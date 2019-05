Gol de Mariano (Real Madrid 3-1 Villarreal)

Voz 2

00:13

no del cerdo vírica no mariana para sentenciar una jugada maravillosa una apertura tremenda que hubiera firmado madre pero que ha protagonizado el la oyente ya la Garda qué tal Marte tiene tiempo para apurar la línea de fondo para ponerla al segundo palo Jaycee prácticamente a puerta vacía en posición de killer Mariano se come a la red para anotar el tercero del Real Madrid yo el segundo de su cuenta particular empieza la segunda parte cómo comenzó la primera con un tanto de Mariano esta vez a pase de Carvajal el Real Madrid tres Villarreal uno camino del fin todas la segunda en el Bernabéu