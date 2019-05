Carlos Prieto: "Gómez Noya está en un momento para disfrutar de sus últimos años, se lo ha ganado"

Voz 0252 00:00 Ramón Moya qué tal buenas noches qué tal muy buenas mañana tenemos un triatlón creo aquí en Pontevedra uno de los largo de los largos e aunque igual no es tan largo porque están mirando el tema de la temperatura del agua igual se acorta no la instancia si haberlo vamos a explicar rápido Se va a hacer a las siete de la mañana porque

Voz 1630 00:16 salida en principio está prevista a las ocho que se puede cambiar también porque tienen que medir la temperatura del agua compararla con la temperatura del aire la temperatura del agua del río Lérez compararla con la temperatura de la herida ahí hay una una regla un coeficiente se mide Isasi el agua está como hasta ahora que estaba a catorce grados obligatorio neopreno para todos los atletas lo normal es que se acorte y que en vez de tres mil metros nadando los atletas mañana hagan mil quinientos Carlos esto cómo afecta la preparación de la carrera

Voz 1 00:51 cuando ves el caso pues de no

Voz 0920 00:54 de Javier y de Pablo pues eh no les perjudica un poco porque hay gente que es buen buen ahora pues eh ser un poco recortado el tiempo de que podían sacar cuatro rivales en en el agua en la preparación ya justo antes la carrera pues no influye porque ya está todo hecho simplemente tienes que salir a disputar la carrera no hay las condiciones van a ser para todos iguales Isabel jugar pues tus cartas ese día hay

Voz 1991 01:19 hombre pero cuando uno es potente como le pasa Javi en el agua no sé si cambia la estrategia quiero decir dice ahora tengo menos tiempo para yo que tengo presupuestado aquí recortarle sacarle tres minutos cuatro minutos no sé si tiene que dejar más

Voz 0920 01:31 los ritmos de prácticamente a los que van a de Mickey son muy similares no entonces e intentarán sí que bueno pues un poquito más rápido de lo que pensaban pero realmente tienes que salir pensando que es una carrera larga que tienes que tener muchos factores en cuenta todas nutrición en este caso por la temperatura ambiental no va a ser muy elevada ahí eso facilita muchas cosas pero que al final la estrategia de carrera ese más o menos parecido

Voz 1991 01:57 también nos acompaña esta noche el alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores qué tal buenas noches lo no los bien

Voz 2 02:05 bien no triatlón no no les yo no no no era panorámicas así lo ha hecho hacemos sanos estuve también varios no con yerros tirando pero sí con un par de operaciones de espalda que no me no me permiten hacer grandes

Voz 1991 02:21 cosas que que que qué deportes practica

Voz 2 02:24 pues practico eh

Voz 3 02:28 no

Voz 4 02:29 en la negociación

Voz 5 02:36 el fin con cambiamos de tema esta fiesta de el tenis ves lo practica mi hijo que por cierto acaban de ganar el monte Borrero ha

Voz 2 02:46 al borde es el tenis de mesa

Voz 6 02:50 muy bueno pues practicó poco después

Voz 2 02:53 te amo o algo de natación de espalda porque tiene muy bien para adaptarlas a la espalda valga la redundancia y aparte iba iba a decir el mus porque deporte así ya de estar más sentado no tanto a la verdad es que no excepto andar un poco voy hay y hacer alguna bajada por la nieve me gusta esquiar pero cada vez menos porque tengo también me canso mucho los cuádriceps pues por la operación que tuve en la cadera sino de la cadena de la espalda osea que deporte poco me gusta que se haga deporte y me gusta promocionar todos los deportes

Voz 6 03:33 ir veo muchísimo deporte en la tele e ir a está en los campos de fútbol y en y en las pistas y en los pabellones pero practicarlo yo desgraciadamente no puedo hacerlo

Voz 1991 03:47 qué le parece cuando ve Pontevedra tan bonita tan volcada con un evento tan importante como es este triatlón

Voz 2 03:52 bueno pues la verdad es que no me sorprendió porque no es la primera vez que organizamos un evento de estas características de nivel internacional

Voz 6 04:02 pero sí que en este

Voz 2 04:05 este campeonato del mundo multi sport eh yo creo que se superaron las expectativas que teníamos no porque hay un sea ese volcó la gente eh toda la gente que tiene algo que ver con la organización está a tope yo creo que la gente está contenta también las delegaciones internacionales me consta que están por lo menos a mí me llegan felicitaciones y parabienes de todos no

Voz 6 04:31 tengo que felicitar desde aquí

Voz 2 04:32 a todos los responsables de organización del Concello de la Itu de la federación

Voz 6 04:38 española de de triatlón

Voz 2 04:41 eh porque están haciendo bueno pues un campeonato que no está pasando absolutamente nada es que ni el más mínimo accidente no es una broma pues estamos hablando de cuatro mil deportistas que están nadando corriendo o sea que es muy complicado muy complejo estamos hablando de de quinientos voluntarios está saliendo todo a la perfección

