El final de Friends

quedarse sin trabajo no acostumbra a ser un momento divertido en la vida de nadie no creo que nuestros protagonistas de hoy os de mucha pena la verdad por haberse quedado sin trabajo tal día como hoy pero sí que tendréis que admitir que fue un momento durillos para todos ellos porque qué tal día como hoy el seis de mayo de dos mil cuatro se emitió el último capítulo de la serie Friends los protagonistas en las series llamaban Mónica Phoebe Joy Rachel Chandler Ross cuando se acabó la décima temporada de la serie todos ellos sabían que nunca más serían parte integral de la vida de tanta gente como lo habían sido durante esos diez años sí seguro que tenían proyectos personales que en ese momento parecían muy ilusionantes pero también sabían que serían siempre recordados por esos personajes en concreto queréis una demostración de lo que estoy diciendo pensad en estos seis ver de cuántos de ellos podéis decirme el nombre real sin utilizar evidentemente el de Intel Google claro Jennifer Aniston seguro que lo habéis recordado todos a la primera pero los otros no se puede decir que hayan visto aumentar su fama ya sé que esto no es exactamente lo más triste del mundo pero es innegable que en cierta forma compartimos es el mal día que tienen porque pensar que hace quince años que se acabó la serie fuera eso no fan pues te hace sentir un poco más viejo