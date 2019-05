La vida en una peluquería sobre ruedas

Voz 1 00:00 luz

Voz 0874 01:27 en segunda B me hace falta encontrar os aquí a Valentina tengo que busca siempre una furgoneta sois los que vais detrás de la furgoneta no simplón movimientos de la de lo que sea porque eso hemos visto persiguiendo al camión del dinero en pueblos que no tienen cajeros haber sido una furgoneta que en realidad era una tienda sobre ruedas en zonas despobladas de Soria otro día es Monteys en el autobús a la demanda que os llevó por toda la provincia de Burgos no esta semana ha tocado el turno las peluquerías sobre ruedas

Voz 0300 01:55 en una peluquería sobre ver les llaman el pelo Gus el pelo Booth el que Sí Se trata de una iniciativa de Mensajeros de la Paz la ONG del Padre Ángel que consiste en llevar el autobús por diferentes zonas de Madrid para dar servicio de peluquería gratis a personas sin recursos

Voz 0874 02:10 claro porque cuando hablamos de necesidades básicas debemos centrarnos siempre pues en alimentación en salud en vivienda no reparamos en que son muchas cosas las que no te puedes permitir entre otras o con parte de tu propia imagen no

Voz 0300 02:23 sí a veces no nos fijamos en esto no la filosofía de este de este autobús precisamente es que te puedas sentir guapo y proyectar una buena imagen hacia los demás que se gana mucho la autoestima inseguridad si te hacen un buen corte de pelo no para una persona que vive en la calle está en riesgo de exclusión es fundamental a la hora de ir a buscar por ejemplo trabajo

Voz 0874 02:42 claro claro cómo funciona el servicio entonces

Voz 0300 02:45 pues todo comenzó en el Ayuntamiento de Gijón que cedió a Mensajeros de la Paz un autobús que ya no iba a no utilizar un autobús viajó a partir de aquí una empresa se encargó de adecuar el camión para convertir una peluquería móvil el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado al proyecto dejando que alguno de sus conductores de autobuses de la Empresa Municipal voluntariamente conduzca el el obús

Voz 0874 03:06 el pelo claro cómo como se establece quién entra cortarse el pelo a lo mejor alguien no es pobre sino tacaño y bueno yo creo que también se corta hacían eh

Voz 0300 03:16 pero en principio funciona como una peluquería normal no hay que pedir hora te acercas la Mensajeros de la Paz o vas a cualquier ONG que de los que trabaje con ellos son estos comedores sociales y allí te dan un ticket I el día y el lugar donde estará el autobús no todo es para ordenar un poco lo que funcione no que no tengas que llegar y hacer una gran cola lo hermoso del proyecto es que es una solidaridad horizontal no es gente amable peluqueros estudiantes de peluquería conductores de autobuses que ayudan a gente necesitada

Voz 0874 03:45 Valentina Rojo y tú habéis estado hace unos días conversando con algunos de ellos

Voz 0300 03:48 sí fuimos a encontrarnos en la explanada de la plaza de toros de Las Ventas uno de los sirios de Madrid donde el autobús aparca veces era un martes y estuvimos hablando con José el conductor más el peluquero jefe los escuchamos

Voz 5 04:00 coordinar los día

Voz 6 04:01 ahora te lo conducía antes otro tiempo igual que ocho normalmente estás trabajando en los autobuses se le mete y unos y de tienes a dos actores que porque esta serie de voluntariado esto porque bueno siempre me gustó mucho de la paz

Voz 7 04:20 hoy por eso lo hago porque creo que

Voz 6 04:22 el trabajo diferente muy bonito Ibon ahí ellos segundo un poco subida Hay luego con con a darle Si bueno les miras a los ojos a cosas era como decir el pelo digo que pasean alguna noche en la ingleses escuché que

Voz 8 05:04 no podía uno Cortese pero como este triste para la Iglesia

Voz 9 05:10 de que no tenía de quedarme vale pero en un momento me voy bien y lo diría quedarme

Voz 6 05:27 yo trabajo comerse exterior y en turismo lleva cada cuatro semanas reside estoy empezando

Voz 9 05:40 lo que pudo albergue en lista de espera

Voz 6 05:44 sí ahí voy a perder viste chinas y sin más aventuras se sabía algo lo tenías no bueno yo soy optimista pero te espero te deja no va lo no creo que esta tarde lo de quedar tarde dice la peluquera de la barba aquí todo está más guapa es que tú completamente vestido de peluquero profesionales Belles no se queda ahí sí vamos por citas paso de cualquier manera sino que quiera lo dirán lo que quiera First mucha gente me explicaban que lo que quieren es que los de Hesse presentables para encontrar trabajo absolutamente poco lo coja a él cuando nosotros empezamos el proyecto un poco por eso significará un poco las personas parece que no pero bueno es un poco cuando hablas con alguien y te cuentan la Historia gente que tiene historias complicadas no que ha de subir entonces ellos esté llamó mucho la atención porque la gente como que les agradecía mucho trabajo que la FIA quiere hablar claro que hablar porque también mucho que tiene también un poco porque hable con ellos y hablar de muchas cosas no sólo del problema que bien porque muchos no tiene problemas y no hablar de fútbol

