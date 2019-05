La inmoratildad de los gallegos y una plaga de procesionarias en Miércoles Santo

Voz 1 00:00 con escritor

Voz 0874 00:45 tú estabas con Íñigo Domínguez un montón de periódicos encima de la mesa te publicas libro dentro de poco de Íñigo paletos salvajes y política no

Voz 0798 00:57 es una mafia bueno las es la continuación del del libro que publica hace cuatro años de icónicas de la mafia puestos crónicas de mafia dos libros del KO

Voz 0874 01:08 editorial han tenido valor republicana no ha salido todavía pero ya hablaremos cuando esas paletos salvaje sale el el día trece es un es un buen nombre Projecte despojarle para muchas cosas bueno han hecho muchos análisis sobre los resultados de las elecciones en ninguno como el que podemos obtener de la lectura de la prensa local en esta sección la hacemos en parte gracias en buena medida gracias a los oyentes que mandan noticias de sus periódicos locales nos mandan al Whatsapp de A Vivir puestos de fotografías a la Fes comentarios es él seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve o por Instagram en arroba vivir bueno como es natural hay mucha información de las elecciones el otro día cuando estuvimos haciendo la cobertura digamos el el día que se celebrar unas elecciones yo me acerqué con con Juanjo Millás son colegio que hay aquí cerca haber votar yo comentaba lo lo mucho que me sorprendía la cantidad de monjas que se cruzaban en mi camino hombre muchos conventos por aquí por el centro dilas y las monjas pues se deben de levantarse algo así con lo cual para allá es media a las nueve de la mañana no pero pero ahí estaban todas

Voz 0798 02:15 bien yo creo que a muchas son extras contratadas por la Junta Electoral porque ya forman parte del paisaje sale traje una selección sean como son

Voz 0874 02:22 sería una salida sin monjas no claro si monjas votando

Voz 0798 02:24 sin la foto bueno pues empezamos precisamente con una noticia que nos hace temer por por esta imagen clásica no sea que la vayamos a perder porque fue esta descubren a una monja robando votos de ancianas para el PP en Bilbao eh

Voz 0874 02:41 esto es que estoy me hace mucha más gracia el subtítulo tras el incidente ha quedado prohibida la entrada de monjas al aula electoral no que si pan iban de paisano no

Voz 0798 02:53 bueno pues eso pues una monja en la residencia de la Misericordia de Bilbao pues fue sorprendida por dos apoderados de Unidas Podemos que intentaba arroba el voto porque lo que hacía que hacía dice el les pregunta bueno aquí más a votar daba igual lo que dijera la la el anciano o la anciana que cojea la de Pepis a metida no

Voz 0874 03:10 pero con la monja cazaron dos veces no

Voz 0798 03:13 al final ya la la mesa B del distrito VIII decidió que quedaba prohibida la entrada de monjas directamente de todo pero bueno extraído a la Fiscalía o sea luego ha ido a más todavía yerra había noticias de la prensa vasca no

Voz 0874 03:27 qué pregunta en la puerta suerte monja es decir Ave María Purísima responde que a lo mejor Illán pero ya había sido cazada varias veces estas maneras dice sí cazadas vejes esa misma mañana aparece entonces ya después de percibirla tomado medidas drásticas esta está en el diario SUR en exceso la mente cuatro cinco días en La Voz de Galicia el día veintinueve

Voz 0798 03:47 aquí fue una de las incidencias más curiosas del día de las elecciones que además acabó bien no que el titulares este aparece sano y a salvo el matrimonio de octogenarios de Ferreira que desapareció el domingo tras ir a votar esto es el fin de la historia porque la primera fue desaparece un matrimonio después de ir a votar no entonces pues qué paso bueno pues primitivo esa chao chao aparecieron en la salida de la autovía A ocho a la altura a la altura de Lorenza bueno no se sabe muy bien qué paso yo tengo curiosidad la verdad porque lo único que se sabe es que después de votar y a ser traslado en coche a comer aún conoce

