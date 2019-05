CARRUSEL MADRID (04/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid com Borja Cuadrado

Voz 0298 00:06 buenas tardes a todos y a todos bienvenidos a Carrusel Madrid un sábado más desde ahora y hasta la uno os vamos a contar la última hora del deporte en la capital ya sabéis como siempre nos podía sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FM en Radio Madrid punto Es en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid jornada treinta y seis en primera división tres para el final con mucho en juego para los equipos madrileños uno ya ha cumplido los deberes anoche Sevilla cero Leganés tres Lega está salvado matemáticamente con este trío dijo a la una se va a jugar el decisivo Levante Rayo Vallecano por la permanencia ahora estaremos en Valencia donde ya tenemos alineaciones cuatro y cuarto Espanyol Atlético de Madrid con un punto los de Simeone se asegurarían la segunda posición y ya para mañana doble cita a las doce Getafe Girona con el sueño de la Champions en juego para los azulones ya las cuatro y cuarto Real Madrid Villarreal en Segunda División estamos ya en la jornada XXXVII a las cuotas a las seis Alcorcón Osasuna el al corsé cita con el líder el partidos a las cuatro perdón y mañana las seis Elche Rayo Majadahonda con tres puntos vitales en juego por la permanece hacía tres fechas para el final en Segunda B hoy juegan dos de los nuestros desde las seis unionistas Sanse ya las ocho final en Valdebebas Castilla Coruxo prohibido pinchar para los blancos pero sin duda es fin de semana de Liga Iberdrola fútbol femenino mañana en horario unificado última jornada desde la una de la tarde Real Sociedad Atlético de Madrid un punto le daría el título a la rojiblancas in Madrid Club de Fútbol Athletic hay que ganar y esperar para conseguir la permanencia en baloncesto doble cita con los equipos madrileños en la Liga Endesa desde las ocho y media San Pablo Burgos Real marítimo Montakit Fuenlabrada técnico hasta Zaragoza que contará en Carrusel digo nuestro Toni López Illa jugado el jueves Movistar Estudiantes setenta y dos Unicaja ochenta protagonista también el Fútbol Sala Copa del Rey en Ciudad Real hoy turno para las semifinales a las cuatro Movistar Inter Barça Lassa y hoy por cierto comienza el Masters mil de Madrid de tenis luego unos contra Miguel Ángel Zubiarrain cuál ha sido el sorteo del cuadro principal del torneo con Carlos Díaz en la técnica López en la producción esto es Carlos el Madrid arranca

Voz 0298 02:41 de atención en la apertura de este carrusel Madrid El primero el evento más dramático del fin de semana nos lleva hasta el barrio de Orriols en Valencia Levante y Rayo Vallecano se juegan la permanencia los madrileños obligados a ganar para seguir con esperanza ya tenemos once del conjunto de Paco Jémez nos vamos al Ciudad de Valencia José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 0684 03:01 hola qué tal saludos y muy buenas tardes un once en el que Paco Jémez no tiene ningún tipo de duda confía en el mismo equipo que derrotó el pasado fin de semana al Real Madrid obviamente con el cambio obligado en la punta del ataque por el regreso de Raúl de Tomás es decir Alberto García juegan portería línea de cuatro en defensa Tito por la derecha Álex Moreno por la izquierda Abdoulaye ya Alejandro Gálvez como pareja de centrales doble pivote con Mario Suárez y el camerunés Uche esas tres medias puntas por dentro José Pozo porel interior líder hecho Juana Adrián Embarba porno Izquierdo el portugués debe y arriba como orden digo RD de Raúl de Tomás el once elegido por Paco Jémez los descartados Morro ya queme

Voz 0298 03:44 la volvemos alemán para Valencia para conocer también al once del Levante el ambiente que vamos a tener las últimas novedades tres jornadas para que finalice el viaje a ninguna parte del Real Madrid en este final de temporada sin alicientes el antepenúltimo capítulo va a ser mañana ante el Villarreal imagino que será cuestión de minutos que comparezca Zinedine Zidane ante los medios Valdebebas Antón Meana muy buenas así que

Voz 0231 04:03 cómo estás Borja muy buenas es Zidane poco de Carrusel Madrid le gusta más el carrusel clásico de los partidos cero suele salir antes de la una de la tarde pero si sale aquí lo contaremos en el entrenamiento que tienen lugar ahora mismo no están los que ya sabíamos jugadores lesionados como Sergio Ramos que también está fuera ahora mismo Odriozola que es un jugador aquí ya se pierde el resto de temporada igual que Karim Benzema ideó esta Luca Zidane que tiene partido con el Castilla a las ocho aquí en y Stefano ante el Coruxo ya no sabe si es mejor que juegue un juego en el Castilla porque no le va muy bien al portero con el filial blanco pero como te digo las cuatro bajas en el entrenamiento Luka ciudad Odriozola Benzema Ramos le preguntaremos por todo a Zinedine Zidane en la rueda de prensa kilos

Voz 0298 04:45 estaremos en Carrusel Madrid en este fin de semana decisivo para los equipos madrileños uno como decíamos ya ha hecho los deberes ya lo grande el Club Deportivo Leganés era una temporada más equipo de Primera División anoche ganó cero tres al Sevilla al que complica de paso la Champions así cantamos en Carrusel Madrid el definitivo cero tres

Voz 5 05:19 el robo delega festivo como siempre la pelota para Óscar dentro del área que el rebote que tocan un futbolista del Sevilla hice va para dentro Él el Sánchez Pizjuán ochenta y dos de partido la permanencia para eleva Sevilla cero Leganés tres

Voz 0298 05:37 en la voz del gran Paco Hernández que ayer cantó ese histórico triunfo del Lega es un fin de semana como decíamos crucial en fútbol femenino última jornada de la Liga Iberdrola con el título el descenso en juego cuál es el menú Amanda gala hora

