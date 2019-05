Javier Cansado contra los patinetes eléctricos

Voz 0798 00:00 y luego pues eh llegan tener once centímetros no sin contar la cola dice mientras que los las lagartijas vascas no pasan de los siete el tamaño

Voz 0874 00:08 porque tienen mucho en Euskadi

Voz 0798 00:11 y luego dice que también en en la prensa de Ibiza dice que han eliminado ya estos años mil seiscientas catorce lagartijas ibicencas como si nada

Voz 0874 00:21 si usted esta expresión como como si en fin oye encaró el el la sección de prensa gallega que hacemos cada vez que hablamos de los periódicos locales no nacionalismos como los gallegos hay pocos digo en en el sector del periodismo no llegan un montón además por whatsapp está por ejemplo es la mandado un oyente el Faro de Vigo el día veintinueve el lunes pasadas la esperanza de vida de los gallegos no tiene Lima

Voz 0798 00:52 pero por primera vez la barrera de los sesenta y tres años

Voz 0874 00:54 no ella llegan a los ochenta ellos superan los ochenta la persona pero yo es como siempre a hacer ejercicio de pensar que bueno pues llega este teletipo no llega a esta información este informe en el que se dice que los gallegos y las gallegas tienen la mayor esperanza de vida se reúne la Mesa de Redacción los jefe de sección Italia institucional como lo titula si alguien tiene que levantar la mano es decir la esperanza de vida de los gallegos no tiene límites a ese ese momento tal reacciones a que no hay narices poner pero alguien tiene que pronunciar estas parecen haber el Lugo el progreso del día veintiséis de del otro titular también que tienen elementos muy particular

Voz 0798 01:34 un coche inteligente la lía parda en Lugo

Voz 0874 01:37 llama a emergencias desde el taller eso es lo que hizo el coche inteligente bueno eso dice el servicio

Voz 0798 01:45 todo hace recibió una alerta de un accidente de tráfico en Lugo al activarse el sistema de un vehículo que estaba en un taller que yo por cierto no tenía ni idea este sistema el tuyo lo tiene tu coche

Voz 0874 01:54 no sé supongo que será que tendrá una tarjeta SIM

Voz 0798 01:57 con se haya algo pues llama bueno resulta que estaba en el taller el mecánico manipulando yo qué sé el ordenador lo fuera pues activó el dispositivo de que avisa de accidente entonces a la central de datos no se de espectral donde este ir cuenta ese movilizó a todo el sistema Emergencias de hoy todas las ambulancias bomberos ayer

Voz 0874 02:15 sí un de un pueblecito en el que no pasa

Voz 0798 02:17 me dijeron bueno falsa alarma no

Voz 0874 02:20 es curioso en fin en Nueva España eh

Voz 0798 02:25 sí aquí hay una cosa que me llama mucha atención este titular la administración asturiana sufre un millón de amenazas cibernéticas en seis meses que yo no sé si los hackers lean le han cogido manía a Asturias o es una apuesta pero me parece muchísimo

Voz 0874 02:40 hackers además comunidades además administraciones locales no por eso nos centramos en Asturias pero sin Asturias

Voz 0798 02:46 pasa a esto un montón de gente atacando a todo el mundo todo el rato en todas partes no de dedicándose a atacar a las administraciones a entes a

Voz 0874 02:54 pero también cebarse con Asturias es ir a fastidiar no tienen no se millones Millet amenazas no los sucesos ibéricos destacables en el diariosur también lo hace solamente unos días sí

Voz 0798 03:06 esto es un suceso que existe todo de chiste de toda la vida estrella a su vehículo contra un club de alterne de él que lo habían echado en Vélez Málaga sí sí o fue cuando adrede te leo el artículo dice el hombre estaba en el establecimiento junto a un primo suyo sistema cerrado

Voz 0874 03:26 pero el primo no llevarle primo dice

Voz 0798 03:29 cuando fueron invitados a abandonar el establecimiento que esto es un eufemismo con eufemismo ya lo de invitarte abandonar en fin cuando fueron invitadas

Voz 0874 03:37 bueno establecimiento sobre las seis de la madrugada lo pero lo primero no es las seis de la madrugada a las seis de la mañana bueno

Voz 0798 03:43 eso tras protagonizar una pelea con el personal del club el individuo ha decidido montarse en su coche embistiendo lo contra la fachada del local que ha resultado muy dañada es verdad que sea una foto vamos la local mohín completamente apoyada en Irlanda unos buenos en la prueba Cole mía el conductor arrojó un resultado de cero coma seis que es más del doble

Voz 0874 04:03 ser feliz no estoy yo también lo veía venir vuelos gerundio no son nuestros en el sur hombre este titulares muy de Mortadelo es muy tuyo también hay que sino es que me puede pasar lo mismo si fuera un caco te pasa el viaje

Voz 0798 04:19 bueno desde Sevilla un delincuente se deja una citación judicial en el sitio en el que robó me puede pasar el el ladrón dentro mediante un butrón en una administración de lotería dejó olvidado un documento del juzgado con su nombre y apellidos pero no tema detención que se sigue haciéndolo del butrón que es lo más elemental el agujero

