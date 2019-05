Arqueólogo

Voz 0347 00:00 hay que bajar varios metros bajo el suelo para asistir a la reconstrucción de una casa del siglo IV Nuria virtual habla desde múltiples altavoces que están camuflados por todas partes una vez al día lo hacen español he pedido que lo pongan

Voz 0347 00:33 el ambiente es penumbra So pero el suelo es de cristal de repente un mosaico medio rotos se reconstruye bajo tus pies como si lo acabaran de hacer un proyecto de invisibilidad una ventana en una pared a través de la que se escucha a jugar en un jardín se perfila una gran bañera circular mientras oímos el agua que la mantiene llena y aquí sólo se puede bajar en grupos muy pequeños y durante una hora te sales

Voz 0874 00:57 nuestro tiempo apetece verlo dónde estás Carlos

Voz 0347 01:00 estoy bajo un palacio de Roma en el Palacio Valentine al lado del Foro todavía no conoce su existencia demasiada gente porque lleva abierto solamente nueve años esto es el resultado del trabajo de decenas de especialistas de varios países en campos muy variados para hacer una divulgación histórica sensacional sin sensacionalismo desde hace nueve años esto es la unión más sofisticada y rigurosas que se puede ver en Europa entre la tecnología y la arqueología

Voz 2 01:28 aquí hay objetos de todas las culturas de la antigüedad sufriría este sitios una mina etrusca Babilonia cualquier museo algún todavía lo que fuera cuarto esto colecciona

Voz 0246 01:52 vale eso es lo que yo tengo que hacer eso es lo que tienes que hacer si lo haces demasiado pronto está completamente arriba si te puede dar en la cabeza desde atrás entonces es mejor si quieres yo normalmente a la gente que el intenta las primeras veces lo que hago es decirle cuándo tienen que mover el brazo ya

Voz 0545 02:09 por qué te alejan porque no es miedo no no no vale como había hecho esperaba atrás hacia detrás uno te has hecho daño no

Voz 3 02:25 después ya es más de maña que fuerza

Voz 5 02:43 muy buenos días si unimos mentiras del cine con

Voz 0874 02:46 arqueología hay mucho que contar

Voz 0347 02:49 pues imagínate tiene popular sea puesto es ese que poniendo las botas con el mundo de los arqueólogos

Voz 0874 02:54 los aficionados ya tienen puesta la cuenta atrás de hecho para el regresó con la nueva de Indiana Jones

Voz 0347 02:59 después de algunos retrasos debería determinarse el rodaje este año estrenarse el que viene y cuánto Harrison Ford acuda al estreno habrá cumplido setenta y siete setenta y ocho años

Voz 0874 03:08 no hay mejor prueba de la Fuerza Popular de este personaje

Voz 0347 03:11 que por otro lado despierta sentimientos negativos

Voz 0874 03:13 muchos profesionales de la arqueología

Voz 0347 03:15 sí porque representa un espíritu aventurero que destruyó muchos restos ese inventó demasiadas cosas por ejemplo los arqueólogos han demostrado que el famoso templo de nexos en Creta es casi todo imaginación debas que lo levanto siguiendo prejuicios y errores de su época de lo que no hay duda es que Indiana desde que nació en mil novecientos ochenta y uno es el mejor representante de la arqueología primitiva que tuvo su edad dorada en el siglo XIX y parte del XX es cierto como un punto entusiasmo en que todo parecía posible hasta lo más

Voz 6 03:42 esto lo está AFIS han descubierto ATA posiblemente es donde esté el arca perdida el Arca de la Alianza el Arca en que los hebreos guardaron los mandamientos Peter carcelaria esa misión es como un sueño representa el anhelos máximo de cualquier arqueólogo

Voz 0347 03:58 en dos arqueólogos Israel Pinker Silverman en su libro La Biblia decente Raga uno de esos libros que parece marcar un antes y un después prueba Ángel éxodo sencillamente nunca ocurrió fue un invento muy posterior el Arca de la Alianza es una idea aunque es muy probable que sus ahora en cajones de madera o de piedra para preservar los objetos sagrados

