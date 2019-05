Gol de Borja Iglesias (Espanyol 3-0 Atlético Madrid)

ha sacado el codo de están diciendo que vaya a verlo no no ya el bar no lo padeció poner en contacto es porque hay contacto el bar por mucho que lo diga Ig Odile está diciendo te lo vaya a ver pero es el bar el que le tiene que ya le va a llamar a mi me parece bastante que para pitar aplastante poco para pitar penalti me parece light pero que pero que no

Voz 2

00:40

a hacer es bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno porque no puedo hacer el que Breno hace nada hay duda del balón le mira se olvida del baile de mira de y tú tienes razón pero no debemos Ab3 de venir a clase los entrenadores penalti bueno vale pues para nosotros penal pues por lo visto penalti no puede hacer nuestro fútbol no es una cosa o es otra vez es decir cargar en exceso es que no tiene por qué hacerlo si no tiene porque hacerlo porque efectivamente las cenas me importante le mira le marca sabe que viene olvida el balón del empujón chico pues ocho penaltis en contra Atlético esta temporada sólo falló Falcao porque lo lanzó fuera que para qué coño lo hace quiere decir si yo no lo entiendo para mi penalti para