Carrusel Deportivo último tramo: Primera Parte (04/05/2019)

Voz 0866 00:03 tres y media de la noche diez y media en Canarias por aquí Yago de Vega hola Yago qué tal muy buenas hola Daniel que lo mejor

Voz 0458 00:08 no no que has dejado bendecido perfectamente aparatos gente buena de Galicia

Voz 1 00:12 puesto a Gómez Noya sí señor mira al Celta me apena que terminó segundo también en el triatlón por supuesto ir a Pontevedra estará hoy en el teatro van a ganó también el Deportivo La Coruña correcto Alicia nuevos sino a Galicia dimos dejado allí el reportero que más quieres así que contentos bueno contento nosotros por la visita ayer en Pontevedra hay también el deporte gallego está enhorabuena no perdemos ni un segundo vamos a la zona mixta de Balaídos Paula Montes estás con protagonista no muy buena

Voz 1694 00:37 qué tal de agosto hablando Montse Gómez actor uno de los goles del Real Club Celta en esa victoria ante el Barcelona de los rumores que lo vinculan contra el Barça

Voz 2 00:46 no la verdad es que sale muchas cosas también en redes sociales que quemado para el Barça que me para Liverpool la verdad es que son muchos comentarios pero yo estoy tranquilo estoy muy cómodo hagan digo en el Celta y bueno estoy muy contento también porque los compañeros me has asistimos como muy buena estoy luchando por eso también

Voz 1694 01:04 Maxi en directo para Larguero decía el míster que estos cuarenta puntos dan algo de tranquilidad pero habrá que estar pendientes de los resultados de mañana

Voz 2 01:11 sí yo yo que la victoria era fundamental este creo que teníamos que ganar cero y todavía no están ahí faltan dos finales como decía tu compañero hay que ir a luchar de la misma manera que lo hicimos hoy traernos los tres puntos Braga nada no tengo ahora para decir de los son muy grande los pases mejor

Voz 3 01:38 la pregunta ahora inglés Yago Maxi Gómez va a contestar bueno ahora habla la traductora

Voz 0017 01:48 vale

Voz 1 01:50 qué jaleo no demasiado lejos para escucharlas en una zona mixta además si Madrid

Voz 2 01:55 verdad aquí muy contento con el partido quisimos este creo que todos los compañeros hicieron muy buen partido y la verdad es que siempre hay que hay que luchar más contra el Barcelona que es el mejor equipo de la Liga y bueno la verdad que muy contento por el gol y muy contento por el equipo también que sea no

Voz 1694 02:14 hasta aquí las palabras de Maxi Gomez contento como no podía ser otra manera Yago porque al final

Voz 1 02:19 que ha conseguido una victoria importantísima

Voz 1694 02:22 sí ya se reflejaban en el ambiente previo al partido con esa este recibimiento increíble una vez más de la afición y después la fiesta pos partido que se acercaron pero prácticamente haciendo conexión los aficionados del Celta los jugadores celebrando esta victoria cuarenta puntos decía Escrivá que hacer menos iba a ser en problemas de momento pues con tranquilidad pero con un paso importante un paso y medio ya en primera división la próxima tempo

Voz 1 02:48 nada Jacobo Z qué tal muy buenas qué tal muy buenas de agosto es dar vuelve cuando quieras eh yo ya sabes que cuando me invitaron yo siempre estoy

Voz 0038 02:57 se nos ha contado

Voz 0841 03:01 qué suerte

Voz 0038 03:02 te ha dado al Celta le por lo demás nada no tengo nada deporte

Voz 1 03:06 yo llevó la suerte pues bueno tendrán que agradecer de alguna manera digo yo que Jacobo es el paso de gigante para la permanencia yo creo que da la sensación de alivio e al final del partido yo creo que es ahora la sensación sobre todo por la

Voz 0841 03:20 la relevancia el tener que haber rematado durante tanto tiempo el verse en una situación tan tan

Voz 1647 03:25 complicada tan delicada ya nos parece que queda

Voz 0841 03:28 muy lejano aquel día que regresó Iago Aspas y que parecía casi impensable aquel cero dos del Villarreal al descanso la remontada en ese partido y fíjate datos muy positivos no de este equipo de Fran Escribá en una semana en la que tuvo dos desplazamientos entremedias dos partidos en casa complicados pues el Celta ha sacado ocho de doce puntos llevados partidos dejando la portería a cero que también es otro dato que deja muy contento a a Fran Escribá está haciendo cuentas también el técnico decía aquello de claro vamos a ver qué hace el Girona vamos a ver qué hace el Pucela igual hay que volver a hacer las cuentas mañana por la noche pero lo que está claro es que el Celta hoy ha dado un paso de gigante para respirar un poco más tranquilo en su visita al nuevo San Mamés del próximo fin de semana en su último partido aquí que será contra el Rayo Vallecano

Voz 1 04:14 el segundo que vamos a seguir analizando ahora lo que es esta victoria del Celta de Vigo sobre el Barça pero está Javier Herráez ya sabéis en Do Dragao donde ha jugado el Oporto sin Iker Casillas que el pasado miércoles sufrías e infarto que ser operado de urgencia red creo que ha habido homenaje en el estadio no sé si esa termina

Voz 4 04:30 ahora sí bueno el principal ese que hemos contado al comienzo en el minuto uno había previsto luego uno posterior pero ha sido muy breve y además deben estar picados parte de la afición con el equipo porque está a dos puntos del Benfica y ha habido una pequeña pitada para algún futbolista bueno eso ya sabe deslucido pero el homenaje que hemos contado aquí

Voz 1 04:50 Carrusel en el minuto uno han puesto

Voz 4 04:52 los pelos como escarpias la verdad que ha sido la carne de gallina Iker Casillas llorando en el hospital de emoción ha visto el vídeo ha escuchado también lo que hemos contado aquí en la Cadena Ser y la verdad es que bueno que grandes Iker y como decía el Mono Burgos los homenajes siempre mide además es está perfecto para a tener una vida plena sin ningún tipo de contratiempo aunque todavía están Hospital y el lunes será dado de alta así que la victoria del Oporto por cuatro cero al Deportivo aves Yago y la emoción en este otra Gao con más de cuarenta mil espectadores visitando Iker Iker Casillas

