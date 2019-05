Carrusel Deportivo Último Tramo: Tercera Parte (04/05/2019)

Voz 1991 00:00 claro que decir con el fútbol internacional el pegamos un repaso también al resto de partidos que tenemos mañana empezando por el de las doce en el Coliseum el Getafe que busca afianzar su posición de Liga de Campeones a cuarta posición recibe al Girona que está luchando por la permanencia así que conocemos las novedades Toni López qué tal muy buenas

Voz 1 00:34 hasta luego buenas noches que partían os espera mañana al Coliseo el Getafe sigue dependiendo de sí mismo para ser equipo Champions ahora mismo es cuarto con cincuenta y cinco puntos los mismos que el Sevilla con el golaveraje ganado y tres por encima del Valencia Enfrente estará un Girona que está a dos puntos del descenso y que si mañana gana conseguiría la permanencia bueno virtual aunque de ninguna manera podrá ser la temática habrá protesta arbitral de la afición local por el arbitraje desde el bar de medios Jiménez la pasada jornada en Anoeta recuerda llegó que Bordalás tendrá dos partidos de sanción tras ser expulsado por protestar esos dos penaltis que no le pitaron al Getafe la pitada mañana antes de que empiece el encuentro sin haber hecho nada por merecerlo a la va a llevar Hernández Hernández y lo escuchará desde el bar cuadra Fernández se esperan goles porque la cuarta pareja más goleadora de la Liga se enfrenta a la quinta es decir Molina hay Mata que llevan Veintisiete se enfrentan a Portu y Stuani que llevan veintiséis así que partido de protesta de emociones de goles de radio que desde las doce contaremos en el Carrusel matinal con Álvaro Benito

Voz 1991 01:33 lo hace a Antonio un abrazo hasta mañana a las dos de la tarde tenemos partido entre el Eibar y el Betis como llegan los equipos iban ocupa un qué tal muy buenas

Voz 0034 01:40 en Gabón buenas noches Yago tan sólo un punto separa al Eibar y el Betis en la clasificación los cuarenta y tres de los armeros le parecen insuficientes a Mendilíbar y los cuarenta y cuatro de los béticos les da para pensar todavía en Europa a falta de tres partidos el técnico Ibarretxe ha tenido que tirar de nuevo del filial para completar la lista de dieciocho Setién no podrá contar con Mandy el jugador con más minutos que cumple partido de sanción ni con Barragán y Canales lesionados el técnico santanderino ha llamado al canterano Abreu y recupera a William Carvalho Setién no olvida el cinco cero de la pasada campaña en Ipurúa el campo Ibarretxe estrena horario de las dos de la tarde con el Eibar Betis que arbitrará el gallego Iglesias Villanueva

Voz 1991 02:15 poco más tarde a las seis y media el Valladolid que también pelea por salir del descenso recibe al Athletic que busca puestos europeos que contamos José Ignacio Tornadijo qué tal muy buenas

Voz 0918 02:26 hola qué tal Diego o buenas noches pues tremendo el partido mañana entre Valladolid y Athletic todo el juego la posibilidad de estar en Europa para los rojiblancos evidentemente la opción incluso mañana de salir de puestos de descenso para el Real Valladolid que estará muy atento a lo que haga por la mañana a las doce el Girona en el campo del Getafe pero que evidentemente lo que buscas ganar a los rojiblancos para irse a los treinta y ocho puntos visitar la semana que viene el campo del Rayo buscar esa permanencia haber un ambientazo absoluto recibimiento al Valladolid más de mil quinientos seguidores del Athletic que van a estar en la capital pucelana en lo deportivo no hay ninguna novedad para los hombres de Sergio que están todos en condiciones hombres como Keko verde y Chop se recuperan pero van a estar inicialmente en el banquillo puesto que el equipo inicial va a seguir siendo el que ha venido jugando en las últimas jornadas en cuanto al Athletic capa Yeray Dani García a Ibai vuelven a la convocatoria van a estar en la convocatoria finalmente son baja Beñat además de Susaeta ICO de lo lo dicho partidazo a la vista a seis y media en Zorrilla lo pitará Mateu Lahoz

Voz 1991 03:20 gracias Dorna y cierra la jornada de el domingo el partido en las nueve menos cuarto es un partido dramático porque juega al Huesca e contra el Valencia juega Se la juega el Huesca sino gana el Huesca será de forma matemática equipo de Segunda División conocemos la última hora Luisa va días qué tal muy buenas

