A Vivir Madrid | Entrevista a Miriam Gutiérrez

la tengo que hacer Mirian porque te metes en este embolado porque no es meter uno embolado es ahora mismo tenerlo de cerca con una gran propuesta por por Ignacio Vázquez y todo su equipo que tiene detrás todo lo que está pasando en mi municipio todo lo que ha crecido entonces me proponen llevar la Concejalía de la Mujer cosa que llevo diez años en la fundación de Jero García aprendiendo lucro dándome de todo lo que tengo alrededor intentando zanjar todo lo que todo lo que es esa lacra tanto tema de bullying tema de violencia de género y todo todo lo que conlleva entonces ahora mismo que me propongan llevar una concejalía en mi municipio donde a mí me encanta con un grandísimo equipo que está dando una grandeza brutal a Torrejón pues no no lo dudo cuánto tiempo tardaste en contestar ignorado pero me cuando notas de nada nada insiste si enseguida sí porque al final es ayudar a final es fomentar es crear de proporcionar a mi municipio a la juventud que hay hoy en día y a toda la gente que está dentro de esa concejalía de la Mujer proporcionar ayudas estar pendiente cambiar ciertas cosas que tengan que cambiar en caso de que sea necesario yo no lo dudo porque es algo que que que que me encanta que a finales ayudar a la gente y sobre todo con gente que yo he visto cómo ha crecido Torrejón de de de sobre todo empezar ahí con un apoyo que yo empecé en amateur profesional en mi en mi puesto de trabajo yo he ido viendo el el cambio que ha pegado siempre en ha mejor siempre ha ido a mejor en el entorno siempre es importante además de de tu familia y tus hijos no hay algo muy especial para ti las mencionadas senador Jero García muchos reconocerán por el programa hermano mayor si mucho vello le conocen muy con como tal pero él yo

sí se les explique el por qué cómo y que sería entonces él sabe perfectamente cómo soy yo con la gente que tengo alrededor y sabe cómo soy yo en mi municipio entonces él me dijo Si esto es lo que tú deseas esto es lo que tú sientes esto es lo que tú quieres adelante hasta que decides entrar en la lista cuál ha sido tu relación con la política era algo que te interesaba simpatizaba con el Partido Popular o no no no por simpatizar yo la verdad que John si a final de de ningún tipo de partido soy una persona que piensa de que las cosas si tú lo haces bien se va a agradecer pero tanto yo como toda la gente que hay alrededor hubiera pedido otro partido hubieras dicho lo hubiera hecho si voy en la lista hombre yo al final soy de mi municipio y ahora mismo hoy en día está el PP al frente yo a final Ignacio Vázquez como todo el equipo que lleva detrás he visto de Escalona escalón sea que no viene todo de grande de repente ha ido trabajando ha ido fomentando ha ido haciendo entonces yo me siento muy muy cerca sigan es en Torrejón como sucedió en dos mil quince cuál va a ser la primera medida que tome es la primera decisión política que llevó a cabo hombre ya no es tomar decisión hay que sentarse hay que escucha hay que ver hay que valorar y sobre todo bueno hay que trabajar que es a lo que se viene claro y hay que trabajar pero una puerta eres muchas ideas pero luego también está la parte administrativa de de la política el día a día el dedicarle mucho tiempo y ahí hay que empezar a descartar cosas no por eso yo hay que porque tú eres una persona que bueno que iba a pasar primero sigue siendo jardinera en Torrejón o ya lo has dejado no se cogería una excedencia para coger implicarse al máximo desde el primer momento en el que en el que todos algo que vas a echar de menos de de tu curro como jardinera enlazado yo voy a seguir porque es una de las cosas que a mí me encanta me parece una un un trabajo de lo más bonito y laborioso la verdad entonces yo yo sigo porque yo tengo todavía mi mis cositas alrededor y en mi casa entonces yo escoger y seguir haciendo una una una cosa preciosa que es dar vida entonces voy a seguir haciéndolo igual la última vez que tendría que estamos Mirian fue en enero de dos mil dieciocho y recuerde que dijiste que la gente tiene un concepto equivocado del boxeo siempre que antes de criticar hay que ponerse unos guantes crees que pasan mismo con la política hombre yo pienso de que lo que hay que hacer sobre todo para poder coger y expresar depende lo que te vayan a preguntar es decepcionante y entender y saber mientras tanto es mejor no responder porque si no sabes no respondan no te metas donde no debes yo lo prefiero yo no me voy a meter donde ahora mismo es una cosa que que no va conmigo porque no muy peleado lucho cómo va a vivir la jornada electoral el próximo veintiséis de mayo en Torrejón cuando llegue te lo diré tendrás planes ese día me imagino no es es esperar sobre todo que que haga las cosas que la gente vea los cambios Cándido y sobre todo a mejor en mi municipio sepan qué hacer y cómo hacerlo mañana domingo se cumple una semana de las elecciones generales supongo que la seguiría seguís si un poco un poco estuve estuve pendiente el PP quedó con el peor resultado de su historia se habla batacazo pinchazo de de Pablo Casado crees que perjudica al Partido Popular en las elecciones municipales del veintiséis de mayo hombre yo te vuelve a hacer lo mismo hasta que no llegue el momento yo no te puedo esto es una respuesta muy de políticos o sea que no era ya está no no en la realidad a final políticamente hablando correctamente no te puedo decir una cosa que aún no se entonces cuando llegue el momento una cosa son las generales y otra cosa son claro las crees que puede repercutir o no pues no te puedo decir porque este tipo de cosas no había pasado hace muchos años yo creo que al igual que lo sabe igual que yo ya ha visto entonces habrá que esperar habrá que esperar de momento lo compaginan con el boxeo compaginan con tu vida personal no a veces te llevabas a tus hijos a las entrenamientos a Zaira a Joaquín y a partir de ahora te va a tocar llevarlo al pleno hombre no pero si si tuviera que llevarlo seguramente ahí San visto un montón de cosas Si requiere pues habrá que estar pero por ahora final de vuelve a decir lo mismo que con con el tema del boxeo sitio organiza sin condiciones acudiría están en tu sitio está saca arte en otro Rin donde los golpes están claros lo hemos escuchado al principio ya te han advertido de los peligros que tener apolítica bueno al final te vuelvo a decir lo mismo aquí aquí es coger esperar atender escuchar Isabel que contestar insta Pet yo cuando llegue el momento a lo mejor habrá un Croce ahora un directo o abre una esquiva