¿Alguien ha visto a Roger Federer?

Voz 0470 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 ya puede ser día de puente ya pueden ser elecciones generales todo el mundo sabe que de David Broncano es una de las personas con más tiempo libre de este país que no tiene ninguna oferta encima de la mesa aún así Price Se te escucha creo que estás en la Gran Vía cómo estás

Voz 0470 00:30 además bastante bien pero es que sabes que mi compromiso sea yo acepto la ironía y la gente lo entenderá pero a su vez sabes que mi compromiso con la radio es decir informativamente en el periodismo meter en mi casa absoluta entonces yo puede ser cualquier circunstancia a tener cualquier carga de trabajo que Javier yo estaré aquí

Voz 0874 00:47 lo sé lo sé y mientras lo que pasa que tú has hablado de tu compromiso con el periodismo y sabes que la semana pasada hiciste una gran entrevista en la calle porque tú sigues mejorando cada semana te acuerdas hubo en un señor que

Voz 0470 01:00 me resulta difícil distinguir si con una señora que queramos

Voz 0874 01:02 indeciso que finalmente conseguí Esteve no solamente sacar su voto sino seguramente cambiársela efectivamente sí sí fue ese fue Time

Voz 0470 01:09 bajaba en Onda Cero algo así es esto sí

Voz 0874 01:12 no vamos a proponer un tupido velo sobre esto es que fue después de casi entrevistar a un ejecutivo en esta casa que bajaba de una reunión en la que salude despedirte pero

Voz 0470 01:19 ahí se oye ahí dice que se tambaleó mi trayectoria

Voz 0874 01:22 bien también en el caso es que tienes que superar ese techo cada domingo a partir de ahora es falso

Voz 0470 01:29 con cincuenta también son cuanto ya siete años casi de un fin de semana a otro en resumen más periodismo

Voz 0874 01:36 que antes había más tiempo libre ahora hay menos tiempo libre entonces la cosa se complica te allí es más difícil pero vamos a ser sinceros con la audiencia la vid y a decir la verdad es que tú y yo estamos nerviosos está muy nervioso los dos mucho por una cuestión que nos afecta personalmente

Voz 0470 01:52 son días complicados muy complicado tendremos

Voz 0874 01:54 que tienes que movernos por una ciudad en la que sabemos que hay una persona que ya podría estar Dios podía estar la persona entonces básicamente lo mismo básicamente

Voz 0470 02:07 hay hay una persona que normalmente no está aquí en nuestra aquí en en físicamente porque me espíritu digamos que impregna la vida con rato de humanos y ahora sabemos creemos pero bueno atiende sabemos que esta quién animo en en en algún código postal que me he vendido

Voz 0874 02:25 exacto yo a mí me dicen ahora miras que Barack Obama está en Primark que ahora ahora Si bajas pues no bajo

Voz 0470 02:31 a Barack Obama que haya Aisa apaño con lo con los jerseys exacto no ha sido una otro nadie ya lo he dicho muchas veces salvo

Voz 0874 02:37 salvo esta persona que sabemos que por primera vez en muchos años en muchos años

Voz 0470 02:43 quizás por última quizá por última está

Voz 0874 02:45 en la misma ciudad en la que estamos tuyo a mí

Voz 0470 02:48 muchos lo mío es que sí sí claro

Voz 0874 02:52 no

Voz 0470 02:52 no es que estamos en un momento muy épico en la radio caras que cuántos años tienes quince ahora que está aquí con nervio todavía hay dos niños aquí cómo lo voy a hacerme una foto a hacerlo voto fácil fastidió momento de radio épico porque estaban montando en un crescendo daba igual claro claro a algo a yo por daños en la vida cuáles son las poquito y Partito palistas a sudar a radios bueno no la escuchó mucho lo tenemos la foto ya total Allen es tu padre bobo

Voz 3 03:24 vale a Potito y venga que hemos hecho

Voz 0470 03:31 mía es la madre mía el crescendo que estamos haciendo de manual de rango adiós interruptus se estaba quedando estaba quedando épico gracioso venga volvemos a do además quedando Merck es que llevaban cinco minutos de que Chendo a Berbegal Roger Federer vamos a gente que tiene una disculpa es que tenías que ver la cara de ilusión el chaval escuchado al señor que me ha ido muy de cara a los que les interesa esto no

Voz 3 03:53 trabajo vital te da igual Roger Federer estará con nosotros

Voz 0470 03:58 gracias encantado Fabian Javier fíjate que lo estamos consiguiendo maravillosa conocido todos

Voz 0874 04:03 he ha Gemma como nadie porque más sabe

Voz 0470 04:05 que estábamos haciendo una buena selección de radio he visto como tal

Voz 3 04:10 este estoy por empezar de cero otra vez pero merece la pena porque ya se ha corrido la voz de vistas ahí con lo cual ya es química

Voz 4 04:17 a la vez salen a esta Oltra acorde a la vez

Voz 3 04:21 está en Madrid estaba nervioso es vamos a buscarlo a ver si lo encuentra sale tira vale sí

Voz 0470 04:28 hola qué pasa es que qué perfil buscamos ante Federer claro es que hoy es el único día que hay potencialmente todo el público todo el público

Voz 5 04:37 pero tú defienden poco a ver si la gente juega Rafa

Voz 0470 04:40 agravando también pero ya no estamos grabando también para para la Cadena SER gracias vale hombre es cada vez más estamos en directo quieres que te hagan preguntas dime la verdad que me encontré un amigo