Voz 1 05:28 gracias Serrat lo sencillo que es lo fácil que es hacer este tipo de cosas bien lo importante que es la trascendencia que tiene y creo que mañana el Real Madrid y el madridismo tiene una ocasión fantástica para demostrar lo que ha sido Iker Casillas no sólo para el fútbol mundial para el fútbol español sino en concreto para Real Madrid donde ha dejado prácticamente su carrera deportiva al completo salvo estos años en el en el Oporto y creo que es un día que podría salir de forma espontánea perfectamente porque hay aficionado del Real Madrid que evidentemente valor hay mucho lo que ha hecho Iker Casillas hay otros que no tendrá sus motivos pero creo que incluso organizando algo que no pasa nada desde el club puede quedar mañana de una forma fantásticas homenaje que seguro que agradece Iker Casillas porque por encima de temas deportivos títulos éxitos dinero por encima de todo está la vida cuando uno está en esta situación y una ha sido parte de una familia y lo vas así lo lo va a ser siempre como es Iker Casillas el demostrarle ese cariño aunque no haya habido momentos buenos creo que es básico y fundamental imagínate en esa oportunidad buenísima el Real Madrid para mandarle un cariño a Iker que desde luego lo va a agradecer de por vida y yo espero que no deje para expresar el Real Madrid esta oportunidad que que tiene en Daniel lo comentamos muchas veces

Voz 0458 06:46 sí lo sencillo que es tanto que llega si va a ser la expresión del pueblo en yo creo que bueno al madridismo

Voz 0985 06:53 Ama ama de todo corazón

Voz 0458 06:55 a a Iker Casillas Si bueno yo creo que mañana en cualquiera de los momentos a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en el partido del Bernabéu va a ser así yo creo que el madridismo de de a pie que yo les importan que importa o cualquier esta bastar con Iker que afortunadamente pues va a poder recuperar

Voz 1 07:12 posee a Javi de manera de manera muy plena eso es lo importante mañana lo lo veremos en el Santiago Bernabéu a que por encima de todo está la la salud del deportista en este caso que Iker Casillas es vamos a volver a esa zona mixta porque creo que está Adriá Albets com protagonista hola qué tal muy buenas

Voz 0017 07:30 sí qué tal Yago buenas noches aquí esta Ricky Puig uno de los chavales del filial que ha jugado esta noche qué tal Ricky muy buenas buenas noches bueno que le

Voz 1647 07:38 tú haces esta derrota en Balaídos

Voz 5 07:41 bueno pues un partido bastante difícil que sabíamos dónde dónde veníamos porque se están jugando la permanencia ya ha sido un partido muy difícil que la primera parte yo creo que hemos tenido el dominio y la segunda parte pues el gol nos afecta bastante

Voz 6 07:53 yo estoy muy bien con el balón pero en la segunda parte quizás os faltó llegada decía Valverde quizás no

Voz 5 07:58 sí sí yo creo en la primera parte también nos falta un poco de llegada porque tenía

Voz 7 08:02 hemos mucho rato Scaloni

Voz 5 08:05 ya llevábamos en la portería en la segunda parte pues sí que ellos han tirado más sociales al ataque y no teníamos tanto lo al no

Voz 8 08:11 Ricky has jugado tu segundo partido como titular en Liga como lo valoras como te has sentido mejor que en el Alcoraz cómo ha sido tus sensaciones

Voz 5 08:20 bueno diferente hoy el campo estaba muy bien la verdad estaba muy rápido ir pues eh los nervios a veces que tienes tu primo

Voz 0458 08:28 el partido pues en la segunda ya no está ni

Voz 5 08:31 mientras pues jugar como como juega siempre Ricky

Voz 0017 08:33 algo después de jugar partidos así con el primer equipo cuesta mucho volver al al Barça B mañana hay un partido en Lleida no puedes jugar no puede estar con ellos no sé cómo vives esta situación

Voz 5 08:43 bueno yo creo que es una cosa que tenemos que saber llevar los jugadores y más los jugadores de la cantera que que entrenamos que el primer equipo toda la semana y luego tenemos que jugar con él ve yo creo que pues que los tenemos que saber llevar y creo que es es una de las cosas que que más importante que llevaron un canterano

Voz 6 08:58 lo bonito es que hoy había un equipo muy joven fíjate que ha debutado también Ales el centro del campo puesto teníais veinte años prácticamente ni cumplidos todo también osea que hay mucho futuro en este equipo eh

Voz 5 09:07 sí sí como tú dices pues eh que que que el sea tan joven pues también dice mucho de este Barça que se vuelve a confiar en los jóvenes y que hay mucha calidad

Voz 0017 09:17 sí

Voz 8 09:18 y que es supongo que la mala noticia no es el contratiempo la lesión de de Bembibre como le has visto en el Vestuario e qué sensaciones tienes al verle a él

Voz 1694 09:29 después de examinarse después de conocerse el alcance exacto de la lesión

Voz 5 09:32 sí bueno yo creo que es el dato pues más más malo de del partido de hoy sobre todo la la lesión de de ley de todo divo que que espero que pues mañana le hagan pruebas y no tenga nada y pueda estar al final de Tampa

Voz 0017 09:43 cada entidades gracias las palabras de Ricky Puig la zona mixta de Balaídos y enseguida te pido paso Yago porque va a hablar Alex Collado chaval del filial que hoy ha debutado con el primer equipo precisamente por la lesión de os mandé envíele

Voz 1 09:58 sí ha tenido que salir en tan sólo cinco minutos habían cumplido no llegaban en cinco minutos cuando de embeleso al lesionado vamos a ver el alcance definitivo pero como sea una lesión muscular tres cuatro semanas Se acabó la temporada parar

Voz 0458 10:09 le está claro Yago que el club ya lo contábamos en Carrusel habla de lesión muscular en este tipo de casos yo creo que los doctores se suelen tapar un poco más hablan de molestias contractura bueno esperemos que es hablar lo menos posible pero yo creo que está

Voz 1 10:20 pues eso una contractura veremos pero como él sí pero rotura aunque sea mínima adiós tiene pinta tiene

