Be OK: Insectos comestibles y operación antibikini (04/05/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Pío que no laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1 00:07 eh

Voz 2 00:10 vio que con Ángela Quintas

Voz 1 00:13 sabiendo del año

Voz 3 00:29 buenos días y bienvenidos una semana más había ok Isabel Bolaño su endiablada al Ángela Quintas comenzamos muy bien muy bien estoy revolucionado con me he acordado mucho el programa que hicimos el año pasado de de la primavera como Nos cambiaba el cuerpo y no no mira afortunadamente no enamorada de lo que estaba pero tengo el cuerpo del revés me volveré a escuchar el programa del año pasado más seguir todos los consejos pedimos para estabilizar emocionalmente y nutricionalmente nuestro organismo no he podido resistir a rescatar este momento esto de la semana pasada lo que pasa que han pasado tantas cosas elecciones y todo que parece que hace una una barbaridad de tiempo de la portavoz del Gobierno Isabel Cela cuando anunciaba que le bajaban el IVA al pan integral escucha por favor

Voz 4 01:13 en relación a lo último a lo de la norma del PAN efectivamente hay un tipo de pan que antes era el pan e ordinario no paran creo que se llama así no yo creo que es el pan es tan común como es de Chad sí claro es normal no hay nada anormal sea ya es deseable que es de verdad eh

Voz 3 01:39 hay tantos panes ya que no vamos ni la ministras aclara si el pan común el pasado más JAXA madre au que pasa aprovecho para recordar que tenemos un magnífico programa día porque allí cómo está hoy en el que hablamos los de la nueva ley del PAN y aprovechamos de hecho para que tú nos contarás en qué consiste el de masa madre el pan integral cuál es la diferencia como cuál es la composición de cada uno así que quien tenga dudas ministra incluida por favor que se que

Voz 1 02:19 Mccain manda Cell quién es quién

Voz 5 02:34 que la cuál es la comida más rara que has probado

Voz 3 02:37 mira cómo se por dónde vas así no me dio un poco el plumero de bien poco el primera te voy a decir que un gusano

Voz 4 02:43 que lo probé en A Vivir que

Voz 3 02:47 Burke Jones metimos Salguero con en la boca perdón esta pregunta no vale porque tú buena vivir ya lleva su madre de probar cosa rara claro es un ciudadano de a pie no has tenido la oportunidad sabes que yo no siempre lo voy a intento escaquearme siempre que puedo cuando la cosa no pinta muy bien pero ese día que había gusanos Burque emitió una cucaracha e Broncano emitió usan metió Musampa pues fíjate más asqueroso por saber que eran gusano porque realmente nuestras no sabía sabía un poco como a palomita entre palomita hay Vicky crujientes sabe si es cuando ese esa es la Vecilla de la del maíz que se queda en la palomita así pues esa sensación todo estaba más por saber que era un gusano pero no realmente porque supiera mal pues ha sabido muy bien por dónde y claro no parece que tenga nada para no quiero que hablemos de insectos el alimento que promete revolucionar nuestra alimentación al menos la occidental donde no estamos todavía estaban acostumbrados a incluirlos en los platos de cada día existen más de mil seiscientas variedades catalogadas en el mundo de insectos y más de dos mil millones de personas en el planeta los consumen de manera habitual no esto qué te vas de viaje y pruebas un escorpión a nosotros aún nos parece pues es un poco raro y no estamos al nivel de países como Tailandia México China Japón pero tú lo has dicho en alguna ocasión para ellos también es una gamba raro claro que comamos gambas o percebes erizos erizo de mar por ejemplo de mar en Radio Barcelona Nos escucha Isaac P tras que es una de las personas diría yo que más sabe de insectos comestibles en España viene de una familia de comerciantes de toda la vida del mercado de la Boquería en Barcelona en dos mil tres precisamente allí comenzó a vender insectos creando la primera tienda de insectos de toda Europa ahora publica un libro precioso con Planeta que tienes delante que se llama comer insectos buenos días antes de empezar vamos a acepte la pregunta del millón que nunca claro seguro que nunca de la nexo a qué sabía uno insecto si hay mucha diferencia entre unos insectos y otros porque yo sólo proveerse si no no te puedo decir no sé si hay más variedad

