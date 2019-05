Carrusel Deportivo Último Tramo: Segunda Parte (05/05/2019)

Voz 2 00:00 Carrusel deportivo Cadena Ser las doce y treinta y seis ahora hablamos de ese partido de las de pasado mañana del Barça al Liverpool sin salas

Voz 1375 00:11 qué les ha confirmado Bruno Alemany ir abriendo este tipo de Carlos

Voz 3 00:14 no estamos hablando para terminar este debate que quiere preguntar también a Talavera por Griezmann e entre otros porque vayan esta semanita yo creo que va a haber novedades importante no

Voz 4 00:24 qué quieres hacer feliz a Talavera tu pregunta por el presupuesto

Voz 5 00:26 el Madrid no ha impedido que el doble vamos a calentar pero estábamos hablando por cerrar del debate de la Champions y la Liga yo creo que

Voz 1375 00:35 no es incompatibles que el Madrid apoyado siempre por la Copa de Europa ganada más que nadie pero siempre peleando por la Liga y es verdad que en los últimos años yo coincido no sé si con la hecho tala te la sensación de que sea despreciado un poco la Liga no sé si porque en mente

Voz 6 00:49 a la Champions

Voz 1375 00:51 muy por encima de todo si la liga europea que se avecina a la Superliga europea pero habrá que el Madrid últimamente parece que porque el año pasado a diecisiete este año dieciocho el que viene no se le hace tres ahora no sé cuanto sea el Madrid se abandona demasiado pronto en los últimos años en la Liga y eso no es normal por mucho que te interese la Champion

Voz 7 01:06 sí pero es que la he dicho Álvaro y creo que Zidane el primer mensaje que ha dicho es que quiere ganarle

Voz 1375 01:11 claro sí sí o sea no ha dicho quiero ganar la Champions

Voz 7 01:14 me la quiere ganar evidentemente hecho quiero ganar la Liga y le preguntas ácida y lo que te dijo es el título que más que más me gustó que más disfruté fue la Liga después de haber ganado tres Champions

Voz 1375 01:24 que si le preguntas a Zidane a Valverde a Messi a cualquiera entrar la Champions la Liga quieren la Champions en eso coincidimos todos creo eso no quiere decir para que luego de las últimas once ghanés una y media

Voz 8 01:35 pero dos todos estos estos dos

Voz 1375 01:38 el al final claro eso

Voz 1501 01:40 pero es que el año pasado en Madrid una mal es final cantar

Voz 5 01:42 pero yo creo que a cualquiera que le preguntes quién ganará la Liga

Voz 1501 01:45 también porque claro ante el año pasado y es una mala una temporada que va muy mal encaminada mal mal mal encaminada hacia abajo te lo juegas todo en la costa algo que luego revenden íbamos subiendo hacia arriba porque evidentemente ganar la Copa Europa que es tuvo que es la canción que más te gusta

Voz 1375 01:57 y que me gusta ganar Íñigo a Jordi quería decir que que igual que coger los diez años porque lenta

Voz 1501 02:01 esa hoja quince venga con quince cinco once de dos lugartenientes a diez de San cinco bueno pues ahora coge cinco once y me lo último cinco casi bueno pero bueno no podía cosas cinco otro cogerá diez otra parte Yoko que es como yo porque es contra Hydro ciento veinte son trece coma de Europa y es normal que con esa historia aunque sea tan claro es que es normal que con esa historia Se algo especial para todos pero sobre todo para el Real Madrid gana la Liga

Voz 4 02:25 como Mario una cosa cuando decimos que el Madrid en la Liga si abandona es OSCE abandona no no yo lo que es una forma de decir os abandona o es que no le alcanza ya

Voz 5 02:35 ahora confirmada el Barcelona por tres puntos con ostenta

Voz 1501 02:38 la anterior malas ligas es que es que no abandonase quiero ganar esto pero eso no existe en el recreo

Voz 4 02:44 que lo que la cuestión de motivaciones es lo que es una cuestión de que