Voz 3 04:52 venga vale pues dale dale venga

Voz 0470 04:55 sale entregó una pregunta pero cualquiera pasado lo tenía me lo ver si me estoy con la moto pero es una muleta y qué tal tengo puntos en la rodilla ahora mismo tengo una resonancia luego oí no tenemos nada roto todo bien pero toda la arena sino en la la radio entidades fuertes sin estando lesionado luego me voy al Internet encontró y chutó más de ochocientos es decir el que vota monta un chaval salió de Internet directamente vale pero ya que estamos estamos dando de Federer sin más que nada sino parte palabras ah no qué qué pasó había algo nuevo o no con Federer que no sabía un torneo algo así dice somos bueno pero que lo viento pero ganaba no me acuerdo si justo Grates que está aquí en Madrid que juega con alguien vale gracias a que el Gobierno vaya cojeando a mira Gemma saca elimine el Mariano Mariano milenio Aller

Voz 3 05:49 todo famoso yo tuve chicas les he dicho que si no sabía nada de Fedra el cabreo no sabe nada de nada de poderes ni de nada entre

Voz 0470 05:59 estoy en lo que pasa

Voz 3 06:01 bien estamos estamos en directo eh se ha torcido esto han sido rápidos deja tardes Javier Esatados siendo una manera pues mira aprovechan las fotos

Voz 0874 06:09 la pregunta vale vale pero Zamorano

Voz 0470 06:11 a una pregunta de paso eh vale vale hombre bueno Gemma una moto Gemma Gemma ponte tú por una foto de Granada he mandado yo yo deja me estoy contando que pasas es más que se todo cuanto sois ver tú quiere pero bien viene con estos chavales creo decir tú maestro sí sí pero son muchísimo pero lo tramita el tú como profesor de imagen y sonido te parece bien interrumpir una grabación en directo siempre hay que aclarar una especie de cojones al medio programa Partiendo el culo yo como dice la gente como dicen que cuando más salir donde salimos eh

Voz 3 06:54 en directo al profesor

Voz 0470 06:57 exacto claro pues que vaya muy bien disfrutando y grandes cuatro profesor está loco e va a va como dices me quito poco tiempo para jubilarme comer igual he dicho vaya bien gracias bueno que era mucho más nada mucho eh es que esto yo quiero yo no quiero eso no vale hasta luego

Voz 3 07:22 no obstante que la grabación que no conozco

Voz 0470 07:26 la resistencia ya Federer el tenista Roger Federer a no como que ella Helder y no no me lo Roger Federer el mejor tenista de la historia gran hay poco más tú te centros en eso no hombre es que Javier entiendo que que chaval les gusta lo mío te está tampoco tampoco

Voz 3 07:42 ya ya pero al estar en de Federer muchas máquinas aquí es verdad que puso de mi hija bien la que salía o no pues mira vendré

Voz 0470 07:51 me gusta Federer momento en esta no es decir en el mejor

Voz 3 07:55 deberes no pero bueno ahora mismo te diría lo que tú ves las motos y cabos Javier esto ya se ha ido de las manos bajo tu misión decretada Federer

Voz 0874 08:05 es imposible hay alguien sensato por ahí a quién puede experimentar o

Voz 0470 08:09 te voy a buscar algo poco cerramos el intentarlo mira aquí señor hola te puedo preguntar para qué cosa muy bueno milésima un minuto

Voz 0874 08:18 adiós ha sido uno

Voz 0470 08:20 que parece sensato He aquí una pareja de mediana edad hola señor señora hola fue hacer un par de preguntas muy rápida madridista viniese porque porque dentro la música del del puente el mango que se filtra por los micrófonos de una tienda en que otra es estamos como M de dónde dónde estáis que me me muchas veces siempre empezar con una disonancia cognitiva una pregunta que alude a lo mapas es estamos buscando a Roger Federer porque sabemos que está ya en Madrid He visto nadie conoce con Roger como no yo no merece hombre a mí me parece un tío simpático muy siempre ha sido muy duro ni un tiro serio y esa volea de revés hay que verla bueno a mi me parece bastante bueno no tienen con quién te quitas de entre todos los deportistas del mundo podría decir que está en el top uno no si

Voz 6 09:13 a pleno arriba pero no

Voz 0470 09:16 está por supuesto el máximo respeto y en concreto a Roger Federer a mí Roger Federer si me gusta pero bueno yo pondría Antesa Nadal es que Nadal es muy bueno también ahí te entiendo avanzamos que también a ella también no diré nada de persona bueno gran tenista ya está es que ya no entiende de tenis pero se pongan a darle si ellas no pues es que es muy buena

Voz 3 09:42 Federer espera ahora la verdad

Voz 0470 09:45 Canal Nadal es el mejor que te ahí como Iker Casillas hombre Casillas también viento que hacemos es que ha hablado con un muro pensaba que podía convencer de que Federer el mejor pero

Voz 6 09:59 a mí no me pero no no no lo digo a nivel personal personalmente es muy bien

Voz 0470 10:04 pero esa derecha esa derecha plana paralela no se es muy técnico muy tengo y el saque el saque que no lo ve venir hasta el último segundo no poner en la línea de bueno si tú quieres que te diga que es el mismo

Voz 4 10:14 hay examen no vale venga ya bueno voy objetivo conseguido venga venga

Voz 7 10:25 un abrazo el sufre

Voz 8 12:40 el hueso

Voz 3 12:44 te ha dado tiempo a subir esta vez sí un poquito más a ver si

Voz 5 12:47 pero bueno porque porque sabes que siempre que hablo de Federer como los videojuegos me suben un par de puntos de energía de velocidad sólo por mencionar

Voz 0874 12:54 sí sí sí además yo creo que la audiencia estas alturas lo sabe aquí lo has dicho mil veces donde este Federer que se quite Nadal tú lo has dicho sí vamos a veces cuando