Voz 0874 04:16 y lo seguimos haciendo en casi todas las religiones Paqui Ramos está en un parque de Madrid cuál va a ser tu aportación al que lo que más popular

Voz 0246 04:23 yo he aprendido a disparar fusiles

Voz 0545 04:25 a disparar pistolas si capaz de cazar con arco y he usado Arco deportivo he dado de comer a los cocodrilos me iniciado en el arte de la esgrima ya sólo me quedaba esto de ser Paqui Ramos ahora voy a ser Paquita Jones pero vamos en tres dos Daniel Vidal es uno de los socios de la Asociación de fans de Indiana Jones yo le he pedido que se venga conmigo primero para que me cuente un poco quién forma parte de esta asociación hay que ser arqueólogo profesor de incógnito hay que ser aventurero para formar parte

Voz 0246 04:57 se puede ser socio quién quiera éramos gente que es arqueólogo a gente que trabaja en fin a gente que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del otro pero que le encantan las películas el tras

Voz 0545 05:08 especialista el látigo es una parte de ello más o menos cuánto tiempo alguien que no es demasiado cómo puedo ser yo cuánto tiempo puede tardar en aprender a usar en latín

Voz 0246 05:19 pues yo creo que el chasquido básico se puede conseguir en una única sesión de practica lo que es difíciles dominarlo

Voz 0545 05:27 bueno pues vamos a ver explícame un poco es

Voz 0246 05:30 el este arma lo primero es una un apunte no es un arma el látigo no es un arma es una herramienta que ese concibió en su momento para el control del de la ganaderías así que lo que pasa es que Indiana Jones lo usada como

Voz 0545 05:44 nadie sus armas como la defensa efectivamente

Voz 0246 05:47 sí eso eso es cine sea eso

Voz 0545 05:49 a hincarle la pistola con el látigo de la mano

Voz 0246 05:52 teniendo buena puntería Se puede golpear en con muchísima precisión con látigo vale pues como es es cuero trenzado sobre cuero trenzado qué va disminuyendo de grosor progresivamente hasta llegar a un punto en el que directamente se le ata una tira gruesa de cuero y al final se le añade un digamos una parte de Irun cordón trenzado un látigo cuando vasca es como un micro unidireccional va hacia delante nada más sin embargo cada una de estas hebras del hilo al final lo que consigue es hacer que el chasquido se dispara en todas direcciones es como una especie de amplificador ir de Stereo digamos cuánto pesa este látigo verías que nunca lo pesado pero así a ojo yo diría que entre uno y dos kilos

Voz 0545 06:37 vale pues de yo te voy a pedir que me enseñen a usarlo pero antes una cosa muy importante es peligroso

Voz 7 06:45 mi cara corre Si no me haces caso

Voz 0874 06:53 luego ponemos una foto de cómo ha quedado la cara de Paqui Ramos y volveremos a esa clase básica para arqueólogos de cine del pasado como son los actuales me muchas personas que sin ser arqueólogos tengan una visión de conjunto vemos que Manuel Pimentel y Manuel Navarro tienen ese raro privilegio acaban de demostrarlo publicando con Almuzara el libro arqueo manía

Voz 0347 07:13 titulas leído Carlos sí sí es un libro importante porque pone al día el estado de todo esto con un estilo divulgativo y también porque resume y actualiza un trabajo de más de diez años demostrando lo que distingue bien a una televisión pública sin renunciar a un buen número de espectadores

Voz 0874 07:29 qué te refieres a las series sobre arqueología que lleva varios años en la dos la trayectoria de Manuel Pimentel como político escritor editor divulgadores conocida ahora está en nuestro estudio de la SER en Las Palmas cómo estás Manolo buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación y en el estudio de Málaga extremando el navarro que es el productor de la serie arqueo maniático escritor del libro qué tal Manuel cómo estás qué tal

