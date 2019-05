Carrusel Madrid: Sevilla 0-3 Leganés (03/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 2 00:06 qué tal buenas tardes bienvenidos saca Russell Madrid desde ahora y hasta las once de la noche os contamos el Sevilla Club Deportivo Leganés el conjunto pepineros se mide hoy al conjunto sevillista en el Ramón Sánchez Pizjuán después de cinco partidos sin ganar no lo hace desde su encuentro ante el Valladolid por uno cero ganar hoy significa firmar la permanencia de forma matemática aunque también

Voz 1623 00:30 tienen Leganés otra opción de asegurarse su cuarto año en primera división y es que el Valladolid no gane esta jornada el partido acaba de comenzar en el Sánchez Pizjuán de momento tenemos empate a cero después de los primeros segundos el Leganés busca su cuarto año en primera división Ike mejor plaza que el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para cerrar la permanencia de forma matemática

Voz 4 00:53 una quedando

Voz 5 00:55 Pepa siete seis está barato cruce de dardos

Voz 6 00:58 una bandeja

Voz 7 01:06 cariño

Voz 2 01:22 está a alcanzamos el primer minuto de juego en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de momento empate a cero conocemos las alineaciones de Pellegrino y también del Sevilla

Voz 8 01:34 inalámbrico Evan Álvarez qué tal muy buena

Voz 3 01:36 ahora Paco que tengan los oyentes de Carrusel

Voz 9 01:39 André pues como ha empezado el partido y hay buen ambiente aquí en Sevilla en este viernes de periferia ya lo comentaremos durante el partido mañana comienza esta maravillosa feria abrir en la capital hispalense y el balón que está ya rodando y lógicamente con los veintidós protagonista sobre el césped sólo un cambio en el equipo de Mauricio Pellegrino respecto al once

Voz 10 01:57 como espérate la primera llegada del Leganés es una carrera de Brad muy por la parte derecha piso varia dan es el centro al punto de penalti para n sirio a punto estuvo de acertar en el remate el delantero marroquí la primera ocasión para el Legacy limbo en el primer en la primera llegada por la banda derecha minutos y el empate a cero decías

Voz 11 02:17 comentada que había sólo un cambio respecto

Voz 9 02:20 el once que empató la semana pasada en Butarque frente al Celta ninguno de los dos delanteros ha cambiado esa pareja formada por Josep en el Siri Martin Bradley que siguen repitiendo arriba yeso único cambio SES ha quedado fuera Unió mientra Juanfran y el Leganés que juega con Cuéllar en portería tres centrales combustión onza o es el carril derecho para Juanfran el carril izquierdo para Jonathan Silva tres hombres en el centro del campo Oscar Michael belga ir Recio ya Arribas la dupla con Josep Benet Siri y Martín Broadway también tres cambios que hace el Sevilla de Caparrós para intentar engancharse a la Champions comback ligan en portería Jesús Navas en el lateral derecho Sergio Escudero en el izquierdo pareja de centrales para mercado y Sergi Gómez doble pivote con rock y mesa una banda para Sarabia la otra para prometer y arriba Munir Kee Benger

Voz 10 03:03 en otra vez en la ataqué de Lehman es por la parte derecha ha forzado el córner Óscar Rodríguez será el primero para conjunto pepineros de ese perfil derecho en los estudios de Gran Vía treinta y dos como siempre que juega el Leganés en Carrusel nadie está el comentarista Quini Álvarez hola qué tal muy buenas

Voz 12 03:19 hola buenas noches no estoy tan bien como vosotros eh

Voz 10 03:22 no porque nosotros estamos aquí ojalá te lo cuento espérate que viene el primer con el punto de penalti hay busca el remate el levantamiento del área de amor arriba el remate Nebra algo a punto estuvo de sorprender la jugada del Leganés a balón parado y que se encuentra el balón en la frontal del área pequeña remató por encima de Lardero la segunda llegada con peligro iban Álvarez

Voz 9 03:44 sí se la mentada Pellegrino porque ha sido muy clara esa dotación primero el remate de nuevo la gay de la pelota a Martín Prado y que la marchado arriba se lamentaba Pellegrino y todo el banquillo el legal

Voz 13 03:54 a quién y que no está Samir como nosotros porque es el viernes de prefería he en Sevilla

Voz 12 04:00 sí feria da bien que no lo entiendo porque Feria de abril cuando se en mayo pero bueno buena se sale

Voz 3 04:06 bueno ocasión Claris

Voz 12 04:07 Manolo sabrían velaba viene el lema clarísima eh lluvioso arrepentir en Leganés de esta ocasión en el caso de que el Sevilla prohibirle Leganés y para que ocasionó súper clara

Voz 13 04:19 bueno pues ahora esa pelota que se pierde por el ya te da la iniciaba el Sevilla jugó la pelota para Escudero Escudero dando fe pegadito a la banda izquierda Levine a presionar por ahí Oscar Rodríguez fue el Sevilla el balón que lo despeja Sergi Gómez en largo buscando a pisan Beyeler el balón va para el guarda

Voz 10 04:38 metas para el pichón Cuéllar que se queda con la pelota

Voz 13 04:40 el ataque del conjunto sevillista iban que ha terminado con el balón el las manos del portero cómo están los entrenadores en estos primeros cinco minutos

Voz 9 04:51 los dos de piel estamos viendo a Mauricio Pellegrino documental que sabía lamentado después de esa ocasión errada por Martín Broadwell está dando solución a dos jugadores fragmentos que le están gustando al técnico argentino estos primeros minutos del Leganés un poquito más serio está Joaquín Caparrós que no le ha gustado nada esas dos ocasiones consecutivas del equipo primero pero los dos de pie y dando órdenes en estos primeros compases de

Voz 13 05:11 ahora la falta de meros sobre Munir va a iniciar el juego el Sevilla lo hace Roque Mesa jugando la parte derecha para Jesús Navas retrasando para Javi mercado en el círculo central es un Sevilla Quini que se está jugando mucho más que el de Vanesa en esta jornada está jugando la clasificación para la Champions veremos y los nervios pesan en el equipo de Joaquín Caparrós