Voz 2 04:48 por supuestos tendría que decir que cada insecto igual que cada carne o cada pescado tiene su propio sabor entonces siempre es un error que todos cometemos y todos hemos cometido buscamos algo que se parece a gusto apoyo no le gusta apoyo el Grillo tiene Grillo si os voy a decir que que evidentemente hay un Tabuyo Un factor cultural que tenemos que vencer la primera vez por eso nos queremos amarrar a algo que no recuerde algo anteriormente consumido

Voz 3 05:13 creo que tú empezaste Isaac a comer insectos un poco de casualidad lo cuentas en el libro y además lo hiciste por todo lo alto con una tarántula que que no es una hormiguita pase desapercibido en una tarántula

Voz 2 05:24 ningún caso estaba en mis planes pero el año noventa y nueve por un viaje absolutamente turístico en una recóndita región del Amazonas nos quedamos a echar un golpe de mano porque me han tenido un problema es la visan proto unos unos depósitos y cuál fue nuestra sorpresa que en cuanto como agradecimiento al cabo de cuatro cinco días debe estar colaborando con ellos no pasaron una una tarántula sí sí como oye gracias a unos sabes echado un golpe de mano absolutamente interesados nosotros hemos jóvenes viajamos muchísimo y hoy estos estos señal pues tienen un problema no tenemos la vuelta cerrada da igual nos quedamos aquí cuatro-cinco días queremos ir al al norte los suspendidos nos quedamos ahí echando la mano claro es a esta barbaridad anula los miramos aterrados me yo pero pero bueno Nos nos nos hacían andando diremos una ofrenda porque es una palabra demasiado grande para lo que nosotros realmente hicimos pero pero vimos que que que no es la teníamos qué comer que no vas a Janda no

Voz 3 06:22 para ello según Banja sí sí claro

Voz 2 06:25 yo vengo como bien decíais de Familia comerciante nosotros vendemos setas en el mercado de la Boqueria hace tres generaciones somos inquietos

Voz 6 06:31 viste negocio hay Beatles que tiene negocios en uno todavía no todavía no

Voz 2 06:35 te prometo que todavía no pero claro vayamos donde podamos metemos la nariz pasea entendemos que que que cuando vienen gente al alemanes a nuestro puesto nosotros aparte de setas tenemos un pequeño homenaje a nuestro abuelo que el vendía muchos caracoles y continuamos vendiendo caracoles vienen los alemanes y se hacen fotos con los sacos de caracoles de escenarios están locos vendiendo caracoles claro entendiendo ya este pequeño factor cultural cuando nos lo pusieron delante de los ojos nos asustamos pero no es la terminamos comiendo claro no es la mejor manera no lo recomiendo a quien está empezar empecemos Prado pequeño un gusanillo

Voz 3 07:09 cómo empecé yo no por supuesto esos la madera

Voz 2 07:12 lógica hoy he vencido el tabú voy a aprobarlo el cien por cien de gente que lo prueba vivencia ese lo que decíamos tabú factor cultural a Ascó podemos poner el título que una vez lo ven y lo prueban el el la respuesta unánimes oye pues no es tan tan malos claro

Voz 3 07:30 para lo que unos imaginaba claro es que si esto

Voz 2 07:32 hubiera malos ya no los comercializa haríamos nosotros estamos vinculados con el con con la venta restauración ya consumidor final hemos sido pioneros innovadores con muchísimos productos y el insecto ha sido uno más sencillamente era claro la gente cuando el Scorpio novela Tarántula no no no no te asuste es tranquila empecemos por el gusanillo por el Grillo Gilito tostado que no le quede nada en su interior que sea la parte exterior lo contamos con un poco de sabor a que eso sabor barbacoa ya hemos perdido el miedo que es lo más importante ahora ya tengo vamos a aprobar unas cuna Jonas en postres en cóctel una hormiga cítrico en una ensalada un grito mole espectacular de Tailandia encima de una ensalada de un primero con un consomé es que es es una pasada podemos utilizarlos lo que decíamos desde coctelería hasta postres como quieras combinan bien y son sabroso

Voz 3 08:23 es que lo vendimos también que hay ganas a tu cuenta es un libro que ha viajado por todo el mundo buscando el saltamontes perfecto o la hormiga más sabrosa y cómo se sabe si es una buena hormiga o no esa me refiero porque claro tendrá que haber probado muchas para saber si estás la hormiga más sabrosa

