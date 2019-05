El Larguero: Programa especial desde Pontevedra (03/05/2019)

Voz 1991 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero de este tres de mayo su larguero especial porque una vez más volvemos al Teatro Principal de Pontevedra la verdad es que da mucho gusto venir por aquí cada vez que venimos a Galicia nos tratan de forma fantástica no sólo por las

Voz 1 00:56 comida en la verdad es que no es ponencia pues a comer estamos

Voz 1991 00:59 muy bien sino por el recibimiento y porque siempre que venimos aquí lo hacemos por cosas importantes por cosas bonitas por cosas interesantes como el triatlón el Mundial de triatlón que se celebra este fin de semana aquí en Pontevedra Pontevedra las este fin de semana el centro mundial del triatlón todos los seguidores del triatlón todas las estrellas del triatlón miran este fin de semana a Pontevedra y evidentemente teníamos que está aquí este fin de semana y más teniendo en cuenta que tenemos aquí a grandes atletas como son Javi Gómez Noya a Pablo va pena o Saleta Castro que van a ser pues figuras que van a estar mañana bien prontito por eso soy evidentemente no los podemos tener aquí en directo porque están descansando va a dar fe de ello ahora sí

Voz 1 01:39 el senador Carlos Prieto que está aquí hola Carlos qué tal buenas noches

Voz 2 01:42 les tenemos descansando no si eso me han dicho que estaban ya como he dicho ruso el responsable sí

Voz 0880 01:50 está en la camarera bien y están bien si si están motivados y ha entrenado duro oí pues e intentando pues mañana hacer un buen papel aquí en casa con mucha ilusión porque pocas veces se puede correr en casa no lo y mundial

Voz 1 02:03 cuando se corre con más presión o con más energía de hecho hacerlo con tu gente

Voz 0880 02:09 yo creo que como has energía no sé si una cosa

Voz 1991 02:12 Juanita bueno vamos a hablar de este triatlón también vamos alarde el actual momento del fútbol gallego digamos que no está en su mejor momento tenemos al Celta peleando en primera división por mantener la categoría lo va a pelear hasta final de de temporada lo que pasa es que teniendo a un ángel de la guarda como es Yago Aspas creo que tiene mucho ganado y también hablaremos el Depor que está intentando meterse en el play off de ascenso de Segunda División A primera y por supuesto del del Pontevedra que también está peleando en Segunda B para meterse en el play off de ascenso a Segunda División también tenemos

Voz 1 02:43 los música gallega hoy en el en el larguero

Voz 1991 02:45 tan los amigos de Maryland que van a estar hoy amenizando el programa que yo creo que el menú es fantástico también está Gustavo López que nos ha dicho no a Galicia yo quiero ir yo quiero yo quiero estarán Larguero o la búsqueda

Voz 4 03:25 aquí

Voz 1 03:26 también está nuestro compañero Justo viviendo en este momento Rafa cabe Leira de el del país Olarra

Voz 2 03:32 buenas noches se metió en el cuerpo debe también ha estado muy bien

Voz 0161 03:39 seguramente cenado peor de lo que habéis comido vosotros porque ya me enteraba de Saint llevado a uno de los mejores restaurantes de con barro pero hemos tenido muy bien muy bien bueno

Voz 1991 03:48 vuelve a protagonistas tenemos más sorpresas está aquí a mi lado Manuel Cruces que es una institución en el

Voz 2 03:53 lo de el del triatlón don Manuel qué tal buenas noches qué tal está usted pues estoy cansado K

Voz 1 04:02 no se preocupe que a las doce como Cenicienta que se vaya a los niños la cama pero bueno ahí dos niños aquí esta noche también hay que para el tramo final tenemos a a dos futuribles estrellas del del deporte español del motor están aquí un ocho y trece años eh pero van a correr mañana las seis de la mañana no

Voz 5 04:42 muy buenas porque he acabado cero tres bueno

Voz 0700 04:46 que definir mejor el meneo han sido tal que que se ha ido marchando a la gente a medida que iba marcando el Leganés goles ya con el tercero quedaba la mitad de público ávido bronca gorda incluso para la directiva a la que le han llegado a pedir que el año que viene no les uvas los carnet si iban a ver lo que han visto hoy y sobre todo cabreo en el Vestuario caras de enfado de resignación con la impresión de haber perdido el tren que les iba a montar en la cuarta plaza no lo tiene todo perdido matemáticamente pero el Sevilla hoy prácticamente ha dicho adiós a esa cuarta plaza y ahora va a tener que estar pendiente de asegurar y amarrar un puesto de clasificación OPA el cero tres ha sido un reflejo de con la rotundidad con la que se ha empleado en Leganés en todos los terrenos y facetas del juego se ha llevado la palma con los goles de Siri que abrió la cuenta luego Great White cerró Óscar que se ha marcado un partidazo ha certificado hoy aquí el Leganés posiblemente el mejor partido a domicilio en la temporada del conjunto de Pellegrino ya sellado un récord para la historia de puntos en cuanto a la trayectoria de este conjunto de este club modesto

Voz 5 05:52 en la primera división un Sevilla irreconocible

Voz 0700 05:55 en el tramo final de campaña ya dio una muy mala imagen en Girona hoy falto también de actitud ha dicho prácticamente adiós a meterse de pleno derecho en Liga de Campeones

