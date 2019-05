Mescladís, la burocracia contra un proyecto social en Barcelona

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser habitantes donde los días Javier del Pino buenos días

Voz 0874 00:42 estos buenos días Javier del Pino sabes de lo que me he dado cuenta de escuchando el resumen informativo que eran Todo noticias del exterior claro sabado es como una isla entre otras campañas electorales el pasado era jornada de reflexión es algo que viene ya estamos en campaña

Voz 3 00:55 pues venga vamos a ver si aprovechamos el día

Voz 1 01:13 como ya escuchábamos en los que tú

Voz 1312 01:15 Arias vamos a seguir hablando de Venezuela hoy pendientes de lo que pasa allí de lo que pasa en nuestra Embajada en Caracas

Voz 0874 01:20 mira que es difícil por cierto tratar de saber o de contar lo que ocurre en Venezuela sin que te sientes engañado o manipulado dime qué medio escuchos yo te digo como como de tendencioso es pero en fin el caso es que nuestro Gobierno en funciones ahora mismo tiene la cosa complicada con la llegada como huésped en teoría del líder opositor Leopoldo López

Voz 1312 01:38 parece que la experiencia de Assange en la embajada de Ecuador durante siete años está muy viva porque ayer desde el Ministerio de Exteriores español le advertían España no va a ver

Voz 1 01:47 mitin centro de activismo político

Voz 1312 01:53 se refería el ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell a la rueda de prensa que dio el jueves Leopoldo López a las puertas de la legación diplomática española rueda de prensa y luego también un par de entrevista

Voz 0874 02:03 tiene su lógica hombres se ser huésped de la embajada tienes que ser muy educado cuando el anfitrión para no ponerle en una situación complicada no que de hecho es una de las razones que alegaron las autoridades ecuatorianas para echar a Assange de su sede diplomática básicamente que se portaba mal decía Purito que detuvieron al periodista español que intentaba vender las imágenes y los vídeos de Assange no antes

Voz 1312 02:23 sí detuvieron a cuatro personas en Alicante entre ellas estaba este periodista español que se ve que querían extorsionar al ciberactivistas con con las grabaciones privadas grabaciones de bueno bueno personal que tienen de de su vida en la embajada ecuatoriana tres millones de dólares

Voz 6 02:38 eh le pedían luego lo bajaron a medio cree en sí porque vieron que

Voz 1312 02:42 la cosa no estaba colando bueno han quedado en libertad después de que les tomase declaración bueno en cualquier caso como como tú decías esto es algo lógico que se quiera de alguna manera a controlar la situación siendo además tan delicada como es pero no a todo el mundo Liga parecido bien claro y no hay que dejar pasar nunca una buena oportunidad de hacer política Dolors Montserrat es la cabeza de lista del PP en las próximas elecciones europeas

Voz 7 03:04 lo que tenemos que hacer es no limitar la transición pacífica y democrática de Venezuela Yi esto lo tenemos que liderar

Voz 1312 03:11 España

Voz 0874 03:12 en estas listas europeas del PP por cierto para el padre de Leopoldo López no

Voz 1312 03:15 sí sí sí oye está pensando Lleó Javier en los traductores del Parlamento Europeo cuando intervenga Dolors Montserrat igual igual van a tener que pedir un plus nombres

Voz 8 03:29 no no y es de ley

Voz 0874 03:33 sí

Voz 9 03:37 cada vez que se quedó ahí

Voz 1312 03:42 ya que estamos en en este ámbito internacional diplomático la que sí ha podido liar Javier hemos estado a punto de tener que lidiar con una crisis diplomática con Canadá por culpa de quién

Voz 0874 03:52 hombre de Puigdemont mira que es difícil enfadarse con Canadá y hace días que sabemos que el ex presidente catalán indio de la justicia que bueno que lo habían invitado a las jornadas en Quebec pero no había obtenido la autorización para viajar a Canadá citados no tardaron tres minutos en decir que el Gobierno de España estaba detrás de esa negativa a dejarle entrar que había presionado a las autoridades canadienses para que no les dejasen pasar

Voz 1312 04:13 ya al final pues bueno al final resulta que todas una confusión un tema de incompetencia una chapuza llama lo que no