Voz 1501 02:46 cuando efectivamente cuando llegas agónica Hoja

Voz 9 02:49 creo que lo que te contestaría no es si prefieren la Champions o la Liga lo que te contestaría creo yo es que yo lo que quisiera es que mi equipo fuera competitivo lo que le ha pasado al Real Madrid en los últimos años es que ha dejado de ser competitivo en una competición que es la competición de la regularidad y eso es lo que más molesta a un entrenador por eso Zidane insiste tanto en el discurso de no yo lo que quiero es recuperar que el Madrid luche por la Liga porque eso significa que el Real Madrid tendría tono competitivo durante todo un año que

Voz 4 03:19 es lo que ha perdido un entrenador entonces eh

Voz 9 03:22 sí sí sí es que yo creo que eso es un debe de decidan también en su anterior etapa del Real Madrid y creo que es lo primero que tiene que recuperar el Real Madrid que ser un equipo competitivo todo un año

Voz 4 03:32 yo lo que creo toda una temporada del Madrid compite en la Liga con un equipo que tiene a Messi ganar una Liga a un equipo que tiene a Messi donde se juegan XXXVIII partidos es realmente complicado porque demuestra que a veces también ha conseguido lo ha conseguido dos veces en Madrid y una Atleti si ahora no te lo crees que también

Voz 1375 03:53 está habiendo algo de

Voz 10 03:55 no digo desprecio e pero sí que

Voz 1375 03:58 lo hiciera del Barça que lleva ocho de once pero visto habéis visto las declaraciones de Bartomeu no jugamos jugamos muy pocas veces contra equipos como el Liverpool y el Manchester United razón gozando

Voz 4 04:10 no no perdona perdona tiene otra clave

Voz 1375 04:11 esto es tan clave Superliga europea lo que el herido es evidente pero me refiero que eso eso es tiros voy eso que ya sabemos que es un deseo del Real Madrid y que salga más pronto que tarde el Barça al Ayub el United que están todos pergeñando eso incluso a espaldas de la UEFA que la UEFA están poco ahora perdida porque no sabe muy bien qué hacer cómo contraatacar pero eso es el primer síntoma de que demuestra que a los grandes clubes cada vez les cansa aburre desmotiva poner el adjetivo de queráis las ligas lo que quieren es competir los gran

Voz 1501 04:48 pues con los grandes o sea yo no había oído

Voz 1375 04:50 al presidente de un club grande tan ser tan explícito en eso jugamos poco contra los grandes equipos europeos le entre nosotros jugamos poco

Voz 0231 04:57 yo creo que más que por aburrimiento es simplemente pero

Voz 1375 05:00 motivación no es por la máquina de hacer dinero

Voz 0231 05:02 esta quieren a si quieren hacer dinero quieren ganar dinero y consideran que va a ganar mucho más dinero contra el valle de contra el Leganés el martes reúne Javier Tebas

Voz 1375 05:11 pero eso también puede hacer que te desmotiva

Voz 1501 05:13 pero la pregunta es porque lo que se gana más dinero porque las televisiones paga porque lo contó sus mejores días

Voz 1375 05:19 pero pero pero va a llegar un momento en el

Voz 0231 05:21 que van a jugar los ricos contra ellos todo el día un rico muy rico va a perder todos los días se va a cansar de perder simplemente va a ser un poco más feliz porque va a ganar más pasta de la que gana ahora pero es que no es deporte es simplemente me opinión aquí nadie pero creo que es intentar cargarse un modelo que funciona muy bien sencillamente por la avaricia de ganar más y más dinero Isère más rico más rico y despreciar a los a los humildes

Voz 1501 05:45 como recopilar

Voz 1375 05:46 constantemente es muy difícil en en no

Voz 9 05:49 en la Superliga europea no pueden ganar

Voz 5 05:51 no va a hacer todos lo mejor efectivamente un año y la temporada siguiente día vamos a ver si todo eso eso pues en la NBA en la NBA

Voz 1501 06:01 hace no tanto Golden State no era un equipo a tener en cuenta de repente

Voz 5 06:05 es el dominador seguramente lo hice seguramente dentro de cuatro años volverá a ser un equipo en la Euroliga Mario

Voz 1576 06:12 el CSKA ha estado en todas la Final Four o en qué o en quince dieciséis

Voz 1501 06:17 el Fenerbahce más de lo mismo diferente porque es aparte tener licencia cerradas efectivamente también competición lo harían a quién pidió la palabra el árbitro el árbitro vamos a ver si tú si Mario como equipo está bien estamos hablando a los equipos más ricos