Voz 2 08:39 mundo unos nos decía metal no no al contrario en los otros viajamos a otros países el ochenta por ciento de países del mundo las consumen bien viajamos allí por ejemplo de México tienen catalogadas quinientas veintitrés especies sólo en Méjico de México nosotros vendemos seis ocho por decirlo así llegamos a los países de ir reuníamos el top de consumo los tres más consumidos los tres más sabrosos los tres más gustosos de Méjico El Chapo Lin indiscutiblemente de Tailandia pues aparte de la tarántula el escorpión que todo el mundo te pide también traemos un escorpión más pequeñito amarillo ideal para para para hacer frito en brocheta o como quieras de China pues aparte de estos de estos que traemos de Tailandia de México buscabas los dos mejores la hormiga Colonna como no de Colombia

Voz 3 09:27 la hormiga Colonna está por todas partes se por lo que veo

Voz 2 09:30 la zona de Colombia es una variedad muy parecida a la hormiga chica Tana de de México es aproxima es una una hormiga super inteligente que que que ya le

Voz 3 09:40 la connotación éste va a dar más pena comérsela

Voz 2 09:44 a más además va muy vinculado a nuestro otro negocio porque ella con las patas coge coge simiente para que nos entendamos lo digo porque es son esporas que después Arak activará ella sale llena de huevos da un nido donde montará su nueva colonia al en el en las patas acogido esporas de setas ella plantará setas que es como alimentará a las hormigas obreras al principio una que es es una es muy curioso muy curioso

Voz 3 10:12 Isaac y te pregunto también Ángela nutricionalmente los insectos como son merece la pena comérselo bueno yo desde mi punto de vista digo que merecen mucho porque son proteína son proteína tienen fibra tienen minerales son baratos son fáciles de cultivar sea fíjate teníamos un dato que era que para producir un kilo de carne de vaca se necesitan ocho kilos de pienso sin embargo eh veintidós mil litros de agua pero para producir un kilo de carne de insectos necesitan solamente dos kilos de pienso pues ha es barato

Voz 2 10:41 pasado también me acuerdo de hecho casi todo el mundo nosotros en el dos mil tres fuimos la primera tienda de Europa después de esto han empezado saliendo pequeñas pequeñas empresas uno que que cultivaba uno que hacía uno que da eh están profundizando de Salva haremos El Mundo el alimento del futuro oye no nos queremos poner debajo de esa bandera pero no podemos obviar que nutricional

Voz 3 11:02 está ahí no tiene un alto valor proteico

Voz 2 11:04 estamos en una sociedad que no necesitamos de momento este alto valor proteico pero sí es estudia hable de montar una granja en las zonas donde sí lo necesiten de hecho la segunda vez que que que yo tuve contacto con los insectos yo corría en moto el equipo con el que corría va a los mandó hacer unos entrenos en en Marruecos y en Mauritania para prepararnos para el Dakar del dos mil uno que que que corrimos hay y cuando llegue vamos a Mauritania de una plaga de langostas y nosotros no podíamos entrenar porque cuando íbamos con la moto a toda velocidad campaban por todas partes porque era nubes alucinantes claro yo a partir de ahí me llega a las manos un reportaje que dice oye la FAO dice que sobre todo que las que hacen primero evitas que si te coman la cosecha segundo cuando hayas terminado con la cosa ya las tendrá secas y tendrán un alto valor nutricional del que puedes aprovechar te Tu Despensa claro es una maravilla que que decías ha pues que bueno

Voz 3 11:59 idean hizo aquí si tiene muchísimo sentido

Voz 2 12:02 estuvimos en Nueva York colaborando con una con una exposición que hicieron ahora hace poco el presentador decía desde que descubrí los insectos veo que con esto podemos salvar el hambre del mundo invertido decía desde que los descubrí en el dos mil trece yo pensaba nosotros los los los morimos y los más o menos comercializados desde el noventa y nueve oficialmente desde el dos mil tres tío pero claro la gente se lo ha comido lo ha visto no queremos ponernos debajo de la bandera de los súper Food vital que son comidas muy interesantes pero no queremos es que This con ese cartel vendemos setas muy ricas vendemos insectos muy ricos vamos Ello qué haces una cena con colegas por encima de la mesa risas uno seguro que los vio en México el otro seguro que los bien Tailandia el otro actualmente seguro que vio un reportaje en la televisión con los consumía la gente va perdiendo Olmedo los prueban que decíamos unánimemente guau están rico

