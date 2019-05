Carrusel Deportivo Último Tramo: Segunda Parte (04/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo venas eh

Voz 2 00:16 en el derbi vasco de la jornada

Voz 1991 00:19 ya ha ganado la Real Sociedad al Alavés enmendado

Voz 2 00:21 lo roza y la verdad es que la parte de arriba ha puesto bonita porque es hablamos de Les

Voz 1991 00:25 año que está noveno clasificado con cuarenta y siete puntos tienen los mismos ahora mismo que la Real que esta octava con cuarenta y siete también el Alavés que es décimo con cuarenta y siete y los tres esperando a que falle el Athletic que está séptimo con cincuenta puntos para intentar pelear por esa séptima posición que podría plaza europea Kevin Fernández qué tal muy buenas

Voz 1264 00:45 las Yago buenas noches se ha puesto precios a la pelea por la séptima plaza

Voz 1991 00:48 pasa igual llega demasiado demasiado a ver si los plegó muy poca jornadas parafina es decir con dos de margen sólo me parece a mí que van a llegar tarde estos tres equipos

Voz 1264 00:58 sí las sensaciones que el Athletic lo tiene en la mano la mismo les saca tres puntos a la Real tres puntos al español tres puntos al Alavés y le queda el partido de mañana en Valladolid bueno no tiene tan

Voz 0231 01:08 poco un calendario fácil el Athletic que

Voz 1264 01:11 aquí ahora mismo con la flecha para arriba en buen momento pero fíjate Yago lo que es el fútbol las sensaciones que con el Alavés que ha estado casi toda la temporada entre los seis primeros hoy se la han ido prácticamente todas las opciones de Europa para el español para la Real Sociedad que está con los mismos puntos la sensación y el pensamiento que hay ahí dentro es que todavía pueden pelear por Europa

Voz 1991 01:32 sí normal si es que yo creo que tiene que esperar Mainar se juega la vida al Valladolid Valladolid le gana al Athletic esas sistema posición va a estar preciosa pero veremos veremos si el que es lo que pasa en ese partido que es lo que han dicho los entrenadores

Voz 1264 01:45 bueno hay que decir que finalmente el gol del partido relatado el árbitro a Manu García en propia puerta ha sido un disparo de fuera del área de Willian José ha rebotado en las dos piernas del capitán del Alavés y se ha marchado dentro de la portería de Pacheco también cuestione dinámicas y cuestión de momentos te acordarás en la primera vuelta volamos muchas noches de que el Alavés ganaba partidos incluso haciendo menos tenía también ese golpe de fortuna prácticamente todo lo que tocaba lo convertía en oro y en esta segunda vuelta todo lo contrario está está haciendo muy larga la temporada el equipo ya llega físicamente justito no les salen igualmente las cosas pero hoy fíjate Abelardo que no tenía ni un solo reproche para su plantilla al contrario

Voz 0005 02:23 yo creo que hemos hecho un grandísimo partido de los mejores hemos perdido pero bueno lo que hemos hecho muy buen partido muy buen partido dejara un equipo como la Real prácticamente segundo tiempo treinta y cinco minutos que no te pase medio campo con esa presión que hemos hecho el primer tiempo parecido creo que el equipo ha hecho un esfuerzo increíble innumerables innumerables situaciones de peligro de llegadas al área

Voz 1264 02:45 para la Real Sociedad en los tres puntos son positivos porque Manuel Alguacil quiere tener a toda su plantilla en tensión quiere dejar buena imagen estas últimas jornadas de Liga lo dicho están con un partido más que el Athletic tres puntos de Al tres puntos de la séptima posición pero preguntado por la posibilidad el sueño de pelear por Europa Imanol alguaciles más que cauto así tiene que ser la misma es que cada vez hemos hablado de

Voz 1991 03:09 si de algo

Voz 4 03:11 el siguiente partido no lo hemos ganado entonces a ayer lo dije tiene que ser un aconsejó