Voz 12 05:30 se juega bastante más el Sevilla sabemos que que él tiene que entrar en Champions sobretodo presupuesto no siempre decimos que el Sevilla es un equipo que ficha muy bien eh bueno tuve una reunión con ellos ven explicaban que ellos quieren muchísimo ojeadores ellos pagan mucho dinero en en el sueldo desde esa gente no decían que Champions o presupuesto al año siguiente puede baja bastante Sevilla que sobredosis plazas hace bastante fuertes con con mucho goles a favor o no de afinada es un equipo que que casi siempre marca marca goleadas se enfrenta al cuarto menos goleado que es el de bebés en este caso el Leganés debido más tranquilo pasando minutos seguramente que vaya dejando espacios Sevilla otras

Voz 14 06:17 pues vamos a ver si hoy en Leganés puede echarle una mano al Getafe en esa pelea por la Champions vuelve a atacar el Sevilla lo hace por la parte derecha lo hace con la presencia siempre de Jesús Navas que esto haciendo una temporada fantástica inicia el Sevilla en ataque va a conducir Sergi Gómez jugando la parte izquierda para Escudero que supera la divisoria abriendo más de izquierda para Quincy pro me vuelve a retrasar Escudero estamos en el minuto seis de momento empate a cero dos llegadas claras del Leganés ojo al ataque del Sevilla que Campbell orientación

Voz 13 06:44 como el balón que viene por la derecha lo recupera Leganés hace con ellas que quemando la pelota en largo proceso balón en la que puede ser bueno para la carrera de decir aparece Cadí mercado otra carrera de M si tiene que retrasar el Sevilla Bakic que inicia el juego jugando

Voz 14 06:58 el Sevilla en el círculo central las brotes para rock

Voz 13 07:00 conduce busca un apoyo lo encuentra en la banda derecha ahí está Jesús Navas el de Los Palacios que supera la divisoria sobre Miquel Berga ahora lo hace sobre Recio tiene que venir Benger de espaldas para recibir el balón para el Sevilla juega otra vez rock que va a abrir a la banda derecha para Jesús Navas le dobla el centro Navas punto de penalti sale hay Cuéllar mete el puño el portero del Leganés la pelota sigue dentro del área para el conjunto sevillista las recoge vender el afronta el Roque Mesa que dispara

Voz 15 07:29 días atrás para Cuéllar la primera llegada con acierto que el Sevilla en la frontal del área

Voz 10 07:35 balón que le cayó a Roque Mesa después del control de Benger en el disparo blandito Iván estuvo seguro para atrapar esa pelota

Voz 9 07:41 como es habitual domina muy bien el portero de Leganés en los primeros minutos dos intervenciones consecutivas ahora está ganando también segundos para que se coloca eso que con el saque yo estaba viendo a Pellegrino de cuclillas agachado en la banda algo muy típico que sabemos ver en los estrados argentinos en otros como el Loco Bielsa ya ya estaba Pellegrino que con esa ocasión de Roque Mesa es verdad que para decir a su equipo que venga que venga que hemos empezado bien pero que no los pueden cerrar el Sevilla tras

Voz 13 08:02 Pelegrino decía el loco Bielsa

Voz 12 08:05 ha puesto de moda e esta semana con con el fair play

Voz 8 08:08 sí totalmente con ese gol que complican a su equipo pero así decidió que había que marcar que viene afronta Gloria me Sirio

Voz 16 08:22 ah

Voz 17 08:28 el Club Deportivo

Voz 10 08:32 de genes serie vaya pelota les puso a frontal del área ya recoge el afronta la controla con la zurda el Nápoles lejos del alcance de Bach y ayer Renato bendecir el balón se por toda la escuadra la parábola que se mete imposible para el guardameta Ia hace el primero del partido Marca el Leganés se adelantó en el Sánchez Pizjuán el Leganés sería matemáticamente equipo de Primera

Voz 8 09:02 misión otro año más minuto nueve primera parte Sevilla cero Leganés uno

Voz 6 09:09 es que te da toda la confianza al equipo para ganar el partido hoy en el Sánchez Pizjuán como la confianza que te da la alternativa con tu concesionario oficial sea el Lega

Voz 2 09:22 bueno Quini vaya remate de Messi con la zurda lejos del alcance

Voz 13 09:25 el guardameta que golazo Se adelanta el lema en el Pizjuán

Voz 12 09:29 yo fuese que los centrales del Sevilla le dejaría rematar solo no le dejan rematar sólo ante Falla de ocasión nada menos clara que le de antes un remate que era bastante difícil y no me tengo la escuadra yo si fuese Sevilla hola mi pregunta es este encantados a de Getafe Leganés el esto es le de que los dos al final el Getafe Leganés

Voz 13 09:52 bueno pues seguramente alguna vez en la historia ha habido alguno seguro que alguna vez le han quedado mutuamente pero desde luego este cuál es importantísimo para el Leganés para el Getafe que estaría viendo cómo el Sevilla pierde por segunda jornada consecutiva vaya gol Iván de sí como lo celebró Pellegrino

Voz 9 10:09 pues espectacular porque estaba mirando la jugada fijamente el argentino se ha girado con los puños al aire de Sevilla celebrándolo con el resto del cuerpo teñido también los futbolistas estaban en el banquillo han saltado para festejar ese gol de Siri que fíjate la temporada que está haciendo es el máximo goleador de Leganés con nueve dianas con esta marcado hoy en Liga no marcaba desde febrero que el hattrick el endosó al estadio

Voz 3 10:30 otro rival brasileño otro hora

Voz 9 10:33 sevillano ya ha estado lesionado pero ha vuelto hoy con este golazo

Voz 11 10:37 qué le da la ventaja de momento alega e Iván posible

Voz 12 10:39 ante la sonrisa de previno era que que lleva mucho tiempo sin marcar ni ya mojó la víspera ha dicho como diciendo ya puesto Portillo no no margas pero yo poquito abajo ha puesto Party

Voz 11 10:49 de hecho ayer se nombre se lo preguntaban a a Pellegrino en la rueda de prensa en el Estadio Butarque previa al partidos estaba preocupado quizás con el momento de forma de Siri de Broadway que habían hecho muy buen comienzo sobre todo

