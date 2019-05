Tortilla de grillos o crema de gusanos: los insectos han llegado para quedarse

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 2 00:17 aquí bien pero

Voz 0159 00:31 que la cuál es la comida más rara que has probado mira cómo se por dónde vas final sembrado un poco el plumero no era te voy a decir que un gusto

Voz 0187 00:40 no

Voz 0159 00:40 que lo probé en A Vivir que Burke Jones metimos Salguero con que ganó en la boca perdón esta pregunta no vale porque tu buena vivir ya lleva su marca de probar cosas raras

Voz 0187 00:52 a pie no ha tenido la oportunidad sabes que yo no siempre lo pruebo a intento escaquearme siempre que puedo cuando la cosa no pinta muy bien pero ese día que había gusanos Burque emitió una cucaracha e Broncano se metió un sano y me metió Chambao Cal pues fíjate más asqueroso por saber que eran gusano porque realmente de nuestras las no sabía sabía un poco como palomita entre palomita hay Vicky crujiente sabe si seis cuando ese esa es la Vecilla de la del maíz que se queda en la palomita así pues esa sensación te estaba más por saber que era un gusano pero no realmente porque supiera mal pues

Voz 0159 01:25 ha habido muy bien por dónde vivo no parece que tengan nada para os quiero que hablemos de

Voz 0187 01:31 insectos el alimento que promete revolucionar nuestra alimentación al menos la occidental donde no estamos todavía estaban acostumbrados a incluirlos en los platos de cada día existen más de mil seiscientas variedades catalogadas en el mundo de insectos y más de dos mil millones de personas en el planeta los consumen de manera habitual no esto qué te vas de viaje y pruebas un escorpión a nosotros aún nos parece pues es un poco raro y no estamos al nivel de países como Tailandia México China Japón pero tú lo has dicho en alguna ocasión para ellos también es raro claro que comamos gambas ves erizo erizo de mar por ejemplo Ademar en Radio Barcelona Nos escucha Isaac P tras que es una de las personas diría yo que más sabe de insectos comestibles en España viene de una familia de comerciantes de toda la vida del mercado de la Boquería en Barcelona en dos mil tres precisamente allí comenzó a vender insectos creando la primera tienda de insectos de toda Europa y ahora publica un libro precioso cumpla Neda que tienes delante que se llama comer insectos buenos días antes de empezar vamos a hacerte la pregunta del millón que nunca te aseguro que nunca te lo han hecho a qué sabía un insecto y hay mucha diferencia entre unos insectos y otros porque ellos sólo proveerse ignora no no te puedo decir no sé si hay más variedad

Voz 3 02:45 por supuestos tendría que decir que cada insecto igual que cada carne o cada pescado tiene su propio sabor entonces siempre es un error que todos cometemos y todos hemos cometido buscamos algo que se parece tienen gusto apoyo no le gusta apoyo el Grillo tiene Grillo si os voy a decir que que evidentemente hay un Tabuyo Un factor cultural que tenemos que vencer la primera vez por eso nos queremos

Voz 4 03:07 rara algo que nos recuerde algo anteriormente consumido

Voz 0187 03:10 creo que tú empezaste Isaac a comer insectos un poco de casualidad lo cuentas en el libro y además lo hiciste por todo lo alto con una tarántula que que no es una hormiguita que pase desapercibido en una tarántula

Voz 3 03:21 en ningún caso estaba en mis planes pero el el año noventa y nueve por un viaje absolutamente turístico en una recóndita región del Amazonas nos quedamos a echar un golpe de mano porque me han tenido un problema es la visan proto unos unos depósitos y cuál fue nuestra sorpresa que en cuanto como agradecimiento al cabo de cuatro cinco días debe estar colaborando con ellos no pasaron una una tarántula sí sí como oye gracias no sabes echado un golpe de mano absolutamente interesados nosotros hemos jóvenes viajamos muchísimo y hoy estos estos señores tienen un problema no tenemos la vuelta cerrada da igual nos quedamos aquí cuatro cinco días queremos ya la al norte lo suspendidos nos quedamos ahí echando la mano y claro es guau esta barbaridad anula los miraba

Voz 4 04:06 los aterrados mi amigo yo pero pero bueno

Voz 3 04:08 los niños nos hacían diremos una ofrenda porque es una palabra demasiado grande para lo que nosotros realmente hicimos pero pero vimos que que que no es la teníamos qué comer

Voz 0187 04:19 no con algo que para ellos es un manjar

Voz 3 04:21 claro yo vengo como bien decíais de Familia comerciante nosotros vendemos setas en el mercado de la Boqueria hace tres generaciones somos inquietos

Voz 5 04:28 viste negocio hay vitales en este negocio en uno todavía no todavía no