Voz 0298 06:19 en un caos el Madrid en el que hablaremos mucho de fútbol femenino también hay que hablar de fútbol sala desde al Matti hasta Ciudad Real en Kazajistán Movistar Inter perdió en semis de la Champions Hebrón perdió en el tercer puesto frente al Barça en la Champions ambos equipos semana volver a ver las caras en las semis de la Copa del Rey toca remontar el vuelo porque no está haciendo una gran temporada habla el capitán de Movistar Inter Carlos Ortiz

Voz 8 06:40 no estamos haciendo una buena temporada en Liga regular no está nada bien acabamos de fallar también en Copa de Europa que era la competición más importante que teníamos pero bueno se presenta otra oportunidad de ganar un título o una Copa del Rey que para nosotros pues es novedad no hace mucho que no que no ganamos una de estas así que venimos del mundo yo

Voz 0298 06:59 y en rugby la semana pasada Sanitas Alcobendas se proclamó campeón de Copa del Rey ganó al Barça veinticuatro veintitrés mañana se van a ver las caras de nuevo ambos equipos esta vez en cuartos de Liga no ha dejado un mensaje en el contestador uno de los flamantes campeones de Copa

Voz 9 07:12 buenos días oyentes de Carrusel Madrid soy Dani Marrón cuadro de Sanitas Alcobendas Rugby y la semana pasada nos proclamamos campeones de la Copa del Rey de de este fin de semana volvemos a tener un reto se pueden importantes contra el mismo equipo contra el Barça pero esta vez por los play off sí que subir a animarnos Alcobendas Domingo doce y media en el campo de las terrazas Carrusel Madrid nos dio muchísima suerte para la final aquí y esperemos que este partido también luego ganarlo vuelva a dar un abrazo a todos

Voz 0298 07:48 el gran es Dani Marrón mejor Sanitas Alcobendas ya lo veis Carrusel Madrid con todos los protagonistas de nuestro deporte estaremos hasta una vamos al lío

Voz 4 08:23 de Vallecas

Voz 6 08:27 pues sí volvemos a tu imagen de sus finales hay que intentar pues devolvérselo con las olas

Voz 12 09:57 eh seguro porque se ha vendido todo el papel el pasado viernes el club ya emitió un comunicado primera hora de la mañana después de la festividad el día uno de mayo anunciando que no iba a abrir las taquillas en la mañana de hoy puesto que no quedaba ya ni una sola entrada de las muchas que se han puesto a la venta durante esta semana a través de Internet y eso significa que obviamente Si los veintidós mil cerca quinientos abonados que tiene el Levante acuden a su cita que evidentemente me mata

Voz 0298 10:25 sino que acudirán

Voz 12 10:27 se va a registrar un lleno técnico que estamos hablando en torno a veinticuatro mil quinientos espectadores en las gradas del estadio Ciudad de Valencia porque obviamente las cerca de cuatrocientas veinticinco entradas que hay a disposición de los aficionados rayistas también se vendieron a primera hora de la semana en cuanto el Rayo las puso a la venta por lo tanto ambientazo por todo lo alto en una mañana espectacular soleada con la climatología perfecta con el césped en perfectas condiciones falta solamente que los jugadores empiezan a saltar al terreno de juego para iniciar el calentamiento sobre el césped de Orriols

Voz 0298 11:01 partidazo que vamos a contar por supuesto ahora la previa ya a partir de la una en la primera edición de Carrusel Deportivo por cierto ya tenemos también el once inicial del Levante Adrián Rubio muy buenas

Voz 0684 11:11 hola muy buenas Borja así es ya tenemos once apenas hay novedades porque Morales finalmente el comandante sea recuperado estas molestias en el tobillo iba a jugar el once titular un once que forman Aitor Fernández pondría defensa con Koke Toño García Rubén Beto así lo dirá ahora Robert Pierre dentro del campo para Vardy para Vukcevic que se mantiene el montenegrino el puede entrar en el equipo en las últimas semanas y les acompaña también José Campaña allá arriba va a jugar el recuperado Morales va a jugar Borja Mayoral iba a jugar también Jaycee

Voz 0298 11:43 con nuevos lo más importante como decía alemana en la portada como dice ahora Adrián la presencia de el comandante Morales finalmente en el once del Levante por cierto en el Levante alemán enclave caros el Madrid hay dos jugadores ex jugadores del Rayo Vallecano como son Kofi Rochina Choir uno va a ser titular el otro están el banquillo que va a ser un partido muy especial lógicamente para ellos

Voz 12 12:02 sí sobre todo para Coke Andújar que fue una persona muy importante dentro de lo que es la estructura del Rayo igual que cuando fue por su pasión el Sevilla su paso posterior por el Schalke cero cuatro es un jugador que deja sello que deja huella porque se convierte en capitán aquí evidentemente en el Levante se ha convertido en un capitán también ya lo fue en el tiempo en el que permaneció como cedido del Schalke cero cuatro la pasada temporada y lógicamente para Rubén Rochina no que haya más eh es sorpresa porque venía jugando habitualmente Paco López en ese centro del campo con campaña con Vardy con Rochina pero le dio resultado ese elemento que insertado dentro de lo que es el eje de la medular con Vukcevic como les salió bien con esa goleada ante el Real Betis Balompié Paco López opta por dejar por lo tanto Rochina como recambio para el segundo tiempo y mete a Vukcevic con Vardy con campaña en la medular compartiendo evidentemente sistema formación porque con Mario Suárez con Uche y con Jose Pozo esos tres jugadores que también le dan mucha movilidad en los que Paco Jémez cree ciegamente por el buen partido que hicieron acompañado de una gran victoria ante el Real Madrid

Voz 0298 13:07 a su fin de semana bueno pues ahora volvemos para Valencia pero no escucha la persona que va a comentar luego el en Carrusel deportivo el gran Roberto Trashorras hola qué tal muy buenas la muy buenos días qué tal buf Robert vaya partido para para el Rayo hoy si era una final el parqué Madrid en verdad ya lo son todas y hoy ante un rival directo qué te juegas es que hoy el rayo puede dar un paso de gigante o puede ser equipo de Segunda es un día de todo o nada

