz 57 46:01 esta película está afectuosamente dedicada a la memoria de todos los que nos hacen reír los saltimbanquis los payasos los bufones de

Voz 0229 46:17 esta dedicatoria en los créditos iniciales de la película deja clara las intenciones del director Preston Sturges se propone hacer una defensa a ultranza del arte de la comedia y un homenaje a los artistas que la practican sí porque los viajes de Sullivan rinde tributo a todo tipo de humo hay escenas de slats Dick típicas del cine mudo con sus caídas y persecuciones están también los diálogos rápidos llenos de dobles sentidos y réplicas ingeniosas de las que hubo al Comedy

Voz 6 46:44 Spears Buffon fracasó tal cantidad en saben lo que les gusta si supieran lo que quieren adquiriría

Voz 0229 46:49 el menaje esa Wall Disney a Capra o a Chaplin en especial a su película El chico

Voz 0229 47:00 por supuesto a todos los maestros que hicieron de la comedia uno de los géneros favoritos del público de la época

Voz 6 47:06 cómo se llamaba ese famoso director Lubitsch

Voz 0229 47:08 el argumento ya lo conocéis muchos Sullivan un director de cine que hasta entonces se ha ganado la vida con películas ligeras y de entretenimiento sufre una crisis de conciencia y decide que su próxima obra será una película comprometida que retrate las injusticias sociales su problemas que no sabe nada de la vida en la calle ir el sufrimiento de los pobres así que antes de rodarla decide vivir la experiencia en sus propias carnes

Voz 6 47:32 os diré lo que voy a hacer antes voy a bajar al guarda ropa voy voy a buscar un traje y unos zapatos viejos voy a salir con diez centavos en el bolsillo no sé adónde iré pero no pienso volver hasta que no sepa lo que es el sufrimiento

Voz 0229 47:43 así emprende una serie de viajes haciéndose pasar por vagabundo en los que le acompañará una joven aspirante a actriz a la que encuentra por el camino en la chica mucho más preparada que él para la dura vida en las calles

Voz 57 47:54 que no sabes nada de nada no sabes cómo conseguir una comida ni guardar un secreto y tampoco es mantenerse fuera de aquí gracioso yo sé cincuenta veces más que tú lo que es una dificultad

Voz 59 48:03 no

Voz 0229 48:07 con los viajes de Sullivan Preston Sturges no sólo consigue mostrarnos diferentes tipos de comedia sino que logra un curioso equilibrio de géneros la historia en efecto es una comedia pero pues si hay también drama cine de acción y aventuras suspense policiaco o menos drama romántico cine dentro del cine qué tal un poco de sí sí también cine musical dibujos animados e incluso drama carcelario

Voz 0229 48:41 Preston Sturges nos sorprende con sus constantes giros argumentales y cambios de tono

Voz 57 48:46 hay un argumento que necesito un cambios extra eh

Voz 0229 48:49 es en el tercer acto de la película cuando los viajes de Sullivan se convierte directamente en una obra de denuncia social

Voz 57 48:55 pero usted señor los ricos y los teóricos que generalmente son ricos piensan de la pobreza en sentido negativo como la falta de riquezas como una enfermedad puede considerarse falta de salud pero no lo es la pobreza no es alta de nada sino una verdadera peste virulenta incivismo ICANN contagiosa como el cólera

Voz 0229 49:13 que olvidar que era una época dura Estados Unidos acababa de salir de la gran crisis estaba a punto de meterse en una guerra

Voz 6 49:20 no cree usted que en la actual situación del mundo cuando el hambre y la muerte acecha en todos los rincones el público es un poco alérgico a las comedias no

Voz 0229 49:27 es ahí donde Sturges hace precisamente su reivindicación de la comedia como el género más útil en esos tiempos el director veía con preocupación cómo muchos compañeros se habían ido poniendo cada vez más profundos tratando de que su cine fuera algo trascendental

Voz 6 49:42 lo que yo quería hacerle era algo excepcional algo que hiciera uso de las posibilidades del cine como el medio sociológico y artístico con una ligera trama amorosa algo como algo como K ya sé que les pasa Capra

Voz 0229 49:54 Frank Capra por ejemplo había ido derivando de la comedia pura y simple a historias más comprometidas con los problemas sociales y políticos de la época como los que mostraban Caballero sin espada Juan nadie John Ford acababa de estrenar Las uvas de la ira y otros directores como King Vidor abandonaban también la diversión en favor del mensaje

Voz 57 50:12 esta noche programas más sería de las lágrimas del Valle de las sombras de Berlín

Voz 0229 50:17 Preston Sturges en cambio reivindica el poder catártico de la risa opina que la existencia humana es ya lo suficientemente triste como para que las películas no los recuerden todo el rato es la comedia precisamente el género que ofrece esperanza a los que sufren

Voz 6 50:31 hacer reír a la gente me gusta mucho más sabes que hay personas que lo tienen más que eso no es mucho pero he podido comprobar que es mejor que nada en este mundo en que vivimos

Voz 2 50:51 Preston Sturges escribió el día de los viajes

Voz 0229 50:53 Iván pensando en Joel Mc Crea un actor que acababa de tener un importante éxito con la película enviado especial de Alfred Xisco como protagonista femenina eligió a Veronica Lake

Voz 0544 51:03 el pintas aquí en este asunto en las películas siempre hay una chica o es que usted nunca va al cine

Voz 0229 51:08 al parecer Mc real Veronica Lake no se llevaron nada bien durante el rodaje

Voz 6 51:12 que me vaya de aquí

Voz 61 51:14 buenos días señor enseguida

Voz 0229 51:19 los dos se pasaban el día peleando y de hecho Mc Rea acabó rechazando el papel principal de me casé con una bruja que ya tenía firmado para no volver a trabajar con la actriz pero es posible que pueda ser más porque

Voz 6 51:30 Iván pero no sé por qué cuando hablo con usted no me siento cortes lo lamento pero que se le va a hacer

Voz 0229 51:35 la película cuenta con varias escenas memorables entre ellas una que figura en todas las antologías de la historia del cine

Voz 0229 51:54 de entrada darle Ecclesia de un grupo de presos encadenados acogidos por los feligreses a ritmo de gospel antes de asistir a la prohibición de una película de dibujos animados

Voz 0544 52:08 los viajes de Sullivan es una fantástica reflexión sobre el cine y la vida además de una de las comedias más inteligentes y ácidas de la historia

Voz 6 52:15 y una curiosidad por qué quieres hacer palo donde estás se suma en primer lugar soy demasiadas feliz para hacer malo dónde estás y en segundo lugar no he sufrido bastante para cero hermano dónde estás

Voz 0544 52:27 la película sobre la gente pobre y miserable que el director quiere hacer al principio se basa en una historia titulada o hermano dónde estás o no ergo Arzu ese argumento finalmente no se rueda pero casi sesenta años después se convertiría en el título original de la película o Proder de los hermanos Coen en un claro homenaje a los viajes de Sullivan de Preston Sturges en fin Amigos hasta la semana que viene

nos vamos a toda prisa que llega el boletín de noticias Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche Llosa esperamos la semana que viene a la misma hora preferida en los podcast de Cadena Ser punto com Canal TCM punto com feliz domingo todos hasta la semana que viene

