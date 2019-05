Marcos López: "La baja de Salah es como si le pasase algo a Messi, es fundamental"

Voz 1991 00:00 abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas estado muy buenos Yao Marcos López buenas noches muy buenas noches Yago Santi Cañizares qué tal qué tal buenas noches Cañete esto es pie y medio permanencia en Primera Celta

Voz 1 00:13 sí ha tenido suerte el Celta porque se ha enfrentado al mejor Barça posible para ellos una son jugadores muy obviamente no compite de la misma forma es normal tener la fortuna de que te pille es un momento de la temporada para poder ganarle ahí más que lo necesiten Unitec bueno pues como caído del cielo de porque en el fútbol de tú sabes que el Barça siempre tienen buen equipo lo que pasa lo mismo cuando juegan jugadores no habituales Tortell ritmo este cuando fueron obviamente pues dos mejores jugadores lo aprovechaba aprovechado se sepa país nación nuestra responsabilidad es el que ahora de distancia a que tiene sobre el euro y pues de momento mañana va a haber tranquilo el partido de Zorrilla no no lo tienen resuelto pero sí que es verdad que a un paso de gigante hoy

Voz 1991 01:09 no yo creo que hay un practicante certificado la permanencia que luego tiene que rematarlo lógicamente pero el partido y creo que era importantísimo para el tramo final de de temporada Jordi le preguntaban a Valverde que Si dejar ocho titulares será adulterar la competición eso no pero jugar con Boateng sí

Voz 0985 01:26 porque madre mía eh sí lo que pasa puedo Hatem nos va a quedar en una anécdota en todo el mundo juzga incomprensible que estén en el primer equipo hay un abismo entre Boateng por ejemplo de Luis Suárez pero claro esto va a ser una anécdota la categoría eso casos envíele lo hago que es una noticia muy malas para el Barça y sobre todo para DVD ya al principio de Carrusel cuando llevábamos tres cuatro minutos nos hemos preguntado pero bueno no aparece Tremblay donde está de emplee nadie ha visto luego supimos porque Adriano es lo contó que a los veinte veinticinco segundos en un cambio de ritmo se lesionó pero es que luego los futbolistas gustaba Bobby Suárez nos hablan de la alimentación del descanso de los hábitos luego Adriano Sabah de cuatro lesiones en una misma temporada por lo tanto no habla de vulnerabilidad y por lo tanto al final aquí lo que sucede Iago es queden velé era un hombre que estaba en los planes de Valverde para móvil sino de salida por lo menos como un estímulo como un acicate para darle profundidad al partido para que corriera Messi al pie pero tú de envíele a correr gesto Barça lo pierde cuando le quedan tres partidos para útil vete y esto es una noticia pésima dijo Valverde un contratiempo contratiempo importante le preguntaron es fatiga muscular no es mal entrenador mal calentamiento no no parece ser que es la otra pierna y por lo tanto hizo ABC como frac y subrayaba con razón no tengo explicación por lo tanto aquí al final también Yago esta es una noticia muy negativa para el Barcelona porque den bleu te da cosas que a los otros no te dan dile desequilibrio dile profundidad y de regate todo todo esto es lo que hoy el Barça ha perdido de cara partido contra contra el Liverpool en Anfield Marcos

Voz 2 03:06 lo que más ha perdido evidentemente es el propio de melé porque es la quinta lesión la cuarta muscular en realidad la cuarta muscular tuvo un problema en el tobillo que le tuvo tres semanas de baja estamos hablando de un jugador que cuando emergía cuando ya había ganado el sitio lo había ganado el puesto a Coutinho entró en una lesión de esa lesión parecía que había empezado a recuperar buenas sensaciones y ahora de manera incomprensible de manera inesperada los veinticinco segundos inicia un esprín como comentaba antes fracking se lesiona sufre una rotura muscular porque lo acaba de decir Valverde acabamos de escuchar aquí en el en el carrusel y a partir de este momento el pie de velocidad pierde profundidad pero que está perdiendo más es el propio de melé porque ya es su segundo año en Barcelona por una razón otra en el primero porque estuvo cuatro meses lesionado por una grave lesión precisamente el Getafe cuando tanto coñazo pero por una razón otra miden velé ni Coutinho que eran la tercera pata de ese tridente ofensivo de Messi Suárez sea logradas en tal por eso creo que ya pensando en Anfi que es lo que le interesa al Barça que es lo que interesa al aficionado culé en realidad todo el mundo que está acosando a una semifinal de Champions mayor argumento todavía para que Valverde se Valverde que nunca siga apostando por el cuatro cuatro dos con la faceta de Sergi Roberto como interior y consolidó como lateral derecho Canito