Voz 1991 06:04 gracias Ron quien un rato si podemos escuchamos alguno de los protagonistas la verdad es que la temporada Leganés es fantástica ahora mismo es noveno clasificado cuarenta y cinco puntazo nos el Sevilla grafismos quinto cincuenta y cinco e hice lo están poniendo a huevo al Getafe las cosas como son que está haciendo la temporada subida al Getafe ahora mismo es cuarto con cincuenta y cinco puntos gana este fin de semana se iría hasta los cincuenta y ocho para mañana tenemos más a la una Levante Espanyol a las cuatro y cuarto

Voz 1 06:28 yo no estoy confundiendo a Marta estoy confundiendo

Voz 1991 06:32 partidos de mañana a las a la una cuales él

Voz 1 06:36 el

Voz 1991 06:36 Levante Rayo eso a las cuatro y cuarto Español Atlético de Madrid a las seis y media Alavés Real Sociedad Ipar a las nueve menos cuarto queda el partido de Balaídos entre el Celta y el Barça un Barça donde no van a estar ni Messi ni Busquets ni Rakitic ni Ter Stegen ni Piqué ni Suárez ni ser Roberto ni Jordi Alba Se deja ocho eso Valverde evidentemente mirando al gran objetivo esta temporada que es la Liga de Campeones también estamos por supuesto pendientes del estado de salud de Iker Casillas que ya sabéis que el pasado miércoles sufría ese ataque al corazón eh fue operado de urgencia y estamos pendientes de la evolución del portero español Javier qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches

Voz 5 07:14 es como Steiger pues muy bien la verdad es que está esta mañana buenos sabíamos que la han hecho una análisis de sangre también una ecografía de corazón estaba perfecto a mediodía ha pasado a planta por la mañana la visita de su mujer de Sara Carbonero también como siempre es el presidente del de lo por Twitter médico del club

Voz 1 07:33 de todo el equipo la verdad que es la imagen de la

Voz 5 07:36 la jornada a las ocho de la tarde hora española pues ha llegado el autobús del Oporto hemos estado con Pepe con Adrián con con muchos futbolistas con Téllez que han estado con Iker en la habitación ha hecho fotos con todos ha estado media hora la plantilla Iker como como siempre sonriente como es el cancerbero que fuera del Real Madrid y también de la sección española de fútbol y la verdad es que él está muy animado en principio Levada el alta el el próximo lunes es decir que estaría aquí todavía por protocolo dos jornadas más en este hospital club del norte de Oporto pero bueno si todo ese se marcha para la casa de hecho mañana el Oporto juega a las ocho y media hora española lo hace frente al Río Ave faltan tres jornadas para el final está a dos puntos del Benfica en el minuto uno va a haber una buena antes un vídeo con imágenes de Iker Casillas que a ver el partido desde la habitación de de este hospital y luego en el minuto uno como digo va a romper en aplausos toda la grada Diego Dragao para evidentemente homenajear a Iker Casillas que bueno pues me ha comentado que estaba súper contento con todo lo que ha recibido dice que tiene el móvil P Tao que hace lo que puede alguno le contesta otros México le dice que que no

Voz 6 08:46 que lo haga pero que todo el mundo les digamos que

Voz 5 08:48 qué bueno que les llegan todas las muestras de afecto y bueno pues que va a seguir dando guerra que él no quiere hablar de futuro evidentemente secuelas no le van a quedar en la parte personal tiene treinta y ocho años y bueno en lo profesional es mucho más complicado pero Yago bueno oyentes de del Larguero y allí en en Pontevedra la carrera de Iker ya está hecha ha levantado todo el mundo a la que tiene que levantar es la copa de la vida como ha dicho hoy su entrenador en rueda de prensa ha hablado también Mourinho habrá que siempre vamos de Iker esté donde esté esté jugando al fútbol oeste de lo pobre en un hospital Se habla de Mourinho no ya he dicho esto el que fuera técnico del Real Madrid también fue técnico del Oporto ya que hacerle un guiño a a Iker Casillas

Voz 7 09:29 duda está sabe no es también un momento determinado decidí sacarlo del equipo un pequeño choque de confrontación no diría de egos pero un enfrentamiento entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid

Voz 0880 09:44 no no fue fácil para mí tomar esa decisión no fue fácil para él aceptarlo pero tenemos una relación positiva no es como la gente

Voz 1 09:52 los hay que parar

Voz 1991 09:55 bueno le honra también a Mourinho después de todo lo que ha sucedido de esa relación que profesional que no terminó del todo bien pues evidentemente por encima de cualquier tipo de objetivo deportivo está a la vida y en este caso pues le honra el gesto a Mourinho gracias Herráez eh además en el Giro eh vale perfecto hasta luego además hay noticia en el Real Madrid Ana qué tal muy buenas hola qué tal Yago cómo estás

Voz 5 10:17 buenas noches que se podría cerrar el primer

Voz 1991 10:19 dicha eje de cara a la próxima temporada no si lo adelanta

Voz 5 10:22 los compañeros del diario As lo firma Sergio

Voz 0231 10:25 cuántos el Madrid cierra el fichaje de Jobbik delantero de letras de Frankfurt sesenta millones de euros la operación cuarenta y ocho para el Eintracht doce para el Benfica que tiene el doce por ciento del pase del futbolista cuenta Sergio Santos que la operación

