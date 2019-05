José Luis Sánchez Vera: "¿Jenni Hermoso al Barcelona? También se iban a ir Oblak, Griezmann... El año que viene jugaremos con el 'B'"

Voz 1 00:00 la una menos uno de la mañana

Voz 2 00:03 la escuchando el entrenador del Atlético de Madrid femenino

Voz 3 00:05 ahí está diciendo queréis dejarme de de de de ligas europeas

Voz 2 00:08 a que hemos ganado la Liga que es que hemos ganado la Liga por tercer año consecutivo está por ahí en sintonía de la SER ahora mismo José Luis Sánchez Vera que a sus treinta y seis años se ha proclamado campeón de la Liga Iberdrola José Luis muy buenas las en la Liga Super Liga Europea esta no que tú eres parte diario de la Liga europea o mejor que no se vayan los grandes del fútbol español

Voz 0796 00:30 yo soy partidario de lo que hemos ganado oiga

Voz 4 00:33 a ellos

Voz 5 00:35 ahí te he visto una cosa la Champions femeninas hay que darle una vuelta e la espalda Nina porque el Atlético de Madrid siempre por coeficiente aunque gane la Liga mandan a otro tipo de bombo

Voz 2 00:44 ya en dos años se de la droga siempre las peores bueno como dice José Luis hablaremos del futuro del presente es que había ganado la Liga por tercer año seguido que tiene mucho mérito

Voz 0796 00:53 tiene mucho mérito sí tiene mucho mérito yo creo que que el esfuerzo de las chicas durante tres años es es importante y bueno yo creo que que a nivel nacional es un es un plus no de cara al club y a que se están haciendo las cosas muy bien dice mucho de del grupo de trabajo y club enloquece invirtiendo dentro de lo que sea el el proyecto del femenino

Voz 2 01:11 cuarta Liga en toda la historia la tercera de la forma de de manera consecutiva y tú en tu primera temporada completada en el banquillo no

Voz 0796 01:19 sí eso es eso de la primera y con la fortuna de poder quitarnos la presión esa no de de seguir ganando seguir obteniendo títulos bueno pues hemos tenido la gran suerte de cerrar hoy veintiocho triunfos seguidos es conseguir el título de Liga hay bueno estamos muy muy muy muy contenta al la verdad

Voz 3 01:36 ha sido muy muy regulares fíjate de de de

Voz 2 01:39 noventa puntos que había juego ochenta y cuatro son había perdido los dos partidos que ha enfrentado al Barça el de la primera vuelta y el de la segunda pero bueno la regularidad con el resto de equipos os hecho campeonas

Voz 0796 01:49 sí sí sí no yo creo que bueno que son dos partidos que que él ya el Barça los teníamos tanto uno como otro clave metido una diferencia de diecinueve puntos y bueno por la ideología de club muy como equipo de pensar cada partido en ganar los tres puntos sino pensar que es un empate te vale que sí tal se nos escaparon y bueno yo creo que lo que dice es al final un título de liga son treinta jornadas obtener ochenta y cuatro de noventa puntos es una barbaridad hice mucho mucho bien desde los bancos seguido de las chicas

Voz 2 02:17 la pasada no no sé qué ha desayunado Esther pero jode vaya a partir de hecho usted ha hecho un final de temporada

Voz 0796 02:24 está curada creo que llevaba cuatro o cinco semanas llamando a la puerta no estará a la selección con con toda la ilusión del mundo bueno pues ojalá muchas de nuestras chicas ahora en las próximas convocatorias sigan teniendo premio y podamos verla un Mundial que bueno que será otro éxito de del cuerpo técnico del club cuanta más futbolistas metamos más orgullosos estaremos todos totalmente

Voz 2 02:43 la semana que viene tenéis a final de la Copa de la Reina otra vez contra la Real contra el rival que habéis tenido hoy en la última jornada

