¡Disparaban con precisión: a matar!

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 01:03 buenos días muy buenos días qué tal ligas de Santander practicaron ahora sí he de la Feria del Libro Santander eh

Voz 1791 01:11 con bastante público en la charletas después con bastante venta Il firma de libros y me queda bastante a gusto no había youtubers alrededor con lo cual muy esto de ser autor ahora signifique casi como un vendedor de crece pelo en el viejo esta no que que si pueblo por pueblo bueno esta semana Alberti con Guillermo Altares y el jueves a Zaragoza nada es una estrella del rock eso periodismo tú ahora sólo falta vender libros

Voz 0874 01:37 oye supongo que ha seguido la semana política sabes que fue te lo perdiste lo que estabas fuera fue el día de la Comunidad de Madrid

Voz 1791 01:44 sí es una fiesta que me gusta mucho porque se va a cambiar el significado ya no vamos a celebrar el Dos de Mayo que sea contra quien sea porque sabes que María Rey se equivocó y dijo que las tropas franquistas y entonces todos los atacaron ahí no seguir como si aquí nadie se equivocara ahora es la fiesta del PP porque cada año veríamos quién no se habla hace dos años te acuerdas que nos hablaban Cospedal y Santamaría este año ya casado que es el nuevo centrista no se habla con el anterior presidente Garrido pero este año que viene

Voz 0874 02:12 lo está pasando muy bien en este periodo postelectoral

Voz 1791 02:15 sí hay noticias malas como la de Andalucía que por fin se confirma que han entregado las listas de las personas que trabajan en la violencia no me parece es un tema muy serio como para estar haciendo esta este juego pero si ese esta ha sido muy divertido vamos a ver qué tipo bien lo tenemos y qué es lo que pasen las municipales yo voy a votar por correo hombre porque me toca estar en Tenerife

Voz 0874 02:35 lo has hecho ya se bueno es puedo hacer hasta el día antes y ni ayuda

Voz 1791 02:38 hay que decir que mucha gente no lo hace bien porque me lo dijo una amiga Isabel Couso una ser más Couso que estaba en una mesa hay veinticinco por ciento de voto por correo queda anulado porque además de las papeletas hay que poner el papelito que es el certificado censal es decir que meterlo dentro no de los sobres pequeñito sino sobre general y hay gente que no lo pone sino lo pones no vale

Voz 0874 02:58 dice lo pones dentro del sobre pequeñito tampoco tampoco vale

Voz 1791 03:01 no yo el que ese cada papeleta en su sobre el IBI dentro el sobre general tiene que ir en la hoja censados cuidando un reportaje vamos a hacer venga empezamos

Voz 3 03:15 Inma con con buen detectar uno

Voz 0874 03:35 pero además tenemos mucho por delante hoy ya a principio de temporada si recuerdas prometimos dedicar toda la atención que pudiéramos se a un país que non nos ocupamos lo suficiente muchos compatriotas en las ilusionarse con la embestida revolucionaria que vivió el país en los años setenta hoy son muchos muchos más desde luego los que están decepcionados con la evolución política del sandinismo hablamos de Nicaragua de los años revolucionarios ya no queda nada solamente una sombra que sumerge a ese país en una crisis enorme y pese a todo es de los que cree que todavía queda espacio para la transformación Wilfredo Miranda es periodista es Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por su investigación disparaban con precisión a matar publicado el veintiséis de mayo de dos mil dieciocho en el diario digital nicaragüense confidencial y está aquí con nosotros cómo estás buenos días primero gracias por venir y enhorabuena por el premio por supuesto decíamos o digo el diario digital El Confidencial que has ido de él