Voz 0470 13:02 habrá López la batería porque encima Nadal es que Nadal tenemos relación personal

Voz 0874 13:07 no hemos jugado juntos bueno techo juega partido de yo estaba yo estabas tú delante solo yo sé lo que pasó como quedamos sí sí

Voz 5 13:15 es verdad que a raíz de lo tú has firmando un contrato de confidencialidad pues nada pues decía el el partido pero tengo que decir que a raíz de ese momento en el que vi lo lo lo gran persona que Rafa Nadal me cuesta un poco

Voz 0874 13:26 es decir Federer mejor pero claro por qué por qué te voy a presentar a alguien a quién Feliciano López ajo eh buenos días cómo estás

Voz 5 13:33 el propio Hola Feliciano Sainz el diré

Voz 0874 13:36 todo el Mutua Madrid Open Feliciano jugador donde los haya cómo estás Feli buenos días

Voz 5 13:40 qué tal cómo estáis Araceli estábamos estábamos hablando del clásico debate Nadal Federer yo que me he ido moderando con los años he han dicho sí sí siempre lo ha sido pero genera tú me entiendes tú a jugar con Federer muchas veces

Voz 0617 13:55 yo le entiendo

Voz 5 13:58 no es incompatible está eso es eso yo he sido tiene una época más radical como la gente que de chavales de del Partido Comunista y luego el PSOE pues yo poco a poco

Voz 0617 14:09 si quiere el político pero sí debe

Voz 0470 14:11 o eso es lo que voy me he ido moderando hoy he visto que aunque

Voz 5 14:14 o sea bueno pues Dios en la Tierra es que Nadal claro que Nadal es otro igual pero espera bajar

Voz 0874 14:19 a lo sumo a David que Feli cuéntanos cómo es ganar a Federer

Voz 0617 14:24 eso ha sucedido yo no te lo puedo explicar porque yo no he tenido ganado podrían haber nunca sí

Voz 0470 14:29 llueve pero ojo que el otro día cuando Javier y yo Félix sobre esto yo pensaba que alguna vez tuvo alguna vez que alguna vez lo había ganado

Voz 0617 14:37 sí pero no yo yo jugaba con un montón de Madrid lo tenía todo ganado si una jugada tiene una caja que tenía cinco dos arriba en el sí

Voz 9 14:45 no recuerdo si iba poco de viñeta bajo el sí sí sí

Voz 0617 14:51 yo hemos jugado mucho más pero bueno de niños también porque por Olegario cuando éramos pequeños pues ahora vamos fuéramos eramos eramos propios

Voz 5 15:00 por qué hoy del mismo año más o menos no

Voz 9 15:02 a ochenta y uno a las doce y que queda ganaste esto me emociona e diez si siete

Voz 0874 15:10 lo que cuenta es si cuenta

Voz 5 15:13 estuve oye pero es que tiene la teoría de que Federer es impecable en todo y que no tienen ningún sólo de fe ningún defecto ni como técnico y como persona algo tiene que hacer

Voz 0874 15:20 tú

Voz 0617 15:21 hombre todo el mundo tiene efectos yo los suyos persona rojo Tato querido

Voz 5 15:26 algo que hayas oido

Voz 0617 15:27 pero nadie es perfecto nadie yo creo que es verdad que te voy a decir la verdad de la suerte que tenemos tenía Rafa y Roger he ahí esta lamentó veinte en la pista y fuera que también es ejemplar dieciséis respetan que son catorce si cada uno a su manera pero que mucha gente es un poco más les gusta más la bronca vienen preferido como los tiempos de cuerno si Macron por ejemplo se obviabas pero a mí me parece muy chulo al revés como han sido ellos dos apretándose en la pista y fuera de ella

Voz 0874 16:05 te te voy a ponerle la pregunta de otra manera un poco más complicada si bien este tornaba del quiere es director y además eres jugador te tienes que enfrentar en semifinales contra Federer cuenta Nadal contra quién les

Voz 5 16:15 poniendo en un brete a Feli que yo estoy sufriendo ponen está esta

Voz 0617 16:18 en en en tierra nadie quiere juega contra Rafa

Voz 5 16:22 la verdad no la verdad que han salido salir rápido si pensamos que la pregunta la dura pero no era bastante evidente de la tierra

Voz 0617 16:30 oye por cierto pero me han dicho que tan arrugado juegan aquí ahora

Voz 5 16:34 la sido Antonio Arenas que está por ahí eso es hemos estado a punto de ir pero es que no quería yo no quería hacer nada porque yo tengo mucha potencia física Feli ya ya lo sabes tengo mucha fuerza física no ha jugado un rato conmigo que un hombre y una cosa te voy a decir es estamos comentando antes del verano pasado jugué con Rafa un rato que no perdonó un punto un juego un punto

Voz 0874 16:58 para un anuncio de Movistar bueno

Voz 5 17:01 pero no cuenta que jugaba

Voz 0874 17:03 sabes lo que le hizo a Rafa Félix sabes que Rafa en ese punto una dejada le hizo una dejada

Voz 5 17:10 cuando estaba lesionado de la rodilla

Voz 3 17:15 te lo digo sí

Voz 0470 17:16 el Estado diciéndome joder tengo la rodilla hecha polvo yo a la primera que puede dejar

Voz 5 17:19 es también es en mi osea yo en tenis hoy el que lenta lo que en una pelea te tiran tierra a la cara ahí es enfrentarse con un con el el el tema nada cero pero nada pero pero hombre feliz que sí exijo Bilbao futbolero declarado tardó y juego contigo en igualdad de condiciones me ganas yo tardé el no sea el insulto que vamos a hablar de tus padres es el sastre en fin simular lesiones todo tipo de cosas que piensas piensas que si quieres jugarla no

