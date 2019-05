Carrusel Deportivo Último Tramo: Primera Parte (05/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo de Nasser a ver anoche diez y media en Canarias Manuel

Voz 1670 00:18 cariño qué tal hola Daniel Garrido la pregunta que no entrar del dos cinco de las preguntas quién es el responsable musical de este de este programa

Voz 1201 00:25 Pablo Arévalo Pablo Stereo no

Voz 1670 00:27 a partir de esta hora Pablo qué es esto me lo David perros lo que cree claro que no no me suena la verdad

Voz 2 00:35 el set y no te da calambre a ver cuando algún día

Voz 1670 00:37 aquí Bruce Springsteen James ya al Bashir no perdona todos los miércoles de lo que ya está bien ya está bien pero te digo una cosa va a sacar disco dentro de un mes así que digo yo que Céline hará Pablo a poner algo algo no todo el cabello humano las preguntas para buf entregado no sí bueno lo has pasado mal esta sería lo ha pasado mal con el partido Zorrilla pero yo me estaba poniendo negro Benjamín Blanco y une haz memoria cuál es el partido de fútbol que tú recuerdas

Voz 2 01:13 en el que peor lo has pasado sí pues mira porque no la palabra lo tengo claro en el partido de España Italia de cuartos de final de la Copa dos mil ocho penaltis en el que el que más

Voz 0016 01:29 joe dije no puede ser otra vez no puede ser no puede ser en es que peor lo he pasado en es bueno no en Carrusel en un momento en el Bernabéu se empezó a hablar del top cinco los jugadores mundiales Roncero sale de la pinza ha dicho que el quintos Vinicio es el único que lo aplaudió enana porque está hasta la avenida estoy como él dime tú me sorprende que haya puesto el quinto Carlos Puerto tercero con línea casi lo ponen Top cinco de jugadores mundiales baladí

Voz 3 01:53 ahora mismo es todo esto no es un metro más calidad de jugador

Voz 2 01:57 por tus gustos toda la Messi

Voz 3 02:00 Cristiano Messi Cristiano Neymar imam

Voz 4 02:04 en papel en papel intelectual

Voz 3 02:08 Griezmann Griezmann daño esta hombre esta sala esta pasar que me falta habría alguno más

Voz 2 02:15 pero que si yo diría que eso está bien que luego si querían O'Neill

Voz 1670 02:18 dar en luego te lo cual red de lo lo firme los cinco por una vez la verdad de forma metería Haza

Voz 2 02:26 quitarle alguno claro a lo mejor momento

Voz 1670 02:29 pues estando bien

Voz 3 02:30 no puede que sean los cinco mejores lecho esta también que sea es pues área seis pero afirmo es necesaria

Voz 2 02:36 yo Paul Pogba para el Madrid

Voz 3 02:41 aquí no no no

Voz 5 02:44 pero pero por la pasta por su calidad

Voz 3 02:48 su pregunta pregunta

Voz 2 02:51 por eso valorativas no creo no

Voz 1670 02:53 el a escucharlo

Voz 2 02:56 yo creo que la radio es importante mira yo te digo una cosa lo que pida Zidane hay que dárselo hicieran cree que poco va a jugar que necesita hay que dárselo y además la la buena versión de Pogba la que veo en la selección francesa me gusta incluso lo que pasa que luego lo que vemos habitualmente tampoco nos convence mucho y lo que nos cuentan los que ven siempre United nos dicen que para que salga un partido bueno entonces ese Pogba no me parece necesario para el Real Madrid no me lo parece creo que hay jugadores mucho más regulares que aportan mucho más pero también te digo que si Zidane pide a Pogba hay que darles fuego

Voz 3 03:29 mira la carita Talavera ya están por aquí besa Griezmann más o menos cerca de de la tele digo lo más lejos mira lavabos bueno pero no yo nación vale igual hablamos ahora no no Rato que si hablamos si te apetece sí sí sí la última a mí me está gustando Brahim yo lo digo por delante me está gustando más d'Ebre y me está sorprendiendo muchísimo tú te quedarías con él para la primera plantilla el Madrid el año que viene

Voz 2 04:00 sí estoy un poco eh mira el otro día Peit llame ya te voy a decir una cosa y Álvaro Benito decía la contraria

Voz 4 04:05 así ir escuchando a los dos claros son razones de peso en los dos casos son dos que os que no hace mucho lo que es ese club lo que es esa camiseta lo que es el Real Madrid lo que ser un chaval joven pero yo escuchando a los dos en este caso me quedo más con Pedja yo creo que

Voz 2 04:23 entrenar todos los días con la primera plantilla tener minutos durante la temporada le puede hacer crecer mucho no sé si cederlo a yo qué sé el Valladolid pulmonar otro ejemplo eh Le haría crecer más hombre en cuanto a minutos y en cuanto a la confianza en ti mismo está bien pero luego estamos en muchos casos de jugadores que salen cedidos del Real Madrid

Voz 3 04:41 que se van a no sé dónde

Voz 2 04:44 lo Mariano León pero luego vienen al Madrid es otra cosa no ser titular en el Olympique de Lyon el otro club pues no tiene mérito para mucho

Voz 4 04:51 tres de ellos si de verdad lo que quieres volver al Real Madrid ser importante entonces yo en este caso se va a estar así cinco años evidentemente no

Voz 2 04:58 pero me gustaría seguirle viendo evolucionar en la primera plantilla el Real Madrid más que evolucionar en un equipo

Voz 4 05:04 hay que no sé cuál pues nada has estado fetén

Voz 2 05:07 no ha superado vale te preguntan pruebas ofrece cosas bien estoy en cuartos de final venga bueno vamos a ver si llegamos a semifinal y la final dos semanas dos jornadas

Voz 6 05:16 eh Liga aquí

Voz 2 05:18 a esto está visto para sentencia desde hace tiempo lo del título pero no está visto para sentencia otras cuantas cosas aunque sí se van aclarando unas cuantas por ejemplo en el descenso ya es matemáticamente de Segunda el Rayo ya es matemáticamente de Segunda el Huesca

Voz 7 05:34 de verdad le mando un no un abrazo no no se le doy la enhorabuena de verdad el Huesca sale derrame

