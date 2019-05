El Olimpo y su representación en la Tierra

Voz 1 00:00 acaricio siempre ha demostrado devoción por los dioses del Olimpo ha construido muchos y magníficos templos que te ha dedicado Matí han Zeus padre de los dioses

Voz 1077 00:11 cien acciones buenas no pueden reparar un solo crimen ni un millar de templos estatua esos santuarios tanto si están dedicados a mí

Voz 2 00:21 what I era esposa mía o a tetris delicada diosa del mar o Katy atender siempre sale llena de prudencia a Chrissie yo debe ser castigado su pueblo con ese señor Poseidón

Voz 1077 00:41 te ordeno que hagas enfurecer al viento y mar destruye a Ross

Voz 0874 00:54 es que en pocos segundos hemos escuchado a desfilar a medio Olimpo en esta escena de Furia de titanes del olimpo de su representación en la Tierra vamos a hablar hoy con nuestro representante el antropólogo inocente Jacinto Antón cómo está el representante del Olimpo exacto tú eres un dios en este programa que tiene la antigua Grecia es para que sus historias y sus leyendas y sus mitos sigan respetando tanto

Voz 0840 01:16 es bueno porque estaba completamente completamente vivos yo el otro día veía el partido de Copa de Europa veía a Messi no me dirás que es un semi dios redirigido es es el es el hombre el hombre de los pies ligeros en una una reencarnación un podría ser

Voz 3 01:34 jo de Tetris podría ser hijo de a ver si te pilla el antiguo agregando que desde hace más de la gente

Voz 0840 01:39 diciendo lo oí esa forma de alzar de mirar hacia hacia el cielo dando las gracias como si se estuvieran dando las gracias a Zeus hay algo hay algo olímpico eh

Voz 3 01:49 no sabía yo de tu hubiera escapado de metáforas futbolísticas

Voz 0874 01:52 el último de quién me las esperaría es que

Voz 3 01:55 es cierto es lo más parecido que tenemos a los

Voz 0840 01:57 semi dioses ya a los héroes pero hoy en día de los deportistas de deportistas y los filósofos supongo y los intelectuales no pero nivelado

Voz 0874 02:05 acción sin duda los futbolistas sabes qué le voy a trasladar esa metáfora nuestro invitado a ver qué le parecía que conocen mejor que nadie todos los entresijos de la antigua Grecia su viejo amigo de esta sección desde catedrático emérito de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Lengua Carlos García Gual como extras Carlos buenos días

Voz 0490 02:23 días cuando Carlos qué tal buenos días

Voz 0874 02:25 dado de de de estar contigo hemos hemos perdido nuestro puesto en el Olimpo griego al

Voz 0490 02:31 al comparar a Messi como Dios au todavía tenemos posibilidades bueno hay algo siempre en esas figuras es forzadas que consiguen esos éxitos que los hace parecerse a los dioses en fin son poco dioses más momentáneo los más ligados al aún no los a unos años de gloria que no los del Olimpo que duraron mucho más la memoria de Messi va a ser duradera puede ser puede ser

Voz 0874 02:58 están hablando de miles de años pero en la mente de algunos viviera

Voz 0840 03:01 tanto se ha hecho comparaciones a comprarlos los dioses los semillas enemigos en los centros de Superman con Batman no es grano a este tipo de comparaciones Carlos

Voz 0490 03:12 claro es verdad si los héroes Éstos son los que equivalen a los serios antiguos aunque son más son un poco héroes un poco de más de de plástico de de papel lo de Clouseau bueno también de de de imagen porque no tienen la densidad dos de los antiguos héroes una uno diseña un Aquiles tenía una densidad que estos héroes actuales no tiene gracia

Voz 3 03:36 no hablamos de necesidad muscular hablamos de otra cosa no la densidad de Sanidad sentimental e ideológico el filósofo claro pero fíjate en el caso

Voz 0840 03:44 a de Cristiano no concepto de de Idriss no aceptó ese de de autoconfianza que luego castigan los dioses no en incluso las figuras del deporte moderno puedes encontrar esos conceptos que tratas tanto Carlos verdad K

Voz 0490 03:58 así el triunfo y la caída es se parecen a los de los héroes antiguos estoy

Voz 0874 04:03 más tentado de hacer una comparación con los políticos de ahora verá que Dios te Recuero

