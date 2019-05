El ascenso y la caída del califato del ISIS en fotografías

Voz 1 00:00 un ministro

Voz 0874 00:47 hay una cuestión de la que no sólo de cuando en cuando en este espacio es la deuda pendiente que tiene España con tanta gente que murió en el exilio incluso en campos de concentración a quiénes nunca se les ha hecho un homenaje consecuente yo creo

Voz 1791 01:01 sí es una vez en el caso más Hausen es una vergüenza que ningún gobierno español haya hecho un reconocimiento buenos hizo los los homenajes no hace mucho creo que fue un aniversario redondo e el Gobierno de Mariano Rajoy no mandó a nadie tampoco a París en la nueve y otra mucha gente que está luchando la libertad que son dobles víctimas puede fueron víctimas del franquismo primero después desde Francia se les expulsó eh que acabaron en campos de concentración recordemos que se murió en siete mil doscientos

Voz 0874 01:29 los españoles del viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó declarar esta jornada hoy es cinco de mayo no física de mayo como el día de los españoles muertos en el exilio ya sabes que no este programa no entrevistamos a políticos es una promesa que yo desde el principio y que solamente rompemos en ocasiones muy especiales cuando afectan a cuestiones que tocan mucho la ideología de de esta sección

Voz 1791 01:52 los derechos humanos y los derechos humanos sobre todo no

Voz 0874 01:55 lo hemos hecho por ejemplo en el caso de James Brown con las nuevas leyes de protección a los menores y lo quería hacer también hoy aunque solamente sea durante un par de minutos para hablar de esta cuestión por queman Hausen está la ministra de Justicia Dolores Delgado qué tal cómo estás buenos días

Voz 6 02:09 hola qué hay buenos días haciendo un poco estoy

Voz 0874 02:11 hablábamos no es un reconocimiento formal a tantos españoles que murieron fuera de su país no solamente alejada de su país sin casi sin ser españoles porque franquismo desde retiró la nacionalidad

Voz 6 02:23 así no yo estaban aquí como bueno como decíais más de cuatrocientos cincuenta mil españoles yo españolas tuvieron que marchar al exilio por la frontera francesa sí fue terrible porque huyeron de una de una dictadura hay una represión gente que luchaba por la libertad así por nuestros actuales valores constitucionales y se encontraron con una con una Europa totalitaria fueron deportados y fueron internados en campos de concentración muchos de ellos valoraron es terrible es es decir como bien decía doblemente víctimas y los que que murieron en padecieron no han recibido ese homenaje ese reconocimiento esa memoria porque eran luchadores por la libertad estamos aquí hoy precisamente que ya ya es nuestro día nacional de homenaje a los deportados y fallecidos españoles para honrar y reconocer esta esta terrible injusticia tengo que deciros algo muy bonito ayer estuvimos en el campo de exterminio de Goosen donde murieron también quisimos españoles en unas condiciones extremas había muchos jóvenes haya mucha gente que quería conocer lo que ha ocurrido ya es la forma de de honrar su memoria y sobretodo que no se van a repetir estos totalitarismos que que separan repara bueno a lo largo de la historia de la humanidad y ahora tenemos más que nunca que prevenirlos

Voz 1791 03:57 es quizá lo que nos ha diferenciado del resto de países europeos la manera de gestionar la memoria y recordar para prevenir que se repitan estas situaciones

Voz 6 04:07 sí porque hemos es que hemos nosotros lo hemos obviado hemos olvidado hemos mirado para otro lado se ha construido un relato en el que los vencido si la gente que sufrió a los luchadores de la libertad y la democracia de repito de nuestros actuales valores constitucionales fueron olvidados y este es una indignidad que justo para para rendir aunque sea tarde este homenaje y yo creo además que bueno se enmarca en los actos de conmemoración de los ochenta aniversario del exilio que que hemos estado intentando recuperar esa memoria del exilio que además ha sido la segunda más olvidada es segundo esos españoles que lo dejaron todo y que querían volver y no pudieron entonces bueno eso en bonito es estar así creo que en justo creo que es necesario y además es una apuesta de futuro

Voz 0874 05:11 pues para nuestro futuro democrático hemos tenido alguna vez de esta competición en privado pero me gustaría también tenerla en público este acto de significa ministra que este Gobierno tiene un compromiso especial si consigue sacar adelante un pacto de estabilidad ahí está cuatro años en el poder un compromiso decir con la memoria histórica dedicando los fondos que hacen falta