Voz 8 10:40 está como decimos cerrada que va firmar por las

Voz 0231 10:42 próximas seis temporadas que ya ha puesto en

Voz 2 10:45 contacto con jugadores blancos para preguntar cómo

Voz 0231 10:47 es el ambiente en el vestuario el Madrid no lo desmiente que eso ya es noticia en esta época en la que salen permanentemente desmentidos repetimos lo adelanta el diario As lo firma Sergio Santos el Madrid refuerza la delantera con el fichaje de Djokovic

Voz 1991 11:02 hacías Meana además fuera del fútbol en baloncesto libro estar Tenerife clasificado a la final de la Champions FIBA tras lograr ganar al anfitrión de la Final Four a Amberes por setenta cincuenta y cuatro los de Txus Vidorreta van a jugar el domingo contra el Virtus de Bolonia además ha jugado un partido aplazado de la Liga Endesa ACB el Baskonia ha ganado siete dos ocho cuatro en la cancha del Barça motor e las Seis Horas de Spa del Mundial de Resistencia Fernando Alonso va a salir desde la segunda posición motociclismo Gran Premio de España

Voz 9 11:31 en Jerez eh la verdad

Voz 1991 11:34 que es una maravilla cada vez que el motociclismo va a cualquier lugar de España porque huele a gasolina por todas partes en íbamos a ver vamos a ver cómo le va a los pilotos españoles más rápido en Moto GP ha sido Petric y por delante de Márquez Dovizioso y Lorenzo en Moto dos el mejor ha sido el router el alemán en Moto3 para Antonelli el italiano así que contado todo las once y cuarenta y uno arrancamos

Voz 10 11:58 ese con otro el pelo

Voz 10 12:17 dicho

Voz 1991 12:24 ah yo creo decía que la mejor forma de de empezar estando en Galicia ese sonido A gaita maravilloso que yo creo que es e identificativo escucha es una gaita de la lamenta a Galicia tenemos aquí a los gaiteros de Rías Baixas eh yo creo que que mejor forma que hacerlo con con el himno de Galicia no así que cuando queráis

Voz 13 14:55 pues yo nos a nosotros bueno

Voz 1 15:01 cosas que me acaban de dar un un sobrero de regalo por invitarnos a las gracias la tengo que darlo a vosotros que invitar de por vida bueno pero muchísimas gracias desde luego que forman era queden al margen de de escuchar el himno gallego yo creo que unos emociona más cuando además que hay gente en el auditorio que se ha puesto delante de pie a cantar el himno gallego mil gracias de verdad

Voz 2 15:27 eh don Manuel se ha puesto usted también Carlos no gallego Carlos de Asturias no Manuel a usted le llaman panorámicos sí sí sí porque es eso o a es una historia muy larga pero tenemos tiempo eh usted no sé pero nosotros sí fue una historia muy larga pero vamos no vale la pena comentar nada

Voz 4 15:56 eh

Voz 14 15:58 eh

Voz 4 15:59 por qué dice que prepara unas próximas muy buenas

Voz 1 16:02 no desde hace mucho tiempo además sí sí sí

Voz 4 16:06 bueno soy dermatólogo y entonces pues mezclaba en mi época se hacían fórmulas magistrales que ahora ya de todo

Voz 15 16:13 bueno

Voz 4 16:13 y entonces pues en tres oí una época en que yo tirado al pichón todos tan condes y marqueses y la leche yo no era nada bueno pues me voy a poner Marqués de poner Ramis porque entonces después vino se acabó la dictadura hay tal me quite el título y me llaman panorama sólo que no está mal no no obstante

Voz 2 16:37 eh qué edad tiene usted

Voz 1 16:39 voy a preguntar si pues mira tengo veinte

Voz 4 16:42 más experiencia bien que no se que no está mal no nos estamos a que no está mal ser perdón se eh quince más experiencia

Voz 2 16:50 d5 para es otra cosa es que sigue haciendo triatlón es claro hombre sí claro vamos hecho ninguno Mi vida y no me veo capaz de hacerlo si es cuestión de pasado no ya le digo yo que no que no lo es un problema de paciencia hay que es lo que va de bondad con calma

Voz 4 17:09 siempre y cuando no pongan los tiempos de corte que ponen aquí campeonato del mundo para grupos de edad y ponen unos tiempos de recortes para personas de sesenta chavalillos de sesenta o cese en realidad

Voz 2 17:21 nosotros los que vienen apretando los chavales

Voz 4 17:24 costó mucho entrar dentro el tiempo de corte pero como es Pontevedra y en fin pues es que yo soy bastante pontevedrés IMI pero tengo que hacerlo como sea arrastrado jugando

Voz 2 17:37 cuando disputó su primer triatlón yo creo que no naciera Carlos joya naciera pero te acuerdas

Voz 4 17:47 porque si es que eso

Voz 0161 17:50 fue uno dos primeros por eso

Voz 4 17:52 lo demuestra ver si éste no hacía nada hacía travesía sí pero pero bueno en aquella época yo saqué los primeros nadando después me enganché con el patrón porque bueno es un deporte muy lúdico no sé un completo deporte infantil

Voz 2 18:09 sí sangre y andar en bicicleta correr nadar y nadar Miso le gusta todos los chavales

Voz 1 18:16 sí en cuánto tiempo se tarda más o menos en completar trial

Voz 4 18:19 no

Voz 2 18:19 el de mañana se yo qué sé amén me llevan doce horas su podrán con niños no sí bueno después estás en a Lorea