Voz 0874 04:23 restaurante de Mondoñedo y ahí se perdió su pista esta frase puedes empezar una novela con esta tarde pero bueno apareció aparecieron aparecen profundidad

Voz 0798 04:33 pues bueno

Voz 0874 04:35 la proyectan entrecomillado sano y a salvo

Voz 0798 04:39 no no sé porque no es sano y salvo a lo mejor porque si no sé

Voz 0874 04:44 el uso de las comillas en titulares eso merecería lo mejor un espacio en este en este

Voz 0798 04:48 sí quizá es por por por hacer ver que es que es la declaración oficial de la policía que lo dicen ellos sino lo dices tú no

Voz 0874 04:56 imagínate que tu provincias esta frase y hace las comillas en el aire aparece sano y salvo ya que esa diciendo o quizá no

Voz 3 05:04 sí sí ironía

Voz 0798 05:07 a veces es muy sutil también a mí me hace gracia en los titulares cuando dices fulanito dice

Voz 0874 05:12 ahora ahora como que antes no lo decía y ahora no

Voz 0798 05:17 sí a veces las comidas son pueden ser clónicas en este caso yo creo que no es por darle un cariz oficial al asunto

Voz 0874 05:24 esa sutileza en la prensa

Voz 4 05:26 así hace un titular sobre una mujer a la que por ejemplo sacan una foto en en traje de baño en la playa no es diferente decir Juana Gómez

Voz 0874 05:39 a sus cuarenta y cinco años en biquini a los cuarenta y cinco años en Pekín si sus es que se lo puede permitir teniendo esos años a los es que cómo se le ocurre del periodismo en fin me cuesta creer que en y también en un pueblo donde hasta hace poco era tradición lanzar cerdos al barro haya pegado una subida importante el Partido Animalista y esto ha pasado lo cuenta La Verdad de Murcia pasado

Voz 0798 06:05 Ceutí es en la noticia de la verdad es el Pacma duplica sus apoyos en Ceutí el pueblo de la fiesta de marranos al barro esté también recomiendas marranos al barro e inmediatamente capturó me atención obviamente esto lo de barro en qué consiste bueno consistente en una charca de barro a seis cero seis

Voz 3 06:25 teniendo los partidos

Voz 0798 06:26 antes que capturarlos el uso en gerundio es de unos Patinir donde se venga

Voz 0874 06:31 desde periodistas

Voz 0798 06:32 en este festejo los cerdos eran engrasados previamente para dificultar el poder agarrar los lo que daba lugar a situaciones de estrés torceduras en sus miembros y lesiones que sufrían los animales durante esta fiesta fiesta entre comillas aquí también decidió entonces premio consistía en el cerdo vivo etcétera entonces el en dos mil dieciséis el Pacma el Partido Animalista pues empezó a moverse para que se acabará con esta fiesta la Consejería de Agricultura de Murcia prohibió la celebración al Ayuntamiento lo suspendido ese es sustituyó por unas pruebas deportivas ya con gente que hacían cosas Navarro toboganes obstáculos buscar objetos escondidos en fin

Voz 0874 07:07 qué bueno está bien y al final mira

Voz 0798 07:09 se ha duplicado sus votos un tres coma dos orinando

Voz 0874 07:12 lección que se puede aprender en esta historia en el guión dice que seguimos en el ámbito electoral pero este titular de Europa que es en Navarra

Voz 0798 07:19 es esto la prensa navarra Florencia eso ochocientos veinte desalojados de un local de Azagra con capacidad para cien

Voz 0874 07:25 tanto entre personas no se podría decir duplicó cuatro implicó se se se había acabado ya el el diccionario si los desalojados celebraban

Voz 0798 07:34 la fiesta denominada Día del borracho

Voz 0874 07:36 a lo mejor tampoco contaban bien entre

Voz 0798 07:39 es de preguntas que pinta esta noticia el bloque de bueno altas lo explico bueno es que este día del borracho en donde esta fiesta que veía era era la jornada de reflexión la jornada de presión El día de borracho ya había allí pues el mono pues eso el ocho veces más de la de la foro no te preguntas cuáles son los resultados en este pueblo que yo lo he mirado pues fueron PSOE novecientos diez votos Navarra Suma setecientos veinticinco podemos ciento setenta y nueve Vox ochocientos veinte