Voz 4 04:30 el diario fue cerrado en diciembre la policía de Daniel Ortega Rosario Murillo porque en Nicaragua la policía dejó de ser nacional hace mucho cerró sin ninguna orden judicial nuestro medio comunicación I lo asaltó robó todas las computadora las cámara desbarató el edificio Veinticuatro horas después regresaron policía de la Dirección de Operaciones Especiales a confiscar el edificio como dije antes sin ninguna orden judicial y hasta el día de hoy en nuestra redacción física sigue tomada por policías pero eso no significa que nosotros hayamos salido de circulación de hecho desde desde el mismo día del asalto la confiscación nosotros no hemos dejado de publicar ningún día pese que a la mitad de la redacción está fuera en el exilio

Voz 0874 05:14 pero es curioso que intenten cerrar Internet no entienden lo que es el concepto de la libertad de expresión no

Voz 4 05:19 claro nosotros también teníamos dos programas de televisión nuestro director Carlos Fernando Chamorro que lo que lo dirige el Gobierno también le ordenó el canal donde nosotros compramos el tiempo aire para transmitir sacarlo del aire así que nosotros nos quedamos en las redes sociales en nuestra nuestra web Zhai a través de Youtube pero perdisteis todo

Voz 0874 05:38 tenías claro

Voz 4 05:39 lo físico porque ese periodismo no la no no no lo hemos perdido

Voz 0874 05:45 porque dice es que la policía no hace mucho tiempo que dejó de ser nacional

Voz 4 05:49 por qué la policía Nicaragua era hasta hace cinco seis años considerada la mejor policía de Centroamérica o incluso de la región latinoamericana pero hubo una involución una sumisión del papel de la policía el de Daniel Ortega Daniel Ortega reforzarle formado muchas leyes ha reformado la Constitución a asume medida INI básicamente eliminó la intermediación civil que había entre la policía y el poder civil valga el redundancia declaró básicamente jefe supremo la policía así lo dice la Constitución política la policía comenzó a obedecer ciegamente a Daniel Ortega Rosario Murillo hasta el punto que hace un año cuando estallaron las protestas en Nicaragua la policía comenzó a reprimir al dictado de los que decían que hacía la pareja presidencial

Voz 1791 06:37 me se puede decir que estemos en una dictadura que hay más sandinismo original o espíritu sandinista en la calle la cárcel quienes que ahora mismo es una especie de de chiste es revolucionario no

Voz 4 06:50 es que se puede decir sigan bajo es una dictadura una dictadura que asesina a los ciudadanos más de trescientos cincuenta ciudadanos una dictadura que tortura que hay un número indeterminado desaparecidos que ha obligado a más de sesenta mil nicaragüenses a salir al exilio

Voz 0874 07:07 cuántos presos políticos setecientos sesenta pesos Polly

Voz 4 07:10 ticos que el día de hoy son usados como rehenes como ficha de cambio muchos el Gobierno son dos periodista digo su nombre Ussía Pineda y Miguel Mora colegas míos que fueron apresados el veintiuno de diciembre de dos semanas después que cerraron muy medios de comunicación también cerraron su televisor a cien por cien noticias con el agravante que ellos lo están preso lo acusan de delito insostenibles que hasta el día de hoy la Fiscalía no ha podido a esos Lycos son delito irrisorio en decir incitación al odio incitación al terrorismo interés nada yo yo sí

Voz 5 07:49 lo digo lo digo no por

Voz 4 07:53 por decirlo así lo Daniel Ortega Rosario Murillo se han convertido en un par de dictadores que que llegaron al poder bajo está ahora es revolucionaria pero en Nicaragua la revolución de de Raúl de revolucionar hace mucho y se convirtió en un régimen más de corte autoritario pero también de corte familiar

Voz 0874 08:10 hombres nepotismo a la potencia extrema lo que estamos escuchando

Voz 4 08:15 sí es decir todos hijo son dueños de los medios de comunicación medios de comunicación que fueron comprados con ayuda venezolana con la cooperación venezolana que entró en Nicaragua de manera irregular porque Daniel Ortega analizó a discreción hijos que están en posiciones de poderes incluso llegó hasta el punto axial Josu Oscar se unió mucho de situar a su esposa en la primera línea de la sucesión constitucional