Voz 4 18:29 lo que yo llamo

Voz 2 18:31 estas en cada día

Voz 11 18:36 va

Voz 2 18:43 venga muchas gracias porque sólo eh es que si después de las once horas está en Gavà acompañados Superman fue hubo pocas

Voz 1 19:01 a usted le han hecho hasta un documental no

Voz 4 19:04 sí sí mi mi hijo es periodista contacto ión todo un cruce Si tiene un un que se llama cartas a mil novecientos ochenta y cinco hizo un el docu que uno se puede meter ahí ves las cosas que dice mi hijo que eso yo que es mucho eso

Voz 2 19:22 el Jara Oprah pero bueno eso está bonito ver es un documental en el que vemos que hablan de usted las grandes figuras de este país de de trial no eso lo que lleva o a uno de orgullo

Voz 4 19:34 no

Voz 2 19:35 quién quién es por ejemplo mira vamos a escucharlo como por ejemplo este

Voz 0880 19:40 pero Manuel Cruz es una institución del deporte aquí en Pontevedra pionero del mundo el triatlón que todos tenemos mucho respeto y mucho cariño oí vi bueno le mando un abrazo muy fuerte y agradezco pues es que abrir ese camino un poco de el triatlón no son Galicia en España también para para otros que que vinimos por detrás

Voz 1 20:00 el total Gómez Noya si no sé si le suena

Voz 4 20:03 mira el primer triatlón que hizo Gómez Noya internacional que en aquel momento había una médico de de de España vamos que se dedicaba

Voz 15 20:15 eh no

Voz 4 20:17 correr porque tenía un corazón que no podía por no dejar correr fuimos a Madeira el padre ayer el entonces presidente de la Federación Gallega Villanueva bueno me acuerdo tiene más cuatro-cinco que me acuerdo que la célula que yo

Voz 16 20:37 sí

Voz 2 20:38 el fue barata paso no corrían no sí y entonces el hombre estaba fastidiado porque no sabíamos si podía correr

Voz 16 20:45 hasta la mañana siguiente

Voz 4 20:48 el carrerón pero claro los los despegaron la el cuarto no pero bueno pues muy bien no sea lo lo conozco desde hace mucho bien Saleta a Castro no te cuento bueno

Voz 1 21:00 a ver si a ver si les suena este también

Voz 17 21:02 la panorámicas y aquí estábamos preparados para la batalla mañana un placer allí

Voz 3 21:07 mañana en la carrera venga mucho ánimo

Voz 4 21:11 este hombre es es Pablito señor que me llaman maestro no sé porque

Voz 1 21:17 pues por algo será no

Voz 4 21:19 bueno si es Pablo sí vamos a ver que pasa mañana llevan vamos a ver entre con el viento que hace un titular mañana ya veremos

Voz 18 21:35 tenemos uno más se produce seis atletas nada de ser todo lo mejor para mañana que vayas a tope y ya sabes hay que quedar delante del segundo venga mucha suerte disfruta

Voz 2 21:46 sí sí sí bueno Saleta

Voz 4 21:49 convertiría el que yo les regale la primera bici Si bueno digamos que fue Mi idea una referida no ella tenía trece años doce yo ya lo hacía esto bueno pues ha salido bastante bien me ha salido bastante

Voz 1 22:09 eh creo que hay un año dos mil cinco que es tu sufre un accidente in gracias entre otras cosas el al triatlón superó aquello predijeron que el deporte es olvidarse

Voz 4 22:18 no una amable señora que venía con los niños del colegio pues

Voz 16 22:28 me embistió por detrás

Voz 4 22:31 muy despacito pero me caí rompí la pelvis estuve más clavado una cama con un clavo en rodilla tirando el fémur para ese despegar porque esto de los colegas me querían operar en operando no a mí no me pongo es una por una cosa artificial porque yo tengo bueno tenía ya sesenta y no sé cuantos pero bueno no que yo quiero seguir con esto y tal entonces fueron pues entonces tenemos que ir por la antigua como es un clavo todo ningún peso te lo tiran tirar tirando traicionando durante pues estuve me parece un cincuenta y ocho días

Voz 2 23:11 ya

Voz 4 23:12 sin poder lo peor de todo era que no podía hacer nada

Voz 2 23:16 de nada ya ya ya ya ya imagino ya

Voz 4 23:19 entonces lo peor además es que muchas enfermeras yo era jefe servicio muchas enfermeras eran mis enfermeras aquello de limpiarte pues a mí no me gusta

Voz 2 23:33 ajá

Voz 4 23:36 es más me te juro que pasaba hambre

Voz 2 23:39 para no tener que

Voz 1 23:50 ah bueno como ya son las once y cincuenta y tres cincuenta y cuatro Casillas ya le tenemos que decir para que se vaya a descansar algún consejo a sobretodo yo creo gente mayor no que a lo mejor no practica deporte tiene miedo fundamentalmente a ponerme yo con sesenta años a practicar deporte

Voz 4 24:10 bueno consejo pues es que hay que tener hay que tener ilusión no hay que tener un poco motivado lo puede hacer cualquiera con paciencia es que cualquiera puede hacer esto no es ni superhéroes no sé qué leches eso se tomar con calma llegas bueno yo casi no te corta en el tiempo porque nieva pero

Voz 2 24:28 bueno se puede hacer cualquier persona

Voz 4 24:31 la verdad es que yo creo que el triatlón puede ser bueno para la salud

