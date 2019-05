El Larguero: Tercera parte (03/05/19)

Voz 1 00:00 el Larguero Yago de Vega doce y treinta y seis

Voz 2 00:03 vuelven a estar por aquí los chicos de de Maryland

Voz 2 03:29 falta uno no faltaba uno J uno coma cuatro por la leche la pena

Voz 9 03:35 presionante si lo llegamos a saber le Gustavo Giotto con otra cosa

Voz 1991 03:44 tenía una pregunta pendiente Amador el la salud el del fútbol gallego porque muchas veces se mide dependiendo lógicamente donde están tiene al Celta donde estaba peleando por la permanencia el Depor intentando ascender a Primera el Pontevedra también luchando para ver si se mete el play off por el ascenso en qué momento está el fútbol gallego

Voz 2 04:03 bueno la verdad es que no está en un momento

Voz 10 04:06 Ximo porque aquí eh afortunadamente hemos tenido tres equipos me división cuando estuvo en Compostela el Deportivo y el Celta en este momento eh está al Celta sólo eso ya marca un poco la pauta de cómo está el nivel no pero de todas formas yo hago que conozco que es el el fútbol formativo te puedo decir que hay un nivel bastante bueno e no es que lo diga yo es que a cualquier campo que vayas por aquí eh a Maduro agua o Abegondo A Coruña o o Santiago ves equipos de de toda Europa está los ingleses los italianos que no salen de Galicia yo creo que se ha puesto muy de moda en el fútbol base gallego eso ya es

Voz 11 04:52 la referencia que que dice que de aquí salen gente

Voz 1991 04:55 portón Otero en qué momento que estuvo el feudo gallego

Voz 11 04:59 muy pocos totalmente de acuerdo con Amador en ese sentido no yo creo que hay lo decía hay muy buena cantera yo creo que en que en Galicia e hay equipos de siguiendo a muchísimos jugadores proyecto de jugadores y del fútbol gallego y evidentemente los los equipos punteros Celta Deportivo bueno pues Compostela é Pontevedra bueno pues pues están peleando por meterse en la élite y por por sede no por por dar un paso al frente sí que es cierto mi en ese sentido yo creo que que es un un año unos años de sufrimiento y de de yo creo que tiene

Voz 12 05:38 bajar a no bajar a la tierra centrar

Voz 11 05:40 sí y apostar por por la canté

Voz 12 05:43 la apostar por por por jugadores gallegos porque

Voz 11 05:45 yo creo que hay mucho sí muy bueno sólo repetir es importante confiar en ellos y darle darle partidos paciencia a trabajar con ellos pero pero desde luego yo creo que por ahí tiene que ir tiene que ir el el fútbol gallego

Voz 1991 05:59 Bush volveremos a ver ese Celta de Vigo de tu época tan tan bueno al Super Depor volveremos al llegar ese nivel son cuestión

Voz 0749 06:06 dones de de épocas eh creo que se podrá volver a ver porque no no sé en cuánto tiempo es verdad que hemos visto los dos equipos muy potente como fue el que enamoraba en Europa con con jugadores prácticamente que eran todo seleccionables Si ICANN he oído a la selección constantemente pero ahora la realidad es otra y creo que lo que hay que hacer es trabajar para que se vuelva a potenciar ese fútbol más allá de que éramos mucho que veníamos de afuera que veníamos a otros clubes que no éramos de la cantera de nieve el Celta ni del Depor pero creo que hay que potenciar eso coincido con con la gente en el en que la cantera que potenciarla porque la mayor riqueza que tienen los clubes creo que trabajarla desde abajo fomentar la desde abajo darle la alternativa de trabajo así como se le da la alternativa a entrenadores que pueden ser españoles y de la cantera que han trabajado con divisiones inferiores creo que lo fundamental es que esos entrenadores puedan confiar en la gente de abajo y darle esa alternativa pero son proyectos y los proyectos hay que aguantarlo sí que las prisas no jueguen malas pasadas no entonces creo que lo fundamental es cuando ese proyecto hacia adelante poder potenciarlo desde abajo trazo

Voz 13 07:18 eh yo voy a ser un poco veía jugar a ser un poco agorero

Voz 1991 07:21 vaya yo creo que va a ser un poco

Voz 13 07:23 Phil que volvamos a ver un equipo del nivel del Celta seguramente por una simple cuestión económica en su día tanto el Celta como el Deportivo insisto es encontrar una situación que fueron aquella primera guerra del fútbol de las televisiones que se firmar algunos contratos bastante buenos que les murieron es pudieron permitiría al mercado y traer jugadores bueno pues de la calidad en el Gustavo de Mostovoi de en el Depor en Mauro Bebeto todo bueno todos estos grandes cracks que llegaron a Galicia yo creo que hoy en día el fútbol va por unos derroteros y se están empezando a crear unas pequeñas élites a las que estos clubes ya District difícilmente van a ser capaces de de llegar no yo no veo hoy en día al Celta ni al Deportivo compitiendo y con un fichaje no sé ya no sólo con Madrid Barça y Atlético de Madrid sino con toda la Premier con gran parte de los equipos de de la Bundesliga con liga italiana todo se ha reducido mucho yo creo que difícilmente lo vamos a ver si lo vemos será a través de la cantera te algún proyecto una generación que de repente salga deslumbra y pueda llegar ahí pero no sé lo siento mucho pero lo veo un poco yo estoy

