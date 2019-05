Las obras que echaremos de menos

Voz 1235

01:04

están de obras en el restaurante que hay al lado de casa hace sólo unos meses hubo también obras sin el hotel vecino no son motivo de especial gozo es habitual que los albañiles fumen y arrojen las colillas Sami terraza en la que acabo de instalar los muebles de verano si uno de ellos se arrojase al vacío no veo porque no querría hacerlo podría llegar a caer sobre mí mientras tomo el sol y escucho la radio cabe la posibilidad de que en ese caso salve la vida pero no pensemos en cosas alegres los albañiles empiezan a martillazos a las ocho y media de la mañana le ponen muchas ganas a veces cuando a los cinco minutos se detiene me hago ilusiones pensando que han acabado pero sólo es un descanso para Martín con más fuerza en otros momentos del día cuando el martillo calla hablan la radial Noel taladro en general la situación puede parecer bastante horrorosa dicen que las obras durarán sólo unos días que harán larguísimos como si fuesen meses naturalmente cuando se acaben las echaré de menos porque la vida no hay quien la entienda