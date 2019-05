A vivir Madrid | 30 años del cine Doré como sede de la Filmoteca Nacional

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán min

Voz 2 00:03 novecientos pobre pueblo cualquiera de la meseta castellana el espíritu de M

Voz 3 00:11 estamos y es que esta película es es una película yo dice el escritor

Voz 1906 00:16 la colmena hizo estamos hablando de la mejor película una de las tres mejores películas

Voz 1751 00:19 de estaría el cine español una producción de Elías Querejeta dirigida por Víctor Erice esta tarde bueno pues se va a proyectar en una sesión doble a partir de las siete y media en el cine Doré que este año cumple treinta su XXX aniversario como sede principal de la Filmoteca Nacional y hoy Manuel quieres descubrirnos los secretos no de este lugar emblemático que se inauguró en mil novecientos doce con una fachada modernista con capacidad para mil doscientos cincuenta asistentes

Voz 1906 00:46 exactamente en pie fíjate el cine se inauguró en diciembre de mil novecientos doce aunque la fachada actual que sabes que ese ese derribo muchas veces data de mil novecientos veintitrés sabe que me gusta mucho es decir el nombre de los arquitectos el arquitecto del cine daré se llamaba críspula Moro cabeza madre mía la que estoque

Voz 1751 01:01 tenemos que hacer una recopilación de todos los arquitectos

Voz 1906 01:03 los nombres de arquitectos son nombres como de Nobel

Voz 4 01:06 todos mono cabeza como de Grandes dinastías grandes dinastías grosso modo los cabezas te bueno pues te señor cabeza proyectó

Voz 1906 01:14 diseñó este edificio su capacidad actual es ahora mismo nada más para trescientas dieciocho personas que donde serán mil doscientas cincuenta

Voz 1751 01:21 se ha reducido un poquito bueno en los inicios del Doré que cuentan con proyecciones de gran éxito como Gloria que mata este tipo de ella de Rafael Salva

Voz 4 01:29 o por frívolo Lina a Villa frívola Alina Salinas es un insulto que tienen que ponerse de la otra vez estoy unas colinas o una parte o la disciplina olímpica la también lo digo en dos mil siete el cine era mudo

Voz 1906 01:47 no pero sabes que en esta época pues todos los cines tienen que tener un foso para orquesta y lo bueno del cine es que también tenía foso para coros porque grandes artistas como María Caballé Rosita Rodrigo Eva hasta chino rompen y Miguel Ligero también actuaron

Voz 1751 01:59 aquí me encantaría llamarme Rosetta Rodrigo me encanta señorita Rodrigo por favor transitar Rodrigo

Voz 5 02:05 no es bueno

Voz 1751 02:07 en este Times han celebrado muchos estrenos no el más recientes dolor y Gloria de de Almodóvar pero hace dos años en dos mil diecisiete Manuel el cine Doré fue testigo desde el ciclo Todo Almodóvar al que asistió además de Almodóvar Carmen Maura fue como un poco el escenario de de la reconciliar el volver

Voz 6 02:27 debe no

Voz 7 02:29 he vivido muy fuerte me he acordado de todas las cosas y luego de una película en lo que lo pasamos muy bien porque me quería mucho en ese momento y me trata muy bien y me dirigió muy bien además Burque todo lo que hago yo continuamente me estaba acordando de de instrucciones que había dado las antes perder cena continuamente es alucinante lo mayor que somos

Voz 6 02:52 yo

Voz 4 02:53 que no me

Voz 1751 02:54 Carmen Maura este este es un sonido que ya no se atendió e hemos blanquiño yo recuerdo perfectamente a la puerta del cine Doré muy bueno pues no estaba prevista la entrevista hay Llanos la concedió y había como una nube de gen diciendo no no va a hablar no hablar y dijo ella así sí que voy a hablar

Voz 1906 03:11 quien tiene que ser maravilloso ver la maravillosa Dolores Gloria en el cine Doré porque en la secuencia que se rodó en el cine Doré lo a la que ponen sabor que es una película que está como reviviendo Salvador May el personaje Antonio Banderas no acude a esa proyección porque también se ha reencontrado con el personaje que interpreta Asier Etxeandia entonces debe ser muy chulo ver la película ahí en el sitio donde

Voz 1751 03:32 el nombre de Cine Doré que tiene muchísimas historias no

Voz 1906 03:36 bueno hay tres hay tres teorías de que se llama en fin elabore la primera es que es una referencia ilustrador Gustavo Doré que sus maravillosas ilustraciones del Quijote son muy conocidas sobre todos los libros de texto infantiles no sabemos si realmente se llama cine Doré por Gustave Doré parece ser que también es eligió una palabra francesa idioma de moda entonces a principios del siglo XX en España Doré pronunciado Doha significa dorado pero queda muy decir vamos un poquito no es un poquito acoger tres y se queda mejor decir vamos

Voz 4 04:05 es la frivolidad vamos a lanzar y tal como nos haga lo que pasa es que haya otra hay otra Rachida histórica

Voz 1751 04:13 qué puede explicar este este nombre y nos lleva a Barcelona no esto bueno

Voz 1906 04:18 realmente Sánchez Dragó en un programa de televisión dijo que había que decir cine

Voz 3 04:22 Torre como tiene Torre porque es rehén mi lo dice Sánchez Dragó dice Jean

Voz 4 04:28 yo todo lo que dijo Sánchez Dragó yo me queda otra misa no lo contrario yo me quedo tranquilísima se que llamarlo cine Doré desde dos Remi que era coger las dos primeras notas musicales vale tiene mucha hablábamos aquí al Circo Price lo hemos llamado Circo Price si lo normal es que han Cine Doré lo llamamos tiene toga o cine Doré hijos