Voz 9 08:30 de acuerdo ellos aparte de Gustavo López llevó todo la pasta

Voz 14 08:35 el acusado pegado una cosa ya de ahí dos de ellas llenos de jóvenes como Imperio amenazado llorando

Voz 2 08:42 pero ahora nos la quita nosotros cuando puede

Voz 1991 08:47 yo creo que un día como hoy no podíamos dejar de llamar a uno de los grandes artífices de la mejor época del fútbol gallego Don Jabo Irureta qué tal muy buenas noches

Voz 0841 08:59 sí

Voz 15 09:00 muy buenas noches boas noites a todos qué tal está usted con una si común cuando otros no lo con más sensatez además que hablar bien todos los sentidos no las épocas pasadas fueron probablemente sin subir otra vez y volver a tener igual que chicos como son niños tuvo tanto con concentrará pero es verdad que me estás llevaba un poco más lejos pero es verdad aquí donde se fue de digamos hablar era ella dice que lo que puede tesoros la salvación en última instancia de esa de esa situación los equipos están pasando no me en el que está digamos dos equipos gallegos no hemos de el el de primero por el propio Nuria bueno yo recuerdo la época grave error

Voz 2 10:08 señor no

Voz 15 10:11 me me acuerdo todos los jugadores del de Pontevedra Ana y el otro a eso entonces por no que en algún Javito también probablemente no sólo es no yo creo que hasta tres aquí primera uno de estos mismos añaden mil novecientos noventa y tantos pero antes también hijos del monte Everest el producto o al ellos no andaba siempre pero ahora es una pena pero que tiene que debido a que en algún momento pues por fin de que otra vez al chileno eso no es eso lo que anteriormente se concibieron

Voz 1991 11:00 si en la última época además yo creo en los últimos tres Celta B y Compostela incidieron en en Primera son eh jabón la jubilación vez fútbol sólo pasa ya no lo ve de la misma manera

Voz 15 11:12 sí sí sí sí yo no veo los no les gusta VIP y lo asiduo de los partidos bueno hemos demostrado mucho los partidos buenas ya sigo a todos los seguir por la misma manera hasta hasta que me di una situación difícil ya que quedan no oí bueno ahora está consiguiendo y eso

Voz 1991 11:40 si le llaman ahora para entrenar como qué pasa no

Voz 15 11:42 no no era eso ya es fueron una época y que está dejando claro

Voz 1991 11:54 a usted ya le pilla lejos pero esto del bar que le parece Le gusta o no

Voz 15 11:59 bueno yo creo que sí que es es justos no pero hay que aplicarlo bien y me da la impresión de que había fuego pues falta más nada más trabajo con más dedicación más acierto no pero yo creo que Salah un paso adelante y ella es el tema que los partidos son más justos vuelvo a decir que todavía no está eh conservar

Voz 1991 12:34 la Liga del dos mil el centenario del dos mil dos con la copa en el en el Bernabéu queda muy lejos todo eso

Voz 15 12:44 los años pasan evidentemente que era era lejos de lo bueno y entre las que que se pudo nada a la afición vez por Louis bueno ha sido así el Celta no sería posible

Voz 2 13:05 dio tanta alegría eh

Voz 15 13:08 es la rivalidad que también lo ustedes ahí está todo muy bien estoy estoy muy muy orgulloso de haber pasado también por ese tipo no doy sinceramente bueno pues es una situación en la que la rivalidad pues no no uno no está pendiente de es muy importante no para los dos hijos dos nacidos entre en que se había tengo solían ser muy muy muy muy disputados es otra comunidad según juntando

Voz 0749 13:50 he dado buenas noches hoy Gustavo López

Voz 15 13:53 hombre Gustavo que canta de saludó

Voz 0749 13:55 te he dicho quería hacerte una pregunta ahora que se habla tanto de los entrenadores que son eh que saben gestionar muy bien lo Vestuario tenías un vestuario muy complicado en el Depor de muchísimo carácter muy ganadores todos

Voz 1991 14:08 serán pólvora Dro efectivamente

Voz 0749 14:11 Deir una pólvora quisiera que me explique cómo ha gestionado ese vestuario para sacarle de los réditos que le ha sacado cada uno hecho recordemos Mauro Silva Donato el Turu Flores Luque Tristán todos jugadores de muchísima calidad pero seguramente con distinto carácter cada uno como lo ha gestionado ese vestuario

Voz 15 14:30 bueno tienes razón no no grandes jugadores es historia pero no imagínate el turista nosotros preparamos bien equipos y yo tengo otros el Mallorca yo creo que a todo el día y me como él pero lo que Moreno la gestión no siempre cerca de los jugadores tratar de de de ellos no porque no sabe quién es difícil que estén contentos probablemente todos no me pudo pasar a mí también me toca caso era gente pues de diferentes países aquí pues muy muy muy extenso digamos sin nacionalidades etcétera todos pero yo creo que al final un espíritu el grupo oí tratarlo de entenderle siempre tenía a los jugadores tratando de convencer de que de que era una mayoría ya no llega a tanto desde luego etc eso hacía que el equipo no me puedo Juan bien arma nada porque ésta no yo creo que problema pero muy poquitos a lo largo de los años

Voz 1991 16:11 un caballero hasta el final es que es usted un santo coloque tenía aire entre que sigue hablando de ellos con la que hemos tenido la que hemos conocido islas no hemos conocido porque anda que no habrá alguna que que se ha quedado en el vestuario no

