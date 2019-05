Mamá, quiero ser cómico

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:11 CIS dice que Pedro Sánchez según el CIS duplique al Partido Popular es increíble o sea el CIS dice que la mayoría inmensa los españoles está descontento con el Gobierno resulta que lo pitan en cada acto que va eso sí duplica al Partido Popular que ahora les saca cincuenta escaños en el Congreso es la multiplicación de los panes

Voz 0660 00:31 si los peces A vivir que son dos Javier del Pino

Voz 0874 01:01 la semana pasada el estudio lleno de gente de famosos siete cómicos yo estoy más solo que la una porque Antonio Castelo en Radio Alicante como otra Antonio Bueno es Javier cómo estás Pedro Aznar en Valencia qué tal qué tal día como está veo y Jorge Ponce en SER Málaga nuestras Borge bueno perdona que puentes los cómicos que funcionarios de la comedia más rato vamos mejor hombre oye que que que curioso verdad y qué qué risa que el CIS tenía razón

Voz 3 01:26 también histórico e la primera vez que el cine cierta más unos con dos botellas de champán

Voz 4 01:32 no pie el más alto de Madrid España es mi jamás

Voz 1005 01:39 Tezanos con el guante la tele infinito no que tiene como el nombre pero no de sable venga a ver a mí me da mucha pena de toda forma de Casado porque tiene pinta de que sus amigo no le van a perdonar ser un perdedor sabe sobre sobre todo por los amigos que que se les del tipo de hecho de hecho tenía un palco VIP para el próximo concierto Taburete y se lo han quitado

Voz 3 01:54 ella no le ha dado también el tornillo de la sonrisa que tenía tras cogido la grapa

Voz 0660 02:02 no hubo muñequito

Voz 0874 02:06 ahora profundizar un poco más en lo que ha pasado esta semana tras el resultado electoral antes otro de esos discursos que después se han tenido que tragar en este caso es Iván Espinosa de los Monteros sujeto de Vox conocido entre sus militantes por un enorme sentido del humor

Voz 5 02:20 imaginaros que los kiwis entran en vuestra casa Boys elegir a un estos tres para que os ayuden a defender la casa Rivero

Voz 6 02:30 muchas veces

Voz 5 02:41 R Pablo eh que esas a las atracadores

Voz 7 02:45 oye o a mí me me sabe muy mal

Voz 3 02:47 decirlo pero tiene gracia a nivel chistes un chicha perfecto estemos pruebas te pero esta frase difícil decir a la Cadena Ser pero la ultraderecha tiene su gracia quiero decir pero sí que va a empezar siempre que cuando yo esto pensé en mi madre dando vamos a su casa osea cuando dos Khimki su casa soy yo con mis amigos así lamentó ya que sólo ha experimentado muchísimas

Voz 0874 03:08 eres Abascal cerrando la puerta

Voz 3 03:10 padres y luego Espinosa de los Monteros tiene mucho más nombre de ser alguien mucho más importantes

Voz 4 03:18 el PP había bueno es también nombre como de pueblo al que pararse a comer no sea al Talavera de la Reina Espinosa de los Monteros bastó era el chiste este su vaticinio

Voz 0660 03:30 hay que ver cuánto pero ahora hay mucho progre a este gente normal además tú les ves parece normal pero no es

Voz 8 03:40 cómo estás Caritas el domingo ojos

Voz 0660 03:45 lo que vamos a disfrutar el domingo con los pross

Voz 3 03:48 en Mary con la menos hay muchos también cuidado eh

Voz 4 03:53 normales sí parece el dieciocho de mayo hacemos el programa

Voz 0874 03:58 a Coruña estamos en el teatro Colón se pueden bajar las invitaciones sentí que TEA creo que quedan muy pocas o en la web a vivir puede que vaya Roach puede que vaya tarde no puede seis si Barr

Voz 3 04:11 es elegir que la gente es horroroso Castelo lo mejor no lo no era una cosa que te puede pasa como a Casado

Voz 4 04:20 oye progres A Coruña son los Rafa

Voz 9 04:29 sí

Voz 0660 04:30 crítica eh

Voz 1795 04:31 eh no supimos ver que el adversario de Vox y de Ciudadanos el Partido Popular no supieron

Voz 4 04:37 este caso me encanta que te que pensaré autocrítica palabras esta es la palabra loca es esta

Voz 0874 04:44 tampoco saben ver la responsabilidad del resultado la autocrítica del PP consiste en echarle la culpa a otros calidad a todos ya te a todos menos a yo mismo lógicamente por ejemplo qué culpa tiene Casado si los partidos amigos esos con los que el Gobierno de Andalucía está formado bien formado esos a los que ofrecía manos y ministerios ya no son tomadas

Voz 2 05:00 que es falso que en España ya tres derechas era un tópico falsario

Voz 4 05:06 en España sólo hay un partido de centro derecha que el partido

Voz 2 05:08 popular hay otro partido de extrema derecha que es Vox

Voz 4 05:12 ya hay otro partido socialdemócrata disfrazado

Voz 2 05:15 verá desde hace un año y medio

Voz 1005 05:16 pues no te has equivocado porque ha dicho que no hay que sólo hay un partido de derecha y ha dicho que Vox de extrema derecha metió los derechos llaman Pablo es que esta pero

Voz 3 05:24 lado leído eh porque no es lo mismo cuando por la calle te dicen estás gordo tal o que ya alguien cercano te diga no es que está

Voz 4 05:31 pero está ahí como ya es tu madre la que te lo me lo dices oye de todas formas el PP entonces ahora va a seguir mirando no va a acabar haciendo el PP de cara a lo mejor vamos independencia Cataluña apoyar ahora Maduro sí claro no suele han cambiado el lema ya no es un valor seguro ahora están mantiene su futuro si no en tu futuro en el atentado de piden a falta de hablar casi las las formas han cambiado mucho