Voz 1991 04:22 tú qué sabes de esto lo del tema de melé muchas veces los jugadores acaban lesionando por el hecho de evitar forzar una zona tocada o que a lo mejor tienes miedo devolverá recaer fuerzas otra mientras en un bucle de lesiones que a veces es difícil salir

Voz 1 04:38 sí pero hablar también desde la distancia es muy complicado sea hablar de hacer un examen porque en suceden estas cosas yo creo que es algo excesivamente delicado técnico como para emitir una opinión esa no yo hay mucha gente que le echa la culpa al jugador y a lo mejor no es culpable de un honor ocupar el todo no pues tener lesiones musculares por muchos motivos yo creo que esto lo mejor es preguntar a un especialista porque aquí puede pasar cualquier cosa desde una infección que puede ascender en una muela de una sobrecarga más descanso una mala postura la noche anterior y lo que tú acabas de comentar alteración en el en el en la forma de correr unas plantillas vale hechas yo que si hay tantas cosas tantos detalles que se nos escapa falta de descanso a veces también exceso de descanso cuerpos se hace mucho cuando estás tantos duermes demasiado a lo mejor perdió partidos ha es muy complicado ese análisis como para hacer una opinión así ligera lo que es evidente es que tiene un problema que tiene que resolver porque son muchas lesiones y está claro que cuando un jugador y tiene muchas lesiones evidentemente pues tiene que poner remedio intermedio pues tiene que estar en la ciencia lo tiene que estar a lo mejor es en qué otra forma de no es la primera vez que creo que selecciona pronto no en la primera parte los partidos tan pronto como única enfermedad hay que hacer un esfuerzo casi no paralizado que tan pronto pero yo creo recordar una princesa y me dice no Getafe también fue en la primera parte del partido no que no

Voz 3 06:23 sí taconazo

Voz 1 06:24 no tenía por qué haber fatiga muscular no porque no estaba fatigado pero ya digo es es es muy delicado pero sí que advierte que realmente un problema que tienen que resolver para poder ser un futbolista por el que los élite que es lo que pretende claro

Voz 1991 06:41 Jordi en el Barça tienen claro dos partidos de Liga que vamos a ver con equipos muy parecidos al que al que hemos visto hoy porque hay dos o tres finales dependiendo de lo que haga el Barça en el partido de vuelta de de la Champions y evidentemente en en Anfield vamos a ver a a todos los que no estaban esos son las dos finales para meterse en un tercer partido para cerrar la temporada

Voz 0985 07:04 correcto es que el Barça este derecho a las rotaciones extrema si tú quieres utilizar la palabra se lo ha ganado es su derecho propio a reservar jugadores que podrán haber descansado el once inicial el once de gala hasta seis días cosa que el Liverpool por lo que no se iba contando Bruno en este mismo Carrusel no ha sido así ha tenido que hacer un sobreesfuerzo un gran desgaste ellos están peleando por la Premi y por lo tanto este desgaste se va a acumular en las piernas de los jugadores del Liverpool en el Barça no ha habido descanso para todos y cada uno de ellos además de cara al Liverpool eh hago el Barça tiene algo aprendido así como en Roma probablemente les pudo perder una cierta exceso de confianza una cierta convicción de que la eliminatoria estaba resuelta en esta ocasión no va a ser así en esta ocasión el Barça va a vacunado en esta ocasión el Barça sabe que sí porque fuera incluso encaja primer gol tiene que ofrecer resistencia también psicológica por lo tanto oye con un resultado de tres cero a ver si nos tendremos algún día que arrepentir de la ocasión más Rada en Barcelona en el Nou Camp en el Camp Nou por parte de de esperemos que no sea así pero digamos que al descanso el objetivo del descanso de las piernas de los principales está garantizado