Voz 6 05:32 este este Gobierno ya estos diez meses ya hemos demostrado que que que miramos al al pasado para con proyección de futuro por eso desde el Ministerio de Justicia pues se creó la Dirección General de la memoria histórica por eso el proyecto de presupuestos que no fue aprobado como bien como bien saben pues tenía una partida de quince millones de euros dedicado a la memoria histórica porque la memoria repito es es una memoria está memoria de todos nosotros inclusivo es quiero decir un estado en el que estamos todos porque esta memoria democrática es la que ha consolidado las bases de nuestra actual democracia y también yo creo que eso es muy importante las bases de la democracia europea porque no olvidemos que muchos españoles y españolas estuvieron consolidando la democracia en Europa luchando contra los totalitarismos que los hace mucho más grande mucho más consecuentes en estos sí hemos hemos dedicado mucho esfuerzo se han dedicado fondos dice miramos al futuro hay va a ser así va a seguir siendo así porque esto la al final por nuestra democracia libertad democracia iraquí y además se puede hacer este debe hacer

Voz 0874 06:50 Dolores Delgado ministro de Justicia en pacto precioso en el que queremos saber todo muy leer todo gracias por esta conversación un abrazo fuerte

Voz 0874 07:11 vamos a hablar de otro tipo de periodismo es periodismo que también denuncia pero lo hace con imágenes mañana lunes se presenta en la Casa Árabe de Madrid a las siete de la tarde un libro que recoge imágenes de los conflictos en Siria en Libia y en Irak tres países arrasados por el terrorismo islámico el libro se titula la Feito Black Ascenso y caída del califato del ISIS su autor es un cuan conocido este programa es el foto reportero Ricardo García Vilanova que nos acompaña cómo estás Ricardo buenos días muy bien buenos días muchas gracias por estar aquí es un poco temprano para Papa para los días en los que estás en España porque tampoco es fácil pillar sí la verdad

Voz 1035 07:45 pero yo pensaba siendo domingo cuando estoy aquí me gusta pero vosotros cada día aquí el dando el callo

Voz 0874 07:51 asociado el libro Ramón

he visto las fotos que ha visto el uso

enviar pdf porque libio estaba todavía a falta de imprimir un poco no sé si ya está listo estará listo para

mañana mañana las miradas de los niños

Voz 0874 08:05 Nos Ricardo es es increíble yo no sé si es lo que más te impacta también a lo que más atrae el objetivo de tu cámara

Voz 1035 08:10 sí por supuesto porque al final lamentablemente al final es es entorno sobre todo en un conflicto que se da en relación a los civiles los niños digamos son los que más sufren no los más desprotegidos y evidentemente son son los que más representación tendrían que tener sobre todo en este tipo de situaciones de conflictos no más que ahora analizar a toda la opinión pública Hay demostrar pues que ese colectivo en ese sentido es el más frágil

Voz 0874 08:33 tú tienes todo tipo de premios has publicado en todo tipo de periódicos en los más prestigiosos del mundo en uno ve las fotos se pregunta cómo es posible que esta liras vivo de ese escenario

Voz 1035 08:44 te refieres a la del coche bomba por ejemplo si bueno son básicamente yo creo que siempre en en en el tema de las personas que se dedican a al tema de conflictos hay un gran componente de suertes no evidentemente puedes tener experiencia puedes tener digamos la capacidad más a menos de medir los riesgos pero siempre yo creo que un componente muy grande de suerte no hay de momento pues adoptó como madre yo he tenido bastantes

Voz 0874 09:08 mí eso te iba a decir no no te lo planteas nunca dedicarte a fotografiar bodas

Voz 1035 09:13 bueno de hecho lo hice yo yo empecé haciendo bodas empecé haciendo publicidad ahí con todo lo que ganaba pues invertía digamos parte de ese dinero la gran mayoría para poder viajar no porque al principio justamente lo que exige este tipo de trabajo es es hacer un book tener ese dinero asociación de como para para invertir no ejemplo Gervasio Sánchez también conocido vuestro lo explicaba no tiene el gestionaba a todos los viajes que hacía Kosovo trabajando de camarero

Voz 1791 09:37 no claro hay una generación maravillosa fotógrafos españoles que no pueden trabajar sino trabajar en España porque no o no interesa vuestro trabajo tú eres un freelance iraquí te cuesta que te coger el teléfono