Voz 0458 10:25 pinta sinceramente algo más ahora tenemos que esperar

Voz 1 10:28 la qué tal muy buenas vallado qué tal muy buenas la nota negativa la lesión de Belén

Voz 1296 10:33 de hecho Valverde en rueda de prensa ya ha hablado de rotura muscular que tiene pinta de que es una rotura muscular y que supone el tiempo muy importante ya no sólo para Anfil decías no para lo que viene por delante con lo cual pues los peores pesaje seguramente se cumplen teniendo en cuenta el poco tiempo que queda por delante temporada lo mucho que hay en juego desde el martes ya hasta el final para para el Barça mírame

Voz 1 10:50 comentara mismo otro González sexta lesión de de menores de que está en el Barça yo esto también flaquea algo para mirar porque como entrenen la dinámica está de jugar con miedo te acabas lesionado más si es verdad que el primer

Voz 1296 11:03 años se achacaba al estrés por el fichaje al precio porque había llegado a nacer pretemporada pero ha pasado el tiempo Eden velé pues sigue sigue redundando en este tema de las lesiones con lo comentaba Adrià durante el carrusel que que había mejorado sus hábitos que el entorno está ayudando a cuidarse un poquito más pero aun así es que hoy se lesiona a los veinte segundos de partido con lo cual eso pues eh Valverde descartaba que fuera un problema de calentamiento pero pero da que pensar da qué pensar de un jugador que es muy frágil que que no acaba de hacer limpio en el tema las lesiones que en los tramos decisivos de la temporada hasta este año Valverde practicamente no ha podido contar con él y que de nuevo se queda sin él cuando era un arma importante incluso para el martes para jugar en el Liverpool

Voz 4 11:41 así que bueno jugador

Voz 1296 11:43 la Gil que que evidentemente pues eso compromete mucho su rendimiento la no

Voz 1 11:46 otra negativas de melena nota positiva los chavales ya no meto a leña porque yo leña ya le consideró jugador de la primera plantilla de pleno derecho pero los Ricky Puig Collado que precisamente ha debutado qué tal

Voz 1296 11:57 esta mejor en la primera parte que la segunda se han diluido con el paso en los minutos igual que el resto el equipo Ricky Puig demostró creo más personalidad más presencia Tomás presencia el día de de Huesca pero bueno es que son parte de los chavales pues tienen que aprovechar los minutos yo creo que todos lo hace

Voz 1647 12:11 en pueden pues Testa

Voz 1296 12:14 por lo que es jugar un partido de Primera División con el primer equipo con el contexto evidentemente que que existe pero creo que el Barça sí que sí que sabe que si mira al futuro y se toman las decisiones y Se ese acompaña la progresión de jugadores como Ricky puso a leña pues que que la masía tiene futuro y Collado ha debutado por la circunstancia de la lesión de de DVD y luego también tiene el Barça un lateral con el que ha habrá que contar que se hace en el futuro que es Vague bajó en el pasado Mundial Ike éste sí que va va aprovechando las oportunidades lo hizo en Huesca lo vuelta cero hoy Jorge veremos cómo gestiona el Barça de cara de cara al futuro

Voz 1 12:45 mira hasta precisamente Adriá Albets con el debutante con Collado área

Voz 9 12:48 se está que ya al ex Collado escuchamos en directo que calentar tal y la verdad que no me lo esperaba la verdad que se ha venido una cosa en Puerto lado Si al final llegó el momento del debut muy feliz a verdad

Voz 0017 13:04 has entrado muy nervioso Alex al terreno de juego porque haya sido como decías ahora accidental Borrell de de en Belén no te lo esperabas

Voz 9 13:11 no sé qué has como como explica sentido salió más nerviosa calentar pero luego cuando entras al campo la verdad es que no sé con la con la ayuda de los compañeros tal estás más tranquilo la verdad

Voz 6 13:21 donde convocaron pensabas que podrías debutan este partido siempre Albert Casas Esperanza no aunque haya sido por la lesión de un compañero

Voz 9 13:26 sí la verdad es que siempre cabe esa esperanza tantos entrenamos con primer equipo con luego una convocatoria pues cualquier jugador de del filial que entra en una convocatoria de espera poder debutar ante esa esperanza

Voz 8 13:38 no claro el problema es que debutan no de la peor manera por la lesión de de un futbolista no que que sientes cuando ves que prácticamente no puedes calentar y tienes que entrar en el terno eh

Voz 9 13:48 bueno la verdad es jodido pues no fue el compañero sabes que al final de una lesión para cualquier jugador lo peor sobre el fútbol pero bueno al final entras tienes que estar metidos de desde el calentamiento desde el principio

Voz 0866 14:05 eh Alex no sé si a Santa hizo una de influencia entre la primera Sancho gana la bandas que rácanos habitual con setas ante unos cómoda por el cambio de posición

Voz 9 14:17 porque así puedo con miraba más hacia dentro irme habilita la pierna zurda

Voz 6 14:23 debajo de la camiseta la guardarse en algún sitio especial de la de hoy no

Voz 9 14:26 de ahí la guardaré para todo lo que ha estado ahí apoyándome Illa Margaret

Voz 0017 14:32 ahora cuesta mucho volver al ve Alex después de un partido si no al final nosotros somos jugador del B ir principalmente estamos ahí muy bien pues Alex Collado el futbolista del Barça B que hoy como decía pues ha debutado eh accidentalmente por la lesión de Ousmane le dice que no se le esperaba que estaba nervioso pero sobre todo más nervioso cuando ha saltado a calentar que cuando ha entrado ya al terreno de juego Alex

Voz 1 14:58 todo es la crisis les ve tímidos e a los dos con muy comedidos tono incluso bajo bolsa están aprendiendo también de atender a lo más

Voz 0038 15:08 Dios es que habría impone mucho entrevista eh hay que ver la verla en las distancias cortas ojito que no es fácil pero bueno

Voz 1296 15:16 veinte y pregunta veinte años tiene Collados no me equivoco lleva desde dos mil nueve en el club con lo cual imagínate lo que ha supuesto hoy Masella que ha sido circunstancial por la lesión de Belén pero poder jugar un partido en Primera división con el Barça después de diez años jugando en el club pues evidentemente subidón y la timidez normal de líderes de la zona mixta valdría más ojalá la mantuviesen durante muchos años y Jacob