Voz 1991 08:15 Marcos hay perdona lecciones

Voz 0458 08:17 va a decir simplemente que que coincido con Jordi con Marcos y creo como has hecho en Carrusel quiero decir lo de hoy no tiene más traducción que oye Valverde puede hacer lo que les de la gana claro dijo se lo ha ganado los rivales que están abajo al que se tiene que preocupar por lo sucedido y el objetivo Barça es otro qué es ser elitista que eso es una realidad el Barça sólo ha ganado oí acabó respecto a la baja de melé sí creo que es una baja vital para el plan B quiere decir para el plana que tiene Valverde pues igual no lo preocupa tanto no porque a pesar de los pesares el han mostrado una querencia poco tiñó pero de sobra demostrada hoy con con el hecho de poder meter en el campo a ha a atrás si ya Sergi Roberto como interior se mostró en el partido ya tampoco no entonces yo creo que si el Barça está bien y ese plana Le tiene que funcionar hasta el final es perfecto ahora para el plan B pues eso es un desgarro nunca mejor dicho porque es el el jugador alternativo al jugador veloz el jugador que ve que va la ruptura el jugador que le provoca el aclarado de baloncesto como si fuera para Leo Messi por ahí si el equipo se atasca yo creo que la baja vende les

Voz 1991 09:17 es bastante importante en el Barça no va a estar en velé me parece a mí que en el Liverpool es muy seria duda que esté sala Bruno alemán qué tal muy buenas qué tal Yago muy buena que es esa vez jugador del Liverpool

Voz 0301 09:29 bueno a lo que se sabe de momento es lo que he dicho Jurgen Klopp tras el partido ha explicado el técnico alemán que mojar Machala ha entrado en el Vestuario llevado por la la camilla que ha estado aquí viendo el tramo final del partido del Liverpool y que estaba bien también ha querido ser muy prudentes ha dicho que ya veremos si puede estar de cara al partido de de base que le van a hacer más pruebas lo que exige apunta la absolutamente es que no va a estar firmando eh que hoy se ha quedado fuera de la lista de convocados que ha dicho que lo tiene realmente muy muy complicado para para estar en ese partido de del próximo martes así que firmó chinos no va a estar hizo de las pruebas de mañana

Voz 1991 10:11 Marcos de Meles importante en el Barça pero a la capital en el eh

Voz 2 10:14 lo bueno es como si toca madera pasará algo a Messi para lo que representa lo que supone para el Liverpool Salah y no lo sabe mejor que nadie es un jugador fundamental como también lo es fundamental en la estructura de ataque firmó vino no es lo mismo el el falso durante el centro que se inventó Vietnam el otro día en el Camp Nou o el que se pueda inventar con orillo o el que o Sturridge pero en el fondo el estas quitando calidad estas quitando talento a un equipo que que estaba muy bien armonizado con ese tipo de ataque porque firmó y no era el punto de encuentro el generoso punto de encuentro para que estadio Mané para que Salah fueran los jugadores hicimos uno con veinticinco y otro con ahora con veintiséis y el otro con con veinticuatro goles la temporada pero en el fondo va a depender mucho de lo que haga el Barcelona Estoy convencido que el Barcelona es herida de Roma que no deja de superar durante prácticamente este último año sea el Barça ha ido ganando la Liga el Barça ha ido ganando la Copa el basado llegando a la final de Copa en esta temporada pero siempre quedaba ahí latente el recuerdo de Roma no latente para los periodistas para oficial latente para los propios jugadores como se demostró en el cruce de cuartos con el united estoy convencido