Voz 3 04:08 nada nada es una época es una época mala de dije político para buscar de ida en la política española nada Oye prestamos a a la académico Carlos como cómodo

Voz 0840 04:20 y que además es la culminación vamos de una de una carrera es Carlos es una persona de la que hemos leído tantísimos libros que no se han iniciado en tantas en tantas cosas de la de la del mundo clásico no sólo el mundo clásico también tiene nada de lo que puede ser libros de referencia sobre la novela histórica es eso suyo también pero yo sobre todo en unos últimos siglos yo creo que estamos en un momento vital y literario es estupendo porque es como el de las sirenas reciente del que ya hablamos recordáis que hablamos de las de las sirenas o con un libro de la muerte de los héroes lloros son libros que los tengo ahora en de cabecera de cuatro que en este libro de lado la muerte de las dos de la de los héroes explica las malas muertes que tuvieron los los los grandes héroes clásicos no esa idea de que Jasón por ejemplo le cayó el mástil del del de largos encima cuando estaba durmiendo y lo mató o no

Voz 3 05:08 por otro que se despeña esas muertes motes indigna son indignas o tristes

Voz 0840 05:13 melancólicas que tiene mucho que ver también con humanización de los de lo de lo de los pues acercar a unos a a nosotros no yo creo que Carlos ha hecho ese trabajo increíble de acercarnos al mundo de la mitología de la mitología clásica de los mitos y ahora con este libro nuevo que acaba de publicar Grecia para todos que es una especie de ellos una especie de síntesis de por los tiene que interesar y porque tenemos que amar a Grecia ha sentenciado una un un trabajo que está realizando

Voz 0874 05:42 coloso por parafrasear a Monty Python con yo lo decían con los romanos que debemos a los ir

Voz 0490 05:49 bueno bueno yo todo eso y yo debo decir que soy simplemente un viejo profesor de griego lo de académico no es tan trascendental es un honor que yo aprecio mucho pero vamos ha negado fundamentalmente yo soy un un lector y un lector que de tiene pues un cierto sentido de el de la literatura y aprovecho estos estos héroes estos dioses del pasado para recordarlos con un cierto colorido y eso sí con un cierto énfasis personal no encuentra este último libro es una especie debe diario no es una especie de breviario que bueno era lo que pretendía la editorial es una invitación a acercarse al mundo antiguo desde muchos aspectos no desde aspectos primeros como el el paisaje lo lo esencial el mundo griego el mar la admiración etcétera a unos a unos resúmenes históricos IU y bueno creo que en lo que es lo que respira digamos es un cierto un cierto estilo ligero para atraer a la gente hacia ese mundo que es un mundo perdido pero que también es el mundo nuestro

Voz 0874 06:59 en la primera parte del libro Carlos García Gual no sólo tiene algunos elementos que marcaron la civilización en la antigua Grecia mención algunos de ellos no el mar el vino el olivo

Voz 0579 07:10 hijo de esta tierra Dionisos tiene el de cambio cuando el fuego de Lario laico parir muy cambiado mi forma limina rehusó comentar que llego ahora a tierras de bala después descender Mislata circuitos por todos hacen para el instante los mortales que soy un Dios

Voz 0874 07:33 que soy un dios era una escena de las vacantes de Eurípides pero la compañía de teatro te Ansari Carlos porque Dionisos encarna tan

Voz 0490 07:41 bien uno de esos elementos en particular que es el vino bueno Dionisio es muy peculiar excepcional dentro de los dioses del Olimpo es quizá el que haya llegado más tarde a ser aceptado en esta familia que tiene orígenes sin de europeos y es curioso que sea discutido mucho dónde venía antes se pensaba que era un dios un tanto bárbaro venido tráfico etcétera pero ahora es un hombre ha parecido las tablillas únicas más o menos hacia el siglo XII XIII antes de Cristo lo que indica que era un dios que ya estaba en el Mediterráneo y es el dios del vino del frenesí de la máscara de la fiesta colectiva y eso se refleja muy bien en esta tragedia las vacantes que es la única tragedia en que aparece este Dios que era el patrón del teatro y es muy curioso que sea la última tragedia de Eurípides que estaba considerado como el gran crítico de los dioses sin embargo es el que ofrece una imagen más impactante te de este Dios a la vez feroz y alegre tan tan invasor no