Voz 13 13:27 sí porque al final la situación es esa fracción no tiene más y yo creo que después del empate en Huesca he encontrado Cuenca en casa sabía que que ahora los partidos eran bueno pues si ganas sigues teniendo CNI y si pierdes no tienes ninguna entonces bueno el otro día he superó la primera prueba hoy tiene la Xunta entonces son partidos en los que sólo te vale ganar bueno también ante un rival directo al final desde la te la juegas a todo o nada entonces bueno hay que confiar que hoy salga un buen partido y sobre todo que salga del Ciudad de Valencia con con las opciones intactas de seguir en Primera

Voz 0298 14:05 como cantaba el once alemán Robert Paco Jémez confía exactamente los mismos once jugadores que le que le gana al Real Madrid a estar alturas cuando algo funciona no hay no hay que tocarlo verdad

Voz 13 14:14 hombre es lógico además hicieron un buen partido uno cero

Voz 0298 14:17 el cambio de Javi Guerra por Raúl de Tomás lógicamente sí sí

Voz 13 14:19 lógicamente pero bueno hicieron un buen partido bueno sobre todo la la situación de Uche y Mario Suárez pues bueno quizá un poquito de equilibrio no no se rompe tanto el equipo cuando son dos jugadores físicamente muy fuerte de Hamás Live estás a a pozo con bueno pues con Raúl arriba bueno lo más importante es que que el partido no se vuelva loco no yo creo que el Rayo bueno Levante un equipo sobretodo que le gusta correr mucho la espalda seguramente el Rayo pues tenga más más el balón entonces que el partido lo tenía controlado no si es posible ponerse por delante pues imagínate muchísimo un mejor no como el otro día a nivel de confianza para meter un poquito más presión al Levante es importante en el minuto salir salir fuertes entonces bueno son partidos en los que te juegas todo lo que no puede fallar muy bueno a ver si tiene

Voz 14 15:06 sí hay

Voz 13 15:07 bueno nos da una victoria sobre todo pues que siga manteniendo esa esperanza seguir en Primera

Voz 0298 15:12 bueno pues luego luego estaremos ya contigo Robert que estabas allí desde desde Barcelona pendiente este deporte un abrazo Rober abrazo gracias chip el gran Roberto Trashorras que estaba comentando el Levante Rayo Vallecano ayer en Vallecas estuvo la gran Sofía Álvarez hola Sofía qué tal muy buenas

Voz 15 15:25 hola Borja qué tal que lógicamente estuviera

Voz 0298 15:28 en esa rueda de prensa previa al partido en la que habló Paco Jémez lógicamente verdad

Voz 15 15:33 sí así es el del técnico vallecano eh como había dicho dijo que el encuentro era o todo o nada y fue muy claro ayer en la rueda de prensa previa sobre la importancia de este partido y que no quiere ningún tipo de confianza porque aunque haya ganado la jornada pasada al Real Madrid no hay nada cochecitos

Voz 0696 15:50 esto ya es ganar o perder un quedarte en primera o bajar a Segunda es decir yo estoy convencido de lo que tu dices si no ganamos en en en Levante Clemente vamos a descender es decir nuestras posibilidades volverían otra voy a bajar de una manera brutal de hecho yo creo que no no llegaría incluso aún ganando los dos partidos que no queda sin embargo si somos capaces de ganar mañana yo estoy convencido de que no ha marcado en Primera división ni los entrenadores ni los jugadores solemos interpretar muy bien las las palmadita en la espalda no ha sido una semana donde dorado demasiado la píldora no me han dicho que bueno que este equipo como puede estar ahí porque somos mucho mejor y es el gran problema de de ganarle al Madrid que algunos a lo mejor no hemos creído que ya está todo hecho cuando realmente no hemos hecho nada todavía queda está todo por hacer

Voz 15 16:29 pues yo creo que es muy claro Jémez Lady ya la importancia de este partido y vemos que al fin haré del once si sale Uche que ayer se retiró del entrenamiento por un golpe pero creo que se ha quedado en nada

Voz 0298 16:40 bueno pues ahí le tenemos derecho en el once titular gracias Sofía

Voz 15 16:43 nada hasta luego ocho minutos para que arranca

Voz 0298 16:45 el partido en Valencia alemán cuánta gente

Voz 1 16:48 cogiendo ya color la grada de de sonó

Voz 12 16:51 bueno pues poquito a poco se han abierto ya las puertas evidentemente la mañana apetece para estar todavía en los aledaños en los bares en el cine lo comercial que está justamente aquí pegado al estadio Ciudad de Valencia hay apura la agente el acceso al Valencia pero bueno ya digo que está garantizado absolutamente el lleno técnico va a ser porque salvo que fallen algunos socios no hay papel se ha colgado el cartel de no hay billetes lo normal es que veinticuatro mil quinientos espectadores abarrotan hoy el estadio Ciudad Valencia buscando ese punto de inflexión en la temporada para optar a la permanencia obviamente el Rayo Vallecano tratando de que conseguir el milagro ganar aquí y esperar a que se vayan sucediendo resultados que favorezca los intereses del conjunto de Paco Jémez y pensando en una nueva batalla que se una batalla significativa importante para el Rayo porque haya conseguido aquí la victoria de hoy ante el Levante después de salir de aquí con una posible victoria la que tendrá en Vallecas ante el Real Valladolid la próxima semana pero como dice Paco Jémez es el todo o la nada todo lo que no sea sumar

Voz 0298 17:49 hoy aquí De3 el Rayo Vallecano virtualmente

Voz 12 17:52 voy a decir adiós a la categoría ahora hablemos en el tramo de Carrusel

Voz 0298 17:54 Ariza Orriols cuando vaya a comenzar el partido venga dale alemán el rollo que busca la permanencia Ike en la consiguió ya de forma matemática fue Leganés cero tres en Sevilla vaya palo para el equipo de Caparrós que se complica mucho entrar en Champions Paco Hernando buenas

Voz 0231 18:14 qué tal Borja buenas tardes pues lo decíamos no Leganés nunca había ganado

Voz 0298 18:17 el Pizjuán pero lo hizo de una forma yo no sé además de inmejorable yo creo que sorprendente