Voz 4 11:21 desde que esos jugadores eh sufría

Voz 5 11:23 en aquella herida de Roma Ida herida han aprendido ya han entendido

Voz 2 11:27 el primero porque Anfield no te va a permitir ni un segundo de resuello sea Anfil tú tú has el Estadio Olímpico de Roma hay pues despistarse pensando que hay ganas de la Champions del dos mil nueve que allí voló mes sin aquel gol maravilloso o el gol de Eto'o que habría aquella final del del Barça de Guardiola pero cuando vas cuando ya está centrando en fin de hecho el propio Messina en aquella entrevista con Ricardo Rosetti nada más acabar el partido de ida aquí en el Camp Nou lo dijo claramente va a ser muy difícil pese al tres cero que vamos y eso para mí es fundamental porque si algo ha demostrado hasta ahora el Barça el verdes que es extremadamente competitivo fue el Wanda no perdió empató a uno fue el Bernabéu dos veces de manera consecutiva ganó las dos fue al campo de Unai te no recibió ni un solo gol ganó el partido de hecho el Barça de Valverde en estos tres últimos partidos de Champions no ha encajado ni un solo gol es cierto que no es el mejor equipo de la Premier pero vas a Old Trafford no recibes vienes al Camp Nou tampoco recibe viene Liverpool con el punto de suerte que tuvo el Barcelona que lo tuvo con el disparo al palo con un maravilloso portero que tiene como Stegen son ya doscientos setenta minutos sin encajar un gol será difícil que no encajen Anfil pero también creo que será difícil de Liverpool no encaje porque el Liverpool lleva cinco goles en dos partidos tres del Barça dos del del Newcastle Santi al margen de

Voz 1991 12:49 si estás Alá o no es fundamental para para el Liverpool es una eliminatoria que tiene la mano en el Barça y que además tiene la la enseñanza de Roma quiero decir caer dos veces en la misma piedra sería tremendo

Voz 1 13:00 vamos a Marcos pero el que está sufriendo algo al Lliure eh abrigan a tres cero en Aída que debió marcar el Liverpool algún volumen creció a hemos ambos nada de momento hace problemas timo Martín el rival en tu campo Antonio estadio eh estamos y eso carrera se corrupto hasta tres D a8 jugadores fijados sin Ana Vico Salah tocando firmó misma renta de tres cero os espero la Aznar Marcos haya sido tenaz sino entre los dos equipos se jugaban Juana es una final vamos a ver cursos el auto a unos de ciento veinte

Voz 3 13:55 estoy un poco me he venido hasta este corte me lo pondré en bucle porque me habría convenido Santi yo sé que tú sabes

Voz 1 14:04 entiendo yo claro una pues la ganar de más y ser más cauto pero visto desde fuera visto desde fuera desde esto esto aquí en Valencia y obviamente no los guantes que está en Barcelona quiere ser campeón de Europa pues hombre todas las opciones al animó yo estoy dijo ochenta y cinco por ciento de la droguería ves la utilidad viaje de placer pero viaje tranquilo hacernos fijos de del encuentro

Voz 0985 14:35 por alusiones no yo simplemente

Voz 6 14:38 la Copa planchado Sánchez tiene tiene tiene claro

Voz 3 14:41 pero tiene razón en razón pero creo que cautelas la cautela no es mala consejera entonces que sabemos que sabemos Antich

Voz 0985 14:52 el Pool hace de la insistencia física su forma de quebrar T que sabemos que no te da respiro que sabemos que van al abordaje cuando en Anfield y que sabemos también que la historia reciente Nos ha hablado de un Barcelona que en Francia en Italia por dos veces pues te han pasado por encima pero tienes razón tienes razón que todos los indicadores son positivos pero la cautela nunca viene mal y lo más importante es la triple vacuna que lleva al Barcelona que en esta ocasión esa cautela creo que le vendrá bien

Voz 5 15:24 es que estoy de acuerdo con Santi pero también tiene que entender es que no lo digo por mí

Voz 2 15:29 si ni ni ni por el ambiente que se respira ciudad sino por el ambiente que respiran los propios jugadores es son conscientes del tremendo error porque aquella derrota de Roma se puso el foco en Valverde pero los primeros responsables porque Valverde no hizo un equipo de unidad unidad unidad Z sacó los titulares a al mejor equipo posible que tenía en aquel momento luego se puede equivocar en alguna toma de decisiones pero era el mejor equipo que tenía y creo que esa derrota

Voz 4 15:56 necesita ser súper

Voz 2 15:57 Ada en mentalmente Santi tú que has sido futbolista de altísimo nivel no como los otros que hemos llegado a regional gracias pero mentalmente tu necesita superar esto para sentirte te diría que incluso igual me equivoco que es más difícil no por el tercero la visita Anfield que lo que puede hacer la final porque como tú bien comentas ni Tottenham ni hayas han se pueden encontrar en un partido de aldeas dimensiones como el que pueden vivir el día uno de junio en en en el Wanda

