A Vivir Madrid | Bobsultorio literario (5/05719)

Voz 1751 00:14 cada domingo en este programa intercambiamos problemas por lecturas el encargado de recetar las es Popov

Voz 1268 00:20 solamente él solamente él tiene el carnet para aplicar estabilidad terapia efectiva en una forma efectiva y eficaz

bueno y no acuda islas copias es importante que a siempre con el original eso sí tienes que mandar una nota de voz a este número el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis contándonos que te pasa que te inquieta que te perturba que te molesta y a cambio recibirá propuestas de lecturas

Voz 1751 01:01 todas las consultas que nos han llegado hemos dado prioridad a esta que afecta el puente de mayo que hoy acaba que hoy termina ya este primer caso Bob lo hemos titulado compuesta y sin puente

Voz 5 01:12 hola qué tal soy Carlos de Madrid y yo estoy aquí en Madrid pasamos todos los días que me tenía previsto irme de de puente a un sale a amigos y me han dejado plantón que libros me recomendaría padre

Voz 6 01:26 esas personas para que no ves cosas tontas

Voz 5 01:28 porque siempre lo mismo que su padre que se tienen que hace no sé qué que es es darlo todo el coche es cosas tontas que yo no me las creo que aprendan a decir la verdad sino que en salir conmigo que me lo digan antes que no Medea es rompan mis ilusiones ni ni mis caprichos verías

Voz 6 01:46 en fatal que este chico

Voz 2 01:47 ha dejado sin plan de Puente

Voz 1867 01:50 en un chalé de la Sierra es todo desolador pues miraría recomendar un libro porque se lo merece a su casa escuchando esta pues amigo Carlos

Voz 7 01:58 eh creo que te llamas Carlos he creído

Voz 2 02:01 ya ya me lo que me llegan a un amigo que te han dado plantón de un libro excelente que aparentemente para mucha gente que no lo haya leído puede parecer solamente una novela de terror que lo es el libro es eso it de Stephen King

Voz 8 02:18 yo soy súper fan de Stephen King me parece un magnífico escritor pero es que es que Abbas está Manuel Velasco

Voz 9 02:24 no esperaba esta recomendadas y me buenos días Puri pero él no esperaba esta recomendación que quiero saber por qué

Voz 2 02:30 pues sí quiero recomendar It's porque más allá de que son obra de terror es una maravillosa novela sobre la amistad y el miedo y sobre todo del terror que Nos dan los real hay una parte de la novela en la que dice los reales lo que no daba más miedo ahí descubrimos yo creo que it trascendiendo que esta historia que mucha gente conocerá hay que no la conozca la tiene que leer porque es un librando así un tocho enorme que además está en bolsillo a un precio razonable tanto a la bibliotecas es asequible para quien lo quiera hasta cuándo

Voz 9 02:58 en dos tiempos porque es la amistad de los ni el pasado y el no

Voz 2 03:01 treinta años después acto es maravilloso por que al final la trama sobre todo del libro es cómo enfrentarse al lo que da sentido a la amistad y cómo eso puede ser lo que te salve o lo que te condene en muchas ocasiones lleguen a parte del libre cogido un párrafo leerse

Voz 1751 03:18 en esta música de fondo

Voz 2 03:21 Ellos eran sus amigos y su madre se equivocaba no eran malos amigos tal vez pensó no existen los buenos y los malos amigos tal vez sólo hay amigos gente que nos apoya cuando sufrimos y que nos ayuda a no sentirnos tan solos tal vez siempre vale la pena sentir miedo por ellos esperanzas vivir por ellos tal vez también valga la pena morir por ellos y así debe ser no hay buenos amigos ni malos amigos sólo personas con las que uno quiere estar necesita estar gente que ha construido su casa en nuestro corazón y que conste que yo odio el uso metafórico de la palabra corazón yo sólo quiero leer corazón cuando me estén hablando de un cirujano

Voz 8 04:08 que sea cardiólogo a mí el uso de la cara de Manuel pensando lesionado y novela

Voz 9 04:13 has de Stephen King sobre la amistad una novela muy pequeñita que en España se tradujo como cuenta conmigo a Milán pero era de Bodies

Voz 2 04:19 es realmente el cuento de verano

Voz 9 04:22 que son cuentos de las cuatro estaciones el cuento de verano se llama el cuerpo porque son cuatro niños que van a buscar el cuerpo un cadáver en el atropello a la vieron tren también en en ciento veinte páginas una maravilla

Voz 1867 04:32 el rapero Garre también habla de la Rita de las amistades mal claro un Garry eran remesa acto salen islote el ETA

Voz 2 04:40 también habla de la amistad este pueblo habla mucho y muy bien de la amistad hay una cosa que quería decirle a nuestro oyente que a has man carros Carlos para mí eres Carlos oyente es que hay una parte al final de su consulta que me conmueve mucho que dice oye por lo menos que me cuenten la verdad yo le buscando libros para recomendar esta semana hay reflexionando sobre todo pensado que que uno se cree que que aprendemos a escribir para aprender a mentir pero en realidad aprendemos a escribir bien para aprender a contar bien la verdad que eso es lo más importante

Voz 1751 05:15 estamos celebrando el Día de la Madre y y claro para esta oyente que nos ha llamado curioso eres hombre yo quería su abolición tengo yo pinta de ser pues podría ser madre perfectamente nadie podría podría