Voz 15 16:26 bueno seguro que tiene más eso pasa yo creo yo yo no bueno son en situaciones a veces que la sabe está mucho pero yo creo que sí de acciones que se cometen en el pues bueno más voluntad Si me puede de acuerdo lo he leído al otro lado alabó vuelva a decir yo creo que si soy yo pero que la a la que comíamos en nuestra opinión fue la causa fundamental de

Voz 2 17:12 no es darlo todo eso estaba contando Gustavo López de la cena alguna pero no no la vamos a contar porque a cabo en privado siempre es eso eso será verdad

Voz 15 17:24 en el ochenta ninguna creo yo no lo sé

Voz 0749 17:28 el Celta abundaba Girl estuve compañero el Turu Flores y hay más de un año pero son muy buenas eh

Voz 2 17:36 estado débil pero eran Irán

Voz 0749 17:38 líderes eso Jabo eran líderes si como tales a veces se comportan de de de esa forma ahí lidiar con esos toro debe ser complicado

Voz 15 17:46 sí sí sí bueno es verdad me han hecho sólo para ella a persona hay si hay que tener que competir con tratado estaba aulet que él yo y también un gran historial que al argentino le con conjugado gritaban yo creo que me arrimaron presidieron muy muy cercanos a a leche de que el equipo está mejor entidad

Voz 1991 18:27 ya acabo Jabo un tal Ernesto Valverde untar Sergio González un tal Quique Setién Un tal Mendilíbar todo fueron jugadores suyos algo han aprendido no

Voz 15 18:38 bueno no no sé si amable viva nada es verdad bastante más hombre muchísimos otros jugadores también están no una primera segunda y se queda no son gente que muchas veces me preguntas no ir les veías con condiciones y al ponerte a pensar pues en unos la atención que presta gracioso la algún tipo de que no podían hacer esos pero vamos yo crece hasta la ajustamos ellos igual esa esa chica que cómo no también foco de es que es sólo no entre todo ha sido muy diferentes Geraldine el estilo de los jóvenes que no te quiten excepciones muy diferente tiene Mendilibar sí muy diferente que yo estoy que que que visto no lo está proletarios fin no me de densas condición Abaunza ya había aportado a cabo yo soy diferente Si taladro con su propio caso nadie está haciendo buen trabajo lo están decirlo él luego otra iban dormir igual nada nada Ahmidan verdad pero igual fue ganar interesarme no tengo hasta hasta que ya ves cómo iba a Condotiero hablará que sepan viendo una semana entonces bueno decirme lo que tienen que no vio nada de de que ha nacido jugador no si la de otros y de de la noche

Voz 1991 20:57 Jabo Irureta como siempre un placer escucharte en el Larguero y hacía algún tiempo que no charlamos contigo así que

Voz 2 21:03 a día a que cuenten historias anécdotas Jabo estás invitado cuando quiera ya sabes eh

Voz 0841 21:10 eso me lo dejaré

Voz 2 21:13 no recuerdo todo no vamos a sacarle de una parada su memoria sí que las cosas claro

Voz 1991 21:23 eso eso gratis no Jabo eso hay que cobrar luego en un libro algo de eso

Voz 2 21:28 el gracias un abrazo muy fuerte y un placer es una eso a todos uno eh

Voz 8 21:37 es la de historias que quedan un vestuario bueno

Voz 1991 21:41 preguntar a cualquiera la de historias que quedan en un vestuario que nuestro trabajo conocerlas la vuestra el el que no salga aunque algunas veces salen sí es es muy difícil que repasa cuantioso cuando eso pasa en un vestuario oí alguien ha contado algo hay caza de brujas hay quién quién quién quién quién ha hablado no sí bueno de lo ha contado

Voz 11 22:01 eso se pero eso es siempre sale se sabe ir más y hoy en día es imposible que no se sepa no bueno Inés

Voz 1991 22:09 yo creo que sí caras más difícil que antes porque ahora son más herméticos antes teníamos más contacto con ellos

Voz 11 22:14 pero ahora hay muchos temas estrellita

Voz 1991 22:17 que no lo es si también también eso también estoy de ahí

Voz 11 22:20 sé si it pero yo creo que que ahora también se magnifica todo no yo creo Easy Gustavo lo sabe y no se entrenamiento nosotros entrenamos el jueves hacíamos partido ya había espíritu

Voz 16 22:32 era su día a día sí sí aclaró que llora pues más me viene a la mente el balonazo de Sergio Ramos no Ipad

Voz 11 22:40 dice que eso que es eso forma parte el fútbol que es

Voz 16 22:44 no había aquel día claro claro pero aparte de lo que dice Jorge hoy el en la estás igual sí sí también acabamos ahora es que nuestros teléfonos y eso pero como decíais dice lo que dice J

Voz 0749 22:58 que anteriormente era El Vestuario irá más social no había tantas redes hoy está pensando más en ir a un vestuario sacarte una foto hace colgarlas decir dónde está denostadas que estás haciendo lo que no estás haciendo ante nosotros nos metíamos dentro del Vestuario hablábamos del entrenamiento hablábamos del partido se había un problema lo solucionamos dentro del partido hubo muchos problemas hubo peleas dentro de un vestuario sin ningún tipo de inconveniente no ha salido muchas de ellas a la luz hoy el futbolista está más pendiente de lo que se puede comenta en una red social más el hermetismo que puede haber en tema de jefes de prensa que lo que hemos vivido nosotros historias hay miles creo que ahora hay menos de las que se han vivido anteriormente primero con los teléfonos por el tema de redes sociales y el futbolista ha perdido esa comunicación con el propio como