Voz 3 04:32 pero te prometo que todavía no pero claro vayamos donde podamos metemos la nariz pasea entendemos que que que cuando viene gente al alemanes a nuestro puesto nosotros aparte de setas tenemos un pequeño homenaje a nuestro abuelo que el vendía muchos caracoles y continuamos vendiendo caracoles que lo vienen los alemanes y se hacen fotos con los sacos de caracoles de este sentido es están locos vendiendo caracoles claro entendiendo ya este pequeño factor cultural cuando nos lo pusieron delante de los ojos nos asustamos pero no es la terminamos comiendo claro no es la mejor manera no lo recomiendo a quién empezar empecemos Prado pequeño un gusanillo

Voz 0187 05:06 cómo empecé yo no por supuesto esos la madera

Voz 3 05:09 lógica hoy he vencido el tabú voy a aprobarlo el cien por cien de gente que lo prueba vivencia ese lo que decíamos tabú factor cultural a Ascó podemos poner el título que queráis una vez lo ven y lo prueban el el la respuesta unánime es oye pues no es tan tan malos claro

Voz 0187 05:27 para lo que unos imaginaba claro es que existe

Voz 3 05:29 eran malos ya no los comercializa haríamos nosotros estamos vinculados con el con con la venta restauración ya consumidor final hemos sido pioneros innovadores con muchísimos productos y el insecto ha sido uno más ella mente era claro la gente cuando ve el Scorpio novela Tarántula no nota sus tres tranquila empecemos por el gusanillo Grillo Gilito tostado que no le quede nada en su interior que sea la parte exterior lo comentamos con un poco de sabor a que esos abono barbacoa ya hemos perdido el miedo que es lo más importante ahora ya te tengo vamos a aprobar unas Cuno buenas en postres en cóctel una hormiga cítrico en una ensalada un grito mole espectacular de Tailandia encima de una ensalada de primero con un consomé es que es es una pasada podemos utilizarlos lo que decíamos desde coctelería hasta postres como quieras combinan bien

Voz 0159 06:20 es que lo vendíais también que casi casi porque tendrán gana claro ganas claro

Voz 0187 06:24 esta tu cuenta es un libro que has viajado por todo el mundo buscando el saltamontes perfecto o la hormiga más sabrosa y cómo se sabe si es una buena hormiga o no esa me refiero porque claro tendrá que haber probado muchas para saber si estás la hormiga más sabrosa todo el mundo

Voz 3 06:36 Nos decía y lo que habéis metal no no al contrario nosotros viajamos a otros países el ochenta por ciento de países del mundo las consumen bien viajamos allí por ejemplo de México tienen catalogadas quinientas veintitrés especias sólo en Méjico de México nosotros vendemos seis ocho por decirlo así llevamos a los países ir reuníamos top de consumo los tres más consumidos los tres más sabrosos los tres más gustosos de Méjico El Chapo Lin indiscutiblemente de Tailandia pues aparte de escorpión que todo el mundo te pide también traemos un escorpión más pequeñito amarillo ideal para para para hacer frito en brocheta o como quieras de China pues aparte de estos de estos que traemos de Tailandia de México buscabas los dos mejores la hormiga Colonna como no de Colombia

Voz 0187 07:24 la hormiga Colonna está por todas partes se por lo que veo

Voz 3 07:27 la luna de de Colombia es una variedad muy parecida a la hormiga chica Tana de de México es aproxima es una una hormiga super inteligente que que claro

Voz 0187 07:37 pues sí ya le pone connotaciones va a dar más pena comérsela además

Voz 3 07:42 además va muy vinculado a nuestro otro negocio porque ella con las patas coge coge simiente para que nos entendamos lo digo porque es que son esporas que después activará ella sale llena de huevos da un nido donde se montará su nueva colonia al en el en las patas acogido esporas de setas ella plantará setas que es como alimentará a las hormigas obreras al principio una que es es una es muy curioso muy curioso

Voz 0187 08:09 Isaac y te preguntan también Ángela nutricionalmente los insectos como San merece la pena comérselos Beret bueno yo desde mi punto de vista digo que merecen mucho porque son proteína son proteína tienen fibra tienen minerales son baratos son fáciles de cultivar au sea fíjate teníamos un dato que era que para producir un kilo de carne de vaca se necesitan ocho kilos de pienso sin embargo veintidós mil litros de agua pero para producir un kilo de carne de insectos necesitan solamente dos kilos de pienso pues ha es van

Voz 3 08:38 Ata perfectamente de acuerdo de hecho casi todo el mundo nosotros en el dos mil tres fuimos la primera tienda de Europa después de esto han empezado saliendo pequeñas pequeñas empresas uno que que cultivaba uno que hacía uno que da están profetizó dando de Salva haremos El Mundo el alimento del futuro oye no nos queremos poner debajo de esa bandera pero no podemos obviar que nutricionalmente