Voz 0617 17:46 oye ahora no jugamos jugamos cuando quieras

Voz 5 17:49 pero bueno espero de verdad algún día por aquí esta semana no sí sí sí a todos los que pueda también digo que es que he visto a Félix sacar varían de cerca y darle la gente todo lo que sí sí esto lo que sí que en la tele lo que sí te siempre pero es verdad que no aprecia en un saque de Feliciano de cerca es un misil norcoreano sí eso eso te quita te mucho cuidado con eso es decir a mí me asusta hasta el ruido hasta el ruido que yo pienso que son bombardeos oye ahora en serio Feli tú eres además de jugador director desde este

Voz 0874 18:15 año del Mutua Madrid Open conoces a todo el mundo que juega con algunos de ellos tendrás además una relación especial si te hace más la pelota te piden cosas hoy es este año

Voz 0617 18:27 bueno todo todo el mundo todo el mundo pide al final ante el vicio de pedir ya sabes como siempre no está claro está

Voz 5 18:35 sí es un director estricto no de aquí no hemos venido tonterías

Voz 0617 18:39 es estricto no y al final pues al también hay un equipo detrás de gente que trabaja ahí entonces áreas jugadores pues pues sí que me piden cosas puedes saludar con esto

Voz 5 18:52 ha habido alguna especialmente caprichoso que tú hayas dicho vaya flipado en plan no se puede decir Fognini

Voz 0617 18:58 no conmigo eh

Voz 0874 19:01 pero espero caprichoso carácter sí sí por eso Serbia ve bueno

Voz 0617 19:05 ya sé claro cuando acabe quiero el vale vale vale

Voz 5 19:10 es pocos caprichos entonces esperaba

Voz 0874 19:14 el año pasado esa te quienes te creas

Voz 0617 19:16 vale vale creas hay hay gente más con toda la gente más especial y gente menos pero en general la gente muy bien a ver claro porque como te puedes imaginar cada uno tiene hay jugadores que están tocados te gusta le gustaría jugar lo más tarde posible yo me gusta jugar que noche porque el caso por ejemplo yo creo fatal por la noche

Voz 5 19:37 sí hay hay un montón de vamos a quedar a jugar en noviembre vamos a jugar

Voz 0874 19:43 esto sí sí pueblo

Voz 5 19:46 los impida en Los Olivos en tierra real eso sí que te Real Oviedo si yo puedo también hay vale vale vale

Voz 0874 19:55 oye Intel los jugadores nuevos Felip piden más cosas que los quiere decir que se decía antes que los jugadores erais todos amiguetes que no eres estrellas pero ahora da la sensación de que los nuevos llegan ya con esa fama mal crecidos un poquito más crecidos no

Voz 0617 20:08 no te creas eh no te creas hay de todo a mí los jugadores jóvenes y me llevo bien con ellos con todo lo he tenido suerte jugar con la mayoría de ellos estos fallos algunos les llevo casi diecisiete

Voz 5 20:21 el aquí los totales

Voz 0617 20:23 ah sí pues mira esta Francis Piazzola que me que me cae me cae genial yo estoy también surtió de aunque la gente puede pensar otra cosa muy loca sí sí pero pero ganan mucho son algo alguna vez

Voz 0470 20:41 alguna vez les das el con típico consejo de veterano casi de padre de cogerle del cuello de noten Flip echó no

Voz 5 20:46 que revienta ahora con los combatientes juntos eh no te flipper que Saiz Feliciano Feliciano

Voz 10 20:53 no no pero en general

Voz 0617 20:56 por eso el diferentes personalidades y páginas de otro con el tenis con todos los egos y con todas las cosas que hay pero no bien bien Nacho viejo viejo son muy diferentes a como eran con nosotros esperada porque he vivido completamente otro museo yo no tenía móvil etcétera etcétera pero todos son buena gente

Voz 0874 21:14 a hacer un poco de publicidad tú que estás en el en el Mutua Madrid Open yo creo que la gente no es consciente de lo importante que es tener un torneo de este capaz de esta categoría en una ciudad como ésta

Voz 0617 21:25 sí joder pues imagínate diecisiete años que lleva el torneo de Madrid ya vamos por el dieciocho oí yo creo que esto es un lujo para todos los madrileños y para todos los españoles también que se acercan aquí que con solo viene gente de Madrid Héctor no hay Yves del torneo pues ya te vas cómo estamos encantados entorno ha crecido muchísimo a la gente de Madrid ya lo que es suyo está esperando que llegue el venía Teri cuesta mucho trabajo durante el torneo oí en una ciudad como Madrid en una ciudad se mueve este lleva ya diecisiete años allí creo que ha sido un trabajo tremendo de la gente que ha estado aquí en el torneo gracias obviamente también a todos patrocinadores que hemos perdido a al Ayuntamiento además que nos hasta estado siempre y que seguramente se va a renovar por muchos años más a que

Voz 5 22:12 esto está yo con esto a tope a tope con el torneo y todo pero yo sí puedo Javier te una pregunta Federer cuando vine donde donde está alojado Feli o tú sabes puede darme algún dato no se de Villamarchante idea preguntado podía sé que yo sí tiene nace

Voz 0617 22:31 el oficial no está pero no está claro

Voz 0874 22:34 pues dame seguida de vuelta se equivoca es la Motilla pues Feliciano López que es director del Mutua Madrid Open imposible ganador del posible ha ganado pero va a ser un cuadro claro tiene una virtud entre otras muchas porque tiene muchas virtudes es que un treinta y siete años no felizmente si te tienes casi si no no no no nota deseado nunca no