Voz 1991 23:46 pero entre un vestuario Amador II

Voz 17 23:48 es lo que vivir de esa también un montón y ha cambiado mucho en la forma yo creo que antes era mucho

Voz 1991 23:53 más accesible el entrenamiento a charlar con un futbolista ahora a los quince minutos así te cierran la puerta ya no es a nadie P

Voz 10 24:03 cambiado mucho cambiamos de mi época ha cambiado mucho pero una las causas principales creo que es también los medios de comunicación Televison hasta los entrenadores Luis eh antes y en nuestra época el el domingo eh si se realiza un partido un partido en toda España

Voz 16 24:23 hoy a eso a Tebas leer algo eh divisan

Voz 10 24:28 esto irá lo que decían

Voz 11 24:30 compañeros que se magnifica quizá todo

Voz 10 24:33 yo creo que en todas las profesiones con compañeros hay roces en determinados momentos a ser bueno vosotros tenéis que saber bien por qué también estáis una profesión de riesgo e ahora sí llego me dejas contaré nosotros tener

Voz 2 24:48 es verdad que no pasa nada

Voz 13 24:52 hay una famosa anécdota del fútbol del periodismo Gallego hace ya más de veinte años de un redactor de El Faro de Vigo se llevaba muy mal con el delegado de la Voz de Galicia entonces este redactor va a ser un partido no sé de segunda B o incluso de Segunda Regional no recuerdo muy bien la crónica en realidad no tiene gran cosa es una crónica muy normal pero cuando uno se fijan las incidencias se da cuenta de lo que pasaba entre dos no entonces empiezan las incidencias diciendo media entrada día lluvioso campo en mal estado en la grada se encontraba el delegado de la Voz de Galicia con una mujer que no era su esposa

Voz 2 25:27 Correa sea que en todo

Voz 14 25:30 los gremio exclusiva bastaba

Voz 1991 25:37 porque eso es ser un poquito cabrón al que te lo quiten si eh Kevin tenéis tramo final de temporada complicado como hemos dicho rivales directos hay una duda e igual a Vinicius con el Castilla no es broma San está ya al ritmo de tal lo que no se es sí llegará que tiene pinta que sí vuelvo a los lo encontráis amenizados si es posible

Voz 18 26:03 eh también contábamos con pues fondo nos tocaba jugar aquí en casa que él estuviera hay bueno dio el salto al primer equipo bueno pues ya ya veremos si si al final podemos jugar está él cuando juegas contra ellos bueno la oportunidad de jugar cuando jugador que creo que

Voz 19 26:22 cada de una gran sorpresa este año hay creo que es tan bueno en el campo como como parece como dicen yo no lo he visto en la primera vuelta no no no

Voz 18 26:31 yo no lo he visto en directo hay que tampoco podía decirlo pero bueno creo que es lo que

Voz 2 26:36 ya ya ya con nosotros ha dado mucho que hablar ponga las botas bien ya eso ya lo estoy mejor pero tiene buena pinta no

Voz 18 26:45 sí acabas de decir lo tuve yo creo que no momento que mejore de de cara a puerta que creo que eso es lo que más flojea pues estamos hablando de un jugador que puede llegar muy muy lejos

Voz 1991 26:55 dicho de minoría ironía que lo comentamos que las redes sociales te empiezan a calzar por todos los lados dos aquí Kevin mil gracias por estar esta noche en El Larguero que tenga mucha suerte de haber se logra meternos en el play off vale muchas gracias

Voz 2 27:11 yo creo que lo vamos a seguir esperando este este tramo también gusta parecen

Voz 1991 27:15 tenemos dos minutos para descuento ya que sabes cómo va esto de hasta ahí

Voz 0749 27:19 tal Adecco

Voz 2 27:20 es bueno porque la pasta

Voz 1991 27:25 ahí van los billetes Amador Lorenzo mil gracias por estar esta noche en El Larguero Jorge Otero gracias muchas gracias hablamos hace mucho tiempo alguna entrevista

Voz 13 27:37 pasó con alquilaba es verdad no quedabas habrá partido de

Voz 0749 27:40 el center no te puede pelear en un partido centenar hornos

Voz 16 27:42 yo no me Pelé si estábamos hubo un intercambio no hubo intercambio qué tal tu familia la mía bien poco así tu madre bien todo es un poco así pues televisada pelea no nos peleamos

Voz 20 27:55 no no que va pegada encontrar nacerá a los arreglar una cervecita exactamente si ahora es por su para muchos golpes

Voz 1991 28:06 que gracias gracias Gustavo que nada

Voz 13 28:09 el gracias placer como siempre sea me tengo que ir yo

Voz 1991 28:13 sé que te iba a quedar para hablar de de motociclismo

Voz 0749 28:15 que haga falta lo vamos a hablar ahora con dos talentos

Voz 1991 28:18 chavales que están ahí uno de ocho y otro de trece trece años doce o trece trece no que van a ser el futuro el de el de motor en este país

Voz 0749 28:26 a que ha hecho a los padre también pregunta a los españoles

Voz 2 28:28 largo ellos Rafa mil gracias nada bueno

Voz 1991 28:31 es un placer la una y cuatro minutos vamos con la recta final de El Larguero