Voz 9 10:59 lo de de año pero llevaban jornadas sin marcar ha clavado este golazo está confiando en él

Voz 13 11:04 pues anda que viene Sevilla la pelota a Jesús Navas el centro sale por ahí poderoso un Airbus Tinsa para meter la cabeza despejada del central de Leganés decías

Voz 9 11:14 no simplemente que es verdad que siempre sobre el césped de ayuda al equipo

Voz 13 11:18 biquinis nueve polilla de M Siria una cifra que para un equipo como el Leganés es vital para mantenerse

Voz 12 11:24 bueno la oposición donde está no afinarse mantiene Se mantiene holgada aunque aún que matemáticamente no esté salvado pero sin casi virtualmente hace dos dos tres con nada que está tranquilo en Leganés

Voz 13 11:37 ahora eso sería matemático benefactores y segura

Voz 12 11:39 se llama temático y creo que acabando las jornadas y el seis de mayo en Madrid

Voz 13 11:44 es el Valladolid que líder no ganas de vino gana su partido ante el Athletic de sería matemática muchos enfrentamientos directos

Voz 12 11:53 a si se de Valencia

Voz 13 11:55 de Blanes está salvado pero ganando aquí sí

Voz 3 11:58 no me encanta me encanta ver que legal

Voz 12 12:00 de ese de la vida en un partido de estos que nos están jugando nada hay que luego vende la sospechas que se van de vacaciones en este caso Getafe au a Valencia pero pero es que me da igual eso a mí lo que vale que este partido está jugando nada que que estos eventos

Voz 14 12:15 bueno pues ahí está el Sevilla que va a buscar el empate ahí está bien Bustinduy ahora jugando para o bien el Leganés en defensa el balón largo de Homero que lo despeja el Sevilla va a pelear Oscar pero la pelota favorece al conjunto sevillista aunque ahora se hace otra vez recio jugando para Miquel Berga retrasa para iniciar el fuego Bacon un Airbus Tinsa que supera la divisoria salen carrera al central la apertura a banda derecha no es buena pero hay falta Iván Bush Tinsa el suelo Falta a favor del Lega

Voz 11 12:40 sobre el capitán del equipo B la protestaba Munir decía que no ha estado muy bien vestida provocando esa falta jugará el Mégane ataque a falta

Voz 3 12:48 a lo mejor para colgar la quizá un poco lejana pero bueno elevan un hombre poderoso para negar a lo mejor optan por colgar esa pelota dentro del área

Voz 12 12:54 falta para lo que está sucediendo que va a ser un minutito que se tranquilice con el cero uno siempre decíamos entrada Unió que puede de un gol que pasar cinco diminuto que se relaje todo mundo las pulsaciones y en este caso la va a colgar

Voz 14 13:05 ahí está Recio que la huelga el balón al segundo palo llega el remate hay del Club Deportivo Leganés pinza que sube como siempre a rematar todo el cabezazo se va por encima de la portería del Sevilla otra llegada del Leganés que ha tenido las dos del inicio

Voz 13 13:20 lo del partido Iván el gol llora esta

Voz 11 13:22 no le está gustando nada a Caparrós porque ha sido cuatro llegara al área como bien decías cuatro jugadas que han acabado con remates en ataque de Leganés

Voz 12 13:29 sí mira mira estas jugadas refleja lo que es el Leganés Ghana cero uno en Sevilla presión alta y sacando el portero eh osea que el Leganés quede quiere más

Voz 14 13:37 muy clara el Leganés lo que hay que hacer en este partido y ahora el balón le favorece al conjunto pepineros va un Airbus Tinsa sacar desde la banda pegadito al banquillo de Pellegrino manda el balón en largo para que ese Pelé

Voz 13 13:48 ahí VRAC Weston Sergi Gómez pero hay falta iba la protesta el jugador del Leganés le ha protestado porque sabía narra

Voz 9 13:53 lo mutuamente tanto Broadway a Sergi Gómez como el defensa al delantero finalmente estas es más fácil es pitar en ataque que en defensa se juega el Sevilla esta tras esa falta de Broadway sobre mercado ahí está

Voz 13 14:04 el Sevilla que iniciar jugada parte derecha la pelota para Jesús Navas tiene que retrasa para Gabi mercado vuelve a iniciar el Sevilla Sergi Gómez es el que conduce la pelota por el centro Leganés presionando bien el balón ahora para Pablo Sarabia roba el lema buen robo aunque hay falta Iván me parece que ha sido eso escrita

Voz 11 14:21 salia y cuando el central pierde en León eso es después del recorte de el delantero hispano marroquí de el Sevilla falta agua reabrió el Sevilla que no pierden según

Voz 14 14:31 lo haces Sergi Gómez para nadie mercado iniciando la jugada el Sevilla desde Cannes

Voz 13 14:35 por propia apertura en banda derecha para Jesús Navas todavía muy

Voz 14 14:37 jo del área a Arabia ojo que recupera alega la pelota para

Voz 18 14:42 Brian Waits es en el Siri es decir que

Voz 14 14:45 cuando se junto a la banda Se va a encarar ahí sobre Jesús está atento el carrilero retrasar para mercado el balón largo del Sevilla lo recupera hubo muy cerquita de la banda izquierda jugando para Sebas que retrasa al área propia para Cuéllar que manda el balón largo pelotazo arriba buscando a Miquel Berga que peina de cabeza la lucha

Voz 13 15:03 con Rob la pelota favorece al Club Deportivo Leganés desde la banda dice algo que no había visto ese centro Iván

Voz 11 15:12 siguen Navia avistó bien ese pase que le habían filtrado desde atrás es verdad que también tiene que pegarse hoy con dos centrales como Sergi Gómez como mercado pero va hay que ver el peligro que crean tanto Broadway comunes y qué bien se entienden con el poco tiempo que llevan jugando juntos

Voz 14 15:25 han fabricado el gol Keane

Voz 12 15:27 que me está fijando de que la semana pasada también dimos en Carrusel en Madrid vimos en el Sevilla seguía espérate espérate que viene Juanfran Piqué