Voz 2 03:36 qué tal llegó buenas noches pues el Valencia quiere agarrarse a la cuarta posición y para eso necesita ganar este domingo a las nueve menos cuarto en el partido que cierra la jornada en El Alcoraz llega Marcelino con todos los disponibles excepto Roncal que al cabo descanso y con Dodi ahí chef que son bajas por lesión viene con todo pero podría haber jugadores que guarden descanso pensando también en San vuelta de la eliminatoria de semifinales ante el Arsenal de la Europa League en el Huesca pues sabe que la situaciones límite que lo único que sirve ganar y que incluso venciendo las opciones de permanencia son mínimas el encuentro comenzará a las nueve menos cuarto estará dirigido por Del Cerro Grande con Álvarez Izquierdo en el bar y en el Huesca la principal duda está en el lateral derecho con las bajas de los lesionados y los sancionados Pulido y Ángel Herrera un partido clave para el Valencia y un partido como última opción para el

Voz 1991 04:22 gracias Luis esta mañana eh los del tomen con resignación con tranquilidad porque igual es que cuando empieza su partido ya son equipo de de segunda división porque antes van a jugar el Girona el Celta ya está con cuarenta puntos y ahí el Valladolid y quiero decir que al empezar la jornada ya sin poder alcanzar las posiciones de de permanencia así que ya han hecho algo histórico que es estar en primera división que lo vean como una experiencia en el volver el año que viene con más fuerza a pelear hasta el final si todavía quedaban opciones pero bueno en resignación y mucho ánimo el panorama internacional Bruno Alemany qué tal muy buenas olas llegado muy buenas bueno muy buenas de nuevo porque antes de de Salah que hay que ver si llega a ese partido trascendental de de Liga de Campeones de vuelta contra el Barça eso no lo sabemos lo que sí sabemos es que hoy el Liverpool se ha desgastado mucho para ganar su partido al Newcastle

Voz 0301 05:16 sí han tenido que voy a ponerlo todo en el campo yo que he sufrido lesiones Si hasta los treinta y cinco no han podido marcar el gol que definía el partido con tanto que ha marcado vivos Oli y bueno al final tres puntos importantísimos que hacen que se vaya a decidir la jornada de Premier en la última jornada porque existiera la posibilidad que el Manchester City fuera campeón ya este próximo lunes que es cuando juega contra el victoria de él Liverpool por dos goles a tres en el campo de las bases de ha puesto muy complicado pero ahora mismo el Liverpool que tiene dos puntitos más que el Manchester City películas que si depende de mí

Voz 1991 05:53 como el tiene que ganar claro evidentemente Lester el lunes como decía Bruno y luego la última jornada tenemos un Brighton Manchester City

Voz 0301 06:04 los contratos con el Liverpool que nos nos devolvió a punta sino te lo diría lo mismo

Voz 1991 06:11 bueno me lo mira sino

Voz 0301 06:13 Lester y Brighton eso sí que me lo sé de memoria son los dos que le quedan al equipo de Guardiola en la última jornada pero hay quien ya está salvado el Liverpool Street al Palace referencia

Voz 1991 06:24 no volverá a Antón

Voz 0301 06:25 con rozando el gol sí sí sí que me parece que puede llegar todavía a tener alguna opción de de ese absentismo porque el día de hoy ha ganado el otros tantos así que podría alguna remota opción de de la Europa todavía

Voz 1991 06:38 veremos depende de sí mismo el Manchester City tiene tiene pinta que que se va a llevar también el el título de Liga en la Bundesliga le ha ganado el Bayern al Hannover y han pactado el Dortmund contra el Werder Bremen no

Voz 0301 06:53 si el Bayern ha ganado por todos conocemos su partido bajando dos la verdad que no sufrido prácticamente en ningún momento de del partido ha sido muy superior el equipo de Niko Kovac en el día de de hoy seguramente llegó habremos visto el último gol de Ribéry bueno todavía le queda aún una fecha en casa al Bayern de Munich pero hoy ha marcado es el último partido de Ribéry antes de salir definitivamente de del Bayern de Munich y en ese partido lo del Borussia Dortmund seguramente ese acabado de dejarla la Bundesliga estaba ganando cero dos en un tramo inicial de partido muy controlado para el equipo de Lucien Favre con la también de falta otro más de Paco Alcácer que suma ya dieciocho tantos en Bundesliga esta temporada pero en el segundo tiempo ella dejado empatar es verdad que salía fácil el Werder Bremen este ahí está rindiendo a muy buen nivel y bueno al final han acabado empatando incluso podía ser peor en el tramo final así que al final de todo con empate a dos

