Gol de Iago Aspas (p.) (Celta 2 - Barcelona 0)

Voz 2

00:04

suena a él Baksi Gómez que se ha vuelto loco por como la reacción de lo que dice Adrià es que ahora habla con Yago diciéndole que si que alababa la e va a verla porque se el Irala que mirada que ya me para de plena jugadas que Larra visto clarísimo mano segurísimo ahora está por ver es penalti va a revisarlo Sánchez Martínez Se acerca el bar Un Titín no se lo cree no se han sido donde tío o again no lo sé la verdad creo útil por la posición más de central puede ser vamos a ver si vemos una repetición para determinar primeros seis dentro del área que entiendo que sí la duda no sea que es que es dentro del área no era no la imagen de todo aquello en el llaman leyenda de Zelda le llaman a ver