Las plantas también se estresan, tienen fiebre y tumores

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:02 no

Voz 5 00:21 el estrés eh

Voz 0874 00:54 bueno pues aquí están reunidos otra vez en la misma dimensión espacio temporal Estupinyá Javier Sampedro cómo estáis compañeros habla muy bien Pere Estupinyá que es químico bioquímico conductora en La dos de El Cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colabora con el país espera el recién llegado bueno casi recién llegado de Panamá no sí sí sí sí hablabas de de de lo triste que es ver con Javi Blanco es porque son corales muerte sí

Voz 1730 01:19 es una disonancia cognitiva es decir me pasó yendo a a la parte de bosque tropical que dices que bonito que bonito pero ves después cómo está amenazado no sólo por el cambio climático sino por la deforestación la necesidad de de crear más más zonas agrícolas después también tuvo la experiencia que esto no llegué a contar porque lo vi después de estar buceando por por unos corales preciosos en las islas de San Blas que es un paisaje pues muy es idílico no es son las estas islas de arena blanca con cocoteros y que tienen arrecifes decorada alrededor de repente estar haciendo es con pasas a una zona donde están todos blancos muertos sin peces es lo que nos han dicho muchas veces de la acidificación del océano de la subida de las temperaturas que son organismos muy sensibles y que son claves para la biodiversidad de los océanos y que tiene unas funciones para la pesca para ropa para muchas cosas de nuevo es es a mi se me encogió un poco el alma es decir qué bonito todo pero que que amenazado que frágil de nuevo frágil desde que estamos nosotros sea llevan existiendo millones de años en menos de

Voz 6 02:32 unas décadas amenazados por la existencia de lo humano y me me

Voz 0902 02:36 son de los primeros animales curiosamente no lo parecen pero son los primeros animales que poblaron la Tierra hace unos seiscientos millones de años estaban aquí no antes que nosotros y no antes incluso que que las medusas claro

Voz 0874 02:50 tiene que ser impactante claro de repente bucear en el lugar en el que tenía que haber vida Hay ya no la hay y de repente acordarme de las bolsas de plástico que está

Voz 1730 02:58 me almacén sí sí sí sí sí el el efecto del ser humano en el medio ambiente es más destructor que cualquier otra especie que ha existido bueno igual esta firmado

Voz 7 03:07 John evolutivamente hablando demasiado exagerada contemplada dentro de millones de años ya lo sabremos es cierta si si oye te perdiste la selección es porque te operan sabes sabes que aquí no se puede pues si si seguía algo no sé cómo cómo quedarán tres a cero estamos ahí están ahí

Voz 0874 03:24 trabajando para ver si hay o no hay alguna cosa que deberíamos saber de cara a posibles pactos lo que puede ser más conveniente menos conveniente desde el punto de vista científico

Voz 1730 03:35 desde el punto de vista científico la verdad es que todos los partidos prometieron cosas similares no hubo grandes diferencias es verdad que la apuesta

Voz 8 03:43 del Partido Socialista en en el

Voz 1730 03:46 año que ha estado gobernando de crear un Ministerio de Ciencia sí que después es verdad que no ha habido tiempo para hacer grandes cosas pero la la puesta de de crear un Ministerio de Ciencia sí que es algo distintivo respecto al Gobierno anterior yo creo que muchas cosas se tienen que hacer pero una importantes

Voz 6 04:04 es olvidar el Ministerio de Ciencia eso sin duda matizó te parece cambiar

Voz 0902 04:08 pues estoy de acuerdo yo sí pude votar y no voy a decir alguien pero estoy satisfecho científicamente que el resultado electoral porque hay esperanza pues si la se en fin es uno de los programas de los partidos que ya sé que no deberíamos hacerlo así de una manera tan fácil puede es el del programa que llevar PSOE mis es muy sensato pero no sólo respecto al aumento presupuestario previsto

