Días en rojo

Voz 3

00:00

siempre he vivido en números rojos quiero decir mirando en el calendario los días festivos de todos estos números el mar Rojo era el primero de mayo vaya a tiempo ahora pasa sin pena ni gloria y eso que ambas las acumuló en cantidades insoportables qué retoño de la clase obrera iba figurar se que el Día Internacional de los Trabajadores con sus pancartas en letras claras sus pegatinas el jersey de lana o echando a perder el cuero de la chupa los megáfonos de manos de Calero palizas por encima de todo aquel paseo triunfal y mañanero bueno por el corazón de Barcelona de la ciudad de cada cual el volver corriendo un poco de la policía hay otro poco con la prisa de poner la tele para ver qué decía el telediario y así sumergirse uno en el en la emoción de oir los nombres de todas las capitales del mundo invocada una una de manifestación en manifestación Berlín París Mexico DF Yakarta según esa correlación en personas de carne y hueso con aquel viejo fantasma que recorría manifiestos y consignas quién iba figurase que todo ese sueño diurno programado cada año no iba a comer una rosca al lado de los Fermines porque hoy un Primero de Mayo es menos noticia que el siete de julio cambia el poder de los números y cambie el poder de las palabras la conmoción del una del mayo la tiene ahora el ocho de marzo en estos los números no traicionan las palabras son más resbaladiza imagínense yo creía que mi sentimiento se llamaba conciencia de clase y ahora resulta que la gente le dice orgullo de barrio hemos pasado de la conciencia el orgullo de modo que lo que antes era comprender ahora es vanidad para rematarlo también hemos pasado de la clase al barrio lo que antes era explotación ahora es territorio no sé porque me hice letras