Voz 0840 08:41 voy a decir una cosa con respecto al vino que el comenta en el en el en el libro hay un poema de un tal cúmulo que es que parece como completamente actual porque explica que el cuidado que tienes que tener con el vino sabemos que el vino los griegos lo tomaban siempre rebajado con agua sino tomaba babas puro el Vino Griego de tumbaba o hacer barbaridades como a los centauros con intentando violar a las mujeres a este tipo de cosas no pero ese poema dice la la hablando digamos como de las copas que tenías que tomar o no no decía la primera es la que se apura al comienzo la segunda es de amor y placer la tercera de sueño después de tomarla los invitados sensatos regresan a casa en la cuarta se pierde el dominio es la de la insolencia la quinta es la del jaleo laSexta la de los bailes por la calle la séptima la de ojos morados la octava la de los alguaciles la novena a la de la cólera la décima del frenesí la siguiente la del delirio que tumba a cualquiera pues

Voz 3 09:36 es una canción de la genial

Voz 0840 09:39 de un individuo de Un

Voz 3 09:41 hooligan del Madrid que explica cómo funciona el vino lo ves funcionando exactamente que como hoy en día no

Voz 0490 09:50 sí sí yo una advertencia hay que ver que el vino para los griegos está ligado a la fiesta colectiva a la reunión de amigos no a la a la charla no por eso está ligado al simposio Ical este poema advierte que sin embargo hay que tener cuidado hay que proceder como les gustaba a los griegos verdad con una cierta moderación porque sino se encubre ese incurre la gris ir ese mundo digamos de la violencia sí pero tú

Voz 0874 10:17 las de fiesta colectiva como reunión de amigos también siempre habla como bacanal como el cómodo bacanales eran las bacanal

Voz 0490 10:23 bueno sí eso Dionisos la mitología viene acompañado por por los tiros que están poco desenfrenados por las vacantes que también le dan digamos a la danza frenética no pero eh tiene las dos cosas no es el Dios de la de la fiesta en el bosque como se ve en las vacantes pero sobre todo también es el Dios de la de la amistad de la de la fiesta y hay que decir que el teatro reúne las reúne esas cosas no es por eso es el dios del teatro y también el de la máscara ese Dios que es muy es muy familiar pero también es muy extraño

Voz 0840 10:59 Bush mucho más simpático que contrapuesto que Apolo no que sales cebo Apolo no que es que es en cambio el dios de la razón ya Nietzsche contra contra ponía los dos los dos los dos dioses no en el que también entre esos dos dioses está todo el pensamiento griego toda la vida que a veces nos olvidamos pensamos más en los griegos como como a polímeros y nos olvidamos de ese componente más Misteri como más más extraño más más eufóricos y queremos no que es el de que es el de el

Voz 0490 11:27 bueno entraría Dionisos en el mundo griego lo esencial es ese contrapunto que es lo que subraya muy bien Nietzsche no esa dialéctica entre la hilo Dionisio Paco como es curioso que en Apolo el dios de la luz y de la razón tal probablemente tiene más de asiático que Dionisio que tiene más de medir cerrando que si te acuerdas en la en la Ilíada Apolo está a favor de los troyanos eh

Voz 0840 11:52 sí

Voz 4 11:54 libre agregó libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus trescientos hombres tan lejos del hogar entregaron la vida no sólo por Sparta sino por toda Grecia por la promesa que este país representa en estas carpas la tierra llamada platea Jerges se enfrentaron

Voz 0874 12:22 la aniquilación es Dios que es el único de los trescientos que consigue salir vivo de la Esther Mora aunque las médicas porque porque están atractivo para ti este pasaje de la Historia tan dramático bueno las las Termópilas por lo que tiene

Voz 0840 12:35 de ese momento como El Alamo como Little Big Horn lo ese momento fundacional épico no de de intentar parar a los que son más en el grupo de pequeños conjurados que es que saben que van a morir pero el personaje que tiene que también de que claro es el que está considerado siempre como el cobarde de las Termópilas el que sobrevivió las Termópilas alguien tenía que eso que servir para ir a contarlo para que pese perpetuar a la la la historia de los que murieron allí porque de nada sirve el valor si no hay recuerdo no es sino ahí hay la la la historia de su aventura y él tenía que que quiere hacer esto y luego se redimió en platea según se pues se cuenta eh pero claro esa idea de que te te vas con la mancha de que no has podido morir junto a otros compañeros y que tienes que vivir en con la con un poco esa esa ignominia de haber sobrevivido al a los valientes pues eso lo hace muy entrañable una persona