Voz 0874 04:36 Pérez en talentos por ejemplo eh acumulación de talento

Voz 0902 04:39 la ausencia de trabas burocráticas en fin prestigio en la carrera científica ahora mismo aquel coso todos en la verdad

Voz 0874 04:46 oye el jueves la revista Nature publicó un estudio que analiza los restos fósiles encontrados en China hace ahora casi cuarenta años y corresponden a un adolescente de Mis no es una especie que se cruzó con el Homo sapiens

Voz 1730 04:59 sí lo es no es el el grandes se descubrieron hace unos pocos años como siete ocho años nueve en una cueva en Siberia llamaba desde el de Soba Beni Soba sólo había pues como cuatro o cinco años

Voz 0902 05:19 es realmente la asistencia a esta especie una predicción teórica no poco se pudo extraer ADN de Software ciclos se vio que aquello no pertenece a la especie humana actual lid ni tampoco a los neandertales porque ya estaba el genoma secuenciado con entonces es una predice con teórica y la verdad es que ya estaba bien porque todo lo que hemos hablado orden hizo no se basa en esa misma cueva no claro cuatro cinco o incluso un un individuo que hizo titulares porque era el Isco iba hija de primera generación de una neandertal de bueno la la hija que tuvieron la mujer neandertal y el hombre de operación pero claro una vez que tienes al que no me no tú puedes saber qué ha quedado de él los humanos actuales está claro pues en las poblaciones asiáticas están las poblaciones nativas americanas que recordemos que entraron en América por el estrecho de Bering vienen de Asia también y sobre todo hay un cinco por ciento de nada bueno en las poblaciones oceánica de tanto los aborígenes australianos Papúa Nueva Guinea y todo el enjambre de islas de la Polinesia entonces claro de una cueva de de los cuatro individuos en un algo de ganso bueno bueno la organiza

Voz 7 06:34 el Shakhtar le falta mucho por encontrar el hecho

Voz 1730 06:38 encontrar un foso por flotando en otro lado que es una anécdota este fósil se encontró en el mil novecientos ochenta

Voz 7 06:45 da por un monje budista que lo tenía allí sabía que era humano

Voz 0902 06:52 machacan lo hueso

Voz 0874 06:56 oye si hay una técnica nueva que permitiría saber cómo era

Voz 0902 07:00 bueno no no estamos en condiciones de de hacer esa predicción todavía no ha pero lo que hay es que este hueso no tenía ADN pero si tiene restos de colágeno que son proteína más común de los tendones que suelo donde el musculoso y eso es muy resistente se puede leer la proteína is time permitir segundo paso de la básica los genes a jefe CTT lo que estoy contienen la información para fabricar una proteína que otras secuencias de otra cosa distinta a mi hijo tú puedes deducir a partir de la del colágeno que se que se preserva más o menos puedes deducir que esos genes de los que viene la proteína son de a buenos del genoma bueno

Voz 7 07:52 pero de ahí a saber el aspecto lo mejor será encontrar un cráneo no se te iba a decir la cara es imposible bueno a lo mejor hay algún cráneo por ahí que se piensa que no habrá que revisar todos los huesos que tengan porque guardar los monjes budistas que te iba a decir que machacar

Voz 0874 08:10 bueno hay un número como siempre de teléfono lo que luego casi no te dejamos un espacio porque no nos encontramos con con nuestros invitados que siempre son muy interesantes es seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp así que si quieren hacer alguna pregunta o dejar alguna nota de voz con alguna consulta para para para Javier ahí lo dejamos seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro no has visto

Voz 6 08:30 era el asistente que tenemos para tenía unidad

Voz 9 08:33 en el mitin más bonita que está al mando de este sistema tu hija de baño

Voz 0874 08:38 medio que está al mando del del arreglista que controla tu voz así que es ahora