Voz 2 05:59 no hemos hecho ningún insulto ni a Ciudadanos

Voz 4 06:02 con todo lo que he hecho ha sido describir situaciones si declara

Voz 2 06:04 tienes que han hecho eh que omitir en la campaña o en los debates por responsabilidad para sumar una alternativa

Voz 0874 06:12 la responsabilidad como se nota que ha cambiado el nada

Voz 4 06:15 digo con ha puesto una New Ballan si eso te cambia

Voz 0874 06:17 puso la voz y se le notó un poco que tiene como

Voz 4 06:20 Ana de llorar no que me decía ahora sí que es cansado

Voz 0874 06:25 la verdad que es el líder del PP que no insulta lo sabe bien Sánchez reflexiona a la vista

Voz 2 06:32 pues yo simplemente pues bueno pues pues una reflexión sobre lo mucho que Abascal debía este partido del que ha estado cobrando de fundaciones chiringuitos como él dice de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer

Voz 0874 06:48 un abrazo Pablo enserio eso es estas palabras tan rancias como me mandó ríes me he hecho mira me recuerda

Voz 10 06:54 no no era todo el mundo tiene claro que no podemos gastar más de lo que ingresamos que se tienen que terminar los subsidios las subvenciones y las mandó real

Voz 0874 07:04 que Dios les toque

Voz 4 07:05 oye dice Aguirre mamando suena como euskera e Gorka Aguirre Manuel Rivas Javier

Voz 3 07:10 estarás contento lo ha logrado

Voz 11 07:13 ya alzan la es como para ir REM en la primera de dar ahí

Voz 0874 07:19 poco orgulloso de este Kyle que ya del que yo señalo que con ello se designó incluso defendió su preferido tras la debacle Esperanza Aguirre esto decía en lo cinco escuchó

Voz 12 07:29 yo es que creo que estas elecciones

Voz 4 07:32 pues a Pablo L

Voz 12 07:35 ha cogido cuando acababa de llegar al partido

Voz 13 07:37 en eh pero lleva te regalo llevaría galo

Voz 1005 07:40 yo siempre no aquí no le fondo eso cabía eso quiera

Voz 4 07:43 quiero hacerle porque dicen

Voz 3 07:46 el pajarito en cadena cadena favoritas Javier

Voz 0874 07:49 a menudo pedazo de cadena cómo habrá sentado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid que Casado haga referencias a paro

Voz 14 07:57 casado

Voz 15 08:00 ha querido dar una patada en Santiago Abascal pero en mi trasero y que sepa que a Santi Abascal eh vino aquí porque en el Partido Popular de El País Vasco no les dejaron tomar posesión

Voz 0874 08:13 también te digo que llamarles anti también te acerca un poquito sí

Voz 3 08:16 me gusta poco lo hace tilín da a entender que el qué

Voz 11 08:19 el culo de Esperanza Aguirre

Voz 3 08:21 conectado con el del intelecto humano pasa ahí de Esperanza Aguirre donde se resuelve todas lo de vengadores duro el tiempo ya

Voz 15 08:31 alturas de curso como decía Churchill los políticos tenemos que tener piel de elefante no me duele nada pero lo considero un error

Voz 0874 08:39 pero luego escuchamos un poco más a Esperanza que un hombre reapareció hoy cuando reaparece como homenaje Antonio siempre intentamos tener lo mejor de ella antes vamos a ver cómo creéis que se habrán tomado los de Vox las acusaciones del Partido Popular

Voz 4 08:52 Antena tres esto es tuya también Antonio no no no no estoy de Telecinco demuestra Morten Abascal yo creo que es un momento de satisfacción para nosotros que otros no

Voz 16 09:01 no han estado a la altura de las circunstancias

Voz 0874 09:04 sus expectativas no es culpa nuestra pero bueno y la moderación ahora mismo no sé que conmigo mítica otros dice que estén dentro ultraderecha es una forma de decirlo luego está lo de Ortega Smith en un mitin de Toledo

Voz 0995 09:15 bueno nos parece un auténtico oportunista Pablo Casado Se ve que está de moda las maletas ya teníamos la veleta naranja la tenemos la veleta que además de cobardía ETA es una veleta azul recordarán que en su campaña de Primaria se dedicó a copiar los mismos eslóganes las mismas palabras y los mismos discursos dominó mensajes que Vox

Voz 4 09:34 ahora si me perdona me voy a misa yo estoy me están llamando de arte gracia imaginarme que la campana que está sonando la lleva él

Voz 17 09:40 bueno pues lleva al lado

Voz 3 09:44 espero está el centro como la linea seis a las ocho La mañana eh no cabe nada si es verdad que en la derecha se está hablando de robar eslóganes

Voz 0660 09:55 esto es sale al principio a la resistir

Voz 4 09:59 pues mejor que no es que Santi colabora con nosotros oye escúchame a Piqué el hicisteis suele con Pizzi viene con pistola entre todo lo que mola puesto detector

Voz 0874 10:16 de armas para eso no para que pasen los que llevan pistola claro

Voz 4 10:20 bienvenidos hemos escuchado cómo

Voz 0874 10:21 Pepe buscaba responsables de su derrota en otros partidos pero ojo que había que había otro culpable no fue otro uno de los suyos el mayor culpable al presidente del Gobierno pero pero no esté presidente otro

Voz 18 10:33 sí tengo por delante era uno de los candidatos que había ayer la verdad de que creo que me dura muy poco

Voz 4 10:38 sí

Voz 1795 10:40 era entonces bueno siempre hay decisiones que tiene que tomar un hoy no queda el recurso de mirar hacia arriba porque no hay nadie

Voz 0874 10:48 no hay nadie insiste Rajoy esas José Ramón de la Morena en Onda Cero la culpa es de Rajoy lo dicen todos pero claro

