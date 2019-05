'Operación antibikini': lo que NO debes hacer antes del verano

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 0187 00:21 hoy tenemos con nosotros a Sara Tavares ella es directora de forma entrenadores personales vamos a hablar de algo que yo creo que todos tenemos en la cabeza en algún momento que es si funciona o no funciona la operación bikini o la Sara cómo estás a y sobre todo por las fechas que estamos en claro es que ya viene el calorcito los meses estos nos quitamos el abrigo y nos ha dado cuenta que que ha pasado durante el invierno

Voz 3 00:46 es que hay el brazo hay el total pues hoy operación anti bikini porque eso no no bueno te puedo contar una cosa que me pasó hace tiempo que te vas a morir de la risa yo creo que los oyentes también venga mira hace tiempo me llamó una señora para pedir información a mi Centro de Entrenamiento Personal yo creo que la gente que lo voy a su de la risa llama dice hola pedí información porque en tres meses tengo un evento muy importante claro a ti te dicen tres meses un evento muy importante tengo que estar bien en tres meses para es muy importante muy entonces yo clado yo que pienso pues o en una boda puede pensar una boda o en una competición mi cabeza se fue hacia una competición porque como era tan urgente y me lo decía muy seria decía tengo estar bien en tres meses pero yo digo tendrán con un control de competición yo qué sé cualquier cosa yo ya pensando en el entrenador al que iba a derivar para para este objetivo de repente me dice mira es que en tres meses me voy a ir a la playa juegos te lo juro esto es real hombre de excedentes de ella no no pero dejen tengo una muy importante muy importante y tengo que estar bien para tres meses yo claro ya de repente les digo llegan una lesión de alguna competición algún control cuando soy control hacia otro tipo de entrenamiento cuando tiene el control dice no no es que dentro de tres meses me tengo que ir a la playa Chan chan yo creo que eso es algo que ya empieza a imperar desgraciadamente muchas mentes de las personas que a lo mejor no están escuchando a dos

Voz 0187 02:18 por qué no funcionó la operación bikini Sara que no merece la pena pegarnos este de repente reciben a hacer deporte pero solamente esos tres meses luego ya cuando pase

Voz 3 02:26 el verano lo dejo esquemas este lo que vamos a hacer tuyo está muy bien porque repercute en lo mío repercute a lo tuyo en lo mío en tres meses te da apenas tiempo si tienes un entrenador personal aprender bien la técnica de los ejercicios lo primero hay gente que aprende muy bien la técnica de los ejercicios coordinada hoy gente que de repente te coges yo tengo clientes que les enseñan una en un minuto lo mejor que tú huy qué alegría mira qué bien vamos a poder evolucionar muy rápido pero la gran mayoría de la gente no tiene una consciencia corporal sobre todo aquellos que no han entrenado nunca que son principiantes entonces tienes que adquirir esa conciencia corporal asumir tu esquema corporal cómo cómo funcionan hay veces que la gente le dices mano derecha o de derecho se siquiera se quedan pensando les cuesta al principio sea pero de coordinación Báltico problema si si si esa coordinación cuesta adquirirla a unos más que otros en tres meses en un mes seguro vamos por muy coordinado que seas tienes que aprender a hacer bien la técnica de los ejercicios punto uno punto dos fisio lógicamente el cuerpo responde a estímulos genera unas adaptaciones

Voz 0187 03:39 entre pero eso es lo que te iba a decir eso no pasa de la noche a la mañana eso eso en tres meses tú pues evidentemente mejorar Si pasas

Voz 0187 03:47 a moverte algo basando tal puesto

Voz 4 03:51 juegas y cuanto más sillón ball hayas hecho antes de levantarte además vas a más Natura vale pero

Voz 3 03:57 el cuerpo necesita un tiempo mínimo tres seis meses para conseguir algunas adaptaciones esto no es corren y luego otro tema que lo haga una famosa no es ciencia esto es fisiología cualquier persona puede consultar un manual de Fisiología cogerlo ver que el organismo ante diferentes estímulos genera adaptaciones que unas adaptado esto es como un huerto tú plantas semilla himno en el momento de echar semillas ir regar la aparece una zanahoria esto lleva un tiempo en el organismo Office lógicamente función

Voz 0187 04:32 pero entonces no hay gente que puede decir bueno total si ya que quedan tres meses luego voy a parar otros tres pues ya empieza por de verano claro si eso suele pasar una empieza nunca os invito por eso digo lo después de verano ya total tengo las Navidades claro tal al final siempre una excusa para no va sí que empiecen a mí me parece fenomenal otra cosa en la gestión de expectativas que hagan porque claro tú puedes empezar ahora pero si tu de generar unas expectativas que son conseguir el cuerpo de tal

Voz 3 05:01 vamos a por qué tal famosa hecho tal cosa

Voz 0187 05:04 pues claro eso sí que es un problema no te puedes sancionar también no acaba asustado