Voz 1031 18:22 si el Leganés se llevó la victoria tres puntos que se a la permanencia y sorprendentes sobre todo por el inicio porque el equipo se puso cero dos prácticamente lo primeros veinte minutos los hombres de en exhibir para marcar un poco el camino de este partido que es Lagares terminó sentenciando en la recta final con un gol de Óscar que jugó un partidazo bueno el equipo que se jugaba mucho el Sevilla estamos jugando la clasificación para la Champions ignorada una plaza fácil para ganar para el llega porque ante un equipo que está jugando tanto pues la ganen venía con menos presión y eso le hizo jugar un gran partido ganar cero tres al en el Sánchez Pizjuán con cuarenta y cinco puntos matemáticamente en Leganés que asegura jugar su cuarto año en primera división después de ganarle al Sevilla

Voz 0298 19:05 para a destacar yo creo en ese Leganés Paco a jugadores como Siri no que habían tenido un momento espectacular pero que parecía que en las últimas semanas iban bajando un poco sus prestaciones y que ayer estuvieron vamos espectaculares

Voz 1031 19:17 si marcan un gol cada uno lo desea Evan Alvarez durante la retransmisión que no marcaban desde febrero y ambos volvieron a encontrarse con el gol quizá la cita más importante en esta recta final de temporada el día que en Leganés certificaba la permanencia en Primera División también Borja yo creo que tenemos que destacar el partido de Óscar Rodríguez porque trabajó en el centro del campo dirigió al equipo con calidad Bono un encuentro además que el Leganés defendió muy bien no lo decíamos durante el partido con Kimi que el Leganés prácticamente no concedió una ocasión el Sevilla sufrió mucho para general periodo oí cuando viene bien si les sale encima las cosas en ataque pues te encuentras con un partido fantástico que se llevó el equipo de Pellegrino por cero tres

Voz 0298 20:01 partido fantástico y me imagino que los protagonistas en vestuarios eufóricos con el triunfo

Voz 1031 20:05 sí he satisfecho no después de cerrar de manera definitiva la permanencia con una cifra histórica de cuarenta y cinco puntos que es la mejor marca del Leganés en primera división aquí sobre eso hablaba Pellegrino no solo de esta importante victoria sobre la posibilidad de que vaya a continuar en el banquillo de Leganés

Voz 1530 20:28 esperemos que si esa es mi intención un partido muy lindo para nosotros para disfrutarlo porque este año hemos sufrido bastante fuera no me ha costado mucho poder desplegar lo que hacemos en casa Joyce ha acercado mucho a nuestra temporada en casa y tiene que ver con primero que tenemos conciencia de ello que podemos hacer lo hemos perdido ese miedo a jugar fuera ya salir a a sacar todo nuestro fútbol diese un paso adelante que dado el equipo ojalá que podamos sentar bases de para un aprendizaje para el futuro no

Voz 0298 20:57 bueno pues eso es buena señal a ver si Pellegrino puede continuar en el banquillo de un equipo que desde luego ha rendido un nivel fantástico hoy ya sellado la permanencia a lo grande por cierto eso sí Paco aunque sea anecdótico esta victoria del Lega cerca a la Champions como decíamos ayer como decíais ayer en Madrid al Getafe como sienta esto en Leganés

Voz 1031 21:13 sí bueno un favor importante yo creo que lo primero para el Leganés la prioridad era asegurarse un año más en primera división pero bueno el favor en Getafe desde luego que pues no podemos obviar lo no porque el Sevilla se estaba jugando la Champions con el Getafe también con el Valencia y esta derrota le va a complicar mucho la vida al equipo sevillista favorece mucho al Getafe el Sevilla tiene un calendario bastante difícil se tiene que enfrentar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y luego tiene que recibir en su estadio al Athletic de Bilbao así que los ánimos en Sevilla no son precisamente de Feria de Abril porque el equipo se queda en una situación muy muy complicada para pelear por el por la camping con el Getafe y habrá que ver también lo que hace el Valencia cómo resuelve su partido con el Huesca pero desde luego el primer favor para el Getafe ya está hecho por parte del Leganés

Voz 0298 21:58 bueno pues vamos a dejar pago lo vamos a despachar les rápido que tiene que ir al peluquero que que corte te vas a hacer tú quieres complejas ante guapo

Voz 1031 22:05 pues vamos a tirar de degradado como siempre hay pues lo habitual tú como tú Borja como vemos como tú sabes

Voz 0298 22:11 yo también ya seguir causando furor aquí en la redacción de la Ser mega gracias Paco hasta luego

Voz 1031 22:16 Borja

Voz 16 22:19 durante los

Voz 0298 22:34 ahora estamos en Barcelona porque hoy juega el Atlético de Madrid lo va a hacer a las cuatro y cuarto frente al español pero es un fin de semana diferentes un fin de semana especial porque la gran cita está en la Liga Iberdrola mañana el Atlético de Mary puede conseguir su tercer título consecutivo en San Sebastián tras el paso de gigante conseguido hace una semana ante el Valencia no

Voz 17 22:56 me de Madrid

Voz 0684 22:59 carne harán carta saca echa el centro de la Meseguer recibes sola completamente sola en el área pequeña tú un cara a la central que remató a placer para batir a la portera del Valencia algo es algo

Voz 17 23:13 el Atlético de Madrid sino las nueve

Voz 0684 23:17 te era es Terry que está donde tiene que estar en el área pequeña cuando voy a la mete el pie pone el segundo set una defensa valencianista que me tienes pero en sólo para saltar a las asistencias médicas pero por ahora en el minuto cincuenta de partido al Atlético de Madrid dos va a cero

Voz 0298 23:34 vaya narradores que tenemos es Paco Hernández ahora Toni López con el Atlético de Madrid hoy cantando canastas con el Fuenlabrada que va Bellón que por cierto le gusta mucho casi nació pero bueno quedan veinticuatro horas para ese Real Sociedad Atlético de Madrid debe ser el comienzo de una semana fantástica para el equipo rojiblanco que precisamente ante los donostiarras se va a jugar la semana que viene el título de Copa de la Reina última hora del Atlético féminas Miguel Martín Talavera muy buena qué tal Bursa buenos días con el objetivo