Voz 1035 09:51 sí de hecho yo yo he tenido la la buena suerte de la mala suerte de vivir las dos etapas de la fotografía de la buena lo que era antes el dos mil once en la cual trabajaba para medios anglosajones después el punto de inflexión que se genera a partir de dos mil once en errata en el cual pues el modelo de trabajo absolutamente no nos encontramos con la que tenemos hoy en día que básicamente es que tú como freelance en el noventa por ciento noventa y cinco de los casos basa terreno gestiona el viaje digamos invierte es tu dinero en ese en ese en ese medio en ese trabajo a partir de aquí tratas de vendería al menos ya no digo ganar pero sí mama amortizar no para que os hagáis una idea pues bueno más o menos lo que se pagaba antes por un día de trabajo en dos mil once antes el de dos mil once es lo que se paga hoy en día por una galería que puedes gestionar puedes hacer en aproximadamente diez quince días

Voz 0874 10:40 tú tú sientes que muchas de tus fotografías no están ocupando los lugares que debería las suyas y las de compañeros si yo siendo

Voz 1035 10:47 la fotografía es un medio en ese sentido muy no estado porque realmente se dieron varios aspectos que con jugaron para que la fotografía desaparecida como como lo que fue realmente no pero todo eso ya venía de mucho antes yo recuerdo sobre todo es más importantes del mundo de una revista americana quiénes somos en todo atesorando de hace unos años en Barcelona viene a ser como una especie de taller y me comenta que la revista para la cual había sido creada pues ya estaba desapareciendo y que esa revista estaba orientando todo hacia lo que era People famosos todo ese tipo de cosas que ahora lamentablemente muchas revistas y muchos más ellos pues enfocan sobre todo su su información a ese nivel no

Voz 0874 11:25 a ver hablemos del del libro y hablemos del terreno que tu cubre es el ISIS está donde tú crees que está quiero decir está está acabado como Donald Trump dice que está acabado

Voz 1035 11:34 no no no ni mucho menos una cosa es la caída del califato como tal lo que ha sido el terreno que culpaba digamos porque al final queramos o no queramos no hay seis fue fue en Estados algo tenía tenía estructuras de estado niña escuelas tenía tenía una policía tenía otra policía religiosa tenía una serie de cosas tenían moneda propia tenía yo yo lo he visto por dentro cómo trabajaba entonces tienen estructuras de Estado aunque no estaba reconocido obviamente y como tal como estaba terminado porque ya no va contra ningún tipo de Territorio de forma directa como hacía antes pero como grupo terrorista obviamente no tiene no tiene mucha presencia como hemos visto en Sri Lanka el recientemente el atentado lamentablemente siga teniendo esa presidencia a nivel internacional como grupo terrorista

Voz 0874 12:17 déjame saludar momento a una compañera a quién conoces muy bien qué es Mónica García Prieto nos atiende desde Shanghai cómo estás Mónica buenos días

Voz 8 12:24 hola buenos días buenos días y con otros muchos cargos sobra decirlo sí sí bueno buenos días a todo con de Ricardo

Voz 9 12:35 sí sí es Ricardo está a punto estuvieron precio en histórico son diez años de o movimiento que efectivamente es está también la evolución pero que para terminarla

Voz 10 12:46 está desapareciendo amistad declaraciones tan efectistas de los políticos anunciando la derrota de crisis me recuerda mucho a a Bush anunciando el final de la guerra de Irak cuando ni siquiera había comenzado practica eh

Voz 0874 12:58 es decir cuando el cartelón de Misión cumplida en aquel portaaviones que nosotros nos olvidará nunca como decía Ricardo ese atentado en Sri Lanka el día veintiuno de abril quizás una advertencia de en qué se va a reconvertir el ISIS no

Voz 11 13:10 efectivamente el califato territorial como explicaba muy Ricardo ha sido el facilitador de algo mayor hace una plataforma para darse a conocer de forma global para transportar una idea a todo el mundo