Voz 2 05:41 me parece que es un equipo que hay que quitarse el sombrero es una noche donde estaban jodido los aficionados que no estén escuchando dirán si ya pero nos vamos a Segunda pero que hasta la jornada XXXVI no hayan da el brazo a torcer y jugando como han jugado qué pena que no les haya llegado antes Enrique Gallego porque fíjate cómo lo han notado a partir del mercado invierno sea me parecía hecho un temporada en el Huesca pero que tienen que bajar tres es que tienen que ya ha estado muy competido y el Huesca estaba descendido que lo dábamos por descendido en Navidad pero hasta la antepenúltima jornada no se han rendido hoy les ha pintado la cara al Valencia con este marcador que es un poco duro pero aún así verdad chapó y enhorabuena por la temporada que han hecho ya sé que decir que enhorabuena a un equipo que baja es es complicado pero de verdad enhorabuena al Huesca y al Rayo pues nada ahí estaba Paco Jémez sabiendo que lo que le pidieron era casi un milagro pues nada si sigue que yo creo que seguirá el año que viene que lo intente subir cuanto antes así que deberá verdad al barrio de Vallecas y la afición del Rayo Vallecano y también para del Huesca que volvéis pronto nos falta por conocer una plaza Valladolid hoy ha ganado le metió a Girona en el pozo pero están ahí prácticamente ellos dos más

Voz 3 06:45 Levante Celta Villarreal pues fíjate en dos

Voz 2 06:49 jornada lo que va a haber ahí por arriba al Getafe que se afianza en la cuarta plaza después de la victoria de hoy precisamente ante el Girona el Getafe que ya es equipo europeo seguro porque en el peor de los casos sería sexto aunque pierda todo y los rivales legal en todo el Valencia Sevilla y el Getafe como poco sería sexto así que el año que viene Getafe jugará en Europa ahora que va a intentar es aguantar la cuarta plaza de Champions que también Tela Marinera les saca tres puntos a los dos perseguidores a Valencia Sevilla y Madrid Atlético pues siguen sujetos vacaciones más largas que nunca porque el Atlético ayer haciendo un mal partido ante el Espanyol y el Madrid hoy bueno ha estado bien está entretenido sale bueno en fin las once y treinta y siete lo último antes de que vayamos ya el sanedrín que están creo que por ahí

Voz 4 07:33 hay todos está Pedro

Voz 2 07:37 Morata

Voz 4 07:38 en el estadio de El Alcoraz donde el vale

Voz 2 07:40 ya ha ganado dos seis vaya atracón de goles han llevado los de Marcelino que me está dando un gesto Javi Blanco para darle paso a a Pedro Morata pero sabía que era él

Voz 0753 07:49 Pedro Morata muy buenas hola don Manuel buenas noches

Voz 2 07:52 pues dos seis y sigue la pelea por la Champions para el Valencia en el día en el que mandan a Segunda al Huesca

Voz 0753 07:58 sí sí yo todas ellas con son todo Pablo oí yo desde hoy Carrusel soy muy fan más de la Sociedad Deportiva Huesca por sugerente primero porque es el club no ha perdido lo entrañable y tradicional del fútbol de siempre no

Voz 8 08:12 esto a distancia esos mismos está tan absurdo que el muchas veces en primera división y luego sujeto se me ha llamado muchísimo la atención estando en Segunda División perdiendo dos seis han aplaudido a sí sí tengo problema obvio al encuestas observadores ya llama muchísimo la atención eso muy muy positivos respecto al Valencia el Valencia hechos obligación lo que no hizo en Vallecas lo que no hay son del Eibar en Mestalla o el se como así ha sucedido y el Valencia no ganaba su partido de hoy ante un equipo que estaba ya prácticamente descendido bueno verdaderamente suelen poner una cosa muy cuesta arriba ganando el valenciano seis lo que sucede es que el Valencia en este instante a hacer tres puntos más de lo que haga el Getafe no los Getafe hizo ganando Sevilla en curso impreso un triple empate entre Sevilla Valencia El Valencia sería el primero de la liguilla entre ellos tres por lo tanto el Valencia lo que ha hecho hoy es salvar el más para seguir vivo de su primera inspección que es ser

Voz 0239 09:15 cuarto clasificado porque también aprovechó para él

Voz 8 09:17 mira que si no fuese cuarto al Valencia para ir a Europa League incluso les valdría ser séptimo también sólo al Valencia por el tema de jugar la final de la Copa del Rey así que el Valencia mano sigue en la pelea por la cuarta plaza a pesar de lo dieciséis empate de la temporada

Voz 2 09:33 pues nada sigue en la pelea al Valencia al igual que el Sevilla ya tres puntos Hoyos el Getafe hiel Huesca decía Pedro y lo veíamos en la tele deberíamos en Carrusel con Dani la afición aplaudiendo a los jugadores al entrenador es que se lo merecen no sé cómo está avisaba días compañero de la sede en Huesca hola Luis muy buenas

Voz 0516 09:49 qué tal mano pues aquí estamos en la zona amistad porque estamos esperando al capitán Gonzalo Melero que nos han dicho que va a comparecer

Voz 9 09:54 ahora pero es que está en la sala antidoping

Voz 0516 09:57 el que sí ha hablado antes ha sido el presidente que simplemente ha hecho una declaración para agradecer a la afición eso que estabas comentando no ese apoyo ese respaldo que al equipo en un día pues hoy triste para la ciudad igual que hace un año se subía en Lugo irregulares que lo vimos por todo lo alto hoy es la otra cara no es ser la del descenso pero bueno tampoco es un drama en Huesca el descenso el que lo porque sabía que la temporada era muy difícil fíjate que en diciembre lleva tan sólo ocho puntos y ahora lleva treinta es decir que estaría cómodamente instalado en la zona

Voz 2 10:28 Medio totalmente así ha sido bueno pues es la el resultado del último partido ese dos seis una goleada abultada para los

Voz 4 10:36 de Marcelino eh

Voz 2 10:39 ya bueno ha marcado doblete de Rodrigo doblete

Voz 10 10:41 Santi Mina uno de vas que abría el marcador nada más empezar el partido otra de Etxeita en propia puerta para el Huesca ha marcado Melero

Voz 2 10:47 ya les Gaillard Luis cualquier novedad nos pedía paso desde Huesca efectivamente aquí estamos esperando a Melero perfecto un abrazo Luis

Voz 1201 10:55 eh Morata que va de vuelta para

Voz 1670 10:58 para Valencia a pensar ya ahora antes de que el siguiente partido Liga en la vuelta con el