Voz 8 15:35 pero dentro del área por el centro segundo para pasado el centro apareció

Voz 19 15:40 en Messier en el segundo ir en el primero vaya a centro de Juanfran que ganó la posición después de una pérdida del Sevilla que bien

Voz 14 15:48 la presión otra vez Quini hora era Jonathan si lo que se hacía con esa pelota

Voz 12 15:52 sí sí es falsa estaba comentando eso que hace una semana dimos el Sevilla Sevilla Rayo Il dejaba filtrar muchos pases por medio e sobretodo porque estaba Banega verdad que este partido no está Banega pero filtró a muchos pases si dejaban muchos espacios ITV son Leganés la planta Aíto eh que no le no mira mi como doce Debra desde aquí vemos que se está celebrando en Sidi con con Pellegrino seguramente pues el tema de de la actitud uno hoy no los goles Yves alegar están tan compacto tan tan fuerte atrás que que que ves que dices éste Leganés es otro otro otra pasta

Voz 14 16:25 totalmente bueno pues ahí está el balón te lo vuelve a robar el Leganés en campo propio muy cerca del área Óscar Rodríguez pitó el área retrasa para Recio el balón rechazado sobre Óscar Rodríguez pero la apertura finalmente leyera Juanfran ahí está el cuadro que se ha hecho daño un hombre de Leganés Iván

Voz 11 16:40 ha llegado sobres DP es esta quejando murió pero Recio si el río que le han golpeado a la altura de el tobillo de su pie izquierdo está protestando Roque Mesa diciendo que no es falta pero los gestos de dolor son bastante ostensibles en Recio que es verdad se empieza a recuperar y era Roque Mesa así que la había pisado y Falta favorable al

Voz 13 16:56 les falta favorable al Leganés el arbitro ha parado tiene a pesar de que le favorecía

Voz 14 17:02 quizá la ventaja iba hayan maniobra Dios

Voz 13 17:04 en la frontal del área vaya maniobra vaya temporada

Voz 12 17:07 da iba ya el fichaje de Oscar de esta temporada que que ha sido un fijo en el once Si nos ha dejado un detallito de calidad durante toda la temporada con golazos con goles de falta con con goles importantes y sobre todo con jugadas como ésta

Voz 14 17:21 Falta peligrosa a favor de Leganés minuto diecisiete de la primera parte está ganando el Leganés cero uno en el Sánchez Pizjuán quién está para sacar la faltaba

Voz 11 17:28 pues están Oscar Jonathan Silva hay rápidamente a Óscar le preguntaban ayer a Pellegrino sobre él si habían hablado ya con el Real Madrid para renovar ese contrato para la próxima temporada pero ha dicho que de momento no que acabe la temporada ya hablaremos en verano

Voz 14 17:39 te vamos a ver la falta la pone Silva dentro del área el balón él

Voz 8 17:41 la tele Lego que parada de Bakic rebatió Novas muy cerquita del palo pero me parece iban que no valía porque

Voz 13 17:50 de juego había levantado el banderín

Voz 11 17:52 ayer de Alberto Undiano Mallenco se quejaba el central Griegos Jobs decía que no estaba adelantado no sé cómo lo habéis visto vosotros sobretodo tiene a través de la delegó lo vemos justo eh sí pero el remate había sido buena deseo

Voz 12 18:03 ha sido bueno la parada ha sido buena pero lo fió justo el ex fuera juegos doce bueno ya veremos a ver si pero en este caso no ha habido nada en el bar no entraría así que que bueno no da igual que haya sido fuera jugando el empate ese remate que que que lo ha hecho bien otra llegada con peligro de

Voz 14 18:18 el Club Deportivo Leganés y ya acumula bastantes el conjunto de peregrino que está firmando un arranque fantástico en este partido en estos primeros dieciocho minutos en el Ramón Sánchez Pizjuán el Lega Ghana cero uno con el golazo de Messi a los nueve minutos de partido y el Sevilla o que va a intentar empatar va a intentar darle la vuelta a este encuentro porque se está jugando la Champions el balón para arrojen el centro del campo la pelota que va para Sergi Gómez juega para mercado el Sevilla buscando el ataque ahora más colocado Quini más posicionado en repliega buscando la contra y presionar arriba cuando el Sevilla se despiste si si fijas

Voz 12 18:50 que yo te digo Sevilla los primeros quince minutos seguramente tú me digas van a tener dos o tres ocasiones le van a meter altas al Leganés ni una ocasión de gol que ha tenido el Sevilla hizo bastantes de unos campos Chano pasa de centro campo eso significa que en legales defensivamente estamos trabajó y no me canso de repetirlo

Voz 14 19:07 ahí viene el Sevilla por la parte izquierda pero va a robar Óscar Rodríguez también empleándose en labores defensivas el balón para web será la contra el Leganés la pelota la de Sinéad ojo que ese de marca el espacio a la va a pelear ahí con Sergi Gómez mete la pierna el central del Sevilla iba a ser Ivars saque de banda muy cerquita de banderines

Voz 11 19:24 córner favorable al Leganés y un Josep Benet y que ha marcado el gol que está muy participativo y me estoy fijando llevo un vendaje en la rodilla derecha es donde tuvo la lesión en la última ventana de selecciones en el menisco de esa rodilla derecha es verdad que ya lleva jugando cuatro partidos consecutivos pero todavía con un vendaje puede ser que no quiere que se resienta esa zona sobre todo cuando quedan tres nada si no querrá lesionar la semana sigue jugando a escena

Voz 14 19:46 sí porque está jugando un partidazo Yusef Tennessee que ha conseguido gol que ha tenido una otra oportunidad vamos a ver si ahora el Leganés pueda ampliar la ventaja hasta el saque de banda de Juanfran dentro del área la pelota