Voz 1375 06:34 son el City el pese que ya

Voz 1501 06:37 bueno Champions donde van ha dicho que un equipo muy cosa que compitiendo entre dieciocho equipos muy muy ricos te lo del año malo sin ninguna duda dos pero que nuestras perdiendo constantemente esa que no va a haber una a veces que eso siempre son los pero que sólo gana uno eh claro pero digo que no pero lo que es el diez el número dieciocho

Voz 1375 06:52 constantemente durante treinta años por ejemplo pero pero el Madrid el Barça estarían en Superliga europea seis siete años seguidos quedando nubes no criterios deportivo

Voz 4 07:03 pues claro que la idea no es que haya un par de ascenso de recordar que no

Voz 0231 07:11 el martes el martes convoca Javier Tebas a las ligas europeas le ha invitado a todos los clubes pero van a venir entre comillas los clubes de clase media alta ayer decía Filippo Ricci en Carrusel que haga venir por ejemplo clubes importantes de Italia como la Roma la Fiorentina un montón de clubes perfil Betis Athletic de Bilbao en España a nivel europeo vienen a reunirse a Madrid el martes la de vas es que esos grandes clubes emitan un comunicado conjunto de que los grandes aunque no sea que grandes clubes de Europa rechazan este modelo el miércoles Tebas va a Nyon a reunirse con Ceferino que se que no es lo mismo la nueva Champions

Voz 11 07:50 ni la nueva Europa UEFA que la idea que habéis contado en este programa tanto Mario como tú de hacer algo con el que no quiera estar me da igual hacerlo pero

Voz 1375 08:01 eh que participan privada que yo sí que echo de menos

Voz 0231 08:04 un golpe encima de la mesa de el presidente del Athletic Bilbao

Voz 12 08:08 del presidente del Betis de de

Voz 0231 08:10 de clubes que ahora mismo están bailando el agua al Madrid al Barça y el Madrid y el Barça por otro lado será estancamiento claro

Voz 4 08:16 todo Meana que aquí conviene no hacerse trampas al solitario

Voz 1375 08:18 a ver

Voz 4 08:19 aquí lo pueden vender como mejores partidos esta te da lo que lo que se trata es de seguir exprimiendo o intentar seguir exprimiendo lo ha ganado luego de oro tratarlo todo en cuestión de dinero tú quieres Antonio dineros la música

Voz 5 08:35 no os pregunto

Voz 4 08:37 tú como fijaban como aficionado del Barça o del Madrid que prefieres XXXVI Jornadas con los equipos que hay en la Liga española sí sí sí sí

Voz 5 08:46 eso yo prefiero jugar contra

Voz 0231 08:48 Barça hacen pasó Jordi Pepín

Voz 5 08:51 ver no me quejo acabaría del deporte

Voz 4 08:57 no creo es imperdonable yo creo que tú le preguntas a un aficionado al Barça y el Real Madrid una fe sí pero yo creo que me parece que el

Voz 1375 09:05 porque es un deporte tan invencible

Voz 4 09:07 saque que es el número uno para mí de todos los deportes de una manera tan clara precisamente porque el inicio en la parrilla de salida es igual para casi todos creo creo que creo pero exige además me Antonio

Voz 5 09:20 a los presupuestos de treinta millones novecientos catorce

Voz 4 09:26 todo ello resulta que en una Liga de cuarenta partidos te puedes ir un día

Voz 1375 09:29 Coliseum sí

Voz 4 09:32 te pintan la cara te puede pasar claro

Voz 1501 09:34 pues igual son once contra once es evidente

Voz 4 09:37 pues como te voy a mí me parece abrió de otros pero que no

Voz 1576 09:43 en dando la Copa que van a entrenar a equipos de amateur y ahora

Voz 5 09:46 no sólo queremos que el torneo

Voz 4 09:50 cota activa que la perspectiva es seguir exprimiendo la firma lo dinero Romero ves normal

Voz 1375 09:55 tú te imaginas que bueno tenis que en tenis por ejemplo sólo podrán jugar solo podían jugar o que diésemos mal que aquí tuviera que jugar Nadal con Ferrer con Carreño con tal porque juegan siempre entre ellos al final esa liga la ganaría siempre Nadal que se pusiera mano