Voz 0874 08:04 ocho la artista guarro te lo mismo que desalojaron del bar no es lo Vox ciento cincuenta que estaba bueno me lo ponían a bordo y además es que no puede coincidir que que que gran personas ha pedido la comedia de este país no

Voz 0798 08:20 no podía coincidir la cifra con los desalojados porque muchos de los desalojados eran menores encima tampoco podían votaron pero es que eso

Voz 0874 08:27 menores nombrar celebrando el Día del borracho sí sí sí caben todo bueno el diario Gara mira en el diario Gara aparece poco en este resumen no

Voz 3 08:36 bueno tiene una interesante si esto

Voz 0798 08:39 siempre ven las cosas de otra manera claro y entonces aquí es muy curioso porque el titular de El día de las elecciones al día siguiente el día veintinueve era Euskalerria de Cataluña ya han evitado una Moncloa triunfa Chita no esto por qué no siempre hacen sus cálculos dice si se quita el resultado a estas dos naciones en el resto del Estado las derechas superaron a PSOE y Podemos por ciento cuarenta escaños haciendo treinta y cinco

Voz 0874 09:02 qué harían falta solamente ciento treinta pero la mayoría con lo cual estarían gobernando ahora mismo no matemáticas entonces dicen que está bien

Voz 0798 09:09 claro hice un Estado español con ambas naciones independiza Se refiere a buscar en Cataluña PP Ciudadanos y Vox ha logrado

Voz 0874 09:16 pero no se da cuenta de que somos hace a muchos no querer que se dice es caro entonces lo que

Voz 0798 09:21 es que en ese empezó que eso hace que que que que es un argumento más paradas la independencia Inma es más aún y al revés quizá Vox diga pues a lo mejor alguna idea es independiente porque hubiéramos ganado

Voz 0874 09:54 estas dos noticias me van a hacer entender muy bien algo de comentamos mucho en esta sección es el nacionalismo de la prensa local es un componente obligatorio si Periodismo es curioso que unas lagartijas sean vistas como una maldita lagartijas en un sitio dijo héroes

Voz 0798 10:10 es que duda acceso porque aquí se ve toda todo ese matiz no de de lo que tienen en el nacionalismo y el presumir de tu pueblo que esto viene a cuento de una lagartija que el titular en el correo el otro día era una lagartija procedente de Ibiza color coloniza gaste lugar gaste lugares esta ermita tan bonita es que que tristemente ya se ha hecho famosa por Juego de Tronos ya ya uno no se pueden acercar allí porque es que estamos todos masificado es un horror pero este artículo habla de una lagartija autóctona de San Juan de gasto pues que hay ha desaparecido porque alguien en los noventa soltó una lagartija de Ibiza no no porqué que es mucho más grande y ya la ha hecho desaparecer entonces

Voz 0874 10:49 eso sí al huido

Voz 0798 10:51 pido a tierra firme han se han hecho fuertes adelantaban hoy que reafirme no porque hay un pequeño un esprín ya ya sale basado en un paso a la peña

Voz 0874 10:59 que Nando una quita con la crisis

Voz 0798 11:02 con uno Standard incurriendo Palha bueno pues el el el artículo este del correo tiene un poco las Time era un poco de sentido de pérdida

Voz 0874 11:11 el pacto también contra las lagartijas vivir eso esto fíjate estas

Voz 0798 11:14 que viene aquí ahora no entonces bueno

Voz 0874 11:17 pues que te vas a buscar el Diario de Ibiza

Voz 0798 11:20 si hace unos meses claro entones completamente distinto porque el titular ya es la

Voz 0874 11:24 más lagartijas ibicencas de Gaztelu Watts no decenas de podar Chispi tu tesis resisten en la pequeña península vizcaína pese a las campañas para erradicar ni siquiera dos campañas han podido con ella es esa que deja ibicenca que sigue campando a sus anchas por eso no entonces es el toro