Voz 0187 08:59 que está ahí y no tiene un alto valor proteico

Voz 3 09:01 estamos en una sociedad que no necesitamos de momento este alto valor proteico pero sí es estudia hable de montar una granja en las zonas donde sí lo necesiten de hecho la segunda vez que que que yo tuve contacto con los insectos yo corría en moto el equipo con el que corría va a los mandó hacer unos entrenos en en Marruecos y en Mauritania para prepararnos para el Dakar del dos mil uno que que que corrimos hay y cuando llegamos a Mauritania había una plaga de langostas y nosotros no podíamos entrenar porque cuando íbamos con la moto a toda velocidad campaban por todas partes porque era nubes alucinantes claro yo a partir de ahí me llega a las manos un reportaje que dice oye la FAO dice que sobretodo que las que hacen primero evitas que te coman la cosecha segundo cuando hayas terminado con la cosa ya las tendrás se casi tendrás un alto valor nutricional del que puedes aprovechar Tu Despensa claro es una maravilla que que decía ah pues que bueno quizá aquí si tiene muchísimo sentido estuvimos en Nueva York colaborando con una con una exposición que hicieron ahora hace poco y el presentador decía desde que descubrí los insectos veo que con esto podemos salvar el hambre del mundo invertido decía desde que los descubrí en el dos mil trece yo pensaba digo si nosotros los los los morimos más o menos comercializados desde el noventa y nueve y oficialmente desde el dos mil tres digo pero claro la gente se lo ha comido ha visto no queremos ponernos debajo de la bandera de los súper Food vital que son comidas muy interesantes pero no queremos es que This con ese cartel vendemos setas muy ricas vendemos insectos muy ricos

Voz 0187 10:35 vamos

Voz 3 10:36 Ello qué haces una cena con colegas por encima de la mesa risas uno seguro que los vio en México el otro seguro que los bien Tailandia el otro actualmente seguro que un reportaje la televisión con los consumía la gente va perdiendo Olmedo los prueban que decíamos unánimemente están rico esto es bueno es es clara son son son anécdotas de de lo que hemos vivido claro ahora nadie se asusta delante del aparador de nuestra tienda en el mercado pero en el dos mil tres claro no había caras de no claro no habían redes lamentablemente sino los vídeos que hubiéramos dicho con la gente la primera vez que los prueba bellas el grupito vendidas el el modesto oye que me recomiendas para aprobarlo primera vez venía él el el valiente del grupo la Escorpión Escorpión y pensabas madre mía si quieres si quieres valiente porque es tener repite primera vez pero pero lo eh ya no había gente que aquí pues el sabor me parece que por la textura no sé no sé cuántos Ciencias de ahí aparece la desde el libro no de los mil consejos recibidos de la tenemos muy próxima nosotros una recetas maravillosas de Bekking auto en que hace unas fotos descomunales igual en cuatro recetas fáciles para que todo el mundo más o menos vaya perdiendo el miedo y se abrió la puerta a los insectos

Voz 0187 11:52 y en este momento la legislación española permite vender y criar insectos para el consumo alimentario sin restricciones no

Voz 3 11:58 si los últimos cuatro cinco años ya era una una cosa cantada veías Francia que ya aplicaba total tolerancia hacia cinco seis años Bélgica Holanda también países del Este estaban habiéndolo absolutamente yo era una cosa lógica que tarde o temprano se se normalizar

Voz 0187 12:14 Isaac tu de hablabas de recetas porque en el libro aparte de contar todo esto que nos estás contando incluye un recetario que además es interesante porque divide es por tipos de comida no por eh aperitivos snacks entrantes principales postres que es mi favorito porque hay una chocó escorpión bebidas eh

Voz 3 12:32 incluso yo te diría que para alguien

Voz 0187 12:34 que no sabe lo que no se atreve todavía muy extraño nos propusiera al menos una receta unos dijeras cuál es tu favorita