Voz 0796 02:49 sí sí yo creo que son la las casualidades no de de la última jornada de Liga con la real y la final también con la sociedad de la verdad que están haciendo una temporada espectacular creo que la Real tiene gran plantilla tiene un misterio como Gozalo sí pero bueno pues al final cuando trabajas bien te suelen pasar cosas positivas y la semana que viene tenemos un partido trae pollito en la final de la Copa de la Reina que siempre suele ser ese partido a nivel nacional no Bollit hoy sí sí muy atractivo y tenemos muchísima ilusión en que llegue ahí bueno a ver si tenemos la fortuna de de llevar la la Copa para Madrid también

Voz 2 03:23 sábado que viene ocho y media en Granada en Los Cármenes en la final de la Copa la reina oye me he preguntado mucho ya hablaremos esta semana también algún día más a ver si antes de la final y después de la final pero me han preguntado algunos atléticos que te pregunte qué pasa con Jenny hermoso pichichi veinticuatro goles en la Liga sí se podría ir al Barça uno bueno yo creo que al final a la

Voz 0796 03:43 la prensa no tiene que vender tiene que vender hace dos meses el Paco la prensa catalana no igual no iba a hablar te vas

Voz 2 03:51 usted nos quiere incitar a Griezmann quieren quitar a Griezmann y ahora Jenny hermoso también

Voz 0796 03:55 claro ahora también se va Jenni se Ángel las osas con va

Voz 6 04:00 sí Lola Gallardo pues nada al año

Voz 0796 04:02 que viene jugaremos con la ve con las que haga falta ahí seguiremos y seguiremos nuestro camino Jeffrey de momento no se ha dado treinta jornada de Liga nació sido ha sido máxima goleadora y está deseando jugar la final del sábado oí bueno el fútbol

Voz 2 04:15 cosa que viene sigue el año que viene

Voz 0796 04:17 no sabemos si seguirá o no seguirá yo sé que el sábado que viene creo que Prater partido para volver a ganar a una final de Copa y bueno Jenni sabe que que la queremos que la gente la quiere que el cuerpo técnico a la quiere que las la quiere Si bueno pues es verdad que una futbolista top mundial no la quiere al Barça era que en el mar el mar flaquea el City la quiere Valle en la quieren todos no tiene quiéreme y bueno vamos vamos a ver si somos capaces de que siga con nosotros porque la verdad que la necesitamos si queremos muchísimo

Voz 2 04:42 Atlético campeón segundo Barça campeonas las chicas del Atlético más de veinte puntos al tercero habrá algún equipo peleando con vosotros dos

Voz 3 04:51 dos Atlético y Barça

Voz 0796 04:54 el próximo es cierto bueno que la temporada el Levante empezó también como un candidato con con o Club Barcelona con nosotras es más hasta el partido dio si no recuerdo mal que fue casi prácticamente a la destitución de Fran Sánchez centro Luis con el Barça se jugaron ahí el órdago del segundo puesto el Barça ganó el Levante cero uno sino recuerdo mal bueno pues fue un poquito el punto de inflexión para el Levante que ya se quedó me parece que fue bueno pues de poderse poner segundas que se pone en ella se metieron a cuatro Si bueno es verdad que que la recta final de Barça y Atlético de Madrid sin dejarse nada excepto el partido de el Atlético de Madrid Barça claro es que conseguir siete ocho victorias seguidas como hemos conseguido los dos y que ello es muy complicado y bueno yo creo que al final ha sido la diferencia creo que que el Levante está mucho más cerca de lo que refleja las la clasificación final o si va a jugar una Liga a Tenerife ya perdió en Tenerife uno cero sí bueno es verdad que cada vez están más armados que el fútbol femenino ha dado un salto importante de nivel que la futbolistas profesionales y bueno todo es más atractivo mucho más competitivo está claro

Voz 2 06:00 enhorabuena míster un abrazo a disfrutarlo mucho