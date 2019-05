Irureta: "El Súper Dépor fue un gran tiempo para los aficionados gallegos en general"

Voz 1991 00:00 yo creo en un día como hoy no podíamos dejar de llamar a uno de los grandes artífices de la mejor época del fútbol gallego Don Jabo Irureta qué tal muy buenas noches

Voz 1 00:12 muy buenas noches boas noites a todos qué tal está usted con llegando cuando ahí a no lo más sensato además que

Voz 2 00:22 que hablan bien todo incluido de no das épocas pasadas decide vivir paso probablemente Dios INCIBE otra vez a verlas venir igual los chicos como hace dos años tuvo tanto director como concentrará pero es verdad que están un poco más lejos pero es verdad que el bidón de digamos hablar ella es lo que puede tesoros la salvación encima distanciarse de esa de esa situación no os equipos están pasando no en su que está digamos dos equipos amigos no hemos nos cuenta el depósito al segundo piso propio Nuria bueno yo recuerdo la época se fueron épocas nas Bélgica no me acuerdo todos los jugadores del de Pontevedra y Double batalla lo tenemos a eso entonces no que en alguna gente no estuvieron escribiera no yo creo que hasta tres equipos primera aún no sabemos eso mil novecientos noventa y tantos pero antes también hijos verbo un producto o al ellos no andaba siempre pero ahora sí es una pena pero que te quedas aquí en algún momento pues yo que que otra vez al caucho y eso es eso lo que anteriormente se concibieron

Voz 1991 02:12 si en la última época además yo creo en los últimos tres Celta B y Compostela incidieron en en primera división e jabón a la jubilación ve fútbol sólo pasa ya no lo ve de la misma manera

Voz 2 02:24 sí sí sí sí yo no veo los no les gusta así el de los partidos hemos demostrado mucho los partidos sí bueno ya asiduo al todos los seguir paganismo hasta hasta luego no exige más sensación de equipo ya que quedan no sí bueno está consiguiendo y quedarnos

Voz 1991 02:52 si le llaman ahora para entrenar como qué pasa no

Voz 1 02:55 no eso fue una

Voz 2 02:59 la ha pasaba y ahora que está dejando claro

Voz 1991 03:06 a usted le pilla lejos pero esto del bar que le parece le gusta o no

Voz 2 03:11 bueno yo creo que sí que es es justos no pero hay que aplicarlo bien y me da la impresión de que había fuego pues falta más nada más trabajo más dedicación muy más acierto no pero yo creo que a Salah un paso adelante y hombre es el tema que los partidos son unos justo Hans Küng vuelvo a decir que todavía no está para conservar

Voz 1991 03:47 la Liga del dos mil el centenaria hace el dos mil dos con la copa en el en el Bernabéu queda muy lejos todo eso

Voz 2 03:56 bueno los años pasan le era que era lejos de lo bueno y entre las que se pudo nada a la afición que ve por Louis ha sido novios el Celta

Voz 1991 04:18 les dio tanta alegría eh

Voz 2 04:21 la rivalidad se va pero también los hay muy bien estoy estoy muy muy orgulloso lo podría haber pasado también por ese tipo no sinceramente es bueno entonces es Messi la misma que la rivalidad pues no no uno no está siempre pendiente de es muy importante no para los dos dos fácil dos entré en que posee la categoría solían ser muy muy muy disputado la otra comunidad contando

Voz 0749 05:03 qué tal buenas noches hoy Gustavo López

Voz 1 05:05 hombre gustaba porque ahí que nada encantado de saludarte

Voz 0749 05:08 te he dicho quería hacerte una pregunta ahora que se habla tanto de los entrenadores que son que saben gestionar muy bien lo vestuario tenías un vestuario muy complicado en el deporte de muchísimo carácter muy ganadores todo sea

Voz 1991 05:21 pólvora ahí dentro hay efectivamente

Voz 0749 05:24 una pueblo era quisiera que me explique cómo ha gestionado ese vestuario para sacarle de los los rédito que le ha sacado cada uno hecho recordemos Mauro Silva Donato Salminen el Turu Flores Luque Tristán todos jugadores de muchísima calidad pero seguramente con distinto carácter cada uno como lo ha gestionado ese vestuario