Voz 0874 04:20 la por decirlo de otra manera uy eso eso les salen bien

Voz 1312 04:23 más que lo hubiera hecho que lo que les había salido más caro de lo normal no porque solicitaron la autorización a través de una web quienes la oficial pagaron noventa y tres dólares canadienses que viene a ser unos sesenta y dos euros cuando en las en oficial del Gobierno canadiense les hubiera costado cuatro coma seis euros son siete dólares canadienses todo esto lo hemos sabido gracias al diario La Presse que que que lo ha publicado pero es que rodó fue preguntado por el tema por uno de los líderes nacionalistas del que ve el contexto que no tenía ni idea de este asunto ni el Gobierno ni saben quién es este señor ni nada y es que llegaron hasta el punto de poner una denuncia a través de un abogado local una demanda canadiense Puigdemont El equipo de pensemos en puso una denuncia por no permitirles la entrada

Voz 0874 05:04 denuncia contra el primer ministro así que toda esta confabulación judeo masónica contra Catalunya resulta ser que Puigdemont se puso delante del ordenador se equivocó de página web y encima le cobraron sesenta euros que cuesta siete

Voz 1312 05:15 eso lo digo yo como catalana ya de entrada

Voz 6 05:18 eso debe doler el doble no quería que un ilustre

Voz 0874 05:22 antecesor en la presidencia de la Generalitat Tarradellas en política se puede hacer de todo menos el ridículo

Voz 1312 05:28 hay que eso pensaba que iba a citar otra frase de Tarradellas que recordaba ayer en una entrevista en la contra de La Vanguardia el ex rector de la Universidad Josep Maria Brickell decía Tarradellas que era perro viejo en esto de la política decía nunca interese en una pelea que puedas perder

Voz 0874 05:41 claro ahora no sé si te refieres a lo de pus de modo al resultado electoral de algún partido político también ahí no

Voz 1312 05:46 mira creo que se han comentado lo suficiente los resultados no vamos a hacer leña de del árbol caído pero bueno déjame que añada que la Fiscalía apoya que Carles Puigdemont pueda ser candidato al Parlamento porque no hay ninguna ley que

Voz 0874 05:57 Estado español él estaba español fíjate

Voz 1312 06:00 fiscalía que tanto con la que tanto se han metido pues bueno ahora dicen que no hay ninguna ley que impida su presencia en estas elecciones europeas demuestra con esta con esta medida en contra de la Junta Electoral Central que acordó tras la protesta del PP y Ciudadanos excluir el ex presidente y sus exconsellers de la candidatura europea pero bueno ahora esto tiene que pasar por el juzgado contencioso seguramente llegará al Supremo en fin

Voz 0874 06:22 el camino largo déjame adivinar se presentarán gusta seguramente saldrán elegidos pero no podrán venir a España a tomar su acta como eurodiputados serían detenidos volveremos a estar en la casilla de salida como en otros casos

Voz 1312 06:33 si tú crees que Tarradellas tendrán una frase para cuando las cosas se ponen muy cansinos ahora

Voz 1 06:50 te das cuenta que

Voz 1312 06:52 no hay Consejo de Ministros la política está así como en un están Vine porque dejamos otras elecciones selecciones muy importantes porque está hablan de las municipales se habla de las autonómicas en algunas comunidades pero no de las europeas que parecen como la Tía María de la política pero en realidad muchas de las comunidades si muchos de los fondos que se gestionan en las comunidades y los ayuntamientos vienen de Bruselas ya que las importantes quizá también deberíamos resaltar que son las europeas es por eso que en hoy que estamos así en este espacio en esta especie de Isla entre elección entre campaña y campaña la la historia que les quiero compartir un poco difícil de explicar porque es una de esas injusticias que son fruto de la legalidad de la burocracia burocracia exceso de celo yo no sé muy bien voy a intentar hacerlo empezando por el principio mira lo lo primero que voy a hacer es presentaros un espacio muy peculiar en pleno centro histórico de Barcelona ese espacio se le conoce como al fuera de Alava Argoños el agujero de la vergüenza yo creo que con eso ya está dicho casi todo no estamos situados en la ribera por encima de la zona del Borne esa zona que tan de moda está cada cerca del mercado de Santa Catarina ésta ha sido siempre una zona obrera de trabajadores que durante siglos han ido llegando a la ciudad para con

Voz 0874 08:06 me imagino que ahora eso sus trabajadores también vienen de otros lugares pero esta vez tienen seguramente otros colores de piel y otras lenguas