Voz 1 16:25 totalmente Marco hemos conseguido que no tiene un haciendo lo tiene cualquiera no situaciones donde no salen absolutamente alguien India es pues bueno pues desde la peor noche elegir un aquí yo puedo obviamente tener alguna secuela psicológica me vine del mejor porque el Liverpool que has un tres cero de renta tu equipo está en plena forma porque otras buenas cuando viajas y después que es una diría el otro está está cancelado uno está en plena forma al equipo estoy en plena forma límite que el grupo mejor equipo que la Roma

Voz 0458 17:00 no

Voz 1 17:01 lo que dice contar de qué desalada pues hombre pues ha dicho Marcos trasladarlo a un constipado pues es que todo son buenas noticias de CAM al Barça que eliminatoria uno más porque yo también pensé también ayudamos es el televisor que cuando como uno en Turín dije yo no tengo ninguna duda estoy convencido de la ética lo va a pasar este partido y luego sin embargo que tragará

Voz 3 17:26 yo pues a última hora eh

Voz 1 17:35 vamos a decir cuánto empleo como conejo completamente el flujo clave pues nunca sabes porque Browne a jugar los partidos pero vamos a ver las circunstancias eso ahora mismo es un porcentaje muy alto o sea yo creo que había que preguntarle a alguien cómo se siente ahora de de aunque impostura pues sí por tenemos una cita con el juego y vamos a poner todo pero a menor Argelia con complicado cuando lo hacen todos Fandos absoluto por eso al Barça con sombra no sólo todos los días todo el mundo pero de ahí a unas ícono no es tal casa el Barça salvó los muebles entienden en el Camp Nou priorizar no digo siempre no que parece es que no estás además de otros dos Michelle no encajar ningún gol en un día donde tres tengo que hacer bares parada con la jugada hay que sacó bajo los palos que pegó en el poste luego hombre pues es como parece tranquilos que que que que iban hemos tenido hasta suerte de con esta respetado no no tiene por qué dar Stars una noche calamitosa las noche calamitosa es pues sucede en alguna vez pero no es así es habitual

Voz 0458 18:57 tampoco olvidemos Diago que el Liverpool se ha pegado un calentón importantes de Park hoy que ha tenido que exigir esto al final que firmó como decía Verona no basta que Mohamed Salah yo creo ojalá pueda llegar porque al final tú quieres ver un gran partido de fútbol y ojalá pueda estar porque bastante mala suerte tuvo el año pasado en la final de la Liga de Campeones pero siendo un equipazo que el Liverpool es un equipazo yo no le he visto en toda la temporada casi con el nivel de vértigo que que tuvo el año pasado en Champions eso no no no indica que el Barça va a pasar con la boina que sinceramente lo creo

Voz 3 19:27 pero pero yo creo que no te has acostado incluso que va a ganar en Anfield yo creo yo

Voz 0458 19:32 lo oigo lo dio con con la boca grande no con la boca

Voz 1046 19:35 España yo creo que el Barça cena en Barcelona sí sí pues tranquilamente yo creo que el Barça también lo creo que sí pero tú no vienes tanto de Barcelona como sabrá que yo creo que sinceramente creo que lo va a hacer y que va a ganar

Voz 0985 19:49 bueno una cosa el partido del Camp Nou pudo haber acabado cuatro cero sí a acabó que tres a cero sí pudo haber acabado dos a uno también se ve el Barça sometió al Liverpool en algún momento Santi de los noventa minutos no el Barça jugó al intercambio en la primera parte sí en la segunda parte

Voz 0458 20:08 el equipo que se que no es un equipo Jordi que se deje someter no es un equipo el Liverpool que se deje someter muy claro que no

Voz 1991 20:15 de todas maneras creo que es que ni un minuto

Voz 0458 20:18 Dani ni un minuto el Barça tú

Voz 0985 20:20 hemos sometido en la primera parte intercambio de golpes en la segunda el Barça se protege dice Messi nosotros aquí otras aguantamos resuelve lo tú por lo tanto el tres a cero El resultado el dato sin contestar

Voz 0458 20:31 bien pero tarde

Voz 0985 20:33 a uno sí sí sí cinco cero y cinco cero tan local

Voz 0458 20:36 está claro que el cuarto no quiere decir si nos ponemos técnicos también el el nivel deben velé era si os si le quitaran un penalti que había que transformar que yo creo que era muy claro no bueno es que Europa así también