Voz 0874 04:39 total además Butrón parece que lo solemnizar un poco pero bueno nosotros agujero para entrar mágicamente pero bueno pues me llevaría muchos papeles y cayó o se calla uno a la fortuna de que fuera justo una citación judicial con su nombre con su domicilio pero tú te vas a robar con la citación judicial encima a ver en Semana Santa también es un acontecimiento que dan mucho juego a muchos periódicos de este país se basan que si llueve que no llueve no si además ha coincido con la selección peleas entre cofradías tipo de cosas eso sí

Voz 0798 05:27 me ha llamado la atención este este año y en Cartagena que es una de las Semanas Santas más más conocida de España que es muy famosa y ha habido una discusión entre dos de las principales cofradías que es todo muy curioso el titular los marras critican a los cáliz que buscan el aplauso fácil

Voz 0874 05:48 ante el aplauso fácil entre comillas entre comillas luego

Voz 0798 05:50 marras cáliz que bueno pues primero explicaciones

Voz 0874 05:54 esto de que se les acusa pero antiguo en la calle

Voz 0798 05:57 de estos que es el necesita uno documentarse bueno pues los marras y los Cali son dos de las cofradías más más populares de las cuatro históricas que hay en Cartagena no conocidas por su rivalidad que es como saber de un equipo cuatro los marras son de los de la cofradía más Raja que es la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que es como la más antigua no lleve a este nombre porque el origen de su apelativo es porque sus fundadores sufragaron los gastos de la procesión con los beneficios obtenidos con la venta de un tiburón o conocido con ese nombre si no fíjate y luego los cáliz viene de California que es la es que no sé si la la el nombre entero porque es larguísima pero bueno es es pontificia Real Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso de El Prendimiento y la esperanza para la salvación de las almas

Voz 0874 06:43 el carné grandes

Voz 0798 06:45 entonces constituida en mil setecientos cuarenta y siete empezó con el ingreso en esta cofradía de unos marinos que venían de expediciones en California

Voz 0874 06:53 es muy bueno contra lo que es lo que ha pasado

Voz 0798 06:56 bueno pues que el el hermano mayor de la Cofradía marrajo domingo Bastida hizo un discurso dice nosotros llevábamos los tronos al paso y en silencio de forma natural no buscamos el aplauso fácil el populismo

Voz 0874 07:10 ya

Voz 0798 07:12 lo dice con frases como ésta quiso marcar distancia con la Cofradía California el hermano mayor de la Cofradía en Baraja quién dedicó parte de su discurso de ayer por la tarde con motivo del Cabildo de las yemas a responder a las puyas ya alusiones realizadas el lunes Santo por los encarnados durante su Cabildo de los datos

Voz 0874 07:27 en ese sentido bueno estoy perdiendo a ver pero antes que lo que dijo el de los dátiles bueno

Voz 0798 07:32 pues eso todo se debe a que este año ha habido polémica por la protección de los californianos de recoger el corta en los coger el cortejo el silencio del juez Santo más tarde no entonces qué pasa domingo Bastida se mostró inflexible tras insistir en que no tiene nada que dialogar sobre esta propuesta sino acatar lo dispuesto por el obispo alzó la voz hizo una advertencia que cosechó una ovación el Viernes Santo es y será patrimonio de la cofradía más baja sino que esta noche vayan a las doce y cinco la calle Jara que se van a enterar

Voz 0874 08:02 a las doce y cinco Cartagena

Voz 0798 08:03 se viste de morado y también citó retórico a los pasos del otra cofradía por llevar la imagen a la carrera de quién ha dicho que el AVE no ha llegado a Cartagena bueno mira fíjate cómo se las traen no y luego en otra día siendo otra noticia arremetía contra la caverna cofrade no

Voz 0874 08:21 no se acuerda de de hecho mira el titular del día es en la verdad

Voz 0798 08:26 si los marras se unen ante el extremismo y la secular

Voz 0874 08:28 fíjate que pensamos en su día atraer a un representante de cada una de estas dos cofradías no sábado miedo

Voz 0798 08:34 porque nunca se sabe si Pedro fíjate que estamos dando en procesiones Illa que salía no parece así no sé

Voz 0874 08:41 casi podríamos bueno mira si quieres primero esta de Almería

Voz 0798 08:47 si éstas siguen siendo la Semana Santa el día de Almería y no sé si lo hizo con un cachondeo

Voz 0864 08:53 eh

Voz 0798 08:54 el Miércoles Santo titula riesgo al alza por la peor plaga de proceso

Voz 0874 08:58 claro que uno pensaría que tiene que ver con el hecho de manera de denominar al hecho de que las calles sí sí sí

Voz 0798 09:05 sí pero hablando de las procesiones la plaga de profesionales que buenas a estas Arucas no que además bueno no voy a decir que es la funcionaria del Pino

Voz 0864 09:13 no no

Voz 0874 09:15 me fui a evitarlo Ana de valor James acabar con esta el Diario de Sevilla bueno el diario sería curioso estado dice porque

Voz 0798 09:24 es caminar la forma más rápida para moverse en Sevilla han hecho un estudio de movilidad de cuarenta y siete mil encuestas y resulta que cómo se llega antes a los sitios andando mucho más que en bici en coche en autobús