Voz 8 07:48 buenos días muy bien los dos sois Manuel así que

Voz 0874 07:50 me parece que tendría que referirme a vosotros con el apellido Faber manera en el libro que acabáis de publicar están los nombres de muchos arqueólogos pero lo que pedimos es que el libro no sirve un poco de telón de fondo para que no habléis un poco de ellos o de algunos de los que más han impresionado qué podríamos empezar por la imagen del arqueólogo más clásica pero en este caso sería una mujer quién dirige hoy una de las excavaciones más importantes de Egipto es Myriam Seco como diríais cualquiera de los dos que es

Voz 9 08:16 Miriam Miriam que es una sevillana sorprende cuando no llega Luxor y pasa al lado a de los muerto la gran excavación del templo de millones de años de Tutmosis III está dirigido por Miriam Mirian en una arqueóloga en ese sentido clásica porque dependen de ella cientos de persona cuando uno llega al yacimiento los burrito llevando arena los canteros haciéndolo sillares en la gran arqueología para orgullo de la arqueología española la directora de todo ese amplísimo equipo en un proyecto tan importante como un templo de millón de año es una española en fin que no llena de orgullo y satisfacción

Voz 8 08:48 bueno abundando un poco lo que decía Manuel Pimentel la verdad es que la imagen de de Myriam Seco que es una señora que si la vez por la calle joven pero que puede pasar por cualquiera pero si se transforma brutalmente cuando acabe in situ en su en su yacimiento no cómo ha conseguido en Egipto y en otros lugares durante media también ha trabajado en bueno pues tener ese prestigio necesario para encabezar proyectos de esta de esta magnitud uno en ese sentido yo creo que Miriam encarna perfectamente el ideal si quiere un poco quijotesco de arqueólogos que un poco también los le nos trae hoy supongo y como lo hacen un modelo de éxito sin duda Si buscáramos un

Voz 0874 09:29 temporada de Indiana Jones en supuestos arqueólogos encajaría Pelayo Quintero porque Manuel según puesto Olivé podríamos llamarle el hombre obsesionado por un sarcófago

Voz 9 09:39 es una entre leyenda y realidad o de ambas cosas pero la leyenda ha cuajado y cuento lo que dice la leyenda no Pelayo Quintero era un Conquense que muy joven se obsesionó con con una vez que apareció el sarcófago masculinos fenicio de Cádiz decepcionó con encontrar el femenino estaba convencido que existía él llegó a ser director del Museo Arqueológico de Cádiz todo subido pues fue una en fin mucho trabajo tuvo mucho éxito gran prestigio profesional encontró muchas necrópolis fenicia pero no logró encontrar sarcófagos fenicios fenicio femenino que lo obsesionaba el caso es que después de la guerra se manda a Tetuán y allí muere pues pues apartado de de de de de la península el caso que muchos años después en el año ochenta estando Ramón coso de director del Museo de Cádiz ya de hacer una obra en un solar bueno pues apareció perplejidad de todo el sarcófagos fenicios femenino igual fue la sorpresa de todo que ese solar era el mismo donde Pelayo Quintero había levantado su casa no es decir que playa Quintero había dormido muchos años mira sobre el sarcófago fenicio de su obsesión eso tiene algunos afirman que es verdad a otro dicen que leyenda pero ha quedado la Historia para ha quedado ya para entre nosotros

Voz 0874 10:50 Carlos entre las búsquedas de Indiana Jones hay una excepción a los objetos meteorológicos hay un caso basado en objetos reales que son estos

Voz 2 10:57 no había encontrado una calavera una de cristal la calavera de Michel Getxo nos tenía obsesionados a los doce novela siga una especie Dayron una ida es mesoamericana existen algunas calaveras de cristal en el mundo llovió en el Museo Británico

Voz 0347 11:15 bueno la estafa de las calaveras de cristal es una de las mejores de la arqueología y la responsable además murió centenaria hace muy poco hace solamente una docena de años

Voz 0874 11:23 lo que dice Indiana es cierto porque una estuvo expuesta en el Museo Británico y otra en el Museo del Hombre de París hasta hace muy poco tiempo