Voz 1312 08:13 sí yo creo que necesitaríamos un atlas para situar a cada uno de los vecinos que hay en en esos bloques bueno pues desde entidades cívicas y desde el Ayuntamiento se ha estado trabajando mucho para evitar que se convierta en un gueto esta zona o que se turístico sí que pierda su identidad como le ha pasado a tantas otras zonas de Barcelona aquí de momento si paseas por esos calles conviven ves que conviven carnicerías halal con farmacias ferreterías centenarias restaurantes de diseño y bares de toda la vida aunque es un equilibrio muy precario que en cualquier momento se puede romper sobre todo si no se protege del dinero de la especulación saber entre dos edificios de piedra de hace siglos uno de ellos es la casa natal del poeta Joan Maragall hay unos arcos que que une esos edificios unos arcos de piedra entre esos arcos en los bajos de uno de los edificios una asociación que se llama mezcla Dix consiguió la confesión pública hay puso en marcha un proyecto que ha acabado junto con otras acciones a finales por convertirlo en uno de los rincones con más encanto y auténticos de esa Barcelona que la turista ficción está matando mira semana presentar ellos mismos mejor

Voz 1 09:19 hola estoy desayuno

Voz 11 09:25 es que bueno no sé cómo se llama si la verdad no ser más que eso

Voz 12 09:34 esta llego que te Brasil que está haciendo el curso también tenemos a bambas

Voz 13 09:41 bueno

Voz 1 09:43 hola se cortan elevó

Voz 13 09:47 sí sí estoy aquí haciendo cursos de camarero estamos en la fase final llamados llevábamos para las prácticas de escalas Bill atentaron contrato oí

Voz 1 10:05 hola qué tal muy bien del del día no que hay hoy tenemos carne al horno con puré de patata está voy a no es en sí porque ya esto

Voz 14 10:19 acostumbrado cuando haces un bon cortes no lloran nunca

Voz 1 10:23 pero mire de Guinea cuatro años aquí si en esclarecer si te gusta montón he tenido mucha experiencia quién empezó aquí estoy siguiendo a un aquí me da la pena que me dicen que la cenar tú eras cocinero o te has hecho cocinero y a raíz de trabajar antes

Voz 14 10:47 no y ahora he hecho el curso en el mezcla Liz y ahora estoy cocinando ahí estoy soy el según nuevo responsable de la cocina de insulares

Voz 12 10:57 Lieberman es uno de los casos que yo llamo fichaje crucis que cuando empecé en el curso terminan los contratados directamente por sus talento por lo que traen por lo que aportan no Henze ahora mente cada uno se queda por realmente lo que es el proyecto no cuenta

Voz 1 11:11 no que se proyecto para que no lo sepa

Voz 12 11:14 directo mes Claris es un proyecto que trabaja sobre la inserción sociolaboral gente que están en exclusión social gente que están sin papeles gente que están con asilos pasen por mezcla Alice les Claris les formas tanto como en cocina como en salas de doscientos horas luego tienen prácticas en empresas que colaboran con Moscú otros tanto como hoteles y restaurantes a partir de este práctica peleamos para la oferta de trabajo la famosa Festa fue alertada de que si estás tres escaños sin contratos papeles sin papeles en contratos más caros lo que hace es ponerlo en la mesa a negociar con empresas para que eso sea posible tanto para los alumnos que el empresario que quiere contratar también

Voz 1 11:56 no cómo te mire esto en este proyecto yo también

Voz 12 11:59 empecé como Suleman me gustó el proyecto yo salí estaba en notables y me llamaron y el proyecto me interesó mucho sigue trabajando puesta puestos hasta ser el gerente del ese espacio ahora también personalmente buscando más experiencia como Hoffman y otros lugares que te formas un poco para realmente poder aportar lo que necesita este proyecto

Voz 1 12:23 cómo te llamas como monja tengo un buen desayuno si uno con mi trío escucha cuántos años tienes tú también eres jovencito dieciocho estás aprendiendo para camarero o porque sí

Voz 15 12:42 estudiar en curso de mezcla des para buscar trabajo bueno

Voz 1312 12:49 cuenta veto Historia moja tú vienes a España has venido con tu familia

Voz 15 12:54 sí fue en aterra viniendo aquí sin familia en te ante si yo vivo en centro ahora no para complique dieciocho

Voz 1 13:08 no al cumplir dieciocho te quedas en la calle sí

Voz 15 13:11 ahora esperando que coge papeles y buscar trabajo

Voz 1 13:16 trabaja bien compañero muy bueno con una bandeja excelente bueno lo mejor es buena donde no

Voz 15 13:23 mucho tiempo aquí para eso no habla perfecto pero entiendo oí Stephen mezclada pues además de

Voz 11 13:33 lo que nos enseñan pues no tratan como familia pues no sólo con nosotros sino que van a morir más jóvenes pues se en peores circunstancias pues lo tratan como una familia y uno se siente bien y además estamos aprendiendo algo notan abre una puerta para hacer una practica al sin papel eso ya es un paso muy muy grande para nosotros pues muy importante yo vengo de mi país y estas cosas no se hacen en la verdad eso mi asombrado de Honduras me siento muy feliz pues y espero que eso no llegue a cerrar pues más que todo por los que vienen pues porque es una oportunidad muy grande

