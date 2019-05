Álvaro Benito: "El año que viene hay que intentar volver a reinar"

Voz 0097

02:12

que acepta el elogio cuando ganas hay que aceptar la crítica cuando pierdes y sobre todo ya no va por ahí no va por ahí exactamente mi mi mi enfoque sino que no podemos estar agarrándome a las tres Champions que ese que este equipo haya quedado para la leyenda son leyenda a ratos Champion en cinco años de tres consecutivas son leyenda pero mal mal mal no sabíamos a nosotros mismos y hablo en plural y me incluyo en el Real Madrid en general agarrarnos a esos tres Champions no pero es que es raro dentro del campo de las tres Champions ya es que claro es que no no no podemos da igual que tengamos mal rendimiento no se puede decir nada porque somos los de las tres Champions no pero ya está muy bien pasaron este año se le perdona ahí yo fui el primero que dije que que ello fíjate que es va a ser la última vez que al núcleo duro de este de ese equipo legendario le puede haber y que en el último partido en el Bernabéu este equipo exige y demanda y necesita irse le debe una o una ovación cerradísima por lo que he conseguido