Voz 1991 20:49 pero es que lo que creo es que estos factores en el partido vuelta van a estar es decir la pólvora que tiene el Barça la va a seguir teniendo los y las dificultades que tiene el Liverpool Lehtinen defensa las va a seguir teniendo que te puede hacer un gol por supuesto pues pero que la dinámica va a ser la misma

Voz 2 21:04 no hay aquí hay aquí hay un componente es decir yo lo dije antes del partido de ida Liverpool no se había enfrentado nunca digo cuando digo nunca en la historia reciente declaró en en los últimos años a un equipo con Messi descubrieron lo que significa eso Santi también lo sabe muchísimo mejor que cualquiera de nosotros porque un equipo que tiene a Messi sientes que tú lo tienes controlado que era lo que lo que ocurrió inicia segunda parte en aquellos primeros quince veinte minutos hasta que Valverde corrige muy bien el equipo ida una nueva dimensión un nuevo equilibrio defensivo al equipo con la entrada de de ese miedo que lo colocó de lateral seguidores

Voz 3 21:41 estoy interior y a partir de ahí el Barça tiene tres contrataques muy buenos pero

Voz 2 21:45 encontrarte a un equipo con Messi yo ya sé que Anfield tiene una mística que Anfield es un templo y que al Camp Nou no lo es pero Anfil va a saber que que juega Messi y que cada vez que coge el balón Messi yo estoy seguro que que creo que el Liverpool todo Anfil porque porque ha ocurrido durante los últimos diez quince años en todos los estadios de fútbol mundial

Voz 1991 22:06 pero iba a dormir mejor hoy yo después de oír a Cañete Jordi hoy en ellos riesgo y yo sinceramente esto

Voz 1 22:12 a mí ellos Jordi yo no yo me enfrenté al mes y sólo una vez pero parecieron chavalillos me acuerdo que andaba por ahí mareando entró en el área que dirige chaval joven yo ya mira los años que tengo aquí de forma Venecia si tú voy a meter algún es que toda la vida por meter goles lo caro es que ahora no lo de la oreja como yo

Voz 3 22:32 es que la película se nos ha hecho a ya no cuela la hora no

Voz 1 22:40 ya lo dijo edad vamos era una cosa que hay que joder ya esto la carga por delante para jugar al fútbol nombres

Voz 0985 22:47 lo nada más dura que ya probablemente el tuviste que crea decía

Voz 1991 22:50 tú cómo te llamas Leo hombre aval a ver qué pasa

Voz 3 22:55 Leo Colin verá eso lo puedo decir muy poco porteros que han estado en Primera por no que Mengú uno

Voz 1 23:04 cuando convivir dije una cosa yo me voy a retirar

Voz 3 23:07 otras cosas

Voz 0985 23:11 hoy discutíamos Aldi hoy discutíamos en Carrusel discutíamos debatimos sobre cuál ha sido el mejor gol de Messi yo pienso Santi que al mejor gol está porvenir eh

Voz 3 23:20 es el mejor es Messi todavía está sin duda en fin que esa será otra peli

Voz 1991 23:28 el Barça ya no está la Liga el Celta ha dado un paso de gigante para la permanencia lo tiene que certificar todavía pero el Barça hasta lo suyo este año la obsesión es la Champions ya lo dijo Messi la más deseada de la más linda dijo en su discurso inicial en el en el que ganó iba por ella cuando Messi iba algo como decía Cacciari es como un perro que es un articulo maravilloso leído en leído la célula es maravilloso que esto

Voz 2 23:52 que una vez más de una vez

Voz 1991 23:55 es un perro se llama De hecho y es igual sea es exactamente igual pero

Voz 2 24:00 nadie muy brevemente yo te hemos visto cada tres días a Messi aquí en el camino pero la actitud el liderazgo cómo se comportó Messi el otro día no había visto nunca ganó el partido del campo ganó el partido de la grada ganó el partido del discurso público en la entrevista con Rosetti regañó al Camp Nou por criticar a Coutinho sea ese liderazgo robó balones se comportó como lateral se comportó como central yo no lo había visto nunca volveremos

Voz 1991 24:27 porque el Barça tiene que remontar que no Jordi ganó Jordi barcos Cañete un abrazo