Voz 31 31:50 antes de ir con dos fenómenos que tengo aquí a la izquierda a ocho

Voz 1991 31:52 es de los que vamos a hablar muchísimo los último

Voz 31 31:55 los años vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad que no sé

Voz 1991 31:58 ha dejado el día lo primero empezando por el partido de El día trigésimo sexta jornada de Liga y ha ganado o ha perdido mejor dicho el Sevilla en casa Frank Loquillo muy buenas de nuevo

Voz 2 32:08 hola de nuevo reacciones a ese partido

Voz 0841 32:11 sí vamos con una de las caras de la resignación en el Sevilla el a ver qué ha reconocido que hoy no se salva nadie de posiblemente peor partido de la temporada y que se les ha ido una oportunidad de oro para seguir peleando por la cuarta plaza

Voz 26 32:26 hoy vamos sido es un momento difícil pero yo creo que estamos que está muy estar hasta el final porque no me dejado algún un jugador U2 Jurado y estrés si no estamos concentrar por por pequeño cosas lo Si en el fútbol no se no se partido no yo creo que hemos hecho todos un partido muy mal

Voz 0841 32:51 muy mal partido el Sevilla le queda por delante la visita al frente del Atlético de Madrid hizo la llegada al Sánchez Pizjuán para cerrar el campeonato del Athletic Club de momento casi todos los dicen ya Dios a la cuarta tienen que amarrar la UEFA

Voz 1991 33:05 gracias Rocky hasta mañana además mañana tenemos varios partidos es más interesante es el de las nueve menos cuarto juega en Balaídos el Celta contra el Barcelona Jacobo Z qué tal muy buenas

Voz 0841 33:15 qué tal vas no hay que es algo bueno pues todos disponibles para Fran Escribá incluido Iago Aspas que ya se ha recuperado afortunadamente del hombro derecho que tenía tocado vuelve veo que hay tras sanción y la duda de si va a jugar dais Mendes todo Bud de el ataque acompañando a Messi a Iago Aspas va a haber pasillo al campeón lo anunciado el Celta Abel recibimiento al equipo como hace habitualmente la afición en estos últimos partidos desde las cuatro y media Chori panes y cervezas gratis y varios djs para animar en las inmediaciones de Balaídos al sentir Moggi por aquello de que el Barça viene con muchos suplentes si en vez de SM de Easy o en Pelé Yago juegan panorámica

Voz 2 33:53 Calderón

Voz 20 33:56 venga ninguna duda gracias hasta mañana

Voz 0841 33:59 hasta mañana sábado Valle el Barça que ayer

Voz 1991 34:01 ah con ocho titulares que se quedan en casa

Voz 32 34:03 Ter Stegen muy buenas Piqué Luis Suárez Messi Sergi Roberto Jordi Alba fuera por decisión técnica Rakitic y Busquets por sanción entran Bagués Ricky Puig Collado e Iñaki Peña del Barça B rotaciones rotaciones extremas no sé si parón panorámica pero seguro que vivo Files en Murillo Vermaelen Umtiti en ese once porque el Barça sólo piensa en el Liverpool hizo no se fían

Voz 9 34:31 a pesar de la ventaja que tienen de la ida así que mañana con los suplentes ya pensar en el partido de vuelta en Anfield

Voz 1991 34:37 gracias Ovalle hasta mañana también a la una de la tarde a la jornada el sábado el partido de Levante contra el Rayo novedades José Manuel Alemán qué tal muy buenas

Voz 33 34:45 hola qué tal buenas noches la principal preocupación es Levante es el estado físico de José Luis Morales que no ha entrenado durante toda la semana como consecuencia de un esguince de tobillo mañana no obstante va a realizarse una última prueba para saber si podrá estar en el once inicial que podrían regresar tanto Sergio Postigo como Toño en la defensa en el raya la principal novedad es la vuelta de Raúl de Tomás que no pudo jugar ante el Sevilla por sanción ni contra el Real Madrid por la cláusula del miedo para Levante significaría ganar cuarenta puntos que probablemente sea la cifra en la que se pueda terminar fijando la permanencia mientras que para el Rayo todos los que no supo ganar significará estar virtualmente descendido a falta de que lo confirmen las matemáticas el estadio Ciudad de Valencia va a presentar un aspecto espectacular porque se ha colgado el cartel de no hay billetes lo que significa que veinticuatro mil quinientos espectadores estarán en las gradas de Orriols

Voz 1991 35:31 gracias alemán hasta mañana a las cuatro y cuarto Espanyol Atlético de Madrid novedades Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 0765 35:37 hola qué tal muy buenas el Atlético de Madrid que le falta sólo un punto para certificar el subcampeonato de forma matemática por segundo año consecutivo Savic era duda pero podrá jugar el partido le mar tendrá continuidad tiene de español vuelve Granero tras sanción de Rosales tras lesión

Voz 1991 35:52 los queda analizar el partido de las seis y media es el que juegan en Mendizorroza el Alavés y la Real es derbi vasco Kevin Fernández qué tal muy buenas olas

Voz 1264 35:59 buenas noches el último derbi vasco de la temporada en el Deportivo Alavés lo pierde los centrales Mari pan y Rodrigo Eli pero están disponibles tanto Pacheco como Duarte en la Real Sociedad bajas por lesión de Asier Illarramendi que ha recaído hoy por decisión técnica Diego Llorente Theo Hernández va a haber buen ambiente Mendizorroza partió a las seis Iberia que pitará Alberola Rojas dos partidos después de su incidente en Ipurúa con Álvaro Morata