Voz 1751 04:47 cuéntame porque al estar practicamente en Lavapiés que que fue uno de los barrios más perjudicados por los efectos de la guerra Civil pasó momentos de decadencia no y con la llegada otros fines más modernos como El Monumental los madrileños bueno pues le pusieron como

Voz 1906 05:03 monumental que también ha sido sede de conciertos bueno pues como se quedó como hermano pequeño hermano menor en Lavapiés en el palacio de las pipas no hace falta decir porque los madrileños iban yo supongo que el cine monumental que que también ha sido sala de conciertos sería un cine más caro para ver películas y el cine Doré o cine toga cine un poquito más barato iban allí comían pipas y maravillosamente bien Palacio las pipas

Voz 1751 05:25 el Palacio de la de las pipas ya no se puede ya no se puede comer yo ya no está bien visto

Voz 4 05:29 no tiene palomitas nada no no venden nada quitas no eso es maravilloso si vámonos al año mil novecientos ochenta y nueve Manuel

Voz 1751 05:37 en el cine Doré se convierte en la sede principal de la Filmoteca Nacional no se temía por su supervivencia pues

Voz 1906 05:44 estuvo encerrado más de veinticinco años se cerró en el año sesenta y tres y en el ochenta y nueve y Ministerio de Cultura acuda a su rescate instara instaura ahí la Filmoteca Nacional

Voz 1751 05:53 y así lo recogía la crónica de de Luis Prados en el país el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve

Voz 8 06:03 el cine Doré construido en mil novecientos veintitrés y uno de los pocos edificios modernistas de Madrid albergará durante los próximos cincuenta años las dos nuevas salas de proyección de la Filmoteca Española la realización de este proyecto que data de hace casi siete años ha costado más de quinientos millones de pesetas en el acto oficial de la inauguración a la que asistirá el ministro de Cultura Jorge Semprún se proyectarán fragmentos de viejas películas entre ellas Manu

Voz 9 06:26 LECrim fin inacabado de haber alcance infirió Colinas realizado en mil novecientos veintisiete por Arturo Carballo primer propietario del antiguo Cine Doré

Voz 0480 06:42 que ibas a decir voz yo Ivy que si yo en Eldoret hace unos años Metrópolis de Fritz Lang con pianista en directo fue maravilloso aunque tengo que reconocer que las butacas de los dar es verdad que no se puede tomar palomitas que agradezco hay un bar en el hall muy bonito es súper bonito sí pero me den meterte dentro palomitas podían poner un puesto de collarín

Voz 4 07:03 para cuando te sirve a suele esas butacas que te dejan el cuello a la intemperie estás toda la película sosteniendo el cuello con una plaza con los carros antiguos hay que recordar que la estatura media del españolito milagro ha ido evolucionando las butacas sean pequeños

Voz 1906 07:21 porque los españoles eran más pequeñitos pero eso el cine Audrey algunos teatros son pequeñitos claro mi me encanta que el cine Doré además ahora se ha convertido en el paraíso de los nostálgicos del cine de los ochenta siguen muchas pero hay muchos ciclos de cine de los ochenta que vas allí con un montón de amigos y te dejan hablar te dejan gritar dejan comer pipas pero te dejan hablar así de Manuel Trigueros

Voz 1751 07:39 muy cinéfilo en la película que que recuerde ha visto en el Dorado

Voz 4 07:43 con la verdad

Voz 1906 07:44 sí Jungla de cristal las pasadas navidades yo siempre voy a Jungla de Cristal en Navidades la película navideña perfecto F no es que bello

Voz 4 07:51 estoy totalmente de acuerdo para Navidad

Voz 1906 07:54 el el día veinte veintiuno de diciembre con un montón de amigos mega estaba lleno lleno lleno y nos lo pasamos maravillosamente bien gritando los diálogos en la pantalla

Voz 0480 08:02 ya a ti te parece que es una película navideña a mí me parece super navideña de hecho hay un capítulo en la temporada de mirar lo que has hecho la sería de Berto Romero en su hermano rompe con su novio y se pelean por el DVD de Jungla de Cristal porque es su película de Navidad ya que lo hace más gente

Voz 1906 08:20 de dos a las siete una sala grande maravillosa míticas

Voz 4 08:23 el IVA y una sala más pequeñita abajo donde grabó un programa de televisión de cine que está muy bien también más chiquitinas más recogida

Voz 1751 08:29 qué tal va la obra

Voz 4 08:30 la casa sino en la obra de la casa pues mira hoy representamos el funeral una comedia sobrenatural a las ocho en Madrid en el teatro José María Rodero en Torrejón de Ardoz que quieran ir pues para el día de la madre insular su perfil es cierto dale un beso a Concha nuestra escucharía de la madera está escuchando pero tienes planes con ella o no ahora ensayar a las cuatro de la tarde ya las ocho la función tú fíjate que el ya la madre trabajando con Manuel además somos cómicos Manuel gracias por entero

Voz 1751 08:57 Aído a la historia de los treinta años de historia cuatro millones de espectadores más de veinte mil películas hectáreas el cine Doré

Voz 4 09:04 es uno de los pocos sitio donde puede estar haciendo la cola del cine

Voz 10 09:07 vez que nace alguien la colada pescadería dice de gente que esto no pasa la y luego también una reclamación de Bob Pop collarín es no oye por favor me gusta casa Aleida son muy duras para el cuello no estamos marchando chicos muchísimas gracias Mourinho Un beso hasta la semana que viene Bob Un besito un beso enorme Ana a las siete Centro Centro plumas y látigos a Bob le dan un premio la que es un látigo

Voz 11 09:31 vamos