Voz 10 07:21 eh

Voz 6 07:22 pues la playa del que se trate de hecho sólo había como con sí se si gran parte sí perjudicado la hablamos Se habla mucho de la tele porque se habla mucho de del tema de la televisión se habla del tema de político de los rollos que hay siempre nosotros en León en un Estado neutral para no molestar no igual que con el fútbol para el gol estará al cliente que venga porque no saben si en un lado del otro y entonces tienes que estar ahí para estas eh

Voz 11 07:53 no hay

Voz 8 07:56 eh

Voz 13 08:03 de

Voz 0874 08:09 peluquero se lo tomaba muy en serio y todo pero el autobús cómo se adapta para que parezca una peluquería en serio

Voz 0300 08:15 bueno es una magnífica peluquería tiene una cantidad de luz gracias a los a las ventanas no han quitado todos los asientos de atrás construir una peluquería pues con dos picas enormes un espejo grande sillones profesionales para los para los clientes tienen incluso una sala de espera en la parte trasera donde la gente se siente spray y una cama para dormir y una ducha es mejor que mi autocaravanas

Voz 0874 08:38 a ver si la tú ya no se puede uno cortado pero bueno malo en la plaza de toros de Las Ventas os pusisteis la semana siguiente al Pozo del Tío Raimundo

Voz 0300 08:46 sí pero allí se en vez de cortarse el pelo dentro del vehículo en en el Centro Social de la Fundación Elosua rojo donde también tienen un banco de alimentos vivienda

Voz 14 09:05 hola no va a poder pasar

Voz 15 09:17 con Rosa de Caracas Venezuela

Voz 16 09:21 de este bueno aquí en el centro tengo tres treinta de enero muy aquí a España llegue el veinte de octubre

Voz 8 09:29 eh están

Voz 16 09:32 en un piso ha alquilado pero tuvimos un problema porque me depositando recién llegado a quien se quedó quedado sin empleo porque un señor que le trabajo no le pago completo y entonces quedamos así sin nada que vamos a la calle dos días

Voz 12 09:48 no conozco viola la Cruz Roja

Voz 16 09:52 donde más fue en la calle y fue que pudimos contactar con él no no Laciana nos llegamos a bonito nos tuvimos un día completo en las calles pero una noche de éste se tenéis hijos les así tengo tres años dos hijos no lo está en Venezuela si pequeñitos y

Voz 8 10:15 te ayuda será complicado no toman las decisiones aquí día dictan lo dejó todo aquí en mi país me voy a probar sortear otro en sí

Voz 15 10:33 es lamentable que un dejen sus cosas en tu país desde casa de visto cosas

Voz 8 10:41 hubo algún no momento en concreto seis tiene esta es la gota que con manganeso ella nací horrible la comedia darlo las medicinas

Voz 16 10:54 ya era sea era incomparable compró a comer un helado como te digo en mi compañera y habléis a menos como

Voz 8 11:01 otra familia de de Caracas para mucha gente allí cine

Voz 15 11:05 madre cinco para mi hermana y mi hijo común es toda esta contumaz sigue con mi mamá si tuviéramos cuánto se destina trece años desea no sé dicen que Valle porque bueno porque yo quería llegar aquí estabilizar Mel tener un empleo para poder traérmela eh bueno esa es mi meta que para lograrlo

Voz 4 11:59 pero no solamente a cortarse el pelo

Voz 0300 12:03 como como una buena peluquería es un espacio también de vida no de hablar conversar conocerse sentirse escuchados no que alguien que les puede ayudar

Voz 0874 12:12 pero ayudar a aquella mañana en la peluquería eso fue lo que hicisteis lo que es siempre que es básicamente escuchar historias escucha escucha

Voz 0300 12:20 vemos también va de Verónica que es ecuatoriana su marido es albañil y juntos viven con sus tres hijas en un piso compartido mientras le cortaban el pelo su hija Sarita Valentina estuvo conversando con ella

Voz 8 12:32 tú eres Ecuador si tienes tres como sin como les vaya muy bien

Voz 1628 12:41 las notas muy bien en el esto es mucho más avanzado aquí tienen Satur que nosotras cómo estáis bien bien si cuando serbias tenéis yo tengas ese cuatro

Voz 16 12:53 tenemos me quién quién Sarita Saliente enteré vergüenza hay llena de me interesa y que te el pelo pelota solamente a ella ella eh