Voz 1576 23:59 dos partidos frente la Real y conseguir un doblete viajarán hoy las chicas de José Luis Sánchez Vera a San Sebastián para medirse mañana en Zubieta al conjunto txuri urdin las cuentas son claras con un solo punto ya serán campeonas de Liga siempre y cuando incluso podrían perder si lo hiciera también el Barça por lo tanto dependen de sin ir más empatando ganando serán campeonas de Liga conseguirían el tercer entorchado consecutivo algo que es absolutamente una proeza Borja viendo la diferencia presupuestaria que tiene el Barça con el resto de la liga en este caso con el Atlético de Madrid con esa confianza primero la Liga la parada luego la de Copa para intentar conseguir el doblete y hacer historia

Voz 0298 24:42 gracias Talaia exactamente veinticuatro horas desde decisivo Real Sociedad Atlético Mari Llanos escucha una de las jugadoras importantes de líder de la Liga Iberdrola Olga García buenas tardes

Voz 19 24:50 muy buenas pues en Veinticuatro horas os estáis Juan

Voz 0298 24:53 el título desde nervios

Voz 19 24:54 cada beso acercándose el momento y son no pues ya el estómago muy fuerte y con muchas ganas de que llegue mañana para jugar el partido

Voz 0298 25:03 oye cómo es la preparación la semana en la que os estáis jugando la Liga es algo diferente au es una semana normal

Voz 19 25:10 estamos en la misma tónica que el primer día partidos está planificando de la misma forma independientemente de que podamos ganar ese título ahí el equipo está con muchas ganas es una semana bonita llegamos pienso comenzó muy bueno

Voz 0298 25:26 mirar un poco las matemáticas Olga viendo que habéis jugado veintinueve partidos habéis ganado Veintisiete Davis perdió dos los dos contra el Barça y mañana el partido no es contra el Barça entonces hombre si las matemáticas nos acompañan mañana es el día para ser campeonas

Voz 19 25:40 bueno podríamos decir que eso es complicado básicamente por una cosa bajo el papel lo tenemos las papeletas para ser campeona esto sí que es cierto que venimos de que la Real Sociedad llevabas te digo seis partidos sin perder a cambio de sistema a las jugadoras que tengan un registro pues bueno tenemos que ir a ganar el partido y será lo lo antes posible

Voz 0298 26:06 a ver si a ver si es verdad así que os vale un empate Olga para ser campeonas eso se valora durante la preparación del partido o el equipo directamente piensa únicamente en ganar os piensa en ese empate que nos puede valer

Voz 19 26:17 si partimos de que el equipo va a por el empate es un error el equipo lo que quiere es ganar y sentenciar lo antes posible el partido

Voz 0298 26:25 no es la tercera vez que el título sólo van a jugar ambos equipos en la última jornada en ambas ocasiones se llevó el título el el Atlético pero Olga curiosamente jugaba en el Barça esta temporada ya es hora no que te lleves una Liga decidida al final

Voz 19 26:38 bueno siempre dicen que los cambios sobre rejones en este sentido hoy el Atleti estamos encontrando esa felicidad y al mismo tiempo pues ahora de cara a este tipo de partidos pues lo que queremos es es ganar y ojalá pues puede a hacerse con el título liguero ya que después tuvimos la ocasión de poder ojalá sea un doblete

Voz 0298 26:59 todo esto qué tal tu primera temporada en el Athletic veintisiete partidos doce goles en Liga

Voz 19 27:03 bueno eso de veintisiete partidos doce goles pienso que son que son números todo cuadros lo que quiere sentirse es importante en el equipo pues quieren sonó cada jugador importante y lo que queremos es ojalá sentenciar porque creo que si ganamos la Liga sería el por primera vez a nivel de Iberdrola político de la época femenina con el mejor registro de todos los años así que podemos conseguir un doblete que al mismo tiempo me me lo mejor registro desde desde siempre es eso ilusiona de cara a todas las las jugadoras pues tenemos esa motivación

Voz 0298 27:36 desde luego que los registros son espectaculares veintisiete victorias y sólo dos derrotas tú que conoces ambos equipos es muy diferente el el Atlético respecto al Barça en cuanto lo que es la la estructura del equipo femenino

Voz 19 27:46 son dos equipos diferentes en el Barça era una forma dejó al Atlético de Madrid es otro sistema diferente pero los dos equipos son profesionales de todos los equipos están Carmen de la infraestructura de de está se está convirtiendo en tanto la Liga como nosotros con de forma profesional y eso hace que cada vez la Liga aumentando las jugadoras estén fijos en que he venido aquí a medida que vamos avanzando pues sea una de las ligas punteras queda mucho trabajo por hacer pero sí que estamos en el camino

Voz 0298 28:14 desde luego ese cambio que es que es muy bueno y por cierto Olga el fútbol ya sabe que tiene bueno como la vida muchas casualidades os jugáis la Liga mañana contra la Real y la semana que viene jugáis contra la Real a la final de Copa imagino que no tendrán que ver nada no lo los dos partidos

Voz 19 28:28 pues te diría que cada partido tiene un contexto sí que no estelas real que está jugando pues es ganar tres puntos si seguir en una posición en la tabla avanzadas y al mismo tiempo nuestra Cáceres estamos jugando en este partido el pueden ser campeonas el último partido cambia porque es todo o nada nos jugamos tanto la Real como nosotras y una Copa de la Reina tanto para la Real si no recuerdo mal creo que sería la primera vez que lo consigue para Atlético Madrid podría ser un doblete que sería una parte para la historia es muy importante que nunca se había conseguido antes y ahora pero al mismo tiempo el poder ganar otra Copa del Rey que para el club sería un hecho histórico

Voz 0298 29:12 por último he leído que en Zubieta el domingo bastar la la Copa de la Reina físicamente si te cruzas con ella lo vas a tocar

Voz 19 29:20 no siempre estáis que

Voz 0298 29:22 sí siempre se ha dicho que los pelos se miran

Voz 19 29:24 se tocan en ese sentido en todos estos años es mejor salvar las distancias después cuando ya ha empezado con el título pues celebrarlo oí tenerla