Voz 1991 07:48 los números de Paco Alcácer son escándalo e es el el jugador español con más goles en toda la ligas europeas y eso que en una forma un ojo a cuatro ratos

Voz 0301 07:58 sí a Bono de modo la nuca Djokovic llevamos goles es Paco Alcácer que yo Beach jugando menos jugando menos minutos pero pero bueno son sumamente incomparables también por la edad que tiene yo he dicho es jovencísimo tienen tendrás veintiún años y no es lo mismo caso que qué haces tampoco juega un equipo que genere tantas ocasiones como el Borussia Dortmund pero lo cierto es que la temporada de El delantero valenciano está siendo más que destacable en este primer año en en la Bundesliga la pena es que se va a querer regularmente sin sin el título por lo que decíamos ya con que ahora mismo en el Dortmund está a cuatro puntos de del Bayern de Munich cuando quedan tan solo tres jornadas

Voz 1991 08:37 a ver si te lo sabes de memoria cuántas temporadas lleva a Ribéry en el Bayern esto lo tengo que abierto más sorprendido a ver

Voz 0301 08:44 yo diría que dos Ny te digo lo que yo te entre dos mil seis dos mil siete se fue al Bayern pues eh

Voz 1991 08:52 un año más tarde de dos mil siete dos mil ocho lleva once años eh que es una barbaridad la Latre ir advirtió

Voz 0301 08:58 la dominan caro y diciendo absolutamente fundamental en la época de mayor el Bayern de Munich en aquella Copa de Europa que ganaron en el dos mil trece precisamente contra el Dortmund

Voz 1991 09:08 pero bueno todos acaban todos acaba también

Voz 0617 09:12 no me el hombre no no no no es que se esté yendo a los treinta años se la llevaron

Voz 1991 09:18 jugando además jugado dieciocho partidos ha jugado treinta y seis castañas tiene

Voz 0301 09:23 treinta de abril

Voz 1991 09:25 los treinta y seis años en completar en Francia han empatado el PSG y el Niza lo pasan dependerá ya campeón el partido la jornada mañana no el Lyon Lille

Voz 0301 09:36 sí ha partido a partir de las nueve de las noches lo más destacado de la jornada de mañana con la Champions en juego es verdad que con ese pinchazo nuevo pinchazo ayer del del hace ya queda menos emoción porque la lucha es la lucha por las plazas de de Europa hoy empate a uno es partido del París Saint Germaine ha marcado Neymar B pero ante el que era el gol de del empate pero otro partido más de los últimos ocho Yago tan sólo ha ganado uno en el de pronto la racha en ese tramo final de temporada nefasta bueno vecina un cambio es importante ya veremos si en Manquillo o incluso a nivel de club en las próximas semanas

Voz 1991 10:14 se va a menear va a tener también el París Saint Germain de cara a la temporada que viene a completar si te parece el en Italia mañana hay partidos en la lucha por la Champions dos partidos buenos el Atalanta el Génova Roma

Voz 0301 10:28 sí ahora mismo con Atalanta y con esa cuarta plaza aunque la la lucha está en muy pocos puntos prácticamente entre el cuarto y el y el octavo están metidos Rey en cuatro puntos en la Liga italiana de Atlanta partido fundamental veremos si a la Roma derrame dirá mañana una buena medida hay hoy hemos tenido el el Inter la verdad es que es un tramo final de la temporada un poco rara porque se juega bastante poco el Inter ha jugado en campos viniesen no ha podido pasar del empate a cero en un mal partido podría haber sido incluso peores del tramo es una pero también es cierto que con esa lucha que de nosotros les digo sí que parece prácticamente imposible que el Inter se vaya a acabar cayendo pero bueno quedan todavía puntos los que bastante por decir vi todavía en Italia

Voz 1991 11:13 informar y Noone nada no no no levantamos cabeza mí que el año que viene a la Serie B no