Voz 14 10:54 yo que llevamos perdiendo apoyos electorales de hace ocho años por tanto esto no es una cosa que sea imputable a a estas últimas selecciones generales que habían dado todo

Voz 15 11:03 son capaces de frenar la desbandada que no han empezado ahora empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche Liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al partido conservador

Voz 0874 11:14 excelente que entonces tú Mariano Rajoy llegaron a los cincuenta

Voz 4 11:17 esto es un sueño horticultura ahora mismo en Santa Pola

Voz 0874 11:28 Pedro Sánchez ha salido victorioso de estos comicios aunque a él le toca hablar con los demás partidos a ver si llega a algún acuerdo con Rivera no te decían los militante

Voz 19 11:36 me encanta porque en la misma noche que gana las elecciones ya hay gente que no se fía de Di

Voz 0874 11:40 es que no tiene que ver en la puerta que te estamos mirando antipático líder de Ciudadanos el PSOE no sé por qué lo que se entrenaba con alguno ni siquiera Gemma

Voz 0660 11:50 sí

Voz 20 11:51 el paro es felicitar al para felicitar que dice que el nivel de madurez tenemos

Voz 0874 11:56 todavía como para encarar otros conversaciones

Voz 0660 11:59 se han producido Casado Gemma pregúntele esa voz

Voz 4 12:11 esto no enlaces eh

Voz 3 12:13 en la se ciudadanos tenían como dos botes de pastillas para no echar selecciones y cogieron el de bajón

Voz 4 12:21 el de dormir de las que te digan

Voz 3 12:23 a dormir sugería aquello de

Voz 0874 12:25 he aquí alguien ha matado a alguien de finalmente Isabel Celaá confirmó que después de la polémica igual

Voz 21 12:31 y en relación a Rivera mis noticias son que efectivamente habrá hecho alguna conexión pero no sé más no hemos hablado de esto

Voz 4 12:38 bueno yo no sé envió una berenjena e hizo en todas las noches hasta petando lo no te lo crees verdad le ha ido bien y aún así no lo crees

Voz 0874 12:48 es verdad que al final le ha ido bien esta semana toca romper cordones sanitarios si el presidente se reunirá con los líderes del PP de Ciudadanos y en último lugar de Unidas Podemos lo cual no ha sentado nada bien a Pablo Iglesias escuchar lo que he dicho

Voz 22 13:01 la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros por qué porque si no fuera así el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía eso no sería un gobierno de izquierdas

Voz 3 13:13 hemos visto que que ha con con Pablo Iglesias ha quedado con dos ha quedado por la mañana pero con Pablo Iglesias por a las cinco de la tarde por medio día no es persona o previniendo una run muy largas

Voz 0874 13:27 sabes esas teorías sobre porqué la cita el último no

Voz 3 13:29 por qué está ahí al pie del cañón pero a partir de la

Voz 0874 13:33 te recuerdo que tiene niños pequeños eso ya no pasa pues estaba antes pues tal vez Rivera se chocó una vez más las manos a la cabeza por la subida de impuestos que planea el Gobierno y que según el líder de Ciudadanos se ceba con las clases medias y una subida de impuestos para gente como vosotros que cobra más de ciento treinta mil euros

Voz 4 13:50 a la clase media más de ciento treinta mil menos de ciento setenta mil es siempre el de la pobreza

Voz 23 14:04 me llaman

Voz 4 14:14 hablando de bajaran

Voz 0874 14:17 estamos demasiado técnicos y políticos así que vamos a la carnaza a la lucha manchados de barro estoy hablando de la celebración de la fiesta del día dos de mayo en Madrid eso es hay un par de fotos que son maravillosos eso es un formato de Tennessee mismo eh eso es juego electoral

Voz 4 14:30 a esta foto pues Rocío

Voz 0874 14:33 la estéreo que es candidata de Vox en la Comunidad de Madrid y su hijo no perdón con Íñigo Errejón candidato de más a su lado podría ser su hijo porque esa señora parece que tiene ciento cincuenta años cuando habla la verdad a la foto es curiosa verdad una mirándome son tres

Voz 3 14:44 por el izquierdo está entre las dos no está como en medio no se miran ni un segundo a la cara que me miren esos difícil está dando alguien en sí

Voz 4 14:54 se nota que está sentado en el borde cito de la exacto en cuando el cuando en este caso no sí que define ya está

Voz 0874 14:59 punto de volcarse porque es una silla mala no erratas

Voz 3 15:02 como al perro aquel Excalibur que tenía ébola os tal como el nadie puede haber

Voz 0874 15:07 el mayor tensión que esa pues puede haberla la siguiente foto que tenéis ahí tenemos en Twitter si queréis Pablo Casado ignorando haga Ángel Garrido expresión de alguna de Madrid ahora en ciudadanos cara la cara de Garrido también es tremenda no Melo

Voz 3 15:21 yo entero este de Esperanza Aguirre de levantarse para para que no se Pablo Casado delante de Garrido a saludar la ella tener que hacer como que no lo conocí a sea bueno es increíble como la habilidad que tienen para ver venir la situación no porque lo que hace Esperanza Aguirre es de auténtica genio sí sí sí sí que acude hoy al locura en este negocio sí sí ese es de genial

Voz 4 15:43 total de todas formas esta fiesta del dos de mayo es la persona empresa de la historia no porque quién decide cómo se siente a la Peña quiero decir quiénes es se que esa ese relaciones públicas Satanás

Voz 0874 15:51 a qué podríamos poner con quién no pero Ángel Garrido claro está

Voz 4 15:54 cien tiene cara como de mirar al horizonte en el yate no que el cura que tiene delante sentir aún más porque también tiene como esa cara a la

Voz 3 16:03 es un plazo que creo que deberíamos respetarle sólo por eso

Voz 0874 16:05 es muy del PP también eh el explicación de los hechos ver

Voz 24 16:09 Pablo ha pasado delante Millo estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto o quizás simplemente no no me ha visto no el fin de semana eh eso sí al cura sin que lo vio de Pablo Casado