Voz 1991 36:22 gracias Kevin hasta mañana Héctor González qué tal muy buenas muy buenas Yago preséntanos estos dos fenómenos bueno hablar

Voz 34 36:28 hemos al Príncipe el programa con un hombre de setenta y cinco años Historia el deporte de Pontevedra íbamos a hablará con dos futuras estrellas que suman veintiuno años entre los dos uno es Marco Díaz tiene trece años bastante serio siguiendo el programa atentamente desde la segunda fila durante todo el rato ese dedica las motos en dos mil dieciocho fue ganador de la categoría mínimo sesenta y cinco este año compiten mínimo ochenta y cinco asciende de categoría da el salto también al campeonato español sus ídolos son Dani Pedrosa y el malogrado Dani Rivas a su lado

Voz 0749 36:59 más trasto cara de pillo un Torres

Voz 34 37:02 bueno desde que ha llegado Christian costó ya de ocho años se dedica a los karts ganó el trofeo rota en dos mil dieciocho se convirtió en el piloto más joven en correr un Mundial y además el primer gallego en hacerlo compitió con pilotos tres años mayores que él un así quedó undécimo y sus ídolos no apunta mal suman nueve mundiales de Fórmula uno entre los dos son Luis Hamilton Sebastian

Voz 1991 37:23 no tiene buen ojo ojo hola Christian qué tal cómo estás bien entonces tú estas horas despierto

Voz 9 37:33 la UNED trece

Voz 1991 37:35 hasta ahora tu habitualmente estás despierto estas en las que más te vale tienes entrenamiento mañana si la quiebra del que vamos a las ocho de la mañana en serio si saca así como los del triatlón discretamente pega Los desayunos que se pegan estos no así que te gustan los Cavs Chievo gustan como empezaste a esto de años con dos años como hacías sino no llegaba a los pedales qué te ponía nunca Ogino algo que no había una cosa una pedalea más más larga para que llegasen no si eres bueno o no eres bueno a quién te gustaría aparecer te cuando llegas a la Fórmula Uno Hamilton Hamilton Fernando Alonso no te gusta no lo porqué tales fines ya no están los primeros corto tú solo con los ganadores no eso lo que te gusta Nati si iba a ser llegar a la Fórmula uno lo que te gusta es la Fórmula uno sí o te emula también rollo que si el rally Dakar o algo de eso nada no bueno la barco o qué tal muy buenas tú eres de motos como te da tipos las motos pues desde pequeño le paro en dos años no con fines con tres

Voz 35 38:57 estoy en mi padre una moto ir poco a poco en broma empezamos si ya lo hayas dos en serio sí y quiénes son los los pilotos en

Voz 1991 39:06 qué te fijas pues Dani Pedrosa

Voz 35 39:09 me gustaba mucho desde pequeño ya Eastman ni rival

Voz 1991 39:12 en que lamentablemente falleció Danis ha retirado además si así que ahora te tienes que buscar algún referente no no te gusta Márquez

Voz 2 39:23 el piloto pero hombre es bueno no lo hace mal no

Voz 1991 39:28 ellos son los que tienen la ilusión los que suben y suben en una moto y los que lo sufren son los que tengo la la parte derecha lo sufren yo creo por por varios aspectos lo primero por tener a sus hijos en en una moto un coche que no dejan de ser en vehículos de alta velocidad y más viendo los mitos que son alguno de ellos seis la qué tal buenas noches la madre de Marco me imagino que no sólo es el hecho de tener un hijo subido a una moto sino el hecho de que no es un deporte barato no para nada que se encuentran ayudas porque yo creo es lo más complicado no es buscar patrocinadores sponsors este tipo de cosas hay que buscar bajo las piedras

Voz 36 40:08 dificilísimo aquí en Galicia muchísimo más clara que muy poca cultura del motociclismo hablas de motos Seeley parece que estás hablando Un cuento chino contra las ciudades como hacer

Voz 1991 40:19 es para llevarlo al tener una moto el poder competir el

Voz 36 40:23 pues costeando lo todo todo la familia

Voz 1991 40:27 sin demasiados porque también muchas veces habrá que renunciar a ciertos campeonatos y ciertas cosas donde no sé ya

Voz 36 40:32 la cara B del derecho por ejemplo el año pasado unos propusieron correrla europeas en casa que ya es un Campeonato de un nivel importante pero no llegamos al presupuesto entonces pues por ahí que nos decidimos a al super Mozart el Campeonato de España porque económicamente era lo más accesible para nosotros ahora mismo tenis Padró

Voz 1991 40:53 no es haber tenemos pequeña

Voz 36 40:55 las empresas en las para darles bola que os digan dando Paulino aquí pues a a seis irás que es un hotel en A Costa da Morte grupos roto estudio concellos Carey Nos ayuda muchísimo también hay construcciones y les hace ni Panadería plaza ver no todo toda ayuda es esos son empresas amigas que sí pues echarme una mano para renovar equipación o para una licencia o

Voz 9 41:25 no pero bueno ser ganarle pueden ajustar David bien no

Voz 2 41:29 también también en la gente que de momento no es bueno cierto que le gusta mucho eh

Voz 1991 41:38 Marcos es el padre de Cristiano la barcos que para las noches

Voz 37 41:41 buenas noches y lo que es lo lo que está costando lo que está contando