Voz 0231 03:15 eh no estaríamos hablando

Voz 4 03:17 yo del futuro si sigue hoy hubiéramos perdido

Voz 1264 03:20 te digo rápidamente Yago el parte médico en el Deportivo Alavés está casi ni que ha lesionado peleando en el calentamiento tiene un esguince en el tobillo diestro vamos a ver cuánto está de baja el japonés en la Real Sociedad A3

Voz 0231 03:31 nombres Lucas en Galicia ha retirado como

Voz 1264 03:33 les en la zona isquiosurales derecha Barrenechea con calambres en la parte posterior de ambos muslos y Aritz Elustondo con una contusión en la rodilla por tanto es el parte médico de un cero uno que por cierto ha vuelto a dejar un gran ambiente en Mendizorroza porque hoy la peña más bulliciosa ha vuelto animar tras

Voz 1114 03:49 los tres partidos sin actividad gracias Kevin un abrazo hasta

Voz 5 03:52 mañana abrazo Yago buenas noches y en el último partido de la jornada el dramático de la

Voz 1991 03:56 jornada en el Levante Rayo Vallecano Levante pues prácticamente pie y medio en primera división y

Voz 5 04:02 manda el Rayo al al pozo de la Segunda José Manuel Alemán qué tal muy buenas olas además es ese cuatro uno Real quiero decir ha sido tan superior el Levante

Voz 0953 04:12 sí la verdad es que ha sido un partido en el que levante ha merecido ganarlo ganarlo de forma como

Voz 6 04:18 nada más así a lo mejor con él

Voz 0953 04:20 nadie lo que se ha dado el partido porque si ha habido un momento durante la segunda mitad en la que el Rayo Vallecano ha o incluso marcar el segundo gol y por lo tanto empatar el partido con un cuarto de hora por delante todavía pero no hubiera sido seguramente justo porque Levante veo echó muchos méritos durante la primera al descanso se llegaba con un dos cero incluso con un penalti amarrado por José Luis Morales y en la segunda parte pues prácticamente durante dos más cerca de hacer el tercero el de la tranquilidad que encontrarse con una situación como digo en la que el Rayo con un gol de Álvaro García le ha dado vida faltaban todavía veinte minutos pero a raíz de esa ocasión en la que RBS Robles no más no ha conseguido transformar el el segundo tanto ha habido una expulsión la Embarba una lesión la de Alejandro Gálvez y a partir de ahí al Levante eso Trinidad matando el partido con los tantos transformados por el cuarto y uno y son remesa ido dándole la tranquilidad pues prácticamente ese punto definitivo que le faltaba al Levante en la permanencia obviamente no obstante Paco López ha querido dejar muy claro que mientras verdad la acción no sea matemática no quiere que nadie piense que la temporada ha terminado y el próximo domingo ha dicho Paco López que tendrán otra dura batalla en Girona

Voz 1193 05:28 vale mucho menos vamos a ver cuando las matemáticas digan que eran creando partidos es verdad que hemos dado un paso importantísimo es cierto pero pero ya sabes cómo es todo el fútbol como se yo lo he hecho siempre aquí para hasta que las matemáticas no digan que estamos salvados hay que pelear el domingo vamos a Girona está jugando lo mismo que nosotros ya habrá que tratar de hacer bueno esté esta victoria

Voz 0953 05:53 por su parte de Paco Jémez ha reconocido que aún ganando los dos partidos que le quedan al Rayo frente al Valladolid frente al Celta de Vigo sería un auténtico milagro mantener la categoría porque tendría que darse una carambola en la que ya nadie crea

Voz 0696 06:06 a esta alturas punto no no no yo no estoy convencido

Voz 5 06:11 es verdad que matemáticamente todavía no bueno yo creo que cuando

Voz 0696 06:14 veintisiete es más creo que lo de aquí porque están ahí algún punto más van a hacer Mientras haya vida vamos a seguir peleando pero advirtió la sensación que tengo es que con los seis puntos que podemos sacar suelo de los dos partidos no no va a llegar esa es la sensación que tengo ojalá me equivoque cuando las matemáticas digan lo digan empezaremos a trabajar para para formar el mejor proyecto deportivo que podamos hacer para que nuestro paso por Segunda sea sólo de un año