Voz 2 11:02 el Arsenal claro claro es que ese es el gran parte

Voz 0753 11:04 pido con con uno en Mestalla la posibilidad de dejar al al Arsenal en la cuneta de jugar o una final a quién el balance ya una hermosísima de la Copa del Rey otra puerta abierta a la Champions y ganándola lo primero evidentemente llegarán a las hoy jueves mano a reventar Mestalla se va a mover Mestalla ya lo verás

Voz 5 11:25 un abrazo Pedro un abrazo hasta luego chao

Voz 2 11:28 el Huesca dos Valencià gana el Madrid tres dos al Villarreal con goles de dos de Mariano y uno de Vallejo para el Villarreal marcaron Gerard Moreno Jaume Costa al inició el partido a Iker Casillas ahora no vamos a ir a Oporto para que nos cuente Javier la última hora del portero sigue ingresado que mañana le van a dar el alta aunque hoy ha sido bastante descafeinado el homenaje en el Bernabéu más que nada porque estaba varía es que la entrada muy pobre media entrada ha vuelto a jugar de inicio después de dos meses de ausencia Se marchó Brahim entre aplausos del Bernabéu el Villarreal que sigue sin sin certificar la permanencia el Valladolid gana uno cero al Athletic importantísima la victoria para los Pucela Nos golazo de Waldo espectacular

Voz 4 12:08 en la primera parte Isabel el descenso

Voz 2 12:10 el Athletic sigue séptimo

Voz 1670 12:13 volviendo a la justo al gol de lo que ha sido una maravilla ha sido una apuesta muy valiente Sergio

Voz 2 12:19 Nieto él ha sacado del filial estaba en el Valladolid que tiene

Voz 9 12:21 hombre es que tiene han tenido que tirar del del filial

Voz 1388 12:24 un acierto pleno no de Sergio ya te digo cómo ha jugado

Voz 2 12:27 y muy buena primera media hora del Valladolid y esto les saca del descenso sumaba la derrota del Girona que ha perdido en Getafe eh con goles de Jorge Molina vaya temporada también Ángel antes el Éibar ganó al Betis uno cero gol de José Ángel para el Eibar falló un penalti Lo Celso si esto es lo que ha pasado en este domingo de Liga además en la Liga Iberdrola enhorabuena al Atlético de Madrid femenino que ha ganado su tercera Liga consecutiva de Talavera sí

Voz 1576 12:54 la semana consecutiva buenas noches la verdad que el trabajo que hace muchos años está empezó Lola Romero que parece una una pionera parecía que estaba medio loca y luego fíjate después una Copa de la Reina dentro de una semana pueden ser dos consecutivas teniendo una sexta parte

Voz 2 13:10 el presupuesto de tiene el Barça que va a jugar el domingo la final

Voz 1576 13:13 de la Champions que se llevó Mapi León se llevó Andrea Pereira

Voz 2 13:16 seguramente este verano el sábado el sábado

Voz 1576 13:18 hoy once

Voz 2 13:19 la final de la Copa del Barça

Voz 1670 13:22 a ver si te fines decir

Voz 2 13:25 sí la verdad que tiene muchísimo mérito sí pues nada a ver quién gana esa final de la Copa de la Reina que Atlético de Madrid Real Sociedad el sábado que viene lo contaremos en Carrusel los referentes entre cinco y el siguiente fin de semana el Barça jugará la final de la Champions

Voz 1388 13:38 el Olympique de encontrar Olympique de Lyon

Voz 4 13:40 eso en la Liga verla eh

Voz 2 13:43 luego estará Mela Chércoles con uno de los protagonistas de Gran Premio de Jerez de motociclismo de hoy en tenis en el Master Mutua de Madrid ha caído Garbiñe Muguruza en primera ronda ante la croata Petra Martí Carla Suárez sí que ha ganado después ante el agrega Maras Hakkari y en baloncesto femenino el Spar City de Girona se ha proclamado campeón de la Liga Femenina ganando el segundo partido al Perfumerías Avenida de Salamanca es el segundo título de Liga de su historia y además ha habido Copa del Rey de fútbol sala donde el Barça Lassa conquistado su sexto título de Copa del Rey la ganar Jaén Paraíso Interior que ganaba cero dos ya acabado ganando el Barça cinco dos bueno y además fútbol internacional que Bruno nos va a contar una cosa muy importante en unos segundos

Voz 5 14:26 en uno se estaba hay Bruno hola Bruno Alemany muy buenas hola qué tal muy buenas déjale que salude a todos que están por ahí para que te

Voz 2 14:33 en bien sobre todos los de Barcelona Antonio Romero muy buenas hola qué tal mano muy buena hola Jesús Gallego hola buenas noches don Julio Pulido hola qué tal verán

Voz 0985 14:41 sí Mario Dorado que está aquí muy buena mano también Antón Meana

Voz 2 14:44 estoy de Carreño buenas noches a Talavera ya le veíamos muy buenas a Pablo Pinto hola hola además en Barcelona Lluís Flaquer qué tal aquí qué tal buenas noches Don Jordi Martí hola buenas ni Marcos López qué tal Marcos muy buenas noches a todos esta también aquí Dani Garrido y Rosell Iturralde González nuestro árbitro buenas noches que está recuperado no cómo andamos no bueno yo veo la mitad pero cómo lo ves que ver bueno para que ya estás como el bar digamos ahora mismo es la mitad lo ves la mitad cincuenta por ciento

Voz 0985 15:12 si nos hacemos una idea esto es la mitad de lo que ya

Voz 2 15:15 me llena mucho

Voz 1670 15:17 a la mitad corral debiendo en la mitad muy peligrosos

Voz 4 15:21 bueno yo te recupere espero aguanta y Bruno Alemany cuéntanos

Voz 0301 15:26 bueno pues la información es que fuentes cercanas al vestuario del Liverpool Nos