Voz 1 15:37 hubo por completar que han dicho los técnicos en la sala de prensa

Voz 0841 15:40 bueno pues Fran Escribá muy contento sobre todo pues fíjate decía el otro día nosotros empatamos en Leganés algunos decía bueno un empate rácano

Voz 1647 15:48 el Leganés ganó cero tres a en Sevilla después decían que

Voz 0841 15:52 empatar en el campo del Espanyol que era poco y fíjate lo que ha pasado hoy con el Atlético de Madrid está satisfecho después de tocar a hacer las cuentas pero le gusta mucho lo de portería a cero también lo de haber conseguido no perder en los últimos cuatro partes

Voz 10 16:06 dos bueno ahora hay que esperar un poco no Mercero es cierto que empieza a ser una una cantidad cercana de puntos cercada la salvación entonces lo que también a los partidos de los rivales no cualquier cualquier victoria de podrían tener Girona Valladolid mañana nos dejaría prácticamente la misma situación con unas semana menos es cierto pero pero bueno por eso yo soy muy cauto todavía con el tema de pensar que hemos dado un buen paso pero todavía todavía falta bastante

Voz 1296 16:33 Valverde lo que ha dicho sobre todo como bien apuntaba

Voz 0841 16:35 la aquí la preocupación no ha dicho no es fatiga sino ha hablado abiertamente de rotura muscular volvió a reiterar que es un jugador importantísimo para ellos que lo de todo hubo en principio serán molestias es lo que le apunta a los servicios médicos al técnico del Fútbol Club Barcelona que no hemos tenido respuesta para ganar que no ha sido demasiado fácil llegar a la portería de Rubén

Voz 1296 16:58 lo que ha destacado también el Gurría vale

Voz 0841 17:00 verde que analizaba así precisamente pues la noticia negativa para el Barça de este partido de las próximas semanas de los próximos días que es la lesión de

Voz 0588 17:10 bueno parece que den Belletti no la lesión muscular pero bueno vamos a esperar a mañana aunque da la sensación que pues se podía ser una rotura muscular desde luego es un jugador importante para nosotros ha sido es cuánto tiempo de cara a los partidos que que queda en el perder el el perderle no y en el caso de todo vivo pues eh está claro tenemos esperar también una mayor hacerle pruebas quizás sea sólo unas molestias no lo sé pero en principio hay que esperar

Voz 0841 17:37 pues es cierta si viven de no dando pistas son poco a lo mejor de lo que se viene para el partido de Dean fieles Otelo podrá comentar mucho mejor aquí pero le han preguntado sobre Artur y esa posición de medio centro y él pesaba que le preguntaban por Arturo entonces por Arturo Vidal entonces él habló de que tenía planeado sesenta minutos Artur y que después jugase Arturo hay lo que dices es que nos da muchísimo del centro del campo Arturo Vidal que cambió el equipo desde su salida por ahí a lo mejor

Voz 1296 18:05 por lo estado más generoso en el elogio Arturo sí mucho hacia para actuar en esa respuesta hay por cierto al al hilo de lo de alegría

Voz 1 18:11 debate no ha dicho nada bueno

Voz 1296 18:13 que ya me extraña Spain ha jugado padre madre mía porque bueno vaya vaya partido no vaya vaya fichaje diría yo directamente porción la lesión de de melé te comentaba Jacobo lo de que de que no es fatiga muscular que él entiende que calentado bien pero decía Valverde una frase que que vale la pena remarcar que es que no encuentra explicación a la lesión de de Belén como entrenador no encuentro explicación a la lesión de del hombre

Voz 1 18:34 pues eso es mosqueo esos rebote de que algo no se está haciendo bien no que a los se tendrán que hablar con de melé porque no es normal que pasión este tipo de de cosas me imagino que miraran muy de cerca el seguimiento del jugador sobre todo el tema de la alimentación en el que se cuide el el que no se tira hasta las siete de la mañana jugando a los videojuegos que todo eso evidentemente influye en el rendimiento físico eh

Voz 0458 18:59 hay que aprender a cuidarse de melé bueno Valverde como dices FLA que ha dicho en en la sala de prensa que descartaba o mal calentamiento pero es muy poco habitual lo hemos hemos preguntado a Luis Suárez que algo saberes todavía Gustavo López que en la primera acción del partido te rompan de fibras musculares ante la primera acción al segundo veinte son

Voz 1 19:18 pues dado o estaba tocado sino no tiene es muy mala suerte no es no es normal decía Gustavo Cabral había anotado en el calentamiento dicho bueno a lo mejor calentándose me pasa y luego pues ya no lo quería únicas no lo comunicarán poco para ver qué qué ocurre

Voz 0458 19:32 pero la primera romperse en fin tiene que haber una explicación y hoy días con con con las pruebas que existen Se va a determinar por qué motivos ha roto en la primera acción del partido

Voz 1 19:42 veremos veremos cuál es la decisión de de melé el alcance definitivo da como sea rotura de fibras me da a mí que no va a jugar de aquí a final de de temporada Adrià Paula FLA aquí Jacobo un abrazo a los cuatro años

Voz 11 19:53 mañana vuelve Yago admiro observas vale vale no ha acabado

Voz 1296 19:59 cuando

Voz 1 20:02 que va que va de pero eso eran Story Marta morro fino los dos si arramblar con dos de hecho está mosqueado Yago porque

Voz 0038 20:09 el no el príncipe de las bateas horas Yago de Vega Príncipe que acaba con las bateas porque alberga aquello que vamos

Voz 1 20:18 gracias a dos hasta mañana abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas estado muy buenos Yago Marcos López buenas noches muy buenas noches Santi Cañizares qué tal qué tal buenas noches Cañete esto es pie y medio permanencia en Primera Celta

Voz 12 20:34 sí ha tenido suerte el Celta porque se ha enfrentado al mejor Barça posible para ellos si usted son jugadores muy y que obviamente no compite de la misma forma es normal tener la fortuna de que te pille en un momento de la temporada para poder ganarme ahí más que lo necesita el municipio no pues no yo consumo cayó del cielo porque porque el fútbol de tú sabes que lo Barça siempre tiene buen equipo lo que pasa lo mismo cuando juegan jugadores no habituales que aporta el ritmo de juego obviamente pues los mejores jugadores lo aprovechaba once trance tan no se pasáis nación nuestra responsabilidad