Voz 1 14:10 oye pues ahora os dejo esa que no se está haciendo lo sabía todo el mundo gana con este proyecto

Voz 1312 14:22 sí es uno de los mejores ejemplos de economía social solidaria en el que como tú dices el beneficio se beneficia todo el mundo es que además los clientes que vamos tenemos una terraza muy bonita preciosa

Voz 3 14:31 es razonables en en la zona

Voz 1312 14:34 la Solís el gerente que fue uno de los primeros participantes en este proyecto nos contó hasta qué punto están arraigados en el barrio como compran en las tiendas de proximidad de los negocios de los comerciantes del barrio además pues eso instruyen a a menores no acompañados que deambulan por las calles fíjate que hoy la prensa publica una información que el dieciocho por ciento de de de los Mena de estos menores no acompañados según los Mossos acaba el dieciocho por ciento delinquiendo delinquiendo o sea que el ochenta y dos por ciento si se les ayuda integral sin problema

Voz 0874 15:03 sería oye decir es sólo dieciocho pro ciento me ha parecido entender que se van a tener que ir de allí

Voz 1312 15:08 bueno si nadie lo remedia es un espacio público a los cuatro años sale la confesión en el Ayuntamiento de Barcelona la han tenido que volver a sacar en dos mil once fueron los únicos porque nadie quiere ir allí como ahora les va bien pues ha ha licitado ha optado por licitar otro otro empresario un empresario que ya tiene terrazas en lugares emblemáticos y turísticos de Barcelona ya ganado

Voz 0874 15:27 claro Groucho Marx decía algo así como que la política es el arte de buscar problemas encontrarlos hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados

Voz 1312 15:36 bueno en este caso no sé si va a ser exactamente así porque me consta que hay además lo han manifestado públicamente que en el Ayuntamiento están también afectados lamentan el resultado al concurso público pero las normas son así y los técnicos encargados de valorarlo han decidido puntuar más al otro proyecto ellos poco pueden hacer es algo que decidieron esos técnicos Gal la pin es la concejal del distrito de Ciutat Vella buenos días gala

Voz 16 15:58 buenos días qué tal esta historia podría ser

Voz 1312 16:01 ejemplo de cómo la especulación económica gana un proyecto social bueno para todos algo que debe ser especialmente decía yo doloroso para el actual equipo en el Ayuntamiento

Voz 16 16:10 claro es que la Ley de Procedimiento Administrativo no que es aquella en la que se basa en una administración para hacer un concurso público que en principio la lógica la Administración entiende que los concursos son a la forma más democrática de dar opción a todo el mundo a presentar ha sido no ha ganar un un espacio como como este luego podemos entrar a discutir si esta ley de procedimientos administrativos la es la más justa o no a un poco de todo el mundo ha sido justamente introduciendo cláusulas nuevas para que yo tenga tenga más puntos son más peso la contratación bien gestión laboral no en este caso por ejemplo se valoraba también un proyecto que tuviera la capacidad de trabajo comunitario con los equipamientos que hay en en la zona como ya hace es Claris no pero lo que sí que no podemos hacer por mucho que a mí políticamente no me lo usted por decirlo en términos más más de calle no no me no me gusta que me parece una pena que han perdido el concurso lo que no puedo conocer esa mañana a mañana el concurso lo que sí que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo es buscar otras alternativas de hecho hay otros cambios también en los en los pliegos de contratación este tipo de de de espacios que se incorporarán no para facilitar que aún más que es que proyectos como me está dije puedan presentar y tengan opciones frente frente a empresas que están habituadas a presentarse a concursos llega

Voz 1312 17:33 ahí están desde esta asociación recurriendo gala a los tribunales porque cuestionan la claridad la justicia algunas cláusulas

Voz 16 17:40 yo les hizo como que nosotros no no podemos ni queremos amañar concursos creo que es digamos que para mí es yo de manera contradictoria pero es buena noticia que vayan a la a la justicia ordinaria para impugnar el concurso y si después es un juez el que les da la razón pues ojalá pueda volver al espacio en el que está me que está ahora mismo lo que sí que creo que es importante en el presidente en este concurso las bases contemplaban que el espacio tenía que sea seleccionado por un proyecto social entonces más allá de la fórmula jurídica que tenga la empresa que que ha ganado tendrá que hacer inserción laboral tendrá que hacer trabajo comunitario tendrá que trabajar con productos sostenibles y lo que sí queremos es el Ayuntamiento evidentemente es vigilar que se cumplen las cláusulas del concurso que ha ganado esta empresa con un proyecto en el que dice que hará todo mientras es buscar un espacio alternativo donde pueda desarrollar su su labor que es una labor que creo que es importante no