Voz 10 09:08 sí

Voz 0874 09:09 dos Javier en una fotografía del candidato de Ciudadanos a la Alcaldía ha incluido en su web un estudio morfológico lógico para analizar su personalidad en función de sus rasgos por supuesto sale muy bien en el análisis no entiendo no lo había hecho mejor que en la foto que nosotros algo una pequeña cuestiones que la psicología es una pues si eso no tiene el menor sentido bueno como a finales del siglo XIX

Voz 0902 09:33 sólo hubo intentos de establecer unas unas unas seguro lo que ahora sabemos que es una ciencia si midiendo los rasgos morfológicos cráneo a ver si eso identificaba a los asesinos potenciales y otras cosas Vesta pero en fin esto es hablando mal y pronto de una chorrada

Voz 0874 09:50 has pasado el candidato de Ciudadanos asesinas potenciales no para lo que hablamos constantemente de aquello que afecta al ser humano eso a otras especies animales pero casi nunca prestamos atención a las plantas ocupa muy poco espacio en esta sección siempre que se produzcan o producen el oxígeno que respiramos nos dan alimentos medicinas regulan la humedad estabilizan el clima luchan contra el calentamiento absorben la contaminación en este programa tenemos a Manuel Burque que ya sabéis que tiene una gran afición por las plantas soy mejor amiga sexo florista vosotros sois de esa clase de personas que tiene plantas en casa que la cuida

Voz 0902 10:29 yo una vez me algún piloto debo confesar esto que es muy difícil pero hace falta un cactus ya ya ya tienen el pleno también mecánico aunque actúa pero ahora mismo tengo una planta de la ventana de mi cocina que da gusto verla aquella que puede ser servirá para cocinar su seguro

Voz 9 10:45 es otra cosa no vemos el genoma no

Voz 7 10:49 yo intenté una vez traje semillas de una vez que fui a África intentó crear un van guapa aquí en la costa mediterránea y luego también un pequeño Mango no cuaja no ya el mango se murió en el invierno y el vamos a nunca llegó a salir en Radio para

Voz 0874 11:04 Cela enanos escucha Matilde varón que es directora de la Estación Experimental del Zaidín que es un centro de investigación del CSIC ubicado en Granada cómo estás Matilde buenos días

Voz 2 11:13 buenos días pues estoy encantada de estar con vosotros porque aunque sea en la distancia porque os oigo todos los domingos me diga dónde o en diferido y luego el problema es que esa sintonía que tenéis pediría Oliver Sacks un gusano musical me pasó

Voz 7 11:26 me a mí la mañana

Voz 0874 11:29 el Gordo confeso y aquí también pues ahora quizás con nosotros ya te digo que solo te vamos a defraudar que los sí

Voz 7 11:35 no estoy defraudado si eso era Javier son estrés sobre se planta fantástico son un desastre el invasivas una de las cosas que dices al Príncipe de tu charlas

Voz 0874 11:48 no no responde preguntas sobre transgénicos sobre si es bueno ponerle música las plantas porque esa pregunta hacen siempre no

Voz 2 11:55 sí la de la la pregunta de si me hacen al final aunque sea cuando ya he terminado la charla porque yo siempre digo que si una persona es capaz de ponerle música a las plantas hablar con ella que lo que hace antes ponerla en el mejor sitio de tiene la mejor luz regar las adecuadamente entonces lo de la música de la charla no me vale habría que hacer un experimento quitando los otro factor es beneficioso

Voz 7 12:20 claro y quedar no solamente con la música con el hacha

Voz 2 12:23 la música es otra cosa no

Voz 0874 12:25 a tu cuerpo tú hablas del estrés vegetal si estrés salvo a las plantas con los humanos pues

Voz 2 12:32 es es una cosa que todo el mundo le llamaba mucho la atención pero es que el tema es que todos los seres vivos no vamos es decir nosotros las bacterias los animales las plantas porque cualquier ser vivo su destreza cuando su medio ambiente le impone una demanda que está muy por encima de sus posibilidades hasta cien entonces como yo trabajo en Granado voy a poner un ejemplo de plantas granadino los Arrayanes son muy típicos de de la vegetación de la Alhambra pero me comentaba mi compañero de la Escuela de Estudios Árabes que en los Emiratos se hizo una réplica de la Alhambra ese llevaron Arrayanes los pobres Arrayanes granadino allí no resistieron absolutamente nada entre otras cosas porque el estrés térmico era