Voz 5 10:10 Nadal ha ganado la agradecer Oshima

Voz 1375 10:12 mire es que en todos los deportes del mundo juegan los mejores con los mejores en usted en Fórmula uno en NBA en todo entonces que están buscando los grandes clubes europeos con te

Voz 1501 10:23 desde el respeto para las ligas nacionales lo que está diciendo eso

Voz 1375 10:25 el Madrid oye si es que de las últimas cien ligas hemos ganado ochenta el Barça yo y las otras diez el Atlético ganó un al Betis ignora entonces lo que dicen es joder vamos a meternos y oye seguro que aquí no hay ninguna solución perfecta porque claro que va en perjuicio de Betis Atlético de Bilbao no sé si es que normal lo que digo es que poniéndome en la en en el lugar de los grandes clubes europeos los entiendo con quién quiere jugar con los de su nivel por dinero por por lo que sea

Voz 1501 10:53 por prestigio por por una composición por espectáculo porque quiere jugar con los de su nivel con todo el respeto del mundo que un día te puede ganar el Valladolid claro que te pueden Valladolid ellos

Voz 1375 11:02 dicen es oye si aquí somos veinte equipos de un nivel más o menos similar pues

Voz 5 11:06 yo lo que digo bueno hacemos una competición ves cómo estás cómo está cómo no

Voz 1501 11:11 hay más dinero porque hay más espectáculo las las televisión

Voz 5 11:14 lo hace mal corre cada semana Marc Márquez correr cada semana contiene con quince años los mejores del campeonato España perfecto para que cada semana va repitieron Rossi con el otro sitio si mal no uno invitado

Voz 7 11:32 que en en el Gran Premio de Jerez que en

Voz 5 11:35 no tiene la moto que si le han dejado ya no tendrá que se asusta ascensos y extenso de siempre el que tiene que yo creo que es importante y mira que se llevan a matar lo contamos

Voz 1576 11:50 el mucho tiempo que la Liga y la Federación pues en este tema porque ha pasado en otros deportes la Federación y la Liga que satén los machos porque primero a las ligas por delante con este tipo de competición pero lo siguiente que van solas selección ese las a las elecciones de

Voz 1501 12:05 cómo te dejo a los jugadores cuando te dejo lo ha cambiado mucho se juegan cuando se juegan

Voz 1576 12:10 peticiones Pablo de de de Naciones eh cuidado con ese tema

Voz 1375 12:14 no lo que iba a decir es que de la Superliga esta hipotética os este escándalo lo bueno cuando el Madrid fue cinco veces al año con el Milán ya están a tiempo Ron claro es que os estáis claro no hombre si no al fisco

Voz 4 12:24 no no no para de valor Pablo cuando el Milán jugó cinco veces al año contra el Milan y resulta que esa temporada porque te va mal vas a ser el decimosegundo o el décimo ya no puedes ser el octavo nieto donde jugará contra el Milan

Voz 5 12:37 sí ya es para con el Milan otra con otra con el por otra con la Juve otra con el United otra con el sitio otra con otra con el PS oye otra no lo sé no marzo

Voz 1375 12:46 bueno pues habrá gente irá a ver el Madrid Inter

Voz 4 12:50 pero he dicho cinco veces con todo mi vida

Voz 1375 12:54 en cuartos contra todos los sitios no

Voz 5 12:56 el caso es cómoda dos años antes toda noche

Voz 1375 12:59 Ellos no son dieciocho dieciocho una Liga

Voz 0231 13:02 fuera ya está pero que está muy bien el modelo está muy bien inventado la Champions funciona de maravilla es un éxito absoluto juega a un nivel espectacular la gana

Voz 5 13:11 bueno la fase de grupos de la Champions mucho

Voz 0231 13:13 te vale ahora ahora mismo pero porque sobran muchos parte

Voz 1501 13:16 por porque ahí hay equipos que no tiene el nivel de estar en

Voz 4 13:19 el grupo a medir si no no no no no María no había hay grupos que Andres tú has conocido una Copa de Europa en la que la liguilla no existía que metiera la liguilla

Voz 5 13:30 para art pasa pasa pues lógicamente para es negocio además pasando por eso nos gusta