Voz 9 15:32 cuentan que Mohamed Salah

Voz 0301 15:34 tampoco va a jugar no va a jugar el partido del martes contra el el Barça en unos aseguran que es una decisión que toma el médico en Inglaterra hay un protocolo que obliga a los futbolistas que han recibido golpes fuertes en la cabeza lo que dice el protocolo es cuál es que han tenido lesiones en la cabeza hombres lo han tenido que cambiar lo tuvo que cambiar en el partido contra el Newcastle ayer es que existe una lesión pues bueno si los padres que tienen lesiones en la cabeza tienen que estar seis días eh jugar ningún partido así que evidentemente en ese plazo no entraría el partido de ida del Barça de la Champions nos cuenta donde Manu que él ya lo sabe que el jugador eh desde ayer conocer la decisión de del médico que decisión del médico del Liverpool que él no conoce que desde ayer pues está destrozado podemos decir que está muy muy afectado en el día de ayer sobre todo lo que hoy ya está recuperado un poco pero la informaciones es la que Mohamed Salah según nos cuentan incitó fuentes

Voz 9 16:34 no se perdería el partido contaba

Voz 2 16:37 noticia que nos adelanta Bruno alemán que ya la semana pasada nos decía no va a jugar firmó Mino titular en el partido de ida y que ahora nos cuenta esta once y cuarenta ahí sí

Voz 11 16:45 T

Voz 2 16:46 qué sala no va a jugar el partido de vuelta que mala suerte Salah con los partidos de Champions con la final del año pasado y con

Voz 1388 16:52 sí es increíble me llama la atención lo que dice Bruno porque

Voz 2 16:55 es todo el protocolo médico salvo que también solicitamos para la para la Liga

Voz 1388 16:58 no es en situaciones puntuales que sean golpes en la cabeza pero es un palo tremendo porque como cuanto crono pero sin Fermín afirmó Mohamed Salah en las las opciones del Liverpool descienden pues prácticamente a la nada

Voz 2 17:09 más tranquilo Jordi o no te fijas quiero no quiere decir que no te fijas de Bruno que se que te sino que

Voz 0985 17:14 pero no por supuesto porque ya adelantó lo defino yo ahora adelanta lo deseaba por lo tanto lo que él dice va a misa nadie se alegra de las lesiones por supuesto pero es verdad lo que dice Dani a las bajas de Fermín hoy de Salah su tridente arriba queda muy debilitado ir básicamente su fuerza descansa en su fortaleza física en no dar respiro a la velocidad criterio golpeo gol de su gente de arriba pero dicho esto Manu nunca hay hay que hay que ir con toda la cautela eh porque también en el Camp Nou ya vimos que es un rival de enjundia eh

Voz 2 17:49 pues nada sin sala para el partido del martes que el Barça ya tiene la cabeza puesta ahí porque ayer puso a todo el equipo suplente practicamente para pensar en en eliminar al Liverpool el martes y meterse en la final de la Champions bueno estamos todos y lo primero que hacemos antes de ir al sanedrín de la jornada de liga es irnos a Oporto que está por ahí Javi Herráez pendiente cada minuto cada hora de lo que pasa con Iker Casillas al que mañana le van a dar el alta Si todo transcurre con normalidad que así esperamos que sea así va a ser es tal el hospital Javi Herráez hola Javi qué tal muy buenas

Voz 11 18:23 hola qué tal va todo muy buenas noches si mañana antes de comer a esa hora espera Iker que le den el alta ya está el hombre con ganas de irse

Voz 1201 18:30 para casa con su mujer consagra con sus hijos con Lucas y con Martín

Voz 11 18:35 tras que está apabullado Porro todo lo que viene de España por el homenaje ayer de O Dragao que lo vivió en él es David Allen fue increíble bueno bueno me emocioné yo vengo en en Carrusel como este la compañía hay hiel él en la habitación de bueno pues emocionado viéndolo con Sara ahí la verdad que fue una pasada además su pancarta su foto con los brazos extendidos arriba puños cerrados festejando un gol gesto este característico de Iker y todo un estadio cuarenta mil almas era un minuto fueron tres así que eso es lo que más le ha llegado llega a todo le encanta todo está agradecidos a todos y quiere hacerlo bien no que mañana va a salir a decir algo va a agradecer a todo el mundo su presencia se va para su casita frente al mar para descansar aquí un mes la verdad es que llevamos aquí unos días en Oporto y cuando él me decía hace tiempo que aquí estaba a gusto aquí quería seguir

Voz 2 19:27 lo entiendo perfectamente la verdad es que es una

Voz 11 19:30 netamente es una ciudad maravillosa lo que quieren hemos estado comiendo en restaurantes que que los aconseja ahí es que te dicen por favor hacemos una foto y la esa Iker por favor para que no ve ahí cómo está el cómo está el rapaz como está Iker inmueble el hospital pasa un coche IRTA Iker Casillas la verdad es que es un ídolo lleva aquí tres años no en España estuvo tantos y tantos años y levantó tan altas copas entre ellas de Copa con la selección del Mundial de Sudáfrica pero chico llevan habrá aquí hijo adoptivo eh la llamó al presidente le llama todos los días al presidente de de de Portugal el presidente del Oporto viene todos los días que decide el médico los compañeros bueno una pasada verdad es que se lo merecen según siembras en la vida sea recoge exactamente sembrar mucho recoge mucho del tiempo

Voz 2 20:13 el Oporto es que me me lleva tanto comparado con lo que he estado en Madrid pero increíble bueno también la imagen de los jugadores todos con la camiseta con el número uno los aficionados de forma espontánea a todos los medios de comunicación hasta el presidente de la República de Portugal todo el mundo estaba pendiente

Voz 10 20:29 debe de Iker Casillas que es un tío que se ha ganado a

Voz 1201 20:32 a todo el mundo a donde haya estado

Voz 2 20:35 en en todos los

Voz 11 20:36 yo he pues nada mañana

Voz 2 20:40 me dices

Voz 11 20:41 si él cree eso que antes se comerciales o estás porque está como loco navegación vez casi casi se ve el parque de aquí de Oporto y al fondo de la playa hay su casa a unos tres kilómetros lo vea así en la lejanía porque el hospital está un poquito en un acto en la circunvalación aquí en la parte norte de de Oporto ya está con ganas de marcharse a casa a la que un mes tranquilito hacia ese pruebas el fútbol no bueno quiere hablar pero no quiero hablar ahora para recuperarse porque evidentemente el susto todavía les lleva en el cuerpo aunque seguro seguro que va a quedar ni que Lao