Voz 0874 13:16 te iba a hace calor además Emiratos

Voz 2 13:18 temperaturas de cincuenta grados entonces entonces lo que hicieron fue buscar una planta del desierto que el aspecto muy parecido al Arrayán pero que es capaz de soportar el estrés térmico entonces ahí tienes un ejemplo muy claro de una demanda que está muy por encima de las posibilidades de adaptación del del del mito no el descubridor de del concepto de estrés además no es un concepto nuevo es un médico del imperio austrohúngaro que termina viviendo en Canadá Jan selfie no el trabajó desde con ratones con viudas de guerra terminó describiendo un síndrome de estrés que es absolutamente común a todo a todos los seres vivos incluido las planta lo que pasa que es que despreciar a las plantas con los géneros que son con nosotros tú has dicho todo lo que lo que hacen las plantas por nosotros y hay muchísimas cosas más y como lo vemos como organismos inmóviles no le echamos mucha cuenta

Voz 1730 14:15 bueno es que las plantas las concebimos como muy simples que simplemente coge el agua de abajo y hacen la fotosíntesis que no tienen cuando piensas en estrés o en enfermedades porque nosotros tenemos un sistema inmunológico tenemos unos cortisol que aumenta la actividad de nuestros músculos no sé qué no se pero Espantax ahí te digo yo mismo que no no no unos el tema parecen simples no lo son

Voz 2 14:38 a ustedes pero no son en absoluto simple detrás de la fotosíntesis un proceso complejo el el complejo por el que el sol rompe la molécula de agua ha sido difícil no se ha podido reproducir y luego no tienen un sistema inmune al uso como el nuestro pero tienen mecanismos de defensa bastante bastante complejos no el otro día le comentaba acompañan el programa nosotros por ejemplo trabajamos con con plantas con planta febriles no porque las plantas

Voz 0902 15:09 fiebre

Voz 2 15:10 sí son plantas que que desarrollan que desarrollan fiebre muchas de ellas las plantas y los cultivos porque las plantas son muy astuta a la hora de defenderse entonces imaginaros una infección como la que sufrimos nosotros por un virus por una bacteria o por un hongo pongamos el caso una bacteria malvada que quiere atacaron a una planta pues la planta se va a defender cerrando los es toma que son los poros lo que hace fotosíntesis la vez transpira cuando transpira se refleja se refresca cuando cierra los poros le pasa como a nosotros y nos pusieran algún bar ni que no cerrara los poros se incrementa la temperatura y entonces esa también es una señal de alarma cuando nosotros vemos una planta más caliente un cultivo más caliente decimos ahí pasa algo que pueden pasar pues acabamos de publicar por ejemplo nosotros un ensayo en la costa granadina y malagueña en los campos de aguacate detectamos la infección por un hongo que está en la raíz y lo bueno es detectar esa fiebre antes de tiempo antes de que se haya cargado el aguacate

Voz 0902 16:18 la temperatura

Voz 2 16:20 pues tenemos cámaras termales como las que aparecen en toda esta serie de televisión como CSI para perseguir al asesino hay pistolas también térmicas que puede decir a pie de a pie de culto vivo Icon las cámaras termales lo que hacemos o trabajamos en el laboratorio cuando queremos por ejemplo ver de una forma muy precisa como un virus está invadiendo una planta ahí vemos cómo va progresando la temperatura por las venas de la hoja o montamos las cámaras termales en un dron sobre volamos cultivos y detectamos zonas calientes zonas frías también viene muy bien esto para detectar sequía porque la planta va a hacer lo mismo la sequía es otro factor de estrés no hay agua la planta cierra los poros para no perder agua de nuevo tenemos una planta febril y luego podemos ver en un cultivo zonas calientes zonas frías ver cuáles son también las necesidades de agua y esto lleva a un ahorro de agua que también puede imaginar bastante interesante al