Voz 4 13:36 me pasa pero ya está pero entonces

Voz 0231 13:38 defender decirlo que haga una liga de cuatro porque de la Liga hacer de dieciséis los que está él se lo que son

Voz 5 13:43 pero lo que yo

Voz 0231 13:46 eso quiere ir al Madrid al Barça al Liverpool

Voz 5 13:49 a vosotros que te gustaría no estar perdiendo algo la Liga es una vergüenza que no ha porque la verdad es que está defendiendo al Betis coordinación a la Roma al fútbol

Voz 1501 14:02 ETA festeja y me parece muy bien pero pero que sepas lo sabe perfectamente y lo saben esos clubes que todos esos clubes viven a la sombra gracias a lo que genera Barça

Voz 5 14:10 real que no es verdad es verdad pero sabe que escúchame que sale el día gente los estados han supuesto cabría foto se desaparecida al Real Madrid pero no se pagaría lo al Barcelona

Voz 0231 14:25 efecto pero que jueguen entre ellos todos los días

Voz 5 14:28 como digo en el Camp Nou a todas horas es cuestión de que Barcelona Real Madrid y un poco Atlético de Madrid pues sobre todo el Real Madrid están alimentando ahora

Voz 1501 14:36 el sistema para que Betis para que se Sevilla para que Getafe para que legales puedan tener un mínimo para comprar un poquito para poder competir es Arsenio

Voz 5 14:45 es una competición muy aburrida para que repasa mejor el noventa por ciento de la tele Iturralde ellos ciclos reparto

Voz 9 14:52 lo que es

Voz 5 14:52 no tú estará en Inglaterra clubes de tierra

Voz 1375 14:56 en Inglaterra

Voz 1501 14:57 el reparto es mucho más equipo que Inglaterra Sky tiene diez millones de abonados isla hace tener mucho dinero

Voz 4 15:03 por otra cosa que se agradece

Voz 5 15:06 de repartir mucho dinero unos clubs

Voz 4 15:09 parte tenerlo exclusivo es más equitativa de tiene interés se lo llevan por Barça porque lo Inglaterra además su perdona los pinchazos están mucho más repartidos los pinchazos Guaje antiguo pero para que me entiendas en Inglaterra los pinchazos

Voz 5 15:23 el Real Madrid hubiera palabra

Voz 1375 15:25 pues creo que ya en el nuevo contrato que se prepara del fútbol inglés han podido cobrar bastante más que el resto los seis grandes del lógico ante los seis grandes elogia han tardado Pablo una mínima igual que os perdona información me cuentan que esto que siempre lo habíamos salido como en el cuento El Lobo es real de verdad el miedo que tiene entre otras cosas Tebas porque a él se acaba la vaca también claro ahí no la puede exprimir el sino que la exprimera otros pero que el miedo real porque la UEFA por primera vez sí está dispuesta ir de la mano con estos clubes porque a ellos ya no lo pueden explotar

Voz 0231 15:54 que se van a ir porque hasta hoy conmigo

Voz 1375 15:57 porque saben que está da a punto de dar un golpe está pero a mí no me salen cuatro e Real Madrid Barça Atlético Juventus Inter Milan United City Liverpool Chelsea Arsenal París Anne Germaine Bayern de Munich Borussia Dortmund Oporto Benfica pero sale

Voz 5 16:10 Liga si no quiero decir que es que haber dicho que una Liga de cuatro años María de dieciocho veinte dio vivas en la batalla hay que yo no quito ni pongo Fernández no Euskatel y al Getafe

Voz 4 16:40 sido estén muy breve

Voz 5 16:43 vamos a disfrutar esta Champions de las pocas

Voz 7 16:45 qué nos queda que permiten que equipos como Olalla o el Mónaco hace dos años que llegó a semifinales que viene de la previa de la Champions sabes es un retrato previas se sigue es un equipo desastroso que no sirve para estar en Europa y estará semifinales y puede llegar a la final disfrutemos de esto Antón porque veo que no ir

Voz 5 17:02 este es un momento hemos puesto sobre la mesa

Voz 9 17:05 esa los desafectos que muchos aficionados van a tener hacia estos grandes clubes a los que no van a poder ver nunca en sus estadios medirse a los equipos de su ciudad esto no lo tenemos en cuenta porque esto claro que sí