Voz 1991 06:36 es casi un milagro lo que necesita el Rayo Vallecano porque lo que tiene que buscar es el cuádruple empate a treinta y siete puntos para salir beneficiado de de esas cuentas es decir tiene que ganar los dos partidos y esperar a que en Girona hizo alta de Vigo no sume ni un punto más que el Valladolid sume dos empates porque San quiero decir que es una

Voz 5 06:55 carambola demasiado gordo algo más alemán

Voz 0953 06:58 nada es decir que pues enclave rayista incluso el propio Paco Jémez ha dicho que asume completamente la culpa que le corresponde por no haber logrado revertir esta situación ya era muy delicada cuando él llegó a propósito del futuro ha dicho que es el presidente que Martín Presa piensa en él para devolver al equipo a Primera que aceptaría el reto entrenador del Rayo en Segunda gracias

Voz 7 07:17 en un abrazo un abrazo Roberto Trashorras qué tal muy buenas muy buenas hola muy buenas noches ya hombre tal y Roberto

Voz 1991 07:24 algo gordo para el Rayo bueno no entraba dentro de los planes creo

Voz 6 07:28 no no entraba aparte de perder como como sea perdido yo creo que después de la victoria contra el Madrid y el equipo bueno pues venía reforzado de peleas a un equipo grande haciendo muy buen partido sí que es verdad que el Madrid pues tampoco estuvo estuvo francamente bien pero hoy el Rayo hecho para mí muy mal el partido ya desde la primera parte eh el partido no está finiquitado porque bueno hemos visto un gran Alberto García porque el Levante en los últimos metros no estaba o no están finos entonces bueno en la segunda parte bueno pues Paco han tenido que jugársela pues como una ruleta rusa donde bueno pues el Rayo pudo empatar sí que es verdad con sanción de Raúl de Tomás pero se veía que en cualquier momento de El Levante iba a finiquitar el partido en el momento que estuvieron poquito fino en los últimos metros no

Voz 1991 08:16 tú crees en en la salvación quiero decir tal y como se da la la situación tener ganar los dos partidos hay que buscar el cuádruple empate es es que sino el resto de opciones condena al Rayo

Voz 6 08:26 sí pero esto es muy complicado saber las matemáticas se dice lo contrario pero yo creo que el equipo virtualmente equipo de Segunda División bueno hemos visto que el Celta ya se va a los cuarenta puntos Levante seis de los cuarenta bueno veremos a ver el Valladolid Girona es difícil que que esos equipos no no no saquen ningún punto entonces bueno hay que agarrarse a eso bueno pues mientras las matemáticas no digan que esta segunda pues siempre te tienes que agarrar no pero bueno entrañas necesita ganar los dos y esperar que sus equipos no no haga ningún punto entonces bueno yo lo tengo yo creo que está bastante difícil al Girona Levante donde

Voz 5 09:06 el Levante ya casi no se juega nada

Voz 6 09:09 era una de un punto son son situaciones complicadas no entonces bueno veremos veremos a ver cómo cómo cómo se van dando los los partidos pero las sensaciones que el equipo está en su detención

Voz 1991 09:21 si lleva para que la gente las cuentas el Huesca tiene que empatar un partido ganar dos para ponerse con treinta y siete el Rayo ganar los dos partidos el Valladolid sumar dos puntos en los tres partidos que le quedan y que Girona no sume ni un punto más de aquí a final de temporada eso le daría al Rayo Vallecano la permanencia en Primera misión es practicamente imposible que seré pero actores han visto en el en

Voz 5 09:43 la gente está totalmente tú mismo lo has dicho

Voz 6 09:45 vea es muy muy remoto pero hemos visto cosas mucho peores

Voz 5 09:49 lo que pasa que hay enfrentamientos pues que también

Voz 6 09:52 en dices bueno pues Girona Levante Levante ya no se juega nada Girona le vale el empate son situaciones pues bueno que que son complicadas entonces al final dependes de muchos factores que al final