Voz 0874 17:19 contrario expresar a propósito a plantas

Voz 2 17:22 sí conseguir mejores cosechas porque si sí si ahí bueno yo voy a poner un ejemplo histórico porque es que me encanta es la la tulipán manía en el siglo XVII en Holanda los los tulipanes bueno pues el el diecisiete eran muy cotizados se portaban incluso pero eran digamos aburridos tenía los pétalos eran colores absolutamente homogéneos y de pronto aparecen unos tulipanes que podéis ver si os fijáis bien en las pinturas del Museo del Prado de la Thyssen que se llama tulipanes Rembrandt los tulipanes Rembrandt tiene como rayas en supe tal Gago

Voz 0902 17:57 pues no sé si efectivamente varias

Voz 2 17:59 entonces descubrieron que era la infección por un virus que normalmente se carga por ejemplo la cosecha de calabacines de Granada pero el Poti virus en tulipanes tenía un efecto absolutamente estético muy bonito qué pasó que los tulipanes Rembrandt se cotizaron muchísimo un tulipán llegó a valer el sueldo de un obrero holandés del XVII en diez años

Voz 0874 18:22 tanto el pan enfermo al fin y al cabo eran tulipanes

Voz 2 18:25 pero que hicieron los productores favorecer la infección favorecieron la infección aquello pues creció totalmente la demanda pero en un determinado momento la oferta fue muchísimo menor que la demanda tuvimos la primera burbuja económica

Voz 0902 18:42 es decir por un virus de los tulipanes por un vino

Voz 2 18:46 este tulipán hay películas llovía hace poco una fantástica con Galicia y Christopher Val que son dos actores que me encanta hay libros incluso los economía estás estudia este fenómeno hay otros ejemplos que también son mis favoritos que respecto a los vinos yo me imagino que habéis probado el vino húngaro por excelencia que aparece hasta en el himno húngaro el tocayo Jackson

Voz 0874 19:13 seguro que sí

Voz 2 19:15 que daba Aller hasta doscientos cincuenta euros una botella de trescientos siete

Voz 0874 19:19 no no yo todo

Voz 2 19:22 pues ese él toca allí es así de bueno y así de Rico exhibido dulce debido a la infección con un hongo que se llama botrytis fin Nerea botrytis normalmente produce un desastre la uva la podredumbre gris pero si las condiciones ambientales son adecuada produce en la podredumbre noble lo que hace el hongo es concentrar el azúcar él la hoja perdón en el fruto se produce ese vino tan excepcional los alemanes también aplican otro factor de estrés que es el frío producirlo que se llama a eso a Israel en inglés se produce también en Canadá son vinos se recoge la la cosecha después de la helada produce el mismo fenómeno que lo es decir concentrar el azúcar debido a la congelación bueno son también vinos muy caro pero Blay por sesenta euros

Voz 0902 20:18 yo también sin suele decir que las que crecen en unos terrenos malos montañosos pedregoso producen una uva de mejor cabinas ciertos

Voz 2 20:28 en ocasiones lo que viene bien de es que al final de del cultivo antes de la cosecha sobretodo en los tintos inducir sequía porque la sequía que también se corresponde con lo que tú dices de de terrenos a lo mejor muy difíciles no pues la sequía puede producir un no me no parecido concentrar el azúcar y además también concentrar algunos compuestos aromáticos que le dan muy buena muy buena calidad albino es decir que él estrés es bueno vale el vino

Voz 1730 21:01 me es que claro estábamos con el concepto de que la Espantax parecen más simples pero no lo son que tienen incluso fiebre nivel químico yo estaba pensando claro que que producen toda la Pharma