Voz 1991 41:43 los ahí la te suena mucho no sí si es

Voz 37 41:46 los Carles prácticamente lo mismo al final la trayectoria de un niño por se basa en en el apoyo económico que acaba de conseguir para para afrontar el mayor número de carreras posibles

Voz 1991 42:00 cuál es el o cómo es ese momento en el que decide es subirle en con dos años

Voz 37 42:05 bueno yo competía también hay vía que le gustaba ahí así de broma no lo ponen dos haciéndome mantenía

Voz 38 42:13 en y de pie que sí pero veías que que tenía cierta

Voz 37 42:19 cierta soltura y se desenvolvía sólo frenaba bien aceleraba bien al final lo vas dejando un poco solo Yves que que es capaz oí y entonces es el resultado de donde está ahora a que empiece zanjó

Voz 1991 42:34 y cómo lleváis eso de que sea no vamos a esconder deporte de riesgo

Voz 38 42:40 bueno al final yo creo que que

Voz 37 42:45 cuando estás todos los días en eso lo acabas acabas asumiendo él hace poco tuvo un accidente bastante grande en una carrera del campeonato España hay fue el principal que quiso el domingo correr la carrera un accidente que hasta rompió el casco el decía que el dominio quería correr

Voz 1991 43:00 Cristián cómo fue eso ya está no si de frente a muy bien oye quién es mejor piloto tuvo tu padre

Voz 39 43:10 ah

Voz 1991 43:13 si la cómo se lleva eso de ver al chaval en una moto a cuánto corres en el circuito sobre estas que os deja meter puño cuanto un karting ciento treinta arrea

Voz 36 43:26 a ver no es fácil no vamos a negarlo como madres para mí no es fácil no pero bueno la vida es subir entonces al final no puedes pensarlo a él le gusta es deporte lo disfruta Hay

Voz 1991 43:41 no puedes hacer nada menos vamos a hacer nada apoyarle bueno que no es

Voz 9 43:45 no es poco no que nada que claro como nosotros

Voz 1991 43:54 chavales que mucha suerte que esto es sobretodo al margen de de valorar que vuestro padre es están haciendo mucho esfuerzo por vosotros que os dais cuenta ya cuando tengáis Maseda el currar mucho eh esto no llega solo esto hay que dejarse los cuernos como como se dice nada que espero que de aquí a no mucho tiempo volvemos a tener una entrevista ellos tengan aquí sentados como campeones del mundo de de lo que sea vale así que muchas gracias a los dos vale mucha suerte a los Fares a mucha paciencia mucho ánimo oí nada que vaya todo fenomenal a la una y veinte seguimos

Voz 1991 45:35 la la una ahí veintiún minutos en el tramo final de El Larguero de hoy a mi me gusta mucho que cuando voy a diferentes sitios a diferentes ciudades un poco conocer de de la de la cultura local yo creo que una vez las tradiciones más bonitas que tiene Galicia rapadas Vestas que empieza en el mes de junio que se va desarrollando durante julio y agosto en diferentes localidades in tengo a dos personas aquí en el estudio que Emmanuel Cavada qué tal buenas noches hola buenas luces Michel Touriño que es a ver si lo digo al lo oí tasador ver efectos bueno no voy a repetiré al ordenador y a Manuel

Voz 13 46:12 qué es esto de arropadas Vestas pues mira es una tradición que tenemos aquí en Galicia en el interior de Galicia que tiene ya como cuatrocientos años más de cuatrocientos años que es de viene dando de de de todas las personas se llega hasta nosotros consiste en ir a localizar buscar y rodear caballos en el monte los bajamos a un a un cercado que tenemos cerca del pueblo y luego durante tres días tenemos lo que es la rapara la Rapa consiste en en subirse ya no hemos de un caballo otra persona le apoya en la cabeza y otra persona en estas sacando la potencia que tienen los caballos en los cuartos traseros y entonces lo que se trata es de dominar al caballo para poder cortarles las crines que antes tenía su valor ahora ya no tiene tanto pero nosotros continuamos con es atraer

Voz 1991 47:01 son por qué porque empecé a esta tradición es decir que que ése soy místico que tiene esto

Voz 13 47:06 mira esto empezó hace como te decía antes cuatrocientos años si aquel entonces asolaba la peste en el interior de Galicia dos viejas de lugar de Saucedo como te decía antes pues se encomendaron al al santo el Santo San Lorenzo se encomendaron a Josip pasaban esta fiebre o éstas en esta enfermedad pues le harían muy un regalo al Santo entonces pasaba una enfermedad donaron al Santo libraron dos dos caballos en los montes sí iré empezó empezó la tradición los caballos pertenecían a la Iglesia siguen perteneciendo a la iglesia pero bueno ahora como como ya no tiene mucho valor económico nos hacemos nosotros cargo y bueno no estamos de cuidarlos mucho

Voz 1991 47:51 Michel tu como a a lo mejor eh tú tu funciones trincar al caballo

Voz 0161 47:57 sí básicamente CT además pero

Voz 1991 47:59 qué vas tú no vas concuerda no no

Voz 0161 48:02 no no vamos a en Saucedo desde hace mucho tiempo ya no se usan ni palos ni cuerdas ningún tipo de herramienta que no sea el brazo la técnica y el conocimiento entonces pues como bien decía Manuel Se trata de compensar el peso de caballo con tres jóvenes dos iban a la cabeza y uno va el rabo con la intención solamente de inmovilizar lo para poder cortarle las crines y luego también les para situarlo como no poner un microchip que