Voz 5 17:17 por lo más útil es un Román estás en lo haga el Barcelona

Voz 9 17:22 TAS en el Real Madrid y al Atlético de

Voz 5 17:25 esto va a pasar esto va a pasar

Voz 9 17:27 situación que se prevé que se va a llevar a efecto porque es una realidad que se va a llevar a efecto va a crear una desafección entre muchos aficionados al fútbol de toda la vida que llevan y con una ilusión tremenda que los grandes clubes vayan a sus estadios a jugar y a medirse con sus equipos de que alguno cuando van a ir que va a seguir no si va nada cuando entre semana entre semana Logan se hay con esto

Voz 5 17:50 la cuando faltar el respeto Álvaro Álvaro pero el Athletic en Talavera

Voz 1576 18:01 yo he hecho muchas veces todas en nombre el Real Madrid trabaja en el Real Madrid tu Gallego no pues ya estaba un nombre el Roma e a mí no me parece bien a mi me da igual lo que le parezca al Atlético de ahí también no me parece bien porque la muerte del fútbol en muchos sentidos nos estamos quejando de lo viajes largos es a a Galicia o de toca ir a a Canarias y quieres ir todos los días hacer una tournée por Europa y los aficionados que te estás quejando mucho de tus aficionados

Voz 5 18:25 bueno pero eso no quieren mandar los quiere mandar gas como está no sale a los quiere mandar Inglaterra o que me diga cómo estará la Liga de aburrida este año que estoy hablando de dejarle rebelarse

Voz 0231 18:36 hay que rebelarse contra esto y los clubes tienen que hacerlo es que están callados es que van a leer a reunirse la Liga iban allí a votar que sí la Copa de Rubiales Iker sin lo sé que no sé cuánto que os van a levantar que están exentos del Barça del Madrid y que están detrás vuestro negociando una Liga fama a los infiernos estáis haciendo

Voz 5 18:52 qué puede empezar

Voz 0231 18:55 la semana que viene la ya que ya no jugamos el año que viene ya no porque en esta vida repito para que haya ricos tiene que haber pobres para que un en unas elecciones tu saques ciento cincuenta diputados en el Congreso tiene que haber un desgraciado que saque ninguno y que el debut en diez mil personas para que en un concurso oposición tiene que presentarse otro en la vida hay gente que gana y que pierde todos tienen el mismo respeto y aquí llegan diez tíos que dicen no a los ricos que os den por el saco al resto nos juntamos aquí

Voz 5 19:24 fíjate si han tenido respecto al respecto

Voz 1501 19:28 los sosteniendo el sistema durante todos estos años que no que

Voz 5 19:31 a sus tienen todos no pero murió están no están en hombre ahora

Voz 0231 19:39 el Madrid necesita a equipo está bloqueado porque es es que está detrás de esto el Barcelona el Barça N desde equipos de los que ganar para ganar hay que hoy tiene que ver uno enfrente que pierda claro

Voz 5 19:49 esto es lo que tiene claro que el resto

Voz 4 19:53 sí decir Gallego los equipos que vayan a jugar en la Superliga europea no juegan a bueno por supuesto ese valiente hombre claro pero eso eso se dice rápidamente los equipos que vayan a la Superliga europea no jugaran en la

Voz 9 20:08 pero vamos a ver Gallo tú crees que el Madrid el Barça jugándose el fin de semana la Superliga europea contra el Liverpool va a ir a Getafe a la Liga a jugarse algo Silva

Voz 5 20:17 hola con o el Castilla Julio en la última visita

Voz 4 20:26 la UEFA Barcelona coincidiendo con el partido contra el Manchester y lo que dijo la UEFA a esta reunión a la que antes aludía mañana del ocho de mayo es que a la competición no va a ser cerrada y que el partido del sábado no estará sobre la mesa no

Voz 5 20:41 a este ritmo eso

Voz 1375 20:46 es lo que dice la web claro es que claro pero la UEFA lo que quiere hacer que lo he contado alguna vez es una especie de Champions renovada porque la UEFA sabe imagínate si lo sabe que lo estos clubes poderosos lo que están haciendo es reunirse al margen de la Nava para hacerlo sin ellos se corre Chan eso que dice eso que tú dices que dice la voz es verdad pero es que los clubes lo quiere hacer sin la UEFA sin la UEFA