Voz 13 21:15 yo intenté ahora mismo con el distancia

Voz 12 21:18 la que tiene sobre y pues de momento mañana va a haber tranquilo el partido de Zorrilla no no lo tiene resuelto pero sí que es verdad que a un paso de gigante luego

Voz 1 21:30 yo creo que hay prácticamente certificado la permanencia que luego tiene que rematarlo lógicamente pero el partido y creo que era importantísimo para el tramo final de de temporada Jordi le preguntaban a Valverde que Si dejar ocho titulares será adulterar la competición eso no pero jugar con Boateng

Voz 0985 21:47 porque madre mía si lo que pasa afinado puedo Hatem nos va a quedar en una anécdota todo el mundo juzga incomprensible que estén en el primer equipo hay un abismo entre Boateng usuales pero claro esto va a ser una anécdota la categoría eso casos de envíele lo hago que es una noticia muy mala para el Barça y sobre todo para DVD ya al principio de Carrusel cuando llevábamos tres cuatro minutos nos hemos preguntado pero bueno no aparecen bleu donde está en Belén nadie ha visto luego supimos porque Adriano es lo contó que a los veinte veinticinco segundos en un cambio de ritmo se lesionó pero es que luego los futbolistas Gustavo Luis Suárez nos hablan de la alimentación del descanso de los hábitos luego Adriano habla de cuatro lesiones en una misma temporada por lo tanto no habla de vulnerabilidad y por lo tanto al final aquí lo que sucede Iago es queden velé era un hombre que estaba en los planes de Valverde para móvil sino de salida por lo menos como un estímulo como un acicate para darle profundidad al partido para que corriera Messi al pie pero tú Tremblay a correr esto Barça lo pierde cuando le quedan tres partidos para vete y esto es una noticia pésima dijo Valverde un contratiempo contratiempo importante le preguntaron es fatiga muscular no es mal entrenador mal calentamiento no no parece ser que es la otra pierna y por lo tanto y subrayaba con razón no tengo explicación por lo tanto aquí al final también Yago esta es una noticia muy negativa para el Barcelona porque den velé te da cosas que los otros no te dan dile desequilibrio dile profundidad y de regate todo todo esto es lo que hoy el Barça ha perdido de cara a partido contra contra el Liverpool en Anfield Marcos

Voz 1647 23:27 qué más ha perdido evidentemente es el propio de melé porque pues la quinta lesión la cuarta muscular en realidad la cuarta muscular tuvo un problema en el tobillo que detuvo tres semanas de baja estamos hablando de un jugador que cuando emergía cuando había ganado el sitio le había ganado el puesto a Coutinho entró en una lesión de esa lesión parecía que había empezado a recuperar buenas sensaciones ahora de manera incomprensible de manera a los veinticinco segundos inicia un esprín como comentaba antes fracking se lesiona sufre una rotura muscular porque lo acaba de decir acabamos de escuchar aquí en el en el carrusel y a partir de este momento el pie de velocidad pierde profundidad pero lo que está perdiendo más es el propio de melé porque ya es su segundo año en Barcelona por una razón otra en el primero porque estuvo cuatro meses lesionado por una grave lesión precisamente en Getafe cuando tanto codazo pero por una razón otra miden velé ni Coutinho que eran la tercera pata de ese tridente ofensivo de Messi Suárez sea logradas en tal por eso creo que ya pensando en Anfi que es lo que le interesa al Barça que lo que interesa al aficionado culé en realidad todo el mundo lo que está pasando en la semifinal de Champions mayor argumento todavía para que Valverde sea más Valverde que nunca siga apostando por el cuatro cuatro dos con la faceta de Sergi Roberto como interior y consumido como lateral derecho

Voz 1 24:42 el Cañete tú qué sabes de esto lo del tema de de melé muchas veces los jugadores acaban lesionando por el hecho de evitar forzar una zona tocada o que a lo mejor tienes miedo de volver a recaer fuerzas otra mientras en un bucle de lesiones que a veces es difícil salir

Voz 12 24:58 sí pero hablar también desde la distancia es muy complicado sea hablar bien de hacer un examen porque en suceden estas cosas yo creo que es algo excesivamente delicado técnico como para emitir una opinión esa no yo hay mucha gente que le echa la culpa al jugador y a lo mejor no es culpable de un honor ocupar el todo no pues tener lesiones musculares por muchos motivos yo creo que esto es lo mejor éxito votaron un especialista porque aquí puede pasar cualquier cosa desde una infección que puedas tener en una muela de una sobrecarga más descanso una mala postura la noche anterior y lo que tú acabas de comentar alteraciones en el en el en la forma de correr unas plantillas vale hechas yo que si hay tantas cosas tantos detalles que se nos escapa a falta de descanso a veces en exceso de descanso cuerpos se hace mucho cuando estás cuando duermes demasiado a lo mejor prohibió partidos ha es muy complicado ese análisis como para hacer una opinión así ligera lo que es evidente es que tiene un problema que tiene que resolver porque son muchas lesiones y está claro que cuando un jugador tiene muchas lesiones evidentemente pues tiene que poner remedio y medio pues tiene que estar en la ciencia uno tiene que estar a lo mejor en en de otra forma no es una primera vez creo que selecciona pronto no en la primera parte los partidos tan pronto como y cuando hay que hacer hay que hacer un esfuerzo casi no paralizando que tan pronto pero yo creo recordar una oponiendo no Getafe también fue aquel viaje la primera parte del partido no que no

Voz 1 26:43 cinco

Voz 12 26:45 no tenía por qué haber fatiga muscular no porque no estaba fatigado pero ya digo es es es muy delicado pero sí que advierte que es realmente un problema que tiene que resolver para poder ser un futbolista de élite que es lo que pretende claro