Voz 0298 29:34 mira qué mala leche Olga que esté jugando la Liga ellos el caramelo de que os vais a jugar la semana siguiente

Voz 19 29:39 ya son casualidades de la vida y al final pues se ha dado que la semifinal y la final de la Copa de la Reina sea con la Real hizo último partido sea decisivo con la sociedad

Voz 0298 29:50 pues a ver si mañana os lleváis la Liga y la semana que viene la Copa buena Sergi ocho días muy intensos esperemos que muy bonitos también para el Atlético de Marisol García gracias por estar en Carrusel Maurici mucha suerte

Voz 19 30:00 a vosotros muchas gracias

Voz 1 30:04 el Atlético de Madrid que mañana puede ser campeón

Voz 0298 30:07 de la Liga Iberdrola y en estos momentos comparece Zinedine Zidane en la sala de prensa de Valdebebas

Voz 1 30:13 le preguntamos por Cuba

Voz 1284 30:15 el amarillo que recibirá el Villarreal a partir de las cuatro y cuarto puesto que en defensa que contaremos en ya han preguntado a sin hacer una con escolta que está fichar a popa

Voz 21 30:26 le parece fundamental traerlo pero yo te te subes

Voz 1994 30:29 vendido en en en que lo el lobo

Voz 22 30:32 lo que dije que en el sentido que yo hable de que hablaba él muy claramente los elogios no usted y que yo era bueno pero tú me

Voz 1994 30:40 puedes y de otros jugadores yo te decía lo mismo no sé tú puedes decir de un jugador el hipo era decía que yo era un buen jugadores y además lo conozco pero no da más yo no me voy a meter en un en una cosa y además más ahora porque con las cosas va bien de perdonamos pero con las cosas vamos es decir es una una una una tonterías se acata entonces yo no te voy a decir nada yo lo que te digo es que es vosotros me preguntáis tú me tú ahora me dice de poco a poco va ex jugador de Manchester United ya es muy bueno juega en Manchester United al final de temporada veremos lo qué va a pasar con los jugadores lo que iban a venir lo que se van ahí pero sabes que no te dije nada de yo de de que vamos a atraer a poco va hoy no en otro va a decir hasta hasta que no hasta que no no las cosas estén estén hechos

Voz 1284 31:46 poquito buenos días ya era de marca preguntas sobre le quería preguntar por Vinicius prevista su vuelta para mañana pregunta por y que entreno viajado veneciano se lesionó

Voz 1994 31:56 hace dos meses que más sorprendido nada es nada entrena está mejor está está mucho mejor y está listo para para estar aparentaba la convocatoria él necesitaba yo creo que los las dos semanas ahora que está mejor físicamente está mejor como es ir al templo previsto innecesario para él lo nada nada a su edad dieciocho años porque puede ser puede ser mi hijo pero

Voz 21 32:37 nada más que dar buenas tardes Santomera en directo en el carro en el Madrid de la Cadena SER es muy distinta a su rueda de prensa un sábado o un domingo después del partido Últimamente leo Vito después de los partidos cabreado y en la previa feliz quiero saber si ha pasado algo sonríe desde el partido en Vallecas a hoy para que usted sea más optimista porque entre comillas su equipo le fallón Getafe le falló en Vallecas ha visto algo para pensar que mañana no le van a fallar

Voz 1994 33:02 no fallamos en Getafe en Getafe jugamos bien no ha faltado gol pero el Getafe que estaba muy contento de la actuación de del equipo Bilbao igual pero el otro día en Vallecas no

Voz 23 33:16 eh

Voz 1994 33:20 por mucho que quiero ser optimista no no no me gusta de este equipo pero ya está ahora son cinco días y después o seis estamos dio apruebe hoy y mañana tenemos un partido nosotros tenemos la camiseta de Madrid tenemos eh el escudo aquí tenemos en nosotros tenemos una responsabilidad todos mismo que la temporada está mal tono tenemos que estar muy pues yo yo el primero y yo el primero de todo para decir que mañana es es un buen partido para jugar es un buen partido para es lo que vamos a intentar hacer y ojalá que lo vamos a hacer

Voz 0298 33:59 oye esas las palabras de Zidane hemos escuchado la pregunta en directo de Antón Meana aquí en caros en Madrid pues efectivamente podría ser su hijo Vinicius porque Zidane tiene cuarenta y siete años y Vinicius tiene dieciocho hemos un camión poquito ese ritmo este caos el Madrid tenemos calas del Atlético Madrid pero asaltado Zinedine después de esa entrevista con Olga García hay que recordar que juega el equipo del Cholo Simeone lo hace en Barcelona ante el Espanyol con un empate el equipo rojiblanco que sería matemáticamente segundo no novedades Pedro Fullana muy buenas

Voz 24 34:27 qué tal muy buena así es lo más importante el punto que le hace falta al Atlético de Madrid para ser matemáticamente subcampeón por segundo año consecutivo por décima vez en su historia un Atlético Madrid que ha conseguido esa regularidad de la que se habla habitualmente para estar entre los grandes obtengan un título por ser segundo o ser tercero incluso en la clasificación precisamente eso lo que hay que celebrar dice Diego Pablo Simeone esa regularidad del Atlético de Madrid como equipo grande las últimas temporadas

Voz 0501 34:55 cuando competimos buscamos siempre llegar a lo más alto trabajar para para llegar a ser primero siempre lo que indica la lógica es que si no puede salir primero tenía que intentar salir segundo que eso es lo que año tras año te va a poder darlas a la posibilidad de mantener una regularidad que es lo que podemos en algún punto festejar yo creo que cuando uno habla de regularidad habla de esto años tercero año segundo alguna vez campeón y creo que esa es la niña que tiene que seguir el Atlético de Madrid con Simeone sin Simeone porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa

Voz 24 35:30 bueno pues veremos si es capaz de conseguir ese punto frente al Español en lo deportivo Savic están el equipo Savic será titular después de superar las molestias físicas apunta Juanfran lateral derecho les tendrá continuidad en la banda izquierda ya arriba la pareja formada por Griezmann ir por Álvaro Morata