Voz 0490 13:25 sí claro es el es el elegido eh a pesar suyo eh para ir a contar que todos los demás han muerto heroicamente claro no sé si esto pensando en alguna vez más al Álamo también hubo alguien que saliera para para contar

Voz 3 13:42 hubo cobarde del famoso si hemos hablado del programa

Voz 0840 13:46 cuando Davis puede trazó con los con sus hable una línea que dijo a los que quieran estar conmigo vivió bueno que dijo no yo curiosamente nombre bastante valiente que había luchado en el ejército napoleónico

Voz 0490 13:58 a este hombre dijo Dios que lo siento

Voz 0840 14:01 mi cupo de valor se ha terminado

Voz 0490 14:03 caso de Aristóteles me lo juzguen otra Aguirre pero claro en el caso de es es enviado por los demás no es curioso el nombre porque significa el mejor del pueblo no ha qué bonito y tiene algo de heroico eso que él también en la próxima batalla muriera muriera para reunirse de alguna manera con sus compañeros en el más allá

Voz 0840 14:23 me gustó mucho que en este libro nos hablase de un antihéroe fantásticos este arqueólogo de paros

Voz 3 14:29 un verdadero canalla

Voz 0840 14:30 el profesional de de la de la guerra un cínico no dices que reconocían unos versos que hizo reconocía sin ningún tipo de vergüenza que él abandonó su escudo que es abandonar el escudo era el pecado más grande de lo pita del guerrero significaba que huían no abandonó su escudo ahí debajo de unos entre unos matorrales ir tranquila tranquilamente dice puse salvo mi vida que me importa que el escudo me compraré otro claro

Voz 0490 14:56 aquí lo que es un gran poeta es el gran poeta digamos de la del Yagüe elegía repitiendo un poco eso que yo digo de la lírica que es el descubrimiento del del yo eh de ese no plegarse a las normas sociales sino irrumpir con una fuerza personal tremenda algo parecido hace cuando dice lo mejor no es lo que lo desde más piensan sino lo que uno ama alquilo consta en en esa línea es un personaje si fascinante porque rompe con ideal heroico no hay que decir que curiosamente Se dice que era hijo de un noble de una esclava no es un individuo es un individuo ya marcado desde el principio por este carácter marginal pero que tiene una enorme grandeza como es esa frase otra vez lo mejor es lo lo que uno a Manolo sapo dice no en un famoso verso no unos dicen que lo más bello es un ejército en marcha otros que una flota etcétera pero yo digo que lo mal que lo más bello es lo que uno ama ahí está ya también es sacar esa característica del lírico griego que opone su huyó a la a la creencia general

Voz 0840 16:03 pues que este verso de Dickinson

Voz 0490 16:06 porque si si saltamos un poco en el tiempo

Voz 0874 16:08 no siglo IV antes de Cristo

Voz 5 16:11 en esas tierras de las que hablas las conocimos por la mitología India lugar al que viajaron Heracles y Dionisos otros héroes que fuera una Oriente Teseo Jasón Aquiles volvieron victoriosos sus hazañas y han transmitido de generación en generación que al con una verdad habría en ellas como las ciento de las amazonas eh no lejano solo la gente vulgar creéis las patrañas igual que creen cualquier cosa precisamente estamos aquí para educarlos en contra de tan alocadas pasiones pero si somos superiores a los persas como dices a Nino gobernamos siempre ha sido el sueño querido extenderse hacia el este que acostumbra a tragarse a los hombres y sus sueños

Voz 0874 17:04 la conversación entre un anciano Aristóteles y el niño Alejandro Magno de la película Alejandro está recogida recoge algunas de las claves de ese siglo IV antes de Cristo lo primero Alejandro fue una de Aristóteles esto es una pequeña licencia

Voz 0490 17:17 sí es una pequeña licencia en cierto modo porque Aristóteles cuando fue maestro de Alejando durante unos dos años sólo tenía como unos treinta y tantos años ya no era un viejo ir claro él en la película además le enseña rodeado de ruinas confía en tiempos de Aristóteles en las columnas si hubieran venido abajo no ahora sí es verdad que Aristóteles pudo influir en Alejandro en en infundir le ese espíritu heroico esa esa búsqueda de la grandeza sabemos que él enseñaba a a leer y comentar la Ilíada y Alejandro siempre viajó llevando en un cofre Cillo La Ilíada de Homero