Voz 1 27:02 Jordi en el Barça tienen claro dos partidos de Liga que vamos a ver con equipos muy parecidos al que al que hemos visto hoy porque hay dos o tres finales dependiendo de lo que haga el Barça en en el partido de vuelta de la Champions y evidentemente el en en Anfil vamos a ver a a todos los que no estaban esos sol las dos finales para meterse en un tercer partido para cerrar la temporada

Voz 0985 27:25 correcto es que el Barça este derecho a las rotaciones extrema si tú quieres utilizar la palabra se lo ha ganado su derecho propio a reservar jugadores que podían haber descansado al once inicial el once de gala hasta seis días cosa que el Liverpool por lo que nos iba contando Bruno en este mismo Carrusel no ha sido así ha tenido que hacer un sobreesfuerzo un gran desgaste ellos están peleando por la Premier y por lo tanto este desgaste se va a acumular en las piernas de los jugadores del Liverpool en el Barça no ha habido descanso para todos y cada uno de ellos además de cara al Liverpool eh hago el Barça tiene algo aprendido así como en Roma probablemente les pudo perder una cierta exceso de confianza una cierta convicción de que la eliminatoria estaba resuelta en esta ocasión no va a ser así en esta ocasión el Barça va vacunado en esta ocasión el Barça sabe que sí porque fuera incluso encaja primer gol tiene que ofrecer resistencia también psicológica por lo tanto oye con un resultado de tres cero a ver si nos tendremos algún día que arrepentir da la ocasión más Rada en Barcelona en el Nou Camp en el Camp Nou por parte de de esperemos que no sea así pero digamos que al descanso el objetivo del descanso de las piernas de los principales está garantizado

Voz 1296 28:36 ay perdona dan lecciones

Voz 0458 28:38 es decir simplemente que que coincido con Jordi con Marcos y creo que hemos hecho en Carrusel quiero decir lo de hoy no tiene más traducción que oye Valverde puede hacer lo que le dé la gana claro dijo sólo ha ganado los rivales que están abajo al rival que se tiene que preocupar por los suyos y el objetivo de otro

Voz 14 28:51 eso no es ser elitista que eso es una realidad el Barça se lo ha ganado hoy acabó respecto a la baja de melé sí creo que es una baja

Voz 0985 28:59 vital para el plan B quiere decir para

Voz 0458 29:01 hay que tiene Valverde pues igual no lo preocupa tanto no porque a pesar de los pesares el han mostrado una querencia por Coutinho pero de sobra demostrada no y con con el hecho de poder meterán en el campo ha asumido atrás sí ya Sergi Roberto como interior se mostró en el partido de ida tampoco no entonces yo creo que si el Barça está bien IS plana le tiene que funcionar hasta el final es perfecto ahora para el plan B pues eso es un desgarro nunca mejor dicho porque es el el jugador alternativo al jugador veloz el jugador que ve que va la ruptura el jugador que le provoca el aclarado de baloncesto como si fuera para Leo Messi por ahí si el equipo se atasca yo creo que la baja vende les

Voz 1 29:37 es bastante importantes en el Barça no va a estar den velé me parece a mí que en el Liverpool es muy seria duda que esté sala Bruno alemán qué tal muy buenas qué tal Diego muy buena que es esa vez jugador del Liverpool

Voz 0301 29:50 bueno a lo que se sabe de momento es lo que he dicho Jurgen Klopp tras el partido ha explicado el técnico alemán que mojar Machala ha entrado en el Vestuario llevado por la camilla que ha estado aquí viendo el tramo final del partido del Liverpool y que estaba bien también ha querido ser muy prudentes ha dicho que ya veremos si puede estar cara al partido de de base que le van a hacer más pruebas

Voz 12 30:14 lo que apunta

Voz 0301 30:15 la absolutamente es que no va a estar firmando eh que hoy se ha quedado fuera de la lista de convocados que ha dicho que lo tiene realmente muy muy complicado para para estar en ese partido de del próximo martes así que firmó unos no va a estar hizo una de las pruebas de mañana

Voz 1 30:32 Marcos de Meles importante en el Barça pero a capital en el libro

Voz 1647 30:35 bueno es como si toca madera les pasará algo a Messi para lo que representa lo que supone para el Liverpool Salah y lo sabe mejor que nadie es un jugador fundamental como también lo es fundamental en la estructura de ataque firmó uno no es lo mismo el el falso delantero centro que se inventó Vietnam el otro día en el Camp Nou o el que se pueda inventar con orillo o el que o tu pero en el fondo el estás quitando calidad de estas quitando talento a un equipo que que estaba muy bien armonizado con ese tipo de ataque porque firmó uno era el punto de encuentro el generoso punto de encuentro para que sabio Mané para que Salah fueran los jugadores hicimos uno con veinticinco y otro con ahora con veintiséis y el otro con con veinticuatro goles en esta temporada pero en el fondo va a depender mucho de lo que haga el Barcelona Estoy convencido que el Barcelona es herida de Roma que no deja de superar durante prácticamente este último año sea el Barça ha ido ganando la Liga el Barça ido ganando la Copa del Barça ha ido llegando a la final de Copa en esta temporada pero siempre quedaba ahí latente el recuerdo de Roma no latente para los periodistas para los oficial latente para los propios jugadores como se demostró en el cruce de cuartos con el United estoy comer ciudad de que esos jugadores que sufrir

Voz 15 31:44 en aquella herida de Roma Ida que herida han aprendido y han entendido

Voz 1647 31:47 lo primero porque Anfield no te va a permitir ni un segundo de resuello sea Anfil tú tú has el Estadio Olímpico de Roma pues despistar pensando caigan a la Champions del dos mil nueve que allí voló Messi en aquel gol maravilloso el gol de Tokio día aquella final del del Barça de Guardiola pero cuando vas Anfil cuando ya está centrando en Anfi de hecho el propio Messi en aquella entrevista con Ricardo Rosetti nada más acabar partido de ida aquí en el Camp Nou lo dijo claramente va a ser muy difícil pese al tres cero que vamos y eso para mí es fundamental porque si algo ha demostrado hasta ahora el Barça de Valverde es que es extremadamente competitivo fue el Wanda no perdió empató a uno fue el Bernabéu dos veces de manera consecutiva ganó las dos fue al campo de United no recibió ni un solo gol ganó el partido de hecho el Barça de Valverde en estos tres últimos partidos de Champions no ha encajado un solo gol es cierto que no es el mejor equipo de la Premier pero vas a Old Trafford no recibes vienes al Camp Nou tampoco recibe viene Liverpool con el punto de suerte que tuvo el Barcelona que lo tuvo con el disparo al palo con un maravilloso portero que tiene como es tener Stegen son ya doscientos setenta minutos sin encajar un gol será difícil que no encajen en pero también creo que será difícil el Liverpool no encaje porque el Liverpool lleva cinco goles en dos partidos tres del Barça dos del del del Newcastle