Voz 1312 18:35 algo para varios

Voz 16 18:37 también como modelo de ciudad

Voz 0874 18:40 Gala Pin concejales en el Ayuntamiento de Barcelona gracias

Voz 1312 18:43 vale gracias a vosotros por tener todas las partes hemos llamado también al Colectivo Ronda la cooperativa de abogados que están llevando las reclamaciones de de este proyecto Mariví abogado buenos días hola buenas

Voz 0874 18:55 cómo están las cosas hay alguna esperanza en que pueden seguir allí

Voz 16 18:58 bueno realmente a estas alturas ciertamente ciertamente complicado porque en su momento mezclado diversas alegaciones ante el Ayuntamiento hubo con el fin de que corrigiera su su criterio a la hora de valorar su oferta de que ese momento no quiso rectificar al Ayuntamiento que el recurso correspondiente que fue desestimada por parte del Ayuntamiento y siguiendo indicaciones del propio Ayuntamiento de Barcelona presentamos un recurso especial ante el Tribunal Catalán de contactos del sector público que bueno a pesar de que sean los tribunales un órgano administrativo recientemente este tribunal entrar a discutir el tema de fondo se ha declarado incompetente eh y ahora hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que esto sí que es un órgano judicial no lo que ocurre es que bueno que son procedimientos largos pero sí que es verdad que a estas alturas el procedimiento va a ser muy difícil parar que la el desahucio de mezclará del espacio que ocupa actualmente

Voz 17 19:59 a estas alturas ya es ciertamente complicado pararla la maquinaria administrativa

Voz 1312 20:05 qué cláusula son las que cuestiona Mark

Voz 16 20:08 de una en relación con el canon que se exigía a las empresas que felicitaban para este concurso el Ayuntamiento de Barcelona estableció un mínimo de dinero manual un mínimo de euros que son tres mil euros que establecía para poder prestar el servicio el ayuntamientos no puso un techo máximo de tal manera que será el pie a que bueno impresas con una capacidad económica importante pudiesen por poner sobre la mesa grandes sumas de dinero como así ocurrió en este caso nos encontramos con que mezcla David hizo una oferta que era un sesenta por ciento superior al mínimo que exige al Ayuntamiento que Louro por otro lado hubo un empresario que ofreció un setecientos por ciento más de lo que ofrece el mínimo que exige el Ayuntamiento evidentemente cantidades en es que una entidad y sin ánimo de lucro como mezclará definitivo en definitiva una fundación de ninguna de las mareas podían llegar qué ocurre que tal cómo están confirmadas las bases del concurso será la puntuación máxima en este apartado a la empresa que ofrece más dinero de tal manera que eléctricas en concreto la empresa ofreció cinco veces más de lo que me está vivir esto supuso que en este apartado mezcla obtuviera cinco veces menos puntuación que la empresa que ofreció una siniestra

Voz 0874 21:26 es el mundo en el que vivimos un setecientos por ciento más que el dinero es el dinero ha dicho que habían otra causa para vosotros que era cuestionable

Voz 16 21:34 sí hay otro uno de ellos el caballos de batalla discusión que hemos tenido con el Ayuntamiento en la que centremos del judicial esté en relación con el número de trabajadores que se adscriben al servicio por parte de las empresas de los se antibelicista de las empresas que explotan el sacrificio que sean personas esto así que lo estableciendo las bases que valoraban especialmente que fueran personas en riesgo de exclusión social y con dificultades para acceder al al mercado laboral aquí lo que ocurrió lo que ha ocurrido es que a pesar de que mezcla vi de los quince trabajadores que pretendía a escribir esta la prestación de este servicio en el poder a pesar de que de los quince trece se encontraban este riesgo de exclusión social no lineal amante la máxima puntuación en este apartado clave en la máxima puntuación hubiese implicado que le otorgará tres coma cinco puntos más en términos globales perdió el concurso tres puntos por lo tanto hiciste apartados ha convertido en absolutamente crucial

Voz 1312 22:31 pues qué paradoja marque la valoración de uno de sus grandes valores que es dar oportunidades a personas en exclusión social también les haya hecho perder esos tres puntos tan valiosos Mar Vilà gracias y ojalá todo se resuelva

Voz 16 22:43 haremos todo lo posible hay muchas gracias a su luego