Voz 0874 09:36 así que se iban a Sevilla está muy bien es que más me viene muy bien para lo que voy a hablar ahora con Javier Cansado que está por aquí en Íñigo hasta dentro de un par de semanas a lo mejor en Galicia por cierto sabes lo que podríamos hacer en Galicia si vienes es enfrentarnos a mariscada a los representantes de de la Voz de Galicia de Faro de Vigo periódicos que tantas alegrías nos han no lo es que lleven ellos una selección también algo con nuevos no estarán allí para defender su trabajo

Voz 0798 10:01 al menos es lo defendemos frente a tu nivel de comedia eso no a sus fieles admiradores

Voz 3 10:07 el acuerdo

Voz 5 10:21 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1243 10:25 todos recordamos la sería marcó yo no estoy buscando a mi mamá pero sí puedo estar buscando un regalo para el día de la madre y por eso estoy en Fnac Plaza Norte dos en Madrid estoy con Borja series de televisión que quiera no sé si marco pero están todos

Voz 6 10:36 las nombre efectivamente series del discos libros

Voz 1243 10:39 claro es que madre no hay más que una pero ofertas las que quieras en una los días tres cuatro y cinco de mayo quince por ciento de descuento en tecnología en música en merchandising en Gaming papelería tres por dos cinco por ciento de descuento en libros vas a tener más suerte encontrando un regalo para mamá que barco encontradas fumando

Voz 6 10:55 de aquí no está el mono pero hay cosas muy mona no no no estaba medio no porque todo pasa en Edna bien dicho en un puerto italiano

Voz 7 11:06 hay canciones que reconoce Sala

Voz 8 11:08 me resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por mueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 9 11:29 protege tu volver con la alarma líder de alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras cien euros

Voz 0760 11:44 la mejor plantilla del mundo sólo se consigue jugando apunta el Campus Barça Academia Sport y convierte en un crack blaugrana este verano hoy en exclusiva también el primer campus femenino Barça K de mis por informa la web Campus FC Barcelona punto com plazas limitadas organizado por diarios por Barça Cat Devil

Voz 10 12:06 entonces pues caries la metió en un libro en un maquillaje madrugado para correr está en lo que con esto

Voz 11 12:13 muchas respuestas y sabes tonta empezar a buscarlas porque hasta el doce de mayo compran Toboso más productos tienes hasta un quince por ciento de descuento en perfumería cosmética para farmacia encuentra toda vez que el corteinglés

Voz 12 12:26 eh

Voz 0978 12:37 la nueva temporada del Teatro Real vive una temporada llena de grandes títulos y pasiones con La Traviata Don Carlo La Valquiria La flauta mágica y mucho más las óperas que siempre querrán ver y las que tienes por descubrir con las grandes voces del

Voz 0760 12:50 mente Plácido Domingo Netrebko Di Donato o Camarena

Voz 0978 12:54 hay tres compañías referentes de la danza así es la temporada que le espera en el Teatro Real elige a tu abono entre una gran variedad de opciones ya a la venta en Teatro Real punto es hoy un Gines

Voz 0542 13:06 la descubren las sospechas de Sofía Paloma Sánchez Garnica en una Europa dividida por un muro dos hombres y una mujer buscan desesperadamente su destino la sospecha de Sofía el mejor regalo para el día de la madre

Voz 13 13:19 quieres vender tu coche lo tienes bien cuidado y con la revisión es pasadas

Voz 0874 13:22 sí

Voz 13 13:23 estás de suerte si lo mes no

Voz 14 13:26 un plus te pagamos hasta dos mil euros más por tu coche o casi un plus más de mil coches comprados al mes mejoramos cualquier oferta mejor precio garantizado y pago en Herat y en Alcobendas Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares Móstoles Villaviciosa y uno casi un plus punto com

Voz 15 13:41 no te pierdas el jovencito Frankenstein Últimas funciones del gran espectáculo de Broadway en Madrid disfruta de uno de los musicales preferidos por la crítica por el público teatro de P de Gran Vía sólo hasta el cinco de mayo consigue tus entradas para el musical más divertido de la cartelera antes de que sea demasiado tarde más información en El jovencito Frankenstein

Voz 0760 14:02 comienza la batalla por Madrid

Voz 16 14:05 Carmena José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier

Voz 17 14:10 de los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid tienes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen hoy Nasser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con la colaboración del COAM

Voz 0760 14:37 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche quise suba Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo sabes no

Voz 18 14:51 explicarlo bien que a los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 5 15:20 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 15:44 eh

Voz 0874 16:03 lo que te vienes al tenis la semana que viene como si nada en este momento no promesa

Voz 0864 16:11 costaría mucho porque necesito estímulos de otro estilos me he vuelto loco sabes que me he vuelto loco zumbando total pero un va que has notado que en qué ha variado tu manera de ser pero me pasó una cosa de ayer pero pero teórico menos mal que me he dado cuenta osea zumbando zumbando pero zumbando a la cabeza me Steve metido en tal vorágine que esté bulto tumbado dio el yo no doy con unas zapatillas de que me valga por lo que sea o me están anchas estrechas

Voz 0874 16:39 el rarito también eres tú

Voz 0864 16:41 no Mis pies de pronto me vi abrigado la idea de cortarme el dedo te lo juro sale y pero sí totalmente no sonando digo bueno pues yo lo puedo hacer ya que no cuenta una zapatilla tal digo me cortó el dedo pero así así me cortó el dedo y ella