Voz 0617 22:54 que he tenido mucha suerte la verdad por eso también lo he podido alargar tanto mi carrera de acceso tuvimos han sido tan buenos

Voz 0874 23:00 eso podemos despedirle con una de las pocas personas que ha ganado a Roger gracias

Voz 5 23:06 un abrazo a lo vemos en la pista en Tercera sí pero no te preocupes

Voz 0874 23:15 está muy bien el torneo esto lo decía Félix también yo creo que le ganó feliz

Voz 11 23:19 ya lo hemos hemos colgado ya si todas al revés eso te lo va a cortar todo el rato todo el rato en parte

Voz 5 23:25 pero oye lo sí sí pero yo lo que he dicho antes yo no tengo ningún yo soy folletos tú tú has jugado conmigo no no me importa hacerlo crecer sucio todo el rato lo mismo te hurga tu bici yo padecí yo sí

Voz 0874 23:35 todo el rato que está muy bien el torneo eh hay que decirlo para que a mí no me me hace gracia pensar Roger Federer cuando va en su limusina supongo no y tal pero digamos que el lugar en el que está la Caja Mágica que es impresionante si la Caja Mágica pero el barrio pues más humildes San Fermín orcas hurga yo me pregunto si Federer dirá dónde me está no porque Federer quiere decir

Voz 0470 23:57 Federer Federer ya lo hemos comentado Federer está

Voz 5 24:00 ya en el mundo antes que las que la civilización humana entonces en ha visto crecer todos a él él ha visto todo el tipo todo tipo de estructura social en la banca

Voz 0874 24:08 no se comporta igual sabes que mira no nos quedan veinte minutos vamos para allá encontrado esto yo por mí pero hay algo habrá escuchamos a Félix

Voz 7 24:20 tú el cinco

Voz 8 26:19 de mil qué hay

Voz 13 27:26 Ángela Quintas cómo estás buenos días hola Ángela Becerra que buscamos

Voz 0874 27:30 antes todos

Voz 13 27:33 contaré muy lo contaremos cosas está a mí me llama

Voz 0874 27:35 mucha gente pidiéndome el teléfono Ángela también hay además agentes una llamada muy curiosa porque todo el mundo pidió una cierta discreción

Voz 5 27:42 claro

Voz 0874 27:43 tú crees que Ángela María a tenerme como paciente

Voz 5 27:48 porque nosotros vendemos Ángela con yo que me preguntan por ti Ángela sabes que bueno digo va habrá que ver porque cuando hay un faro como ella de de de

Voz 0470 27:56 tema de atiende a gente no sabe depende nunca

Voz 0874 27:59 tenemos pero es cierto que desde que ha publicado los libros y con el éxito que tiene atrás de esto antes estaba la virgen de Lourdes

Voz 5 28:07 esta Ángela Quintas que ahora Ángela Quintas si te toca su

Voz 0874 28:10 Pita pues hay una cosa muy interesante que va a pasar con la radio y concisas no puedo

Voz 5 28:15 lo contaremos en paralelo cuentas tú cuando eso es lo que tenemos que contar no soy yo eh pero no me lo voy a aprender

Voz 0470 28:19 en nunca yo nunca les recuerdo que los primeros años que no conocemos aquí alguna vez me insinuaba que yo lo que comía mal eh que mucha bollería industrial

Voz 0874 28:28 sí sí fíjate si ella se ponía actual actuó en guardaría eso es

Voz 5 28:32 sí sí que tenía que tener que madre mía que que es de un vertedero por dentro el comer mierda es verdad ya me influyó

Voz 0874 28:38 tú eras su nombre pegado a la máquina de eso espero

Voz 5 28:41 ya lo he cambiado Ángela eso sí sí sí sí sí

Voz 0874 28:43 mucho más cuando estás ciento bien de tu entramado empresarial ver libros editorial esta Benet Juan hay que vender algo hoy venimos algo o no

Voz 13 28:54 con este fin el tercero vale no me digas

Voz 0874 28:57 pero eso no

Voz 14 28:58 claro es promocionar un hombre ver si me preguntas esta esta promesa

Voz 5 29:01 en un documento de Word ahora mismo

Voz 14 29:04 el borrador borrador uno

Voz 13 29:07 Kate algo que como parados cuando eso esto me metía te puede ser en principio pero Ángela temeroso si estamos es decir que acaba de pasar enero bueno vamos y que no saben lo que se tarda en escribir un libro que ya vivo yo solita pero nadie me ayuda a nadie

Voz 5 29:24 que mete un par de datos ahí va

Voz 13 29:27 pero si te vemos cómo llegas a la radio pero sí va un grupo de cinco personas de su séquito hombre si tienes un palo un par de septiembre cuando hablamos de Lancaster Hana

Voz 5 29:42 cuando ya era quedando pocas que es posible que haya algún fin de semana que que hagamos tope con los productos que una persona puede consumir a quedar en un día que data que llevamos es que llevamos seis años igual cada fin de semana un producto pero oye

Voz 13 29:55 ahora te tengo que preguntar que son las es Boston pues es una parte de la rana adelanto lo de atrás la atrás atrás programada antes como es obvio no no mina eso no solamente se come come la zancada hice considera como pescado y derivados

Voz 5 30:11 a lo de atrás y que mancas claro donante como sí

Voz 13 30:14 patitas no tiene nombre

Voz 5 30:16 México no se come eso no se nombró nunca no merece la pena pero ha dicho un dato como que se considera pesca hoy derivado