Voz 8 19:55 la voz

Voz 20 20:07 eh

Voz 17 20:12 ya habrá Antueno

Voz 10 20:15 a la jugada el saque de banda al interior del área del despiste defensivo del Sevilla la pelota le cae a Prat Wade que controle el balón con el pecho en una maniobra fantástica para acomodarse la pelota el balón le quedó franco dentro del área con la zurda remata Ipar adentró marca el Leganés que Ebony obra de Broadway dentro del área para poner el segundo en el Ramón Sánchez Pizjuán llevan eso historia firmando de manera matemática su permanencia minuto veinte primera parte Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla cero

Voz 8 20:53 leve dos muelles Márquez

Voz 6 20:55 el segundo tanto del Lega Yeste goles al equipo minero toda la confianza para ganar hoy el partido ante el Sevilla como la confianza que te Dati la alternativa eco de su de su moción tu concesionario oficial sea el Leganés

Voz 13 21:10 Quini Valle recurso técnico

Voz 14 21:13 otra vez de Leganés para hacer el segundo gol lo hacía en el prime

Voz 13 21:16 pero en y lo hace en el segundo braille que maniobras

Voz 3 21:19 control ha hecho con el hombro para llevarse la pelota

Voz 12 21:22 dos son envidioso es un envidioso porque porque en esa en M Sari a metió un golazo Easy este agrio meter otro ese golazo como controlar con el pecho orientado y luego LA a poner con la izquierda me parece espectacular ir como he dicho ante ese cero uno la presión alta presionando al portero el que está presionando ahora mismo a un Sevilla que va cero dos en el minuto veinte

Voz 19 21:46 vaya arranque del Club Deportivo Leganés en el Ramón Sánchez Pizjuán para firmar ahora mismo cuarenta y cinco puntos que le darían la permanencia de forma matemática le darían la opción de jugar otro año más

Voz 14 21:57 primera división y espérate que eleva quiere Maiza Oscar

Voz 19 22:00 en el remate de Óscar desde la frontal del área atrapa en dos tiempos Bakic otra vez Ivan hiciste elevar el que les sabe a poco esté cero dos

Voz 11 22:08 sí hay jugadores en el banquillo del Leganés que están llevando las manos a la cabeza porque están alucinando veintiún minutos ganando cero dos en el Pizjuán a un equipo que se está jugando la Champions como el Sevilla es el cuarto gol en Liga de la temporada para el danés Martin Broadway que no marcaba desde el mes de febrero tampoco no lo hacía desde el partido frente al Valencia de mira sin marcar desde febrero Broadway sin marcar desde febrero en el Siri y hoy los dos para dar de momento la victoria delegan Sevilla

Voz 14 22:31 parecen de manera oportuna Quini los dos goleadores del Leganés para en una plaza como el Ramón Sánchez Pizjuán pues darle una ventaja al Leganés que hasta que ahora mismo es bastante

Voz 12 22:40 toda yo sé Si recuerdo fíjate unos primeros veinte minutos fuera de casa tan completo de de un leganense con ese iba marcando los dos delanteros que lo necesitaban Easy pero ya no marcando sino defensivamente que solidez y apretando arriba las viviendo estos primeros veintidós minutos un partidazo que está haciendo Leganés

Voz 14 22:57 Nos que da la sensación de que estemos

Voz 13 23:00 dos pero

Voz 3 23:01 si hubiera sido cero tres tampoco pasar la ocasión clarísima

Voz 12 23:04 ay si los acercamientos no las sensaciones que está haciendo ese partido que Messi in y parece que se van van cambiado no el el Sevilla que va vestido de azul o de negros no sé qué color azul marino ya que viene el Sevilla el centro al segundo palo

Voz 14 23:21 para Quincy tiene que meter la cabeza Juanfran

Voz 13 23:24 para conceder Torner a favor del

Voz 14 23:26 Sevilla desde la parte izquierda Iván

Voz 13 23:28 el equipo sevillista tiene una tarea difícil por delante tiene que remontar para seguir

Voz 14 23:33 en esa lucha por la Champions quién va por el con Ereván

Voz 11 23:36 va a acercarse creo que es Pablo Sarabia el futbolista que se acerca a la esquina y la va a poner con pierna izquierda el primer córner del partido para el Sevilla

Voz 14 23:42 ahí va Pablo Sarabia desde la parte izquierda con pierna izquierda la pone también al segundo palo viene por ahí salta poderoso la pelota para que mete el puño tiene que despejar en Leganés el balón le ha rechazado de nuevo a Pablo Sarabia que encara sobre Juanfran busca el centro a pierna cambiada con la derecha mete la cabeza paraíso vas el rechace cae a Óscar ahora es Burstyn sea el que elevó la pelota hizo otra vez para Óscar es acá una pelota fantástica la fuerza el saque de banda presión de Roque Mesa favorece el saque lateral al Club Deportivo Leganés estamos en el minuto ven a ti cuatro de la primera que dice Pellegrino Iván

Voz 11 24:16 Sara estaba hablado de una Óscar él porque están muy metidos todos los futbolistas se cruzaban declaraciones horas Roque Mesa y el jugador del Leganés diciendo Roque que había tocado balón y Óscar que era falta pero está muy contento Pellegrino aunque eso sí el argentino no se fía sigue dando instrucciones a sus futbolistas para que no se relajen pese a ganar cero dos en Sevilla

Voz 14 24:31 el saque de banda de una injusticia la pelota para Recio en el centro del campo que retrasa sobreseyó vas a mandar el balón en largo no amarga y abre a la derecha para utiliza Bush quince la misma banda para Juanfran ese balón ha salido por el lateral es favorable mejoran en Leganés

Voz 3 24:47 al Leganés es va a sacar Juanfran la protestaba

Voz 11 24:50 Caparrós que os podéis imaginar cómo estás está llevando las manos a la cabeza le están comiendo los demonios con este cero dos porque ningún equipo había marcado dos goles al Sevilla en los primeros veinte minutos de partido en lo que llevamos de

Voz 3 25:02 en vista de que buen dato quien síguenos dice Iván normal que esta forma este Caparrós tan alterado como lo hemos hecho

Voz 12 25:08 preguntaba al IBI que equipa metió tres goles fuera de casa al Leganés que la Real Sociedad y el Barça al Leganés o en Leganés dando al Leganés al Leganés fuera