Voz 3 12:55 las redes

Voz 2 12:57 es que no son son son anécdotas de de lo que hemos vivido claro ahora nadie se asusta delante de la parador de nuestra tienda en el mercado pero en el dos mil tres claro no habían

Voz 3 13:08 caras de la gente no claro

Voz 2 13:11 estable mente sino los vídeos que hubiéramos hecho con la gente la primera vez que los prueba bellas el grupito vendidas el el modesto oye que me recomiendas para aprobarlo primera vez venía él el el valiente del grupo

Voz 3 13:24 cómo se el escorpión y Bosma

Voz 2 13:27 si quieres si quieres Valente Bonet tener repite

Voz 6 13:29 primera vez pero pero lo veías no

Voz 2 13:32 pues el sabor me parece que por la textura sé Ciencias de ahí aparece la idea del libro no de los mil consejos recibidos de la tenemos muy próxima nosotros una recetas maravillosas de Becky auto en que hace unas fotos descomunales igual cuatro recetas fáciles para que todo el mundo más o menos vaya perdiendo el miedo y se abrió la puerta a los insectos

Voz 3 13:55 y en este momento la legislación española permite vender y criar insectos para el consumo alimentario sin restricciones no

Voz 2 14:01 si los últimos cuatro cinco años ya era una una cosa cantada veías Francia que ya aplicaba total tolerancia hacia cinco seis años Bélgica Holanda también países del Este estaban habiéndolo absolutamente yo era una cosa lógica que tarde o temprano se se normalizar

Voz 3 14:17 Isaac tu de hablabas de recetas porque en el libro aparte de contar todo esto que nos está contando incluye es un recetario que además es interesante porque divide es por tipos de comida no por eh aperitivos snacks entrantes principales postres que es mi favorito porque hay una chocó escorpión bebidas eh incluso yo te diría que para alguien que no sabe lo que no se atreve parece todavía muy extraño nos propusiera al menos una receta unos dijeras cuál es tu favorita

Voz 2 14:45 era una de cada una de esas comidas siempre cosas fáciles lo que decíamos que no se busquen algo ya conocido a el Choco Escorpión mola mucho irse además tienes una fuente cita de estas de chocolate aunque sea pequeña de juguete de los niños es divertido porque Löwen lo tú estás le das una brocheta será en pie que no sea una comida más seria asentada todavía es más divertido a cada uno de los invitados les das una brocheta con el escorpión y vete en la punta de chocolate mojada chocolate a disfrutar entre hilo acaba de sacar del horno está crujen Tito eso ya lo tienes por un lado la que está espectacular también con la fuente de chocolate es la hormiga Colonna de Colombia hay un grillo pero ya los para los estudiantes de segundo curso a que es el grillo mole que es de Tailandia que tiene maño como el Dido como el dedo meñique y además es macizo tiene existencia así bastante Carney que digamos pero su sabor es buenísimo muy rico muy rico muy rico es lo de siempre si vence el miedo y el tabú te vas a sorprender porque te aportan algo más estamos en un país donde la gastronomía es descomunal en España se come come como pocos sitios en el mundo pero bueno factor divertido vamos a poner lo que decíamos desde una desde un margarita con el gusanillo desde la ensaladilla le puedes añadir cualquier cosas desde el partido lo de hoy por la noche unas palomitas con con con cuatro los chavalines desde lo más gourmet emulando a un caviar con las hormigas de con las huevas de hormiga roja mexicanas incluso salte Adas un poco más de guía en la sartén son una maravilla eh un manjar

Voz 3 16:25 a las también tenemos

Voz 2 16:27 hemos puesto un plato que nos ha generado mucho problema claro en España no se puede decir la palabra

Voz 7 16:32 ella salirse de de de de de los cánones establecidos señores nuestra gastronomía un

Voz 2 16:39 sólo juguemos los insectos nos pueden llevar a eso un complemento a nuestra dieta habitual

Voz 3 16:45 cuando la gente va a comprar a vuestro puesto me imagino que les diréis como cocinarlo no porque si no te llevas a casa este dices o como plasmarlo cómo prepararlo no