Voz 0301 11:18 está complicado da la cosa por cierto nuevos dicho antes Yago el Cardiff equipo de Segunda División ya en en Inglaterra de manera matemática lo veis el próximo lunes va a estar cumplido

Voz 1991 11:28 buena leche me dice además que si mañana perdemos contras a suelo timo

Voz 0301 11:33 semana de se pero volveremos volveré

Voz 1991 11:36 hemos somos de muerte volveremos a estar en la serie hay hay peleando por cotas más altas gracias Gloria un abrazo podría llegar hasta luego la una y trece

Voz 5 12:15 esto del cambio que va a reinar también en su casa en este Mundial de larga distancia alfombra Garzón para recibir al campeón del mundo de larga distancia saludando a todo el mundo aplaudiendo puño en alto Javi Gómez Noya se para se da la vuelta levanta los brazos Javi Gómez Noya campeón del mundo en Pontevedra

Voz 6 12:46 qué presión Ramos mella qué tal buenas noches

Voz 1991 12:48 pues tal muy buenas

Voz 6 12:51 lo contábamos anoche en la previa que era una de la

Voz 1991 12:53 las grandes opciones que también iba a estar Pablo da pena peleando que llegó segundo has tenido la suerte de narrar como escuchábamos ahora este gran éxito de de Javi en su casa no

Voz 7 13:03 pues ha sido impresionante no muy emocionante sobretodo se nos saltaban las lágrimas ya de ver la la la emoción de una carrera perfecta salió primero del agua y eso que te acuerdas que estaba el agua fría

Voz 0617 13:15 tuvieron que finalmente recortarlo dejar

Voz 7 13:18 los tres mil metros en mil quinientos esos perjudicaba tanto al capitán a a Gómez no ya como a como a Pablo da pena porque son buenos nadadores querían la distancia larga pero ya salió primero del agua una excepcional carrera en bici ciento tres kilómetros otros y luego los treinta kilómetros de carrera a pie que fueron impresionante carrera de diez la controló de principio a fin bueno se hace con este título a sus treinta y seis años Yago dieciocho años en la élite ya que se dice pronto nos ha dado todo y espero que nos dé mucho más no impresionante ir por supuesto el defensor del título Pablo apena consigue ese subcampeonato del mundo para él es como otro campeonato del mundo porque estar por detrás de Gómez Noya no lo hace cualquiera cinco horas cinco minutos treinta y cinco segundos en completar esta esta larga distancia no fue algo impresionante y no podemos olvidarnos de las medallas en en categoría femenina en chicas para Judith cobra Chan y Ana Noguera que fueron plata y bronce también

Voz 1991 14:27 si Gómez Noya qué tal buenas noches hola muy buenas noches muchísimas felicidades muchas gracias a que a que es saber ganar en casa

Voz 8 14:35 pues yo no sé quién vive no muy especial no solamente igual lógicamente el ganaron Mundiales es lo máximo que pueden oscilar este deporte en casa mía ante tanta gente que se dos entradas calle te Pontevedra pues fue o simplemente espectacular así con una de esas carreras que no te olvidan no recordar que siempre yo creo anoche estuvimos

Voz 1991 15:00 precisamente ahí en Pontevedra haciendo una programación especial del del Larguero estuvimos además con con tu entrenador que que nos decía eso no que que partiera una motivación esto estará en casa que muchas veces puedes una presión que va que a ti te ha dado alas

Voz 8 15:13 ya Mercadal a no esperar mucho Dati esperaban que ganara la carrera ahí sí que hay un punto de atracción pero yo creo que que tiene que gestionarla de forma positiva al ser Antesa pues hay apoyan dote

Voz 9 15:27 me momentos duros la carrera pues también pensar en ello

Voz 8 15:30 si retira esos mismos Quique

Voz 9 15:32 Jurdan a a llevarme cumplimiento

Voz 1991 15:35 claro que ha sido lo más complicado en el día de hoy

Voz 8 15:39 una prueba dura ya era era durísimo afortunadamente tuvieron opción por la temperatura en la victoria y eso es bueno y si el hongo en la cita esta carrera a pie conservador última vuelta en esos temas está entrenando más cortas series mundiales que en mi con poquito larga pero bueno pudo aguantar y hace carreras en mi trabajo

Voz 1991 16:08 hablábamos precisamente con tu entrenador que en Torrecilla eso le decía que que resultado firmas para mañana inició hombre yo primer