Voz 0874 16:55 de qué estamos hablando del Juanjo

Voz 0864 16:58 Atlético pero lo que pasa es que es tiene juanetes que está ahí el hombre que vale Valgrande que yo soy guardia jugaremos punto durante diez segundos pero con total certeza o era cortó el dedo ya está me cortó el dedo un poquito no digo pero que lo digo pero es que me pasa como que Chris que que me está pasando claro es que llevo estoy metido en una en una en fin un lío morrocotudo de trabajo de cosa diferente de de implicar un montón de de como decía un un soldado un general tengo muchos frentes abiertos

Voz 0874 17:35 lugar común donde los haya lo lo que pasa hoy pues yo voy a contar una cosa desde hace semanas hacemos programa en Coruña el día dieciocho de mayo por cierto entradas aunque no estoy seguro de que queden pero en fin tenía tiquete

Voz 0864 17:48 abramos ahora no cabe

Voz 0874 17:50 para que luego no haya gente esperando fuera y que te decíamos para Galicia con nosotros si tú decías Juan cita pero es que estoy tan liado todo Ícaro aquí lleva años diciendo en esta gran cadena de emisoras

Voz 0864 18:03 ciudad española que nadie de sí sí sí

Voz 0874 18:06 si llevas diciendo mucho tiempo que tú quieres trabajar menos y sin embargo estas más liado que nunca de hecho voy a hacerlo tú ahora mismo sales de aquí te metes en un coche te vas con Faemino a la voz

Voz 0864 18:18 no sé si esta noche si esta noche tarde a las ocho ocho ocho ocho Iberia yo creo ocho tres tardes

Voz 0874 18:23 las ocho es una cosa que nunca habría dicho hace treinta años pero sí sí

Voz 0864 18:27 sí claro pero es que claro está en la cresta de la ola si os por lo que sea yo hago yo que pensaba en retirarme resulta que que que que no tengo que rechazar trabajos todo el rato es verdad es verdad todo lo que tiene ser rico sí no vamos a ser rico rico está claro es que alimente la mostró es que no me avergüenzo cuando me dicen que tengo mucha pasta joder te mucha pasta lo ganado yo llevo esta es mi vigésimo séptima temporada sin parar lo has ganado

Voz 0874 19:02 has perdido luego luego las vuelta ganar sí bueno por por perdido

Voz 0864 19:07 no perdido no perdido porque ha contribuido el Estado no ha contribuido el baile perdió nada vale no de el claro pues trabajó pero trabajó muchísimo y no me quejo porque me pagan bien es un trabajo muy fin sí tengo muchas satisfacciones que me hace muy feliz pero claro es un trajín que ya sabe lo que es el trajín que lo ve es es una ley que habían en en Hispanoamérica que mediante nulos los españoles tenían derecho al que un indiano les llevará el les llevará en el tus cosas transporte oye llevarme estas cosas hizo general eso era el trajín

Voz 0874 19:41 ah también saberlo mira ahora que dices esto de la riqueza hay un cómico nacido Marruecos francés que se llama Gat algo el apellido empieza por ahí pero no me acuerdo tiene una una especial de comedia en Netflix y tiene una serie nueva en este divertidísima el otro día en en su estándar si lo ves menos de verdad que sí está muy bien decía que él es un nuevo rico y entonces explica la audiencia era en Estados Unidos la actuación el actúa en inglés con su acento francés explicaba que él es un nuevo rico antes que significa ser un nuevo rico bueno pues es una persona que era pobre se primeros años de vida luego pues se puso muy famoso en Francia pues soy rico y entonces explica por ejemplo que como nuevo rico él no puede el viaja en primera porque es rico pero claro si le ofrecen champán él no puede decir que no entonces cuando de repente dice que viajan primera Ile ofrecen champán al de la dicen no no no a veces dice pero que ACS

Voz 0864 20:34 es gratis claro Via pero en esa dicotomía entre tengo pasta no pero yo por ejemplo yo soy un nuevo rico pero soy ruin a la ruin

Voz 0874 20:43 pero esto esto es lo mismo que yo te digo ahora estábamos hablando tuyo si vamos al tenis la semana que viene que en Madrid el torneo oeste tú te podías permitir ir a la zona VIP

Voz 0864 20:54 no voy a ir pero no no nos topamos otra muchas de rodillas como mucho tomar una cosa como ésta porque nuestra condición es la que es hígados además esto es muy divertida a mí si hubiese dijo en fin si bien necesitará algo quieren algo y tal yo no lo fino cortapisas yo digo ositos yo soy rico digamos de cuenta corriente yo mi actitudes soy en fin no no no diré de lumpen pero yo no me gasto sea no tengo Gas Tower de ningún tipo

Voz 20 21:20 pero a atesorar

Voz 0874 21:24 oye cuál es tu relación creo que ha sido un problema con un patinete tenemos

Voz 0864 21:27 sí sí sí nos vamos a ver vamos a ver vamos a la baja las cosas clarísimas sea él el próximo enfrentamiento civil en nuestro país va a ser entre los peatones a los conductores de de vehículos de neonazis se movía entre nosotros pero casi los los ciclistas y los patinetes es va a haber un conflicto grave yo creo que las autoridades municipales que de que creo que los que tienen potestad por favor hay que decirles algo no no puede ser no puede ser que en aras de que de que son alternativos que utilizan una serie de ventajas te refieres más patinetes o incluyes bicis incluido todo todo todo todo vamos a usar patinetes potentes por la calzada que eso