Voz 15 24:34 bueno

Voz 4 24:35 si no si yo creo que puede ser bueno a veces

Voz 1 24:38 igual me animan buen hombre tú no tienes

Voz 4 24:41 sesenta años no no no

Voz 2 24:42 no pero lo no o no

Voz 4 24:46 no aparentar más de sesenta Llum Barrera

Voz 2 24:48 bueno ya se puede ir a casa

Voz 1 24:54 ha sido un placer verle esta noche en el bueno mucho El Larguero que vaya fenomenal mañana de la carrera Gimeno hay que cenar

Voz 4 25:01 bueno

Voz 1 25:02 socorrer a nuestra cuenta un problema en dos apuestas yo ya me voy

Voz 4 25:09 hasta que me está esperando mi pareja que corre también mañana

Voz 1 25:12 ajá y está ya sabe usted que la noche anterior a hacer un ejercicio no está recomendado eh el que cenar el cenar así

Voz 13 25:20 refrenar lo malo es muy las once y cinco minutos cuando se pues también el más

Voz 1991 29:11 a las once y cinco minutos seguimos en directo en el Teatro Principal de Pontevedra

Voz 1 29:17 me apetecía mucho traer al larguero a unos chicos de de Vigo que tocan de escándalo algún día contaré la historia de Cómo conocí yo te arriendo

Voz 1991 29:26 a Pau

Voz 1 29:27 no es curiosa de Pablo la tenemos que contar algún día

Voz 4 29:31 este panorama

Voz 1 29:34 pues tampoco estaría mal están Rubén Pablo y Eric Alex le tenemos lesionado no que tienen está no sé está

Voz 15 29:42 mi tesis es que se prepara al triatlón

Voz 1 29:45 está está estafas pues nada he con qué vais a empezar

Voz 31 29:48 eh con una canción llamar bajo

Voz 7 29:51 eh el nuevo disco oí disguste provenga del caña

Voz 32 29:57 este sí hoy queremos si Eagles es la lluvia hallazgos eso pero cuando ésta

Voz 34 32:24 no

Voz 13 32:38 la he visto muy bueno algunos Laura de muchas

Voz 1 32:41 aquella vez conocí ahí pero el que no soy muy bueno macho que cree que todavía no me mires así luego tocará Isabel Fénix no no lo tenía presupuestada luego cae a vale vale vale bueno luego escucharemos Ave Fénix Fénix fue la primera que empecé a meter en el en el Larguero estos chavales sí bueno que lo van a Petar vuelo están vetando ya así que bueno Ramón Moya qué tal buenas noches qué tal muy buenas mañana tenemos un triatlón creo aquí en Pontevedra uno de los largo de los largos aunque igual no es tan largos porque están mirando el tema de la temperatura del agua igual sea corta no la distancia sí haberlo vamos a explicar rápido Se va a hacer a las siete de la mañana

Voz 35 33:20 Ana porque la salida en principio está prevista a las ocho que eso se puede cambiar también porque tienen que medir la temperatura el agua compararla con la temperatura del aire la temperatura del agua del río Lérez compararla con la temperatura de la serie ahí hay una una regla un coeficiente se mide Si

Voz 1 33:38 está como hasta ahora que estaba a catorce grados obligatorio neopreno para todos los atletas

Voz 35 33:45 lo normal es que sea corte que en vez de tres mil más

Voz 1 33:49 los nadando los atletas mañana hagan mil quinientos Carlos esto cómo afecta la preparación de la carrera

Voz 7 33:55 bueno pues el caso pues de de Javier de Pablo

Voz 0880 34:01 les perjudica un poco porque hay gente que es buen buen ahora pues a ser un poco recortado el tiempo de que podían sacar con otros rivales en en el agua no en la preparación ya justo antes la carrera pues no influye porque ya está todo hecho simplemente tienes que salir a disputar la carrera no hay las condiciones van a ser para todos iguales Si saber jugar pues tus cartas ese día hay

Voz 1 34:23 hombre pero cuando uno es potente como le pasa Javier en el agua no sé si cambia la estrategia quiero decir porque dice ahora tengo menos tiempo para que tengo presupuestado aquí recortarle sacarle tres minutos cuatro minutos

Voz 0880 34:34 no sé si tiene que dejar más los ritmos y prácticamente a los que van a y Miki son muy similares no entonces e intentarán sí que bueno como un poquito más rápido de lo que pensaban pero realmente tienes que salir pensando que es una carrera larga que tienes que tener pues eh muchos factores en en cuenta sobre todo la nutrición en este caso con la temperatura ambiental no va a ser muy elevada ahí eso facilita muchas cosas pero que al final la estrategia de carrera ese más o menos parecido

Voz 1 35:01 también nos acompaña esta noche el alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores qué tal buenas noches pues no hay que estamos bien

Voz 15 35:08 si bien sino triatlón no no les no no no no

Voz 1 35:12 ya panorámica sí lo ha hecho como hemos sanos

Voz 15 35:15 yo estuve también varios no con yerros tirando pero sí con un par de operaciones de espalda que no me no me permiten hacer grandes

Voz 1 35:25 y qué qué qué qué deportes practica

Voz 15 35:28 pues practico eh

Voz 13 35:35 vale

Voz 2 35:41 cambiamos de tema listo es el tenis lo practica mi hijo que

Voz 15 35:47 cierto acaban de de ganar el monte al borde es el tenis de mesa muy bueno pues practicó poco deporte amo algo de natación de espalda porque