Voz 11 25:18 de casa en Butarque hoy hay Villaseca el Leganés Marco

Voz 12 25:20 cuatro en Valladolid yo creo que el campo de la sociedad que lo dimos nosotros cruzó entre cero

Voz 11 25:25 tres cero corregido y contra el Barcelona creo que también pero

Voz 12 25:28 lo pero poco más se esto esto indica que

Voz 11 25:31 sí que le va a costar mucho remontar

Voz 12 25:33 Villa ya que que está jugando en casa le va a costar mucho al Sevilla

Voz 14 25:36 lo queda mucho tiempo por delante hay que seguir en la misma línea que seguir asegurando esta victoria que favorece que le da al Leganés un triunfo que asegura la permanencia ahí está el ataque del Sevilla era el que centraba esa pelota dentro del área aparece un verbo poderoso como hemos

Voz 13 25:50 siempre hay dentro del área para defender para

Voz 14 25:53 despejar el balón a córner ahora desde la parte derecha iban va a sacar el Sevilla

Voz 9 25:56 yo a través acerca a Pablo Sarabia para ponerla con pierna izquierda no parece Roque Mesa Roque Mesa Croacia hecha segundos a qué destina para ser ahí va

Voz 14 26:05 centro que meter otra vez la cabeza para despejar ese balón que le vuelve a caer al Sevilla atacando el conjunto de Joaquín Caparrós ejes un Navas el que fue con Pablo Sarabia con pierna izquierda el centro dentro del área hay está Agustín sale para el Sevilla pido hay peligro me meten la cabeza despeja el rechace para

Voz 13 26:21 hola

Voz 14 26:21 el mercado en la frontal que dispara vapores

Voz 13 26:24 encima del Larguero el lector del central

Voz 14 26:27 ya aparecía en ataque tras el saque de esquina buscó el remate llegamos al veintiséis de la primera

Voz 13 26:31 el Leganés que parece que esto

Voz 14 26:34 está muy cómodo

Voz 13 26:35 que no concede prácticamente name que con este cero dos le va a costar mucho al Sevilla sacar algo positivo Quini

Voz 12 26:42 sí sí totalmente de acuerdo y tengo aquí dato sesenta y ocho por ciento posesión para el Sevilla chats una exageración pero sin hacerle daño sea creo que ha sacado un córner o como un par de córners dos córner Si poco acercamiento mal y el Leganés con poca posesión pero pero defendiéndose bien y sobretodo la contra está consiguiendo un resultado increíble

Voz 14 27:02 imperante Guire más eh que cremas el Club Deportivo Leganés el ataque por parte Izquierda los recupera el Sevilla tiene que venir Roque Mesa para jugar para Jesús Navas el balón para vender CIC de Ashton ha tenido que venir para recibir en la pelota en campo propio falta Ford el Sevilla Iván

Voz 11 27:15 iba a jugar rápido el conjunto hispalense pero que atentos están los obsoletas de Leganés habrá arreció el que se ponía delante de la pelota para no dejar sacar rápido a mercado y que atentos cero dos ganando el partido muy metidos imposibilitando al Sevilla su casa

Voz 14 27:28 el Leganés sabe que si el sevillano consigue hacer el primer gol no habrá complicación en este resultado pero el conjunto hispalense va a apretar porque se está jugando la clasificación para la Champions ahora mismo el Sevilla se quedaría quinto Convent con cincuenta y cinco puntos Ile dejaría al Getafe una acción importante de marcar aventajó con la pelota para Salah dentro del área busca el centro las un buen recorte de Sarabia pero aparece por ahí va para despejar sale Leganés a la contra Pesca jugando para buscar que reciben el lado emisora del centro del campo conduce el centrocampista cedido por el Real Madrid fue como siempre con calidad jugando para en decir que viene recibir el Leganés que se lo toma con calma apertura de quedara fallida de Recio va a perder la pelota saca rápido el Sevilla Gabi mercado el que tiene el balón

Voz 13 28:11 en el círculo central la pelota para Escudero estuvieron más de izquierda el lateral

Voz 14 28:19 el Sevilla que busca un apoyo tiene por ahí Quincy prometí para recibir de espaldas le devuelve la buena para Escudero meter balón al espacio

Voz 13 28:25 no hay llega Munir pero había fuera de juego Iván y el ataque del Sevilla quedó detenido

Voz 11 28:32 había tirado muy bien la línea los tres centrales había adelantado Munir lo aplaudía Pellegrino está contento el argentino que ayer cuando hablábamos con en la previa yo creo que no se imaginaba este tirados en en veintiocho minutos aquí en el Pizjuán desde luego

Voz 13 28:46 eso le imaginaba nadie quién es un inicio

Voz 11 28:48 muy bueno pero no vamos a negar que eso eso

Voz 13 28:51 pendiente es una final para para el Sevilla

Voz 12 28:53 a vosotros les ha vivido por allí el ambiente y cómo está pero pero el Sevilla es una es una auténtica final recordemos que la semana que viene juega contra el Atlético de Madrid en el Wanda campo complicadísimo que como Hero puntuarse con los tres puntos en el poder al Getafe que encima tiene perdido el golaverage con con con ellos eh

Voz 13 29:10 se está complicando mucho la vida el Sevilla sale se reduce

Voz 14 29:13 sus opciones de entrar en Champions y con esta derrota

Voz 13 29:16 Tania el Leganés estaba ganando cero dos en el Sánchez Pizjuán y ahora la pelota que la recupera conjunto sevillista hay falta cortando la contra del Leganés

Voz 9 29:27 no es de Juanfran sobre Escudero protestaban

Voz 11 29:30 afición también hacia Joaquín Caparrós reclamando una posible tarjeta pero la verdad es que el partido está siendo bastante limpio pocas faltas ninguna entrada dura chaqué falda y nada más bajar el Sevilla

Voz 14 29:39 cortó la contra Juanfran ahí sobre Escudero la pelota para el Sevilla para Jesús Navas ahora atacando por el perfil derecho a deja bien a hacer la compra Pablo Sarabia que pena cambiada busca el pase a las