Voz 1 33:09 eh Santi al margen de si esta sala o no es fundamental para para el Liverpool es una eliminatoria que tiene la mano en el Barça hay que además tiene la la enseñanza de Roma quiero decir caer dos veces en la misma piedra sería tremendo

Voz 12 33:21 pero los dos mayorías Marcos pero es que este sufrirlo algo algo diurno eh gana tres cero en Aída que debió marcar el Liverpool algún gol mereció a hemos ambos nada de momento hace problemas timo Martín el en tu campo a estadio eh estamos y eso carrera se corrupto titulares de ocho jugadores quién Ana Vico Salah tocando firmó una renta de tres cero os espero la final Marcos al final sino entre los dos equipos fue De Juana es una final vamos a ver cómo es el auto a hincar codos de ciento veinte

Voz 16 34:15 estoy un poco me he venido esta este corte me lo pondré en bucle por primera vez ha convenido Santi yo sé que Turquía

Voz 12 34:25 entiendo viendo claro una pues la ganar de más y ser más cauto pero visto desde fuera visto desde fuera desde esto esto aquí en Valencia y obviamente no Wants que está en Barcelona quiere ser campeón de Europa pues hombre todas las opciones Galán humor yo estoy en ochenta y cinco por ciento de la Liga viaje de placer pero viaje tranquilo si hacemos los deberes punto

Voz 0985 34:56 por alusiones no yo simplemente

Voz 0038 34:58 de Santis quién es decir tiene tiene razón

Voz 0985 35:03 pero creo que la cautelas la deseada

Voz 1 35:05 de una Valeriano

Voz 0985 35:08 la cautela no es mala consejera entonces como sabemos que sabemos Antic que el Liverpool hace de la insistencia física su forma de quebrar que sabemos que no te da respiro que sabemos que van al abordaje cuando en Anfield que sabemos también que a la historia reciente Nos ha hablado de un Barcelona que en Francia en Italia por dos veces pues te han pasado por encima pero tienes razón tienes razón que todos los indicadores son positivos pero la cautela nunca viene mal y lo más importante es la triple vacuna que lleva al Barcelona que en esta ocasión esa cautela creo que le vendrá bien

Voz 15 35:45 es que estoy de acuerdo con Santi pero también tiene que entender es que no lo dio

Voz 1647 35:49 por mí si ni ni ni por el ambiente que se respira ciudad sino por el ambiente que respiran los propios jugadores es son conscientes del tremendo error porque aquella derrota de Roma se puso el foco en Valverde pero los primeros responsables porque Valverde no hizo un equipo de unidad unidad unidad Z sacó los titulares a al mejor equipo posible que tenía en aquel momento luego se puede equivocar en alguna toma de decisiones pero era el mejor equipo que tenía y creo que esa derrota la necesita ser superada eh mentalmente Santi tú que ha sido futbolista de altísimo nivel no como nosotros que hemos llegado a regional gracias pero mentalmente tú necesita superar esto para sentirte te diría que incluso igual me equivoco eh que es más difícil no por el tres cero la visita Anfield que lo que pueda ser la final porque como tú bien comentas ni Tottenham medallas han se pueden encontrar en un partido de aldeas dimensiones como el que pueden vivir el día uno de junio en en en el Wanda

Voz 12 36:46 totalmente Marco hemos conseguido que no tiene un haciendo lo tiene cualquiera no situaciones donde no salen absolutamente bien India es pues bueno pues desde la peor noche elegir un aquí puedo obviamente tener alguna secuela psicológica viene del mejor porque libertad un tres cero de renta tu equipo está en plena forma porque te acuerdas cuando viajas y después que no es una una diría el otro está está cancelado uno está en plena forma al equipo estoy en plena forma límite que el grupo mejor equipo que la Roma

Voz 0458 37:21 no

Voz 12 37:22 lo que dice contar de qué desalada pues hombre pues ha dicho Marcos trasladarlo a un constipado pues es que todo son buenas noticias de CAM al Barça que Villatoro uno más porque yo también pensé

Voz 13 37:36 bien además el televisor como uno en Turín dije yo no

Voz 12 37:42 no tengo ninguna duda que convenció al Athletic algo va a pasar este partido y luego sin embargo hay que tragar

Voz 16 37:46 Ello resolvió a última hora eh

Voz 12 37:55 vamos ha cuánto Clio como coronel completamente el flujo clave pues nunca sabes porque Browne a jugar los partidos pero vamos a ver las circunstancias eso ahora mismo es un porcentaje muy alto o sea yo creo que había que preguntarle a alguien cómo se siente

Voz 13 38:12 pero de anoche

Voz 12 38:15 el acuerdo sí pues tenemos con el juego y vamos a poner todo pero a menor parcelen con el bolso Notes on complica cuando lo hacen todos los marzo con sombras disco te Vila no sólo hago todos los días todo el mundo ahí aún así pero nada en casa

Voz 1 38:39 el Barça salvo claro está

Voz 12 38:42 venga me en el Camp Nou pureza no digo siempre no se parece que no estás de además de otros dos Michelle no encajar ningún gol en un día donde tres tengo que hacer varias paradas la jugada sacó bajo los palos que pegó en el poste luego hombre pues tranquilos que que que que iban hemos tenido hasta suerte de con esta respetado no no tiene por qué dar Stars una noche calamitosa la noche calamitosa es pues sucede en alguna vez pero no es habitual es habitual pero tampoco olvidemos Yago