Voz 0953 10:05 te tienes que agarrar a eso porque no te queda otra

Voz 6 10:07 pero hay que ser un poco realista y saber que es muy muy muy remota la posibilidad de que el Rayo sino en prevención

Voz 1991 10:13 ha dicho Paco Jémez en rueda de prensa hoy que si le pido Martín al frente del equipo en un supuesto caso en Segunda División que él estaría encantado que aceptaría encantado te parece el el entrenador idóneo para esa situación

Voz 6 10:27 sí sin duda me parece un entrenador que además es capaz de devolver al equipo a primera visión yo creo que además me tengo la sensación de que Martín confiar en Paco para para ellos no lo que pasa es que bueno que creo que hay que hacer una autocrítica muy grande y analizar las cosas que se han hecho mal y tomar decisiones sillas que cada uno asuma las responsabilidades no yo no creo que que esto solo sea el hecho de de culpar a los entrenadores son culpa de los jugadores yo creo que hay que cada uno asumir su rol a cada uno asumir su responsabilidad es intentar mejorar creo que es un equipo que está ahora mismo en una situación en la que puede dar un paso atrás pero ese paso grande puede llevar a dar dos o tres paso adelante no entonces necesita

Voz 5 11:10 es un poquito todo y sobre todo crecer

Voz 6 11:13 como equipo no ser él el típico equipo que sube y baja al año siguiente creo que eso sería malo para el radiofonista

Voz 1991 11:18 pues veremos veremos si tiempo tendremos Robert para analizar qué ha pasado en este Rayo Vallecano cuando termine la temporada insiste confirma el descenso a Segunda División que tiene toda la pinta pero de momento mentira las matemáticas no digan lo contrario y que seguir pensándolo tiempo tendremos también para analizar el proyecto de de la próxima temporada el conjunto madrileño Roberto Trashorras muchas gracias un abrazo

Voz 7 11:39 un placer como siempre un abrazo doce y cuarenta y dos minutos tenemos que las en los partidos

Voz 1991 11:44 de mañana el Real Madrid este Real Madrid que está podíamos decir arrastrándose en en este final de temporada en esta situación tan complicada en este final tan tan raro tan poco habitual ver al Real Madrid desde hace ya bastantes semanas sin nada en juego sin nada por lo que competir se hace muy raro pero claro en aquí es donde se apela esa famosa palabra que dice profesionalidad es donde tienen que salir a a a darlo todo a seguir jugando ante los suyos o jugando los partidos fuera de casa lema Innovación en casa e intentar dar alguna alegría a su afición que ha llevado muy poquitas este año Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 12:26 qué tal cómo estáis Yago buenas noches no sabemos qué es real

Voz 1991 12:28 vamos a ver lo que es seguro es que no está Bale

Voz 0231 12:30 si no está Bale Illán no hay posibilidad de que sea la relación Zinedine Zidane Gareth Bale recuerdo el día que el Madrid jugó en Leganés que fue suplente Bale contamos en Carrusel según empezaba el partido que el entorno de Bale señalaba directamente a Zidane que estaba rompiendo más o menos el pacto que tenía el club con el jugador la forma en la que iban a negociar su próxima temporada el destino de Bale que por mucho que se quiera quedar entiende que si no entran en el proyecto deportivo tienen que buscar los agentes un destino pero está bastante molesto Gareth Bale no digo que tenga razón yo transmito información Bale está muy molesto con la forma en la que letras de Zinedine Zidane ya estaba rota esa relación personal el año pasado cuando Bale lo de tapa después de la final de Kiev se hubiera marchado del Madrid en verano se hiciera hubiera seguido ir entiende eso pues el entorno del futbolista que era un momento éste en las últimas jornadas de Liga no para señalar a Bale sino para intentar eso que Bale terminará bien su carrera en el Madrid y entre todos conseguir que el año que viene el Madrid sino que la ley sea feliz sin Bale Bale ya agoten destino para jugar en un equipo de primer nivel la relación como te digo está rota le deja fuera por decisión técnica faltan dos partidos que no hay muchos motivos para pensar que vuelve a ser protagonista con Zidane ni la semana que viene en Anoeta ni la última fecha contra el Betis