Voz 10 13:20 para poner esa semilla en la mente de los sonidos de medio mundo pero para nada es el final El Estado Islámico hay que entender que llevan muchos años forjando desde antes de la guerra de Siria comenzó en Irak ya tuvo una derrota de Irak que le llevó a esconderse en el desierto entre el año dos mil nueve dos mil doce que es exactamente el momento del que está ahora esa desaparición física de este estado de esta estructura del Estado no se puede entender sólo como una derrota militar sino como una retirada estratégica ello hay que tener en cuenta que no han sido detenidos los emires va pasará de no aparecido Bagdadi siga haciendo vídeos no han aparecido los rehenes por ejemplo que sigan llevándose consigo no han aparecido los fondos toda la financiación todo dinero que alimentó ese movimiento tampoco han aparecido los documentos es decir el ISIS ha preparado esté repliega preparada esta huida llevaba año primeros un año preparando la incluso preparado la nueva versión que va a tener en el futuro no hay que entender que el verano pasado en el dos mil dos mil dieciocho ya reestructuró completamente el mapa en Papa el califato no antes una enorme mancha negra ya había muchísimas provincias por ejemplo en Siria o Irak fueron unificadas de pronto hay una sola provincia en Siria una sola provincia en Irak se crearon provincia seguirían en Somalia en varios países del sureste asiático en Yemen que ya se vienen a sumar a otras muchísimas provincias que tienen desde el Cáucaso hasta Afganistán o Pakistán pasando por India África no entonces hay que entender que ellos sabían preparado digamos toda esta situación los nuevos protagonistas van a ser los hijos el califato los retornados muchos de los cuales seguramente pase en prisión pero aquí forma van a pasar por prisión dos tres años no hay crímenes que decir no hay pruebas de sus crímenes con lo cual va a ser muy difícil poder incriminar es bastión y una vez que salga son más radicalizados los deseos de In the afronta este tipo de atentados masivos porque él el propósito en sí no es tanto la muerte como la publicidad que recortará en los atentados es decir cuanto más muertos más atención mediática es exactamente eso lo que buscan por la atención mediática lo que les atraen tanto la financiación como los reclutas que seguirán barnizando el movimiento en los próximos años

Voz 1791 15:27 mientras Ricardo tú que has estado ahí ha estado también ha estado Mónica toda esta gente que ha padecido la guerra que ahora parece que está finalizando que no ha finalizado del todo los niños que sólo han conocido de guerra nosotros tampoco vamos a hacer nada por reconstruir a estas personas para construir una vida en paz con lo cual la Sevilla sigue ahí también

Voz 1035 15:45 no si es bueno es lo que comentaba también Mónica no que lamentablemente esa semilla existe y está terminando y sí que es cierto que hay un grupo digamos determinado que se siente atraído no por por ese mensaje y más ahora con con la implicación que tiene el país no que ha tratado de crear una especie como de proyecto que se llama sería democrática no que en la teoría está muy bien porque intenta integrar lo que ese digamos los a la gente musulmana bueno árabes digamos eh el kurdos no es lo que pasa es que ya la práctica pues bueno debido a que hay muchas ciudades hay muchas partes del país digamos que democráticamente tienen mucha más población suní difícilmente tendrá un equilibrio en el futuro no con lo cual por lo que yo defiendo con los viajes que voy haciendo últimamente pues la situación se va deteriorando a medida que va avanzando el tiempo no porque realmente esa parte Sunny no acepta digamos la forma de vida que que en cierta manera pues trata de no de imponer pero sí de gestionar ese ese nuevo proyecto no

Voz 0874 16:47 oye cuál es tu manera de trabajar casi en el terreno personal te diría ahora estás aquí en España durante unos días presenta el libro en ese te va encendiendo una luz roja que te dice tengo que vuelve tengo que volver tengo que volver

Voz 1035 16:59 sí más que una los roja es es un tema de que sobre todo dando un poquito por el tema de lo que va pasando los acontecimientos quedaran pasando no a nivel de de lo que implica sobre todo el trabajo es que ahora ya más o menos sí que lo doy por finalizado en cuanto evidentemente en cuanto a lo que acabamos como como Estado como con el trabajo de del libro no el final del califato pero sí que me es hacer un seguimiento de más a menos de tres cuatro viajes al año para saber cómo está sobre todo del cómo evoluciona no porque es la forma de seguir sobre todo en el terreno no deber que justamente esos cambios como la población afectada la nivel de reconstrucción que está pasando a nivel político también cómo está gestionando todo ese tipo de cosas es lo que realmente darán sobre todo posteriormente el acceso no para poder después entrar poder gestionar ese trabajo

Voz 0874 17:48 Izar constancia en un libro como éste que presentas mañana Feito Black Ascenso y caída del califato del ISIS en la Casa de América es decíamos es Ricardo García Vilanova suerte en el futuro gracias por acercarte hasta ahora darlo muchas gracias Mónica García Prieto un beso como siempre gracias

otro eso para vosotros adiós

Voz 0874 18:07 es Ramón un lujo si le voy invitaron las porras hasta la semana que viene