Voz 0347 11:30 sí sí sí hasta hasta que las quitaron la que menciona Indiana es la de Ana Michel Getxo una timador a ocurrente incluso la paseó por todo Estados Unidos cobrando miles de dólares por verla su padre era muy parecido Indiana Jones tituló su autobiografía el peligro mi aliado lleno de artículos fantástico a la prensa al siglo XIX algunos creen que Indiana se inspira en el pero la ciencia acabó definitivamente con el origen azteca de las calaveras de cristal no hace demasiado poco más de diez años todos has están fabricadas en el siglo XIX con herramientas modernas

Voz 0874 12:01 en estos años de arqueo manía vosotros os habéis tropezado con muchas estafas muchos expoliadores o que con los arqueólogos hablen de ello incluso

Voz 8 12:11 bueno y siempre ha habido y siempre por desgracia supongo que habrá ahí España y Andalucía en particular en Siria donde la riqueza de subsuelo riqueza arqueológica es muy grande no y el propio Estado carece de medios para controlar de todo el gran que la gran cantidad de de yacimientos que hay de patrimonio que hay con lo cual ha habido evidentemente expolio estafa también ha habido alguna en algún yacimiento había falsificaciones había falsificador de pieza esto es una cosa relativamente recurrente en el mundo en arqueología

Voz 0874 12:46 vamos a ver cómo les va Paquita Jones con su látigo no sé porque apostaría a que se le va a dar muy bien

Voz 7 12:51 el brazo hacia atrás los e intenta colocar el látigo detrás de ti con perfecto ahora lo que tienes que hacer es rotar el hombro hacia arriba bien pero esperando menos tiempo entonces ahora la detrás ya bueno ya salió perfecto exactamente Best cuantos intentos realmente tres dos y medio la promesa era cierta cuánto cuesta on line uno de calidad

Voz 0246 13:21 ciento cincuenta doscientos dependiendo de cuánto cuero trenzado haya dentro en España tenemos algunos artesanos muy bueno uno en Toledo concreto Yeguada hecha que es el auténtico crack haciéndolos los soy son de los mejores que yo he probado por ejemplo los látigos que hacían para las películas de Indiana Jones que son de un artesano ya fallecido David Morgan los Morgan originales ahora están súper Valori dos mil el Love originales que porque para cada película hicieron una tanda yo no recuerdo ahora a los precios de salida pero creo que estaban en los cuatro ceros seguro

Voz 0545 13:55 Daniel Estopa el látigo este parece la cola de un animal

Voz 0246 13:57 eh sí hay que decir que una cosa muy curiosa y barriendo para casa eh por mi profesión el interés paleontólogo pues hay que decir que los primeros látigos que hechas acaban no los inventamos los humanos sino que los inventó la evolución entre comillas en unos es muy concretos que se llaman diplomático videos si os fijáis tiene una cola muy muy larga con unas vértebras que son bastante alargadas se ha visto que es posible que incluso con la simple energía que y hablaba de el movimiento de las caderas el animal al caminar la cola ondulada involuntariamente hinchas cara se la energía que llega la punta de la cola de varios como la de un látigo y potencialmente podría hechas caro igual que uno

Voz 0545 14:38 Daniel cualquiera que quiera aprender a usar el látigo porque como yo soy capaz de hacerlo a lo mejor alguien se anima puede hacerlo a través de vosotros

Voz 0246 14:46 sí eso es puede visitarnos a través de la web de la asociación que es Indiana Jones punto es barra fija para pues informarse sobre el látigo sobre con poder recibir unas clases au

Voz 0545 14:59 donde poder adquirir uno y quién sabe a lo mejor para la quinta de Indiana Jones todavía estáis a tiempo de de que Harrison Ford venga que ya serán Indiana Jones casi ochenta

Voz 0246 15:11 yo estoy por verlo yo creo que todavía está en una forma física muy aceptable para hacer un Indiana Jones más que competente

Voz 0874 15:24 particularmente me está dando un poco de miedo Paqui Ramos porque me siento junto a ella en la redacción bueno más miedo del de la habitual Harrison Ford arqueólogo en activo más maduro para vosotros quién es el más joven que está impresionada