Voz 1991 13:50 a un hombre en la lógica dice que ve no puede seguir en el Real Madrid la temporada que viene lo que pasa es que tienes que encontrar un equipo comprador un equipo que te dé pasta no en cuanto lo va a valorar cuánto va a ser la cantidad mínima por la que el Real Madrid empieza a negociar la salida del del galés evidentemente costó cien millones si no lo vas a regalar por unos regalar en dragón regalan entre comillas porque me da vergüenza cuando decimos huyen

Voz 5 14:17 esta obra cuarenta millones de euros y ha salido súper

Voz 1991 14:19 barato y tal estamos hablando cuarenta millones de euros evento te digo el valor de mercado ahora mismo de Bale está entre debería cincuenta y setenta como Muccino

Voz 0231 14:27 sí yo creo que es muy difícil que el Madrid consiga mucho dinero por Bale muy difícil porque los clubes lo saben y por porque entidad papel tiene un salario enorme enorme enorme y entonces el club que tengan que pagar el salario de Bale no va a poder pagar un traspaso gigante veremos si le quieren meter en alguna operación en la de Eric en por ejemplo acepta el Tottenham rebajar un poco la pasta a cambio de que vaya a Bale hoy contábamos en Carrusel noticia de Paulo Pinto que el United está más interesado en Lleida Sancho del Dortmund que Bale ISI tiene que dejarse la pasta la va a intentar dejar por el inglés del Dortmund que por el galés del Madrid situación muy muy complicada Yago la que tiene Bale que tiene el Madrid de aquí a los próximos meses

Voz 1991 15:13 claro es que a Sancho tiene diecinueve años lo está mirando ahora mismo sabía que no debía tener veinte XXI pues tiene diecinueve años Gareth Bale que tiene veintiocho no tiene veintiocho veintinueve años ya tiene mirar ahora mismo ya está de salida claro está que está de vuelta de todo y que ya le vas conociendo veintinueve años mira el dieciséis de julio los treinta las treinta castañas vamos a ver o sea quiero decir tiene mercado Bale en en Inglaterra es muy valorado en Gran Bretaña puedes intentar y sobre todo lo que tu decías yo creo que me la opción de poder utilizarlo como moneda de cambio creo que puede ser mejor opción porque es cuando más rédito le puedes sacar de pasta no o de valor en el mercado veremos veremos cómo se mueve el Madrid

Voz 0231 15:55 yo que he intentado este año estar lo más cerca posible que se puede de Bale la hablando mucho con su entorno intentando eso explicar a los oyentes lo que pasa por la cabeza de un jugador tan tan particular como Bale yo sí creo que no ha hecho un buen año que no se merece un tratamiento de estrella el año pero que Zidane les señala sin embargo es bastante bastante bastante más condescendiente con otros yo creo que Zidane podía haber gestionado con un poquito más de mano izquierda el tema Bale por el bien del club ya no digo que se lo merezca pero creo que por el bien del club no es bueno para el club que Bale esté permanentemente señalado y que mañana vea al partido en en en la grada del Bernabéu un partido que Kenny

Voz 1991 16:36 o contra el Villarreal bueno Bale parece que va a ser pasado dentro de poquitas fechas del Real Madrid habrá que buscar una salida el futuro mucho futuro es Vinicius que vuelve no

Voz 0231 16:47 sí afortunadamente la alegría del Bernabéu la sonrisa que necesitaba el público mañana vuelve Vinicius a ver cómo está a ver cómo se encuentra físicamente y si te parece escuchamos el mejor sonido hoy de Zidane en rueda de prensa cuando le han preguntado por el ambiente te por las ganas de que termine esto fíjate como explica el sentir de la afición y el mensaje que les

Voz 1994 17:09 no vamos a hacer pensar que ellos tiene que cambiar de idea la temporada ya está pero ellos tienen que pensar también ellos en la próxima temporada porque aquí va a haber cambios pero pero muchos semanas que van a quedar va a ser la misma fisión haber muchos jugadores que se iban a quedar lo vamos a tener que hacer juntos