Voz 8 13:04 no les tan para tú sabes quiso un experimentado ahí que lo intenta se percató le hizo una trenza el deporte vale que así sea así no no ya esto Mi de allí en Ecuador

Voz 18 13:25 tal se admiran porque

Voz 1628 13:29 por ejemplo ella compramos veinticinco centavos de salchicha momenticos centavos de de puedo así y aquí puedes tener pelo poder llenar la nevera

Voz 8 13:39 como una tienda tú has pensado trabajar fuera

Voz 1628 13:44 ahora que los niños salen de vacaciones dentro yo trabajar

Voz 8 13:47 así se cuidarme antes de que trabajas en el convento

Voz 1628 13:52 qué manera de mucho mucho no te pagan pero estar en casa sin haces más te pagan a dos con cuarenta por habitación del todas más habitaciones haces

Voz 8 14:03 cuántas habitaciones por el el Mundial

Voz 1628 14:05 dieciocho siquiera de si quieres ganar bien veinte habitaciones psiquiátrica me algún básico el dieciséis quince habitaciones hombre no

Voz 19 14:14 eh eh seiscientos setecientos

Voz 1628 14:18 si quieres ganar mis tienes que ser fiel más de veinte habitaciones incluyendo esa desgracia con de espaldas a entrar a las siete de la mañana que esos a las ocho y se supone que a las cuatro tienes que terminar pero es a lo que terminó SER sale a las seis y media

Voz 8 14:39 pero por lo menos a trabajar a así es la las condiciones

Voz 1628 14:47 aquí sí pero no te exigen un título te exigen que esas estudiar tú no voy no yo tengo sólo la primaria éramos muchos en casa ocho hermanas yo era interna e después estuve en una casa cuidando un niño luego estuve en una panadería luego lavaba la ropa en casas vendía comida está fuera de las escuelas

Voz 8 15:19 y tu marido qué tal está en que trabaja de albañil hacen lo que sabe está bien que era de tu mismo barrio pueblo de Ecuador

Voz 1628 15:27 no si voraz su hermana era mi mejor amigo y un día me lo presentó bajo del pueblo bajan a la ciudad y lo conoce

Voz 8 15:39 llevamos seis años cómo es la vida ahí yo no vuelvo a su pues bueno no

Voz 1628 15:47 son contadísimas y escasas tres solamente para turistas

Voz 8 15:52 no hay nada nunca Fesser en Burger King nada nada nada nada

Voz 1628 15:58 nosotros no a las tres de la mañana yo me levantaba matar trescientos gallinas que yo no vuelvo a verla claros bajamos al mercado y lo entregamos en el certamen si yo las mataba el luego yo

Voz 20 16:15 sacábamos de adentro y lo narrar para todos lo cual se encargaba de pelar los cargaba en los vamos al mercado allí

Voz 0268 16:24 aquí el campo es la primera vez que Mationi volando

Voz 1628 16:31 no sabía yo yo no sabía matar y haciendo se tú tienes que es tirarla cortal pero tienes que sujetarlo en tus pies yo no sabía si es el mejor corto en la cabeza y se fue volando yo gritaba viendo que el animal iba muy así aprende se me reía hacia vemos

Voz 8 16:50 cuando llevas hasta aquí la vida es muy diferente no te costó adaptarte a esta nueva ciudad esta realidad tan distinta tuya

Voz 1628 16:59 a mis hijos más porque hablamos el mismo idioma pero nos nos entendemos de Scola por ejemplo libras aquí es en kilos en el que los meses mande las patatas son papas así plazas y hasta para ir conociendo la cocina de aquí

Voz 0268 17:24 yo yo me dedicaba a la fritas dar lo que vendía en la comida en sacasen la citada el cerdo ordenado las tortillas la causa cara la carne cocinada y otro exporta con cebolla y condimentos yo sólo vendió para

Voz 1628 17:41 sí compraba las barras grandes de chocolate les les leía comprendí sea o con canela hay les hacían pequeños formas de ositos de cinco asentados en Lorna dos me quito darle bomba a seis horas no iba los fines de semana porque ahí no había gente que venda es si se les hijos me marcho íbamos a vender me ayudaba no

Voz 7 18:09 si no estás tonto que

Voz 8 18:12 de qué guapa

Voz 21 18:29 sí

Voz 7 18:32 a esto demuestra una cosa que siempre es

Voz 0874 18:34 hemos tu yo desde cualquier persona con la que habla con con la que te cruzas en la que no miras siempre tiene una historia que contar no

Voz 0300 18:42 toros de verónicas de impresionante no matar trescientos gallinas cada haría esto que SMI iba volando no sin la cabeza esto me recuerda mi abuela recuerda a mi abuela sentada cortando la cabeza las gallinas sino la sujetas fuerte sale corriendo por el corral hasta el final