Voz 3 05:08 evidentemente y luego si haces no aprendes esa base que es la técnica de los ejercicios te pones a pasar de la nada al todo el riesgo de lesión se multiplica por muchísimo

Voz 0187 05:21 porque tú siempre esas habló de las agujetas no que la gente asocia lo de bueno si tengo agujetas es que lo estoy haciendo

Voz 3 05:25 lo que él en un baño no claro evidentemente eso es una creencia popular que la debemos de erradicar hay que entrenar bien las agujetas no son sinónimo de entrenar mejor más bien todo lo contrario entonces por favor tengamos calma gestionamos bien las expectativas eso es importante porque como vemos mucho en Instagram cómo entrenan otros otras que hacen si ella si ellos se ponen a hacer operación bikini pues venga yo también entonces luego llega la gestión de expectativas quiero ser como otro que no soy yo y como no llego me frustra lo dejo eso ya te te pasa ahora con las dietas

Voz 0187 06:02 la dieta pasa exactamente lo mismo sobre todo que si tú de repente no has hecho nada duro a tu dietas un caos con métodos comes todo lo que quieres y de repente decides que ha llega el momento de bajar peso de aquí a verano posiblemente no te dé tiempo necesitas bajar mucho tiene mucho peso muy poco tiempo y al final vas a recurrir a algo que no sea saludable pues a cualquier dieta milagro a cualquier cosa que te haga perder agua al que te haga perder masa muscular los batidos claro que tu metabolismo basal cae en picado y que es uno de va a servir absolutamente para nada entonces no sería mejor decir bueno a lo mejor este verano me lo pierdo voy a llegar lo mejor posible pero para el siguiente ya voy a estar fenomenal y además lo voy a mantener yo creo que en eso consiste no en sobre todo que sea algo que vaya a mantener en el tiempo claro la palabra sostenibilidad claro total

Voz 3 06:47 la de qué te vale hacer una cosas y luego la vas a abandonar evidentemente la abandonó tras los resultados seguirán probablemente irás en cuando de tu salud lo de los batidos de Touch ahora a ti no te lo ha tirado lo dicen porque si vamos yo no soy nutricionista no tengo una idea pero sí que lo oigo

Voz 0187 07:04 o es que cada vez hay una cosa que está de moda de repente está de moda los batidos de toda la semana que viene estará de moda la dieta de las fases lunares y al final lo que busco son resultados muy rápidos en un tiempo muy corto lo de las Galletas ahora unas galletas en teoría también que han sacado que son unas galletas estupendas en un cuerpo estupendo

Voz 3 07:22 en periodo entonces claro van agarramos excusas vamos cogiendo escusas oh vamos cogiendo milagros para que para conseguir lo que queremos en poco tiempo y eso no funciona así y además es que esté peso que tú te has puesto no te has puesto en poco tiempo

Voz 0187 07:36 no has ido hay gente me acosté delgada me levante con sobrepeso entonces ese peso lo tendrás que ir perdiendo poco a poco sobre todo para que lo que pierdas sea grasa y que tú masa muscular no se había deteriorada in siente más es deporte pues ya será la combinación perfecta los quema grasas que vamos al podemos preguntas hilos diurético

Voz 5 07:54 si los batidos veto Vox

Voz 4 07:57 abren nada que me pueda tomar para esto vaya más rápido entonces la pregunta eterna y acelerar lo quiero acelerar lo hacerlo lo más rápido posible

Voz 3 08:06 no sea esto al final es insostenible yo estoy en contra de la operación bikini pero no sabes hasta qué mundo pues nada yo creo que podemos empezar no siempre empezar es bueno empezar pero que no nos pongamos o sea que si no llegamos a este verano pues no pasara nada empezar es lo tenemos que mantener ya llegaremos al año que viene lo importante es encontrar un sistema sostenible aprender a comer llega nuestro por eso hereje alud saludable de que podamos mantenerlo que llevemos una alimentación adecuada que hagamos un entrenamiento que no salgamos que no duren hasta las pestañas porque yo si salgo de un entrenamiento así yo no vuelvo más porque te digo yo que Ito igual no no de imagínate que Isabel es que sale como los Playmobil como digo yo sin poder tengo no vuelves entonces lo que estamos aquí tanto en tu campo yo creo que como el mío

Voz 0187 08:52 es una sostenibilidad herencia claro es es esa es la clave del éxito no la operación bikini pues nada aquel que está empezando que esté pensando en ponerse a hacer la operación bikini que no cuente el tiempo sino que lo vea como un cambio definitivo que va a mantener a lo largo del tiempo y que va a ser mejor para su salud te parece si terminan para estar genial me parece genial lo aplaudo globo a tope Un beso gracias por estar en Be OK Un besito gracias adicta luego hasta luego