Voz 0798 11:40 muy curioso porque simplemente por algo con una lagartija pues uno saca que se enorgullece de ella porque es de tu pueblo o no o es una invasora que las nuestras no que quede todo porque estamos hablando de Tejas pero bueno luego ya ha superado este este obstáculo es graciosa porque luego resulta que está Lagartija ibicenca es una superviviente nata porque

Voz 0874 12:04 pero hace lagartijas que suele ser muy gorda sobrevive

Voz 0798 12:06 The con nada porque llega a practicar el canibalismo incluso como el de las de las gaviotas como dice la Ley de VICE de liar de Ibiza hice hambre desde luego no pasan no porque en las de Gazte baches tan gordo

Voz 3 12:18 sin ir y luego pues

Voz 0798 12:21 llega a tener once centímetros no sin contar la cola dice mientras que los las lagartijas vascas no pasan de los siete el tamaño importa

Voz 0874 12:29 pero mucho en Euskadi y luego

Voz 3 12:32 dice que también en en la prensa de Ibiza dice que han

Voz 0798 12:36 ha eliminado ya estos años mil seiscientas catorce lagartijas ibicencas y como si nada dice

Voz 0874 12:42 usted esta expresión es como es como si en fin oye el el la subsanación de prensa gallega que hacemos cada vez que hablamos de los periódicos locales no nacionalismos como los gallegos hay pocos digo en en el sector del periodismo no llegando un montón además por whatsapp está por ejemplo ha mandado un oyente del Faro de Vigo el día veintinueve el lunes pasado la esperanza de vida de los gallegos no tiene límite

Voz 0798 13:12 pero por primera vez la barrera de los sesenta y tres años no ellas llegan a los ochenta y ellos superan los ochenta

Voz 0874 13:19 cada persona pero yo es como siempre a hacer ejercicio de pensar que bueno pues llega este teletipo no llega a esta información no este informe en el que se dice que los gallegos y las gallegas tienen la mayor esperanza de vida ITER se reúne la Mesa de relación los jefes de sección Italia institucional como lo titula si alguien tiene que levantar la mano es decir la esperanza de vida de los gallegos no tiene límites

Voz 0798 13:42 es el momento tal reacciones a que no hay narices

Voz 0874 13:44 pero si alguien tiene que pronunciar esas parecen haber el Lugo el progreso del día veintiséis de abril otro titular también que tienen elementos muy particular sí

Voz 0798 13:54 en coche inteligente la lía parda en Lugo

Voz 0874 13:57 llama a emergencias desde el taller eso es lo que hizo el coche inteligente bueno eso dice el servicio ciento doce recibió una alerta

Voz 0798 14:07 de un accidente de tráfico en Lugo al activarse el sistema Icod de un vehículo que estaba en un taller que yo por cierto no tenía ni idea este sistema el tuyo lo tiene tu coche

Voz 0874 14:15 no sé pero supongo que será que tendrá una tarjeta SIM el coche no falla algo pues llama bueno resulta que

Voz 0798 14:20 en el taller y el mecánico manipulando yo qué sé el ordenador lo que fuera pues activó el dispositivo de que avisa de accidente entonces a la central de datos no se despertara donde este movilizó a todo el sistema Emergencias de hoy todas las ambulancias los bomberos estos hallar

Voz 0874 14:35 el taller de un pueblecito en el que no pasaba nada

Voz 0798 14:38 me dijeron bueno falsas alarmas

Voz 0874 14:41 es curioso en fin en Nueva España eh

Voz 0798 14:46 sí aquí hay una cosa que me ha llamado mucha atención este titular la administración asturiana sufre un millón de amenazas cibernéticas en seis meses que yo no sé si los hackers lean le han cogido manía a Asturias o es una apuesta pero me parece muchísimo

Voz 0874 15:00 hackers además comunidades además administraciones locales no por eso nos centramos en Asturias ya pero sin Asturias pasa

Voz 0798 15:06 es un montón de gente atacando a todo el mundo todo el rato en todas partes no

