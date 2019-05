Escucha las noticias de las 16:00h (05/05/2019)

el Tribunal Supremo cree que Puigdemont y los otros dos ex miembros de su Gobierno fugados los tres de la justicia española pueden presentarse como candidatos a las elecciones europeas del veintiséis de mayo pero deja la decisión final en manos de los jueces de Madrid Judith Arroyo el

el Supremo ha decidido devolver la decisión a los juzgados de Madrid a los juzgados de lo contencioso administrativo que habían comenzado a estudiar el caso recordamos que estos jueces de Madrid habían decidido que la competencia era del Supremo pues ahora la decisión les vuelve a corresponder a ellos el Supremo les dice además que resuelvan lo antes posible pero que lo hagan teniendo en cuenta que no concurre causa de elegibilidad contra Carles Puigdemont Toni Comín clara Ponseti es decir entienden que sí pueden presentarse a las elecciones pero que no es una decisión que deba tomar el Tribunal Supremo Illa

mujer hallada sin vida en su domicilio de Parla tenía cuarenta y siete años todos los indicios apuntan que esta podría ser la cuarta víctima de violencia machista en la Comunidad de Madrid sus allegados alertaron a la Policía tras no tener noticias de ella durante varios días sobre las once de la noche la policía recorrió sin éxito los lugares que frecuentaba después entraron en su casa donde encontraron su cuerpo consigo Nos de violencia en una de las habitaciones los investigadores han comprobado que la víctima había denunciado episodios de violencia machista pero había reanudado la convivencia con su pareja pese a que previamente había conseguido una orden de alejamiento que pesaba sobre su supuesto agresor al que la policía continúa buscando fuentes del Ayuntamiento de Parla han confirmado a la agencia Efe que estaba protegida por el protocolo de atención a las víctimas de violencia machista con nivel de riesgo bajo recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a víctimas de malos tratos no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo del registro de llamadas