Voz 1 36:00 viene muy bien para de espaldas a la espalda

Voz 15 36:03 redundancia y aparte iba iba a decir el mus porque deporte así ya de estar más

Voz 1 36:11 no tanto no la verdad

Voz 15 36:14 que no excepto andar un poco voy ir y hacer alguna bajada por la nieve me gusta esquiar pero cada vez es menos porque tengo también me canso mucho los cuádriceps pues por la operación que tuve en la cadera no de la cadena de la espalda osea que deporte poco me gusta que se haga deporte y me gusta promocionar todos los deportes ir veo muchísimo deporte en la tele e ir dejando en los campos de fútbol y en y en las pistas y en los pabellones pero practicarlo yo desgraciadamente no puedo hacerlo

Voz 1 36:51 qué le parece cuando ve Pontevedra tan bonita tan volcada con un evento tan importante como es este triatlón

Voz 15 36:56 bueno pues la verdad es que no me sorprendió porque no es la primera vez que organizamos un evento de estas características de nivel internacional

Voz 25 37:05 al

Voz 15 37:06 pero sí que en este en este campeonato del mundo multi sport eh yo creo que se superaron las expectativas que teníamos no porque hay un sea se volcó la gente toda la gente que tiene algo que ver con la organización está a tope yo creo que la gente está contenta y también las delegaciones internacionales me consta que están por lo menos a mí me llegan felicitaciones y parabienes de todos no tengo que felicitar desde aquí a todos los responsables de organización del Concello de la Itu de la federación española de de triatlón eh porque están haciendo bueno pues un campeonato que no está pasando absolutamente nada es que ni el más mínimo accidente no es una broma pues estamos hablando de cuatro mil deportistas que están nadando corriendo o sea que es muy complicado muy complejo estamos hablando de de quinientos voluntarios está saliendo todo a la perfección

Voz 1 38:08 qué prefiere prepararon organizar un triatlón en una campaña electoral

Voz 15 38:12 son cosas diferentes no hay tanto depende depende de que campañas no a mi me gusta más las municipales generales que no

Voz 2 38:19 que están cerquita

Voz 15 38:21 porque las las municipales transmitimos una idea contrastada ahí yo creo que asumida socialmente en las generales es más complicado hacer entender la necesidad de que Galicia hay Pontevedra tenga representación Madrid es más complicado eso que que te voten para unas elecciones municipales no donde hay un trabajo previo y una en fin una gestión municipal que yo creo que es percibida por muchísima gente como positiva no

Voz 1 38:48 bueno usted lleva veinte años ya en el cargo de nueva Noble Villa no no conocer ya la conocen pero hay un detalle que la gente

Voz 4 38:56 te Se olvida de de

Voz 15 38:59 y es que debo este alcalde pero estuve doce en la oposición y ahí es donde se aprende todo

Voz 2 39:05 va a la compra no pero luego hay algunos que

Voz 4 39:08 eh que llega si creen que que todo el mundo

Voz 15 39:11 te es orégano que o descubren el Mediterráneo de la noche a la mañana donde se forma a un proyecto de ciudad donde se forma políticamente la gente para trabajar pues es la oposición y ahí es donde hay una alternativa que luego puede ganar si no hay alternativa viable pues normalmente el que está ganas siempre no hay que hay que ofertar algo diferente no

Voz 1 39:32 qué voy a hacer una puñetera así se presenta mañana Gómez Noya la Alcaldía quién gana bueno sino me presento yo igual lo bueno

Voz 2 39:39 no

Voz 13 39:45 m la he devuelto sí

Voz 1 39:48 esta que acostumbrado está este tipo de cosas eh

Voz 15 39:51 bueno es que la no sé si es el el larguero vino muchas veces a contraer

Voz 2 39:56 con la Vuelta Ciclista a España como

Voz 15 39:57 el triatlón con muchísimas cosas con el con el waterpolo con la selección española de de natación sincronizada a nosotros nos gusta que vengan e las radios y especialmente el hacer a a Pontevedra cuando estamos haciendo cosas interesantes muy positivas para las ciudad por lo tanto como ya llevamos algún tiempo pues sí

Voz 2 40:19 no no nos extraña nada

Voz 1 40:22 hombre yo es la tercera vez que vengo espero venir más veces la verdad y que importante no es sobretodo cuando uno está en un lugar tan importante como en Pontevedra el todo este tipo de eventos en traerlos no porque muchas veces el el pelear porque la vuelta se inicia aquí o que tenga eventos importantes como este triatlón o cualquier otro que es que esto no cae del cielo quiero decir que es lo que hay que pelear

Voz 15 40:44 cae del cielo hay hay que pagarlo y sobre todo hay que organizarlo yo creo que muchas veces eventos sobre todo de triatlón pero de otros muchos deportes se hacen en Pontevedra pues porque hay pues una capacidad de organización especial este año tenemos el Mundial de balonmano junior queremos el Europeo de gimnasia digo perdón de Luchas Olímpicas e Jr todos los años hacemos catorce quince campeonatos de España Varios europeos ya hay una experiencia grande no hay sobre todo porque en bueno pues los funcionarios municipales que llevan en servicio de deportes y luego la gente no porque hay voluntarios debajo de las piedras salen no la gente quiere colaborar tienen un cariño a esta ciudad que es yo me siento muy orgulloso de todo eso no y eso nos hace sentirnos también orgullosos de ser de Pontevedra

Voz 2 41:39 si no sube la paletilla no sé si eso se entiende no a mí me lo tiene que Elgar osea que