Voz 2 16:53 siempre damos recomendaciones no son para nosotros ha resultado fácil lo que decíamos hace tres generaciones que vendemos setas en el mercado de la Boqueria estamos acostumbrados fuimos pioneros con mucha setas que no se consumían hace veinticinco hace treinta años y que ahora son lo más normal del mundo siempre hemos dado mucho consejo y eso que nos gusta que el cliente de hecho cuando abrimos en el dos mil tres yo una persona que ve enero fue Mi abuelo vino un señor de unos ochenta y tantos años que me recordó muchísimo me abuelo me dice os compró setas de toda la vida ideal que habéis empezado con lo de los insectos me genera curiosidad que me recomiendas yo pensando este señor que su cultura sus ochenta años su padre su abuelo nadie comió insecto dos porque los vendemos porque confía en nosotros porque él hemos venido setas muchos años viene con toda la curiosidad del mundo como si fuera un adolescente descubriendo un mundo dice usted que puede aprobar pues le dimos dos tres cosas irán me parece que cobramos para que el años por de la ilusión que nos dice mire dijimos cuéntenos lo divino al al al cabo de pocos días hijos dijo que había trastocado la familia como el abuelo de ochenta años más vacilando la los queridos

Voz 6 17:58 los reprobado y vosotros no nos quedamos parados

Voz 2 18:02 mira mirado el señor que que que pues sí

Voz 3 18:07 antes de terminar para hacernos una idea antes has mencionado que ella Ángela también lo decía que son baratos por eso también es una opción respetuosa con el medio ambiente y bueno que va en el camino la alimentación sostenible como de barato para hacernos una idea y sobre todo qué cantidades se manejan por ejemplo a mí me ha llamado la atención una receta que aparece en el libro de tortilla de grillos que no sé si lo cierto pero a mí me recuerda un poco a las tortillas de camarones por ejemplo que se comen en Andalucía para hacer tortillas de grillos cuando grillos necesito

Voz 2 18:35 con un paquete Tito de unos quince gramos no estemos cunden muchísimo a te da para tres cuatro personas sin ningún problema y el paquete valdría cuatro o cinco euros aproximadamente

Voz 3 18:47 hasta entonces es barato barato todos

Voz 2 18:50 es una tarántula o algo más complejo todos rondan estos precios chavalines que tienes perfectamente para escalar con las palomitas y hacer un aperitivo divertido para que lo pruebe esa venal de cuentas no te vas a hartar de insectos pero si vas aprobarlos a apreciar su sabor a compararlos con otros rondaría eso de tres euros a cinco euros los paquetes más o menos habrá que pagarla por supuesto unos animo y en nuestra web de CNN ex podemos encontrarlos sin problemas

Voz 3 19:17 Petra es experto en insectos comestibles y autor del libro comer insectos de la editorial Planeta que tiene unas fotos la verdad que muy bonita que sea a pesar de este insecto es como que ya han las fotos simple te apetece comer lo te apetece por lo menos probar el plato no lo que tú decías romper esa barrera gracias por haber estado en envío que cumpla

Voz 5 19:35 gracias a vosotros hasta luego

Voz 1 19:47 hoy

Voz 0187 19:54 hoy tenemos con nosotros a Sara Tavares ella es directora de forma entrenadores personales vamos a hablar de algo que yo creo que todos tenemos en la cabeza en algún momento que es si funciona o no funciona la operación bikini hola Sara cómo estás a y sobre todo por las fechas que estamos en claro es que ya viene el calorcito los meses estos nos quitamos el abrigo y no se ha dado cuenta que que ha pasado durante el invierno

Voz 8 20:20 que hay el brazo hay tal pues hoy operación anti bikini porque eso no no

Voz 9 20:26 bueno te puedo contar una cosa que me paso hace tiempo que te vas a morir de la risa yo creo que los oyentes también venga mira hace tiempo me llamó una señora para pedir información a Centro de Entrenamiento Personal yo creo que la gente que lo pasado muy de la risa llama índice o la perito pedí información porque en tres meses tengo un evento muy importante claro a ti te dicen tres meses un evento muy importante tengo que estar bien en tres meses par es muy importante muy yo clado yo que pienso pues o en una boda puede pensar una boda o en una competición mi cabeza se fue hacia una competición porque como era tan urgente y me lo decía muy seria me decía tengo estar bien en tres meses pero yo digo Tecnocom un control de competición yo que sea cualquier cosa yo ya pensando en el entrenador al que iba a derivar para para este objetivo de repente me dice mira es que en tres meses me voy a ir a la playa