Voz 4 21:12 pero entonces quizá mano tendrán que llegar todos un acuerdo in quizá ir de la mano bueno veremos a ver

Voz 5 21:17 veremos veremos ya veremos

Voz 1501 21:21 casi al baloncesto no ha pasado es ese camino veremos echándonos pero no conviene confundir porque una cosa son las reformas que propone la UEFA con luz y taquígrafos ha propuesto la UEFA en reuniones a partir de dos mil veinticuatro y otra cosa lo que va a suceder que es mucho antes

Voz 1375 21:35 sin la a la una menos uno de la mañana y unos está escuchando el entrenador del Atlético de Madrid femenino está diciendo querida

Voz 7 21:42 Carme de de ligas europeas

Voz 1375 21:45 no la Liga que es que hemos ganado la Liga por tercer año consecutivo está por ahí en sintonía de la SER ahora mismo José Luis Sánchez Vera que a sus treinta y seis años se ha proclamado campeón de la Liga Iberdrola José Luis muy buenas

Voz 0796 21:58 Serge para la Liga súper liga europea

Voz 1375 22:01 que no que tú eres partidario de la Liga europea o mejor que no se vayan los grandes del fútbol español yo soy partidario de lo que hemos ganado las

Voz 5 22:12 ahí te he visto una cosa la charla femenina de que no

Voz 13 22:14 la vuelta eh porque al Atlético de Madrid siempre por coeficiente aunque gane la Liga mandan a otro tipo de bombo

Voz 1375 22:21 el Ministerio de la droga siempre la peor es bueno aunque como dice José Luis hablaremos del futuro del presente es que había ganado la Liga por tercer año seguido que tiene mucho mérito

Voz 0796 22:29 tiene mucho mérito sí tiene mucho mérito yo creo que el esfuerzo de las chicas durante tres años es es importante y bueno yo creo que que a nivel nacional es un es un plus no de cara al club y a que se están haciendo las cosas muy bien dice mucho de del grupo de trabajo y el club enloquecer invirtiendo dentro de lo que es el el proyecto del femenino

Voz 1375 22:48 cuarta Liga en toda la historia la tercera de la forma de de manera consecutiva y tú en tu primera temporada completada en el banquillo no

Voz 0796 22:55 sí eso es eso de la primera y con la fortuna de poder quitarnos la presión esa no de de seguir ganando seguir obteniendo títulos bueno pues hemos tenido la gran suerte de cerrar hoy veintiocho triunfos seguidos conseguir un título de Liga hay bueno estamos muy muy muy muy contenta al la verdad

Voz 7 23:12 ha sido muy muy regulares habéis ganado fíjate de de de los

Voz 1375 23:16 noventa puntos que había en juego ochenta y cuatro son habéis perdido los dos partidos que se enfrenta al Barça el de la primera vuelta y el de la segunda pero bueno la regularidad con el resto de equipos os hecho campeonas

Voz 0796 23:26 sí sí sí no yo creo que bueno que son dos partidos que que el Barça los teníamos tanto uno como otro cada vez metido una diferencia de diecinueve puntos y bueno por la ideología de de club muy como equipo de de pensar cada partido en para los tres puntos sino pensar que son empate te vale que sí estás se nos escaparon y bueno yo creo que lo que dice es al final un título de Liga treinta jornadas obtener ochenta y cuatro de noventa puntos es una barbaridad y se mucho mucho bien desde los bancos seguido las chicas eso está claro no pasa

Voz 1375 23:54 oye no no sé qué ha desayunado Esther pero ojo que vaya a partir del hecho usted ha hecho un final de temporada

Voz 0796 24:01 está curada creo que lleva cuatro-cinco semana llamando a la puerta no estará ir a la selección con con toda la ilusión del mundo y bueno pues ojalá muchas de nuestras chicas ahora en las próximas convocatorias sigan teniendo premio y podamos verla un Mundial que bueno que será otro éxito de del cuerpo técnico del club cuanta más futbolistas metamos orgullosos estaremos todos

Voz 1375 24:18 totalmente la semana que viene tenéis a final de la Copa de la Reina otra vez contra la Real contra el rival que habéis tenido hoy en la última jornada