Voz 0874 16:22 a esta situación como esta a quién podrían sentar al lado del tránsfuga bueno pues a una persona que está de vuelta de todo

Voz 14 16:30 sí estará bien por estar al lado de una buena presidenta de la Comunidad Madrid hace que este partido

Voz 0874 16:35 claro tenía que ser ella la que Leterme no

Voz 3 16:38 porque es verdad

Voz 15 16:39 bueno pero ahora lo hacen fenomenal porque se ha hecho liberal

Voz 4 16:42 claro siempre tocando las narices es que me encanta que haya decidido es que hay en la primera el primer planeta que encima el cura eh osea que imagínate qué mala idea ahí en esa fe esperanza y rebautizar

Voz 3 16:53 el juego de Tronos sabes que no han muerto pero no está vivo pero te puede bajar a medio pueblo sí

Voz 0874 16:59 esas comidas que seguramente Ángel Garrido es el hicieron muy muy largas pues una cosa hay que reconocerlo Esperanza Aguirre no hay nadie como ella tocando las narices

Voz 14 17:06 el centro sólo están que están mucho menos

Voz 0874 17:18 yo siempre he sido liberal y por desgracia Ciudadanos no lo ha sido siempre no sé

Voz 4 17:22 quién de sólo Asimismo el PP no estoy cuenta no claro está claro siempre no sólo hablo es John Wayne en Río Bravo son solo ante el peligro por cierto tengo curiosidad por saber qué dice de Vox a ver

Voz 15 17:33 yo digo que si no se llama de extrema izquierda a Podemos no tiene sentido que un partido constitucionalista como Vox porque es constitucionalista le llamemos esos adjetivos digamos hirientes pero ellos han empezado llamándonos derechista Kovac

Voz 4 17:49 el chip te suena más ofensivo incluso que la Gracita Morales e incluso hizo eh

Voz 3 17:57 cómo sentaría si Esperanza fecha por Vox eh yo para mis alumnos los días más felices de mi vida

Voz 0874 18:02 pero bueno recordemos que de Santiago Abascal Santi Abascal como dice ya fue uno de los talentos pueblos que ha puesto Esperanza Aguirre cuando era presidente en la es claro vosotros sois alcalde de un pueblo con un nombre gracioso que hay muchos en España Espinosa no podéis no podéis dejar de sucumbir a la tentación de hacer un cartel como éste

Voz 25 18:24 en Villanueva del Trabuco a quien el el nombre que pretende ser alcalde la campaña dice

Voz 7 18:29 el trabuco que tú quieres Lal norma y la cara que tiene el que de que no dices no no te pega

Voz 3 18:35 a la convivencia bajo la foto hemos cortado el trabuco

Voz 4 18:38 pues tampoco cintura para arriba tiene llama Villanueva del Rosario verdad no lo utilizó en lo dicho en los Rosario Román tampoco han dicho guarro que tú quieres que también Flórez el Rosario que no tiene mayoría absoluta

Voz 0874 18:56 el presidente de la Diputación de Pontevedra inaugurando el mundial del triatlón este evento acuden cuatro mil deportistas en más de cincuenta países así que haya que se lanzó darles la bienvenida

Voz 0660 19:08 tú tú Pontevedra Rias Baixas pero esto es una piedra amigo no lo conoce nadie de héroe en red

Voz 4 19:24 de ahí

Voz 0660 19:28 The Cult gol pero escuchas son las gemelas religioso las hermanas Donald

Voz 19 19:33 no tú en yo hoy un políticos sin la voz

Voz 0660 19:36 cuando guardián gusto por Championship and be happy

Voz 3 19:42 a mi hija claro es el triatlón que hizo ella fue un escollo un bourbon y una cerveza que tienen

Voz 4 19:49 a Rita Barberá quien es verdad hombre sí

Voz 3 19:52 el calor en inglés sabéis que no me fio ninguna alcalde ningún político que no tenga la voz cascada porque obviamente no está curtido como debe ser en pueden política

Voz 0874 20:00 bueno oye habéis venido con quién es sostenido que vengáis

Voz 4 20:03 que cada uno les vale pues era en tres meses si cuando espalda

Voz 9 21:28 qué

Voz 4 21:46 con Antonio Castelo en Alicante con Pedro Aznar en Vall

Voz 0874 21:49 ten fe con Jorge Ponce en Málaga estáis por ahí no dejamos que a los tres estáis en el lugar del que procede y es bueno que vive en en vuestra familia más cercana a ver si lo voy a decir la verdad es que os agradezco os agradezco que es porque de Antonio me lo espero pero de vosotros me ha sorprendido que no me digáis que no a nada

Voz 4 22:08 bueno bueno bueno es que te llega al final de la negociación claro claro ya me imagino a ver si mañana es el Día de la Madre

Voz 7 22:15 es la idea era traer a nuestros padres hacer

Voz 0874 22:20 es una tertulia de madres de cómicos que cada uno de vosotros trajera al estudio a su madre y lo habéis conseguido

Voz 4 22:26 como yo no sé si es competición y tienen que ganar alguna no no

Voz 0874 22:30 sí sí sí

Voz 4 22:32 hola que pierda se queda las otras a ver quién es el mejor

Voz 0874 22:34 yo yo primero de cada uno de vosotros está con su madre en la sesión en la que estáis primero voy a hablar un momento con cada una de vosotras sin decir la madre de quiénes abre sí por la descripción que hace de su hijo os identificamos Vicky cómo estás

Voz 7 22:47 hola buenos días y gracias por venir lo primero Vicky

Voz 0874 22:50 espero que no sea un disgusto tener que ver esto en directo au pair a tu hijo a actuar en directo no a disgusto para nada mal y luego cuéntanos un poco cómo es tu hijo es decir nada de él ni de en qué en qué trabaja muy bien que hasta ahora trabajaba ellos