Voz 8 21:21 te lo juro esto es real hombre ya no pero

Voz 9 21:25 se dejen de un evento muy importante muy importante y tengo que estar bien para tres meses yo claro ya de repente le digo llegan una lesión de una competición algún control cuando soy control hacia tuvimos entrenamiento cuando tiene el control dice no no es que dentro de tres meses me tengo que ir a la playa Chan chan yo creo que eso es algo que que ya empieza a imperar desgraciadamente muchas mentes de las personas que a lo mejor no están escuchando dos

Voz 0187 21:52 por qué no funcionó la operación bikini Sara que no merece la pena pegarnos este de repente reciben a hacer deporte pero solamente esos tres meses luego ya cuando

Voz 9 21:59 lo pasé el verano lo dejo es que además este lo que vamos a hacer tuyo está muy bien porque repercute en lo mío repercute a lo tuyo en lo mío en tres meses te da apenas tiempo si tienes un entrenador personal aprender bien la técnica de los ejercicios lo primero hay gente que aprende muy bien la técnica de los ejercicios coordinada hoy gente que de repente te coges yo tengo clientes que les enseñan una un minuto lo a lo mejor cuando de qué alegría mira qué bien vamos a poder evolucionar muy rápido pero la gran mayoría de la gente no tiene una consciencia corporal sobre todo aquellos que no han entrenado nunca que son principiantes entonces tienes que adquirir esa conciencia corporal asumir tu esquema corporal cómo cómo funcionan hay veces que la gente le dices mano derecha o de Derecho se quedase se quedan pensando les cuesta al principio sea pero el mar de coordinación básica problema si si si esa coordinación cuesta adquirirla a unos más que otros en tres meses en un mes seguro vamos por por muy coordinado que se has tienes que aprender a hacer bien la técnica de los ejercicios punto uno punto dos fisio lógicamente el cuerpo responde a estímulos genera unas adaptaciones

Voz 0187 23:12 en tres pero eso es lo que te iba a decir eso no pasa de la noche a la mañana eso es en tres meses tu pues evidentemente mejorar si pasas del sillón

Voz 9 23:20 Paul

Voz 0187 23:21 a moverte algo basando tal puesto un Honda Civic cuanto más sillón ball hayas hecho de levantarte a bajas a atara vale pero

Voz 9 23:30 en el cuerpo necesita un tiempo mínimo tres seis meses para conseguir algunas adaptaciones esto no es corriendo y luego otro tema que lo haga una famosa no es ciencia esto es fisiología cualquier persona puede consultar un manual de Fisiología cogerlo ver que el organismo ante diferentes estímulos genera adaptaciones que unas adaptaciones esto es como un huerto tú plantas semilla himno en el momento de echarse ella regar la aparece en una dan ahora estoy lleva un tiempo el organismo Office lógicamente

Voz 0187 24:06 pero entonces no hay gente que puede decir bueno total Si ya que quedan tres meses luego voy a parar otros tres pues ya empieza después de verano claro si eso suele pasar no empieza nunca os invito por eso digo que como después de verano ya total tengo las Navidades en el al final siempre en una excusa para no va va sí que empiecen a mí me parece fenomenal otra cosa en la gestión de expectativas que hagan porque claro tú puedes empezar ahora pero si tú de generar unas expectativas que son conseguir el cuerpo de tal famosa porque tal famosa hecho tal cosa pues claro eso sí que es un problema no te puedes presionar también no acaba asustado evidente

Voz 9 24:42 ante y luego si haces no aprendes esa base que es la técnica de los ejercicios te pones a pasar de la nada al todo el riesgo de lesión se multiplica por muchísimo

Voz 0187 24:54 claro porque yo siempre esas hablo de las agujetas no que la gente asocia lo de bueno y tengo ojeras es que lo estoy haciendo

Voz 9 24:59 que él en un baño no claro evidentemente eso es una creencia popular que la debemos de erradicar hay que entrenar bien las agujetas no son sinónimo de entrenar mejor más bien todo lo contrario entonces por favor tengamos calma gestionamos bien las expectativas eso es importante porque como vemos mucho en Instagram cómo entrenan otros otras que hacen si ella si ellos se ponen a hacer operación bikini pues venga yo también entonces luego llega la gestión de expectativas quiero ser como otro que no soy yo y como no llego me frustra lo dejo eso ya te te pasará con las dietas