Voz 1991 17:32 sólo faltaba las pues eso sí que sería una reestructuración entera del del Real Madrid lo tiene asumido Meana que este equipo así no puede seguir y que tiene que haber después de una temporada así es que es lo que pasa siempre semana hay cuatro cinco jugadores importantes van a tener que llegar otros tantos

Voz 0231 17:49 el problema es que muchos piensan que llevaba marchar catorce hincado ordenó se van a ir de hecho Zidane entonces no quiere que tampoco se ponga el público en contra de jugadores que el año que viene tienen que dar otra vez la talla momento delicado y a ver cómo recibe mañana el Bernabéu a a los suyos te escuchaba al principio de Carrusel tu opinión acerca de cómo tiene que que recibirá Casillas y homenajeará a Casillas pero que mañana hay dos puntos calientes primero el de Casillas me ha encantado lo has dicho firmó debajo y segundo como recibe la afición a un equipo que ha dejado marchar de una manera completamente inesperada

Voz 1991 18:24 sí la verdad que sí va a haber yo creo dos juicios el el primeros yo ojalá mira lo de lucha principio creo que me parecería precioso que de forma espontánea Se homenajes a Casillas y que por parte del club se hiciese también algún tipo de homenaje había alguno que decía esto después de tal y como se fue no se puede hacer por compasión no confundamos la compasión con la humanidad que uno se puede haber ido de mejor o peor forma de un lado en el que ha estado desde que era un crío en el que ha dejado todo deportivamente hablando en el que hagan conseguido ganar bueno o escribir una de las páginas o de las páginas más importantes en la historia de de este club esto no es una cuestión de si es mejor o peor o no estamos hablando una vida humana estamos hablando de humanidad estonios compasión y esto no es echar para atrás y esto no es en recular los que en su momento es que haber para hacer una cosa mal no significa seguir haciendo las cosas mal se pueden hacer las cosas bien a partir de ese momento con lo cual esto no es un juicio y no es un a ver si el Madrid se baja los pantalones es que no es eso es que estamos hablando de vidas humanas a ver si nos entra en la cabeza que por encima de la pelotita la pelotita de las pelotas está la personas creo por encima de todo eso no hay nada más sea hay que ser un poquito más humanos yo estoy convencido Meana que sabiendo y conociendo la afición del Madrid va a haber un recuerdo a Iker

Voz 0231 19:53 fijo sí sí yo estoy seguro y conociendo al club el Madrid siempre está la altura es verdad que puede haber un problema un día contractual llámalo como tú quieras pero del Madrid responden en estos casos ya hizo un comunicado según salió la horquilla el Madrid va a estar a la altura y mañana va a ser un día especial y que Iker que es madridista más que el que el que más mañana desde Oporto lo contará Javi Herráez lo va a disfrutar lo ver se va a sentir cerca de su estadio que aunque por momentos estuvo lejos en aquella época en la que muchos prefirieron posicionarse en favor de Mourinho y olvidarse de quién era su capitán eso no tiene nada que ver tú lo has dicho con un momento muy delicado del portero más importante en la historia del Real Madrid en la historia del fútbol español y una de las grandes leyendas del funk

Voz 1991 20:40 el Mundial no lo dices tú pero digo yo Iker es madridista que Florentino Pérez saque a la gente no tenga ninguna duda

Voz 5 20:46 por lo menos igual es por lo menos igual que decir o lo que es igual correcto y si lo deja a ese nivel está en ese nivel en Oporto aguántame segundo Meana está Javier Herráez Olarra muy buenas de nuevo

Voz 1991 21:01 eh vamos entenderlo vía telefónica porque que nos está fallando el ya no sé si es cuanto Undiano línea ya no se pierden ese tipo de de cosas mira vamos a recuperar uno de los sonidos hoy en

Voz 5 21:15 en Oporto el ambiente en ese minuto uno el dorsal de Iker en Do Dragao sonaba

