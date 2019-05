La banda sonora para el planeta Tierra

Voz 1 00:00 todas las

Voz 2 00:03 que mundial

Voz 4 00:25 también a Montilla

Voz 5 00:40 Rafa está tu madre yo no sé si le gustara menciona es muy funky sí está claro es que

Voz 0874 00:47 pues mira si te cuento lo que vamos a hacer a las once no te lo vas a creer pero tiene que ver con madres de personas que trabajan en este programa

Voz 5 00:53 todavía no se lo digo que venga nadie más bueno esto es no ya a principios al bajo una cosa que sonaba muy rara no alguna vez a su no no vivir un ministro de DJ no un instrumento típico australiano como siempre aportando a lo viví de pequeña y bueno donde viene el nombre no de Jamiroquai tenía que algo que ver con una tribu de indios

Voz 0874 01:16 norteamericanos no exacto los irlandeses que se si será pues ya que significa tantas cosas en inglés también en el terreno de la música

Voz 1775 01:23 la música es improvisación esa es la mezcla de palabras que que pensó el líder del grupo Jay que hay para para nombrar su banda esto que sones de su primer disco un disco este año noventa y dos con el que bueno de alguna manera renovaron el panorama el funky en El Mundo no en aquellos años el éxito grande les vino poco después más o menos cuando fueron invitados a tocar en el festival de busto del año noventa y nueve uno esos conciertos que se han ido organizando para abono para conmemorar el históricos legendarios del sesenta y nueve usted se han cancelado por cierto la adicción que estaba prevista para este año cincuenta es todo todo un poco raro no porque es verdad que primero anunciaron que iban a vender las entradas a partir del veintidós de abril sale un comunicado diciendo que retrasaban no daban nueva fecha no que retrasaban la venta y al final esta misma semana pues el bueno el principal promotor o por lo menos el que ponía más dinero ha dicho que que se cancela pero lo anunciado por su cuenta y han salido el resto de organizadores diciendo que eso no es así que van a seguir adelante con el proyecto aunque ya no tengan el apoyo de ese yo te podría hace poco

Voz 0874 02:20 comenta el de Netflix sobre el festival falla que también fue un enorme fraude que estoy hace unos años tendría mucho cuidado a la hora de soltar mucho dinero por una entrada de estas estaba previsto para mitad de agosto ya estaban cerrados muchos artistas entre ellos The Killers gitana y ahora queda pues sabe que pase lo pase no

Voz 1775 02:36 está haciendo todo muy caótico bueno en eso yo creo que se parece al al original no que bueno luego fue leyenda por la parte musical pero desde el punto de vista de la organización

Voz 5 02:44 fue un desastre no tu llegas te haberlo aquel no llega a verle estas quitando yo no tenía tres años tú tampoco da bueno pero podías que esta es la noticia a la que vas a poner música a la selección no no mira la noticia es otra noticia

Voz 1775 02:57 me ha gustado bastante

Voz 5 02:58 creo que con otras noticias de El Palo no

Voz 1775 03:01 internacional de esta semana pues ha pasado bastante inadvertida

Voz 5 03:03 te te explico el Reino Unido se ha convertido en el primer gran país es

Voz 1775 03:07 lo de Reino Unido gran país algunos lo poner en duda los tiempos recientes no con el tema Brexit pero bueno es el primer gran país en reconocer formalmente el estado de emergencia climática el Parlamento británico ha aprobado una moción en la que bueno reconocen que el calentamiento global es la mayor amenaza existente para el medio ambiente pero también para cosas como la seguridad o la economía y por eso dicen hay que tomar medidas urgentes

Voz 0874 03:29 tiene que ver con esto hemos y desde que son una banda británica

Voz 1775 03:31 que este primer disco que estamos escuchando el disco se llamaba emergencia en el planeta Tierra tenía varias canciones así con mensajes de contenido social casi canciones protesta y entre ellas estaba esta que suena que se llama cuando vas a aprender alemán iban en la que hablan directamente de la complicada situación por la que está pasando el planeta y se plantean esa pregunta que a veces nos hacemos no de qué qué tipo de Planeta le vamos a dejar a nuestros hijos y esto era de comienzos de los noventa igual las cosas no estaban tan mal como ahora claro que desde entonces han ido a peor las cosas pero bueno algunos en el mundo de la música por lo menos ya ya lo veían venir incluso bastantes años antes

Voz 6 04:14 eh eh eh veinte

Voz 5 05:05 Jackson Brown en su primera época entonces primero discos si del Bono dan y setenta y cuatro su tercer disco estoy acaba ahí escuchando también sí

Voz 1775 05:13 sí a comprabas ya estás en la calle comprando discos en las tiendas Se llama antes del diluvio y es una canción que habla de cosas como bueno el regreso a la naturaleza los abusos que se están cometiendo contra la Tierra o los esfuerzos que de Jackson Brown que había que hacer para protegerle

Voz 6 05:28 muy bien eh

Voz 1775 05:34 por cierto sabes que nació en Alemania en

Voz 5 05:37 sabía base militar vamos así en Heidelberg ahí su padre militar estaba destinado allí pero es curioso porque estaba destinado allí para escribir en el periódico barras y estrellas que al periódico de de la Base Militar mira de siguiente seguro que también sabe es un montón de cosas