Voz 7 21:11 de que su únicamente de las plantas

Voz 1730 21:14 es verdad que son organismos que no pueden escapar a los depredadores sean la única manera que tienen de defenderse es producir sustancias químicas en la riqueza química que produce las plantas también deben debe ser espectacular para muchas funciones diferentes imagino

Voz 2 21:29 sí sí la la farmacopea de las plantas ha utilizado siempre el ICO las planta sintetizan su propia aspirina las el sale cíclico se llama así porque Shaw pero hay un tema fascinante que es la comunicación entre plantas no yo ayer estaba leyendo unos trabajos de la Misión Biológica de Galicia el CSIC sobre la amarilla la amarilla que se comunica con plantas vecina para advertirle de que va con Veronese pero lo mejor con lo mejor del caso con compuestos volátiles lo mejor del caso es que la amarilla es una planta de hoy caí planta femenina plantas masculina todas se comunica pero las plantas femenina solamente se comunica debe ser eso que se llama ahora sonoridad que es una palabra era

Voz 0874 22:16 con otras que comunica con planta femenina

Voz 2 22:18 pero además decía el investigador se comunican a voces es decir produce más compuestos volátiles que las plantas masculina ya hay un caso también muy muy tremendo que es cuando metieron antílopes en Botsuana antílopes se dedicaron a comerse las acacias y que lo que lo que pasó pues que las acacias no ante esa herida tan brutal que producía eso se las comía no pues lo que hacían es elevar su cantidad de compuesto defensa los compuestos tóxicos taninos los que empezaron a morir

Voz 7 22:52 el filósofo con las plantas porque la planta

Voz 2 22:55 de finas se habían dado cuenta de lo que está de lo que estaba pasando me oye maten

Voz 0874 23:00 si tienes plantas en casa

Voz 2 23:02 sí sí tengo planta potros no me gusta expresarlo sí si tengo tengo bastantes plantea en casa tengo orquídeas tengo tengo plantas aromáticas

Voz 0874 23:15 no va a gustar a los no iniciados da da algún consejo que habrá mucha gente que dirá pues mira me voy a poner a partir de hoy

Voz 2 23:22 sí yo creo que es como toda la vida como decía mi madera no gusta que no quieran a las plantas también hay que tratarles hay que tratarlas bien hay que ponerlas en un sitio adecuado hay que regar las pero tampoco tampoco en exceso hay que estar atentos si hay alguna infección o algún parásito para que se les quiere comer sobre todo yo creo que hay que verlas de otra forma porque tenemos que aprender mucho de las plantas hay un hay un campo que se llama la neurobiología vegetal que parece un oxímoron plantean no tienen neuronas no aunque sí tengan sistemas de comunicación entonces hablan mucho de que las plantas no tienen un cerebro pero es interesante que la estructura de las plantas sede centralizada eso Leza alguna algunas no

Voz 1730 24:11 en un cerebro pero tienen las funciones que hace el cerebro

Voz 2 24:14 tienen si tienen mecanismos de coordinación por ejemplo ya Darwin hablaba de la posibilidad del cerebro de las plantas es decir que el propio Up dice de la raíz fue un explorador no podía actuar eso es un tema de que si hay algo parecido a un cerebro en plantas se está estudiando ahora incluso se está estudiando si las plantas tienen pueden aprender no aprender pero en plan Polonia no

Voz 0874 24:40 pido que incluso pueden aprender a hablar a voces es sólo una mujer tenemos que dejar aquí la cumbre

Voz 2 24:45 no no no son los hombres también se como lo las plantas masculina también se también se comunican

Voz 0874 24:51 estoy encantado la conversación y la pasión con la que hablas de las plantas Matilde parón que es directora de la Estación Experimental del Zaidín Centro de Investigación del CSIC en Granada gracias Matilde de soporte

Voz 7 25:01 muchas gracias a vosotros un abrazo buen día hasta la semana que viene que viene

Voz 2 25:08 sí