Voz 0874 22:04 pues ya está prohibida por lo menos Madrid bueno pero quedan yo he visto con

Voz 0864 22:07 esas he visto cosa ayer vía aún a un señor con un niño de cómo cinco seis años en un patinete por la calzada digo prestó sin casco indicó pero es que no puede ser es la son poco de las manos todo están tan el hombre

Voz 0874 22:22 es una cosa nueva y al principio pues hay que adaptarse

Voz 0864 22:25 es comprarse mira lo que le ha pasado a mí tú sabes no afrontar sí claro ya se lo voy a decir ello hola en la resistencia pero escucha si es que yo sé que cuando discuto con mis hijos al respeto son problemas de viejos me dicen digo bueno ya pues y lo que hoy troncos hoy viejo porque voy a hacer que voy a hacerle pues yo porque tengo mi óptica la vida pues mi óptica de viejo que si un tipo que realmente son tipos de la bici con la acera y me dan un golpe no hacen mucho daño y yo mismo hueso ya están un poco

Voz 21 22:48 pillado entonces ves óptica de viejo vale sí pero que vaya por la calzada al ciclista que además una les recriminan a alguien

Voz 0874 22:55 yo ya no estoy pegando

Voz 0864 22:58 encima se enfadan es me enfada pero bueno

Voz 0874 23:00 mejor tú te tienes que acostumbrar a ellos igual que ellos Haití o hay una serie de normas hay que cumplir no yo creo que te da razón obviamente por por la acera no no se puede ir con este tipo de vehículos pero una vez que ya van por su sitio oye carbono cualquiera

Voz 0864 23:14 es decir si mucho la bici no es bueno pero no

Voz 0874 23:16 no pero no no coto vamos a ver

Voz 0864 23:19 eso resulta que en en en España en estos momentos para cualquier cosa hay decenas de de de es decir cortapisa bueno ahí decenas de Day de leyes au au el epígrafe que tienes que cumplir para hacer lo que sea sin embargo el al la bicicleta va tiene un yo soy ciclista dejarlo claro ese ciclista Isaac siempre salga a la calle voy pertrechado con el casco con todos los todos los todos los ítems pero pero mallas os pongo todo claro sí sí sí sí es que te haces daño la bici te si si el tema es que por Dios por favor yo no lo quiero pero el día que se que hay alguna vez lo que es cabeza de la bici Carlsen asfalto digo pero pues dos casco poneros casco que es que cuando te caes al suelo con la bici te pega junto a las siempre si eso es obligatorio obligatorio él siempre contra el IVA a todos los troncos entonces y lo quiero decir es que hay tantísimas medidas para restringir el uso vamos a decir el libertario de las cosas que lo que ocurre es que antes alta a los demás a las laderas dices es insisto me dice me dijo tema de viejo digo que sí que son

Voz 21 24:22 yo otro digo que hemos hecho es un tema de viaje

Voz 0874 24:24 ya no si alguien te quiere decir algo si algún usuario o alguien te quiere decir algo sobre esto para que encontremos una esfera de entendimiento digamos que tenemos el teléfono seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro no digo que no sé si alguien te puede convencer de que tú seas a lo mejor un poco más permisivo o que eso que que que deje es porque tienes a la gente a acostumbrarse hago que es nuevo no y que y que yo creo que dentro de poco tiempo pues todo el mundo será un poco más

Voz 0864 24:49 por ello Javier si yo es porque así es por ellos que si por ellos si es que las bicis de Madrid la bici como motor que por cierto la bici de Carmena bueno Ana Botella la esposa Ana Botella pero bueno no voy a entrar ahí

Voz 0874 25:00 yen que me duele reconoce a sus llegar ahí eso

Voz 0864 25:02 David de Carmena pues la que al menos esa es escoger una cierta

Voz 0874 25:06 no no no oye algunas de esas coge más que las motos que también lo eh ciudad que dices cuidado ponía Gasco Muchacho con un casco pero bueno seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Si alguien quiere dar algún consejo a Javier sobre cómo manejar esta historia

Voz 0864 25:20 yo creo que lo está preso no

Voz 23 25:27 ya lo más

Voz 0874 25:41 vaya lío que tienes de casas ahora no también

Voz 20 25:44 es que ya ya el colmo es que soy un ser deleznable hará soy un casero asqueroso soy casi soy los caseros somos asquerosos

Voz 0874 25:54 porque tienen propiedades que luego pues te conviertes no

Voz 0864 25:57 esto no es cosa de la casa al ves que el que mira escasa Carlos cambio a y en su caso sí Si aparte que lo es si yo yo nunca nunca tuve la idea te una casa pero en fin las cosas tengo dos bueno pues vida realmente te sientes más estresado habrá que yo creo no estoy estresado porque llevo una vida que es que es muy

Voz 0874 26:19 muy complicada el sentido de estoy haciendo muchas cosas diferentes tengo un tengo trabajo muchas cosas

Voz 0864 26:24 siempre me me impronta mi rollo pero muchas cosas que tengo que ver películas tengo que leer

Voz 0874 26:30 claro es que problema por ejemplo películas en el podcast que haces