Voz 8 06:05 se usan cada mucho no

Voz 9 06:35 pero a eh Arda

Voz 5 06:50 le gustan buen vete cero has leído el libro que te lo recomendó en su día no me da tiempo al todo lo que me recomiendas no me da tiempo es el padre del ilustre Rufus hijo también de otro periodista por cierto Luton eh no no no Rufus claro como curiosidad yo no sabía este hizo un papel pequeñito en la serie más no no me acuerdo si bueno yo lo he leído en mi trabajo investigación semanal participó en tres capítulos de aquella serie recuerdan el hospital militar la guerra de Corea recuerdo el helicóptero que aterriza de la entrada no es verdad que este Hart digan de Planeta también entre otras cosas de los problemas del calentamiento global dice cosas como hace calor en diciembre y frío en julio cuando llueve diluvio de cien cielo venenoso pero hoy todas las mucho más irónico como siempre en en el lodo buen mucho más el de Jackson tiene un pum

Voz 1775 07:36 Tito hay más de mala leche no está muy bien esa frase que dice

Voz 5 07:39 canción de hasta Bob Geldof está preocupantemente delgado claro ponte esto desde el año ochenta y seis pues bueno

Voz 1775 07:45 después de el del We are the world

Voz 10 07:47 Bach sin normal no ha dejado pasar la oportunidad una que hacía mucho mucho tiempo que no no teníamos ocasión te voy a dar otra otra a

Voz 12 08:26 que hoy ha llovido quedes min ves ves en el poste

Voz 0874 09:17 esta no la dejó pasar lo que suena es Ben Harper el anterior como dijimos era Luton tercero dos grandes artistas los dos por supuesto aparecen en el primer y segundo CD de A vivir que son dos días es que aún se pueden comprar cuya recaudación íntegra a Pallàs

Voz 5 09:33 sin fronteras gracias Rafa que bien Pino

Voz 1775 09:35 muy natural nada forzado que viene hemos metido el aprobó efectivamente como dices el que suena es Ben Harper la canción Se llama disculpe señor he tenido mis dudas no hora de incluirla porque bueno no habla sobre el cambio climático pero es verdad también que incluye referencias directas como os toque dice de disculpe Señor el petróleo en el mar la contaminación en el aire que puede ser todo esto iban hace alguna mención también a la reacción de cambio climático con los intereses que tienen las grandes compañías grandes corporaciones no

Voz 5 10:02 si Ben Harper yo creo que nos gusta los dos creo que viene a los jardines del Botánico este verano viene viene a varios festivales más visto anunciados este verano habrá que estar

Voz 12 10:11 venga

Voz 1775 10:17 supongo aparte Ben Harper que a estas alturas estás echando ya de menos alguna referencia a una verdad

Voz 0874 10:23 toda una verdad incómoda que ese es ese documental que salió después de un montón de conferencias y charlas de Al Gore que fuera vicepresidente con Bill Clinton sobre los efectos del calentamiento global en el año dos mil seis cuando ya no tenía trabajo sabía

Voz 1775 10:38 pues de aquella histórica hay polémica derrota que que bien recuerdas tú uno contra Bush en las elecciones presidenciales del año dos mil ligadas a ella la palabras Florida no

Voz 0874 10:47 aquellos quinientos y pico votos después de aquello se ha comprometido muy seriamente con la defensa del medio ambiente Yves le dieron incluso el Nobel de la Paz pesado en días robaban cualquier

Voz 1775 10:55 bueno si puedes decirlo sí pero bueno la verdad es que ese documental que reconoce que ayudó bastante a que el tema del cambio climático estuviera en la mente de todos no por eso aunque bueno lo que viene no me gusta demasiado porque yo creo que sí merece estar aquí la que era la canción principal que sonaba en aquel documental

Voz 13 11:11 Haza tenemos libre

Voz 14 11:34 estoy

Voz 15 11:43 que se han dicho lo mismo

Voz 1775 11:59 a mí también me bueno ahí estamos no que ni fu ni fa no pero bueno yo creo que tenía que sonar no algo le pidió que pusiera algo para ese documental y ella cuenta que cuando le vio trabajando en la campaña que estaba dando conferencias ahí en primera línea de batalla pues sintió algo así como muy muy emotivo muy inspirador porque veía bueno que algo estaba demostrando que la preocupación por la tierra no es ni republicana ni demócrata Rohaní azul que en realidad es sólo verde no de ahí nació este Necesito despertar que se llevó también otro premio no fue como el Nobel pero Bono se llevó el Oscar a la mejor canción de aquel año permiso os a cerrar Pino con algo completamente distinto no de esto que era una canción conocida que se llevó un Oscar compuesta por un artista famosa para un político famoso pues vamos con otra canción de alguien que bueno en realidad es eh pues es una aficionada a la música pero la canción no estaban mira

Voz 17 12:55 me me guardé

Voz 16 12:59 eh

Voz 18 13:29 yo ya

Voz 1775 13:35 pero la verdad es que no me suena de nada no te es normal que no te suene eh quién canta se llama Diana Lin es canadiense más que cantante Bono es activista de hecho ellas conocían ese mundo porque tiene una granja en la que cría insectos que dice que pueden servir como alternativa a los pesticidas no lo describió la canción se le ocurrió cuando la ONU hizo un llamamiento para bueno para para recopilar que la gente hiciera canciones relacionadas con la Cumbre del Clima de París que era una cumbre bueno crítica para este asunto año dos mil quince bueno se amontonan algunos famosos pero también muchos aficionados como ella no dice que sólo quería hacer una cancioncilla para bueno pensando qué le dirían sus amigos a los líderes mundiales que iban a ir esa cumbre sobre si estuviera enfrente de yo no la compuso la grabó la colgó en Internet y se encontró que a los pocos días e la ONU la había puesto la anunciar en su página web junto a una foto del secretario general Ban Ki Moon bueno aquello empezó a funcionar dice bueno en cierto modo fue un éxito desde fuera hermano no curioso

Voz 0874 14:30 bueno a lo mejor es que en la bueno hay mucha gente con mucho tiempo libre para colocar fotos no para componer canciones por Internet la luego raro