Voz 13 30:22 pescado y derivados dentro de los pescado

Voz 0874 30:26 pero eso no

Voz 5 30:27 de un pescador derivado empezaba salgo salgo que estáis hablando a nivel a nivel era mojado como estamos

Voz 13 30:32 te a tengo a nivel evolutivo puede que sea

Voz 5 30:35 derivado del pescado y carne

Voz 13 30:36 sí a lo mejor nos como proteínas clave proteínas pero no es no es carne de vaca yo nombre

Voz 0874 30:41 queríamos me parece un pollo no sabe un poco

Voz 13 30:44 oye yo lo tenían bromas

Voz 0874 30:47 sobre cosa bromas de la humanidad entonces bueno entonces es un pescado se considera

Voz 13 30:53 es que están dentro de los alimentos pescado si derivadas y creo que está más en derivados Gem pescados ya

Voz 0874 30:57 sí sí sin duda mira lo vamos a resultar tú cuando vas al mercado si quisiera cumbre arrancas de Randa donde las compran eso este departamento

Voz 13 31:04 ese es que nunca lo sé nunca las he visto el mercado es que no existen no nunca los he visto restarle la dando superficies

Voz 5 31:11 la quieren un criadero

Voz 13 31:13 posible pero que quizá no no yo creo que se que se sacan de criaderos de ranas ya claro que no es como antes que se iba hay uno al a la charca no otro pedradas yo yo no me como hombre claro ha sido un descampado yo también

Voz 0874 31:32 no

Voz 13 31:32 a ver si es verdad que algunas Pedro B pero había pueblos también no hombre lagartijas alguna caído

Voz 0874 31:37 sí pero no puedo coger un vuelo no las apedrear vamos pero como te ama

Voz 5 31:47 tienes que una puntería una precisión papeletas una nada

Voz 0874 31:50 que la pata queda intacta

Voz 5 31:52 a vivir en cuenta una depuración de gente pero asaltar una rana en movimiento es complicadísimo

Voz 0874 31:57 que la tiene un pasado

Voz 5 31:59 no gana el prólogo de su próximo yo no llamaría el libro así que parece una metáfora pedrea a los clientes bueno cuanto

Voz 13 32:09 carne tiene un anclar derrota fue muy poquita fíjate la razón una ración media dicen que son doce han de rana para una persona que puede estar más o menos osea que poquita poquita hay echándole citas tullido

Voz 5 32:19 seis ranas para para comer un día

Voz 13 32:22 no no es no perder la necesitas

Voz 0874 32:25 matar a seis tu gira veinticuatro bueno lo que les deja

Voz 13 32:27 tullidos suerte pero pero yo creo que es que cuando son las dos patitas claro logo son doce ranas pero tengo claro como decías que necesita seis

Voz 0874 32:39 eso sí han dado seis o doce años

Voz 13 32:41 pues claro doce Anca porque nosotros sí ranas o no porque sois coge consideran calas dos cosas vamos a ver cuántas anclas de Randa tiene una rana doce ranas y veinticuatro han pero cuando dices una sacas de rana cuenta cómodos como los dos trocito bueno pues mejor

Voz 5 33:07 a doce doce ranas para quedar te ha gustado comiendo

Voz 0874 33:09 Yllera veinticuatro veinticuatro exige tuviera si quieres acaso tienes que

Voz 5 33:16 apedrear mucho pero

Voz 0874 33:18 lo que sí con puntería porque muchos pueda saber cuánto esto que nos que nos aporta ese es que nos aporta I más de tiene mucha proteína

Voz 13 33:27 claro no proteína poquita grasa y la verdad que de composición está muy bien solamente setenta y dos kilocalorías por cien gramos

Voz 0874 33:34 cien gramos que son cuántas aunque sí

Voz 13 33:36 pues no sé cuántas pues deben de ser bastantes porque creo que pesa poco claro es que me preguntáis una cosa

Voz 5 33:44 dos mil calorías bueno si setenta y dos mil calorías

Voz 13 33:47 por cien gramos

Voz 5 33:49 son y una y un Anca de rana de pesar que veinte gramos veinte gramos con lo cual de estás comiendo

Voz 0874 33:57 yo diría que estás matando una especie para un para un aperitivo pues vaya vaya vaya genocidio como es cómo se hacen

Voz 13 34:06 pues normalmente a ver yo digo como las he comido yo

Voz 5 34:09 la pedrea la rama primeros apedreados

Voz 13 34:11 rana sí yo las he comido rebozado pero se pueden hacer de muchas otras maneras hay gente que las deja en zumo de limón aceite de oliva Perejil luego ya puedes puedes hacer un guiso con ella estaba bien pero yo las he visto siempre rebozado paleta

Voz 0874 34:26 Isabel apoyo a mí me sabía yo

Voz 13 34:28 de los las probé me sabían a polvo

Voz 0874 34:32 quiero decir lleva menos trabajo no que el pollo el pollo que la ronda imagino que todo esto es que vigués coger la pie

Voz 13 34:40 claro claro claro un safari sí pero bueno piensa también el deporte qué haces

Voz 0874 34:45 yo me pero pero al pollo no te pones iba a una charla que siempre tuve mucha biodiversidad claro Jacinto Centeno maitre del restaurante La astorgano en la calle pensamiento número veinticinco Jacinto Centeno buenos días bueno buenos días nombre de Jacinto Centelles uno es un hombre clásicos españoles Jacinto Centeno suena suena restaurador entonces cosas Jacinto