Voz 10 23:03 vamos a trabajar

Voz 13 23:05 entonces yo me quedo con lo que maravilló

Voz 10 23:10 el eso que es vale la gente

Voz 4 23:13 buena gente la madre de Castelo esto es verdad no se pone el acento verdad

Voz 0874 23:19 es que no puedo imaginar de quién está hablando Ana cómo estás Ana

Voz 19 23:22 muy bien a ver el Twitter tuyo como es muy simpático y nervioso habla muy deprisa no le gustan los niños la suya sí

Voz 17 23:33 pero gracias

Voz 7 23:39 cómo estás Elena buenos días hola buenos días el tuyo tranquilo no mías muy tranquilitos si un niño que me comen muy bien

Voz 17 23:49 no

Voz 7 23:52 muy seria y muy trabajador muy trabajador pero no ha venido a tu hijo entonces claro

Voz 17 24:01 sí

Voz 0874 24:04 oye alguna de vosotras se llevó un disgusto cuando alguno de estos tres os dijo pues es que mamá me quiero dedicar a la comedia

Voz 7 24:12 no a mí me gustó ni la verdad que me me me sorprendió o no lo había visto en directo nunca y le dije tú lo que tienes que hacer es estudiar

Voz 0874 24:23 el gusto pero lo que le dijiste tú lo que tiene que hacer es estudiar no sea tú lo veías como un plan B la comedia no como

Voz 7 24:31 efectivamente yo era bella como Home

Voz 0874 24:32 porque tú lo veías que estaba que estaba agarrado a ella la comedia que no lo ha soltaba

Voz 26 24:35 eh

Voz 2 24:36 yo vosotras dos a mi me gusta

Voz 19 24:38 no hombre me hubiera gustado que ahora pues estar dando golpes bajos pero no sé si es que empiezo tres carreras que se dice

Voz 4 24:46 a mí no aquí no acabó ninguna flotando Javi mira yo estoy disfruto

Voz 0874 24:55 cuando Antonio pero Paqui

Voz 4 24:57 te imaginas está gozando y aquí está comiendo palomitas acristala Vicky

Voz 0874 25:03 el primero entrevistados es la madre de Jorge Ponce correcto correcta van incide que tienes por cierto todas sois muy jóvenes tú tú antes lo pasaba Jorge tú tú cuando vamos a ver cómo lo digo cuando tu madre tenía tu edad si ya tenía un hijo de veinte veintidós años tú te imaginas optimismo con un hijo de Belén

Voz 1005 25:22 pues ya ya me había ido de casa cuidado eh fíjate estás en lo que estás ahora con lo español y ahora estoy fijado quitando diarrea claro en tu caso Vicky el hermano mayor de Jorge controlador aéreo como un pastón Viso como digamos lo más que se puede ser en este país no y luego está Jorge no estoy por equilibrar caro este esto es esto digamos lo habláis en casa lo lo comentáis

Voz 10 25:47 claro claro tener un poquito de guasa con ese tema porque el hermano que fue siempre un niño un poquito así como empollón y tal pues cuando Jorge decidió de estudiar Comunicación Audiovisual

Voz 4 26:01 se pretende que nadie Bisbal Candela hay avisar estos chavales

Voz 10 26:06 hermano empezado un poquito con la guasa ahí decía bueno mamá yo siempre voy ayudarle a poner un videoclub

Voz 4 26:14 sabiendo que desde hace cinco años del videoclub mi casa videoclub el padre

Voz 10 26:20 me decía el poeta porque ya veíamos que le gustaba escribir todo el tema de guión

Voz 4 26:25 señor respetaba mucho en mi caso la verdad que sí

Voz 10 26:31 pero nunca llegó a decir lo bueno de que iba Se cómico humorista o algo así no

Voz 0874 26:37 porque eso mejor que que salga de golpe poco a poco nos avisan tú tú sigue su carrera digamos se guardando los artículos de periódico los conservas

Voz 10 26:45 esto todos los día lo oigo en directo o diferido como pueda pero todos los días

Voz 0874 26:50 la tele ir piensas que está donde tiene que estar

Voz 19 26:55 pues a mí me sorprende bastante

Voz 10 27:00 todo un poquito tengo que decirlo así poquito que que bueno que no se corta ni un pelo eh el niño el niño sacado

Voz 7 27:07 esto de cara caraduras que no te esperabas

Voz 0874 27:10 era más apocado no

Voz 27 27:12 yo no hablo a dar ahora un poquito más

Voz 10 27:15 tarado eh se ha crecido un proceso pero que se lo curra mucho que trabaja mucho mi niño

Voz 4 27:21 también hay cosas que yo no hacía en casa que que amplía cuando me iba a la calle claro si amago pederasta en casa no lo hacía a eso no jugar lo que quedaba bien pero con los Verdes mago Ana Pérez de

Voz 0874 27:36 de de Pedro Aznar claro ahora verle en la tele allí

Voz 28 27:39 en Valencia todos los días que sepamos no la verdad es que a mí me gustan mucho si no me gusta verles si así me entero un poco también de su vida

Voz 19 27:52 eh no me ha llamado por teléfono antes no llama menos pero pero me entero entre mentiras y verdades me voy enterando de cómo viven

Voz 4 28:00 te tiras y verdades ya estamos con la mano pero claro hombre se refiere porque yo en los monólogos de cada vía pues voy contando cosas de mi vida

Voz 0874 28:11 menos claro pero esto esto tiene que ser un peor

Voz 25 28:13 a diario en el que Pedro tiene que hacer

Voz 0874 28:16 su monólogo tienen que buscar material allá donde lo pueda encontrar pues lo encontrar en la familia igual tú has tenido que llamar algún día para decir oye chaval