Voz 0874 08:40 así ha claro por este programa envasado periodistas nicaragüenses que han huido y que ahora residen en España algunos de ellos en el exilio pero tiene miedo de hablar porque su familia está en Nicaragua tu donde vive ahora lo puedes decir au

Voz 4 08:51 sí yo estoy entre Miami Ciudad de México y ahora ella para asentar nuevos porque yo salí desde menos porque cuando cerraron confidencial empezaron una campaña sistemática contra Carlos Fernando el director y en especial contra ciertos periodistas contra ciertos periodistas de confidencial mi cara la foto la la la circular en todas las redes sociales con una leyenda Se busca por favor capturen los entonces yo me yo me voy obligaba Salieri Lleida Miami un par de meses después me me movía Ciudad de México y ahora estoy viendo ya por fin buscando donde sentarme porque estar yendo y viniendo tampoco es un poco cansado

Voz 1791 09:32 pues deberíamos fichar te aquí yo es que uno de los premios que tenemos aquí en España es que no hemos entendido que Internet nos da una voz global como el periódico global de llevamos fichar periodistas latinoamericanos para que informen desde España colabora latinoamericana como esta forma de hacer las cosas y también los entender mejor que hablamos mucho también de Venezuela comparamos Venezuela con con Chicago hablábamos antes que hay muchas diferencias

Voz 4 09:56 sí esa es decir son dos regímenes autoritarios pero con crisis política humanitaria de derecho humano muy parecidas pero totalmente diferentes en el fondo es decir en la ecuación de Nicaragua es mucho más simple que el ecuación en Venezuela es decir en Venezuela para mí es clave en la trinchera miento del Ejército todos con el Gobierno se habla mucho de la presencia el narcotráfico fuera gubernamentales entre aguas Se trata de un par de de personas que están aferrados al poder que pan está en la Tornerías al poder un delirio mesiánico de que ellos son o no son una revolución y que ellos son unos son Nicaragua en el caso de Nicaragua no hay una trinchera miento hasta ahora claro claro beligerante del ejército como lo ha sucedido Nicaragua además en Nicaragua el empresariado que hasta hace un año tenía una especie de maridaje con el Gobierno juega un papel determinante es decir en Nicaragua no hay petróleo agua depende de la del turismo que se ha caído cuando viene de paramilitar en las calles de la inversión extranjera y a la inversión privada y todo eso hoy está en declive y para mí lo que va a ser determinante para solucionar esta crisis sociopolítica va a ser el tema económico a este año Nicaragua no no va a crecer casi seis seis puntos porcentuales cuando era uno de los países que macroeconómica mete más crecía en Latinoamérica entonces en el tema en el tema económico creo que eso va a golpear mucho es decir la sostenibilidad del régimen no es como la sostenibilidad el régimen de Maduro que por muchas sanciones que hayan ellos tienen petróleo juegan con millones de dólares a diario mientras agua no hay eso está claro