Voz 2 48:27 hasta la ley se les marca también no creo se les marcaba y ahora ya no

Voz 1991 48:31 ella es un microchip antes como empiezas a hacer esto quiere decir el la primera vez que dices voy a participar y voy a trincar un caballo

Voz 0161 48:38 era esto como hemos escuchado a lo largo de toda la noche piezas de niño lo practicas tienes que tener mucha cola

Voz 1991 48:45 también años año no va Trincado caballos por ahí claros

Voz 2 48:47 es usted y tenemos que alrededor de nueve años

Voz 0161 48:50 pues cuando hace la primera Comunión es el momento de un poco de de que tu familiar este vayan adentrando que escuches los sonidos que aprendas de los veteranos que sepas cómo esquivar los golpes que sepas intuir cuáles son los gestos los caballos para no llevar un palo una cosa exactamente qué es lo humano mal son caballos salvajes Ia empiezas desde niño ya a partir más o menos que coges un poco de fuerza a los quince años dieciséis años saltas por primera vez esa sensación no se olvida jamás en la vida subir sobre un Ferrari del monte eh gallego bien ir a a partir de ahí bueno pues vas aprendiendo vas pasando fases si vas intentando mejorar siempre intentando también no llevar un golpe de asta

Voz 1991 49:32 sí algún susto quiero decir de esto de trincar un caballo a alguien que no haya sujeta a lo que se te llevas un meneo

Voz 0161 49:37 claro que lo llevas es practicamente muy difícil no llevarlo a nosotros los dictadores lo que más tememos es el famoso muro que es muro de piedra que rodea el código el curro intentamos suavizar ese curro para adentrarnos puestos tenemos familias todos tenemos trabajos esto es totalmente altruista nuestro intereses cuidar los caballos protegerlos

Voz 1991 49:59 Manuel cómo se entra quiero decir cómo se puede participar sea yo no puedo llegar mañana dice oye que yo mañana quiero ir también a participar

Voz 2 50:05 esto no es tan fácil no no no no lo he visto no no deja yo lo veo yo lo cuento

Voz 13 50:10 lo que sí solicitamos queremos sí agradecemos el apoyo que tenemos en el monte a la hora de recolectar estas manadas que hay que tenemos a los montes entonces ahí sí pedimos siempre colaboración aunque todas las manos son iguales los apoyos son son siempre pocos pero luego a la hora de bajar al al ruedo a la hora de bajar al curro ahí ya sin se se requiere cierta técnicas decirte ciertos conocimientos de lo que te estás de para poder conducir este Ferrari que decía Míchel no eh

Voz 1991 50:42 qué es lo que puede ver a la gente quiero decir yo

Voz 13 50:44 era una rapada de algún lado

Voz 1991 50:48 la más famosa hemos dicho como has dicho que es la desazón sí como lo puede ver la gente cómo lo puede seguir qué experiencia se va a llevar

Voz 0161 50:54 bueno la gente puede participar como dijo Manuel en el monte también puede participar con todos los espectáculos lúdicos que tenemos en torno a esa fiesta también gastronómicos como uno pero sobre todo pues puede entrar en el curro de dos formas una a través de de compra online de venta anticipada algo otra propia taquilla que se va a encontrar pues se va a encontrar trescientos trescientos cincuenta caballos salvajes conducidos por el pueblo ir a un pueblo que se queda sin coche solamente es para Argenta para los caballos un buen trato a esos animales Il luego va a haber un curro donde se va a encontrar la fuerza el brío el son de los saltadores y por supuesto el poder de los caballos eso levanta pasiones evidentemente lo primero que hacemos es apartar a todos los medios para que no se ve más cine luego vamos a por los caballos para adaptarlos a partir de ahí tenemos una buena verbena donde disfrutar esto es una especie de triatlón entonces te vas al monte luego ráfagas y luego tienes que aguantar la verbena así durante tres días eso también es muy

Voz 2 51:56 qué que es más difícil a medida que vas ganando años creo que lo más difícil es aguantar la verbena unos diez de lo voy a estar para para recuperar

Voz 1991 52:07 eh pues nada os agradezco a los dos que ha estado esta noche siento que no sea un poco más de tiempo obras que son la una la una y veintiocho minutos y unos tenemos que ir pero me apetecía el acercar a esos lugares de España que no conozcan estas tradiciones y sobre todo animarles a que vengan a a vivirlo en en directo yo es algo que tengo en el debe parece mentira que tengo la familia gallega con lo cual es un delito pero no me lo apunto me lo apunto para venir

Voz 0161 52:32 los seis siete y ocho de julio

Voz 1991 52:34 pues ha evitado y además yo yo tengo madre gallega nació un veinticinco de julio es que

Voz 9 52:39 cuando todo esto esto es así así que

Voz 1991 52:43 Manuel Michel mil gracias a los dos les recién

Voz 2 52:46 y creo que la mejor forma de determinar este Larguero sillones de Maryland lo vais a poner los otros incondicional al programa toda la presión para vosotros así que cómo vamos a cerrar con ellos Jos agradezco a todos los que habéis estado

Voz 1991 52:58 este auditorio de de Pontevedra este teatro de de Pontevedra el el que una vez más que que venimos aquí el acogidas fantástica hay que nada que esperamos estar aquí muchos más años en muchas más ocasiones contando muchísimas cosas de esta maravillosa tierra y nada lo he dicho que no gracias a todos Maryland