Voz 19 28:26 bueno alguna vez sí que me da trabajos de estos como

Voz 28 28:28 soy de meterme media y todo eso pero bueno lo llevo bien allá

Voz 0874 28:35 hay algo que le recomendaría es que no se habla más despacio Pedro

Voz 28 28:40 sí pero bueno dais todo y no hace ni caso

Voz 4 28:46 correcto correcto pero tú te llama Ana María Francisca Filomena

Voz 0874 28:49 Josefa al si eso es sólo en la iglesia

Voz 19 28:51 Asia eh pero espero que ver estuvo se dice familia familias

Voz 0874 28:54 Carlos Sanz no pero era la última creían que era

Voz 19 28:57 la menopausia hay me pusieron los nombres de toda la familia con próxima llegaban ninguna más no es que no llegó ninguna más ya no podían

Voz 25 29:04 vale vale vale tu Coupé

Voz 19 29:07 a ver si así le llamaba yo estoy

Voz 4 29:10 Sastre no te está gustando y por favor tu con pies el es el mote

Voz 0874 29:16 familiar de Pedro no

Voz 19 29:18 bueno es que yo le llamaba así porque no sabía cómo cómo se cariñosa y me salía lo que salía me salió esa palabra no se vale pero eso no significa nada

Voz 0874 29:27 pero yo te voy a decir una cosa que me han contado y es que a Pedro lo que más le molesta es que desde los doce años la frase que más escucha en casa es cuidado con la bebida Pedro Aziz

Voz 4 29:38 en valenciano además que suena como peones con inventarlo

Voz 3 29:40 me gusta desde los doce años

Voz 0874 29:43 por qué pasa

Voz 19 29:44 hay pues que yo que se veía que la gente

Voz 4 29:48 no no tu entorno selecto pero es verdad que en España

Voz 0874 29:54 los tatuajes te parecen bien a bueno

Voz 19 29:56 los veo los veo antes tenía el umbral del dolor un poquito más más

Voz 0874 30:02 con si a ver si era muy lógica pero

Voz 19 30:04 la vista del brazo veo que ha subido el umbral del dolor

Voz 0874 30:08 yo vistes te da todo por eso Business disfrazarse pero sí es verdad que la hermana de Pedro se queja de que Pedro es el favorito solamente sacas el fue cuando viene

Voz 19 30:16 oye si es verdad Maddalena sólo tengo Madalena es cuando él viene

Voz 4 30:22 él

Voz 7 30:23 eh dime Javier

Voz 4 30:27 sí que he dejado para el final es el remate yo recuerdo

Voz 0874 30:32 este hombre que tú también hay una persona que te refieres como tu madre no no recuerdo mal no que era la persona con la que vivías en Madrid con aquí no sí

Voz 3 30:41 te refieres a mí si Julia que siempre hacemos con con Dalí siempre digo que es como mi madre también

Voz 0874 30:46 ya pero pero bueno al final mi madre mi mi madre

Voz 3 30:48 que me parió es esta

Voz 7 30:49 de hecho Julia ella siempre décimas no estos niños niñas no niño claro cómo era Antoñito

Voz 0874 30:56 preferimos seis

Voz 17 30:59 todo contó con la semana pasada

Voz 7 31:02 pues han tenido que voy a decir yo como madre de ensueño en su etapa de niño oí la infancia pues un niño guapísimo pero un bebé como de lo que se decía de de anuncios

Voz 10 31:17 gordo

Voz 7 31:19 era visto pocas usaba estaba hermosa que las nazi

Voz 0874 31:25 no sabemos eso no fue un buen

Voz 7 31:27 a esto e inquieto Él mismo me dice Mamá yo era muy feliz mi época más feliz de mi vida fue cuando estuve en Montesa quiere decir en esa fase de de su infancia

Voz 0874 31:41 pero si eso es algo que iba a alguien

Voz 4 31:43 no le gustaba

Voz 0874 31:50 le gustaba siempre reír si si le echa

Voz 7 31:53 lo que tengo en casa que mi madre la lo llevó una vez al estudio el típico estudia de foto porque porque él tenía muchas ganas de de plasmar esa esa Él que siempre sí

Voz 4 32:06 oye pero no estamos pidiendo aquí como si no te das cuenta de niños Adrià cuando era un buen tío si eran Montiel y qué pasó entonces a lo que pasó

Voz 7 32:21 y creo que ha evolucionado como como cualquiera de vosotros el llegar a ser cómico creo que que eso me observan todos los datos algo en común que habéis sido chicos muy muy inteligentes con mucha capacidad de observar de absorber la vida Hay puedes la plasmada ahora en vuestra profesión y la verdad que me encanta

Voz 0874 32:46 el superdotado que la familia quién SL no

Voz 7 32:50 pues creo que no que mis dos hijos Laura también es artista las dos las dos han tenido una línea muy muy igual igual cada uno ha derivado de entonces la profesión de músico y cómico y quería con las dos artistas pero ninguno se puede decir que no había leído preguntas arpista y el otro es payaso

Voz 4 33:15 exacto aún no están en el mismo régimen de cotización

Voz 3 33:21 no que mi madre no va a contar eh

Voz 4 33:26 vamos a ver la última que dijo eso no es cuánto es quiero decir

Voz 17 33:30 verdad

Voz 3 33:33 es que no te puede acabar esto yo quiero que me preguntes Javier como es y utilizaba la violencia física para dedicarme

Voz 0874 33:40 José Antonio él él siempre dice que tiene un libro escrito que no consigue editorial que se lo publique siempre que hablamos de niños