Voz 25 35:48 gracias Pedro hasta luego

Voz 0298 35:58 bueno pues mañana para coincidir dos grandes eventos para los equipos madrileños en la primera edición de Carrusel Deportivo desde la una ese Real Sociedad Atlético Marie de la Liga Iberdrola una hora antes a las doce comienza el Getafe Girona partido que puede valer media clasificación para la Champions para el conjunto de Bordalás última hora del Getafe iban Álvarez muy buenas

Voz 1153 36:15 qué tal Borja buenas tardes depende asimismo el Getafe para meterse en esos puestos de Champions después del tropiezo noche del Sevilla frente al Leganés está empatado el equipo de Bordalás a cincuenta y cinco puntos Si gana serán tres de ventaja y además metió

Voz 0298 36:28 ha ganado el golaverage al equipo de Caparrós

Voz 1153 36:30 es un partido especial Se prepara un recibimiento desde dos horas antes al autobús se van a repartir camisetas por parte de la Federación de Peñas con el lema Euro Geta el número diecinueve también habrá protesta arbitral contra la actuación de la semana pasada en Anoeta habrá pitos habrá pañolada antes del comienzo del partido recordamos que no se podrá sentar José Bordalás en el banquillo tiene dos partidos de sanción le sustituirá su segundo Nacho Fernández y por lo deportivo se lo pierden Amat Antunes Vergara la duda es la de quiere irse espera que vuelvan al once jugadores que FON no fueron titulares frente a la Real como máximo en el centro del campo juntó Arambarri también arriba Jorge Molina el partido que comenzará a las doce con arbitraje Borja de Hernández Hernández de cuadra Fernández en él

Voz 0298 37:14 dar bueno hoy lo contaremos por supuesto en Carrusel Deportivo en esa primera edición con Álvaro Benito de doce a tres gracias Iván abrazo hemos analizado ya a la actualidad de todos los equipos de Madrid en primera división incluida la rueda de prensa de Zinedine Zidane ahora ampliamos con Antón Meana ahora nos espera más actividad deportiva hasta la una esto es Carrusel Madrid

Voz 0298 38:09 el gran de Jasmin Miravet la jugadora del Arik Club de fútbol queremos que el Atlético de Mary sea campeón de la Liga Iberdrola y por supuesto queremos también que el Madrid Club de Fútbol continúe una temporada más en la máxima categoría del fútbol Mariño vamos a hablar de más cosas todavía en este carrusel Madrid ese partido que empieza a las once y media Brown a la una en horario unificado Madrid Club de Fútbol contra el Athletic más cositas aquí en Carrusel Madrid

Voz 0298 38:38 y como siempre tenemos ese tiempo el dedicado a la Segunda División B José Antonio Duro buenas tardes hola a Borja qué tal muy buenas estamos ya a final de temporada jornada menos tres hay que empezar a definir cosas ya

Voz 1621 38:49 es prácticamente definir las este fin de semana pero claro tienen que darse algunos resultados y sobre todo que lo has explicado madrileños ganen sus partidos por qué digo esto bueno pues porque hay un Fuenlabrada dar B es decir el que gane casi casi conseguirán su objetivo de ser primero o acercarse a la permanencia y el que pierda pues es sufre un tropiezo que va a ser ya quedan dos jornadas

Voz 0298 39:09 difícil reducción venga pues lo primero cuáles son los partidos de esta jornada

Voz 1621 39:12 hablamos de dos equipos del grupo I que además tienen únicamente un enfrentamiento entre ellos este fin de semana dos son ya en el día de hoy a las seis y media unionistas San Sebastián de los Reyes y a las ocho Castilla Coruxo además doce del domingo Inter de Madrid Burgos ojo con este partido de Boadilla Atlético B rápido de Fuenlabrada a dar vía además el Nava al que ya estaba extendido recibe al Guijuelo desde las cinco del domingo

Voz 0298 39:35 me hablabas por cierto del Fuenlabrada dar vía hasta qué punto es definitivo este partido

Voz 1621 39:39 pues hasta el punto de que si gana al Fuenlabrada no va a ser primero pero sea plana mucho el camino para los de hermoso y eso que la próxima semana hay un Ponferradina Fuenlabrada pero eso es otra historia

Voz 0298 39:50 bueno te lo pregunto directamente saca la calculadora que tiene que pasar para que el a darme no descienda

Voz 1621 39:54 te lo voy a contar pero al revés si el Algarve pierde con el Fuenlabrada con el líder Burgos Valladolid y Las Palmas puntúan y eso que la próxima semana baila dar a Gran Canaria helada

Voz 0298 40:04 está directamente descendido

Voz 1621 40:07 Fuenlabrada B los dos en la juegan tengo dos entradas para regalar las regalo ya ha cuadrado en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta te regalo entradas para ir mañana por la mañana al estadio Fernando Torres haber ese Fuenlabrada a darme decisivo para el final el tramo final de temporada en el grupo I de eso

Voz 0298 40:25 el dique así que mejor para la mañana del domingo que ese partido más objetivo Oruro el del Atlético B que juega en el Cerro del Espino ante el Rápido de Bouzas

Voz 1621 40:31 claro ya lo iba a decir yo es que no jugamos ya todos muchas cosas en todos los partidos porque todo lo que sea por ejemplo que la ayuda no sólo al filial en este caso sino también al Unión nadar bien pero bueno si el Atlético B gana y el Pontevedra pierde en Gran Canaria muy mal se tiene que dar para que los colchoneros de Óscar Fernández no jueguen el playoff de todas

Voz 0298 40:50 formas estamos a falta de tres jornadas lo dicho es muy llamativo Borja que no haya ni un solo equipo clasificado en play off eso te lo digo yo sólo pasa en el grupo I de Segunda B ya es que realmente está igualado y además de estos que has comentado que partido destaca en esta jornada