Voz 15 41:48 Lima es absolutamente fundamental para que las cosas vayan

Voz 2 41:51 y a veces pues estamos muy a gusto

Voz 15 41:54 brazos a pensar que todo lo de fuera es mejor que pobre y niños que todas estas cosas y nosotros estamos demostrando estos últimos años de que somos capaces de organizar eventos importantes de que somos una referencia mundial inmovilidad o en en calidad urbana o en accesibilidad universal au en cambio climático lo que quieras tuve preguntas si yo te digo lo que queda

Voz 2 42:16 porque llevamos muchos años trabajando

Voz 15 42:19 es una ciudad que es fácil trabajar no la gente es absolutamente colaboradora en cuanto se propone algo siempre hay gente que quiere hacerlo y además bien hecho no

Voz 1 42:29 en el que además las municipales y autonómicas son el veintiséis de mayo no lo voy a pillar con nada lo tiene todo estudiadísimo

Voz 15 42:35 las autonómicas aquí afortunadamente no son ahora porque yo que esperamos que sean para que son para el año que viene

Voz 4 42:43 entonces

Voz 15 42:44 tenemos que preparar las un poco mejor porque porque también dos mil veinte pero nos vendrían quizá un poco pronto con unos vinieron las generales un poco pronto los vienen en septiembre seguro que sigamos representación pero un poco las autonómicas yo creo que en el dos mil veinte ya ya está la cosa más madura y daremos un salto importante

Voz 1 43:03 pues alcalde la agradezco una noche más el estar con nosotros en el Larguero y sobre todo que vaya fenomenal el triatlón de mañana hay todos los eventos que tengan por delante vale y los que vendrán ojalá a las mil gracias vendrán muchos abusos eh a Carlos qué podemos esperar fundamentalmente yo creo que el regreso de Javi a a las series mundiales el segundo puesto en bermudas la semana pasada ese cambio del del triatlón Ironman le puede afectar o no tiene nada que ver

Voz 0880 43:37 planteamiento de esta temporada fue un poco diferente a otras Si bueno e la vuelta pues a a la distancia olímpica e intentar pues clasifica en la clasificación

Voz 2 43:46 a olímpica pues

Voz 0880 43:48 ha hecho también pues que un poco el enfoque y la preparación para este campeonato pues no haya sido lo especifica que podía ser seis tuviese pues a lo mejor centrado son adapta instancia no pero eso dada su calidad pues no no le va a quitar pues tampoco lo ha importancia no va a quitar pues qué velocidad Ny restar pues el rendimiento

Voz 1 44:11 el gran objetivo imagino que es llegar en forma a Tokio

Voz 0880 44:14 si hay un test en verano ante ese que hacen pues dos años antes de los Juegos apuntes olímpico pues para testar el circuito un poco pues hacer un simulacro lo que será la carrera olímpica irán muchos países pues en en este tema hace en pues o lo ponen como criterio importante para algunos eh la selección para seleccionar la gente no ha dúo algunos atletas Si bueno mi es un momento importante de la temporada que se preparará pues eh porque es importante hacer una buena posición allí

Voz 1 44:42 algunos dicen que si consigue medalla en Tokio

Voz 16 44:46 igual el futuro quién sabe tú sabes algo

Voz 0880 44:50 no no vamos horas no no porque realmente puso ahora está en un momento en el que tiene que hacer un poco pues se lo que es realmente te apetezca y disfrutar de de sus últimos años como atleta hay bueno no tiene nada que demostrar eh es una leyenda el deporte que seguramente no se repita pues muchos años en el triatlón y bueno pues lo que le digo es que tiene que pensar pues en disfrutar en hacer lo que realmente le apetezca Hay plantearse los objetivos pues es muy duro levantarse todos los días para entrenar cinco seis horas eh hay soportar la presión que que tienen para conseguir sus objetivos y todo este es estas cosas que en relación con el alto rendimiento oí cuando llega un momento pues tienes que hacer lo que realmente te pida el cuerpo no corta larga o comedia o lo que establezca los objetivos tiene que ir supeditados a donde realmente tu cabeza te pie no mira me lo de mañana os gusta

Voz 1 45:41 el recorrido lo digo porque normalmente en las pruebas se hacen con un final que es la los treinta kilómetros de carrera noventa Se busca algo más más pero es que aquí las cuestas

Voz 0880 45:50 si no a Javi a Pablo pues realmente le gusta ese tipo circuito Si incluso si fuese más duros entonces gustase más IVA se desenvuelve muy bien en este tipo de de circuitos en bicicleta eh entonces pues están contentos con con el recorrido Easy bueno pues están motivados no para dejarse todo lo que tenga que dejarse ahí en la competición mañana y hacer disfrutar a a su gente y también puse intentar sacar el mejor resultado posible no

Voz 1 46:20 los principales rivales con quienes vamos a tener que pegar deportivamente hablando

Voz 0880 46:23 bueno es un atleta de grandísima calidad que pues en algunas competiciones pues ha abatido a Javier en media distancia es un atleta que ella trae un largo recorrido en el triatlón ha sido pues campeón del mundo júnior de corta distancia es un atleta rápido con mucha experiencia ha sacado un gran disposiciones en el Ironman de Hawai hay eh Rudy Will también pues es un atleta pues eh que ha hecho grandes carreras en media larga distancia hay bueno hay otros atletas que pueden sacar también un poco de provecho de que el la circunstancia de adaptación a corte porque son en estas distancias hay gente que es muy fuerte en bicicleta hay puede pues en un determinado momento de de la competición pues eh ponerle las cosas difíciles no entonces acarreaba estará abierta pues evidentemente hay unos favoritos pero siempre puede haber atletas que que tengan el día hay que puedan dar la sorpresa también