Voz 3 33:46 es enseñar pero que también a un poco la vivido mi experiencia

Voz 0874 33:48 como padre que se llama enseñar pegando

Voz 4 33:51 claro pero lo de Vox porque usted lo habría lanzado seguro

Voz 0874 33:54 este libro tiene un origen a lo mejor no se es consciente eso sí

Voz 7 34:02 algunas

Voz 4 34:02 el día que que la digo yo

Voz 7 34:05 punto eso también es verdad

Voz 3 34:07 reconocer que me han pegado mucho

Voz 7 34:10 no podía hacerlo porque era eso es verdad

Voz 4 34:14 sólo lo necesario pero además esta mañana

Voz 0660 34:20 alguna alguna algún quedó atrás

Voz 7 34:22 el cachete si es así que es mentira

Voz 3 34:25 ya puntos vitales también con con Ali

Voz 7 34:28 todo ello pero sí

Voz 0874 34:30 el Antonio Losa Castilla el colegio con la excusa de que era superdotado

Voz 19 34:38 oye se rían igual me encanta

Voz 29 34:43 contar la mi madre desde desde hace muchos años me decía bueno me me dijo en su día no porque un año entero estuvo pidiendo a la psicóloga de Juan tenía ocho años me sacaban de clase

Voz 3 34:53 para ir a la psicóloga todos los semana

Voz 29 34:56 yo era muy estudioso de tal día me dijo no porque tú eres el superdotado entonces tú tranquilo tal vale ir con los años la digo oye mamá porque yo como era superdotado tal en uno de los superdotado que no era entonces porque esto es saliendo todo un año de que las ha no porque se descubrieron que tenía pensamientos suicidas

Voz 3 35:17 y a lo mejor se eras tan listo que pensaba que la vida no tenían que dar no ha llegado ese punto de vista para el suicidio pero claro no es al revés tarado tienen que

Voz 7 35:30 lo que cuenta esta anécdota o estas pensamientos con todos los que sabe vendéis Kamal ha dicho la verdad que los monólogos pues tienen parte de Real pero es un es un es la tapadera perfecta para cuando hay algo que sea cierta decir eso sale como que cuando haya algo así exagerado pues bueno

Voz 4 35:55 bueno pero es una cosa que pueden ser verdad

Voz 30 35:59 Mentira dentro un monólogo sobre tu madre Mi madre durante muchos años me ha estado robando los porros eso pues

Voz 17 36:04 es verdad eso es verdad o pues es verdad o mentira

Voz 4 36:10 no

Voz 0874 36:13 pero es cierto es Elena que antaño creció en un cuartel militar esto da un juego cómico que te mueres

Voz 7 36:18 bueno bueno hay también hay sus matices

Voz 4 36:21 a que era ocupan un cuartel militar de la

Voz 0874 36:23 no se la de entrenador

Voz 7 36:26 te aumente pero cercano había un cuartel su exacto que está cayendo la carrito

Voz 4 36:34 lo que yo no

Voz 7 36:36 claro que no dormía los barracones

Voz 3 36:39 soldados se refiere a parte de eso

Voz 7 36:41 no es viable si no lo es todo

Voz 3 36:44 no sé que lo hacíamos eh esto es eh

Voz 7 36:46 oye volver a ver ahora ahora

Voz 0874 36:49 pregunta para las tres vosotras cuando veis por ejemplo pensáis a menudo cuando beige alguien como David Broncano no a ver si mi hijo ahí esa confabulación de astros que de repente se colocan de una manera determinada ya hacen que un cómico se convierta casi del hombre más famoso de este país

Voz 2 37:09 a veces siguientes mi pregunta eh

Voz 1005 37:15 Dunga se pueden ser también con Pedro Sánchez no de ahora

Voz 10 37:19 como si pudiese llegar en en algún pronto digamos en caso de esto a mí ya no me va a sorprender yo creo mucho eh

Voz 1005 37:29 aquí me lo mal a ti te gustaría que tu hijo fuera David

Voz 4 37:32 bronca no pasa nada no no bebe alcohol corte de deporte

Voz 7 37:39 sí

Voz 10 37:40 casi que me espero casi todo Javier

Voz 0874 37:44 yo estoy de repente e Jorge te dice cualquier cosa mamá me han ofrecido a trabajar con Almodóvar haciendo cuatro papeles simultáneos con Óscar su te lo crees si o mamá me voy a ir

Voz 1005 37:55 la de los famosos

Voz 10 38:01 porque bueno de pequeño era un poquillo mentirosas veintí dijo si yo te yo pero ya veo que que de adulto que de mayor no ya no me engaña eh

Voz 4 38:14 no mejore perfeccionado mucho mi mentira ya no vale

Voz 10 38:19 bien

Voz 0874 38:19 vale pero otra entonces a Vicky Elena puede hacer la pregunta otra manera es os Lago de la forma en la que un directivo de esta casa una vez el le dijo a uno de los que están en esta mesa una vez que se directivo y le dijo que se siente estando ahí pero no llegando

Voz 17 38:35 cuando esto

Voz 0874 38:36 los tres no voy a decir a cuál entonces pues otras dos pensáis que nuestros hijos están donde tienen que estar

Voz 4 38:42 más allá de donde deberían estar o que lo bueno está por llegar está tan pregunta también vale para la madre de Rivera vale

Voz 0874 38:48 que desde niña sin él

Voz 7 38:51 dice Ana empieza porque los tiempo considera que el no a donde está el punto de llegar pero creo que habla un poco se bien no se pensaba que vamos a notando más cómica con ellos

Voz 4 39:06 ahora me de pero es verdad dónde dónde está

Voz 7 39:09 a dónde tienen que llegar no lo sé cada está que es donde en ese momento que está Podemos está todas muy orgullosa si ellos también de conseguir que han podido o están donde en ese momento que querían ir y lo están disfrutando luego ya lo que llegan no lo sé dónde tiene que llegar pero hoy en día

Voz 4 39:30 SER por cierto trabajando la comedia puede ser la cárcel también no nos olvidemos de Texas

