"El Madrid tiene la oportunidad de mandarle un cariño a Iker Casillas que va a agradecer de por vida"

Voz 1991

00:00

yo creo que mañana el Real Madrid y el madridismo tiene una ocasión fantástica para demostrar lo que ha sido Iker Casillas no sólo para el fútbol mundial para el fútbol español sino en concreto para Real Madrid donde ha dejado prácticamente su carrera deportiva al completo salvo estos años en el en el Oporto y creo que es un día que podría salir de forma espontánea perfectamente porque hay hacía no del Real Madrid que evidentemente valor hay mucho lo que ha hecho Iker Casillas hay otros que no tendrá sus motivos pero creo que incluso organizando algo que no pasa nada desde el club puede quedar mañana de una forma fantásticas homenaje que seguro que agradece Iker Casillas porque por encima de temas deportivos títulos éxitos dinero por encima de todos está la vida cuando uno está en esta situación ha sido parte de una familia lo vas así lo lo va a ser siempre como es Iker Casillas el demostrarle ese cariño aunque no haya habido momentos buenos creo que es básico y fundamental y Maina tienes oportunidad buenísima el Real Madrid para mandarle un cariño a Iker que desde luego lo va a agradecer de por vida