Escucha las noticias de las 20:00 (04/05/2019)

el Tribunal Supremo se reúne mañana a partir de las doce para decidir si el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont puede presentarse o no a las elecciones europeas al final es el Supremo el que va a tomar la decisión porque los jueces de Madrid que estaban estudiando el caso han decidido trasladarlo al alto tribunal Alberto Pozas

Voz 0055

00:19

es buenas tardes buenas tardes los jueces del Supremo se reúnen mañana a las doce para tomar una decisión no estarán todos los de la sección cuarta de lo Contencioso dos de ellos forman parte precisamente de la Junta Electoral tienen que estudiarse el ex president Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Ponseti y Toni Comín pueden presentarse a las próximas elecciones europeas en las listas de Junts per Cat una junta electoral muy dividida ha dicho que no pero la fiscalía sostiene que se les tiene que permitir concurrir a los comicios aunque estén procesados por rebelión fugados de la justicia española