Voz 13 29:48 tal de Lara para Aba

Voz 14 29:50 la Munir Munich devuelve para Sarabia a la pise intenta meter para Navas pero el rechace de la defensa del Leganés va a favorecer al Sevilla muy cerquita del banderín de córner va a sacar de banda el Sevilla la pelota para ven de ERE juega Roque Mesa buscando el centro al primer palo se queda corto despeja el Leganés

Voz 13 30:08 ojo la falta Ivana S ha hecho daño hizo el Lega cuando defendía ayer faltaba al Leganés falta

Voz 9 30:14 en ataque porque están tanto caídos un jugador de Leganés

Voz 11 30:18 que si no me equivoco es Youssef en así como también un futbolista

Voz 0509 30:21 ataque de El Sevilla reclamaban los hispalenses

Voz 11 30:24 falta de los padres delega reclamaban los delega falta el Sevilla finalmente la bajo el Leganés y cuidado con en y que ese estado oliendo estar retorciéndose un poco sobre el verde de el Sánchez Pizjuán por suerte no se toca esa rodilla derecha que tiene afecta

Voz 14 30:35 aprovechamos todo parado primera ronda en Carrusel Madrid

Voz 13 30:37 sí

Voz 2 30:47 fútbol Primera División Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el Leganés ganan

Voz 6 30:52 está ganando y me tomando sigue todavía tendido sobre el césped en Siria a ver si se reincorpora el delantero marroquí el Leganés manda al conjunto de Pellegrino treinta minutos primera parte Sevilla cero Leganés dos

Voz 2 31:03 para mañana sábado Levante Rayo Vallecano el Rayo se va a jugar la vida en el estadio de Levante a partir de la una de la tarde además las a las cuatro y cuarto Espanyol Atlético de Madrid y para el domingo el Getafe peleando por la Champions con el Girona a las cuatro y cuarto el Real Madrid Villarreal en Segunda División mañana se juega un partido lo es un Alcorcón el domingo se juega el Elche Rayo Majadahonda en la Liga Iberdrola jornada unificada a la una de la tarde real sufrida

Voz 1623 31:31 el equipo de Madrid un empate le vale al Atlético para ser campeón Madrid Club de Fútbol Athletic de Bilbao el conjunto madrileño necesita una victoria para asegurarse la permanencia en la Liga Iberdrola de Baloncesto Fuenlabrada técnico Zaragoza San Pablo Burgos Real Madrid mañana ocho y media hasta aquí la ronda

Voz 21 31:49 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensa es seguro en Red Piso valoremos gratis tu casa y vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o en piso punto es

Voz 18 32:02 se recupera Yusef iban sillas

Voz 11 32:05 se ha reincorporado el delantero aunque está calentando Guido Carrillo porque los gestos de dolor eran bastante ostensibles en el tobillo izquierdo había ido a golpear en ese Mary fue con la plancha Marcus Rock n sigue está siendo atendido en la banda por si acaso calienta el argentino Guido Carrillo

Voz 14 32:18 veremos si puede continuar el marroquí ojo ahora esa pelota Sevilla

Voz 18 32:21 el largo la pelea va Munir con un Airbus Ting

Voz 14 32:24 esa ha señalado falta el árbitro a favor del Club Deportivo Leganés falta en ataque

Voz 18 32:28 en de Munir que peleó esa pelota con mucha intensidad pero listo Burstyn aquí ni que su según Defensa

Voz 22 32:34 como siempre listo fuerte rápido y es una pieza clave no de de este Leganés de el sistema defensivo de Leganés Esquire

Voz 12 32:43 no es así quiere jugadores que se dejen la vida que SES han comprometidos y Bustinduy uno de ellos pues lleva tantos años ahí por cierto de Siri el tiene el tobillo drogado o bueno tiene el tobillo togado como bien has dicho antes el vendaje primer vendajes espectaculares

Voz 3 32:57 sí se adaptó solo

Voz 12 32:59 visto en la tele previeron madre mía de ingenieros no

Voz 3 33:02 además Urbas hay unos Cruz desde marzo alguna pero bueno sí sensibilidad que bueno cierto ya vuelta saltará al césped de bajo ya estaba sobre el terreno de juego a la falta sacada

Voz 14 33:13 por el Leganés el balón colgado a la frontal de las

Voz 13 33:15 sale el balón a la banda viene por ahí para controlarlo recio jugando para Oscar por dentro Oscar devuelve para vas ahora vuelve a recibir la pelota Recio tiene que retrasar para Cuéllar no se complica la vida en Leganés fui el que manda el balón arriba es largo la salta por ahí un jugador del Leganés no va a llenar ahora Quincy Pemex en esa carrera favorece el rechace a Juanfran que manda la pelota en largo buscando otra vez a Price Wade que pena usando en Messi pero estuvo atento ahí mercado para tocar de cabeza para su portero Bakic que Nice ya la jugada del Sevilla Sergio Escudero iban volvemos a Caparrós darle indicaciones con qué intensidad en este hombre lo partido

Voz 11 33:55 está muy enfadado porque ayer dijo que están a un partido clave en la lucha por la Champions que no se podían permitir fallar en casa en este viernes de prefería hay de momento en media hora de está ganando

Voz 9 34:04 es cero dos y además muy superado el Sevilla que ni siquiera está llegando prácticamente

Voz 15 34:07 no vincula el otra falta del Sevilla

Voz 13 34:10 la Roque Mesa y Recio Iván que protesta le dice que ya llevan las cuentas y pide la amarilla al centrocampista del Levante está en todas Recio ex jugador

Voz 9 34:18 del Málaga además el derbi entre el Málaga y el Sevilla siempre son muy calientes y Aído rápidamente a Undiano Mallenco a presionarle diciéndole que Roque Mesa ya ha hecho tres pero de momento sin que sean las está llevando todas cojeando pero se vuelve a reincorporar el delantero marroquí