Voz 0874 11:34 en qué momento se torció la revolución que pasó

Voz 4 11:37 mira yo soy muy joven yo te hablo como alguien que nació en los noventa cuando yo nací la revolución era algo que me contaban mis padres que me contaba mi abuelo muy creo que al al analizar la luz de los hechos de lo que sucedió en los ochenta que evidentemente hubo una guerra de agresión de Estados Unidos de Reagan pero la la revolución en su génesis tuvo tuvo muchos errores que en ese momento no no se analizaban precisamente porque que estaban bajo ese contexto de guerra fría de enfrentarse al imperialismo yanqui pero yo te puedo hablar de lo que yo conozco de dos mil seis cuando un revolucionario conversos porque porque volvió a abrazar a la Iglesia a un artista volver a abrazar en la Iglesia que recobró el poder hablando de convergencia de unidad de fraternidad básicamente volvió al poder implosión no la democracia dentro las instituciones anuló la independencia poderes poco a poco se reeligió sea va bien aprobó la reelección indefinida alegando primero que eso violentaba sus derechos humanos y políticos después así como lo que quiere hacer Evo Morales en Bolivia que yo creo que lo han emulado mucho Ortega en ese sentido de la reelección Juan Orlando Hernández en Honduras Evo que como les decía este la separación de poderes que actuó a toda la a la fuerza pública a la fuerza a las Fuerzas Armada anuló sindicatos es decir Ortega se puso en sus manos todo el poder en Nicaragua cuando comenzó va a controlar el Poder Legislativo cuando anuló a la oposición porque lo agua está ilegalizada desde hace un par este año hortera coronó digamos que esta esta carrera autoritaria colocando como él había dicho a su esposa como vicepresidenta del país atrás y Ortega Ortega la sostenibilidad aparte de todo tras tretas para para sortear obstáculos situación les sino también repetidos fraudes electorales que en Nicaragua desde desde de dos mil ocho no lo digo yo lo ha comprobado la Unión Europea las misiones de observación electoral de la Unión Europea R ha de la OEA incluso si es un ejemplo tan básico y Nicaragua después ustedes acaban de votar en Nicaragua el dos mil ocho yo recuerdo cuando votaron el siguiente día las papeletas con los votos a la oposición aparecieron en un basurero es decir a citas burdos esos Ortega no

Voz 1791 14:09 otra diferencia con Venezuela es que merecieron aparentemente está dividida e con lo cual si no hay puentes ahora un conflicto civil y en Nicaragua no está divida están todos contra Ortega

Voz 4 14:20 Villa no es impresionante hasta hace un año Daniel Ortega tenía una mayoría política clara un apoyo popular claro porque Ortega ha tenido a disposición de Venezuela desde que el mismo día que Ortega asumió el poder Chávez llegó lo digas lo declaró hermano del Alba ir Daniel Ortega tuvo casi más de un millón de dólares al día disposición para hacer lo que quería y que hizo fue comprar a las bases populares a través de programas sociales de prebendas políticas pero también compró al gran capital y es decir Ortega navegaba en esa estabilidad que le decía que era el país que más crecía el país más seguro Centroamérica a pesar de estar muy cerca de El Salvador Honduras Guatemala niveles de violencia altísimo entonces mientras sortea navegaba con esa bandera de logro cimentado un un régimen autoritario y es decir la popularidad de Ortega hasta hace un año era era indiscutible puedas en Nicaragua no podía seguir aún barrio y hablar mal del comandante y la compañera la compañera Rosario Murillo pero cuando Ortega CB retado porque en estos diez años de poder que Ortega lleva interrumpido la gente no salía de forma masiva las calles como salió hace un año entonces cuando ellos se ven afectados esperan ese reacción popular lo que es comenzar a matar gente como yo lo demostró en EMI reportaje y comienza a matar a gente sandinista es decir a su propia base

Voz 5 15:44 bueno ni siquiera yo

Voz 4 15:46 es como periodista en la encuesta de encuestas más creíble en Nicaragua y la popularidad de Ortega se derrumbó al viejo ocho por ciento es decir sólo le queda la camarilla de empleados públicos y otro que otro simpatizante deciros a Ortega asesinó a los nietos del sandinismo hablarnos este reportaje