Voz 1991 05:04 qué prefiere prepararon organizaron triatlón a una campaña electoral

Voz 2 05:08 son cosas diferentes no hay tanto depende depende de que campañas no a mi me gusta más las municipales y las generales están cerquita porque las las municipales transmitimos una idea contrastada ahí yo creo que asumida socialmente y en las generales es más complicado hacer entender la necesidad de que Galicia hay Pontevedra tenga representación en Madrid es más complicado eso que que te voten para unas elecciones municipales no donde hay un trabajo previo y una en fin una gestión municipal que yo creo que es percibida por muchísima gente como positiva no bueno este lleva veinte años en el cargo de nueva Noble Villa no no conocer ya la conocen pero hay un detalle que la gente

Voz 6 05:52 Se olvida de de

Voz 2 05:55 y es que estuve doce en la oposición y ahí es donde se aprende todo a la contra no pero luego hay algunos que que llegan mi creen que que todo el monte es orégano o que o descubren el Mediterráneo de anoche para mañana donde se forma un proyecto de ciudad donde S se forma políticamente la gente para trabajar pues es la oposición y ahí es donde hay una alternativa que luego puede ganar si no hay alternativa viable pues normalmente el que está ganas siempre no hay que hay que ofertar algo diferente no a hacer una puñetera seis empresa

Voz 1991 06:30 la mañana Gómez Noya la Alcaldía quién gana bueno sino me presento yo igual lo bueno

Voz 4 06:40 a M nave vuelto sí

Voz 2 06:44 que acostumbrado está a este tipo de cosas eh bueno es que la no sé si es el el larguero vino muchas veces a Pontevedra con la Vuelta Ciclista España con el triatlón con muchísimas cosas con el con el waterpolo con la selección española de de natación sincronizada a nosotros nos gusta que vengan eh las radios y especialmente la acera a Pontevedra cuando estamos haciendo cosas interesantes muy positivas para la ciudad por lo tanto como ya llevamos algún tiempo pues sí que no no nos extraña nada

Voz 1991 07:18 hombre yo es la tercera vez que vengo espero venir más veces la verdad eh y que importante no es sobre todo cuando uno está en un lugar tan importante como es Pontevedra el todo este tipo de eventos en traerlos no porque muchas veces el el pelear porque la vuelta se inicia aquí o que tenga eventos importantes como este triatlón o cualquier otro que es que esto no cae del cielo quiero decir que es lo que hay que pelear no cae del cielo

Voz 2 07:42 hay que pagarlo y sobre todo hay que organizarlo yo creo que muchas veces evento sobre todo de triatlón pero de otros muchos deportes se hacen en Pontevedra pues porque hay pues una capacidad de organización especial este año tenemos el Mundial de balonmano junior tenemos el Europeo de gimnasia digo perdón de Luchas Olímpicas

Voz 6 08:03 eh Jr

Voz 2 08:06 todos los años hacemos catorce quince campeonatos de España Varios europeos ya hay una experiencia grande no

Voz 6 08:12 sobre todo porque en bueno

Voz 2 08:14 los funcionarios municipales que llevan el servicio de deportes

Voz 6 08:17 y luego la gente no porque hay Boluda

Voz 2 08:20 varios debajo de las piedras salen no la gente quiere colaborar tienen un cariño a esta ciudad que es yo me siento muy orgulloso de todo eso no y eso nos hace sentirnos también orgullosos de de ser de Pontevedra in no sube la paletilla no sé si eso se entiende

Voz 1991 08:39 no a mí me lo tiene que explicar

Voz 2 08:42 osea que que el auto estima es absolutamente fundamental para que las cosas vayan funcionando ya veces pues estamos muy acostumbrados a pensar que todo lo de fuera es mejor que pobres niños que todas estas cosas y nosotros estamos demostrando estos últimos años de que somos capaces de organizar eventos importantes de que somos una referencia mundial en inmovilidad o en en calidad urbana o en accesibilidad universal lo en cambio climático lo que quieras tú me preguntas si yo te digo lo que porque llevamos muchos años trabajando en una ciudad que es fácil de trabajar no la gente es absolutamente colaboradora en cuanto se propone algo

Voz 6 09:22 siempre hay gente que quiere hacerlo y además bien hecho no

Voz 1991 09:25 no y además las municipales y autonómicas del veintiséis de mayo no lo voy a pillar con nada lo tiene todo estudiadísimo

Voz 2 09:31 las autonómicas aquí afortunadamente no son ahora porque yo qué esperamos que es que sean para que son para entre los que preparar las un poco mejor porque porque también veinte dos mil veinte pero nos vendrían quizá un poco pronto con unos vinieron las generales un poco hechos vienen en septiembre seguro que sigamos representación preliminar un poco las autonómicas yo creo que en el dos mil veinte ya ya está la cosa más madura y daremos un salto importante

Voz 1991 09:59 pues alcalde el agradezco una noche más el estar con nosotros en El Larguero y sobre todo que vaya fenomenal el triatlón de mañana y todos los eventos que tengan por delante vale