Voz 7 39:35 y eso que que también muchos momentos de

Voz 4 39:40 de diversión familiar verdad

Voz 7 39:42 en nuestro caso

Voz 28 39:44 yo creo que él está haciendo lo que les gusta Hay yo qué sé a veces estará en sitios mejores y otras enseñas propias pero siempre estará haciendo

Voz 0874 39:53 esto pero es verdad que que son sitios peores esta estrategia

Voz 19 39:56 bueno pero si quieres eso sí sí

Voz 3 39:59 se lo cuento porque ya no te lo voy a decir pero cuando ocurra mayor

Voz 30 40:01 estuve en el programa Ana Rosa un tiempo haciendo reportajes y salía al sofá a presentar los reportajes y me sentaba al lado del conde Lequio Belén Esteban estas personas y mi madre me enviaba SMS es por aquella porque hay decía tienes Carabias

Voz 19 40:16 es que no le gustaba eso no era lo intenta cambiar la ya pues lo siento a mí pero no me sale otro

Voz 28 40:24 pero bueno él ha seguido ahí nunca para Osaka genial yo creo que ya llegan a donde quiera

Voz 0874 40:30 hombre tampoco es eso es que sí

Voz 4 40:34 mensajes y no hay no que no hay que dar a la sociedad

Voz 0874 40:36 en verano hay mucha gente que se ha venido arriba con mensajes peores eh sí sí sí

Voz 19 40:42 bueno yo Compostela el año que viene pero vamos si es verdad explotarlo a los setenta y cinco años es me me objetivo claro

Voz 0874 40:48 estoy pensando que ahora como memoria David Letterman convirtió a su madre en un personaje te desuso no es eso era como una corresponsal con una cara casi sin mover un solo gesto os acordáis y hablaba de todo pero es decir nada muy seria y era divertidísimo

Voz 1005 41:05 es un a vuestras madres nunca para hacer algo todo el rato yo a mi madre pero sobre todo tengo que reconocer que ya lo sabe un poco a mi madre y a mi padre también que por cierto está aquí en el estudio como tirito de final de tu

Voz 3 41:19 el padre de Jorge que a las historias que me han contado buenísimo sí sí la verdad que he sacado mucho dinero e al bloque no

Voz 0874 41:27 pues déjeme déjeme preguntarle a ellas entonces a las tres si ellas han sido más benévolas con la carrera de cómicos de ellos que los padres

Voz 10 41:36 yo en mi caso no igual los dos es el padre tanto el padre como yo siempre un poquito convenios critica porque como es mi niño pequeño pues convenios critica el padre más más crítico no porque es el padre siempre como que que quiere más

Voz 1005 41:56 Mi padre la verdad que él tiene la capacidad les gusta que les gusta mucho lo que hago pero cuando estrenamos por ejemplo programa de del yugo de los cuarenta el primer día que lo escuché dice digo qué tal el programa me dice está muy bien pero a mí me gusta Ilustres ignorantes

Voz 4 42:10 las cosas pues lo que tu a

Voz 7 42:12 se tiene gusto yo pero siempre me dice Broncano eh a en el caso de su padre y yo siempre hemos estado pues la verdad es que sí pasa igual lo es un poco mayor

Voz 3 42:31 es verdad es la única que me dijo mira no deja ya de hacer día a él

Voz 7 42:36 tome una decisión queda desde niño

Voz 3 42:39 ya tenía la ilusión de ser piloto es verdad

Voz 7 42:41 no hay idea hecha en durante el bachiller llena de edad tú le llamaban el piloto nombre al piloto

Voz 4 42:50 también le ha costado cuando era pequeño

Voz 3 42:53 sí es verdad que yo no fui a la universidad en cuando tenía dieciocho años acudí a una actividad militar para entrar

Voz 7 43:03 no ir durante ese pedía del decidía vio que no hay cómplices no que no que

Voz 0874 43:09 dos un avión hacer chistes no no no

Voz 7 43:11 qué quería tomar este camino en vísperas de examinarse para la posición me cogió y me dijo me tengo que hablar contigo me dijo esto entonces su mayor temor también era como su padre le después de un año dedicándose y yo fui la primera que le dije que sí por mi parte estaba completamente a su lado su padre también estaba seguro que así va a ser ya se fue

Voz 0874 43:40 pues que qué bonito ojo eh sí está muy bien esto sí sí lo que pasa es que ahora claro Vicky Vale de Jorge Ponce Elena madre de Castelo Ana madre de Pedro Aznar yo lo primero sugeriría que hiciera un grupo de Whatsapp porque lo he hecho

Voz 19 43:54 otro otro otro más

Voz 0874 43:58 pero solamente con vosotros yo solamente vendría que os diga una cosa y es que hay una cosa que me ha asombrado siempre de ellos desde que yo trabajo con ellos es su enorme capacidad de trabajo me asombra muchas cosas porque que alguien cuenten público sufrimos y como la cuenta Antonio

Voz 7 44:15 ya te digo que a mí

Voz 0874 44:17 porque había pero me asombra que siempre trabajan una hora más que los demás porque yo creo que han llegado a esta profesión con esa idea de que esto es difícil o trabajas o te caes así es un mundo muy complicado así que yo lamento que Jorge no tenga un videoclub por ejemplo

Voz 19 44:36 sí la verdad es que he tenido una colección pero estamos

Voz 7 44:39 contento

Voz 19 44:41 sí pero te engaña Vicky que ganan más que el hermano eh

Voz 3 44:44 qué claro

Voz 13 44:46 desde las clases medias porque

Voz 7 44:50 oye Ana Elena de Vicky mil gracias por venir enhorabuena porque entonces ya estaba de aguantar dentro

Voz 13 44:56 oye si no te has Nicolas tontería tú eres nuestra madre en la radio también me la semana que viene ex novias no

Voz 4 45:08 no os preocupéis que están ahí están ahí pero algún día llegaran eh no me abrazo a todos

Voz 13 45:13 tal