Voz 1991 21:48 en la gente volcada de esta forma luego también el haber recibido esa visita de todos los compañeros que acudían con el con la camiseta además de punto Casillas en Herráez tú lo has vivido allí en Do Dragao yo imagino que ha sido brutal no el ambiente que había yo la verdad es que te digo una cosa eh

Voz 1114 22:10 sólo por esto pero por muchas cosas más pero sólo presto a merecía la pena venir aquí desde el pasado miércoles no para hasta cerca de Iker Casillas cerca de una puerta de un hospital durante horas y horas me consta que Iker buf pues ha emocionado muchísimo va visto el ha visto el homenaje bueno también ha oído lo que hemos contado en Carrusel hay está súper contento de lo que ha sido pues lo decías Mono Burgos no los homenajes en vida en yo creo que año gracias Iker va a quedar ni que la osea que va a estar perfecto ya lo está está aquí por precaución en este hospital sonido del del campo en este hospital por la puerta tecnología lo hoteles muy cerquita Inés masoquismo es que me pilla al lado ISI había poquita gente pero chico oír los claxon de los coches y esta avenida que tengo de circunvalación y gritos de Iker Iker lo que hemos vivido hoy en León estadio cuarenta mil personas volcadas con Iker un un tifo maravilloso en ese fondo norte con la figura de Iker levantando los puños festejando un gol de del Oporto es que llegó a que hace tres años así lo pasó mal eh hasta que fueron incluso suplente con Conceiçao luego consiguió la Copa con el Oporto ha conseguido la Liga ha estado en en en Champions hasta nada la echaba el Liverpool que ha sido finalista en las dos ocasiones bueno en esta no lo va a ser porque basta el Barça vamos a ver qué pasa el próximo partido pero evidentemente que ha hecho un papelón no ha hecho una carrera buenísima y además se no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida tampoco de llegar aquí aeropuerto además quiere quedarse aquí en en en Oporto a vivir porque es una ciudad maravillosa ha cogido de a las mil maravillas yo para mí el homenaje que vivido hoy no Dragao ha sido una auténtica gozada lo hemos contado en Carrusel yo la verdad es que soy de lágrima fácil pero casi casi osea me carne de gallina de de de de sentir lo que unido está en un hospital después de el susto que todavía le mueve las las piernas a a Iker Casillas pero que sabe que no va a tener ningún tipo de problema para su vida normal el fútbol ya chicos durante ocho años me levanto todas las coparon yo creo que operan no no vale lo hemos levantado todo con España con el Real Madrid ICO en el Oporto y bueno pues estoy convencido que Iker esta noche va a dormir a pierna suelta tranquilísima sabiendo que las cosas las ha hecho muy bien porque cuando te sientes querido Yago creo que el resto de las cosa bien en solares

Voz 1991 24:26 a mí que me da mucha rabia al ver esto de de Oporto no porque pase en Oporto sino porque no haya pasado aquí porque lo que ha pasado en Oporto cuando ha estado tres años cuando ha sido durante muchos años el mejor del mundo en su puesto a ver ese cariño con el remiten en tres años pues imaginando lo que ha dejado en el Real Madrid es que yo es que todavía no he llegado a comprender cómo abierto ese cambio de actitud y pensamiento de esa bueno en fin sería volver a hablar de algo que hemos hablado muchísimo pero mira comentabas tú lo del tema de Mono Burgos que ha hablado con los compañeros de Devine decía esto precisa

Voz 8 25:00 a mediodía desearle una pronta recuperación a Iker Casillas

Voz 2 25:05 así de Elisa

Voz 8 25:07 es que el veinte de mayo sea declara el día del portero los homenaje que darlos en vida y creo que él se lo merece tanto él como su familia

Voz 1991 25:15 pues me parece una idea fantástica Herráez el veinte de mayo no se puede decir cumple treinta y ocho castañas me va de marzo no se puede decir mejoren