Voz 0864 26:35 Bornes hay hay dos todopoderosos y luego aquí dragones es podcast aquí de premio

Voz 0874 26:41 de premios claro la gente piensa que es muy fácil que sentarte delante de un micrófono y empezar a hablar

Voz 0864 26:46 hombre hay a parte a parte de eso hay pero hizo no tratar temas que o me interesa pero que releer Últimamente estoy hablando mucho de los Kings por ejemplo son los los los sacrificios sacrificios humanos en la en la España América precolombina y aunque lo sé son te baje me gusta ahí de siempre he ido y tal pero claro tengo que refrescar los si tengo que dedicarle tiempo aparte el tiempo real de hacerlo te voy a decir este la gira así la gira con ilustres y la gira Mino vi fuerza ya estar ahí This

Voz 0874 27:17 sí pero hace tres años tú estabas en un punto en el que decías ya voy a empezar a dar un paso atrás y lo voy viajando con Faemino solamente hacemos no sé cuántos House al año y mucho menos está y ahora estás en una fase que a mí me sorprende porque de ahí has pasado una fase mucho más activa

Voz 0864 27:32 veinticinco días al mes trabajo veinticinco días más es lo que trabajan todos los españoles sí claro sí sí sí el es que bueno si bien tengo claro pero no lo tengo en la boca porque claro de los españoles trabajan veinte pero yo Tajo veinticinco pero

Voz 0874 27:48 quiero decir estamos ahí ahí

Voz 0864 27:52 de momento y a lo mejor tampoco se poco considera que yo trabaje cuidado que lo que yo haga su trabajo no eso no es verdad ya no salir

Voz 0874 27:59 el escenario y hace reír y tal la gente se piensa que es muy fáciles como esto de la radio que sentarse a hablar a hay que valorarlo alargaría un poco esto en particular otras cosas un poco menos y el caso es que estás en esta situación en la que en la que te veo más estresado y en la que ya te has olvidado de dar un paso atrás y vas cumpliendo años como dices Si te vas encontrando peor pero eso también te ha llevado a un punto que para nosotros es incómodo y es que está muy lejos sí

Voz 0864 28:29 pues no conozco no lo conozco pero la verdad es que los personas mayores ya sabes que cualquier cosa no

Voz 0874 28:35 antes era todo yo te te decía venta hacer una especial lotería

Voz 0864 28:39 algo está estoy vamos con mucha ilusión entonces lotería con una ilusión tremenda

Voz 0874 28:43 ahora se te ocurre proponer te lo he Lourdes Lancho ibamos no porque yo no porque te gustaría hacerlo pero por lo que estoy por lo que sería me parece que no voy a estar no iría es que no y antes es que decías que sí a todo

Voz 0864 28:57 sí sí pero a veces los inconvenientes de porque creo que queda que es especial programado fuera no entrar en Galicia en otro Colón de A Coruña en La Coruña que además

Voz 0874 29:08 es el ex en el Encuentro Internacional de

Voz 0864 29:11 la Coruña es que La Coruña yo iría lo bueno bueno ya tiene cierta cosa si fuera Vigo a lo mejor sí pero en serio con recuerdo a todos los oyentes en A Coruña que a venir al entonces seguramente verán esa Santiago a esta esta polémica que es una polémica entrevista que lo ahí sí eso es fascinante tío entre Vigo y Coruña entre Gijón y bueno no voy porque vamos a Elche entre Elche Alicante sí pero pero yo paso para poner en perspectiva tus agobios Héctor Cabrera buenos días cuántos días a la semana entrenas

Voz 24 29:46 si diese la semana si tengo competiciones pusiste

Voz 0874 29:49 cuántas horas al día

Voz 24 29:52 de cuatro Tres y media cuatro horas al día

Voz 0874 29:56 el doble que entonces

Voz 24 29:58 por la tarde cuántos cuántas horas estudias porque teme

Voz 0874 30:00 estudios

Voz 24 30:02 en el suelo estuviera en las que puede

Voz 0874 30:04 de viaje para acá para ella no

Voz 24 30:06 sí sí por la noche nuestros estudiantes también lo digo

Voz 0864 30:10 vale vale vale a cuántos años tienes ahora veinticinco Racing con vale estamos hablando de está claro que tal vez eh no justo

Voz 24 30:25 vea vea la viga verla vivía con otra perspectiva

Voz 0874 30:29 porque es ciego

Voz 24 30:32 no no soy ciego soy deficiente visual deficiente visual vale pues aquí viene la pregunta te quejas mucho lo justo al final que no se queja no yo era el que no se queja pues no no disfruta de las cosas pero bueno he las veces que me quejo pues pienso que lo que hago es lo que disfruto

Voz 0864 30:55 oye que a qué te dedicas de que hay que tener que entrenas te digo

Voz 24 30:59 no yo a ver yo soy como los de Radio tres de Radio se sienta Ny hablan a Microsoft tanto mi en mi caso yo soy lanzador de jabalina entonces yo llego a la pista y lazo me dedico poco a

Voz 0874 31:11 oye perdona pero es porque hay un poco de comedia en esto que dices espero que te coloquen bien apuntando haciendo entonces que apuntar

Voz 24 31:18 bueno alguna sorpresa hemos tenido hemos tenido que hacer barbacoas disfruta con tres