Voz 5 35:02 bueno pues el nombre Jacinto gracias enhorabuena me he dicho que soy

Voz 0874 35:05 gente con lo cual sabes un poco a qué nos dedicamos sí un poquito entonces a todos los gags están ya agotados

Voz 5 35:11 claro es que lo hemos dejado al pobre hemos yo tanto a tanta broma es claro es que que ahora

Voz 0874 35:14 entiendo que Jacinto estaba haciendo aspavientos porque quería que le presentas hemos como es invitado que todavía no puede hablar claro que es un gag tuvimos mucho en este espacio eso pero no ha podido ser porque yo sabía que él sabía que lo sabíamos y entonces ha evitado hacer esa mención pero tú tenías muchas cosas que matizar

Voz 15 35:30 no porque a la rana no lo matamos ya en en en la charca que me criadero no no no no

Voz 5 35:37 tengo tres niños apedrear países no eso lo haces tú seguramente cuando eras pequeño Pedro fábricas despediría a mí entonces pero pero sí que lo que decía Angela digamos que en tu infancia Jacinto en la Familia Centeno sean apedreado ranas yo no

Voz 0874 35:54 tal le tiraba con el tirachinas vamos a va a ver porque yo creo que Ángela ha incluido en en esta disertación que ha hecho muy preparada por otra parte yo muy bien como siempre pero quizás floja en detalles ha incluido cosas que quedó en el aire lo primero se dice un Anca cerrando o una derrota normalmente suelen decir han casi siempre te hacías hacías pero esa es la pregunta tienes que poner un pronombre

Voz 5 36:20 sí es sí es masculino o femenino y claro un Anka terreno o una Anca es una son pierdan sería una eh tú dices yo digo como put como ese hombre tiene un pierna

Voz 15 36:32 no porque piezas Scott como empieza no pondría yo no

Voz 0874 36:36 bueno eso es verdad es distinto ritmo estaría muy bien que hubieran trampilla en el estudio

Voz 15 36:39 yo iba a decir si no le preguntamos a Isabel de la fuente hay que nos lo aclare

Voz 5 36:43 que ser una Anca eh va que va a ser un Anca tu tiene que ser una Anca porque las piernas las patas y demás el tipo de prioridades animal con un brazo no porque eso ya la talante lata tras son una un a zarpa no

Voz 13 36:57 los lotes una bueno establecer juego

Voz 5 37:03 una te la juegas a que decirlo muy despacio no se confundan me la juego a una Anca tiene juegas a una una Anka o dos han pero sí es una

Voz 0874 37:12 lo que más del programa del retado en tierra con Feli retado en moqueta con Isaías

Voz 5 37:18 eso es y además es una obra muy curiosa

Voz 0874 37:21 a ver de Jacinto ha dicho también que por una Anca de rana se entienden dos anclas de rana efectivamente es entiende la las las dos patas completas de la de la de la rana

Voz 5 37:32 pero porque están unidas por alguna parte si eso no

Voz 0874 37:34 pierda unida

Voz 5 37:37 no hombre claro no no no Illa parte el nexo digamos

Voz 15 37:42 sí hombre el hueso no creo que lo quieras comer pero si lo quieres probar yo aquí no que lo a aprobar

Voz 5 37:48 usted no era el hueso también no creo que se lo come

Voz 15 37:50 la gente se comería como unas pipas más o menos osea

Voz 5 37:53 tú qué harías en la pipa quitas la piel la parte de fuera que hay que hueso que eso es que las patas de rana están unidas por una serie de pequeña pequeñas

Voz 0874 38:01 sí efectivamente y en esa pelvis que es carne

Voz 15 38:07 tenían como los músculos de las piernas de la rana realmente lo que comemos no comes todo comer la pierna derecha

Voz 5 38:12 pues el culo a la también

Voz 0874 38:15 básicamente es eso claro pero tú lo hacéis como decía Angela

Voz 15 38:19 sí nosotros las mimos nada que ver con no ella hablaba de normal

Voz 16 38:22 de ser así se suelen cocinar de Madrid al sur de España nosotros la hemos como se suele llamar al estilo de La Bañeza que van guisada con una salsa un poquito picante

Voz 0874 38:34 porque de Madrid para abajo de Europa hombre pedazo de insulto que te gusta algún algún Katherine

Voz 15 38:40 no no no yo no he dicho eso

Voz 0874 38:44 bueno vamos a aprobar estas estás anclas de rana

Voz 5 38:48 porque si no sino dije tú como dices estas zancadillas rara no claro no estos con lo cual estás teniendo una diferencia entre lo que dice el plural singulares que decir han creo que nos lo aclare Isaías

Voz 15 38:59 porque resulta que acabó acabo de ganar dos Claris Isaías que es mejor es verdad mal pero no

Voz 5 39:04 vas a decir estas Shankar de rana un Anca de arrancas sabes qué pasa si yo ahora saco que sacó Google y lo miro con la sección a Isaías pero si no espantas si puedes casar porque ya está resuelto vale vale bueno pues nada nada resuelve lo comiendo las venga vamos a comer pero estas vale pero antes quiero saber la procedencia de estas ha sido todo como ha sido ejecutado apedreados

Voz 15 39:25 no es tan así como como es la muerte

Voz 5 39:28 la rana clásicas

Voz 15 39:29 en la clase clásica algo está te refieres

Voz 5 39:32 reto está en las McCann en un matadero

Voz 15 39:35 para que puede hagáis Matadero terrazas y mataderos de

Voz 0874 39:37 bueno momento porque claro hay Madero donde

Voz 15 39:39 se crían y luego se criadero verdadero eh pero cuál es

Voz 0874 39:43 cuál es cuál es el procedimiento porque esto también hay que ahí no lo ahí sí que no lo sé