Voz 10 16:14 pero uno hoy segundo que llegue

Voz 1991 16:17 el otro es decir primero y segundo no me conformo con menos por lo ha clavado

Voz 8 16:21 es que se inglés bueno fue el resultado soñado no te pueden pensar que a lo mejor es cierto había mucho dime lo algo pero que había gente muy buena gente con un palmarés pues no es muy importante para lo que compañero amigo que no lo conozco perfectamente con que China carrera haría hay que estar muy orgullosos del porque digo una prueba con mucha muy difícil para forzar en el Prodi

Voz 1991 16:46 hombre tiene que ser Javi emocionante no el hecho también de de poder compartir estas alegrías con un compañero compañero de entrenamientos compañero de fatigas pero también rival en la pista al fin y al cabo

Voz 8 16:57 sí va de la fiesta pero bueno pongamos tantas que sabíamos que salida ella a darlo todo no consideramos más rivales a otros no aunque luego como vehículos de pelear por nada subió pero pero bueno ahora ya tuvo para mí es el entrenar con él estoy muy contento de pulmón ha apuntado sino el él también porque no veo trabajar esto merece

Voz 1991 17:20 voy acabando segundo en bermudas hoy te ganas la prueba esperabas volver tan fuerte

Voz 8 17:26 venga estos tres Bermuda iba Gerard estancias más cortas que para mí es la Fórmula uno de trial hoy contra gente mucho más joven que yo la mayoría bueno muy bueno a doce puntos una victoria con un segundo puesto en pie ahora mismo estoy muy satisfecho porque tengo tercera mucho hay que intentar clasificarse para los Juegos de e inclinación pero no puedo estar más contento por cómo están saliendo las cosas

Voz 1991 17:54 eso te iba a decir de momento muy contento de cómo está yendo todo el estado de forma en el que estás pero lo tienes entre ceja y ceja Tokio el gran objetivo

Voz 8 18:03 si el año pasado en principio esta temporada decidió criticarme a mí es el objetivo Focus brazos de hilo algo porque porque me en el competitivo pero luego creo que puedes tener una oportunidad entre la dificultad que entraña pues competir entre los mejores del mundo se ponen un día feliz

Voz 1991 18:24 pues que hay que quitarse la espinita de Río no donde encima cuando uno se queda por lesión fuera es que tiene que dar mucho más rabia

Voz 8 18:32 sí da mucha rabia porque había mucha preparación muchos meses de trabajo de sufrimiento para llegar a como Time una caída del te rompes el bebida fuera no es parte de juego estamos algo que que que el reparto de los fondos montar en bici pues bueno alguna vez te matan caen con la fortuna de la unidad de Jemer en el Congreso en mi vida pues fue antes de de Ríos Montt son algunas de las que más casi nada

Voz 1991 19:03 vamos a tocar madera vamos a mandar energía positiva que como tiene que ser Javier Gómez Noya a disfrutar del triunfo de hoy que además en casa ha sostenido te te ha tenido que saber fantástico nada que sepas que hemos vuelto a disfrutar contigo un abrazo muy fuerte

Voz 8 19:15 muchas grandes por abajo y muchas va a estar en Pontevedra por haber emigró a en la inflación

Voz 1991 19:20 campeón Javi Gómez Noya eh tío que lo deja todo que sabes que además es garantía de de estar peleando siempre con con los mejores y lo lleva haciendo mucho tiempo y que tiene entre ceja los próximos Juegos Olímpicos por los anteriores lamentablemente como nos contaba se quedó fuera Poor por lesión así que ojalá llegue en condiciones pueda conseguir esa ansiada medalla el que sigue ganando cosas es Fernando Alonso Manu Franco qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches Yago como seis horas de España o lo que venimos diciendo Madrid Cádiz más o menos pero está encima con nieve

Voz 11 19:54 bueno ha sido impresionante de nos levantamos con con bueno todo el paisaje todo el bosque de las Ardenas nevado esta mañana pero parecía que iba a hacer eso nevada condenó se y poco más pero la carrera empezaba a la una y media ya eso no Marimar fue tremendo de salir el coche de seguridad y durante toda la prueba recordemos seis horas pues hasta cuatro costes de seguridad por empezó a nevar de una manera muy copiosa Hay como digo os han tenido que que pilotar el último momentos y eso al final a quince minutos determinar bueno ha salido bandera roja ahí ha suspendido la prueba porque ya no se podía no se podía rodar igual