Voz 0874 16:04 claro disparaban con precisión a matar

Voz 4 16:07 sí ese reportaje que surge en caliente en el momento de las protestas cuando yo público este reportaje habían cien muertos asesinados en Nicaragua yo desde el primer día porque como te digo así como el Gobierno se vio sorprendido por las protestas a nosotros como periodista es decir la misma sociedad presionó asimismo sana capacidad de volcarse a las calle Isla Illa la redacción inmediata porque nosotros también logramos filtrar unos correos de Rosario Murillo donde ya daba órdenes muy claras de represión de día dijo vamos con todo entonces yo comienzo ámbar en las calles andar en balacera andar anda anda Diango yo asistía a diario el Instituto de Medicina Legal cuando le entrevistaba a los familiares de las víctimas me encontraba con dos patrones el primero que obligaban a los familiares a cambio de darle el cadáver que de firmar una carta del hacían deslindar toda responsabilidad en la muerte de la Policía Nacional y también de que renunciaban a hacer una autopsia una autopsia eh obligaba en toda muerte violenta pero además yo me encontraba aún un patrón que las madres más que todas las madres que van a reconocer a su hijo porque la mayoría de los muertos son muchachos como yo entre dieciocho a veinte año incluso un muchacho de catorce años Alvarito Conrado que fue asesinado en el Estadio Nacional me decían tiene un balazo en la cabeza tiene un balazo en el cuello tiene desfigurado el rostro me llamó mucho ese patrón de disparo y además eso es patrón de disparo hirió mientras estaban las protestas decían la hay francotiradores los están matando pero la gente non no tenía manera de aprobarlos entonces yo logre acceder a él cuando yo empiezo investigar esto totalmente habían setenta y nueve fallecidos logra acceder a las primeras veinte tomografía de los primeros veinte muerto queme las facilitaron en un hospital público controlado totalmente por el Gobierno

Voz 0874 18:01 tiraron porque estarían nosotros controlado amé

Voz 4 18:03 Dico que son empleados públicos indignados por la masacre

Voz 0874 18:07 se jugaron la vida pasando te esa información

Voz 4 18:09 muchos de ellos está exiliado perseguido Me filtraron veinte las veinte tomografía de los primeros veinte muertos en el denim Fonseca es la principal unidad de Neurocirugía del país entonces yo cuando me dieron esa información yo busque otros expertos pedía ayuda para aprender a él tomó en lo que encontramos fue fue brutal es decir no sólo que disparaban a matar como se titula el reportaje no el uso de armamento de alto calibre balas de AK cuarenta y siete de fusil legal ni el de fusiles Dragó no de fusiles que el teoría sólo se usan en guerra convencional contra contra contra manifestaciones pacíficas que además como la top como la tomografía a falta de autopsia las tomografía se volvieron una prueba bastante importante logramos ver porque una tomografía puede ver todos logramos ver el el el patrón de tras la trayectoria no disparo guiarán trayectoria desde posiciones privilegiadas la mayoría de los disparos entraban de hacia abajo

Voz 0874 19:06 ya francotiradores disparando a la población

Voz 4 19:09 que logramos probar ejecuciones extrajudiciales en los primeros meses de protestas por la Policía Nacional pero después eso se volvió el patrón todos los trescientos cincuenta asesinatos que contabiliza la Comisión Interamericana

Voz 0874 19:21 la derecho humano como como vais a salir de esta cómo puede acabar Daniel Ortega Rosario Murillo

Voz 4 19:29 yo creo que Ortega y Murillo están atornillados al poder como decía antes están tanteando en Nicaragua se han hecho dos amagos de diálogo pero son ama amagos de diálogos que le han servido al Gobierno o más bien lo ha utilizado para ganar tiempo ahorita el veintisiete de febrero pasado Ortega se volvió a acertar con una con oposición pero antes de celebrarlo escisión buscó a los dueños del gran capital en Nicaragua los siete empresarios más grande es decir yo quiero arreglarme como ustedes porque la situación económica aprieta pero los empresarios dijeron no gusten es que dialogar con los sectores políticos y sociales que que que conozco presentar ante es decir el Gobierno se vio obligado por el tema económico pero también viendo lo que pasaba en Venezuela cuando West explosión de Guaidó es una persona muy astuta desde una persona muy astuta ahí él dice yo me mejor que me ha dado como decimos algo así en Venezuela llega pasará algo pero Ortega dijo que eso se enfrió que no que no pasó nada en todo se ha usado el diálogo para ganar tiempo y usando básicamente la la principal sostenibilidad de Ortega es la represión el Estado policiaco impuesto hoy hilos y los presos políticos que lo está utilizando de rehenes en este día lo que no va para ninguna