Voz 0187 25:36 con la dieta pasa exactamente lo mismo sobre todo que si tú de repente no has hecho nada duro a tu dietas un caos con métodos comes todo lo que quieres y de repente decides que llega el momento de bajar peso de aquí a verano posiblemente no te dé tiempo necesita es bajar mucho tiene mucho peso en muy poco tiempo y al final vas a recurrir a algo que no sea saludable pues a cualquier dieta milagro a cualquier cosa que te haga perder agua al que te haga perder masa muscular a los batidos claro que tu metabolismo basal cae en picado y que es uno de va a servir absolutamente para nada entonces no será mejor decir bueno a lo mejor este verano me lo pierdo voy a llegar lo mejor posible pero para el siguiente ya voy a estar fenomenal y además lo voy a mantener yo creo que en eso consiste no en sobre todo que sea algo que vaya a mantener en el tiempo claro la palabra sostenibilidad claro total

Voz 9 26:21 de qué te vale hacer una cosa y luego la vas a abandonar evidentemente la abandonó tras los resultados seguirán probablemente irás en cuando de tu salud lo de los batidos de Touch ahora a ti no te lo ha tirado lo dicen porque si vamos yo no soy nutricionista no tengo una idea pero sí que lo oigo Cincinnati

Voz 0187 26:38 o es que cada vez hay una cosa que está de moda de repente está de moda los batidos es la semana que viene estará de moda la dieta de las fases lunares y al final lo que busco son resultados muy rápidos en un tiempo muy corto lo de las Galletas ahora unas galletas en teoría también que han sacado que son unas galletas estupendas en un cuerpo estupendo

Voz 9 26:55 en periodo entonces claro van agarramos excusas vamos cogiendo escusas oh vamos cogiendo milagros para que para conseguir lo que queremos en poco tiempo y eso no funciona así

Voz 0187 27:05 además es que esté peso que tú te has puesto no te has puesto

Voz 9 27:08 sí

Voz 0187 27:10 no has ido a elegante me acosté delgada me levante con sobrepeso entonces ese peso lo tendrás que ir perdiendo poco a poco sobre todo para que lo que pierdas sea grasa y que tu masa muscular no se había deteriorada in siente y más es deporte pues ya será la combinación perfecta los queman grasas II no podemos preguntarnos hilos diurético Si los batidos de Eto o no habrá nada que me pueda yo tomar mixto vaya más rápido entonces la pregunta eterna ya celebrarlo quiero acelerar lo hacerlo lo más rápido posible no esto al final es insostenible yo estoy en contra de la operación bikini pero no sabes hasta qué mundo pues nada yo creo que podemos empezar no siempre empezar es bueno empezar espero que no nos pongamos o sea que si no llegamos a este verano pues no pasara nada empezar es lo tenemos que mantener ya llegaremos al año que bien lo importante es encontrar un sistema sostenible aprenderá a comer llega nuestro por eso deja luz saludado Le que podamos mantenerlo que llevemos una alimentación adecuada que hagamos un entrenamiento que no salgamos que no duren hasta las pestañas porque yo si salgo de un entrenamiento así yo no vuelvo más te digo yo que Ito igual no no de imagínate que entrenamos sales que sale como los Playmobil como digo yo sin poder tengo no vuelves entonces lo que estamos aquí tanto en tu campo yo creo que como el mío es una sostenibilidad de adherencia claro es

Voz 9 28:28 es esa es la clave del éxito no la operación bikini

Voz 0187 28:31 pues nada a aquel que está empezando que esté pensando en ponerse a hacer la operación bikini que no cuente el tiempo sino que lo vea como un cambio definitivo que va a mantener a lo largo del tiempo y que va a ser mejor para su salud te parece si terminamos para esto

Voz 9 28:44 genial me parece genial de aplaudo todo a tope Un

Voz 0187 28:48 eso gracias por estar en Be OK Un besito gracias

Voz 9 28:50 de tal luego hasta luego

Voz 11 29:00 ah es

Voz 3 29:15 Ángela yo siento terminar todos los programas así pero me da la impresión de que si siempre tengo la tentación de ponerte el reto habrá que hacer una tortuguitas de anillos no saltamontes lo arte y ahora me toca me bueno tú las cocinas y yo las pruebas invita a casa comer tortilla perfecto volvemos en un par de semanas estamos en la aplicación de la SER en Cadena Ser punto com plataformas digitales y a ver qué me traes a ver cómo estás dentro de dos semanas a ver si ya se me ha pasado la revelación primavera

Voz 12 29:51 nada

Voz 13 30:37 vea hijos

Voz 12 30:58 no

Voz 14 31:08 luego ya que hay