Voz 2 21:10 se fue para dos años luego renovó un año más

Voz 7 21:13 acababa de renovar otro aquí bueno esto ya era su cuál

Voz 2 21:15 esto años íbamos a ver si va con uno con la opción de quedarse otro más bueno en fin que estaba bien estaba echando raíces en en Oporto íbamos a ver lo importante que mañana sale como nos cuenta Javier y que está perfectamente recuperable lo demás no es una decisión suya hay Nos importa menos sinceramente hombre halal hubiéramos seguido teniendo que era hasta los cuarenta y tantos pero es una decisión de Casillas pues nadie está bien recuperado y sobre todo la imagen del estadio ayer que no es así la visteis todos imagine pero es la leche la grada hay todos los aficionados

Voz 1670 21:45 la de hoy me ha gustado menos en el Bernabéu porque había menos gente mañana como sea

Voz 2 21:48 Mari que habéis estado ahí en el Bernabéu

Voz 1670 21:51 además fue al principio de todo que que ni siquiera estaba el el aforo luego que que nos dieron

Voz 9 21:56 Beto gana cuarenta y seis mil es muy poco para el Bernabéu es normal de fue un puente no tiene ningún interés el partido bueno es normal que la entrada sea así pero deslució un poquito el homenaje luego el minuto doce estaba previsto que hubiera cánticos hacia Iker Casillas y así ha sido pero el mensaje era muy bonito

Voz 10 22:13 de la pancarta es también el de la las camisetas

Voz 9 22:16 lo ha recibido enseguida Iker en la habitación igual igual agradecimiento hoy está encantado por ella así que bueno dime dime

Voz 0231 22:23 Prado un poco más en el fondo en la grada de animación porque no estaban todos los miembros de la grada cuando la pancarta exhibida entonces creo que lo mínimo era que estuvieran todos y que no estuvieran dentro que se tomando algo o llegando al estadio o sacando otras pancartas porque estaba un poco desangelado ese fondo pero el gesto como dice Mario le llega a Casillas que es lo importante y luego para mí el Bernabéu yo que voy muchas veces es

Voz 0097 22:46 lo que me cuenta Marta Estévez compañera de La Ventana que

Voz 0231 22:49 como grada se pone gente muy madridista o lo que siento antes de entrar en el José Luis Fondo Norte los dos sitios se hablaba mucho de Casillas se le tiene un respeto enorme por parte del madridismo inmensa pena que no haya tenido a lo mejor un homenaje un poco más grande porque el partido no da para más tarde que Roberto en el estadio era muy muy

Voz 1670 23:07 fría en el Bernabéu estaba forma Sasser se ha sido cuente

Voz 0231 23:10 perdona Antonio ha sido consecuente porque mucho de lo de las cabeza visible desagrada animación

Voz 1576 23:15 han sido los que cogieron un partido por Mourinho mataron

Voz 11 23:20 literalmente a Iker lo lo

Voz 1576 23:23 lo desprestigiar hasta hasta formas insospechadas IBI claro evidentemente frío porque no les sale porque muchos de ellos no lo han lo han tratado fatal

Voz 0239 23:33 yo creo que que es evidente lo que dice María había cuarenta y seis mil personas pero había cosas que se pueden hacer mejor el mensaje de la pancarta era fantástico llovió la pancarta de Oporto vivió la pancarta que he visto en el Bernabéu sinceramente yo creo que está un poquito más currado la de Oporto yo creo que por ejemplo en los videomarcadores el Santiago Bernabéu Se podía haber puesto algún tipo de mensaje algún tipo de leyenda algún tipo de actuación algún tipo de recuerdo también me sorprendí

Voz 12 23:56 creo que que había poca gente la la poca que había

Voz 0239 24:01 eh realmente no no no ha sido demasiada cal demasiado cálida en el recuerdo del homenaje a Iker Casillas mensajera maravilloso Iker como dice Mario está super agradecido que toda la voluntad de poner toda la voluntad pero la realidad es que a mí el homenaje se me quedó no corto

Voz 0985 24:19 cuál es

Voz 0097 24:21 eh

Voz 13 24:23 es decir que como todo lo que pasa en el Bernabéu lo los últimos dos meses es frío intrascendente pues esto a mí ya pero sin duda lo menos importante

Voz 14 24:32 te sexto lo más importante es la salud de Iker el futuro de Iker pero sinceramente yo creo que Iker se merecía mucho más de la afición del Real Madrid el Real Madrid ya comparando los dos homenajes sinceramente e Iker lleva tres años en Oporto parece que lleva media vida en Oporto del cariño y la calidez del del homenaje de Oporto y parece que sea olvidado completamente no sé si para el club no sé si para un sector de los aficionados la importancia que ha tenido Iker Casillas en el Real Madrid yo creo que sinceramente no sé si el club no sé si parte de la afición creo que Iker merecía muchísimo más cariño y calidez de la afición del Real Madrid el club que la que ha tenido y sinceramente he sentido vergüenza

Voz 0985 25:24 pero porque Julio porque además pues no lo sé porque ha pasado pues para que para que las cosas

Voz 14 25:28 cedan tienes que darle cariño tienes que mostrar cariño tienes que hacerla con sentimiento y no las haces con cariño no las hace consentimiento pues te pasa lo de hoy que ha sido algo muy frío y muy descafeinado máxime julio cuando sonido que unos dio Herráez desde a aquellos dos minutos y pico en Carrusel sonaron el fuego fueron emocionantes palabras para Isabel II que había este precedente es raro que hoy sólo haya habido claro

Voz 1670 25:56 Jordi Jordi que puede que Jordi te has tenido Perelló

Voz 1576 26:00 de hundiendo o tú no vistes lo que se sembró en los últimos meses la última temporada de Casillas en el Real Madrid

Voz 0985 26:06 sí pero el tiempo pasa y al final queda el legado de las personas

Voz 1670 26:09 ya bueno pero pero escúchame

Voz 1576 26:11 que es que a Iker e pasó un calvario es que se le insultó gravemente a él y a su familia en la que ya en aquella última temporada

Voz 4 26:19 eh sobretodo incluso

Voz 1576 26:21 eso antes el Bernabéu se dividió en aquella guerra

Voz 4 26:24 Casillas Mourinho

Voz 2 26:26 eso que en su día mira pues hasta valía para la guerra que me pareció sí pero más cerca pero yo creo eso para los que iba