Voz 0458 39:20 se ha pegado un calentón importantes barco hoy que ha tenido que exigir esta final que firmé como decía pero no no va estar que Mohamed Salah yo creo ojalá pueda llegar porque al final tú quieres ver un gran partido de fútbol y ojalá pueda estar porque bastante mala suerte tuvo el año pasado en la final de la Liga de Campeones pero siendo un equipazo que el Liverpool es un equipazo yo no le he visto en toda la temporada casi con el nivel de vértigo que que tuvo el año pasado en Champions eso no no no indica que el Barça va a pasar con la boina que sinceramente lo creo

Voz 1 39:47 pero pero yo creo que no te has acostado incluso que va a ganar en Anfield yo quería

Voz 17 39:52 sí yo lo digo lo digo con con la

Voz 0458 39:54 Galán de no con la boca pequeña yo creo que el Barça hace

Voz 0038 39:57 en Barcelona sí sí pues tranquilamente yo creo que el Barça también lo creo que sí pero tú no vienes tanto de Barcelona como sabrá que yo creo que sinceramente Santi también

Voz 0458 40:07 creo que lo va a hacer y que va a ganar en Anfield

Voz 0985 40:10 bueno una cosa el partido del Camp Nou pudo haber acabado cuatro cero sí acabó que tres a cero sí pudo haber acabado dos a uno también se ve el Barça sometió al Liverpool en algún momento Santi de los noventa minutos no el Barça jugó al intercambio Göppingen la pena aparte si en la segunda posición en diez días

Voz 0458 40:31 desde que se deja someter o no es un equipo el Liverpool que se deje a someter

Voz 0985 40:35 claro que no pero es que ni un minuto Dani ni un minuto el Barça Le tuvo sometido en la primera parte intercambio de golpes en la segunda el Barça se protege dice Messi nosotros aquí atrás aguantamos resuelve lo tú por lo tanto el tres a cero El resultado el dato sin contestar

Voz 0458 40:51 bien pero tarde te digo no pero

Voz 0985 40:54 a uno sí sí sí cinco cero y cinco cero

Voz 0458 40:57 no claro que el cuarto no quiero decir si nos ponemos técnicos también

Voz 14 41:01 el el el deben velé era si yo sí

Voz 0458 41:04 aquí le quitaran un penalti que había que transformar que yo creo que era muy claro no bueno es que Europa así también

Voz 1 41:10 pero es que lo que creo es que estos factores en el partido vuelta van a estar es decir la pólvora que tiene el Barça la va a seguir teniendo los las dificultades que tiene el Liverpool Lehtinen defensa las va a seguir teniendo que te puede hacer un gol por supuesto pues pero que la dinámica va a ser la misma

Voz 1647 41:24 no hay aquí hay un componente es decir yo lo dije antes del partido de ida el Liverpool no se había enfrentado nunca digo cuando digo nunca en la historia reciente de CRO en en los últimos años a un equipo con Messi y descubrieron lo que significa eso Santi también lo sabe tal muchísimo mejor que cualquiera de nosotros porque un equipo que tiene a Messi sientes que tú lo tienes controlado que era lo que lo que ocurrió inicia segunda parte en aquellos primeros quince veinte minutos hasta que Valverde corrige muy bien el equipo ida una nueva dimensión un nuevo equilibrio defensivo al equipo con la entrada de ese que lo colocó de lateral

Voz 16 42:01 esto interior y a partir de ahí el Barça tiene tres contrataques muy buenos pero

Voz 1647 42:05 encontrarte a un equipo con Messi yo ya sé que Anfil tiene una mística que Anfield es un templo y que al Camp Nou no lo es pero Anfil a saber que que juega Messi y que cada vez que coge el balón Messi en Anfil yo estoy seguro que que creo que el Liverpool todo Anfil Bra porque porque ha ocurrido durante los últimos diez quince años en todos los estadios de fútbol mundial

Voz 1 42:26 yo no iba a dormir mejor hoy yo después de Cañete Jordi hoy en ello riego y listo yo sinceramente

Voz 12 42:32 es verdad que ellos recibieron yo pensé me y sólo una vez pero parecieron chavalillos me acuerdo que andaba por ahí mareando entró en el área le dijeron Omar es un chaval joven yo ya mira los años que tengo novias aquí dejarme Venecia Si tú voy a meter más es que toda la vida por meter goles lo caro es que ahora no lo de la oreja como yo les diría que no

Voz 16 42:53 es que la película

Voz 0985 42:57 se nos ha hecho hayan

Voz 1 42:59 el crudo

Voz 12 43:01 yo lo dije edad vamos a una cosa que más de que podría joder ya esto la carga por delante para jugar al fútbol hombres

Voz 1 43:08 además duro aquella probablemente el tuviste que quería decir tú cómo te llamas hombre chaval a ver qué pasa

Voz 16 43:14 a Leo cólico

Voz 1 43:21 la eso lo puede hacer muy poco porteros que han estado en primera división por no que ninguno

Voz 12 43:25 cuando lo vi venir dije alguna cosa yo me voy a retirar que

Voz 16 43:28 otras cosas

Voz 0985 43:31 hoy discutíamos hoy discutíamos en Carrusel discutíamos debatimos sobre cuál ha sido el mejor gol de Messi dio piensos anti que a lo mejor gol está porvenir eh

Voz 1 43:40 es el mejor puede Messi todavía está sin duda en fin que esa será otra peli el Barça ya no está la Liga el Celta ha dado un paso de gigante para la permanencia lo tiene que certificar todavía pero el Barça hasta lo suyo este año la obsesión es la Champions ya lo dijo Messi la más deseada la más linda dijo en su discurso inicial en el en el Camp Nou iba por ella cuando Messi iba por algo como decía Cacciari es como un perro que es un articulo maravillosa nos leído en leído la célula es maravilloso que esto hay una vez más de una vez en meses un perro se llama De hecho esa es igual sea es exactamente igual

Voz 1647 44:20 perdona Diago muy brevemente yo te hemos visto cada tres días a Messi aquí en el camino pero la actitud el liderazgo cómo se comportó Messi el otro día no había visto nunca ganó el partido del campo ganó el partido de la grada ganó el partido del discurso público en la entrevista con Rosetti regañó al Camp Nou crítica para o sea ese liderazgo robó balones se comportó como lateral se comportó como central yo no lo había visto nunca pues veremos