Voz 0617 20:35 una experiencia más para el piloto asturiano dijo con esta victoria

Voz 11 20:38 pues ya es aún más libres a sus compañeros compañero Kobayashi no parado Nakajima Sebastian Buemi el suizo y japonés es como te decía del Gran Premio de resistencia y ahora solamente quedan veinticuatro horas de Le Mans ahí solamente con ser séptimo Fernando Alonso será campeón del mundo de resistencia aunque él ya no se ha dicho que va ducha con la historia

Voz 1991 21:01 cuando es Le Mans

Voz 11 21:02 pues ese es el día dieciséis de junio

Voz 1991 21:05 oye ahora

Voz 11 21:06 antes de eso tiene que competir las quinientos millas de Indianápolis ir aunque él dice que su siguiente reto es mañana a mi hijo que va a disputar las seis horas de karting de Asturias Purito que está en Oviedo el circuito que lleva su nombre iba a estar con gente que conoce muy bien como Pedro de la Rosa algo muy Burgueña amigo Alberto Aguilar es muy bueno hice que Internet seis horas de Carpio logra después la ciencia a final de junio además

Voz 1991 21:32 no no no tengo ninguna duda que sean Cars en en en resistencia o la Fórmula uno Fernando Alonso tiene que pasar por encima de quién sea para ganar aunque sea en Cars va eso porque es un competidor nato el tío mira pues si una forma fantástica además de disfrutar el empezó como casi todos los pilotos de este tipo en el en el CAR y es un espectáculo cada vez que les vemos con con el Carla la la las cosas que hacen con el que que es una locura en fin yo también soy muy bueno cuando yo cojo el cargo bueno bueno fenómeno que tenemos que probar Manu que tú mucho hablar pero luego el que luego hay que practicar no sé si Mela Mela de yo creo que con los Cars

Voz 11 22:11 de alguna alguna vez les hemos sido has hecho famosa en Navidad sobre el campeonato de cartón de Carlos a mí me da también que no veas

Voz 1991 22:23 hola Mela

Voz 0617 22:24 pues que te cuente quién ganaba hallazgos Óscar relajación en las dos

Voz 12 22:30 ganaba ganaba Pipo López aquí

Voz 0617 22:35 di la verdad la verdad pues yo tengo el trofeo de esas aves copas a él a la estantería de casa de I

Voz 11 22:42 ya sabes tú no me queda otra porque es lo que me enseñaron en la facultad igual así que

Voz 1991 22:48 me Mela queremos la foto de la Copa porque sino no me lo creo

Voz 0617 22:52 escucha ahora mismo me pillas en Jerez pero te juro que Madrid lo primero que voy a hacer es hacer la foto soy mandar de la perfecto no la

Voz 1991 23:00 la cuelgas en Twitter para que lo vea todo el mundo que no mientes hecho mano Leao claros a Pedro

Voz 12 23:07 bueno echarle un abrazo

Voz 1991 23:10 un abrazo que milita por Jerez ambientazo como siempre no

Voz 0617 23:13 sí sí sí la verdad es que bueno yo he ido Arcos de la Frontera que está como a veinte kilos dentro de Jerez donde hay bastantes menos ruido para para poder tiene para dormir tiene sus ventajas pero el ambiente es sensacional que no sabría decirte las cifras hasta de espectadores hoy pero miraban desde la zona de prensa y hacia el PP Lucky donde se coloca la afición más a él a la medusa pero el joven Jerez fijen estaba prácticamente lleno chao un ambiente colosal y mañana dirá carreras va a estar hasta arriba al entrelazado eh Jerez Ángel Nieto o o una prueba así que es la primera en Europa de campeonato en mí yo te diría que la más importante del año para para la afición demuestra es la catedral moderna del motociclismo desde hace tiempo en lo meramente deportivo