Voz 0796 24:25 sí sí yo creo que son la las casualidades no de de las que suele dar el fútbol última jornada de Liga con la real y la final también con la Real Sociedad la verdad que están haciendo una temporada espectacular creo que la Real tiene gran plantilla tiene un míster como Gozalo el stock y bueno pues al final cuando trabajas bien te suelen pasar cosas positivas y la semana que viene tenemos un partido trae pollito en la final de la Copa de la Reina que siempre suele ser ese partido a nivel nacional no Bollit hoy

Voz 1501 24:51 sí señor atractivo y tenemos muchísima ilusión eh

Voz 0796 24:54 en que llegue ahí bueno a ver si si tenemos la fortuna de de llevar a la Copa para Madrid también

Voz 1375 24:59 sábado que viene ocho y media en Granada en Los Cármenes de la final de la Copa de la Reina oye me he preguntado mucho ya hablaremos esta semana también algún día más a ver si antes de la final y después de la final pero me han preguntado algunos atléticos que te pregunte qué pasa con Jenny hermoso pichichi veinticuatro goles en la Liga sí se podría ir al Barça uno bueno yo creo que al final a la

Voz 0796 25:20 la prensa no tiene que vender tiene que vender hace dos meses Paco la prensa catalana no digo

Voz 1501 25:25 no iba iba hola

Voz 0796 25:27 te vas a Griezmann quieren quitar al grito

Voz 5 25:30 vale y ahora Jenny hermoso también claro

Voz 0796 25:32 ahora también se va Jennings Ángela Sosa hace bandera Falco

Voz 14 25:36 no se va a Gallardo buena

Voz 0796 25:38 para el año que viene jugaremos con las ve con las que haga falta ahí seguiremos seguiremos nuestro camino Vieri de momento no se ha dado treinta jornada de Liga de Campeones ha sido máxima goleadora mi está deseando jugar la final el sábado oí bueno el fútbol

Voz 1375 25:51 esa es la que viene sigue el año que viene

Voz 0796 25:54 no sabemos si seguirá o no seguirá yo sé que el sábado que viene creo que plantear partido para volver a ganar una final de Copa Si bueno y sabe que que la queremos que la gente la quiere que el cuerpo técnico de la quiere que la excompañera la quiere y bueno pues es verdad que una futbolista top mundial

Voz 1375 26:08 claro no la quiere el Barça era que el mar

Voz 0796 26:11 es difícil aquel Valle la quieren toda quiéreme vivo no vamos vamos a ver si somos capaces de que siga con nosotros porque la verdad es que la necesitamos si queremos muchísimo

Voz 1375 26:19 Atlético campeón segundo Barça campeonas las chicas del Atlético más de veinte puntos al tercero habrá algún equipo peleando con vosotros dos

Voz 10 26:28 los Atlético y Barça

Voz 1375 26:30 la próxima es cierto bueno que la temporada

Voz 0796 26:34 el Levante empezó también como un candidato con con o Club Barcelona con nosotras en el partido dio si no recuerdo mal que fue casi prácticamente a la destitución de Fran Sánchez centro pero Luis con el Barça jugaron ahí el órdago del segundo puesto el Barça ganó el Levante cero uno sino recuerdo mal bueno pues fue un poquito el punto de inflexión para el Levante que ya se quedó me parece que fue bueno pues de poderse poner segunda que se pone en ellas se metieron a cuatro Si bueno es verdad que que la recta final de Barça y Atlético de Madrid sin dejarse nada excepto el partido de el Atlético de Madrid Barça claro es que conseguir siete ocho victorias seguidas como hemos conseguido los dos

Voz 1501 27:12 no

Voz 0796 27:12 es muy complicado y bueno yo creo que al final ha sido la diferencia creo que que el Levante estaba mucho más cerca de lo que refleja las la clasificación final o avistó también qué Barça se iba a jugar una Liga Tenerife Tenerife uno cero y bueno es verdad que cada vez están más armados que el fútbol femenino a la un salto importante de nivel que la futbolistas profesionales y bueno todo es más atractivo mucho más competitivo está claro

Voz 5 27:36 enhorabuena míster un abrazo voy a disfrutarlo muchísimo

Voz 0796 27:39 más gracias a todo si disfrutarlo también vale un abrazo