Voz 0840 17:56 sí

Voz 0874 17:56 si hablamos de Aristóteles de Sócrates de Platón y todos pensamos que eran como el pues los Messi Ronaldos de la época era eran tan importantes los filósofos

Voz 0490 18:07 bueno han sido otra vez a través de la de la literatura de la gran literatura haría cómo se ha llegado cuando yo la literatura me refiero los textos escritos conocerlos a Sócrates gracias a Platón eh porque esos Gates no escribió nada ahora debió ser una persona impresionante para marcar toda una época sin escribir nada es que separaba en medio de la calle para decía unos sabes que es el valor sabes que es el bien etcétera digamos era era ese individuo un poco molesto para la ciudad eh eh que sin embargo ha cambiado la historia del pensamiento

Voz 0840 18:40 es curioso porque a tocarlos satén en nota bajo el influjo de de de Sócrates de plató de intocables pero tengo la sensación al leer tu libro que que no es bajo o bajo el influjo de Alejandro Alejandro no te es particularmente simpático no

Voz 0490 18:54 no no si debe ser que en este libro no era exaltado bastantes figura porque de alguna manera Alejandro es un tanto marginal al mundo griego estalla en el momento que cambia del periodo clásico en la Grecia digamos centrada en torno al Egeo al mundo el instinto que abre Alejandro Alejandro abre una nueva época la época helenístico yo aquí me he centrado más bien el mundo hacia pero si yo yo soy un admirador del Alejandro explorador del mundo ese que está en el seudo tienes que va día que sube al cielo en en en un carro tirado por grifos baja el fondo del mar en una bola de cristal y habla con los astrofísicos los árboles parlantes Soria me gusta el Alejandro este magnificado convertido en mito por la literatura posterior

Voz 0840 19:37 a pesar de que sea una película de Hollywood esa frase ultima que le hemos salido Aristóteles es esa advertencia de cuidado Alejandro que el Oriente se traga a los hombres y sus sueños es bonito eh es es bonita es bonito porque habían

Voz 0490 19:51 no manera Alejandro quedó también fascinado por Oriente e como todo el mundo quedó fascinado también en Oriente por la figura de de dando eh pero Alejandro tenía algo más allá del mundo clásico hay que recordar que Alejandro era un macedonio y un gran conquistador los griegos no fueron grandes conquistadores los griegos eran colonizadores pero no no conquistaron muchos

Voz 0874 20:14 bueno al revés que los romanos la tercera parte del libro está dedicada a los mitos y sin duda uno de los más conocidos es Ulises

Voz 6 20:21 eh eh

Voz 7 20:25 yo no somos ladrones

Voz 6 20:27 sino griegos que tomamos a nuestra patria desde dentro

Voz 8 20:30 no

Voz 6 20:36 en paralelo de rango que recuerda es las leyes de la hospitalidad las leyes del padre feo deportarlos La Haya yo soy hijo de Antonio el hijo pródigo de la película

Voz 0874 20:57 dices de Dino De Laurentiis y Carlo Ponti con la famosa lucha entre el héroe de Ítaca hay policía Carlos en tu libro

Voz 0490 21:03 voces que tal vez Ulises sea el mito entre los mitos el más moderno el más cercano digamos a al al al al mundo al mundo actual porque es un héroe que no combate ya con la fuerza ni ni con las armas sino con la astucia es ese leve del viaje eh que se enfrentan los monstruos de las nalgas simplemente con su inteligencia no es el hombre de los de los muchos trucos es el gran hablador ir de alguna manera para los griegos yo creo que es el héroe por excelencia Ulises

Voz 0840 21:35 o no un marino además ese contrapone conveniente al al héroe antiguo que sería Aquiles que sería él el guerrero de una pieza el el el hombre consumido por su propio mito no sería

Voz 0490 21:45 mi perdón de todas maneras hay que recordar que Ulises es un seductor e es un seductor decir cede Calipso en fin el un sector que que no es tampoco un héroe joven y guapo sino que tiene algo algo fascinante que va más allá de eso y supera digamos supera con su inteligencia y con su manera de hablar yeso todo el ideal antiguo del héroe este joven y muy duro de combate