Voz 1 47:15 oye lo de Pablo apena cómo se explica porque lleva ocho años practicando esto estar al nivel que está yo creo que es un caso único Pablo una

Voz 0880 47:23 a su maleta pues que que unas condiciones excepcionales Ivano pues dan unas circunstancias de que él ha sido un nadador pues un nivel bueno ha pasado muchas horas hablando de de pequeño y bueno pues eh de le gusta el triatlón pues como ninguno oí tiene una capacidad de sacrificio y de esfuerzo diario y de trabajo pues eh fuera lo común también entonces pues esto ha hecho pues que que haya ido creciendo pues eh aprendiendo pues también de de Javier muy bueno intentando copiar las cosas que que él creía que eran buenas adaptando a evidentemente pues a su a su forma de ser a su forma de entrenar in yo llevo bastantes años en el triatlón pocas veces he visto pues eh personas con la determinación la capacidad de trabajo de de sacrificio que tiene Pablo no entonces es todo esto pues ha hecho pues que a base de trabajar y a base pues ha de entrar tarde en este deporte eh pues hoy en día pues viste en lo más alto de de de de ránking Si peleando con los mejores del mundo no es un un claro ejemplo que del trabajo y de la persistencia no

Voz 1 48:27 el mañana donde deben estar los tuyos con qué resultado nos concentramos

Voz 0880 48:32 bueno pues eh el primer y segundo vale

Voz 2 48:34 eso es lo que a todo el mundo me gustaría pero bueno

Voz 0880 48:37 eh muchas veces el resultado pues es importante pero bueno estamos seguros de que lo van a dar todo no van a intentar pues como siempre eh hacerlo lo mejor posible y bueno pues eh a todos nos gustaría que que hiciesen pódium sí pueden ser primero segundo mejor no

Voz 1 48:54 estábamos en la cena estaba Gus estamos hablando precisamente de vías de un rejón y mientras mojaba el pan en el aceite del pulpo

Voz 2 49:03 yo un triatlón ni de coña los tú crees que con Woods podíamos hacer algo seguramente lo primero es que eres pero que no sé nada goza de agua fría menos todavía lo sabes nadar

Voz 3 49:18 para salvarme nada

Voz 0749 49:20 no era para ir a pecar un púlpito botellazos

Voz 1 49:23 hasta luego

Voz 2 49:26 igual

Voz 1 49:27 los de Rafa Gianni Versace lo tenemos olvidado eso

Voz 25 49:31 estancias a las que cubren cuatro años

Voz 1 49:34 en fin Carlos Prieto mil gracias por estar grande levantas mañana

Voz 0880 49:38 pues ahora sobre las cinco y entonces siempre

Voz 3 49:41 presionante lo que es asuman

Voz 0880 49:42 qué desayuna es bueno pues eh mañana puso un poco de exclamando una tortilla francesa o algo similar a las cinco sí porque cuando ella es algo ligerita no hay su

Voz 1 49:54 pues un poco pues de cereal

Voz 7 49:57 seguramente hay algo de fruta

Voz 0880 49:59 pero bueno tampoco demasiado porque ya han comido y seguramente te poquito seguramente también

Voz 2 50:08 no la verdad

Voz 0880 50:09 es que el consumo alimenticio ese es importante porque también el gasto energético por lo tanto es es brutal no entonces pues al final basado en consonancia no

Voz 1 50:18 al menos cinco la mañana mientra cuando vengo saber si está ahí sí expresó para despertarme suele pasar Carlos mil gracias que vaya todo fenomenal vale

Voz 2 50:26 el gracias las

Voz 13 50:30 doce y veinte una el seis

Voz 3 50:35 hay que seguir entrenando duro mirar hacia adelante sí sí pero te han colado fin coche charros tendrás que tapar ese agujero que tienes en los guantes no agua

Voz 11 50:43 es tapar cualquier agujero en las paredes de tu casa

Voz 37 52:16 ser Larguero Yago de Vega sangre

Voz 2 52:31 doce y veintidós minutos seguimos en El Larguero en Ponte

Voz 1 52:35 Vedra están siguen aquí a mi derecha Bush Rafa añadido más gente hasta a esta mesa Jorge Pedro qué tal muy buenas o la buenas noches

Voz 16 52:44 quites que tanto bien clara e unos cuantos que aunque está

Voz 8 52:52 pues de momento viendo fútbol estuve entrenando oí

Voz 1 52:59 las cosas no salieron bien lo que pasa siempre si eso solo pasa del Nublo pasa de acuerdo siempre con el mismo lado eso no no tiene fallo

Voz 8 53:05 sí bueno viendo mucho fútbol hay un poco esperando alguna posibilidad para para seguir en esto que tanto nos gusta

Voz 9 53:13 eh que que

Voz 1 53:15 hacemos pues desde hace mucho tiempo Valencia Betis Atlético Elche pero sobre todo Celta del ochenta y siete noventa y cuatro más de doscientos partidos si uno está mal no no no está mal no estaban podríamos decir que ha sido el el club de tu vida no sé hombre por supuesto claro que sí es el club aparte