Voz 0864 31:23 oye yo estoy bromeando pero yo yo sigo el alcalde de atletismo deporte me interesa mucho no es la primera vez que un lanzador de jabalina vidente le aún jabalís hace una pierna o un atleta con que pasó hecho y es que ahora mismo en la el récord del mundo tiene Fleming tiene tiene noventa y tantos menos noventa y siete noventa y ocho metros el proyecto vale pero yo recuerdo aumentar el peso de la jabalina porque había gente que pasa de cien metros hace años no recuerdo Wolf quien que ya era un peligro de narices ya no peligro incluso para los espectadores más de cien mil ciento diez metros judía en lanzar los saques toco iba con ellos

Voz 24 31:58 si no te te veo te veo puesto

Voz 0864 32:00 pero no saben lo que tú que lanzamos

Voz 24 32:03 solamente no funciona penas no fue curiosamente el peso sino fue el punto de gravedad de la Jabaliya y lo desplazaron hacia atrás para que no vuelvan a canto

Voz 0864 32:10 vale vale pero era que tú que tú cuanto lanzó

Voz 24 32:13 más yo relance sesenta y cuatro ochenta y seis esto

Voz 0874 32:17 no es que Cabrera ex campeón de Europa paralímpico de lanzamiento de jabalina sesenta y cuatro

Voz 0864 32:21 metros que en Berlín dieciocho y se está preparando

Voz 0874 32:25 mundiales de Dubai yo sigo pensando que queda claro cómo cómo cómo funciona en vuestro caso ahí tenéis un asistente como es

Voz 24 32:33 sí a ver a grosso modo nosotros competimos prácticamente igual que el resto de las señoras a las personas no pero sí que la gente evidente la única el único hándicap es que nosotros tenemos a una segunda persona que nos dice dónde no nos tenemos que poner cuando tenemos que el altar que es lo que lanzamos en qué posición vamos sí ha lanzado el otro más o menos porque como nosotros no sabemos dónde cae las paladín a no sabemos la distancia donde donde lanzan el resto de los compañeros para seguir un poco la competición tenemos a esa segunda persona y también para los pues cuando termine a la pista hasta donde podemos lanzar cuando tenemos que hacer los cruces

Voz 0864 33:11 oye que simplemente un apoyo pero escucha se cosas como por ejemplo raya osaba eso te avisa que está llegando a raya de lanzamiento sí o co cómo cómo es la escucha y te tiras como a veces se tiran también algunos lanzador de jabalina también como los finlandeses yo soy muy bueno

Voz 24 33:26 de hecho la moda es la moda sea hay veces que hay años que hay gente que se tira más allá de los que depende también de cada Constitución declaraba también te de cada manera de lanzar pero bueno es sí que es verdad que el que la existente yo tengo normalmente me entrenador se pone a la altura de de cuando yo empiezo a cruzar entonces cuando yo llego a su altura normalmente lleva un peto naranja un peto amarillo que expectantes de fuertemente que es difícil que palabra más difícil que si sus llegué que chilla vamos eso con los chillón entonces lo veo en de reojo y es cuando empiezan brutal en caso de que hay mucha luto o alguna cosa así entonces él que dice ya o bajo

Voz 0874 34:09 oye aguanta segundo actor no no te vayas que tenemos que no tenemos una llamada pero hay hay una llamada sí sí la vamos a tener cuerda para después del déjame que te pregunte una cosa Víctor como como viajes en avión con una jabalina

Voz 24 34:21 y y le intentó guardar en un sitio donde donde no me la pierdan pero pero a veces la pierdes esa es una cosa

Voz 0874 34:29 pero creo que me puede llevar en la cabina acá hay que facturar la claro

Voz 24 34:32 efectivamente efectivamente no es baratos alquilarlas hilos no es fácil Patural la tienes que estar varias horas antes además es un equipaje especial y además la jabalina unos pequeña para para que lo sepa la gente una jabalina mide casi tres metros con la Junta con la funda y todo si es bastante bastante engorroso de llevar

Voz 0874 34:52 eso costará dinero además de facturar

Voz 24 34:54 sí pues curiosamente el año pasado me costó Mis actuará la mía me costó doscientos cincuenta euros

Voz 0864 35:02 bueno más que el billete casi no os que escucha hay Tube por por supuesto como bajo la jabalina allí al al mostrador tú te has su certificado de buena persona que quede buena persona hay tal que no la quiere para nada no no quieres para nada mal para nada malo no la sobrina por qué

Voz 24 35:17 si es por ahora mira oye que venga facturar una jabalina no son de la puedo dejar en el entenderemos todo el me dicen donde tú quieras o no te pongas nervioso

Voz 0874 35:28 bueno el caso es que tienes todo lo que tienes acabas devolver una beca Erasmus también sólo una pregunta es muy sencilla Héctor alguna vez cuando te han ofrecido hacer algo has dicho no es que estoy muy agobiado nunca vale muchas gracias Héctor Cabrera campeón de Europa paralímpico de la gente de jabalina hubiera abrazado y suerte

Voz 0864 35:51 pues me ha ayudado relativamente porque dice que lo dice que no a nada de digamos que para un coche para vino