Voz 0840 22:13 película de la que esas está este este trozo que por cierto qué bonito tener en el programa hablando a un ciclo P pero bueno eso eso es característica de este programa la película es el Ulises de de Kirk Douglas y entonces Tara Kirk Douglas yo recuerdo que la de Penélope y decirse de la mujer de de Ulises de la maga que quiere que quiere apropiarse lo no hacia la misma la misma actriz Silvana Mangano a los dos los dos papeles era una película que en mil quinientos cincuenta y cuatro que quizá habría que volver a ver porque yo recuerdo que era bastante impactante la la la escena por ejemplo de las sirenas que no aparecen prácticamente antes escucha al canto la la la forma en que él se ata a las al al mástil para escucharlas para poder escucharlas esa esa escena estaba estaba lo grandísima

Voz 0490 22:59 muy bien y además el personaje también eh hay que decir que Kirk Douglas era un magnífico Ulises no esa ese ese rostro de de Kirk Douglas y esa esa esa fuerza de Kirk Douglas y eso

Voz 0840 23:12 seducción sí sí

Voz 0874 23:14 hay mucha diferencia entre un mito y una leyenda

Voz 0490 23:17 bueno leyendo es un término más moderno que viene del latín mientras que mitos es una palabra que viene del griego y que curiosamente se recuperó a comienzos del siglo XIX no pasó por el latín mitos en griego se diga palabras relato cambios leyendas significa lo que ha de leerse tal la leyenda está más ligada a eh temas medievales y lecturas sobre todo libros está validado un poco mientras que el mito está más allá el mito es anterior a la escritura es más antiguo y más fuerte

Voz 0874 23:47 por volver al principio el libro se llama Grecia para todos donde está Grecia en nuestras vidas hoy en día y no nos damos cuenta

Voz 0490 23:55 bueno yo cito ahí la frase de Shelley y diciendo que todos somos los griegos si hay un escritor americano mexicano joven que ha escrito un libro que me critica que yo dijera en una en una conferencia que ya no somos tan griegos pero bueno a pesar de todo y ojalá ojalá tengamos todavía un fondo griego que significa pues un gusto por la libertad por la crítica por por por ver el mundo y criticarlo y eso era propio de los griegos digamos en en comparación con otras culturas orientales más respetuosas con dogmas Dios es tremendo etcétera el mundo griego submundo de era de la libertad de la inteligencia del Coloquio yo creo que algo nuestro con

Voz 0874 24:39 mundo de izquierdas Carlos puede ser

Voz 0490 24:42 sé si lo que tenía

Voz 0840 24:44 pues no nos olvidemos toda la democracia la democracias se se basaba en la exclusión de una buena parte de de de la población de la polis

Voz 0490 24:52 claro es verdad que tenía esclavos y que las mujeres estaban un poco sometidas a al al al oficio doméstico y no tenían la palabra etc etc pero sin embargo con todo los griegos criticaron la esclavitud eh tú Aristóteles pensaba que en algunos casos en el caso de que fuera gente Un tanto bruta que hubiera llegado a Grecia salían ganando los esclavos y que había esclavos por naturaleza y otros que no otros seriamente eran errores era que merecían otra cosa pero eso la sociedad diga es muy diferente a la sociedad egipcia o a las sociedades asiáticas en ese en ese aire en ese aire de libertad y hay que decir que los esclavos gallegos algunos es estaban mal los de las minas era ésta muy mal pero otros esclavos en entraron en la sociedad occidental a través de la esclavitud fueron liberados muchos hijos de los esclavos en Grecia y en Roma llegaron a altos cargos

Voz 0874 25:51 Carlos García Gual ahí te agradezco mucho la invitación a viajar por esas Grecia clásica y hacer ese paralelismo con la modernidad de nuestros días en este Grecia para todos editado por Espasa el académico Carlos García Gual un abrazo

Voz 0490 26:05 igualmente un abrazo

Voz 0874 26:08 dejo que te marchas en tu barco cual Elíseos en el horizonte

Voz 3 26:10 bueno pues me voy a Creta que me voy a pasar unos días a Creta se que cada año me voy unos días a Grecia pero vas a buscar alguna ruina

Voz 0840 26:17 bueno seguiremos tengo mucha ilusión por ver por ver ruinas y tal pero también hay la parte de la aventura de patear el secuestro en general

Voz 3 26:28 hay toda una serie de atractivos los cementerios militares de los paracaidistas alemanes van toda una serie de cosas bueno de lo puramente griego gracias Racó llevas casco unas contarlo

Voz 0490 26:37 yo siempre les da envidia celos del ejercito eh