Voz 1576 26:34 a esa lucha que tú dices en contra de Casillas

Voz 2 26:37 pero creo que la situación actual era para estar claro a eso me refería aunque el Bernabéu pudiera es raro la afición se dividió por Mourinho si Casillas no va al revés otros Casillas así Mourinho no pero eso en un día como hoy una semana como está yo creo que tiene que que al qué más da el que sea de Mourinho de Casillas afiliarse igual acá

Voz 15 26:53 lo mal por eso pero todo lo que le ha dado al Real Madrid merecía un crea un reconocimiento

Voz 2 26:57 por su parte la afición lo que sorprende es que

Voz 14 26:59 que como ha dicho Julio se requiere más en Oporto que en Madrid Josele demuestre más caro se demuestre más que yo creo que se ha demostrado más cariño en Oporto que Madrid es una realidad

Voz 10 27:12 bueno pues nada mañana Nos contra Javier Herráez en los boletines y en la el momento exacto en el que ocurre ahora

Voz 16 27:19 hasta que le van a dar el alta médica Casillas para para hablando

Voz 2 27:23 las ya el hospital no hay Javi hasta luego

Voz 1201 27:26 sí pero aquí sí vale vale si además está loco por la música de paseo cuando pueda ir a correr ósea está como loco por hacer su vida colocarse su gorra como hace habitualmente pasear

Voz 1576 27:38 por por donde vive él sí la verdad es que

Voz 11 27:41 lo que quiero hacer ser sólo intuyo que esté en la calle con salud que la va a tener el tema deportivo pues Dios dirá así que no hay enfermos no hay enfermedades sino enfermos e Iker Casillas el buen enfermo

Voz 1201 27:53 la has cogido cariño aportó pues no lo conocía

Voz 11 27:56 no lo conocía Hay hombre ciudades que conozco pero esto así que el entiendo sobre todo es que te van parando es español ven que eres periodista que va parando como esta Iker dar un beso un abrazo basado un hotel Le recepción El del restaurante que le conoce chico es es como eso como si fuera de la familia he estado con Iker en Madrid y muchas veces efectivamente la gente le quiere muchísimo pero muchísimo sádica da diez Le quieren nueve pero hay uno de esos diez que a lo mejor le quiere mal eso es lo que a mí me da pena pero porque hay que desde creerle los diez es lo que yo pienso pero bueno cada uno que era yo lo deseo lo mejor porque es un buen tío un buen amigo un buen deportista y un ejemplo para

Voz 1201 28:31 dar a todos totalmente hasta esta mañana Javi despedimos Javi un abrazo o un abrazo hasta mañana Jordi

Voz 0985 28:37 no que este episodio ah de Casillas que ostras afortunadamente digamos que el infarto o la crisis coronaria le pilló de forma que se pudo hacer un traslado rápido y eficaz al hospital fíjate cómo nos deja como todo el mundo del fútbol se ha volcado incluso esta carta de Valdés no cree que nos habla de que estos dos Valdés Casillas Casillas Valdés al final en Sudáfrica te

Voz 1670 29:01 trabajan eh es que Jordi que yo viví ese entre ellos

Voz 0239 29:08 es que esa que yo viví de cerca que fue una de las rivalidades más maravillosas que se ha podido ver la portería de la selección española porque ahora Iker Casillas es una leyenda salas sacó a Robben con el con la pierna igual no todo el mundo conoce el desenlace pero hay que recordar que en esa temporada Víctor Valdés fue para mí el mejor portero de Europa Iker Casillas había bajado el rendimiento en el campeonato con el Real Madrid llegaba era con cuerpo de ventaja sobre Víctor Valdez pero no está del todo clara la titularidad de Iker Casillas porque había mucha gente que decía que Víctor Valdés se había ganado el derecho a ser titular en esa campeonato del mundo cuando empezó la pretemporada de la concentración de las

Voz 17 29:48 la acción lo de Iker fue un escándalo

Voz 0239 29:50 si Iker Casillas con perdón se merendó a Víctor Valdés hubiera merendó a cualquier portero del mundo porque fue en esa concentración

Voz 2 29:57 sí lo que es superclase no estaría mal

Voz 0239 29:59 que esa carta maravillosa Víctor Valdés Se la leyeran Se la leyeran Se la metieran os serán un póster en la habitación todos los que le ningunear Aaron le dijeron que no entrenaba que era un gordo que no le gustaban las pesas que no le gusta mejorar esa carta de Víctor Valdés es la que tendría que tener la conciencia y colgada la habitación todos aquellos que quisieron echar paladas de mierda sobre la carrera de un portero como Iker Casillas

Voz 2 30:25 el CSKA se descubre una buena amistad a Valdés Iker como ya descubrió también la amistad Xavi Íker al final

Voz 9 30:31 eso hay buenas amistades en aquellos años de tanta rivales

Voz 2 30:33 da Madrid es que te paras a pensarlo y lo de Iker en el

Voz 0231 30:36 todo para mi fue una una persecución una vergüenza a Casillas una cantidad de partidos una cantidad de partidos que jugaba en el Madrid en la selección en Liga en Champions y le pusieron por delante porteros de un nivel tan inferior a él tan inferior a él que existe es el hicieran a Buffon en Italia no me quiero imaginar cómo hubiera puesto el el país amigo y en España es como que se vio normal el el ninguneo al que fue sometido Casillas durante muchísimo tiempo

Voz 9 31:03 pero por parte de Mourinho que hasta ahora

Voz 2 31:05 Correa llamó para preguntarse por el Príncipe

Voz 1576 31:08 la mente con con el aval del club que

Voz 2 31:10 yo para otro lado me parece que se olvida en hablamos del presidente mañana pendientes de una hora en la que salga Casillas te ha gustado al Madrid hoy ni si me ha gustado

Voz 1388 31:20 lo hará que primero va entretenido el partido me parece que el Villarreal ha sido

Voz 2 31:24 lo bastante valiente con el planteamiento aunque es verdad que ha jugado

Voz 1388 31:26 bueno sólo punta ya dejaba Carlos Bacca para la para la segunda el imán gustado varias cosas me parece que como decía Álvaro en en Carrusel el Madrid ha defendido bastante bien que ha generado oportunidades de gol hemos tenido Mariano con muchas ganas y yo creo que el también merecía pues tener un buen día cierto De Gaulle incluso están en lo de propio Vallejo no me han gustado varias cosas creo que creo que el equipo ha tenido actitud me da que que Zidane tiene alguna razón para Zaragoza satisfecho lógicamente que los