Voz 2 05:43 bueno tiene razón no hay grandes jugadores historial estás que no sirvieron imagínate el mal es siempre el equipo de hasta el al dos por el otro el Mallorca digo lo de interior todo el día y que yo tengo entró toma como él pero lo que bueno en la gestión no es siempre estar cerca de los jugadores tratar de de de ellos porque es difícil que estén contentos probablemente todos no me pudo pasar a mí también ese toro caso era más que pues de diferentes países aquí pues muy muy muy extenso digamos sin nacionalidades etcétera todos pero yo creo que al final de un espíritu el grupo oí trata de entenderle siempre tenía los jóvenes tratando de convencer de que de que era o no la mayoría de alguno tanto a tan pero me desde luego etc eso hacía que el equipo pues contó muy bien armada nada porque hemos yo al menos de problema pero muy poquitos a lo largo de los años

Voz 1991 07:24 es un caballero hasta el final que es que es usted un santo con lo que tenía ahí dentro y que sigue hablando de ellos con las que hemos tenido las que hemos conocido no hemos conocido porque anda que no habrá alguna que que se ha quedado en el vestuario no

Voz 1 07:39 bueno seguro que más tiene más eso pasa yo yo yo no bueno

Voz 2 07:48 sólo en situaciones a veces que la pena mucho pero yo creo que sí de acciones que se cometen hay dos buena armaba así unas puede de acuerdo lo hago ir a tomar algo Volvo es decir yo creo que si soy yo creo que la la la ponía que teníamos en nuestra opinión fue la causa fundamental de éxito

Voz 1991 08:25 Nuestros darlo claro estaba dando Gustavo López de la cena alguna pero no no la vamos a contar Borghese en privado eso eso ha sido produjo la verdad

Voz 2 08:37 en él no se da ninguna creo yo no lo sé

Voz 0749 08:41 el Celta el del Depor haga alguna estuve compañero el Turu Flores y hay más de un año pero son muy buena se es verdad pero eran eran líderes eso Jabo eran líderes si como tales a veces se comportan de de de esa forma ahí lidiar con esos toros de complicado

Voz 1 08:59 sí sí sí bueno se me mucho

Voz 2 09:05 ojalá sea una persona o sea yo así que tenemos que competir con la tratado estaba Mulet se mira al pabellón yo y también un gran historial que al argentino le conjugado gritaban yo creo que Le arrimaron estuviera muy muy cercanos a a al hecho de que el equipo está mejor entidad

Voz 1991 09:40 y acabo Jabo un tal Ernesto Valverde untar Sergio González un tal Quique Setién un tal Mendilíbar todo fueron jugadores suyos algo han aprendido no

Voz 2 09:50 bueno no no sé si llamarle digo nada es verdad bastante más probable en muchísimos otros jugadores también fiesta no una primera segunda ahí muy etc son gente que muchas veces me pregunta no les veías con condiciones y si a ver al ponerte a a pensar pues es que no por la atención que presta la algún tipo de de hacer esos fuéramos yo gracias a hasta la ajustamos ellos igual esa esa chica como no el enfoque es que es sólo de entre todas las élites Geraldine el estilo de la que te quiten los muy diferente tienen dignidad

Voz 3 10:56 sí muy diferente es que

Voz 2 10:59 que bueno que que que que hizo con olor a pero letal en fin no me de densas condiciona vamos a aportar a cada yo soy diferente Si algo con su propio caso Navidad suscrito hacía luego la jugando nada obvia están decirlo él luego a votar no han dormido al mermar la vida pero pero igual fue ganar pero también lo tengo hasta hasta que ya ves como escalones ya iban a Condotiero hablará que se sepa enmienda una semana más entonces bueno quieren que no de de que no había sido jugador no y la de otros doce mentalmente de de la equipos

Voz 1991 12:09 Jabo Irureta como siempre un placer escucharte en el Larguero y hacía algún tiempo que no charlamos contigo así que a otras Jabo estás invitado cuando quiera ya sabes eh

Voz 1 12:23 eso lo deja para el recuerdo todo

Voz 1991 12:30 no vamos a sacarles una se quede claro eso eso gratis no Jabo eso hay que cobrar luego en un libro algo de eso el gracias un abrazo muy fuerte