Voz 0874 18:56 no encerrarse de la primera llena quema TS me fue volando pues esa gallina un milagro más que otra cosa que imagino que los peluqueros de este pelo Bush también son son voluntarios no el cliente puede pedir el tipo de corte au seis tandas

Voz 0300 19:08 no no puede pedirlo de GRE y te aseguro que saben mucho más de tendencias que yo no sé si tú pero que yo seguro no el jefe de la de los peluqueros es Tomás con el que hemos hablado y tiene una una peluquería en la que el turno Soria y el resto son estudiantes de una academia de peluquería

Voz 0874 19:24 está muy bien recordemos que pelo Bush es una peluquería para quiénes no se pueden permitir una peluquería

Voz 8 19:30 cómo te llamas ya les Voluntario aquí estoy servicio si soy voluntario estoy viendo la Academia qué qué tipo de corte suelen pedir

Voz 7 19:41 bueno para niños suelen pedir mucho el degradado en lo que se está llevando ahora las chicas más que todo el corte las tintas

Voz 8 19:50 no arriesgan eh que te corto está

Voz 7 19:55 ahora bueno pues ahora está muy de moda el que lleva a Manuel el cantante reggaeton bueno también pues lo que viene siendo degradado que viene del cero Arsenal dos

Voz 6 20:12 la bajo más corto y arriba

Voz 7 20:16 esta mente si como militar más o menos es el corte que se está llevando ahora y ahora se está viendo mucho en tendencia lo que viene diciendo la raya marcaciones en va a obras está viendo también con mucho retrato entonces en eso también nos estamos especial y se trató retratos de personas de perro de en el cabello claro que sí

Voz 5 20:39 ya ya hay gente haciendo

Voz 8 20:43 la mujer Tato qué es lo que se está to estatus se Se

Voz 6 20:50 se va a ser un hacer un poco dibujos y hace retraso

Voz 8 20:54 con el pelo en la cabeza que os piden la cara de chica tu novio

Voz 22 21:00 no precisamente pero sí personas famosas

Voz 7 21:03 los futbolistas de estas marcas de Nike que Jordan Adidas entonces siempre la moda de La Vanguardia en el hombre ya está pegando duro

Voz 8 21:21 te también más que todos estos estos puntos estos activistas Titan Verónica Verónica viene mucho a este servicio por primera vez pues yo vengo cortar toda mi varias veces

Voz 5 21:44 este hombre es un ahorro para la tenemos bueno prefiero a los niños y digo pues fantástico porque tenía pensado ya en estos días contárselo como viene trabaja está en el paro está trabajando hasta diciembre pero bueno hombre bebiendo como todos con las ayudas que se dedicaba dando trabajo empieza una oficina como entes trabajar en oficinas pero con ordenadores administrativa pero como no puede trabajar con ordenadores ahora la incapacidad que me salió pues pues empiezan que siempre o casi siempre cómo cómo es ese cambio de vida brutal de trabajar en la no limpiar oficinas pero bueno es lo que hay es lo que toca que te paso por ciento

Voz 8 22:38 ver

Voz 5 22:39 pues por una negligencia médica porque yo me quedé embarazada de dos meses son salir fotógrafo diálogo tenían problemas no no ojo y me pero un médico cuatro veces médico ambulatorio Giner especialista igual pasión la incapacidad Leyte la incapacidad atemporal y me concedieron una incapacidad o denunciaba o me daban perdiste la visión clara y en eso estamos pues con mi pensión y con lo que me vas oyendo y tiene eso nada al hacer si iban a hacer trece bueno es fácil no es pero bueno ahí vamos no me puedo quejar el niño que tengo como te las apañan para llevar no yo hago bien con mi sobre todo para mi hombre pasaría facciones lo del problema bueno pago pongo la calefacción pues mira me vino lo tomes noventa euros conserva cuando cuando Racing pues casi seiscientos no llegan sobre todo cuando me viene Grace es un palo muy grande deberían te es que de los suministros a mitad del sueldo el PNV largos no quiero piensa echar para atrás el tiempo de edad no sé no sé cómo lo hecho

Voz 12 24:03 inglés

Voz 6 24:08 va a ser como un solo

Voz 0874 24:11 yo beso piensa que está bien salvo los de la calefacción que cuesta ponerla porque no les llega el presupuesto ya lo de vida en un

Voz 0300 24:20 la peluquería sobre ruedas de historias que

Voz 0874 24:23 el pelo bus tus pues hasta dentro de un par de semanas cundía os van a detener porque hay por perseguir a una furgoneta pensar que esto es como la diligencia no

Voz 0300 24:31 pero tenemos carnet de conducir Ana Noya pero

Voz 0874 24:33 yo soy sospechoso es también un abrazo hasta luego