Voz 1201 31:52 partir me ha gustado después del Calvario de del otro

Voz 2 31:55 ella hoy Rohmer hasta mejor el equipo pero

Voz 1201 31:58 es verdad que esto tampoco

Voz 2 32:00 no está claro tampoco vale para sacar demasiadas conclusiones la sensación es que cuando llegó Zidane cuando llegó Zidane no se va a acoger esta recta final de temporada este marrón la sensación es que no habrá dos otros retoques ya está pero qué va va siendo todo tan sea ir haciendo todo tan feo que les sensaciones cada jornada que pasáis no dos o tres no igual son cuatro-cinco igual son seis siete igual igual al final son más de media docena vamos a ver si al final va a hacer más limpia que yo creo que cuanto antes acabe mejor pero claro lo que lo que decíais hoy es que no se va a acabar hasta que no llega la jornada XXXVIII y esto no sé a quién está beneficiando si hay algún jugador porque perjudicar está perjudicando a varios beneficiarnos que está beneficiando alguno

Voz 14 32:37 eh

Voz 0239 32:38 bueno yo creo primero que la consecuencia deportiva de la derrota es más humano

Voz 13 32:42 la misma con solvencia deportiva de la victoria de hoy vale para poco

Voz 0239 32:45 alguien dijo durante la transmisión de gas ruso el gran partido de pretemporada pero no en partido de la primera semana de pretemporada sea prácticamente cuando tienen todavía las agujetas de los primeros entrenamientos después de las vacaciones y luego deportivamente pues me parece que alguna conclusión se puede sacar por ejemplo Valverde es un futbolista que le encanta Zidane que ha pasado por la piedra a gente como Marcos Llorente a gente como Ceballos está claro que es un tipo que cuenta para Zidane veremos a ver lo que pasa como contaba Mario a lo largo de Carrusel con Vallejo alguien yo me alegro que haya sido capaz de jugar dos partidos consecutivos y a expensas de lo que pueda pasar con Nacho se convierte en una opción para completar plantilla la próxima temporada a partir de ahí pues poco más no los detalles de ahí los dos goles de Mariano que a pesar de los dos goles es evidente que tiene que volar si quiere jugar le ha dicho lo contrario se quiere jugar minutos de calidad la próxima queda quizá quizá Manu el tema de la portería no viene contando Mario durante las últimas semanas que Courtois se va a quedar si yo sí yo creía o creo que Keylor Navas por todo lo que le dice Keylor Navas a la gente que está a su alrededor se va a quedar durante la próxima temporada o por lo menos ahora mismo no tiene previsto marcharse pero el el partido de Vallecas y el partido de hoy te pueden dar la pista de que Zidane le va a dar más volátil al belga de lo que parecía no que a lo mejor hay que tomar una decisión y esa decisión ya está tomada en torno a Courtois veremos a ver si la toma uno

Voz 1670 34:05 bueno por lo que me cuentan lo que les dice lo que le hace Mario

Voz 0239 34:08 el oro a su entorno yo me quedo a pelear bueno lo que dice ahora mismo a día de hoy Keylor

Voz 9 34:13 según me dicen lo he dicho a Mendes que su agentes Un nuevo gente que la gente está utilizando para o que está utilizando para poder salir a a fundamentalmente Inglaterra buscarán un hueco en algún equipo inglés top y creo que el pueblo me cuenta lo tenía prácticamente por lo menos un par de cosas muy encaminadas o casi hechas Iker debido a Mendes que espere claro antes claro seleccionadas antes estabas

Voz 1670 34:38 antes decididas estaba clarísimo está muy del Madrid no lo quería el estaba completamente decidido

Voz 9 34:43 lo he dicho vamos a charlar basta para lo por si acaso la decisión de que todavía no ha comunicado ni a uno ni a otro si la decisión va a ser que yo sí que puedo tener o que o que juegue algo o que juegue mucho poco lo ha parado sinceramente he repetido y lo he dicho creo creo creo no sé qué se va a quedar yo creo que al final que lo terminará saliendo pero es una eso sí que es una opinión en base a lo a lo hará cómo ve la situación creo que es una que creo que va a ser así pero es una opinión a mismo lo que exista información es que Carlos lo tenía muy hecho para marcharse a Inglaterra ha decidido que de momento están by

Voz 14 35:17 está todo en el alambre qué ganas tengo yo de su ya esté

Voz 1670 35:21 que se resuelva el culebrón de la partida es que estoy desea ante la portería la defensa no deja de ser una frase

Voz 2 35:29 lo acabaremos ganas de ver el director de y tenemos ganas de ver a ganas de ver cómo va a confeccionar claro ya no va a ser como lo hace sólo entrenador ha los Thunder les ha dicho el fútbol

Voz 9 35:40 las que las próximas dos tres bueno dos semanas hay muchos que se quedan porque luego tienen compromiso internacional en las próximas dos tres semanas va a hablar con todos y cada uno de ellos individualmente para contar cuál es su situación para que cada uno tome

Voz 2 35:51 decisión hay algunas cosas ha dicho todavía han hablado de

Voz 13 35:54 el año que viene con nadie no no hay algunas cosas

Voz 9 35:56 eh que parecen claras por los mensaje que lanza por ejemplo Bale hoy fuera de la convocatoria parece claro no Ceballos ha quedado muy fuera de muchas convocatorias que por cierto tiene ofertas en firme de el Olympique de Lyon el Tottenham para muchas el año que viene en principio en Madrid cree que se vaya seguido el también así que veremos a hacia dónde va pero entonces esos casos que parece muy caros por los mensajes que lanza en las convocatorias luego que dice individualmente

Voz 1670 36:19 hay que verlo es que incluso Vallejo cada semana

Voz 0985 36:22 basada legábamos que no seguía parece que estaría recuperando enteros también está fuera

Voz 1670 36:29 yo creo que está pero pero ya hay fichado mantendrá

Voz 9 36:32 hay son central pero es una posibilidad que necesita

Voz 1670 36:34 tan cuatro palabras claro pero es que Nacho

Voz 9 36:38 ex post es posible yo yo creo que esa decisión no la va a tomar porque me le va a costar salir de su club de siempre pero es posible que Nacho pira sale porque él cree que ya puede y debe jugar más que quiere jugar más que quiere coger un buen contrato no lo sé exactamente podría ser yo quiero ver qué Nacho tome esa decisión que me extrañaría mucho pero sí Nacho toma esa decisión Vallejo tenemos Gerard