Voz 8 15:35 bueno no presionaba mucho porque afortunadamente la cantera en España es bastante grande no pero mola de Ignacio Martín Lerma o de Sandra Azkarraga por ejemplo que una chica que está empezando en la en la promoción arqueológica y que este verano pasar la verdad es que Manolo ahora los corroboraran no impresionaba muchísimo enfrentándose ella solita con un equipo pequeño en un yacimiento en El Viso acercar que la de Henares no buscando el el origen carpetazo de de de Compludo uno de la actual Alcalá de Henares no y y la verdad es que bueno por suerte hay mucho y sobre todo muchas porque la verdad es que un mundo en el que al contrario que pueda aparecer por su extrema dureza porque arqueología de campo en bastante dura la verdad hay muchísima muchísima mujeres

Voz 9 16:18 sí también me apunta la apuntaba Manolo de nace Lerma que está excavando una cueva que es una preciosidad que la cueva de del Arco en una cierran muy cerca de los los Hare muy cerca decía esa que es como una arquitectura vanguardista no un arco de piedra y probablemente ahí aparte pintura rupestre nos espere neandertal y en fin estamos muy ilusionado con esta o nada de arqueólogo jóvenes que siguen a su maestro combinando pues la pasión con el rigor ciento circo es bastante difícil pasar

Voz 0347 16:46 por un libro sobre arqueología sin tropezar con Indiana vosotros lo cita es dos veces a la hora de elegir un fragmento para reflejar resulta ser de su padre de Sean Connery diciendo esto

Voz 10 16:58 lo que dijo Carlo Paquito que mis ejércitos seas las rocas y los árboles vistos pájaros tres esquiar

Voz 0874 17:06 el diálogo muy poético muy metafórico el que os ha llamado la atención por qué

Voz 9 17:10 eh porque la arqueología en combina perfectamente con la con la naturaleza no oí hay veces que la naturaleza tiene una fuerza colosal una belleza de tal calibre que que en más allá de la razón pues pues emociona no siente eso no y hay un yacimiento que merece la pena no solamente conocer y estudiar sino utilizo bien la palabra sentir porque evoca ese sentimiento hondo y profundo de lo colosal y también de lo desconocido

Voz 0347 17:38 a Diana y a otros de su estilo se los critica con razones científicas por ceder a la fuerza lo místico no pero en arqueología actual también se encuentra uno a menudo cierto aroma de frontera entre la ciencia y lo que va más allá no es es es es conscientes de que en vuestro Libro usáis la palabra alma veintitrés veces espiritual espíritu diecinueve veces hay hasta una

Voz 9 17:57 la arqueología es como si ahora mismo estudiáramos porque mezquitas sinagogas iglesias o catedrales en muchos casos estudian Santuario sean Paleolítico templo romano o lugares dólmenes que tuvieron una carrera espiritual sin duda ninguna no hay más allá de su rigor científico la cronología el uso el material pues también tiene ese significado lo que pudiera haber significado para nuestros patata todo al abuelo no iría ese ese juego de vocación porque librar convenía a parte de un libro de un esfuerzo de divulgación científica aparte de un repaso de los principales arqueólogo y arqueóloga de sus opiniones de su descubrimiento también lleva pues la la evocación del libro de viaje no donde contamos conocimiento pero también impresiones emoción

Voz 0874 18:41 pues sabemos que Roma no era más que un populacho de Cabañas cuando por aquí había ya ciudades con murallas de dos kilómetros de perímetro en vuestro caso cuál es el hallazgo que más ha sorprendido compartir con los arqueólogos en los últimos años

Voz 9 18:53 a mí habido van mucho yacimiento pero por destacar uno que me impresionó mucho cuando fui consciente de su magnitud Valencina de la Concepción en un yacimiento megalítico del cobre sobretodo calcolítico de uno cinco mil cuatro mil quinientos años de antigüedad que está en las mismas puertas de Sevilla que muy de conocido y que tiene cuatrocientos cuarenta hectáreas decenas de miles de estructura dolmenes espectaculares como la pastora o el que sea excavado de monte lirio de una riqueza espectacular cuando uno ve esas riqueza eso la pregunta que yo me hacía en madre mía dónde estoy dónde estamos a mí bueno como dice Manolo son