Voz 1114 25:22 menos tiempo sea vez que el Mono Burgos esquela clava osea llamar ha llegado ahí que está emocionado y tiene el teléfono petardo contesta todo lo que puede ir está agradecido a todo el mundo e a la prensa que está aquí a a la puerta del hospital a los que le mandan un mensaje a los que demandan un cariño basa cualquier restauró ante te preguntan cómo está Iker vas a cualquier hotel te preguntan cómo está Iker con un respeto reverencial si yo qué sé quién remitirse lo todo a él intentas llegar a él lo cuenta así hiel sabe que que es así y creo eso es una pasada no es una pasada de de bonito el poder recibir tanto cariño en la distancia Isabel que todo el mundo habla juguetea en España le dice dice oye cuando le eso eso Odile lo que sea Odile un cariño mío es un abrazo que se recupere que que que quiero estrujar pero te hablo de de de de excompañeros de hombres que aderezado ahí en el en el club hizo la Federación y que saben que estamos aquí quién está cerca del yo creo que eso es lo más chulo no estar cerca de los que quieres porque se lo ha ganado hoy a partir de ahí esos sentimientos nadie lo puede cambiar así que eso es lo que hay que retiene con muchísima fuerza del futuro pues ya hablaremos evidentemente porque el ahora mismo eso no está pensando si le apetece mucho lo que mal apetece es vestirse eso zapatillas un pantalón y darse un paseo por la playa que es una gozada quién Oporto correr lo antes posible tiene envidia de los que pueden hacer footing pero ya le digo yo que tranquilo que granja avícola esto va a hacer lo saque va estar prefecto y lo puede hacer una vida súper normal ningún tipo de secuela así que hay que estar muy contentos con él y con su familia con la gente que le quiere que es mucha

Voz 1991 27:04 algo más Meana

Voz 0231 27:05 que no van a estar mañana tampoco por decisión técnica Luka Modric Dani Ceballos lo de Ceballos estaba bastante claro el año que viene no estará en el Madrid veremos si cedido o traspasado pero no va a jugar en

Voz 9 27:17 el Madrid que me faltaba

Voz 0231 27:20 preguntarte contarte vuelve el

Voz 1114 27:22 Bernabéu mañana a vivir un partido sin Ramos

Voz 0231 27:25 que sigue fuera del Camero así que

Voz 9 27:27 de la lesión que arrastra desde

Voz 0231 27:30 día doce de abril se va a prolongar un mes si la semana que viene juega en San Sebastián habrá estado un mes fuera de los terrenos de juego pues las molestias en el sóleo

Voz 1991 27:39 pues veremos veremos cómo es el el partido muy en el Santiago Bernabéu que versión vemos del del Real Madrid porque últimamente podemos ver aún Madrid pegando cantados tremendos y se iba a decir y Madrid bueno pero es que en la en los último partido eso es lo único que vemos es desastroso

Voz 5 27:56 tiene unas ganas de que acabe la temporada locas pero vamos a poder ganar hoy la dicho Alvarito Montero de deporte cuatro que que que por mucho que él quiera que mañana no se puede acabar la que tiene que jugar mañana el sábado y el siguiente partido porque no les queda otra y una frase que me ha gustado mucho y aparte va mucho con tu estilo de vida Yago ha dicho Zidane que es que tampoco pasa nada que mañana van a jugar al fútbol que dentro de que es un drama porque la temporada es mala que mañana tienen que salir a pasárselo bien que juegan al fútbol con la camiseta del Madrid en el Bernabéu que sólo con jugar bien mañana se lo van a pasar bien hasta los profesionales que no hace falta que sea más de nueve trabajo que tienes

Voz 1991 28:34 exacto sí es que en el fondo Zidane y yo tenemos muchas cosas en común sabes

Voz 5 28:38 tú tienes bastante mejor pelo todo es astuto yo tengo bastante mejor pero precede sino tengo muchísimas gracias a un abrazo para la guerra

Voz 1991 28:51 Tere tiene nuestro Machine bar de buen pelo también Herráez te quedas fuera allí

Voz 1114 29:00 y bueno no podemos quejar miedo me quedó es si hay que Iker lo meto en casa lo arropa muy y muy para Madrid