Voz 0239 36:57 momento los dos últimos partidos Nacho a la banca

Voz 1576 37:00 por Vallejo al campo

Voz 0239 37:02 y lo ha hecho bien eh

Voz 2 37:04 el también dijo Zidane quiero que jueguen todos pero no sería un pero sí pero tú entonces Mariano que quiere decir que mañana va a seguir no no no no no no

Voz 9 37:13 yo creo que es en casa diciendo pero si te falta un central yo creo que va

Voz 1576 37:16 Hole dábamos todos como decía Jordi por descartado y la verdad que el otro día en Vallecas y sobre todo hoy el chaval más allá del gol que que bueno es anecdótico creo que

Voz 9 37:24 que yo sinceramente no es un problema

Voz 1670 37:27 ah siempre me lesiones lesiones estaba Chavalón

Voz 2 37:29 tras jugar tiene veintidós Juan cuatro partidos por temporada que es lo que ha jugado este año hay lo que tiene pinta que va a seguir haciendo si encima de Varane y Ramos llega militar que está por encima de su nivel a mí me sale la quiniela muy fácil a ver me sale que serán cinco de llegan cinco Vallejo Llorente Ceballos Mariano y Bale a los cinco les hemos puesto siempre claro que salen militado jamás Pogba Jobbik Rodrigo

Voz 4 37:53 Eric Erickson entonces ahí ya tiene que saber uno más

Voz 9 37:58 en la terna de el centro del centro del campo que el número uno es Pogba hasta que hasta que alguien alguien sede con el muro de poco así es que no se puede hacer que yo tengo dudas de que no se puede hacer a mi me parece que ya veremos a qué precio pero que es una operación

Voz 0239 38:10 bueno

Voz 9 38:10 qué qué se puede hacer más quedándose fuera de la Champions

Voz 1670 38:13 pues hoy se ha quedado ya claramente fuera de la

Voz 9 38:16 Mazón como poco la primera petición de Zidane es el número uno pero evidentemente hay hay más opciones de Ericsson

Voz 2 38:22 la primera petición decían por segunda vez por segunda vez ya ya

Voz 1670 38:25 no fue la primera vez que por eso digo gusta yo le gusta poco hay que tener a pues yo el verano pasado si tú no lo mismo

Voz 9 38:32 el fútbol en la tele in situ muchas veces para para detalles concretos ver correr a Pogba de arriba abajo cuando jugaba bien y jugó muy bien con Francia es un espectáculo digo que si no se puede hacer ese fichaje a Eric en lo tiene muy encaminado y luego otra cosa en negociar con David se puede puede suceder yo añado a esa esa dupla añado uno más para la terna es que van de Beck gusta mucho mucho mucho mucho cómo juega en el club otro

Voz 1670 38:56 cosas que hace si si hubieran atendido a los informes que tenía las manos desplomara leyes con más común pollito sin nuevo hace tres o cuatro meses a lo mejor le había costado cuarenta cincuenta millones

Voz 9 39:05 dicha ahora hay yendo preguntar ahora

Voz 1670 39:07 mucho más no pero bueno eso ya se verá vale vengo a decirles este verano

Voz 0239 39:11 en eso no me escapo puesto Pablo va a mi me parece que me falta una salida yo lo que discurso base correcta y me parece que dijo la próxima temporada yo era el nombre que iba

Voz 14 39:20 apunta yo creo que falta la terna Amaro

Voz 0239 39:23 de momento los cromos yo creo que no yo te he dicho que este caso no de cajón

Voz 1201 39:28 digámoslo aunque luego has como

Voz 0239 39:30 a todas estas cosas hay que echarle billetes y quitarle billetes yo creo que que ahí para atraer a Eric se ponen va hija zar incluso se mete a Rodrigo pero sólo Eric en pos va

Voz 2 39:44 la duda tapado Rodero está parado

Voz 0239 39:46 vale vale pero que Ericsson Pogba Hazard para atraer esos tres tú tienes que echarle algún billete más y me parece que alguno más tiene que salir

Voz 14 39:54 no no interesa sino que sobran futbolistas en la plantilla

Voz 0985 39:59 pero con todo el respeto o no

Voz 0239 40:01 Ceballos Marcos Llorente futbolista por lo que

Voz 1670 40:03 te has pasado tú que a Pablo son Vallejo Llorente Ceballos marean hoy Bale que hemos

Voz 4 40:07 hecho esto es cinco e Isco los humanos Maurice hay llegarían Milito

Voz 9 40:11 dado pues va

Voz 4 40:12 esa Jobbik Djokovic Rodrigo Rodrigo Rato

Voz 14 40:19 tomará Zidane las comunicará Zidane y las asumirá Zidane entiendo sea por lo tanto el proyecto que el año que viene es un proyecto unipersonal de Zinedine Zidane tangos con las altas

Voz 0239 40:31 personal no me pregunto si le pregunta no ya pero es que Zidane Zidane lo que sí es

Voz 2 40:37 decir que es el Madrid de Zidane que eso sí no no que va

Voz 0239 40:39 darles un orden de prioridades y luego habrá que ver lo que se puede tener y lo que no se puede traer pero evidentemente lo que no va a hacer el Real Madrid extraer algo que a Zidane

Voz 2 40:47 no les gusta cosa que sí ha pasado con otros entrenadores

Voz 0239 40:49 la madre por eso digo que que es tan claro creo que eso es importante con respecto a otros años yo yo decidan sobre todo a mí me parece con esa autoridad que si Pogba viene del Real Madrid porque Zidane se ha empeñado su fichaje estratégico

Voz 13 41:05 el año que viene mal hasta el Madrid ciento cincuenta millones en un jugador que mete diez goles por temporada más o menos una vez trece otra vez ocho y tal que ha ido tres años va a ser la bandera del equipo ha ganado la Europa League con aquella que gano Muriño y nada más no ha estado entre los diez mejores jugadores de del año que te enamora poco de agosto no sé cuando me había dicho cuando ves correr a poco que decir pues eso te vas a ver una carrera de Coslada

Voz 1670 41:33 este contrato yo lo digo se espera es una decisión traer a poco