Voz 1621 41:04 no pues hay un Inter de Madrid Burgos en el que el Inter debe puntuar ya no te digo ganar et digo puntuar porque sino vamos a tener un problema gordo con el conjunto de Boadilla en las últimas dos jornadas del campeonato hay muchos partidos de la jornada pero ojo con este que perfectamente podría ser el drama de la Juan

Voz 0298 41:20 lo contaremos todo en Carrusel Mari gracias duro a día hasta luego será un fin de semana en la Segunda División B gran fin de semana en la Liga Iberdrola y por supuesto también buen fin de semana el que tenemos en la Liga Un dos tres en la categoría de plata es verdad que difícilmente vamos a tener un equipo nuevo de la Comunidad de Madrid en la próxima temporada en Primera División

Voz 0231 41:50 el caballero qué tal muy buenas

Voz 0298 41:52 bueno vamos a analizar los dos partidos que juegan los equipos madrileños este fin de semana vamos a empezar por la Agrupación Deportiva Alcorcón partió que vas a contar tu luego a partir de las cuatro con Dani Garrido y el resto de la banda en Carrusel Deportivo Alcorcón Osasuna el intratable líder el equipo navarro lo que está muy cerquita de volver a Primera División que es el rival al que se tiene que enfrentar un alcorques yo creo Uxue que difícilmente no va a poder jugar en primera división el año que viene

Voz 15 42:16 sí lo tiene muy difícil y el choque de esta tarde es complicadísimo ante el líder de la categoría que puede ya certifica

Voz 13 42:22 por eso a primera dirigió Magee

Voz 15 42:25 ahora mismo al equipo madrileño afronta este partido con la tranquilidad que hecho de ver cumplido por la permanencia y recordamos que el alcohol no jugó la pasada jornada ya que era el enfrentamiento ante el Reus y sumó los tres puntos automáticamente Parralo eso sí no podrá contar con no no tiene la duda de Gavilán y recupera para este partido a Eddy Silvestre eso sí volverá a alinear a Ribalta Casadesús a Juan Muñoz que ojo entre los dos llevan anotados este campaña esta campaña catorce poles

Voz 0298 42:53 gran temporada sin duda alguna a la que la que están haciendo hoy los arietes del conjunto al con con el equipo alfarero mañana es turno para el Rayo Majadahonda Uxue que buscará acercarse a la salvación no está siendo fácil la salvación del Rayo Majadahonda porque están apretando equipos de abajo sobretodo el el Extremadura que desde que llegó Manuel está atravesando una racha fantástica cuatro victorias y mañana no es un partido complicado en el campo de de Elche verdad

Voz 15 43:15 sí porque es está complicando muchísimo a la zona de abajo parecía que el Rayo Majadahonda lo tenía más fácil para poder certificar la permanencia mucho antes pero es que se está complicado en mayo complicarle mañana importantísimo el partido para los Mazariegos que quiénes son los tres puntos para certificar esa permanencia tan deseada Joker si sí porque ojos Borja Antonio Iriondo pierde a su máximo goleador en el tramo más decisivo de la temporada Aitor Ruibal que suma doce dianas este curso ha sufrido una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo así que todavía tenemos que ver hasta cuándo va a estar de baja el delantero más llegó también para el partido de mañana son bajas verde estar listos y Rafa así que complicaciones en el equipo de Anthony Burgess

Voz 1963 43:56 no moja un partido muy importante sin duda alguna hay como

Voz 0298 43:58 hemos pues a Aitor Ruibal que ese paso precisamente hace unas semanas por los micrófonos de Carlos el Madrid que es una baja muy importante para el equipo de dándole hiriendo es como decimos la Segunda División la contaremos en Carrusel hoy a las cuatro con un Sue Alcorcón Osasuna mañana a las ocho si no me equivoco con el gran Pepe Moral ese Elche Rayo Majadahonda gracias a su vez

Voz 0298 44:18 Mas ha finalizado ya la rueda de prensa de Zidane Antón

Voz 0231 44:21 sí ha finalizado ya lo más importante en el inicio de ese recuerdo cariñoso e Iker Casillas que han hablado con él que les ha mandado un mensaje que están contentos de que se encuentre bien su capitán la leyenda del conjunto blanco luego diferentes preguntas ha hablado de Bale tampoco se moja mucho porque sabe que no va a estar aquí el año que viene el galés veremos cómo transcurre la temporada le han preguntado por ejemplo si plantea el año que viene ponerle de lateral izquierdo ya puesto cara rara y ha dicho que no yo creo que literalmente no espera verle de ninguna de las maneras también ha dicho que Vinicius ya le ha convencido mucho que le gustó con nuevo jugó al principio de año y que no tiene que demostrarle nada más y luego en francés ya que estamos en Carrusel Madrid un mensaje muy bonito sobre la ciudad de Madrid le han preguntado compañeros de la prensa francesa por lo importante que es haciendo en Madrid no que organizan muchos eventos la final de la Champions la final de la Copa Libertadores una capital casi deportiva e iré muchos eventos y Zidane ha lanzado muchas flores a esta ciudad de Madrid y por cierto un tema Borja de última hora que no es del Real Madrid pero que sí que afecta a nuestro programa acaban de hacer un comunicado jugadoras de trece equipos de la Liga Iberdrola entre los que están el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol no está el Rayo porque ha preferido abstenerse y no estar en este comunicado pero vienen a decir que están muy molestas con que esté parado su convenio colectivo que por respeto al fútbol no van a hacer ninguna acción de huelga en la última jornada pero que si continúa igual no avanzan van a tomar medidas para que la próxima temporada no empiece hasta que las futbolistas en España tengan por fin un convenio colectivo que rija sus derechos

Voz 0298 46:01 Morales pues información importante que nos trae Antón Meana luego ampliamos ya en el Carrusel deportivo nacional pero bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede porque la situación del fútbol español mientras continúa también esta guerra entre Liga y Federación pues desde luego que no es la que tiene mayor estabilidad que se avecina también un verano largo es algo evidente gracias

Voz 0231 46:21 un abrazo hasta luego seguimos aquí en Madrid nos vamos hasta

Voz 0298 46:23 Ciudad Real tenemos un protagonista que ya nos espera