Voz 0301 24:03 pues mira pues Moto2

Voz 0617 24:05 porque la que llevamos mucho tiempo sin cantar victoria española concretamente desde el dos mil diecisiete y mañana vamos a tener tres puestos en la primera fila y así espectacular Navarro que es Yo Augusto Fernández unos tres completar la primera fila ojo Augusto Fernández que reaparece cinco semanas después de fracturarse el cúbito y el radio del brazo izquierdo así que tiene muchísimo mérito se perdió las citas de Argentina ahí de Texas de aquí sentido dándolo todo ideas sino hablando ya de la clase reina el notición ha sido la pole de Fabio claro que se convierte a sus veinte años y catorce días del por Lehman más joven de la historia de de la Iglesia y le quitó el récord precisamente a Marc Márquez vale cuarenta y ocho días mañana tendrá oportunidad también de quitarle al Espanyol que saldrá tercero la pena filas cuarto era como que tenga la oportunidad de que también el récord de la victoria más joven de la historia que consiguió Marc en Texas en dos mil trece ese fin de semana fue tremendo para eh consiguió la pole el sábado a victoria del el domingo si cuarta lo gana mañana al quitará ese record de juventud de como dice que lo que más le importa el son los títulos y récords que será cuenta de los récord cuando se ni siquiera había que el la cuenta lo han protagonizado juntos una imagen muy muy curiosa ha sido eh Marc simulando estrangulada cuarta lado a pie de poder que es la misma foto que protagonizaron en su día Valentino Rossi más

Voz 0301 25:30 haciendo Rosell que estrangula va a Toronto

Voz 0617 25:33 Nos hemos reído mucho lo hemos visto de verdad tanto como eso no pero claro si les gustaría él se de el antídoto de Márquez no hubo cómo lo ha conseguido es el más de de Valentino hecho que para él sería un sueño un chaval que tiene mucho mérito Él no es campeón

Voz 1991 25:53 otros tres mínimo todos me quedan treinta segundos se lo digo

Voz 0617 25:57 este tiene mucho me hizo aguardar oí me alegro poner Plantío y luego nada en Moto3 primera pole del está parada Laporta con un en Canet séptimo el mejor de españolas mejora descansar un abrazo

Voz 1772 26:10 once doce veintidós horas de las carreras a disfrútalos ahora cesado mira contamos cómo han ido estas carreras aquí en casa e ingerir esto no sale muy buena qué tal muy buenas he mentido Pamela Nos quedan dos minutos bueno en Segunda División jornada treinta y siete hoy resultados Alcorcón cero Osasuna cero Zaragoza cero Depor uno Nástic cero Extremadura uno Tenerife dos Las Palmas uno en el derbi canario Golden Naranjo decisivo para darle vida a los chicharreros que sale un poquito del descenso mañana a las doce Lugo Almería

Voz 1991 26:35 cuatro pues el chico estaba en el Celta en el Leganés luego si verdad que es buen goleador ese chaval

Voz 1772 26:42 a ver si va cogiendo a y minutos a las doce luego Almería Mallorca Sporting a las cuatro a las seis Elche Rayo Majadahonda y Albacete Numancia a las ocho y media Oviedo Granada para el lunes el Cádiz Málaga en la Liga Iberdrola mañana se decide el título última jornada Real Sociedad Atlético de Madrid Granadilla Barça a la una al Athletic les sirve el empate para ser campeonas en baloncesto ya ha ganado el Madrid en Burgos el Valencia en casa al Cafés Candelas Breogán Lleida Zaragoza a domicilio al Fuenlabrada mañana tenemos la gran final de la Copa del Rey de fútbol sala Barça Jaén gim Balonmano el Barça estará en la Final Four de Colonia le ha ganado en la vuelta de los cuartos de final al Nantes Francia

Voz 1991 27:17 es como te pusiste ayer en Pontevedra Boa Vista tibia ya decía yo no quiero ni frenar ya ellos de enero tras es contundente en Donosti usted qué tal buenas noches

Voz 13 27:32 desde comer no no para nada vamos a hablar de baloncesto y es que yo creo que no gusta mucho habitualmente y más con el hermetismo que hay hoy en día haberlas

Voz 1772 27:40 a acciones que tienen los deportistas

Voz 13 27:42 en el campo en la cancha en este caso me ha sorprendido mucho ha tenido gran repercusión está entre Valerie Embid en la victoria de los Sixers contra Toronto en las semifinales de Conferencia está ya en el Twitter de Carrusel allí la podéis ver pero básica mente Le anima que sentir el triple en tres ocasiones seguidas cuando le da el pase ve que Embid duda dice tira tira tira al celo lo gol explican el en el tiempo muerto le dices que te lo tienes que tirar vamos a ganar por ti y tienes que tirarte todas