Voz 0874 20:41 entonces la única salida es una segunda revolución tal y como lo plantea

Voz 4 20:45 bueno en Nicaragua yo creo que haya una revolución con una convicción de que no no sería una revolución arma como las de los ochenta sin una revolución cínicas gente que salía a las calles y que fue asesinada preso el día de hoy Nicaragua es imposible salir a las calles Ortega reprime las libertades de manera surrealistas y salir como una bandera Nicaragua agitar la bandera de tu país que se ha vuelto sinónimo de de crímenes Salamandra Nicaragua te te te te echan preso y te acusan de diez quince años por por terrorista entonces yo creo que la revolución de Nicaragua están dando pero la la manera en cómo la gente la ha querido conducir no no es una revolución que tenga que volver a necesitar de la violencia y es un pasado muy muy bien ayer muy reciente marcado por la violencia que inevitablemente estaba ejercido el régimen pro la gente creo yo os según lo que yo he percibido es que no no no no quiere una revolución que necesite armas para aceptar cosa para sacar Ortega lo que la gente está pidiendo muy claro un adelanto electoral y que se cuenten bien votos Nicaragua es la única sí la única lo único que está pidiendo la gente así como Justicia para los es para los asesinado y la liberación de los presos políticos

Voz 0874 22:00 tengo que tu familia está por allí todavía si mi familia

Voz 4 22:03 porque ya tenían mucho miedo

Voz 0874 22:05 Ellos por todos pues estando tranquilos cuando yo cuando

Voz 4 22:08 bien yo al final terminé empujaba a salir por ellos por el nuevo que tenía mi mamá me da tendrá tendrá ate Mi familia digamos yo no vivo con él porque yo vivo en Managua capital a la casa de mis padres en el pueblo han llegado apedrear la caza los perciben los señala pero buenos desgraciadamente cuando uno decide hacer esto que hacemos periodismo ya que es lado de un otra manera termina involucrando a tu familia claro

Voz 0874 22:35 vaya historia que le podemos decir a la izquierda

Voz 1791 22:38 la española para que termine entenderlo a una parte de la izquierda española

Voz 4 22:41 mira si a mí me sorprende mucho la izquierda española me sorprende bueno non ya no me sorprende que Pablo Iglesias

Voz 5 22:49 cuando a básicamente no sólo no solo

Voz 4 22:53 creo que no entiende lo que pasa en aguas sino que hasta los justifica y justifican muchas cosas de lo que pase a mí sinceramente cogió que me deporte no algo a mi me parece una pena una pena que que tomen esta actitud de una izquierda un poco trasnochada de pensar que Ortega es un parangón de revolución o que Maduro lejos ahí yo quisiera que ellos vayan a hacer oposición a Nicaragua o que vayan a protestar en Nicaragua y que vean que lo que les va a pasar a es muy fácil hablar decir que lo que pase en Nicaragua lo que pasa en Venezuela se trata de imperialismo ya que el viejo patrón de noche sano lo que pasa al menos yo no voy hablar tanto Venezuela porque si bien conozco no no me siento totalmente certificado para hablar como en el caso de Nicaragua no hay ninguna intervención extranjera no es tromba queriendo derrocar a nadie

Voz 0874 23:43 es poner las manos encima gracias

Voz 4 23:46 esa es un Gobierno que ha asesinado a su gente IU IV ido una gente que diez años de supresión de las libertades simplemente es cierto y lo que pide votar libremente

Voz 0874 23:57 Wilfredo Miranda es periodista el Premio Internacional de Periodismo Rey de España este año por ese artículo de investigación disparaban con precisión a matar cuida te mucho volvemos a hablar pronto si vienes por España de acuerdo gracias un abrazo gracias suerte Ramón tenemos más invitados a ver si quieres hablamos un poquito el espacio hoy

Voz 1791 24:14 Gobierno está esperando a contestar

Voz 6 24:17 lo con ella sí respondieron con boli