Voz 3 12:42 cada una de cada una de esas

Voz 0187 12:44 comidas siempre cosas fáciles

Voz 3 12:47 sí lo que decíamos que no en algo ya conocido a El Choco Escorpión mola mucho además tienes una fuente cita de estas de chocolate aunque sea pequeña de juguete de los niños es divertido porque lo buen lo tú estás le das una brocheta A en pie que no sea una comida más seria asentada todavía es más divertido y a cada uno de los invitados les das una brocheta con el escorpión y vete en la punta de chocolate mojada chocolate a disfruta hilo acaba de sacar del horno está crujen Tito eso ya lo tienes por un lado la que está espectacular también con la fuente de chocolate es la hormiga Colonna de Colombia hay un grillo pero ya los para los estudiantes de segundo curso a que es el grillo mole que es de Tailandia que tiene un tamaño como el Dido como el dedo meñique y además es macizo tiene así bastante Carney que digamos los pero su sabor es buenísimo muy rico muy rico muy rico es lo de siempre si vence el miedo y el tabú te vas a sorprender porque te aportan algo más estamos en un país donde la gastronomía es descomunal en España se come con como pocos sitios en el mundo pero el factor divertido vamos a poner lo que decíamos desde una desde un margarita con el gusanillo desde la ensaladilla le puedes añadir cualquier cosas desde el partido lo de hoy por la noche unas palomitas con con con cuatro Charlines desde lo más gourmet emulando a un caviar con las hormigas de con las huevas de hormiga roja mexicanas incluso salte un poco más de guía en la sartén son una maravilla eh un manjar

Voz 0187 14:22 harán titular también tenemos

Voz 3 14:24 hemos puesto un plato que nos ha generado mucho problema claro en España no se puede decir la palabra paella y salirse de de de de los cánones establecidos señores nuestra gastronomía eso oro juguemos los insectos nos pueden llevar a eso un complemento a nuestra dieta habitual

Voz 0187 14:42 cuando la gente va a comprar a vuestro puesto me imagino que les diréis como cocinarlo no porque si no te vas a casa a este dices o como lo cómo prepararlo no

Voz 3 14:50 siempre damos recomendaciones no son para nosotros ha resultado fácil lo que decíamos hace tres generaciones que vendemos setas en el mercado de la Boqueria estamos acostumbrados fuimos pioneros con mucha setas que no se consumían hace veinticinco hace treinta años y que ahora son lo más normal del mundo siempre hemos dado mucho consejo y eso que nos gusta que el cliente de hecho cuando abrimos en el dos mil tres

Voz 4 15:10 yo una persona que de enero fue mi abuelo

Voz 3 15:13 me vino un señor de unos ochenta y tantos años que me recordó muchísimo me abuelo me dice os compró setas de toda la vida ideal que habéis empezado con lo de los insectos me genera curiosidad que me recomiendas yo pensando este señor que su cultura sus ochenta años su padre su abuelo nadie en comió insectos porque los vendemos porque confía en nosotros porque Le hemos vendido setas muchos años viene con toda la curiosidad del mundo como si fuera una docente descubriendo un mundo DC hasta que puedo probar pues le dimos dos tres cosas iría parece que en le cobramos para que el señor de la ilusión que nos dice mire dijimos cuéntenos lo divino al al al cabo de pocos días hijos dijo que había trasladado la familia como el abuelo de ochenta años más vacilando a la lo has querido

Voz 5 15:55 yo los he probado y vosotros no

Voz 3 15:58 estábamos parado el de mira mirado el señor que que que pues sí

Voz 0187 16:04 Isaac antes de terminar para hacernos una idea antes has mencionado que ya Ángela también lo decía que son baratos por eso también es una opción respetuosa con el medio ambiente y bueno que va en el camino de la alimentación sostenible como de barato para hacernos una idea y sobre todo qué cantidades se manejan por ejemplo a mí me ha llamado la atención una receta que aparece en el libro de tortilla de grillos que no sé si en lo cierto pero a mí me recuerda un poco a las tortillas de camarones por ejemplo que se come mucho en Andalucía para hacer tortillas de grillos cuando grillos necesito

Voz 3 16:32 con un paquete Tito de unos quince gramos no estemos cunden muchísimo a te da para tres cuatro personas sin ningún problema y el paquete valdría cuatro o cinco euros aproximadamente bueno barato y todos a no ser que sea una tarántula o algo más complejo todo rondan a estos precios un paquete de Chaplin es que tienes perfectamente para las con unas palomitas y hacer un aperitivo divertido para que lo pruebe esa venal de cuentas no te vas a hartar de insectos pero si vas a aprobarlos a apreciar su sabor a compararlos con otros rondaría eso de tres euros a cinco euros los paquetes más o menos

Voz 0187 17:08 habrá que probarlo habrá que darlo por supuesto

Voz 3 17:10 mimo y en nuestra web de CNN Sex podéis encontrar los sin problema

Voz 0187 17:14 Petraeus experto en insectos comestibles y autor del libro comer insectos de la editorial Planeta que tiene unas fotos la verdad que muy bonitas lo sea a pesar de ser insectos es como que ya han las fotos simple te apetece comer lo te aparece por lo menos probar el plato no lo que tú decías romper esa barrera gracias por haber estado de envío que cumpla

Voz 3 17:32 gracias a vosotros hasta luego hasta luego chao chao