Voz 0874 15:10 si no se atacar las instalaciones antes a a pero también cebarse con Asturias es ir a fastidiar no tienen no se millón millón de amenazas no los sucesos ibérico es destacable es el diariosur también de solamente unos días si esto es un

Voz 0798 15:27 sucesor de esto existe toda de chiste de toda la vida estrella a su vehículo contra un club de alterne del que lo habían echado en Vélez Málaga

Voz 0874 15:37 sí sí o fue cuando adrede

Voz 0798 15:41 qué tal te leo el artículo dice el hombre estaba en el establecimiento junto a un primo suyo me hace gracia

Voz 0874 15:47 bueno primos

Voz 0798 15:49 cuando fueron invitados a abandonar el establecimiento que esto es un feliz un eufemismo ya lo de invitarte a abandonar en fin cuando fueron invitadas a establecimiento Sober

Voz 0874 15:58 las seis de la madrugada pero lo primero no es las seis de la madrugada a las seis de la mañana

Voz 0798 16:02 bueno

Voz 0874 16:03 eso tras protagonizar una pelea con el personal del club

Voz 0798 16:07 dividido ha decidido montarse en su coche embistiendo contra la fachada del local que ha resultado muy dañada es verdad que sea una foto Isabel vamos la local mohín completamente apoyada en Irlanda unos buenos en la prueba de alcoholemia el conductor arrojó un resultado de cero coma seis que es más del doble

Voz 0874 16:24 la felicidad para no estoy yo también lo veía venir vuelos gerundio no son nuestros en el sur se o hambre este titulares muy de Mortadelo es muy tuyo también porque

Voz 0798 16:34 no es que me puede pasar lo mismo

Voz 0874 16:38 si fuera un calco te pasa viaje

Voz 0798 16:40 pero desde Sevilla un delincuente se deja una citación judicial en el sitio en el que robó me puede pasar el el ladrón entró mediante un butrón en una administración de lotería dejó olvidado un documento del juzgado con su nombre y apellidos no temas atención que se siga haciéndolo del butrón que es lo más elemental un agujero la pared

Voz 0874 16:59 total además Butrón parece que los solemnizar un poco pero bueno nosotros agujero para entrar médicamente pero bueno pues el hombre llevaría muchos papeles y cayó o se le cayó uno a la fortuna de que fuera justo una citación judicial con su nombre con su domicilio

Voz 0798 17:13 pero tú te vas a robar con la citación judicial encima

Voz 0874 17:32 a ver en Semana Santa también es un acontecimiento que da mucho juego aún va muchos periódicos de este país se basan que si llueve que no llueve no si además ha con la selección peleas entre cofradías tipo de cosas eso

Voz 0798 17:47 me ha llamado la atención este este año

Voz 3 17:50 de

Voz 0798 17:51 en Cartagena que es una de las Semanas Santas más más conocida de España que es muy famosa y ha habido una discusión entre dos de las principales cofradías que es todo muy curioso el titular los marras critican a los cáliz que buscan el aplauso fácil buscan el aplauso fácil entre comillas entre comillas lo que es esto bueno pues primero explicaciones de qué se les acusa pero no decisivo en la que hay un lío de estos que es a él necesita uno documentarse bueno pues los marras y los Cali son dos de las cofradías las más populares de las cuatro históricas que hay en Cartagena no conocidas por su rivalidad que es como saber que un equipo huato los marras son de los de la cofradía más Raja es la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que es como la más antigua no lleve a este nombre porque el origen de relativo es porque sus fundadores sufragaron los gastos de la procesión con los beneficios obtenidos con la venta de un tiburón o conocido con ese nombre en un marrajo si además fíjate que luego los caldos viene de California que es la es que no sé si la el nombre entero porque es larguísima pero bueno es es pontificia Real Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso de El Prendimiento y la esperanza para la salvación de las almas

Voz 0874 19:03 el carné

Voz 3 19:06 entonces constituida en mil setecientos cuarenta y siete empezó con el ingreso en esta cofradía de unos marinos que venían de las expediciones en Cannes