Voz 13 34:33 bueno pues treinta y cuatro minutos según en este instante de la primera parte en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán está ganando con autoridad y sobre todo con mucha seguridad al Club Deportivo Leganés cero dos al Sevilla el balón para el Leganés que usa el tercero tocó en Messi de cabeza a la frontal del área pero no llevan Railway y atrapa Bakic inicia el Sevilla el ataque por parte derecha es Roque Mesa el que fuera para Jesús Navas que recibe muy cerquita de la línea de cal devuelve para Roque Mesa en el centro del campo Roth con dos jugadores del Leganés encima pero consigue retrasar la pelota para mercado que fuera para Sergi Domenech abriendo manda Izquierda para Escudero viene poner Quincy promisión un poco más arriba tiene que volver para actuar la presión buenísima de Marais para defender la jugada Quincy prometen meten dos entre dos futbolista del Levante dejó al medio para Roque Mesa que avanza que con el disparo Roque Mesa que abre en mano derecha para Pablo Sarabia que la pisa a banda cambiada el futbolista retrasando para Roque Mesa Roque Mesa que presionado por venga pierde la pelota va a aparecer para recuperar Sebas que despeja arriba en frontal de de propia del balón en largo no va a llenar Miquel Berga ese balón no lo controla no se había salido por la noche iban

Voz 11 35:38 llegó Maçanet y hoy Buckley dada la pelota será quitado de encima arrabio para que juegue el Sevilla de banda nada

Voz 13 35:44 desee junto con el Sevilla había peleado la pelota mil que el belga que despejó intentó alejar el peligro pero ese balón había salido por la banda muy cerca de la línea que divide los terrenos de juego inicia el Sevilla Javi mercado que toca para Sergi Gómez en campo propio el Sevilla muy presionado por el Leganés le cuesta encontrar los espacios ahí está Gabi mercado jugando para Jesús Navas Roque Mesa el que tiene el balón en el centro del campo ahora si buscas mano derecha apertura para Jesús Navas que vuelves retrasar la pelota lo hace para Gabi mercado que va a recibir otra vez en campo propio no se Iván con este ataque Un punto pasivo el Sevilla si la gente se desespera en la grada del estadio ojo espérate que ahora me lo cuenta porque vienen Navas el centro no bueno llega el balón a vender que ha salido de la del área para recibir para intentar buscar juego abren Izquierda iban no sé cómo se lo toma agrada despejó la pelota fianza le cuesta al Sevilla

Voz 9 36:34 hemos llegado a escuchar incluso algún pitido en la grada porque la gente ese ánimo de avenir hay bastante buena entrada en el Sánchez Pizjuán no está lleno pero sí que hay bastante gente también aficionados de Leganés medio centenar aproximadamente unos cincuenta que han celebrado bastante los goles y la gente que está impaciente después de la derrota del otro día contra el Girona y hoy perdiendo contra el Leganés B que es escapa la Champions y un año más del Sevilla en Europa League no sé yo qué tal va a sentar en las oficinas del Sánchez

Voz 13 36:57 Juan Quini importantísimo en estos ocho minutos y medio que tenemos por delante de la primera parte el árbitro importantísimo mantener el cero dos sí sí

Voz 12 37:07 es importantísimo pero vamos que lo veo bastante claro es sin hacer daño en Sevilla yo creo que la mezcla la mezcla de jugó al control en Leganés sólido como estamos viendo más la baja de Banega que eso implica que no creas ocasiones filtrar pases eh veo al Leganés bastante bien y seguramente que el Societé ocho minutos eh no pase apuros lo estamos viendo en estos lo suyo los primeros treinta y seis

Voz 13 37:32 Banega ciertos sancionado de durísima a cuatro partidos de sanción no va a jugar más en lo que

Voz 12 37:38 queda Setembre ibamos y ha dicho Iván que otro año más en Europa League demás Llobet de además con el calendario que tienen y cómo está jugando hoy el el Sevilla va al campo Atlético de Madrid y eludió partido recibe al Athletic Bilbao jugar tal cual en menos

Voz 13 37:57 en el sexto puesto que sí porque

Voz 6 37:59 en el con él desde el último vas a las previas a

Voz 9 38:02 ha ido este año entre previas eso

Voz 12 38:04 perdemos que la pretemporada desastres previas en la fastidiar ya que no puedes estar eh hace imposible esa pretemporada

Voz 13 38:10 eso nos hace ver el mérito que tiene la vitrina de aquí de Leganés al que se está jugando tanto que va a hacer el primer cambio Iván va a entrar en el Sevilla

Voz 9 38:20 con donarlos autoriza ya el primer cambios va a entrar con el dorsal número quince Máximo Donà Lol Se retira con el siete Roque Mesa estaba fijando no le ocurre nada Mia cojeando ni nada el futbolista canario del Sevilla sea que algo no le estaba gustando lógicamente a Joaquín Caparrós caquita Adarraga mesa ya ha dado entrada en el centro del campo con alas

Voz 13 38:39 bueno pues la pelota para el Sevilla primer cambio ahí está Quincy bromeó iniciando el ataque conduce por el centro

Voz 15 38:45 bueno menos un curará hay Munir el balón le va a quedar a Cuéllar

Voz 3 38:51 Iván resulta peligroso había aprovechado quizá un poco la en

Voz 9 38:55 decisión en el Leganés después de ese cambio no habían terminado de colocar los futbolistas delega pero había cerrado muy bien ahora iba por suerte no yo no no llegó Munir ya juegan ataque Leganés con el balón arriba

Voz 13 39:04 ahí está Cuéllar que manda el balón en largo que mismo ahora en Siria y que devuelve la pelota quedó el centro para el segundo paro un poco pasado pero va a llegar optan en el lateral del área controla la pelota retrasa que me lo ha hecho para Juanfran mete el centro dentro de la arena y nadie el balón de nuevo pasado le va a caer en ese ni en la línea de fondo

Voz 3 39:24 intento he intentado corregir

Voz 12 39:26 fue en dos forzar halcones los salió no lo han salido bien

Voz 3 39:29 saque de puerta para Sevilla Ansa que saque era fuera de juego quizá así no sé si eso o qué

Voz 13 39:34 intentó que el balón rebotado de fútbol el Sevilla para intentar forzar el córner me da la sensación que a Pellegrino Iván no le gustaba mucho la acción de la Ertzaintza