Voz 2 05:27 de ser una madre federados estereotipos

Voz 1751 05:30 bueno entonces he esta madre que ha llamado al consultorio tiene un hijo adolescente

Voz 10 05:35 o sea que no le que no sabe lo que quiere la vida porque claro él cree que lo sabe todo y ahora vas a escuchar que incluso ella está dispuesta a leerse el libro que le RCTV porel tuyas

Voz 11 05:49 el modelo de un modelo con hola encantado de saludarte mira yo soy una madre que tiene un hijo de diecisiete años que está en una etapa ya sabe lo que son diecisiete años prevé el de no sé qué va a ser su futuro no les gusta mucho estudiar si le gusta pintar ahora está en una escuela de arte y no sé qué tal va a salir ese me preocupa todo me preocupa y en que va a trabajar cómo va a terminar su vida me preocupa pues todo me aconsejaría algún libro que pueda bueno a él no le gusta leer me lo leeré yo en su lugar pero que libro hemos podido aconsejar para poderle guiar y que me haga caso ya que él lo sabe todo porque con diecisiete años ya sabes que todo se sabe gracias Bob Un besito sometiendo y que voz más bonita

Voz 12 06:45 a ver yo creo que aunque ella cree que

Voz 13 06:47 su hijo lo sabe todo cree saberlo todo yo puedo aventurar que su hijo está

Voz 2 06:52 aún más desconcertado que ella colocó

Voz 13 06:54 al seguro que ellas de de mucha ayuda

Voz 2 06:57 hay un libro que a mi me gusta muchísimo desde una autora española de semana Thalía Carrero hice titula yo misma supongo que ha publicado rata es la historia de una voz de cómo nace una voz desde el desconcierto y la vida de cómo se construye la propia historia es una historia de una mujer pero puede ser perfectamente la historia de un chaval de diecisiete años que no le no sabe qué va a hacer con su vida a veces un libro como éste que puede parecer que no tienen que ver con el lectora que recomendamos un chaval rebelde Nini que no le sí pues le puede ayudar a descubrir todo lo que puede hacer y hacer lo que hacen los buenos libros que para mí es fundamental y es multiplicar las posibilidades Un libro te abre camino te abre hay una frase había PP argumentar otro libro además del en la Carrero yo misma supongo en rato

Voz 12 07:51 a ratos la editorial y no no no es nada personal ya que hay un libro fantástico de de frases breves de

Voz 2 07:59 pensamientos debe Constantino Bertolo que se llama el sentido del rencor que es maravilloso publicado por Editorial Delirio INSS el libro de Bertolt el rencor hay un aforismo que me gustó mucho que dice escribir bien es ampliar el campo de lo verosímil y esto también es leer bien entonces a esta mujer que está buscando un libro que la ayuda a su hijo que intente mira incluso el de Berto lo también está muy bien tanto yo misma supongo de la tela Carrero como el sentido del rencor de Constantino Bertolo

Voz 1751 08:32 además de de las consultas que que envían los oyentes al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis bueno pues aplicamos la vídeo terapia al personaje o a la noticia de la semana en Madrid buena en pocas palabras Esperanza Aguirre volvió a casa a las de la Comunidad de Madrid es el el día dos de mayo Esperanza Aguirre llevaba un as en la manga una puya a Mariano Rajoy a cuenta de la fuga de votos del Partido Popular

Voz 11 08:57 por qué no hemos sido capaces de frenar la desbandada que no ha empezado ahora

Voz 2 09:01 el bastardo de invernales

Voz 11 09:07 bienvenidos a Roca Dragón empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche Liberales Conservadores que se vayan al Partido Liberal del Partido Conservador que algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí yo no me fui pero sin embargo otros le han hecho caso se han ido y ahora el reto es que estemos todos juntos nuestra Reina saber que has ido largo y agradece el esfuerzo que por ella

Voz 1751 09:36 lectura recomendada terapia de Bob Pop para la noticia la semana cuáles hay un libro fan

Voz 2 09:41 las Tiko que se titula donde mueren los payasos su autor es el colombiano Luis Noriega ya está publicado por Black es una farsa política fantástica de payasos que se mete apolítica o políticos que hacen el payaso Inti leer un extracto de la sinopsis que hice lo que el lector tiene entre sus manos no es una farsa porque se trata de una pieza cómica que echa mano de la exageración la parodia y otros recursos va el estilo sino porque esos personajes son una colección de farsantes nada más realista de hecho que poner a un payaso de candidato a la presidencia

Voz 9 10:32 pues no hace falta leer no sé que el capítulo ocho cero tres Se ve muy oscuro y hay que subir el brillo a la tele y estas cosas no he llegado todavía no llega llegado todavía voy a mitad de la sexta temporada es que no me da la vida ya no me gusta me gusta era seria al principio me costaba pero ahora me está gustando mucho es que tenemos hay que habla hemos dicho semana ya

Voz 2 10:51 el cuadro de la temporada octava Bop tú has visto Juego de Tronos ni uno es uno de los pocos españoles quién ha visto juego yo soy optimista que me lo estoy guardando para cuando me jubile va a ser el pelo todo de un tirón sea encerrado en casa

Voz 12 11:06 a verme enterito a Juego de Tronos ya no volver intentarlo

bueno hasta aquí el consultorio pop si queréis mandar vuestros mensajes hacerlo dejando vuestras notas de voz en el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete

Voz 1751 11:23 el siete siete seis