Voz 0874 35:57 sí pero estoy aquí si hubiera alguien de estos libros fácilmente de autoayuda te diría algo así como hay que decir que sí pero con una sonrisa porque no tú dices que sí pero Jorge Manuel de Lorca cómo estás Manuel buenos días

Voz 24 36:10 buenos días algo que matizar a algún

Voz 0874 36:13 de las cosas que ha dicho Javier

Voz 1404 36:15 bueno muy cansado respetamos y aquí bueno celebramos que sea usuario de la bicicleta pero pero desde luego no estamos de acuerdo con el en su percepción del peligro que no coincide con creo que la mayoría de los ciclistas en la mayoría de los ciclistas pues vamos sin casco y vamos a poder hacer no creemos que la doblaría públicas sea un un un campo de batalla para la para los ciclistas en general de una avería lo de los automovilistas respetan muy bueno bici todos los días por Madrid pues es por sencillamente porque sí porque se puede porque lo que necesitamos es más gente vayan bicicleta discurso como que ha hecho cansado la verdad es que ahuyentan

Voz 0874 36:58 no no es verdad es verdad yo creo que alientan a los a quienes no son ciclistas a los coches te has dicho que casi todos cumbre

Voz 0864 37:04 pero algunos no en cuanto haya uno que no ya es peligroso yo conozco conozco bastante gente que dice que que jamás han tiene un accidente de tráfico porque el centro donde seguridad si Hamás ante un accidente de tráfico yo sé yo yo yo yo voy en bici tirón cincuenta años yendo el cincuenta cuarenta años en bicicleta

Voz 1404 37:22 siempre es decidir

Voz 0864 37:25 bueno siempre en bici en el pueblo en Madrid voy en bici belgas campo en bici pero yo de cuestiones son dos cosas una que que se metan nuestros compañeros ciclistas por las aceras dos que no respeten los que no respeten los semáforos porque es por tu propia vida truncó por tu propia vida lo respetan a lo más foros tercero tercero es un peligro porque es es una es un tópico decir que el tu cuerpo es el es el es la coraza que tienes entonces por parte Protégeles volviera a la cabeza tiene iberos bueno a ir yo quiero que fíjate lo que te voy a decir quién me gustaría que el cien por cien de las personas puedan en bicicleta el cien por cien pero pero con casco pero con gas

Voz 1404 38:03 bueno pues nosotros hemos luchado porque no fuera obligatorio no fue el único país de Europa prácticamente que fuera obligatorio sino es obligatorio en todo Europa creo tiene en España

Voz 0864 38:13 no sabes lo que pasa es que no te haces reducida

Voz 1404 38:16 la población ciclista lo que nosotros tuyo y todos los de usuarios necesitamos es que más gente haya en las vías públicas yendo en bicicleta

Voz 0864 38:24 pero de manera que tú te has caído alguna vez de la bici no te has caído

Voz 24 38:28 hombre muy dado que me caí

Voz 0864 38:30 no pero pero pero déjame

Voz 1404 38:33 de este desde hace diez años para acá creo que tenemos estadísticas el promedio de accidentes mortales en vías urbanas es de unos quince y fallecido al año al año yo creo si sube si hubieran llevado casco de ellos se podía salvado uno o dos

Voz 0874 38:51 pero la verdad pues pues esto entonces ya

Voz 25 38:54 merece la cruz no no no no

Voz 1404 38:57 por favor es totalmente desproporcionado hacer llevar casco a todo el mundo porque por esa regla de tres pues también la gente que va a bañarse tendríamos que llevar todos los flotas

Voz 25 39:05 no no no no es lo mismo porque la gente sabe cuál es el peligro cuando te metes el agua no

Voz 0874 39:14 Nos quedan solamente con cuarenta segundos así que solamente déjame saludar Alicia que había llamado Alicia cómo estás buenos días echar un cable echar un cable Javier si quieres

Voz 26 39:24 pues la verdad es que quería dar las gracias a Javier porque nosotros le enviamos un mensaje incluso a la alcaldesa con la le coincidimos en muchas cosas pero para explicarle bueno lo hacíamos una pregunta le decíamos acaso no a correteando por la calle cuando era pequeña le explicamos un poco el problema que tiene nuestro hijo Martín de cinco años que todos los días cuando va camino al colegio se encuentra con uno tienes eléctricos bici bicicletas pequeñas monopatines de todo tipo hay todo eso por la cera claro entonces para intentar evitar el problema hablábamos con los ciclistas es que normalmente es verdad que los deportistas va sin casco y aquí llegamos a hacer unas campaña una campaña de pegatinas alusivas diciendo Save the prevé experiencia que incluso eh y bueno lo que hemos sido recibido por parte del Ayuntamiento lamentablemente para lo que nosotros creíamos que es recordarnos una legislación que ellos están trabajando en ello pero realmente es bastante angustioso tengo

Voz 0874 40:27 Alicia porque es que son son las once llegan unos informativos pero te agradezco la la convencional hicieron un abrazo oye que nadie vaya a pensar que estamos en contra de las bicis llegó el primer usuario pedimos que se cumplan las normas muy cual qué sé yo qué sé

Voz 0864 40:39 Bizi Bizi Forever mejor todavía caminando pero bueno bici fuera de sí sí sí nos bici Forever sí sí claro claro

Voz 0874 40:45 el mejor camino admite latina que bueno aquí venga

Voz 27 40:52 a mi edad