Voz 0470 39:47 la batata mi responder una banda de una banderillas empezaba para que pierda

Voz 5 39:51 puerta les ponen

Voz 0874 39:54 Televisión durante mucho

Voz 5 39:56 eso serio pues sistema desde luego para dormir laxantes Gemma bueno pues dale hombre yo hay yo por lo que veo ahí no vio a la rana describiendo pues es que esto eh el de primeras Twente Javito tú sabes que esto genera una cierta de primeras tú piensa que como has dicho antes pese a que la textura pinchando las con el tenedor es eh

Voz 1 40:17 Poyet

Voz 13 40:18 queríamos no lo acogería con la mano es mucho más fácil de comer pero lleva hueso dentro lleva hueso dentro

Voz 0874 40:26 no quería estuvo porque cada lo vamos a hacer con los que parece parece chicha parece como una lista de pues yo pero mucho me da verdad mucha menos me quedo huy ya estoy ahora sí que estoy viendo la ronda no se ve la rana aquí como que no sé yo esto que cuelga ahí ya te digo lo que es

Voz 13 40:41 pues nada de verdad está buena

Voz 5 40:44 con Mela es bueno pero espero y es que tiene muchos huesos eh no tiene tantas huesos metal a la boca y como se compraba Le quita uno ahí a eh

Voz 17 40:52 me veo por valor

Voz 0874 40:56 fíjate le gusta ha puesto contra la etc

Voz 5 41:01 te da igual no pero no pero no te nada no te da ningún no yo no diría lo que es que parece Cornejo hombre eso no creo eh por ahí no pasa eh pero a ver si sabe achaque cómo es posible que un anfibio sepa chichas jardín

Voz 0874 41:15 porque es carne al fin y al cabo ya anfibio se ve como pero no está provocando ningún sentimiento de ningún remordimiento ningún porque ya no porque estamos en la que permite con la que te has crecido pero quiero decir es que estamos acostumbrados y como Monchi Toronto ya pero la rama

Voz 5 41:30 no te mira fijamente el animal el que en vivo tampoco se mal que a mí me no es agradable cuando es un animal que yo querría tener de mascota en casa hombre ahorrando ahí cooperar Sapo caro el guapo de los en fin se puede comer Anca de sapo que yo sepa no lo ancho e Iker algunas rondas igual de grandes

Voz 13 41:50 la rana toro

Voz 5 41:51 Donato ahí en mi mi veredicto es esta rico está voy vale es recomendable bien cocinaba además Jacinto Jacinto pinta no tiene muy buena mano para la rana si no lo dejes un ama una tan acerca que te lo ganas no opinan lo mismo imagino que para quiero decir Jacinto para las ranas es como como Tanos de vengadores os Jacinto hace así la mitad de del mundo desaparecen

Voz 0874 42:16 pero lo que menos se bueno

Voz 5 42:19 bien cocinado no es

Voz 0874 42:22 pues sí trabaja haciendo tus oyentes de este programa es algo que creas ahora que has estado aquí que deberíamos a lo mejor cambiar algún consejo ya si alguien a quién debamos quizá dar más tiempo menos tienen que te guste poco algo que tú creas no sé qué me hombre ha dicho tú has dado tú lo que le gusta poco no será quizá un gallego anda bueno el segundo es el que le sustituya él sí sí esto te gusta te gusta

Voz 5 42:49 Burque

Voz 0874 42:51 además menos estoy

Voz 5 42:53 es una cosa hoy no está claro

Voz 0874 42:55 ya podemos ponerle vergüenza y esto me lo escucha nadie entonces por ejemplo que es un buen tío es pelirrojo pero es un buen tío es buena pero una cosa no quita la otra pero en términos radiofónicos profesionales tú crees que debería quizá pensar en

Voz 5 43:10 igual escuchar la voz de Burque chillona que tiene igual tu pasa es radio por supuesto no os al animal que no es tanto como para de sintonizar la que vale vale ni para que yo despide que tampoco hombre por favor vale alguna otra cosa o a alguien que tú creías no esté contento con él pero ahora no

Voz 0874 43:29 Caja siempre has hecho esto como que hay que votar la cabeza alguien de mi es crear Makoto

Voz 15 43:33 no creo que haya que cortar no creo que haya que cortar la cabeza

Voz 0874 43:36 claro que Kevin cocine que diplomático es vale vale que tío Moncho Burque

Voz 5 43:40 venga los de apedrear ranas Manuel Burque males sí

Voz 0874 43:42 por eso has dicho de Angela no de mí lo siento me entiendes mete de restaurante el astorgano en la calle pensamiento número veinticinco por si Manuel quiere ir esta semana lo tengo gracias Javito un abrazo muchas gracias a vosotros hoy porque no ha podido venir hay bueno pues después de esto no sé si a lo mejor ya

Voz 18 43:58 tú sabrás tú eres el tú eres el Master and Commander obsesión igual ese es el primer día del del del resto de este pero no te lo planteas en bazares no dependía dependiente y crepes

Voz 5 44:08 sí pero literalmente dependo de tenis que tú sabes que yo me debo a mi hija ciento cuatro no lo ha dicho

Voz 11 44:13 a falta pero cuando la pregunta que se la niña un ojo has dicho has señalado con con las dos manos eso es al cuchillo otra parte sabes qué pasa que nos vamos

Voz 19 44:20 es que es que me comentaba

Voz 0874 44:23 a pensar

Voz 19 44:25 bueno qué pena no hombre no porque te hago

Voz 5 44:30 bueno Ángela le cae muy bien vamos varias vaya y tal vez que dejó porque deja venga venga hombre eh