Voz 8 19:30 mucho los sitios que no tienen oportunidad de The Very que son realmente impactante no pero quizás por destacar uno solo los demás los Corbijn que es un yacimiento de Manilva en la provincia de Málaga que nosotros hemos bautizado un poco como la Troya española no porque desde esta ciudad de de hace unos mil años antes de que de un nuevo milenio antes de Cristo del año mediante decreto próximamente novecientos que tiene un perímetro como decía Javier de de dos kilómetros no con murallas de cinco metros de ancho es decir con baluarte una cosa realmente nunca viste que equipara el occidente de Mediterráneo con el Oriente

Voz 0874 20:04 en este pequeño homenaje arqueólogos de verdad con ayuda de la ficción que se que destaca un nombre que reivindica es tanto vosotros como la arqueología española que es José Hibbert

Voz 9 20:13 ver esta justo en el límite entre la arqueología romántica en un momento dado el abandona todo prácticamente para irse buscando los primero Rato humano de la península él decide que en Orce en el campo de Baza la diferencia de Baza se dan las condiciones geológicas adecuadas semana buscar descubre lo grande yacimiento de de de Orce no el descubrió distinto recto fue objeto de una controversia estantes sobre su obra pero de alguna forma yo creo que aportó hoy su balance global es muy positivo con una aportación en clarísima Manolo ya hemos tenido oportunidad de dormir y conocer cual incluso en su propia cueva porque vivió en una cueva cercana al yacimiento y en fin una figura que aúna la pasión arqueológica como decimos con ese con ese halo yo de de científico y de vocación investigadora sabemos que

Voz 0874 21:04 Napoleón y Hitler por ejemplo se fusionaron con la arqueología de manera mucho más reciente en el año noventa y tres la jefatura de Antigüedades de Israel envió más de una docena de equipos de arqueólogos en una operación secreta para apoderarse de pergaminos en tierras palestinas por aquí hemos visto también como se forzaba el lenguaje político para dar por encontrados los restos de Cervantes una opción mucho ese manejan bien los arqueólogos tratando con ese mundo cortoplacista de la política

Voz 8 21:31 pues se manejan bien si lo que luego son bastante inteligente son persona bastante bien formada y en líneas generales saben bastante bien el toro que bien lo que pasa que es verdad que el que controla la arqueología y por tanto el la historia pues controla el relato no y eso en los tiempos que corren un arma de destrucción masiva casi

Voz 0874 21:53 Manuel Pimentel y Manuel Navarro con responsables de la serie arqueo manía y ahora autores también del libro con el mismo título que acaba de publicar Almuzara gracias por ayudarnos un abrazo

Voz 0874 22:04 Carlos López Tapia acabemos si quieres como una penúltima mentira de Indiana Jones

Voz 0347 22:09 pues mira una que ni siquiera es Súria vamos a la primera clase del profesor Jones donde explica a sus alumnos algo que que cualquier universitario debería saber ya luego muestra en la pizarra el dibujo de una tumba antiguo

Voz 11 22:21 veo significa nuevo lírico significa de piedra bien Volvamos a este túmulo etrusca cerca de taquilla esta formado por un corredor central y tres cámaras once las funerarias

Voz 0347 22:35 lo que dicen la versión originales volvamos a este túmulo de tan de cerca de Hamilton mientras muestra un sepulcro megalítico británico transformado por un traductor imaginativo que debió pensar que bueno en fin al cabo todos están muertos lo que importa es que suena antiguo

Voz 2 22:53 mira esto no tiene valor sólo diez dólares a un vendedor ambulante pero sí lo cojo y lo entierro en la arena durante Layos años que no tiene precio los hombres matarán

Voz 7 23:08 no has ganado mucho pero más o menos en movimiento lo he hecho ni sin que detenga visados aquella alumna aventajada muy bien Daniel pues mucho

Voz 0545 23:16 muchas gracias ahora vas a coger esa Margarita te la vas a poner en la boca yo voy a intentar quitárselo tú y tú tranquilo No te muevas en esa con estalla un poco más largo si esa misma de la colocas muy bien no te muevas es quieto para atrás para atrás

Voz 2 23:35 sí