Voz 0798 19:12 a todo esto es muy bueno bonito entonces que lo que pasar bueno pues que el el hermano mayor de la Cofradía marrajo domingo Bastida hizo un discurso dice nosotros llevamos los tronos al paso y en silencio de forma natural no buscamos el aplauso fácil el populismo se cierra

Voz 0874 19:31 es

Voz 0798 19:32 y dice con frases como ésta quiso marcar distancia con la Cofradía de California el hermano mayor de la Cofradía quién dedicó parte de su discurso de ayer por la tarde con motivo del Cabildo de las yemas a responder a las puyas alusiones realizadas el lunes Santo por los encarnados durante su Cabildo de los dátiles

Voz 0874 19:49 bueno estoy perdiendo a ver pero pero es que lo que dijo el de los dátiles bueno

Voz 0798 19:52 P pues eso todo se debe a que este año ha habido polémica por la protección de los californianos de recoger el corte de los bueno coger el cortejo el silencio del juez tanto más tarde no entonces qué pasa domingo Bastida se mostró inflexible tras insistir en que no tiene nada que dialogar sobre esta propuesta sino acatar lo dispuesto por el obispo alzó la voz hizo un advirtió denuncia que cosechó una ovación el Viernes Santo es y será patrimonio de la cofradía marrajo sino que esta noche vayan a las doce y cinco en la calle Jara que se van a enterar

Voz 0874 20:21 a a las doce y cinco Cartagena se viste de Mora

Voz 0798 20:25 ti también citó retórico a los pasos del otra cofradía por llevar la imagen a la carrera quién ha dicho que el AVE no ha llegado a Cartagena bueno mira fíjate cómo se las traen no y luego en otra al día siendo noticia arremetía contra la caverna cofrade no

Voz 0874 20:42 la política bueno de hecho mira el titular del día es en la verdad emocional

Voz 0798 20:46 si los marras se unen ante el extremismo y la secular

Voz 0874 20:49 así fíjate que pensamos en su día traer a un representante de cada una de estas dos cofradías no sábado miedo

Voz 0798 20:54 porque nunca se sabe si Pedro fíjate que estamos dando de procesiones que es Elía no parece políticos así no sé

Voz 0874 21:02 casi podríamos bueno mira si quieres primero esta el Almería

Voz 3 21:07 si éstas siguen siendo la Semana Santa el Diario de Almería

Voz 0798 21:11 no sé si lo hizo con un cachondeo o que el Miércoles Santo titula riesgo al alza por la peor plaga de procesiones

Voz 0874 21:19 yo pensaría que tiene que ver con el hecho de esa manera de denominar al hecho de que las calles sí sí sí

Voz 0798 21:25 sí pero hablando de las procesiones la plaga de profesionales que buenas altas Arucas no que además bueno no voy a decir que es la funcionaria del Pino no

Voz 0874 21:35 me fui a evitarlo no le vale James acabar con esta Sevilla bueno el diario Sevilla

Voz 0798 21:43 pese a esta noticia porque es caminar la forma más rápida para moverse en Sevilla han hecho un estudio de movilidad de cuarenta y siete mil encuestas y resulta que cómo se llega antes a los sitios andando mucho más que en bici en coche en autobús

Voz 0874 21:56 así que se iban a Sevilla está muy bien es que más me viene muy bien para lo que voy a hablar ahora con Javier Cansado que está por aquí en Íñigo hasta dentro de un par de semanas a lo mejor en Galicia por cierto sabes lo que podíamos hacer en Galicia si bien es enfrentarnos mariscada a los representantes de de la Voz de Galicia de Faro de Vigo periódicos que tantas alegrías

Voz 0798 22:16 se ve en ellas una selección también a lo mejor no

Voz 0874 22:19 no os estarán allí para defender su trabajo

Voz 0798 22:22 lo defendemos frente a tu nivel de comedia sus fieles admiradores

Voz 7 22:27 pero nada

Voz 8 22:42 a vivir que son dos días